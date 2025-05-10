10 nejlepších alternativ aplikace Coast pro lepší správu týmu

Coast je oblíbenou volbou pro týmovou komunikaci, správu úkolů a plánování, zejména pro malé podniky.
Pokud jste však někdy uvízli na stránce „ověřte, že jste člověk“ nebo čekali na „ověření úspěšné, čekání“, víte, jak frustrující může být někdy uživatelská zkušenost.
Ať už hledáte lepší zabezpečení připojení, plynulejší pracovní postupy nebo prostě výkonnější platformu pro rychlejší ověřování přihlášení, jste na správném místě.
Tento blogový příspěvek představuje 10 nejlepších alternativ aplikace Coast, které nabízejí flexibilnější funkce pro týmovou komunikaci, plánování a správu projektů.
Co byste měli hledat v alternativách aplikace Coast?
Ačkoli aplikace Coast App nabízí jednoduché řešení pro správu týmů v první linii, mnoho firem její základní funkce přestává vyhovovat, protože jejich provoz se stává složitějším. Podívejme se na některé z nejčastěji zmiňovaných problémů:
- Omezené možnosti přizpůsobení: Aplikace postrádá flexibilitu pro týmy, které potřebují více přizpůsobené pracovní postupy nebo struktury úkolů.
- Chybějící funkce: Coast nenabízí pokročilejší nástroje, jako jsou reportovací panely, integrace mzdového účetnictví nebo sledování času nad rámec základního plánování.
- Není ideální pro velké týmy: Ačkoli je skvělá pro malé skupiny, nemusí být vhodná pro větší organizace s komplexními procesy.
- Omezení integrace: Nelze jej snadno propojit s mnoha populárními obchodními platformami, což může být překážkou pro týmy, které spoléhají na širší technologické základy.
Pokud narazíte na některou z těchto překážek, alternativy aplikace Coast uvedené v tomto průvodci vám mohou poskytnout plynulejší a škálovatelnější zážitek.
🧠 Věděli jste, že... Více než 80 % pracovní síly na celém světě pracuje mimo kancelář – v odvětvích jako zdravotnictví, stavebnictví, pohostinství a logistika.
📊 Přehled 10 nejlepších alternativ aplikace Coast
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|All-in-one produktivita a správa úkolů
|Přizpůsobitelné zobrazení, automatizace pomocí umělé inteligence
|✅ K dispozici je bezplatný tarif✅ Přizpůsobení pro malé týmy a podniky
|MaintainX
|Údržbářské týmy a sledování majetku
|Mobilní zařízení na prvním místě, kontrolní seznamy SOP
|✅ K dispozici je bezplatný tarif✅ Přizpůsobení pro malé týmy a podniky
|Connecteam
|Správa mobilních zaměstnanců
|Sledování času, plánování, chat v aplikaci
|✅ K dispozici je bezplatná zkušební verze✅ Přizpůsobení pro malé týmy a podniky
|7shifts
|Plánování směn personálu restaurace
|Dodržování pracovněprávních předpisů, integrace POS
|✅ K dispozici je bezplatný tarif✅ Přizpůsobení pro malé týmy a podniky
|TimeClock Plus
|Sledování času a docházky
|Biometrické docházky, synchronizace mezd
|❌ Žádný bezplatný tarif
|BlueFolder
|Správa terénních služeb
|Zákaznické portály, opakující se úkoly
|❌ Žádný bezplatný tarif
|Fiix
|Údržba a výkonnost aktiv
|Připraveno pro IoT, preventivní údržba
|✅ K dispozici je bezplatná zkušební verze✅ Přizpůsobení pro malé týmy a podniky
|Flock
|Týmové zasílání zpráv s úkoly
|Ankety, připomenutí, integrace
|✅ K dispozici je bezplatný tarif✅ Přizpůsobení pro malé týmy a podniky
|Údržba a péče
|Správa zařízení
|Kalendář PM, mobilní aplikace pro techniky
|✅ K dispozici je bezplatný tarif✅ Přizpůsobení pro malé týmy a podniky
|Doodle
|Plánování schůzek a událostí
|Plánování na základě hlasování, rezervace 1:1
|✅ Bezplatný tarif pro jednotlivé uživatele✅ Přizpůsobení pro malé týmy a podniky
➡️ Číst více: Časté problémy s plánováním v práci a jak je řešit
10 nejlepších alternativ aplikace Coast
Správa úkolů a komunikace v týmu se v jednotlivých odvětvích liší. To, co funguje v restauraci, nemusí vyhovovat stavební četě, a potřeby správce budovy se budou lišit od potřeb kreativní agentury.
Proto jsme sestavili seznam alternativ aplikace Coast, které slouží pro širokou škálu použití, od správy mobilních zaměstnanců po sledování údržby, plánování týmů a společné plánování projektů. Ponořte se do něj a najděte software pro správu úkolů, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám!
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu úkolů a spolupráci týmu)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Pokud vám aplikace Coast připadá omezená na povrchní koordinaci, ClickUp nabízí hlubší a škálovatelnější způsob správy úkolů, komunikace a všeho mezi tím, aniž byste museli přepínat mezi více nástroji.
ClickUp Tasks je místo, kde vše začíná. Práci můžete rozdělit na detailní úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy – každý s přiřazenými osobami, prioritami, daty zahájení a závislostmi – takže váš tým vždy ví, co je třeba udělat jako další. Můžete například nastavit úkol, ve kterém členové týmu musí zkontrolovat bezpečnost výkonu a okamžitě reagovat, jakmile dorazí žádosti o podporu, aby se zajistilo, že nebudou opomenuty důležité části pracovního postupu.
Ať už váš tým pracuje lépe se seznamem, tabulkou ve stylu Kanban, kalendářem nebo Ganttovým diagramem, vlastní zobrazení ClickUp vám umožní vidět vaši práci tak, jak vám to vyhovuje. Jste příliš unavení na to, abyste ručně vytvářeli úkoly, vyplňovali všechna pole a přiřazovali je členům týmu? Nechte za vás zasáhnout AI ClickUp!
Tato výkonná umělá inteligence v kombinaci s automatizací ClickUp usnadňuje eliminovat opakující se úkoly a pomáhá inteligentně stanovovat priority práce , aby nic neuniklo vaší pozornosti. Nástroje pro plánování ClickUp založené na umělé inteligenci také odvádějí těžkou práci.
ClickUp Calendar se přímo integruje s termíny a závislostmi úkolů, automaticky plánuje úkoly pro váš tým a navrhuje optimální časové rámce pro konkrétní úkoly, čímž promění plán vašeho týmu v živou součást vašeho pracovního postupu namísto statického seznamu.
Pro týmy, které jsou připraveny jít nad rámec základního plánování a chatu, nabízí ClickUp propojené komplexní řešení, které zajišťuje soulad všech členů týmu a shromáždění všeho na jednom místě.
Jste připraveni začít? Šablona pro správu úkolů ClickUp vám umožní snadno nastavit efektivní pracovní postupy. Pomocí této šablony můžete zjistit, kdo je zodpovědný, termín splnění, odhadovanou dobu trvání a další informace. Stačí přidat vlastní pole pro položky jako rozpočty, odkazy nebo přílohy souborů, abyste měli vše na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte, přiřazujte a spravujte úkoly pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů prostřednictvím ClickUp Tasks.
- Ušetřete čas díky pravidlům založeným na spouštěčích a akcích úkolů prostřednictvím ClickUp Automations.
- Snadné automatické plánování úkolů a schůzek pomocí funkcí drag-and-drop v kalendáři ClickUp.
- Využijte jeden nástroj na maximum díky integrovaným funkcím, jako jsou ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards a ClickUp Chat, které umožňují spolupráci v reálném čase.
- Integrujte pracovní postupy z více než 1000 nástrojů pomocí ClickUp Integrations.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou vzhledem k rozsáhlým funkcím zaznamenat mírnou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také týmu projektového managementu sledovat celkový průběh projektů, aby byly dodrženy termíny.
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. S tímto softwarem mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také týmu projektového managementu sledovat celkový průběh projektů, aby byly dodrženy termíny.
2. MaintainX (nejlepší pro sledování údržby a provozu)
MaintainX je speciálně navržen pro údržbářské týmy, které potřebují robustní nástroje pro sledování a spolupráci. Na rozdíl od aplikace Coast, která se zaměřuje na obecné zasílání zpráv v týmu, MaintainX vyniká správou pracovních příkazů, plánů údržby a sledováním majetku v rámci rozhraní přizpůsobeného pro mobilní zařízení.
Pokud působíte ve výrobě, správě budov nebo terénních službách, MaintainX dá vašemu týmu možnost provádět úkoly, zaznamenávat data a informovat všechny v reálném čase, a to i offline. Díky kontrolním seznamům, formulářům a šablonám postupů mohou týmy plnit své úkoly s jistotou a důsledně, bez nekonečného přetahování.
Nejlepší funkce MaintainX
- Spravujte pracovní příkazy pomocí platformy určené pro mobilní zařízení, která je navržena pro terénní týmy.
- Udržujte svůj tým v obraze díky aktualizacím v reálném čase a zasílání zpráv v rámci aplikace.
- Naplánujte preventivní údržbu a snadno sledujte historii majetku.
- Zajistěte dodržování předpisů pomocí kontrolních seznamů SOP a inspekčních nástrojů.
Omezení aplikace MaintainX
- Nemusí vyhovovat týmům mimo provoz nebo údržbu.
Ceny MaintainX:
- Bezplatný tarif
- Essential: 16 $/uživatel/měsíc
- Premium: 49 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MaintainX
- G2: 4,8/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Bez ohledu na to, kterou aplikaci používáte pro správu svých úkolů a plánů, vždy si před přihlášením zkontrolujte bezpečnost svého připojení. Osvědčeným způsobem, jak toho dosáhnout, je povolit na svých zařízeních dvoufaktorové ověřování.
3. Connecteam (nejlepší pro správu mobilních zaměstnanců)
Connecteam je alternativou k Coast s bohatými funkcemi, zejména pro společnosti s mobilními týmy bez stálého pracoviště. Kombinuje plánování, sledování času, správu úkolů a komunikaci do jedné jednotné platformy.
Je obzvláště účinná pro odvětví jako stavebnictví, maloobchod nebo terénní služby, kde jsou členové týmu neustále v pohybu. Connecteam poskytuje aktualizace v reálném čase, přizpůsobitelné formuláře a bezpečný proces přihlášení, čímž eliminuje potíže se zpožděními způsobenými zprávami „ověřte, že jste člověk“ nebo nespolehlivými přihlašovacími připojeními.
Nejlepší funkce Connecteam
- Sledujte pracovní dobu zaměstnanců pomocí časoměrů založených na GPS.
- Vytvářejte rozvrhy týmů pomocí intuitivního editoru s funkcí drag-and-drop.
- Přiřazujte úkoly a sbírejte data pomocí mobilních kontrolních seznamů a formulářů.
- Zůstaňte v kontaktu se svým týmem prostřednictvím chatu a oznámení v aplikaci.
Omezení aplikace Connecteam
- Rozhraní může být pro nové uživatele složité.
- Některé funkce jsou dostupné pouze v rámci dražších tarifů.
Ceny Connecteam
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Základní: 29 $/měsíc (prvních 30 uživatelů)
- Pokročilá: 49 $/měsíc (prvních 30 uživatelů)
- Expert: 99 $/měsíc (prvních 30 uživatelů)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
Co říkají o Connecteam skuteční uživatelé ?
Celkově mám s Connecteamem skvělé zkušenosti. Vnesl do našich každodenních operací strukturu a přehlednost a komunikaci v týmu učinil plynulejší než kdy dříve. Od sledování času po úkoly a aktualizace je nyní vše na jednom místě. Opravdu nám to pomohlo zůstat organizovaní a propojeni, zejména během rušných směn.
Celkově mám s Connecteamem skvělé zkušenosti. Vnesl strukturu a přehlednost do našich každodenních operací a usnadnil komunikaci v týmu. Od sledování času po úkoly a aktualizace, vše je nyní na jednom místě. Opravdu nám to pomohlo zůstat organizovaní a propojení, zejména během rušných směn.
4. 7shifts (nejlepší pro plánování směn personálu restaurací)
7shifts je špičková platforma pro plánování a řízení pracovní síly, která byla vytvořena speciálně pro restaurační průmysl. Pokud vám obecné nástroje pro plánování aplikace Coast připadají příliš základní nebo obecné pro vaše rychle se měnící prostředí, 7shifts nabízí přizpůsobenější řešení.
Díky plánování pomocí drag-and-drop, nástrojům pro dodržování pracovních předpisů a integrovaným týmovým zprávám pomáhá 7shifts snížit počet chyb v plánování a změn směn na poslední chvíli. Nabízí dokonce i nástroje pro zapojení zaměstnanců, jako je zpětná vazba ke směnám a sledování výkonu – funkce, které manažerům pomáhají vytvářet a udržovat spolehlivý plán pro fungování týmu.
Nejlepší funkce aplikace 7shifts
- Spravujte personál restaurace pomocí nástrojů vytvořených pro dodržování předpisů a prognózování.
- Komunikujte se svým týmem prostřednictvím integrovaného chatu a oznámení.
- Zefektivněte plánování pomocí výměny směn, sledování dostupnosti a žádostí o volno.
- Získejte přehled díky integraci POS systémů pro analýzu práce.
Omezení aplikace 7shifts
- Omezená funkčnost mimo podniky poskytující stravovací služby
- Funkce pro vytváření reportů mohou vyžadovat vyšší tarif.
Ceny 7shifts
- Comp: Zdarma pro restaurace s jednou pobočkou a maximálně 30 zaměstnanci
- Entrée: 34,99 $/měsíc za jednu lokalitu
- The Works: 76,99 $/měsíc za jednu lokalitu
- Gourmet: Individuální ceny pro potřeby na podnikové úrovni
Hodnocení a recenze aplikace 7shifts
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
5. TimeClock Plus (nejlepší pro sledování času a docházky)
TimeClock Plus je ideální pro organizace, které chtějí zpřísnit kontrolu nad sledováním pracovní doby zaměstnanců, docházkou a integrací mezd. Jedná se o vylepšenou verzi aplikace Coast pro funkce zaměřené na lidské zdroje, která poskytuje přehled o pracovní době týmu, zůstatcích dovolené a dodržování předpisů v reálném čase.
Na rozdíl od aplikace Coast klade TimeClock Plus důraz na odpovědnost a nabízí nástroje, které ověřují docházku pomocí biometrie, GPS nebo geofencingu. Manažeři tak mohou zajistit, že se zaměstnanci přihlašují ze správného místa a ne jen klikají na tlačítko „ověření úspěšné, čekání“ na obrazovce.
Nejlepší funkce aplikace TimeClock Plus
- Sledujte pracovní dobu zaměstnanců v reálném čase pomocí mobilních zařízení, kiosků nebo biometrických docházkových systémů.
- Spravujte zůstatky dovolené a čerpání dovolené v rámci platformy.
- Integrujte s mzdovými systémy a generujte podrobné zprávy.
- Zajistěte dodržování pracovněprávních předpisů a pravidel pro přesčasy.
Omezení aplikace TimeClock Plus
- Rozhraní může některým uživatelům připadat zastaralé.
- Pro menší týmy nebo startupy může být příliš výkonná.
Ceny aplikace TimeClock Plus
- Plány přizpůsobené velikosti společnosti a funkcím
TimeClock Plus – hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci TimeClock Plus?
Přál bych si, aby existoval způsob, jak upravovat stávající zprávy o tom, co se zobrazuje. Navíc, když jsme přešli na cloud, byl to dlouhý proces z našeho stávajícího systému. Celkově to však nakonec dopadlo dobře a vše se vyřešilo.
Přál bych si, aby existoval způsob, jak upravovat stávající zprávy o tom, co se zobrazuje. Navíc, když jsme přecházeli na cloud, byl to dlouhý proces z našeho stávajícího systému. Celkově to však nakonec dopadlo dobře a vše se vyřešilo.
⚡️ Zajímavost: Noční směna v McDonald's může být někdy nejvýnosnější částí dne! V rušných městských oblastech, zejména v blízkosti nočních čtvrtí nebo 24hodinových hotspotů, může noční směna generovat překvapivě vysoké tržby. Hladoví noční ptáci, směnní pracovníci a pozdní noční objednávky mohou udržet kuchyni stejně zaneprázdněnou jako v době obědové špičky, někdy dokonce ještě více!
6. BlueFolder (nejlepší pro správu terénních služeb)
BlueFolder je specializovaný nástroj pro společnosti, které poskytují služby v terénu, například IT služby, údržbu zařízení nebo HVAC. Zatímco aplikace Coast se zaměřuje na základní koordinaci týmu, BlueFolder vám pomáhá efektivněji spravovat vztahy se zákazníky, historii služeb a přidělování úkolů technikům.
Podporuje online zákaznické portály, plánování opakujících se úkolů a mobilní přístup pro techniky v terénu, takže váš tým může plnit pracovní úkoly bez neustálých telefonátů nebo technických potíží. Díky tomu je ideální pro servisní týmy, které potřebují spolehlivé cloudové pracovní postupy.
Nejlepší funkce BlueFolder
- Spravujte opakující se úkoly a sledujte pracovní příkazy z centralizovaného ovládacího panelu.
- Poskytněte zákazníkům přístup ke stavu zakázek prostřednictvím online portálů.
- Sledujte historii služeb a aktiva na více místech.
- Poskytujte technikům aktualizace v reálném čase prostřednictvím mobilní aplikace.
Omezení aplikace BlueFolder
- Zastaralé uživatelské rozhraní ve srovnání s modernějšími nástroji
- Není určeno pro všeobecné řízení úkolů.
Ceny BlueFolder
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace BlueFolder
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
7. Fiix (nejlepší pro údržbářské týmy a správu majetku)
Fiix je CMMS (počítačový systém pro správu údržby) určený pro organizace, které potřebují spravovat fyzická aktiva, údržbářské úkoly a výkonnost zařízení. Pokud používáte Coast pro obecné sledování úkolů, ale potřebujete nástroj specializovaný na správu životního cyklu aktiv, Fiix je výkonným vylepšením.
Fiix pomáhá týmům zajistit bezpečnost jejich připojení během přihlašování, což je pro provoz zařízení zásadní. Můžete jej použít k plánování preventivní údržby, sledování náhradních dílů a snadnému vytváření podrobných zpráv.
Nejlepší funkce Fiix
- Spravujte údržbu majetku pomocí kompletního sledování historie servisu.
- Naplánujte preventivní údržbu, abyste snížili prostoje.
- Sledujte pracovní příkazy a spravujte zásoby z jednoho místa.
- Propojte zařízení a senzory IoT pro inteligentní pracovní postupy údržby.
Omezení aplikace Fiix
- Může být složitá pro uživatele bez technických znalostí.
Ceny Fiix
- Bezplatný tarif
- Základní: 45 $ za uživatele/měsíc
- Profesionální: 75 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Flix
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají o Fiixu skuteční uživatelé?
Velmi se mi líbí, jak Fiix vede záznamy o jednotlivých aktivech, což usnadňuje řešení opakujících se problémů.
Velmi se mi líbí, jak Fiix vede záznamy o jednotlivých aktivech, což usnadňuje řešení opakujících se problémů.
8. Flock (nejlepší pro týmovou komunikaci a chat)
Flock je alternativou k aplikaci Coast zaměřenou především na komunikaci, která nabízí robustní funkce pro zasílání zpráv a spolupráci pro malé podniky a rostoucí týmy. Představte si ji jako Slack s integrovanou správou úkolů, která týmům pomáhá chatovat, přidělovat práci a udržovat konverzace přehledné.
Díky Flocku nemusí vedoucí týmů neustále dotazovat ostatní na dostupnost a plánování týmu předtím, než se rozhodnou – vše je sledovatelné v reálném čase v chatových vláknech, anketách a připomínkách.
Nejlepší funkce aplikace Flock
- Organizujte týmové konverzace pomocí kanálů, vláken a přímých zpráv.
- Přiřazujte úkoly a provádějte ankety pomocí integrovaných seznamů úkolů a připomínek.
- Sdílejte soubory a zahajujte videokonference pro efektivní spolupráci.
- Integrujte s aplikacemi pro zvýšení produktivity, jako jsou Trello a Google Drive.
Omezení aplikace Flock
- Méně populární než Slack nebo Microsoft Teams, takže méně integrací třetích stran.
- Omezené možnosti reportingu a analytiky
Ceny Flock
- Starter: Zdarma pro až 20 uživatelů
- Pro: 249 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny pro velké týmy
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
9. Maintenance Care (nejlepší pro správu budov)
Maintenance Care je ideální pro správce budov, kteří potřebují škálovatelný a snadno použitelný systém CMMS. Překonává Coast tím, že nabízí správu pracovních zakázek, sledování majetku a plán preventivní údržby přizpůsobený provozu budov.
Ať už spravujete nemocnice, školy nebo kancelářské prostory, aplikace Maintenance Care vám pomůže navázat bezpečné spojení s vaším údržbářským týmem díky lepšímu plánování a komunikaci, než přistoupíte k nákladným opravám.
Nejlepší funkce aplikace Maintenance Care
- Sledujte majetek a vybavení zařízení na více místech
- Plánujte preventivní údržbu pomocí vizuálního kalendáře.
- Přijímejte a organizujte pracovní zakázky prostřednictvím webového portálu pro zadávání požadavků.
- Vybavte techniky mobilní aplikací pro plnění úkolů přímo na místě.
Omezení údržby
- Uživatelské rozhraní může některým uživatelům připadat neohrabané.
- Nástroje pro vytváření reportů jsou v bezplatné verzi základní.
Ceny za údržbu
- Bezplatná verze: Zahrnuje základní funkce
- Enterprise: 225 $/uživatel/měsíc
- Vše v jednom balíčku: 500 $/měsíc
Hodnocení a recenze údržby
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
10. Doodle (nejlepší pro plánování schůzek a událostí)
Pokud základní funkce kalendáře aplikace Coast nevyhovují vašim potřebám, aplikace Doodle nabízí chytrý a snadný způsob plánování schůzek napříč časovými pásmy a týmy. Eliminuje chaos v podobě neustálého posílání e-mailů tím, že umožňuje účastníkům hlasovat o nejvhodnějších termínech.
Pro vedoucí týmů a manažery, kteří se snaží organizovat opakované synchronizace, hovory s klienty nebo týdenní kontroly, je Doodle jednoduchý a bezproblémový nástroj, který funguje.
Nejlepší funkce aplikace Doodle
- Snadno plánujte schůzky pomocí nástrojů pro zjišťování dostupnosti na základě hlasování.
- Synchronizujte časy schůzek s kalendáři Google, Outlook nebo Apple.
- Automatizujte rezervace pomocí osobní stránky pro plánování
- Koordinujte skupinové nebo individuální schůzky bez nutnosti výměny e-mailů.
Omezení aplikace Doodle
- Omezené funkce pro správu úkolů
- Není ideální pro složité pracovní postupy.
Ceny Doodle
- Zdarma: Základní funkce plánování pro jednotlivé uživatele
- Pro: 14,95 $/uživatel/měsíc
- Tým: 19,95 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Doodle
- G2: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
Co říkají o aplikaci Doodle skuteční uživatelé?
Doodle umožňuje všem členům vašeho týmu zadat svou dostupnost a vy ji můžete vidět v přehledném zobrazení. Když se pokusíte naplánovat schůzku, aplikace vám sdělí, kdy jsou všichni k dispozici, aniž byste museli přemýšlet.
Doodle umožňuje všem členům vašeho týmu zadat svou dostupnost a vy ji můžete vidět v přehledném zobrazení. Když se pokusíte naplánovat schůzku, aplikace vám sdělí, kdy jsou všichni k dispozici, aniž byste museli přemýšlet.
➡️ Číst více: Snadné řízení času: Vytvořte si perfektní týdenní rozvrh
Přestaňte „Coastovat“. Optimalizujte své pracovní postupy pomocí ClickUp.
Ať už potřebujete pokročilé plánování, chytřejší komunikaci v týmu nebo škálovatelné sledování aktiv, správná alternativa k aplikaci Coast bude záviset na vašem konkrétním použití.
Pokud hledáte komplexní platformu pro správu úkolů, plánování, automatizaci a spolupráci, ClickUp vyniká bezkonkurenční flexibilitou, přizpůsobitelnými funkcemi a nástroji založenými na umělé inteligenci.
Potřebujete pomoc s efektivnějším řízením svého týmu? ✅ Vyzkoušejte ClickUp zdarma.