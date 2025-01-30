10 nejlepších alternativ a konkurentů LastPass pro ochranu vašich hesel v roce 2025

Přiznejme si to. Žonglování se stovkami hesel se stalo bolestivou součástí digitálního života. Ale hesla, která chrání vaše digitální data, také potřebují ochranu.
LastPass byl pro mnoho z vás oblíbeným správcem hesel. Nyní však lidé upřednostňují bezpečnější alternativy k LastPass. Někteří uživatelé také několikrát hlásili pomalé a nespolehlivé uživatelské prostředí.
K ochraně vašich digitálních identit potřebujete spolehlivé a bezpečné nástroje pro správu hesel, které jsou uživatelsky přívětivé a nákladově efektivní.
Zde je náš seznam 10 nejlepších alternativ LastPass v roce 2024, které kladou důraz na bezpečnostní funkce, sdílení hesel a řízení rizik kybernetické bezpečnosti.
Co byste měli hledat v alternativách k LastPass?
Abyste měli jistotu, že váš správce hesel poskytuje optimální bezpečnost a použitelnost, je třeba zvážit několik klíčových faktorů. Některé z nich jsme pro vás sepsali:
- Pokročilé bezpečnostní funkce: Upřednostněte šifrování typu end-to-end, generátor silných hesel a podporu více platforem pro maximální bezpečnost. Musí také disponovat bezpečným cloudovým úložištěm a víceúrovňovým zabezpečením pro zvýšenou bezpečnost.
- Snadné použití: Správce hesel musí být snadno ovladatelný.
- Funkce sdílení hesel: Bezproblémová synchronizace mezi neomezeným počtem zařízení a bezpečné sdílení souborů jsou důležité pro vaši aplikaci pro správu hesel, aby umožňovala snadné sdílení hesel.
- Kompatibilita s více platformami: Musí být kompatibilní se všemi operačními systémy, včetně iOS a Windows.
- Ceny: Téměř všechny správce hesel nabízejí tři tarify: individuální, rodinný a firemní. Ceny se liší podle funkcí, ale v průměru by vás dobrá alternativa k LastPass měla stát kolem 55–70 dolarů ročně.
- Zákaznická podpora 24/7: Vždy hledejte rychlou a efektivní zákaznickou podporu, která řeší bezpečnostní problémy, poskytuje pokyny pro bezpečné postupy a pomáhá v nouzových situacích.
- Správa uživatelů: Nástroj by měl být schopen spravovat různé uživatelské přihlašovací údaje současně. Musí také mazat, vytvářet, sledovat aktivitu uživatelů a generovat zprávy o dodržování pravidel pro hesla a jejich používání.
10 nejlepších alternativ LastPass, které můžete použít
Zde je několik nejlepších alternativ k LastPass dostupných v roce 2024:
1. 1Password
1Password je správce hesel známý svou špičkovou bezpečností a uživatelsky přívětivým designem. Je také jednou z nejpopulárnějších alternativ LastPass, které jsou dnes k dispozici.
Je určen pro jednotlivce i organizace a nabízí pokročilé funkce, jako je kontrola hesel a generování hesel, které zvyšují online bezpečnost. Je snadno použitelný a umožňuje bezpečně spravovat různé digitální informace.
Tento nástroj klade důraz na silné šifrování (34místný tajný klíč) a pohodlnou správu dat. Je proto ideální volbou pro bezpečné spravování hesel, finančních informací a dalších citlivých údajů, které vyžadují zvýšenou bezpečnost.
1Password spravuje digitální peněženku, digitální trezor hesel a nástroj pro vyplňování formulářů, což vám umožňuje spravovat všechny vaše přihlašovací údaje na jednom místě.
Nejlepší funkce 1Password
- Získejte robustní zabezpečení díky 256bitovému šifrování AES.
- Vyzkoušejte podporu otisků prstů v zařízeních iOS, jako jsou Macbooky a hodinky Apple.
- Skrývejte důležitá hesla, když jste na cestách, pomocí režimu Cestování.
- Pomocí Watchtower identifikujte duplicitní nebo kompromitovaná hesla a weby, které používají nezabezpečené HTTP.
- Uspořádejte si hesla a data v přizpůsobitelných trezorech pro efektivní zabezpečení.
Omezení 1Password
- Přidaná omezení týkající se délky hesla
- Chybí specializovaná aplikace pro uživatele Linuxu.
Ceny 1Password
- Jednotlivci: 2,99 $/měsíc, fakturováno ročně
- Rodiny: 4,99 $/měsíc (až 5 členů), fakturace ročně
- Startovací balíček pro týmy: 19,95 $/měsíc (až 10 členů), fakturováno ročně
- Podniky: 7,99 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze 1Password
- G2: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2000 recenzí)
2. Keeper
Keeper je další široce uznávaný správce hesel, který je známý svými vysokými bezpečnostními opatřeními a designem zaměřeným na uživatele.
Je navržen pro studenty, jednotlivce, firmy a armádu. Nabízí špičkové zabezpečení a splňuje normy StateRAMP, ISO27001, FedRAMP a SOC pro ochranu citlivých informací.
Keeper vyniká svou funkcí BreachWatch, která nepřetržitě sleduje dark web a hledá uniklá hesla.
Nejlepší funkce aplikace Keeper
- Šifrujte svá data pomocí vysokých bezpečnostních standardů.
- Ukládejte soubory a dokumenty bezpečně pod hlavním heslem.
- Nastavte nouzový přístup pro důvěryhodné osoby
- Sledujte bezpečnost pomocí upozornění Breachwatch a buďte informováni o všech ohrožených účtech.
- Využijte jeho jedinečnou funkci autodestrukce pro větší bezpečnost.
Omezení aplikace Keeper
- Chybí cestovní režim a funkce VPN
- Neposkytuje nativní desktopovou aplikaci pro uživatele Linuxu.
Ceny služby Keeper
- Osobní: 2,92 $/měsíc, fakturováno ročně
- Rodina: 6,25 $/měsíc, fakturováno ročně
- Business Starter: 2 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: 3,75 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze aplikace Keeper
- G2: 4,7/5 (814+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (17+ recenzí)
3. NordPass
NordPass je vybaven moderním šifrovacím algoritmem XChaCha20, který oslovuje široké publikum, včetně individuálních uživatelů i firem, díky snadno použitelné platformě se spolehlivými bezpečnostními funkcemi.
NordPass je známý především díky skeneru narušení dat, vícefaktorové autentizaci a rozpoznávání otisků prstů/obličeje.
NordPass nabízí neomezené úložiště hesel a je navržen s jednoduchým a přímočarým přístupem k zabezpečení hesel. Díky uživatelsky přívětivému designu a spolehlivým bezpečnostním protokolům je dobrou alternativou k LastPass.
Nejlepší funkce NordPass
- Zabezpečte svá data pomocí šifrování XChaCha20 od NordPass.
- Identifikujte potenciální narušení pomocí skeneru stavu hesel a narušení.
- Bezpečně ukládejte údaje o kreditních kartách a osobní údaje pro rychlé automatické vyplňování.
- Uspořádejte položky do složek pro snadnou navigaci a přístup.
Omezení NordPass
- Bezplatný tarif nabízí pouze základní funkce.
- Délka hesla 60 znaků bude pro některé uživatele omezením.
Ceny NordPass
- Zdarma
- Premium: 1,99 $/měsíc, fakturováno ročně
- Rodina: 3,69 $/měsíc, fakturováno ročně
- Týmy: 1,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: 3,99 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
- Enterprise: 5,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze NordPass
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (27+ recenzí)
4. Dashlane
Dashlane vyniká mezi prémiovými nástroji pro správu hesel díky svým komplexním bezpečnostním funkcím a snadnému použití. Je určen jak pro jednotlivce, tak pro firmy, které hledají alternativy k LastPass.
Dashlane vyniká svým silným a jedinečným generátorem hesel, automatickým vyplňováním a monitorováním dark webu s funkcí VPN. Tento nástroj je atraktivní jako komplexní řešení díky modernímu uživatelskému rozhraní a špičkovým funkcím online bezpečnosti.
Nejlepší funkce Dashlane
- Vytvářejte a používejte digitální peněženky pro rychlejší a bezpečnější online platby.
- Používejte generátor silných a jedinečných hesel
- Získejte upozornění na potenciální narušení dat díky monitorování dark webu.
- Zvyšte bezpečnost Wi-Fi pomocí VPN od Dashlane
- Ukládejte bezpečné poznámky s citlivými informacemi nad rámec hesel
Omezení Dashlane
- V porovnání s některými jinými možnostmi dražší
- Maximální délka hesla je 40 znaků.
Ceny Dashlane
- Premium: 3,33 $/měsíc, fakturováno ročně
- Přátelé a rodina: 4,99 $/měsíc pro 10 členů, fakturováno ročně
- Starter: 20 $/měsíc pro 10 členů, fakturace ročně
- Podniky: 8 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Dashlane
- G2: 4,5/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
5. Norton Password Manager
Norton Password Manager, který je součástí renomované rodiny produktů Norton pro kybernetickou bezpečnost, je bezplatný správce hesel integrovaný s dalšími bezpečnostními službami Norton. Je určen pro uživatele, kteří preferují správce hesel, který je součástí většího bezpečnostního ekosystému.
Tento nástroj je obzvláště atraktivní pro ty, kteří již používají produkty Norton, protože nabízí hladkou integraci a důvěryhodné zabezpečení.
Norton Password Manager poskytuje bezplatnou, bezpečnou a jednoduchou správu hesel. Je navržen pro snadné použití, což z něj činí vhodnou volbu pro ty, kteří s správou hesel teprve začínají nebo preferují jednoduchý přístup v známém prostředí Norton.
Nejlepší funkce Norton Password Manager
- Sledujte a monitorujte přihlašovací aktivity a dostávejte upozornění na neobvyklé přístupy.
- Získejte neomezené úložiště hesel
- Chraňte své poznámky a adresy v šifrovaném trezoru Norton.
- Povolte dvoufaktorové ověřování pro dvojitou vrstvu zabezpečení.
- Procházejte internet bezpečně díky integrované síti VPN od Norton, která chrání vaše online aktivity.
Omezení Norton Password Manager
- Méně komplexní než některé samostatné bezpečné správce hesel
- Žádná samostatná desktopová aplikace
Ceny Norton Password Manager
- Zdarma: K dispozici jako součást plánů Norton 360
Hodnocení a recenze Norton Password Manager
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 4400 recenzí)
6. Bitwarden
Bitwarden je bezplatný správce hesel s otevřeným zdrojovým kódem, který osloví zejména uživatele, kteří ocení transparentnost a možnost přizpůsobení.
Technicky zdatní uživatelé a organizace preferují tuto platformu, protože umožňuje vlastní hostování a synchronizaci v cloudu, díky čemuž lze k datům v trezoru přistupovat odkudkoli. Bitwarden vyniká také kombinací šifrování typu end-to-end, vysoké úrovně zabezpečení a uživatelské kontroly.
Otevřený zdrojový kód tohoto nástroje umožňuje pravidelné aktualizace a vylepšení ze strany komunity vývojářů, čímž zajišťuje neustále se vyvíjející bezpečnostní prostředí, které vám umožňuje ukládat neomezené množství hesel.
Je navržen tak, aby vytvořil rovnováhu mezi robustními bezpečnostními funkcemi a flexibilitou open-source platformy.
Nejlepší funkce Bitwarden
- Přizpůsobte si své zabezpečení pomocí open-source platformy Bitwarden.
- Přístup k heslům z různých zařízení a operačních systémů
- Posilte bezpečnost účtu pomocí dvoufaktorového ověřování.
- Uspořádejte a roztřiďte svá hesla pomocí systému složek a sbírek Bitwarden.
Omezení Bitwarden
- Rozhraní je ve srovnání s jinými alternativami méně propracované.
- Uživatelé, kteří se rozhodnou pro vlastní hosting, musí dobře rozumět technickým nastavením.
Ceny Bitwarden
- Zdarma
- Premium: 1 $/měsíc, fakturováno ročně
- Rodina: 3,33 $/měsíc pro až 6 uživatelů, fakturováno ročně
- Týmy: 20 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Enterprise: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Získejte cenovou nabídku: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Bitwarden
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
7. Zoho Vault
Zoho Vault je součástí rozsáhlé sady aplikací Zoho, která je známá svými funkcemi zaměřenými na podnikání a integračními schopnostmi. Oslovuje organizace, které hledají alternativy k LastPass, které se snadno kombinují s jinými podnikovými nástroji.
Zoho Vault vyniká svou integrací s dalšími aplikacemi, jako jsou Zoho Desk, Mail a Microsoft 365. Je obzvláště vhodný jako správce hesel, který zapadá do širší sady podnikových aplikací.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a robustním funkcím připraveným pro podnikové použití je tato služba univerzální volbou pro různé profesionální prostředí.
Nejlepší funkce Zoho Vault
- Hladká integrace s dalšími aplikacemi Zoho a aplikacemi třetích stran pro zefektivnění provozu.
- Ovládejte oprávnění uživatelů a přístup pomocí podrobných ovládacích prvků přístupu Zoho Vault.
- Bezpečně ukládejte a spravujte digitální identity, jako jsou licence a identifikační dokumenty.
- Vytvářejte podrobné zprávy o aktivitách uživatelů a vzorcích přístupu pro lepší dohled.
Omezení Zoho Vault
- Seznámení se všemi funkcemi může nějakou dobu trvat.
- Zpomalené rozšíření prohlížeče
Ceny Zoho Vault
- Zdarma
- Standard: 1 $/uživatel za měsíc
- Professional: 4 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 7 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Vault
- G2: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
8. Správce hesel Dell
Dell Password Manager, produkt technologického giganta Dell, vyniká svou integrací s hardwarovými a softwarovými ekosystémy Dell. To z něj činí dobrou alternativu k LastPass pro uživatele Dell. Tento nástroj klade důraz na bezpečnost a hladkou integraci.
Dell Password Manager nabízí robustní bezpečnostní funkce, jako je samoobslužné resetování hesla, podpora více webových prohlížečů a pohodlí plynoucí z toho, že je součástí širšího ekosystému Dell.
Nejlepší funkce aplikace Dell Password Manager
- Automatizujte resetování a obnovení hesel, abyste minimalizovali prostoje a zvýšili bezpečnost.
- Využijte biometrické přihlášení pro rychlejší a bezpečnější přístup k účtům.
- Pracujte efektivně díky integraci s hardwarovým a softwarovým ekosystémem společnosti Dell.
- Efektivní správa digitálních identit a přihlašovacích údajů v prostředí Dell
Omezení programu Dell Password Manager
- Nejvhodnější pro ty, kteří již používají produkty Dell.
- Nenabízí tolik funkcí jako některé specializované správce hesel.
Ceny produktu Dell Password Manager
- Osobní použití: Zdarma jako součást softwaru Dell
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Dell Password Manager
- G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
9. Správa hesel SailPoint
SailPoint Password Management je v oboru uznáván pro svůj přístup zaměřený na podniky, specializující se na správu a řízení identit.
Je zvláště vhodný pro větší organizace a firmy, které vyžadují komplexní řešení pro správu identit. SailPoint vyniká synchronizací hesel a silnými zásadami pro hesla a integruje řešení pro správu hesel, které snižuje provozní náklady a zvyšuje produktivitu uživatelů.
Nabízí kompletní sadu funkcí pro správu identit, včetně automatizovaného provisioningu, kontrol dodržování předpisů a pokročilého zabezpečení, což jej činí ideálním řešením pro firmy s komplexními požadavky na bezpečnost a dodržování předpisů.
Nejlepší funkce správy hesel SailPoint
- Zvyšte bezpečnost díky integraci správy identit od společnosti SailPoint.
- Zefektivněte přístup uživatelů v organizacích pomocí automatizovaného přidělování oprávnění.
- Efektivně spravujte dodržování předpisů pomocí přizpůsobených nástrojů pro zajištění souladu s předpisy.
- Vytvářejte přehledné zprávy o identitách a přístupech pro strategické rozhodování.
Omezení správy hesel SailPoint
- Obrovská náročnost na učení pro menší organizace
- Drahé kvůli svým komplexním funkcím
Ceny za správu hesel SailPoint
Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze služby SailPoint Password Management
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Správa hesel Identify Anywhere
Identity Anywhere Password Management, založený společností Avatier, je relativně nový správce hesel. Rychle si však získává pozornost díky svému zaměření na správu identit a přístupů založenou na cloudu.
Je přizpůsoben moderním, technicky zdatným uživatelům a organizacím, které upřednostňují flexibilní cloudová řešení.
Tento nástroj je obzvláště pozoruhodný díky svým biometrickým možnostem přihlášení pro různá podniková prostředí a důrazu na audity shody a řešení SSO.
Nejlepší funkce Identity Anywhere Password Management
- Flexibilní přístup k heslům a jejich správa odkudkoli díky cloudovému řešení.
- Zvyšte bezpečnost účtu pomocí vícefaktorového ověřování.
- Bezpečně ukládejte a spravujte digitální identity a certifikáty.
- Hladká integrace s podnikovými systémy pro jednotnou správu přístupu.
Omezení správy hesel Identity Anywhere
- Nemá takovou historii jako některé zavedené alternativy LastPass.
- Chybějící šifrování hesel a uzamčení
Ceny za správu hesel Identity Anywhere
- Plán Enterprise Hosted: 1,5 až 3 USD/měsíc/uživatel
- Plán Enterprise Non-hosted: 1,95 až 3,90 USD/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze služby Identity Anywhere Password Management
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Další bezpečné nástroje
Dobrý správce hesel vám sice pomůže chránit vaše hesla, ale musíte také zajistit, aby ostatní nástroje, které denně používáte v práci, měly stejně vysokou úroveň zabezpečení.
Bezpečný, komplexní nástroj pro produktivitu, spolupráci a správu projektů, jako je ClickUp, vám nejen usnadní práci, ale také sníží potřebu používat více hesel – a riziko hackerství – tím, že omezí počet nástrojů, které potřebujete.
Zvyšte produktivitu a bezpečnost s ClickUp
ClickUp je více než jen bezpečný nástroj pro správu projektů. Jedná se o komplexní platformu, která integrací různých funkcí přináší nový pohled na správu práce. Tato integrace snižuje závislost na více nástrojích, a tím i bezpečnostní rizika.
ClickUp centralizuje úkoly, komunikaci a dokumentaci, čímž zjednodušuje správu hesel a přístupových bodů. ClickUp AI vám nejen usnadní administrativní práci, ale také vám pomůže generovat kreativní nápady na hesla.
Nástroj pro správu projektů ClickUp je v souladu s normou SOC 2 a má certifikaci ISO. Navíc je veškerá komunikace webové aplikace ClickUp šifrována pomocí protokolu TLS 1. 2 a všechna data jsou šifrována pomocí šifrování AES-256.
ClickUp je výkonný a bezpečný nástroj pro spolupráci, který přináší efektivitu a přehlednost do složitých projektů.
Začlenění ClickUp do každodenních operací přesahuje rámec správy úkolů. Posiluje také soudržnost týmu a bezpečnost. S ClickUp dosahují týmy vyšší úrovně organizace a efektivity, což je pro úspěch v dnešním dynamickém obchodním prostředí zásadní.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizujte všechny informace související s projekty a snižte tak potřebu spravovat více hesel pro různé nástroje.
- Zlepšete komunikaci v týmu bezpečně a vyhněte se externím komunikačním nástrojům, které mohou ohrozit bezpečnost.
- Sledujte všechny aktivity projektu na jednom bezpečném místě a minimalizujte tak riziko úniku dat prostřednictvím méně bezpečných platforem.
- Vytvořte bezpečné pracovní postupy, které zajistí bezpečné zacházení s citlivými projektovými daty v rámci týmu.
- Omezte riziko úniku citlivých informací pomocí šifrování dat.
- Ukládejte důležité dokumenty bezpečně a snižte tak závislost na více platformách pro ukládání souborů s oddělenými požadavky na hesla.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby plně využili všechny funkce.
- Uživatelé možná budou muset upravit nastavení, aby se vyhnuli přetížení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podniky: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici u všech placených tarifů za 5 USD za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Zabezpečení vašeho digitálního světa pomocí správců hesel
Ukázali jsme vám 10 alternativ k LastPass a jednu alternativu, která je nahradí všechny. Pamatujte však, že pokud jde o bezpečnost, je mnohem lepší používat méně nástrojů než pracovat s více platformami.
Spolehlivý správce hesel doplněný o integrovaný nástroj pro správu práce, jako je ClickUp, který automatizuje více než 50 rutinních úkolů a procesů, vytváří pevný základ pro vaši strategii digitální bezpečnosti. Jste připraveni zvýšit produktivitu a bezpečnost svého týmu?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte výhody bezpečného digitálního pracovního prostoru.