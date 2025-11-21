13 nejlepších alternativ ElevenLabs pro realistický převod textu na řeč

Zkoušeli jste někdy generovat hlasové komentáře, které znějí lidsky, ale nakonec jste skončili s robotickým monotónním hlasem?
ElevenLabs sice nastavilo laťku s realističným převodem textu na řeč [TTS], ale není to jediná možnost. Správný hlas může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vaší zprávy, ať už produkujete podcasty, školicí videa nebo dynamické reklamy.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme nejlepší alternativy ElevenLabs pro realistickou, expresivní a přirozeně znějící řeč. 🔊
Proč zvolit alternativu k ElevenLabs
ElevenLabs je silným hráčem v oblasti TTS, ale není vhodný pro každého tvůrce nebo podnik. Zde je několik důvodů, proč může mít smysl hledat alternativu k Elevenlabs:
- Omezená generace znaků: Maximálně 5 000 znaků na požadavek u placených tarifů a 2 500 znaků u bezplatného tarifu.
- Přísný měsíční kreditní systém: Používání je omezeno měsíčními kreditními limity a překročení limitů vyžaduje zakoupení dalších kreditů.
- Omezení velikosti projektu: Projekty jsou omezeny na 200 kapitol, přičemž každá kapitola může obsahovat 400 odstavců a každý odstavec až 5 000 znaků.
- Drahé pokročilé funkce: Projekty s více mluvčími, vysoce kvalitní zvuk (192 kbps) a klonování hlasu na profesionální úrovni jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
- Omezená jazyková podpora: Klíčové funkce, jako je ElevenReader Publishing, podporují pouze angličtinu.
- Vysoké náklady na experimentování: Kredity se používají při každém pokusu, včetně úprav, opakovaných pokusů a testovacích generací.
- Žádná práva na trénování modelů AI: Výstupy nelze znovu použít pro trénování, doladění nebo vývoj jiných nástrojů AI.
Nejlepší alternativy ElevenLabs v přehledu
Zde je tabulka porovnávající všechny alternativy ElevanLabs. 📊
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Vytvářejte návrhy skriptů v ClickUp Docs, přepisujte schůzky pomocí ClickUp AI Notetaker, shrňujte a propojujte poznámky ze schůzek pomocí ClickUp Brain, spravujte přepisy v rámci úkolů a pracovních postupů díky hladké integraci s nástroji třetích stran.
|Týmy všech velikostí, včetně jednotlivců, malých týmů a podnikových operací
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Murf. ai
|Získejte přístup k API pro generování hlasu v reálném čase, měniči hlasu s možností vlastního ladění, vytvářejte vícejazyčné zážitky a nasazujte audio v měřítku.
|Malé podniky a tvůrci obsahu
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; cena začíná na 29 USD/měsíc na uživatele (Starter).
|PlayHT
|Získejte přístup k API pro generování hlasu v reálném čase, klonujte hlasy s vlastním laděním, vytvářejte vícejazyčné zážitky.
|Vývojáři a střední podniky
|Ceny na míru
|Amazon Polly
|Generujte realistickou řeč pomocí neuronových hlasů, okamžitě streamujte zvuk, spravujte slovníky pro výslovnost, integrujte s aplikacemi AWS.
|Týmy středních a velkých podniků integrované se službami AWS
|K dispozici je bezplatná verze; individuální ceny
|Google TTS
|Vyberte si z hlasů WaveNet nebo standardních hlasů, přizpůsobte si tón a výšku hlasu, převádějte text ve více než 40 jazycích a streamujte hlas v reálném čase.
|Aplikace, boti a globální podniky na infrastruktuře Google Cloud
|K dispozici je bezplatná verze; individuální ceny
|Microsoft Azure
|Vytvářejte aplikace s řečí v reálném čase, navrhujte vlastní neuronové hlasy, převádějte text pomocí ovládacích prvků SSML, spravujte využití v ekosystému Azure.
|Podniky a pokročilé vývojářské týmy
|K dispozici je bezplatná verze; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Speechify
|Převádějte soubory PDF a dokumenty na zvuk, upravujte rychlost čtení, skenujte obrázky pomocí OCR, poslouchejte na různých zařízeních, ať jste kdekoli.
|Jednotlivci a malé týmy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny
|Descript
|Nahrávejte konverzace s obrazovkou, okamžitě přepisujte, upravujte pomocí textového rozhraní, generujte dabing pomocí Overdub.
|Tvůrci a malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 24 $/měsíc (Hobbyist).
|Resemble AI
|Klonujte hlasy s emocionálními vrstvami, převádějte zvuk na řeč v reálném čase, přepínejte jazyky za běhu, integrujte hlas do aplikací.
|Vývojáři a středně velké týmy zabývající se obsahem
|Bezplatná zkušební verze; cena od 19 $/měsíc
|WellSaid Labs
|Vyberte si hlasy ve studiové kvalitě, vytvářejte konzistentní vyprávění, spolupracujte ve sdílených hlasových týmech, exportujte pro školení a marketing.
|Školení, vzdělávání a marketing v týmech středních a velkých podniků
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 99 $/měsíc (Creative).
|Lovo AI
|Napište reklamy nebo komentáře, vyberte hlasy laděné pro emoce, upravte tempo a pauzy, dodávejte audio připravené k vysílání.
|Malé podniky a tvůrci obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 10 $/měsíc (základní tarif).
|Listnr
|Převádějte blogy na audio jedním kliknutím, publikujte přímo na platformách pro podcasty, vkládejte audio na weby, spravujte audio verze.
|Malé týmy a samostatní tvůrci
|Ceny na míru
|Synthesia
|Pište skripty v editoru, vybírejte z více než 230 avatarů AI, automaticky generujte dabing a lokalizujte videa s rozsáhlou jazykovou podporou (140+).
|Střední podniky a podnikové týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 29 $/měsíc (Starter)
Nejlepší alternativy ElevenLabs, které můžete použít
Těchto 13 alternativ ElevenLabs nabízí specializované funkce, jako je technologie klonování hlasu pro skriptování, přepisování a správu audio pracovních postupů.
Pojďme na to! 💪
1. ClickUp (nejlepší pro vestavěné funkce přepisu a praktické poznámky)
ClickUp, první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, kombinuje projektové řízení, dokumenty a týmovou komunikaci na jedné platformě, která je urychlena automatizací a vyhledáváním umělé inteligence nové generace.
Pracovní postupy převodu řeči na text založené na umělé inteligenci jsou k dispozici na celé platformě a pomáhají vám pracovat rychlostí vašich myšlenek.
ClickUp Brain: Ambientní AI, která propojuje vaše konverzace s pracovními postupy
Jádrem platformy je ClickUp Brain, AI asistent zabudovaný přímo do každé vrstvy vašeho pracovního prostoru, od ClickUp Docs přes Tasks až po Meetings.
Tento kontextový nástroj umělé inteligence mění způsob, jakým zaznamenáváte, přepisujete a reagujete na konverzace ve vašem pracovním prostoru. Díky funkcím, jako je přepis hlasu pomocí umělé inteligence, můžete nahrávat schůzky nebo hlasové klipy přímo v ClickUp a Brain automaticky vygeneruje přesné přepisy – už žádné hledání poznámek nebo chybějící klíčové detaily.
Ale to není vše: ClickUp Brain inteligentně prohledává tyto přepisy a chaty, aby identifikoval akční položky, a okamžitě je přemění na úkoly nebo připomenutí s bohatým kontextem, a to vše bez opuštění vašeho pracovního postupu. Ať už používáte funkci Talk to Text v desktopové aplikaci pro diktování bez použití rukou nebo využíváte AI Notetaker k shrnutí schůzek a extrakci dalších kroků, ClickUp Brain zajišťuje, že každá konverzace je prohledávatelná, akční a hladce propojená s vašimi projekty. To znamená, že můžete požádat Brain, aby našel akční položky z hovoru z minulého týdne, přepsal nebo shrnul hlasovou poznámku, nebo dokonce vytvořil úkoly z chatových vláken – díky čemuž bude celý váš pracovní prostor chytřejší, organizovanější a skutečně kolaborativní.
Vytvářejte týmové zprávy, sledujte pokrok a okamžitě získávejte přehledy pomocí ClickUp Brain
Zvyšte produktivitu svých schůzek s ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker se automaticky připojí k vašim schůzkám v Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams, přepisuje konverzaci v reálném čase a identifikuje klíčové body k akci.
Po skončení schůzky nástroj AI pro pořizování poznámek vygeneruje komplexní shrnutí a připojí jej přímo k příslušným úkolům nebo projektům ClickUp ve vašem pracovním prostoru. Tím je zajištěno, že důležitá rozhodnutí a odpovědnosti jsou jasně zdokumentovány a snadno přístupné.
Například přijímáte nového klienta pro projekt namluvení nebo partnerství v oblasti obsahu. Můžete použít AI pro poznámky z jednání; připojí se k vašemu hovoru, zaznamená požadavky klienta, termíny a kreativní preference a poté automaticky vytvoří úkoly přidělené vašemu scenáristovi, zvukovému editorovi nebo vývojáři.
ClickUp Docs
Chcete vytvářet kreativní briefy, skripty nebo technické specifikace? Využijte ClickUp Docs.
Napište návrhy blogových příspěvků, skriptů nebo vývojářské dokumentace s možností úprav v reálném čase v ClickUp Docs
Díky integrovaným funkcím umělé inteligence můžete okamžitě shrnout dlouhé vlákna zpětné vazby, extrahovat akční body a navrhnout další kroky, což je ideální pro správu schvalování skriptů, poznámek k vývoji nebo interních recenzí napříč týmy.
Například při přípravě nové firemní politiky mohou členové týmu spolupracovat a sdílet poznámky. Stačí požádat ClickUp Brain o shrnutí pro rychlé přezkoumání v přirozeném jazyce a během několika sekund ho dostanete. A to nejlepší? Všechny vaše poznámky, přepisy, šablony seznamů úkolů a úkoly se automaticky propojí s úkoly, milníky a časovými osami.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte a sdílejte zpětnou vazbu: Pořizujte záznamy obrazovky s komentářem, abyste mohli zkontrolovat úpravy, vysvětlit změny v designu nebo seznámit svůj tým s novými funkcemi pomocí ClickUp Clips.
- Organizujte své pracovní postupy: Vytvářejte procesy přizpůsobené vašim potřebám, jako je kontrola skriptů, dodávka zvukových souborů nebo sledování chyb pomocí ClickUp Custom Task Statuses.
- Vizualizujte své nápady: Použijte ClickUp Whiteboards k plánování scénářů, vytváření osnovy video obsahu nebo mapování vývojových sprintů ve volném vizuálním prostoru vytvořeném pro brainstorming.
- Spojte vše dohromady: Propojte nástroje jako Figma, Google Drive nebo GitHub, aby byly vaše soubory, poznámky a kód vždy po ruce díky integraci ClickUp.
Omezení ClickUp
- Náročné osvojení díky rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 opravdu říká vše:
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Vestavěná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů. […] Provádíme agilní sprinty, publikujeme dokumenty a spravujeme OKR, aniž bychom museli přepínat mezi aplikacemi. Nativní integrace (Slack, Drive, GitHub) se dají rychle propojit.
⭐️ Bonus: Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, vytvořený pro pracovní postupy založené na hlasu. Jeho pokročilé funkce převodu řeči na text vám umožňují vyslovit své nápady, úkoly nebo pokyny a nechat je okamžitě přepsat, uspořádat a realizovat. Ať už zaznamenáváte poznámky z jednání, aktualizujete plány projektů nebo posíláte rychlé zprávy, Brain MAX vám usnadní správu práce bez použití rukou. Tato plynulá hlasová zkušenost zefektivňuje vaše každodenní rutiny, snižuje manuální úsilí a umožňuje vám soustředit se na to, co je nejdůležitější, díky čemuž je produktivita rychlejší a přirozenější než kdykoli předtím.
2. Murf. ai (nejlepší pro produkci studiových hlasových nahrávek v kvalitě AI)
Murf. ai je nástroj pro generování hlasu pomocí umělé inteligence, který je ideální pro obsah vyžadující emocionální hloubku, jako jsou audioknihy, e-learning nebo propagační kampaně. Nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence vám poskytuje plnou kontrolu nad stylem hlasu, výškou, rychlostí a výslovností, a to vše prostřednictvím intuitivního rozhraní studia nebo přístupu k API.
Sdílené pracovní prostory, knihovny výslovnosti a přednastavené hlasy pomáhají zajistit, že vaše výstupy zůstanou konzistentní napříč projekty, týmy a jazyky. Díky etickému získávání hlasů a rozsáhlé knihovně navíc nemusíte vybírat mezi stejnými pěti obecnými možnostmi; získáte hlasy, které znějí lidsky a odpovídají kontextu vašeho globálního publika.
Nejlepší funkce Murf. ai
- Přímé doručení hlasu pomocí Say It My Way, které replikuje váš hlasový tón, tempo a rytmus a řídí hlas AI řádek po řádku.
- Generujte varianty hlasu pomocí funkce Variability a okamžitě vytvářejte více možností tónu a tempa pro stejnou větu bez nutnosti ručního opakování.
- Zvýrazněte významná slova pomocí zdůraznění na úrovni slov, abyste přidali důraz na konkrétní slova pro dramatické vyprávění nebo jasnost pokynů.
- Upravujte zvuk pomocí skriptu s funkcí úpravy hlasu, včetně přepisu a přepisování nahraných hlasových komentářů přímo jako text před jejich okamžitým opětovným vykreslením.
Omezení Murf. ai
- Nižší tarify nevytvářejí přirozeně znějící hlasy.
- Vlastní úpravy výslovnosti nejsou vždy účinné nebo uživatelsky přívětivé.
Ceny Murf. ai
- Zdarma
- Tvůrce: 29 $/měsíc na uživatele
- Růst: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 299 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Murf. ai
- G2: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Murf. ai?
Krátký úryvek od skutečného uživatele:
Murf studio je snadné na používání. Jsme zubní ordinace a momentálně ho používáme k tomu, abychom naši nudnou hudbu při čekání na lince proměnili v marketingový spot s hudbou, který informuje naše pacienty o našich službách... Někdy hlas zněl trochu nepřirozeně... Ale nejsem si jistý, jestli se upgrade vyplatí. Rád bych to trochu vyzkoušel, abych zjistil, jestli se mi investice do vylepšených funkcí vyplatí.
📮 ClickUp Insight: Výsledky našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že 42 % týmů používá pro asynchronní práci nahrané klipy (21 %) nebo nástroje pro řízení projektů (21 %). Tyto nástroje však často vyžadují další zdroje, včetně samostatných předplatných, přihlášení a zaučení.
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp usnadňuje asynchronní komunikaci. Získejte přístup k videoklipům, hlasovým zprávám, pracovním postupům projektů, dokumentům pro spolupráci a vestavěnému AI záznamníku – to vše v jediném pracovním prostoru. Proč spravovat více předplatných a roztříštěné informace, když jedno řešení může zefektivnit celý váš pracovní postup?
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
3. PlayHT (nejlepší pro vytváření vícejazyčného obsahu)
Narážíte na překážky kvůli omezené hlasové flexibilitě nebo produkčním problémům? PlayHT vám pomůže. PlayHT nejen převádí text na řeč, ale také přizpůsobuje hlasový zážitek podle vašich představ. Místo robotického čtení nebo rigidních přednastavených hlasů získáte hlasy jako „Mikael“, „Deedee“ a „Atlas“, z nichž každý má přesvědčivou lidskou osobnost pro konkrétní tóny a použití.
Chcete doladit přednes pro e-learningový modul s mnoha zkratkami? Nebo možná přidat komentář k videu? Můžete. Jeho model Dialog přináší plynulost a konverzační nuance, což je skvělé pro podcasty a asistenty AI. Model 3. 0 Mini zase zajišťuje nízkou náročnost a rychlou odezvu pro aplikace v reálném čase, jako jsou živé hry nebo interaktivní agenti.
Nejlepší funkce PlayHT
- Upravujte emoce, tempo, výšku, tón, důraz a dokonce vkládejte záměrné pauzy pomocí Speech Styles a Inflections.
- Využijte náhled na úrovni odstavců k doladění výsledku před generováním finálního zvukového souboru.
- Definujte, jak se vyslovují názvy značek, technické termíny nebo zkratky, a snadno je znovu použijte.
- Přepínejte mezi mluvčími pomocí editoru Multi-Voice a vytvářejte skripty bohaté na dialogy s několika odlišnými hlasy AI v jednom souboru.
Omezení PlayHT
- Omezená rozmanitost a autentičnost určitých přízvuků, například uživatelé si stěžují, že australské hlasy znějí americky nebo britsky.
- Neohrabané a nekonzistentní uživatelské rozhraní, zejména při přechodech mezi editory
Ceny PlayHT
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PlayHT
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Cesta hlasových nahrávek generovaných umělou inteligencí začala v roce 1877 mechanickými zařízeními, jako byl fonograf Thomase Edisona, které dokázaly nahrávat a reprodukovat zvuk, ale neměly schopnost syntetizovat skutečná lidská slova.
4. Amazon Polly (nejlepší pro poskytování vysoce kvalitní syntézy řeči)
Amazon Polly je cloudová služba TTS nabízená společností Amazon Web Services (AWS). Ačkoli není určena pro divadelní čtení nebo hyper-expresivní postavy, funguje dobře tam, kde je nezbytná škálovatelnost, vícejazyčná podpora a rychlost.
Vývojáři mohou pomocí jazyka SSML (Speech Synthesis Markup Language) doladit výstup řeči a upravit aspekty jako výslovnost, hlasitost, výšku tónu a rychlost řeči, aby dosáhli požadovaného efektu. Navíc pro ty, kteří vytvářejí aplikace nebo mediální zážitky s hlasovým ovládáním, nabízejí neuronové modely řeči Polly s nízkou latencí právě dostatek realismu, aby udržely posluchače v napětí.
Nejlepší funkce Amazon Polly
- Převádějte soubory PDF, články a webové stránky na řečové proudy pomocí neuronového TTS.
- Používejte řečové značky a vlastní slovníky výslovnosti, abyste správně vyslovovali jména, žargon nebo zkratky.
- Pomocí Amazon Polly API můžete na požádání vybavit aplikace, webové stránky nebo systémy pro zákazníky funkcí hlasového ovládání.
- Vytvářejte tisíce zvukových verzí měnícího se obsahu bez nutnosti najímat nové zaměstnance nebo provádět nové nahrávky.
Omezení Amazon Polly
- Vyžaduje technické znalosti pro efektivní využití SSML pro pokročilé funkce klonování hlasu a přizpůsobení řeči.
- Uživatelé hlásili problémy s přesným zachycením přirozených řečových zvuků nebo rozpoznáváním určitých regionálních hlasů.
Ceny Amazon Polly
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástrojů
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amazon Polly?
Jeden uživatel sdílel tuto recenzi na G2:
Moc se mi líbí, jak Amazon Polly umožňuje počítačům mluvit jako lidé. Zní to tak přirozeně a můžete si vybrat různé hlasy. Je to skvělé pro vytváření dabingu pro videa nebo pro ozvučení vašich aplikací. Je to velmi snadné na používání! Nelíbí se mi, že Amazon Polly má poplatky za použití, což znamená, že musíte platit za počet znaků, které přečte nahlas. Pokud to používáte často, může to být drahé.
📖 Přečtěte si také: Alternativy k Otter AI
5. Google TTS (nejlepší pro generování vícejazyčného zvukového obsahu)
Google Cloud Text-to-Speech je cloudová služba, která pomocí pokročilých technologií strojového učení společnosti Google převádí psaný text na přirozeně znějící lidskou řeč.
S více než 380 hlasy a více než 50 jazykovými variantami nabízí tento nástroj robustní podporu, od globálního škálování obsahu až po hyper-lokalizované audio branding. Navíc jeho streamování s nízkou latencí z Chirp 3 a realismus podložený výzkumem WaveNet poskytují dokonalý výstup.
Nejlepší funkce Google TTS
- Vyberte si hlasy WaveNet pro generování vysoce věrné řeči s realistickou intonací a rytmem, založené na pokročilých modelech DeepMind.
- Použijte hlasy Neural2 k vytvoření přirozenější a expresivnější řeči pomocí technologie neuronových sítí nové generace.
- Nasazení hlasů Chirp 3 (HD) pro vytvoření spontánního, konverzačního zvuku s lidskými nesrovnalostmi a nuancemi intonace.
- Pomocí podpory SSML formátujte data, čísla, pauzy a zdůrazňujte klíčové fráze.
Omezení služby Google TTS
- Každý požadavek API je omezen na maximálně 5 000 bajtů textového vstupu, přičemž delší texty se rozdělí na více požadavků.
- Není optimalizován pro scénáře streamování v reálném čase.
Ceny služby Google TTS
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google TTS
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👋🏾 Naučte se, jak používat AI pro vyšší produktivitu. Podívejte se na tento návod!
6. Microsoft Azure (nejlepší pro spouštění hlasových aplikací)
Microsoft Azure AI Speech nabízí komplexní platformu pro zpracování řeči, která vám umožní přepisovat, syntetizovat, analyzovat a dokonce vytvářet vlastní neuronové hlasy. A to nejlepší? Vše je uloženo v důvěryhodném cloudu společnosti Microsoft, který vám poskytuje nástroje na podnikové úrovni bez omezení rozsahu nebo kontroly.
Speech Studio vám umožňuje vytvořit si vlastní hlas od základu nebo vylepšit zvukové zážitky pomocí vestavěných modelů s vysokou věrností. HD hlasy to ještě vylepšují, protože v reálném čase upravují tóny řeči tak, aby odpovídaly náladě vstupního textu, a zajišťují tak expresivnější a kontextově citlivější výstup.
Nejlepší funkce Microsoft Azure
- Přidejte realistickou syntézu řeči využitím předem připravených neuronových hlasů s vysokou věrností (48 kHz) pro realističtější výstup.
- Využijte jeho API pro hromadnou syntézu k asynchronnímu generování dlouhých zvukových souborů, jako jsou audioknihy nebo školicí materiály.
- Generujte data viseme pro animaci avatarů nebo digitálních lidí s přesnou synchronizací rtů v americké angličtině.
Omezení Microsoft Azure
- Implementace rozhraní TTS API vyžaduje znalost cloudových služeb a rozhraní API.
- Vytvoření vlastního neurálního hlasu vyžaduje značné investice, včetně schválení společností Microsoft a značného času na školení.
Ceny Microsoft Azure
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Microsoft Azure
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Azure?
Zde je recenze Capterra:
Na Microsoft Azure se mi nejvíce líbí, že nabízí databáze jako SQL a také skvělé funkce DevOps, které velmi pomáhají při vytváření webových stránek a aplikací... Nejméně se mi líbí, že služby jsou někdy pomalé a dochází k výpadkům, které vedou k prostojům.
🔍 Věděli jste, že... V 50. letech 20. století vytvořila společnost Bell Labs systém Audrey, který dokázal rozpoznat číslice od nuly do devíti. O několik desetiletí později se technologie rozpoznávání řeči vyvinula díky modelu Hidden Markov Model, který poháněl nástroje 90. let, jako byl Dragon Dictate, který konečně rozuměl více než jen číslům.
7. Speechify (nejlepší pro převod libovolného textu na zvuk na cestách)
Speechify je platforma TTS založená na umělé inteligenci, která převádí psaný obsah na přirozeně znějící zvuk. Je k dispozici jako mobilní aplikace, desktopová aplikace a rozšíření prohlížeče a je určena pro různorodou uživatelskou základnu, včetně studentů, profesionálů a osob s poruchami čtení, jako je dyslexie.
Od skenování fyzického obsahu pomocí telefonu a jeho okamžitého převodu na zvuk až po dabování vícejazyčného obsahu pro globální dosah – tato platforma je nabitá funkcemi, které odstraňují překážky ve výrobě.
Nejlepší funkce Speechify
- Využijte jeho optické rozpoznávání znaků (OCR) ke skenování fyzických dokumentů nebo obrázků a jejich nahlas přečtení.
- Používejte ji jako rozšíření pro Chrome a čtěte webové stránky, e-maily a dokumenty přímo ve svém prohlížeči.
- Využijte funkci Voice Cloning k replikaci svého vlastního hlasu pouze z 20 sekundového zvukového záznamu.
- Čtěte až 4,5krát rychleji díky přehrávání podporovanému umělou inteligencí a prohlížejte si skripty, dokumenty nebo dlouhé texty na cestách.
Omezení Speechify
- Služba může mít problémy s latencí v aplikacích pro streamování v reálném čase.
- Systém má potíže s vyjádřením jemných emocí nebo kontextových nuancí.
Ceny Speechify
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Speechify
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Speechify?
Podle jednoho recenzenta G2:
Speechify jsem poprvé použil pro jeden ze svých projektů a hned se mi zalíbil. Nejlepší na něm je, že API je velmi snadné na používání a výstup z něj byl velmi čistý a jasný. Ušetřilo mi to spoustu času a poskytlo mi správný výstup... Ve verzi zdarma je omezen počet textů, které lze najednou přeložit. Pokud by poskytovali prémiovou verzi k vyzkoušení, opravdu by to pomohlo ověřit funkčnost tohoto nástroje.
🧠 Zajímavost: Společnost Speechify založil Cliff Weitzman, který ji původně vytvořil, aby si pomohl s vlastní dyslexií. Nyní je jejím cílem zrychlit a zpřístupnit čtení pro všechny.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro převod řeči na text
8. Descript (nejlepší pro vytváření a úpravy podcastů a výukových programů)
Pokud vám vytváření propracovaných komentářů, videí nebo podcastů zabírá čas nebo, hůře, rozpočet, Descript nabízí chytré řešení.
Jedná se o platformu pro úpravu zvuku a videa založenou na umělé inteligenci, která vám pomůže s procesem úprav a umožní vám upravovat mediální soubory pomocí textových přepisů. Tento nástroj, navržený pro tvůrce obsahu, podcastery, pedagogy a marketéry, vám umožní odstranit běžné verbální tiky z vašich nahrávek pouhými několika kliknutími a vylepšit tak váš obsah.
Nejlepší funkce Descript
- Pomocí Overdub můžete generovat realistické klony hlasů pro opravu chyb, vyprávění nebo zcela syntetické dabingy.
- Vyřízněte, zkopírujte, vložte nebo znovu vygenerujte řeč z textu pomocí Script Editoru a použijte AI k simulaci přímého očního kontaktu, i při čtení skriptů.
- Pomocí funkce Regenerate nahraďte zakolísání nebo chybějící řádky plynulým hlasem generovaným umělou inteligencí.
Omezení Descript
- Práce s videopodcasty s více mluvčími nebo dlouhými nahrávkami vede k zpoždění, nesynchronizovanému zvuku nebo selhání aplikace.
- Zatímco základní úpravy jsou snadné, složitější nástroje a funkce postrádají přehlednost nebo podporu při zaškolování.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobby: 24 $/měsíc na uživatele
- Tvůrce: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Zde je názor jednoho recenzenta na G2:
Líbí se mi AI hlasový přehrávač textu na řeč. Je velmi snadný na používání a možnost provádět změny ve skriptech za běhu je úžasná ve srovnání s najímáním hlasového umělce. Je také skvělé nahrávat ukázky obrazovky uvnitř prostředí... Nelíbí se mi některé funkce pro úpravy. Zmrazování snímků a přibližování a oddalování je trochu nepříjemné ve srovnání s tradičními programy pro úpravu videa, jako je Premiere Pro.
9. Resemble AI (nejlepší pro generování aplikací pro syntetický hlas v reálném čase)
Resemble AI nabízí sadu nástrojů pro převod textu na řeč (TTS), převod řeči na řeč (STS) a převod hlasu v reálném čase, které jsou vhodné pro mnoho aplikací, jako jsou procesy tvorby obsahu, virtuální asistenti a interaktivní média.
Potřebujete hlasy, které se vyvíjejí spolu s vašimi postavami, obsahem nebo značkou? Tento nástroj vám umožní generovat vlastní hlasové charakteristiky během několika sekund pouze na základě textového popisu. Realistické hlasové funkce můžete dále škálovat a integrovat pomocí balíčku Python nebo API a vytvářet tak agenty v reálném čase a interaktivní hlasové zážitky.
Nejlepší funkce Resemble AI
- Pomocí Voice Design můžete vytvářet jedinečné hlasy z jednoduchých textových popisů, aniž byste potřebovali zvukové vzorky nebo technické znalosti.
- Pomocí funkce Original Detection chraňte integritu značky díky detekci manipulace se zvukem, obrázky a videem v reálném čase.
- Lokalizujte řeč ve více než 142 jazycích a regionálních dialektech s přesnou intonací a kulturními nuancemi.
Omezení podobné AI
- Uživatelé musí ručně upravovat výslovnost pomocí posuvníků, což může být časově náročné.
- Generované hlasy mohou znít roboticky nebo strašidelně, zejména při pokusu o napodobení skutečných přízvuků.
Ceny Resemble AI
- Platba podle skutečného využití
- Tvůrce: 19 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 699 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Resemble AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. WellSaid Labs (nejlepší pro vytváření vysoce kvalitního zvukového vyprávění pro školení)
WellSaid Labs zjednodušuje procesy dabování pomocí umělé inteligence pro týmy, kterým záleží na rychlosti, konzistenci a kontrole. V čem vyniká? Je navržen pro spolupráci a škálovatelnost. Můžete přiřazovat projekty, vytvářet sdílené fonetické knihovny a testovat více hlasových možností v rámci kampaní nebo produktových toků.
Uzavřený model umělé inteligence platformy zajišťuje, že vaše data, duševní vlastnictví značky a kreativní práce nikdy neopustí váš ekosystém. Navíc můžete intuitivně upravovat výšku, tempo a hlasitost pomocí verbálních pokynů, což umožňuje přesné ovládání hlasového výstupu bez složitých značkovacích jazyků.
Nejlepší funkce WellSaid Labs
- Spolupracujte napříč týmy v reálném čase díky sdílenému pracovnímu prostoru navrženému pro hlasové projekty s velkým objemem dat.
- Vyhledávejte hlasy s přesností pomocí filtrů, jako je dialekt, osobnost nebo styl produkce, a najděte ten nejvhodnější.
- Provádějte okamžité změny zvuku pomocí AI Director bez nutnosti restartovat celý pracovní postup.
- Integrujte tvorbu hlasu do svého stacku pomocí API s nízkou latencí, které vykresluje MP3 streamy v milisekundách.
Omezení WellSaid Labs
- Funkce jako systém cue (v současné době v beta verzi) mohou vyžadovat určitý čas na osvojení pro uživatele bez technických znalostí.
- Důraz je kladen především na anglické hlasy, což omezuje použitelnost pro tvůrce globálního obsahu.
Ceny WellSaid Labs
- Zdarma
- Kreativní: 55 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 160 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze WellSaid Labs
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o WellSaid Labs?
Toto říká jedna recenze na G2:
Rozmanitost osobností/hlasů byla velmi užitečná, stejně jako možnost rozdělit je podle vět nebo odstavců. Tým, se kterým jsem spolupracoval, měl velmi konkrétní představu o tom, jak má být vyslovováno jméno jejich organizace, a já jsem se mohl ujistit, že je vyslovováno správně... Ačkoli hlasové nahrávky většinou vyslovovaly slova přesně, vyskytly se některé problémy s výslovností, kvůli kterým jsem musel opakovaně zkoušet hláskovat výslovnost.
11. Lovo AI (nejlepší pro vytváření reklamních dabingů a značkových zvukových nahrávek)
Lovo AI je pokročilý generátor hlasu s umělou inteligencí, který převádí psaný text na přirozeně znějící řeč. Jeho vlajkový nástroj Genny spojuje hlasy generované umělou inteligencí s vestavěným editorem videa, což vám umožňuje vytvářet vysoce kvalitní obsah s hlasovým doprovodem a synchronizované video na jednom místě.
Považujte Genny za studio. Od psaní scénářů přes titulky až po obrázky generované umělou inteligencí – obsahuje řadu nástrojů, které vám usnadní tvůrčí proces. Ať už animujete vysvětlující video, vytváříte obsah pro e-learning nebo testujete hlasové možnosti pro prototyp hry, tento nástroj nabízí integrovanou platformu s více než 500 hlasy umělé inteligence v různých jazycích (více než 100).
Nejlepší funkce Lovo AI
- Obohaťte dabing o emocionální nuance, jako je vzrušení nebo smutek, a vylepšete tak vyprávění příběhu a zapojení publika.
- Využijte integrovanou aplikaci Genny k úpravám audio i video obsahu.
- Vytvořte scénáře pro dabing během několika sekund pomocí Genny’s AI Writer, který byl vyvinut pro urychlení tvůrčího procesu.
Omezení Lovo AI
- Ačkoli generuje lidské hlasy, někteří uživatelé zaznamenávají mírnou robotickou kvalitu, zejména trénované uši.
- Uživatelé nemohou plně upravovat pauzy, přestávky a intonaci v rámci stejného skriptu, což omezuje přesnost.
Ceny Lovo AI
- Základní: 10 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 48 $/měsíc na uživatele
- Pro +: 149 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Lovo AI
- G2: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Zajistěte, aby váš styl namlouvání byl charakteristický pro vaši značku. Zaznamenejte jej do průvodce stylem namlouvání, který můžete znovu použít v dalších projektech. Zachovejte konzistenci v následujících oblastech:
- Hlasová osobnost (vyberte si běžný model hlasového herce)
- Tón (přátelský, profesionální, sarkastický)
- Tempo (pomalé pro výukové programy, rychlé pro TikToks)
12. Listnr (nejlepší pro generování zvuku TTS a hostování podcastů)
Listnr nastupuje tam, kde tradiční dabing selhává, zejména když se čas, konzistence a jazyková rozmanitost stávají překážkami. Nabízí rychlý a škálovatelný způsob, jak vytvořit přirozeně znějící dabing ve více než 142 jazycích.
S více než 1000 ultrarealistickými hlasy vám pomůže škálovat obsah napříč formáty, jako jsou Reels, videa na YouTube, podcasty, hry a audioknihy, aniž by došlo ke snížení kvality tónu nebo srozumitelnosti. Jaký je hlavní rozdíl oproti ElevenLabs? Listnr vám umožňuje hostovat a publikovat podcasty, vkládat přehrávače zvuku přímo do vašeho webu a dokonce převádět celé blogy na epizody mluveného slova.
Nejlepší funkce Listnr
- Hostujte celé podcasty a převádějte psaný obsah na podcastové epizody pomocí integrovaných nástrojů pro podcasting.
- Pomocí přizpůsobitelné funkce vložení přehrávače zvuku můžete přidat hlasové komentáře na svůj web, do systému LMS nebo do marketingových materiálů.
- Pomocí funkce Emotion Fine-Tuning můžete upravit tón a výraz pro poutavější vyprávění nebo dabing.
Omezení Listnr
- Žádné vestavěné hlášení problémů prostřednictvím API pro nesprávně vyslovená nebo neobvyklá slova
- Nekonzistentní kvalita u některých přízvuků, zejména u konkrétních jazyků.
Ceny Listnr
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Listnr
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Listnr?
Jedna recenze na G2 to shrnuje takto:
…Na Listnr se mi líbí jeho zakladatel. Neustále se vyvíjí, vylepšuje funkce a žádá o přímou zpětnou vazbu, aby mohl produkt zdokonalovat. Je snadné jej nastavit a používat a šetří spoustu času při vytváření audio obsahu z existujících příspěvků…Někdy je trochu pomalý, s mírným zpožděním, ale i to se zlepšuje, takže s vývojem technologie se snad zlepší i rychlost. Nedostatečná distribuce je něco, co je třeba řešit stejně jako plánování podcastů.
13. Synthesia (nejlepší pro vytváření videí s avatary řízenými umělou inteligencí a hlasovým doprovodem)
Synthesia transformuje psaný text na videa v profesionální kvalitě s realistickými avatary a přirozeně znějícími hlasy. Původně byla vytvořena v roce 2017 jako výzkumná alternativa k tradiční produkci videa a dnes ji používá více než 50 000 týmů k produkci interních školení, podpory prodeje, produktových vysvětlení a lokalizovaného video obsahu.
Díky kombinaci pokročilé technologie převodu textu na řeč (TTS) s přizpůsobitelnými digitálními prezentátory umožňuje tento nástroj uživatelům vytvářet poutavý obsah pomocí kamer, mikrofonů nebo herců. To z něj činí ideální řešení pro firmy, pedagogy, marketéry a tvůrce obsahu, kteří chtějí efektivně produkovat vysoce kvalitní videa.
Nejlepší funkce Synthesia
- Vytvářejte videa s více než 230 realistickými avatary, které dokážou předat vaši zprávu lidským způsobem.
- Vložte videa do svých nástrojů LMS, CMS, CRM nebo autorských nástrojů bez exportu.
- Vylepšete videa pomocí milionů obrázků, videí, ikon, GIFů a zvukových stop bez licenčních poplatků, které jsou k dispozici na platformě.
Omezení Synthesia
- Možnosti přizpůsobení postav, přednesu řeči a výslovnosti jsou omezené.
- Avatary často působí roboticky a postrádají přirozené gesta, jako je otáčení, používání rekvizit nebo psaní na klávesnici.
Ceny Synthesia
- Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Tvůrce: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 270 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Synthesia?
Zde je recenze z webu Capterra:
S Synthesií mohu vytvářet vysoce kvalitní profesionální videa za zlomek času, který mi to dříve zabíralo, ačkoli jsem zkušeným uživatelem jiných nástrojů pro tvorbu videa, jako je Adobe Premiere Pro... Někdy mi dělá potíže nastavit správné tempo pro voice-over, tj. když avatar mluví, musím do scénáře přidat poměrně dost pauz atd., i když záměrně volím hlas, který mluví pomalu a zřetelně. Někdy mám také potíže s úpravami textu. Například často nemohu hned vybrat text, který chci upravit, a musím kliknout/zkusit 2-3-4krát, než mohu změnit například velikost písma nebo samotné písmo. Nevím, proč se to děje.
🧠 Zajímavost: V roce 1936 představila společnost Bell Labs první elektronický syntetizátor řeči Voder. Ten však „nemluvil“ sám, ale potřeboval vyškoleného operátora, který pomocí kláves a pedálů vytvářel zvuky podobné řeči.
Od dabingu po pracovní postupy s ClickUp
Nalezení správného nástroje pro převod textu na řeč závisí na tom, jak dobře zapadá do vašeho celkového pracovního postupu.
Ačkoli tyto alternativy k ElevenLabs, které jsme představili, nabízejí dokonalou kvalitu hlasu a přizpůsobení, většina z nich se omezuje pouze na generování hlasu.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, jde ještě dál. ClickUp AI Notetaker přemění schůzky na strukturované přepisy, které můžete okamžitě převést na materiál připravený pro TTS. S ClickUp Brain a ClickUp Brain MAX můžete generovat obsah připravený pro hlasové zpracování a dokonce automatizovat aktualizace. A s ClickUp Docs můžete spolupracovat, organizovat a finalizovat skripty se svým týmem.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅