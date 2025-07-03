10 aplikací pro časové plánování, s nimiž můžete plánovat každou hodinu s cílem

„Nedokážu se soustředit na nic déle než 10 minut!“
Mezi nekonečnými oznámeními, nepřetržitými schůzkami a neustálým přepínáním mezi úkoly je pro mnoho z nás nemožné zůstat soustředění. Studie ukazuje, že většina lidí pracuje méně než čtyři hodiny denně – ano, z celých 8 hodin pracovního dne.
Ale co kdybyste mohli naplánovat svůj den tak přesně, že by vás nic nerozptylovalo?
Právě v tom vám pomohou aplikace pro časové plánování. Představte si je jako své osobní bodyguardy, kteří hlídají váš kalendář, abyste se mohli soustředit.
Ať už se potýkáte s termíny jako freelancer, řídíte tým na dálku nebo se jen snažíte zvládnout nekonečný seznam úkolů, tyto nástroje vám pomohou naplánovat časové bloky pro konkrétní úkoly, vytvořit lepší rutiny a konečně dokončit úkoly, na kterých záleží.
Pojďme si představit 10 nejlepších aplikací pro časové blokování – včetně těch s projektovým časovým managementem – abyste mohli svůj den záměrně rozvrhnout.
Nejlepší aplikace pro časové plánování v přehledu
Zde je několik nejlepších nástrojů, z nichž každý má své výhody v závislosti na tom, jak rádi plánujete, sledujete nebo rozdělujete svůj čas:
Samozřejmě! Zde je revidovaná srovnávací tabulka se sloupcem „Nejlepší pro“, který zobrazuje pouze relevantní týmy/jednotlivce pro každý nástroj (bez popisného úvodu):
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Hlavní využití
|Ceny*
|ClickUp
|All-in-one nástroj pro správu času; Velikost týmu: Freelancerové, samostatní podnikatelé, malé týmy, startupy, malé a střední podniky, velké podniky
|Správa úkolů, plánování projektů, sledování času, plánování, opakující se úkoly a integrace s nástroji jako Google Calendar a Slack.
|Bezplatný plán, přizpůsobení pro podniky
|Sunsama
|Denní plánování s integrací kalendáře; Velikost týmu: Freelanceři, malé týmy, startupy
|Organizujte úkoly z Gmailu, Slacku a GitHubu do kalendářových slotů, odhadů času založených na umělé inteligenci a rituálů denního plánování.
|Cena začíná na 20 USD za uživatele/měsíc.
|Todoist
|Denní plánování s integrací kalendáře; Velikost týmu: Freelancerové, malé týmy a startupy
|Prioritizace úkolů, opakující se úkoly, vlastní filtry a integrace s Google Kalendářem, Gmailem a Slackem.
|Zdarma; placené tarify od 5 $ za uživatele/měsíc
|Motion
|Automatizace plánování pomocí umělé inteligence; Velikost týmu: malé a střední podniky, velké podniky
|Prioritizace úkolů na základě umělé inteligence, řešení konfliktů, zobrazení časové osy a plánování zdrojů.
|Placené tarify začínají na 49 $ za uživatele/měsíc.
|Akiflow
|Centralizovaná správa úkolů a kalendáře; Velikost týmu: Freelancerové a samostatní podnikatelé,
|Zaznamenávání úkolů z e-mailů a zpráv, plánování pomocí drag-and-drop a denní/týdenní plánovací rituály.
|Bezplatná zkušební verze, 34 $ za uživatele/měsíc
|Reclaim
|Chytré blokování času; Velikost týmu: Malé týmy, malé a střední podniky
|Automatické plánování úkolů, blokování času na soustředění, sjednocené zobrazení kalendáře a úpravy v reálném čase.
|Zdarma; placené tarify od 10 $ za uživatele/měsíc
|TickTick
|Osobní produktivita s vestavěným časovačem; Velikost týmu: Freelancerové, samostatní podnikatelé, jednotlivci
|Správa úkolů, sledování návyků, opakované připomenutí a více zobrazení kalendáře
|35,99 $ za uživatele/rok
|TimeCamp
|Sledování času s funkcemi fakturace; Velikost týmu: Freelancerové, konzultanti
|Automatické sledování času, kategorizace produktivity, reportování a integrace s nástroji jako Trello a Asana.
|Zdarma; placené tarify od 3,99 $ za uživatele/měsíc
|Toggl Track
|Lehké sledování času napříč projekty; Velikost týmu: Malé týmy, malé a střední podniky
|Sledování času v reálném čase i offline, integrace kalendáře a sledování aktivit na pozadí.
|Zdarma; placené tarify od 10 $ za uživatele/měsíc
|Clockwise
|Optimalizace týmového kalendáře a čas na soustředění; Velikost týmu: malé a střední podniky a velké společnosti
|Plánování schůzek pomocí umělé inteligence, vytváření času na soustředění, analýza vytíženosti schůzkami a plánování odkazů pro externí koordinaci.
|Zdarma; placené tarify od 6,75 $ za uživatele/měsíc
📖 Přečtěte si také: Jak efektivně sledovat čas strávený nad úkoly a projekty
Co byste měli hledat v aplikacích pro časové plánování?
Nalezení správné aplikace pro časové plánování může výrazně zlepšit váš denní pracovní postup. Na základě zpětné vazby od uživatelů a reálných potřeb uvádíme klíčové funkce, na které se zaměřte při výběru nástroje pro časové plánování:
- Hladká integrace: Synchronizujte s aplikací kalendáře a nástroji pro správu úkolů, jako jsou ClickUp, Trello nebo Asana, abyste si mohli blokovat čas, aniž byste museli přecházet mezi platformami.
- Chytré plánování: Upřednostněte aplikace, které automaticky přeplánují nedokončené úkoly na základě vašich metrik produktivity, termínů a důležitosti konkrétních úkolů.
- Integrované nástroje pro soustředění: Vyhledejte funkce jako Pomodoro timery, blokování webových stránek a bílý šum, abyste se během svých soustředěných sezení udrželi v správném rozpoložení.
- Flexibilita napříč zařízeními: Vyberte si nástroje, které fungují na iOS, Androidu i ve webových aplikacích, abyste mohli kdykoli přidávat úkoly nebo upravovat svůj týdenní kalendář.
- Kalendář s integrovanými úkoly: Vyberte si aplikace, které kombinují funkce správy úkolů s blokováním kalendáře, abyste mohli úkoly přetahovat, označovat barevnými kódy a připojovat podrobnosti ke každému bloku.
- Hlášení času: Upřednostněte aplikace s integrovaným sledováním času a hlášením, abyste lépe porozuměli svým zvykům a mohli doladit způsob, jakým sledujete pokrok a plánujete dopředu.
🧠 Zajímavost: Spokojení zaměstnanci = produktivní týmy! Studie naznačuje, že spokojenější pracovníci jsou o 13 % produktivnější. To je další důvod, proč ve vaší organizaci vyhradit časové úseky pro produktivní práci a přestávky!
📖 Přečtěte si také: Jak efektivně sledovat čas strávený nad úkoly a projekty
Nejlepší aplikace pro časové plánování
Pokud jste připraveni být produktivnější a méně stresovaní, spolehlivá aplikace pro časové plánování vám pomůže zlepšit pracovní rutinu.
Od automatizovaných časových rozvrhů po inteligentní plánování – toto jsou nejlepší aplikace pro časové plánování, které vám pomohou získat zpět kontrolu nad vaším kalendářem a lépe se soustředit.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní časové plánování s řízením úkolů)
Chcete využít každou hodinu? ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je navržena tak, aby zvládala správu úkolů, plánování projektů a časové plánování, aniž byste museli přecházet mezi různými platformami.
Plánujte projekty v pevně stanovených časových obdobích, nastavujte události v kalendáři a udržujte si náskok před termíny díky integrovaným nástrojům pro sledování času, plánování a sledování pokroku. Ještě lepší je nechat ClickUp, aby se postaral o veškerou „práci kolem práce“, abyste se mohli soustředit na úkoly, které vás posunou blíže k vašim cílům.
Ať už řídíte tým nebo svůj vlastní nabitý rozvrh, ClickUp udržuje práci v pohybu – a viditelnou – na každém kroku. Jak?
💜 Kalendář ClickUp
Seznamte se s ClickUp Calendar! Není to jen nástroj pro sledování termínů – je navržen pro účelné časové plánování vašeho dne.
Snadno plánujte časové bloky, přetahujte úkoly a slaďte události v kalendáři s cíli týmu nebo osobními prioritami. Synchronizuje se s nástroji, jako je Google Calendar a Microsoft Outlook Calendar, a čerpá přímo z vašeho seznamu úkolů, takže vaše plánování zůstává dynamické a proveditelné.
Jakmile propojíte svou kalendářovou aplikaci s ClickUp, bude časové plánování vašeho dne hračkou. Můžete snadno zobrazit a naplánovat svůj rozvrh přímo tam, kde se nacházejí vaše úkoly. Navíc můžete nastavit kalendář tak, aby automaticky blokoval váš rozvrh pro nové koníčky nebo nácvik prezentací.
Věděli jste, že přecházením mezi aplikacemi ztrácíte čtyři hodiny týdně? S ClickUp můžete eliminovat přepínání mezi aplikacemi. Připojte se k schůzkám Google Meet, Zoom nebo Microsoft Teams přímo z aplikace a ušetřete čas. A s AI Notetaker můžete pořizovat poznámky ze schůzek a zároveň se soustředit na konverzaci.
💜 ClickUp Time Tracking
Aplikace Project Time Tracking od ClickUp je také výkonným nástrojem pro všechny, kteří chtějí mít přehled o své práci a časově plánovat svůj den. Umožňuje vám přesně sledovat, jak dlouho úkoly trvají, pomáhá vám řídit pracovní zátěž, dodržovat harmonogram a vytvářet strukturované časové bloky pro vaše nejdůležitější úkoly.
Ať už pracujete samostatně nebo v týmu, funkce pro správu času v aplikaci ClickUp vám usnadní sledování času. Časovače můžete spouštět a zastavovat přímo z úkolů a sledovat práci v reálném čase, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Zapomněli jste spustit časovač? Žádný problém – stačí ručně zaznamenat čas strávený prací, aby vše bylo přesné. A když potřebujete jít do hloubky, ClickUp vygeneruje podrobné časové zprávy, které vám poskytnou jasný přehled o tom, kam váš čas mizí. Můžete dokonce porovnat odhadovaný a skutečný čas, abyste mohli zlepšit plánování do budoucna a důsledněji dodržovat termíny.
Navíc je nastavení opakujících se úkolů v ClickUp hračkou. Můžete například nastavit úkol „Zkontrolovat e-maily“ každé ráno v 9 hodin, takže se automaticky objeví každý den a pomůže vám vytvořit předvídatelnější rutinu.
💜 Šablona časového plánování ClickUp
Jste připraveni začít s časovým plánováním? Začněte s šablonou ClickUp Time Box. Je navržena tak, aby řešila běžné problémy s časovým managementem tím, že vám pomůže rozdělit den na soustředěné, záměrné pracovní úseky.
Tato šablona vám umožní:
- Přizpůsobte si svůj denní rozvrh pomocí přednastavených funkcí pro blokování času na soustředěnou práci, administrativní úkoly a přestávky.
- Sledujte čas strávený neomezeným počtem úkolů
- Přetáhněte úkoly do časových úseků a vizuálně si naplánujte svůj den.
- Využijte opakující se úkoly a automatizace k udržení denní struktury bez ručních aktualizací.
- Rozdělte velké cíle na zvládnutelné části s časově ohraničenými dílčími úkoly.
- Sledujte pokrok v reálném čase a zamyslete se nad tím, co funguje (a co ne).
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledování času v reálném čase, které je integrováno do úkolů pro přesné fakturace a přehledy, ve srovnání s jinými nástroji pro zvýšení produktivity.
- Přizpůsobitelné panely ClickUp, které poskytují přehled o pracovní zátěži, časových plánech a výkonu týmu.
- Závislosti úkolů a více než 15 flexibilních zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy, zobrazení Kanban, zobrazení pracovní zátěže, umožňují vizualizovat průběh projektu a vyhnout se překážkám.
- Odhady času, připomenutí a automatizace pro zefektivnění správy úkolů a dodržování termínů.
- Hladká integrace s nástroji jako Google Calendar, Slack a Toggl pro plynulejší pracovní postupy.
Omezení ClickUp
- Díky rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení může být nastavení časových plánů pro nové uživatele trochu náročné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
ClickUp je velmi snadný na používání, i přes všechny funkce, které nabízí. Líbí se mi, že vše je na jednom místě – od správy úkolů přes dokumenty až po kalendář. Kalendář mi zejména pomáhá sledovat termíny a efektivně plánovat dopředu. Je to skvělý nástroj pro osobní i týmovou produktivitu.
ClickUp je velmi snadný na používání, i přes všechny funkce, které nabízí. Líbí se mi, že vše je na jednom místě – od správy úkolů přes dokumenty až po kalendář. Kalendář mi zejména pomáhá sledovat termíny a efektivně plánovat dopředu. Je to skvělý nástroj pro osobní i týmovou produktivitu.
2. Sunsama (nejlepší pro denní plánování s integrací kalendáře)
Máte někdy pocit, že váš den je jen změť úkolů roztroušených po různých aplikacích? Sunsama vám pomůže tento chaos překonat tím, že stáhne úkoly z nástrojů jako Gmail, Slack a GitHub a uspořádá je do pevných časových úseků ve vašem kalendáři.
Díky jednoduchému 10–15minutovému rituálu plánování každé ráno můžete zkontrolovat, co jste ještě nedokončili, a stanovit si realistické cíle na daný den. Namísto zahlcení funkcemi se aplikace zaměřuje na to, aby vám pomohla plánovat záměrně a účelně.
Nejlepší funkce Sunsama
- Naplánujte si den pomocí odhadů času založených na umělé inteligenci, které se přizpůsobují vašim pracovním vzorcům.
- Automaticky třídit úkoly do kanálů, jako jsou „Práce pro klienta“ nebo „Týmové schůzky“
- Propojte se s nástroji, jako jsou projektové platformy a kalendáře, pro plynulé každodenní plánování.
- Přesuňte e-maily, které vyžadují vaši pozornost, do seznamu úkolů a vyhraďte si čas na jejich vyřízení.
Omezení aplikace Sunsama
- Denní plánování může být náročné pro uživatele, kteří preferují automatizovanější plánování.
- Není vhodný jako komplexní nástroj pro řízení projektů.
Ceny Sunsama
- Bezplatná zkušební verze
- Měsíční předplatné: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sunsama?
Jako samostatný podnikatel je pro mě často náročné zvládnout všechny úkoly, které mám za den na programu. Sunsama mi připomíná, abych si dělal přestávky, poskytuje mi realistický přehled o tom, kolik času mi daný úkol zabere, a každý týden mi zasílá souhrn toho, jak trávím svůj čas. Můžu do ní začlenit svůj osobní i pracovní kalendář, wellness aktivity i čas strávený s rodinou, a to vše na jednom místě. To mi pomáhá držet se svých cílů a záměrů.
Jako samostatný podnikatel je pro mě často náročné zvládnout všechny úkoly, které mám za den na programu. Sunsama mi připomíná, abych si dělal přestávky, poskytuje mi realistický přehled o tom, kolik času mi daný úkol zabere, a každý týden mi zasílá souhrn toho, jak trávím svůj čas. Mohu do ní začlenit svůj osobní i pracovní kalendář, wellness aktivity i čas strávený s rodinou, a to vše na jednom místě. To mi pomáhá držet se svých cílů a záměrů.
3. Todoist (nejlepší pro jednoduché a intuitivní řízení úkolů)
Todoist přináší podobnost do správy osobních a týmových úkolů a učí uživatele , jak ušetřit čas díky inovativním organizačním funkcím.
Díky přehlednému a intuitivnímu rozhraní aplikace je zaznamenávání a organizování úkolů přirozené, ať už plánujete svůj pracovní den nebo řídíte složité týmové projekty.
Nejlepší funkce Todoist
- Pomocí čtyřúrovňového systému barevných značek můžete úkoly seřadit podle důležitosti.
- Upřednostňujte úkoly s opakujícími se vzory, jako je „každé třetí úterý“ nebo „každý pracovní den“ pro opakující se práci.
- Nastavte si vlastní filtry pro zobrazení úkolů podle termínů, štítků nebo priorit.
- Propojte se s nástroji jako Google Calendar, Gmail, Slack a Zapier a synchronizujte svůj pracovní postup.
Omezení aplikace Todoist
- Bezplatná verze omezuje přístup k funkcím, jako jsou připomenutí a štítky.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají o Todoistu skuteční uživatelé?
Todoist je základním kamenem mé strategie time managementu spolu s aplikacemi Spark Mail a Google Calendar. Integrace s těmito a dalšími aplikacemi je perfektní a mobilní aplikace je nezbytná, abych nic nezmeškal.
Todoist je základním kamenem mé strategie time managementu spolu s aplikacemi Spark Mail a Google Calendar. Integrace s těmito a dalšími aplikacemi je perfektní a mobilní aplikace je nezbytná, abych nic nezmeškal.
📮 ClickUp Insight: 50 % lidí si organizuje čas tak, že určité dny věnují administrativě a jiné soustředěné práci, ale pouze 22 % z nich uvádí, že úkoly automatizují nebo delegují. Ruční správa času pomáhá, ale neodstraňuje opakující se úkoly, které stále ubírají čas na soustředěnou práci. ✔️ Kalendář, časové blokování a AI agenti ClickUp spolupracují, aby chránili váš čas. Automaticky plánujte opakující se práci, přesouvejte úkoly podle priority a spouštějte připomenutí – tak bude váš týden běžet sám. 💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance pomocí automatizace ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
4. Motion (nejlepší pro automatizaci plánování pomocí umělé inteligence)
Motion přináší nové myšlenky do techniky timeboxingu tím, že využívá umělou inteligenci k maximálnímu využití vašeho denního rozvrhu. Tento chytrý nástroj pro plánování analyzuje vaše úkoly, schůzky a priority a vytváří personalizovaný denní plán, který se přizpůsobí vašemu pracovnímu rozvrhu a stylu.
Pokud například řešíte schůzku s klientem a zároveň máte těsný termín odevzdání projektu, aplikace Motion tyto úkoly seřadí podle priority a upraví váš rozvrh tak, aby byly oba úkoly splněny včas. Aplikace vyniká svým systémem prioritizace úkolů založeným na umělé inteligenci, který zohledňuje závislosti mezi projekty, termíny a délku trvání.
Nejlepší funkce Motion
- Snadno spravujte osobní i pracovní schůzky a zároveň zohledňujte dostupnost týmu.
- Nechte AI, aby se postarala o plánování, odhalila konflikty a přesunula schůzky na optimální časy.
- Využijte integrované nástroje pro správu úkolů, zobrazení časové osy a plánování zdrojů.
- Získejte přístup k připraveným šablonám projektů, které vám pomohou rychle nastavit nové iniciativy.
Omezení pohybu
- Vyžaduje přizpůsobení se novému stylu práce, protože plánování přebírá umělá inteligence.
- Hluboká integrace se stávajícími nástroji může nějakou dobu trvat.
Ceny Motion
- Pro AI: 29 $/měsíc za jedno místo
- Business AI: 49 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Motion
- G2: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete si usnadnit život? Využijte integraci ClickUp s více než 1 000 nástroji. Ať už jde o sledování času s Everhour nebo synchronizaci s Google Kalendářem, můžete mít vše na jednom místě a zůstat produktivní, aniž byste museli přeskakovat mezi aplikacemi.
5. Akiflow (nejlepší pro centralizovanou správu úkolů a kalendáře)
Chcete přestat přeskakovat mezi aplikacemi, abyste mohli spravovat svůj denní rozvrh? Akiflow sdružuje všechny vaše úkoly a události v kalendáři do jednoho přehledného pracovního prostoru. Díky tomu je plánování dne snazší, protože nemusíte neustále přepínat mezi aplikacemi.
Tento nástroj pro plánování vyniká shromažďováním úkolů z populárních platforem, jako jsou Google Calendar, Outlook, Gmail a Slack. Když aktualizujete úkol v Akiflow, automaticky se synchronizuje zpět do zdrojové aplikace, takže vše zůstává konzistentní napříč vašimi nástroji.
Nejlepší funkce Akiflow
- Zaznamenávejte úkoly z e-mailů, zpráv nebo webových stránek pomocí univerzální schránky Akiflow.
- Přetahujte úkoly do kalendáře a efektivně si rozvrhněte čas a provádějte rychlé úpravy.
- Využijte denní a týdenní rituály k plánování, reflexi a udržení správného směru.
- Sdílejte svou dostupnost a plánujte schůzky bez zbytečného dohadování.
Omezení Akiflow
- Chybí některé oblíbené nástroje pro správu projektů ve srovnání s aplikacemi určenými pro správu úkolů.
- Vyžaduje ruční plánování úkolů a šablony pro blokování času, což může být časově náročné a může vést k přetížení úkoly, pokud se s nimi nezachází opatrně.
Ceny Akiflow
- Bezplatná zkušební verze
- Pro Monthly: 34 $/měsíc
Hodnocení a recenze Akiflow
- G2: 5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro monitorování zaměstnanců
6. Reclaim (nejlepší pro chytré časové blokování a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem)
Představte si nástroj, který automaticky uspořádá vaše úkoly kolem schůzek, aniž byste hnuli prstem. Reclaim AI od Dropboxu právě to dělá – synchronizuje se s vaším kalendářem a upravuje plány v reálném čase na základě vašeho pracovního vytížení a priorit.
Zohledňuje termíny a dostupný čas, aby přidělila správné okamžiky pro úkoly. Namísto toho, abyste trávili čas ručním upravováním svého dne, vám umožňuje soustředit se na to, co je důležité, zatímco nástroj zajišťuje, že váš kalendář zůstane optimalizovaný a bez konfliktů.
Získejte zpět nejlepší funkce
- Plánujte úkoly a schůzky na základě svých pracovních vzorců.
- Automaticky blokujte čas na soustředěnou práci v rytmu podobném metodě Pomodoro.
- Sjednoťte všechny kalendáře (Google Calendar, Outlook) do jednoho zobrazení
- Přizpůsobte se změnám automatickým přesouváním úkolů, když dojde ke konfliktům.
Zbavte se omezení
- Nastavení více integrací kalendáře vyžaduje určitou počáteční námahu.
- Žádná mobilní aplikace pro plánování na cestách
- Automatické plánování nemusí vždy odpovídat osobním preferencím.
Získejte zpět své peníze
- Lite: Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 15 $/měsíc za jedno místo
Získejte zpět hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek hodnocení
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Reclaim?
Recenzent G2 říká:
Jako student mám omezené možnosti, jak rozvrhnout čas na projekty. Nyní stačí přidat úkol do seznamu úkolů a automaticky se naplánuje. Také snadno vidím, jestli mám velké zpoždění a musím pracovat přesčas, abych stihl úkoly.
Jako student mám omezené možnosti, jak rozvrhnout čas na projekty. Nyní stačí přidat úkol do seznamu úkolů a automaticky se naplánuje. Také snadno vidím, jestli mám velké zpoždění a musím pracovat přesčas, abych stihl úkoly.
📖 Přečtěte si také: AI pro správu času: Případy použití a nástroje pro chytré plánování času
7. TickTick (nejlepší pro osobní produktivitu s integrovaným časovačem Pomodoro)
TickTick kombinuje inteligentní správu úkolů, plánování kalendáře a sledování návyků, aby vám pomohl plánovat den s jasným cílem. Díky několika zobrazením kalendáře – měsíčnímu, týdennímu, agendě, vícedennímu a vícedennímu – můžete snadno vizualizovat celý svůj rozvrh.
Je to víc než jen aplikace s seznamem úkolů. Nabízí Pomodoro časovače a chytré připomínky, které vám pomohou udržet soustředění a konzistentnost. Ať už vytváříte úkoly nebo budujete nové návyky, TickTick vám pomůže udržet si přehled o vašich cílech.
Nejlepší funkce aplikace TickTick
- Nastavte si opakující se připomenutí s vlastními intervaly, e-mailovými oznámeními a upozorněními založenými na poloze v systému iOS.
- Organizujte úkoly pomocí chytrých filtrů a značek pro rychlý přístup.
- Zobrazte úkoly ve formátech Seznam, Kanban nebo Časová osa a použijte Markdown pro podrobné poznámky.
- Sledujte své návyky spolu s pravidelnými úkoly a vytvořte si konzistentní rutiny.
Omezení aplikace TickTick
- Omezené funkce pro spolupráci při řízení úkolů v týmu
- Žádné funkce pro sledování času pro podrobnou analýzu produktivity
- Omezené možnosti přizpůsobení pro určité zobrazení úkolů a rozvržení
Ceny TickTick
- Roční plán: 35,99 $/rok
Hodnocení a recenze aplikace TickTick
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
👀 Věděli jste? Eisenhowerova matice, kterou proslavil prezident Dwight D. Eisenhower, je technika time managementu, která vám pomůže rozdělit úkoly podle naléhavosti a důležitosti. Jde o to soustředit se na úkoly, které jsou důležité, ale ne nutně naléhavé, abyste neztráceli čas věcmi, které nejsou prioritou.
8. TimeCamp (nejlepší pro sledování času s funkcemi fakturace)
Potřebujete časový rozvrh, který sleduje čas bez potíží? TimeCamp pracuje tiše na pozadí, takže nemusíte hádat ani spravovat tabulky. Automaticky zaznamenává vaše hodiny a přeměňuje tato data na cenné informace.
Ať už jde o sledování produktivity, správu projektů nebo generování faktur, TimeCamp vám pomůže porozumět vašim pracovním návykům a najít způsoby, jak se zlepšit. Navíc se integruje se všemi vašimi oblíbenými nástroji, takže se stane plynulým doplňkem vašeho pracovního postupu.
Nejlepší funkce TimeCamp
- Sledujte čas automaticky nebo ručně pomocí detekce nečinnosti, monitorování aplikací a kategorizace produktivity.
- Vytvářejte zprávy pro hodnocení pokroku, výkonu a rozpočtu.
- Integrujte je s nástroji jako Trello, Asana a ClickUp pro zefektivnění pracovních postupů.
- Používejte mobilní aplikace s GPS sledováním a geofencingem pro vzdálené týmy.
Omezení aplikace TimeCamp
- Role uživatelů jsou v nižších tarifech omezené; pokročilá správa rolí je k dispozici pouze v tarifu Premium.
- Mobilní aplikace, zejména na iOS, mohou být pomalé a náchylné k problémům se synchronizací, což může vést k občasným nesrovnalostem v datech.
Ceny TimeCamp
- Bezplatný tarif
- Starter: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (590+ recenzí)
9. Toggl Track (nejlepší pro jednoduché sledování času napříč projekty)
Potřebujete přehledný a spolehlivý způsob, jak sledovat, jak trávíte svůj pracovní den? Toggl Track nabízí jednoduché a intuitivní prostředí, které vám pomůže udržet přehled o všech vašich úkolech, aniž by narušovalo váš pracovní rytmus.
Aplikace je navržena tak, aby zapadla do vaší rutiny, ať už dáváte přednost desktopové aplikaci, rozšíření prohlížeče nebo mobilnímu zařízení.
Díky funkcím, jako je integrace kalendáře, sledování na pozadí a časovače na jedno kliknutí, přináší skutečné výhody aplikací pro časové plánování a proměňuje roztříštěné hodiny ve strukturované, soustředěné pracovní bloky.
Nejlepší funkce aplikace Toggl Track
- Vizualizujte časové záznamy v Kalendáři Google nebo Outlooku
- Sledujte čas v reálném čase nebo offline a synchronizujte jej později; přepínejte mezi režimy časovače a manuálního ovládání.
- Používejte mobilní zařízení pro sledování na cestách nebo stolní počítač pro soustředěnou práci.
- Povolte sledování na pozadí napříč aplikacemi a webovými stránkami, aby se automaticky zaznamenávaly aktivity.
Omezení aplikace Toggl Track
- Omezené funkce pro správu projektů ve srovnání se specializovanými nástroji
- Možnosti reportování pro práci s klienty jsou omezené.
Ceny aplikace Toggl Track
- Bezplatný tarif
- Začátečník: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Toggl Sledujte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 1 550 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
🧠 Zajímavost: Timeboxing vznikl v oblasti vývoje softwaru, kde týmy přidělovaly pevně stanovené časové úseky (neboli „boxy“) na práci na konkrétních úkolech. Původně byl zaveden v kontextu agilních metodik a pomáhal týmům udržet soustředění a správný směr. Dnes je to populární technika zvyšování produktivity, kterou používají všichni, od generálních ředitelů po studenty, aby minimalizovali rozptýlení a zajistili efektivní dokončení úkolů v daném časovém rámci.
10. Clockwise (nejlepší pro optimalizaci týmového kalendáře a soustředění)
Jste zahlceni nekonečnými schůzkami a snažíte se najít čas na soustředěnou práci? Clockwise vám pomůže.
Tento asistent pro plánování založený na umělé inteligenci optimalizuje váš den automatickým plánováním schůzek, zajištěním času na soustředění a snadnou synchronizací s Google Kalendářem, Slackem a Asanou. Je navržen tak, aby vám pomohl znovu získat kontrolu nad vaším kalendářem a zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce aplikace Clockwise
- Automaticky přeplánuje schůzky, aby vytvořil nepřerušované bloky času pro soustředěnou práci.
- Integrace s Google Kalendářem, Slackem a dalšími nástroji pro efektivní plánování.
- Poskytuje analytické údaje pro měření zátěže schůzek a času soustředění v celé vaší organizaci.
- Nabízí odkazy na plánování schůzek s externími účastníky a více členy týmu.
Omezení směru hodinových ručiček
- Flexibilní funkce Schůzky je omezena na interní schůzky.
- Nepodporuje automatické přeplánování schůzek s externími účastníky.
Ceny podle směru hodinových ručiček
- Zdarma
- Týmy: 6,75 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnikání: 11,50 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Clockwise
- G2: 4,7/5 (65+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Clockwise?
Recenze G2 říká:
Vytváří čas na soustředění, který potřebuji, ale který je pro mě příliš náročný na to, abych ho sám důsledně dodržoval. Líbí se mi, že plánovač s umělou inteligencí reaguje na změny v mém kalendáři ještě dříve, než to udělám já. Zjistil jsem, že to má pozitivní vliv na moji produktivitu a také to zvýšilo citlivost mých kolegů, pokud jde o rezervování předem přiděleného času v mém kalendáři. Pro jednoho uživatele je cena podle mě také přiměřená a bylo snadné ji integrovat s klíčovými nástroji, které již používám pro práci, např. Outlook, Asana.
Vytváří čas na soustředění, který potřebuji, ale který je pro mě příliš náročný na to, abych ho sám důsledně dodržoval. Líbí se mi, že plánovač s umělou inteligencí reaguje na změny v mém kalendáři ještě dříve, než to udělám já. Zjistil jsem, že to má pozitivní vliv na moji produktivitu a také to zvýšilo citlivost mých kolegů, pokud jde o rezervování předem přiděleného času v mém kalendáři. Pro jednoho uživatele je cena podle mě také přiměřená a bylo snadné ji integrovat s klíčovými nástroji, které již používám pro práci, např. Outlook, Asana.
Využijte každou minutu s ClickUp
Čas je jediný zdroj, který nemůžeme nijak znásobit. Proto je pro vaši produktivitu tak důležité vybrat si správnou aplikaci pro časové plánování.
Každá aplikace na našem seznamu přináší něco zvláštního – některé vynikají v osobním řízení úkolů a pomáhají vám vymezit období soustředěné práce, zatímco jiné excelují v týmovém prostředí.
Pokud však hledáte komplexní řešení, které kombinuje časové plánování s robustními funkcemi pro správu projektů, ClickUp vyniká nad ostatními. Jeho přizpůsobitelná aplikace pro sledování času, automatizované pracovní postupy a nástroje pro týmovou spolupráci vám pomohou nejen spravovat čas, ale také ho maximálně využít.
Můžete nastavit úkoly s časovým omezením, sledovat pokrok v reálném čase a přizpůsobovat svůj rozvrh za běhu. Navíc díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné panely a podrobné reporty, budete vždy přesně vědět, jak váš tým tráví svůj čas.
Jste připraveni převzít kontrolu nad svým časem a zvýšit svou produktivitu?
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes.