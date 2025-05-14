10 nejlepších alternativ Deep AI, které vylepší vaše projekty v roce 2025

Vyzkoušeli jste již generátor obrázků založený na umělé inteligenci?
Výzkumy ukazují, že 76 % marketérů využívá AI k tvorbě obsahu a že obrázky, texty a videa generované AI se stávají nepostradatelnými.
DeepAI, průkopník v oblasti generování obrazů pomocí umělé inteligence, uvedl v roce 2016 na trh první nástroj pro převod textu na obraz. Dnes nabízí API pro NLP, generování nápadů a analýzu dat, které pomáhají firmám využívat umělou inteligenci bez technických znalostí.
DeepAI však není ideální pro každého.
80 % vedoucích pracovníků malých a středních podniků má potíže s přijetím AI.
Nalezení správných nástrojů AI je klíčem k dosažení obchodních cílů. Prozkoumání alternativ DeepAI může podnikům pomoci objevit řešení AI, která lépe vyhovují jejich potřebám, ať už jde o marketing, vývoj produktů nebo tvorbu obsahu.
Alternativy Deep AI v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Kreativita založená na umělé inteligenci pro jednotlivce, marketingové týmy a podniky, které spravují složité kreativní pracovní postupy.
|Správa úkolů pomocí AI, generování obrázků pomocí AI na tabuli, automatizace pracovních postupů
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|OpenAI
|Prvky bez pozadí, rychlé generování obrázků, editace v reálném čase
|Velké jazykové modely, textová kreativita, prediktivní analytika
|Ceny jsou přizpůsobeny podle typu API a počtu použitých tokenů.
|Midjourney
|Generování obrázků pomocí AI pro umělce, designéry a živnostníky, kteří hledají vysoce kvalitní stylizované vizuály prostřednictvím Discord.
|Uživatelsky přívětivé rozhraní, vysoce kvalitní grafika, živá komunita
|Placené tarify začínají na 10 $/měsíc.
|Leonardo. AI
|Generování obrázků pomocí AI pro herní prvky a kreativní obsah pro nezávislé vývojáře her, malé designérské studia a týmy zabývající se elektronickým obchodem.
|Prvky bez pozadí, rychlé vytváření obrázků, úpravy v reálném čase
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc.
|Google Cloud Vertex AI
|Škálovatelné nasazení modelů AI a vývoj ML pro týmy zabývající se datovou vědou, inženýry ML a velké podniky.
|Generativní aplikace AI, integrace TensorFlow/PyTorch, AutoML
|Ceny na míru
|Stability AI
|Open-source modely AI pro vývojáře, výzkumníky a nadšence do AI, kteří chtějí přizpůsobitelné a univerzální generativní nástroje.
|Všestranné aplikace, vysoce kvalitní zvuk, jazykové modely s otevřeným přístupem
|Kredity začínají na 0,01 $ (min. 25 kreditů).
|Hugging Face
|Přístup k široké škále modelů ML pro inženýry NLP, akademické výzkumníky a vývojáře AI pracující s open-source frameworky.
|Předem vycvičené modely, rozhraní API Transformers, komunitní spolupráce
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9 $/měsíc.
|IBM Watson
|Řešení AI pro analýzu dat, automatizaci a specifické průmyslové použití
|Příprava dat, vlastní modely ML, integrace IBM Cloud
|Ceny na míru
|Hotpot. ai
|Zjednodušení tvorby kreativního obsahu pro marketéry, majitele malých podniků a neprofesionální designéry, kteří vytvářejí rychlé vizuály.
|Šablony marketingových obrázků, fotografie generované umělou inteligencí, makety zařízení
|Kredity začínají na 12 $.
|Zjednodušené
|Předem vycvičené modely, rozhraní API Transformers a spolupracující komunita
|Sady značek, odstranění pozadí, přizpůsobení šablon
|K dispozici je bezplatná zkušební verze (14 dní); placené tarify začínají na 29,99 $/měsíc; individuální ceny pro podniky.
Co byste měli hledat v alternativách Deep AI?
DeepAI je sice jednou z nejpopulárnějších platforem umělé inteligence pro kreativní úkoly, ale není to jediná možnost. Existuje mnoho dalších generátorů umění založených na umělé inteligenci, které mohou lépe vyhovovat vašim potřebám.
Toto byste měli hledat ve své příští alternativě DeepAI:
- Snadné použití: Vyberte si platformu s intuitivním uživatelským rozhraním, takže k provádění každodenních úkolů nejsou nutné žádné technické znalosti.
- Integrační možnosti: Zajistěte, aby se nástroj integroval s vaší technologickou infrastrukturou, včetně platforem pro brainstorming obsahu, marketing a CRM.
- Bezpečnost a ochrana dat: Ověřte, zda platforma splňuje průmyslové standardy a nabízí bezpečné API pro ochranu citlivých dat.
- Rychlost generování obrázků: Vyberte si nástroj, který převádí textové podněty na obrázky během několika sekund, aniž byste museli trávit hodiny hledáním správného podnětu.
- Práva k použití obrázků: Ujistěte se, že máte práva k použití obrázků pro komerční účely, abyste se vyhnuli právním problémům.
- Přesnost a výkon: Posuďte kvalitu výstupů, abyste zajistili přesný a relevantní obsah, který splňuje obchodní potřeby.
- Pokročilé funkce: Zvažte nástroje s funkcemi zpracování přirozeného jazyka (NLP), rozpoznávání pojmenovaných entit (NER), označování slovních druhů nebo syntézy hlasu podle svých potřeb.
Nyní, když už víte, co hledat v alternativách DeepAI, pojďme se podívat na jednotlivé nástroje!
🧠 Zajímavost: V roce 2021 se umělecké dílo vytvořené pomocí AI, Portrét Edmonda de Belamyho, prodalo na aukci Christie's za 432 500 dolarů. To pomohlo etablovat umění vytvořené pomocí AI nejen jako technologickou kuriozitu, ale jako legitimní aktivum na uměleckém trhu!
10 nejlepších alternativ Deep AI
Zde je seznam nejlepších alternativ DeepAI, které nabízejí výkonné a kreativní funkce pro generování obrázků. Tyto nástroje poskytují vysoce kvalitní výsledky s různými možnostmi přizpůsobení, které jsou ideální pro firmy, tvůrce a marketéry.
1. ClickUp (nejlepší pro spolupráci založenou na umělé inteligenci)
Když se cítíte kreativně blokovaní, je skvělé mít k dispozici nástroje, které vaše nápady přivedou k životu – nástroje jako ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Od vizualizace nápadů po správu zdrojů a další funkce – ClickUp podporuje kreativní řízení projektů tím, že integruje vše, co váš tým potřebuje, na jednom místě. Ať už skicujete koncepty, navrhujete pracovní postupy nebo organizujete roztříštěné myšlenky, ClickUp promění brainstorming v kolaborativní a realizovatelný kreativní proces díky nástroji ClickUp Whiteboards.
Whiteboardy také umožňují týmům vytvářet umělecká díla a obrázky založené na umělé inteligenci přímo v jejich pracovním prostoru. Zadáním textových pokynů mohou uživatelé transformovat nápady do vizuální podoby, což je ideální pro brainstorming, plánování projektů (propojení nápadů z whiteboardu s konkrétními úkoly) a kreativní spolupráci bez přepínání mezi aplikacemi nebo záložkami.
Podívejte se, jak to funguje:
🧠 Zajímavost: ClickUp vylepšil Whiteboards tak, aby byly 10krát rychlejší a spolehlivější než kdykoli předtím. Ať už spolupracujete v reálném čase nebo navrhujete složité pracovní postupy, ClickUp Whiteboards vám umožní realizovat vaše nápady rychlostí vaší kreativity.
Vestavěný AI engine, který to umožňuje, se jmenuje ClickUp Brain. Jako kontextově orientovaný AI asistent zakládá své návrhy a odpovědi na datech z vašeho pracovního prostoru ClickUp.
Výsledek? Získáte:
- Správce znalostí AI , který během několika sekund načte informace z vašich úkolů a projektů.
- Projektový manažer AI, který pomáhá automaticky rozdělit úkoly na dílčí úkoly, navrhuje vhodné osoby pro jejich přidělení, sleduje pokrok a automaticky sdílí aktualizace a souhrny v pravý čas.
- AI Writer for Work je schopen generovat (a upravovat) všechny druhy obsahu přizpůsobené vašemu stylu a hlasu, od souhrnů složitých dokumentů až po kreativní blogové příspěvky pro vaši nejnovější kampaň – a to v několika jazycích.
Brain můžete také použít k vytvoření vlastních automatizací opakujících se úkolů. Stačí zadat například následující příkaz: Když se stav úkolu v seznamu obsahu změní na „připraven“, přiřaďte jej týmu designérů.
Díky tomu, že AI ClickUp přebírá náročnou práci, týmy šetří čas díky menšímu počtu schůzek, rychlejším shrnutím a automatizovaným pracovním postupům. Střední podniky například obvykle ušetří kolem 94 000 dolarů ročně tím, že omezí zbytečné výdaje na jiné nástroje AI. Všichni v organizaci se více sjednotí a soustředí se na společné cíle.
Díky ClickUp AI jsem efektivnější než kdy dřív! Ušetří mi to třikrát tolik času, kolik jsem dřív trávil úkoly v rámci projektového managementu. Nejenže to zvýšilo moji produktivitu, ale také podnítilo moji kreativitu. Ve srovnání s jinými nabídkami na trhu mohu říci, že ClickUp důkladně promyslel, jak integrovat technologii do své platformy a optimalizovat její použití, aby pomohl svým zákazníkům.
Díky ClickUp AI jsem efektivnější než kdy dřív! Ušetří mi to třikrát více času, než jsem dříve strávil úkoly v rámci projektového managementu. Nejenže to zvýšilo moji produktivitu, ale také podnítilo moji kreativitu. Ve srovnání s jinými nabídkami na trhu mohu říci, že ClickUp důkladně promyslel, jak integrovat technologii do své platformy a optimalizovat její použití, aby pomohl svým zákazníkům.
Nejlepší funkce ClickUp
- Překládejte obsah do více jazyků, vylepšujte své texty a opravujte gramatické chyby pomocí ClickUp Brain.
- Využijte vestavěné šablony pracovních postupů a navrhněte si ideální tvůrčí proces.
- Spolupracujte na kreativních zadáních pomocí ClickUp Docs.
- Sdílejte jasnou zpětnou vazbu a urychlete revize návrhů pomocí funkce Proofing v ClickUp.
- Integrujte více než 1 000 aplikací, jako jsou Figma, Miro a Adobe Creative Cloud, a zefektivněte tak svůj kreativní pracovní postup.
Omezení ClickUp
- Uživatelé, kteří tuto aplikaci používají poprvé, mohou být ohromeni jejími rozsáhlými funkcemi a možnostmi přizpůsobení.
- Tabule nejsou v mobilní aplikaci prozatím k dispozici.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel Redditu sdílí:
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oboru obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
2. OpenAI (nejlepší pro pokročilé NLP a generování textu)
Umělá inteligence změnila způsob, jakým komunikujeme s technologiemi, a OpenAI je od svého založení v roce 2015 v čele této transformace. OpenAI se zpočátku zaměřovalo na vytváření nástrojů pro posilující učení a představilo svou první inovaci, OpenAI Gym, open-source sadu nástrojů, která vzbudila zájem o výzkum AI pro širší aplikace.
V roce 2018 představila společnost OpenAI GPT, neuronovou síť napodobující lidské zpracování dat. Do roku 2022 se ChatGPT stal předním generativním nástrojem AI.
OpenAI poskytuje širokou škálu modelů hlubokého učení pro různé potřeby. GPT-4o zvládá složité úkoly, včetně generování realistických obrázků z textových podnětů, zatímco GPT-3. 5 Turbo je optimalizován pro nákladově efektivní použití. GPT-4 Turbo a GPT-4o Mini vyvažují výkon a cenovou dostupnost a řada o1-preview se specializuje na pokročilé uvažování.
Nejlepší funkce OpenAI
- Nahraďte manuální procesy, jako je označování fotografií, inteligentními algoritmy a snižte tak náklady.
- Identifikujte vzorce v chování uživatelů pomocí prediktivní analýzy.
- Podporujte textovou kreativitu vytvářením životopisů a generováním dialogů chatbotů.
- Získejte přístup k rozsáhlým jazykovým modelům, které umožňují komplexní uvažování.
- Generujte AI obrázky pomocí pokročilých AI modelů, zejména série DALL·E a multimodálního GPT-4o.
👀 Věděli jste? Modely GPT společnosti OpenAI jsou trénovány pomocí více než 570 GB textových dat, díky čemuž jsou velmi univerzální pro řešení různých úkolů v oblasti NLP.
Omezení OpenAI
- Produkty jako ChatGPT mohou vycházet z zastaralých nebo zaujatých trénovacích dat z otevřeného webu.
- V příkladech generativní AI se objevily obavy ohledně toxického obsahu, jako jsou škodlivé pokyny.
Ceny OpenAI
- Ceny na míru podle typu API a počtu použitých tokenů
Hodnocení a recenze OpenAI
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Prostřednictvím ClickUp Brain máte v ClickUp přístup k nejnovějším modelům OpenAI, včetně GPT-4o, 30-mini a o1!
3. Midjourney (nejlepší pro generování obrázků pomocí AI)
Midjourney je generátor obrázků založený na umělé inteligenci, který transformuje jednoduché textové popisy do úchvatných vizuálů v nesčetných uměleckých stylech.
Na rozdíl od mnoha alternativ DeepAI funguje Midjourney prostřednictvím bota Discord, díky čemuž je snadno přístupný pro každého, kdo touží prozkoumat možnosti umění AI.
Ať už pro osobní projekty nebo profesionální potřeby, Midjourney pomáhá lidem využívat AI pro grafický design jako nikdy předtím a otevírá nekonečné možnosti pro jedinečná a poutavá umělecká díla.
Nejlepší funkce Midjourney
- Vytvářejte obrázky snadno díky uživatelsky přívětivému rozhraní.
- Vylepšete kvalitu grafiky a dosáhněte dokonalých, profesionálních výsledků.
- Podporujte kreativní propojení prostřednictvím živé komunity Discord.
Omezení Midjourney
- Zvětšení obrázků může mírně změnit konečný design.
- Naučit se ovládat Discord může být pro začátečníky složité.
Ceny Midjourney
- Základní: 10 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
- Mega: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Midjourney?
Recenze na Redditu uvádí:
Celkově je Midjourney stále nejlepší volbou, pokud je vaším cílem hyperrealismus a oceníte snadné používání přes Discord (i když mám pocit, že samotný web je nyní spolehlivější).
Celkově je Midjourney stále nejlepší volbou, pokud je vaším cílem hyperrealismus a oceníte snadné používání přes Discord (i když mám pocit, že samotný web je nyní spolehlivější).
4. Leonardo. AI (nejlepší pro generování obrazů pomocí umělé inteligence se zaměřením na herní prvky a kreativní obsah)
Leonardo.Ai možná není da Vinci digitálního světa, ale jako generátor umění založený na umělé inteligenci rozhodně vzbuzuje pozornost. Původně byl navržen jako pomocník při tvorbě herních assetů, ale postupem času se vyvinul v plnohodnotný nástroj pro tvorbu obsahu založený na umělé inteligenci, který nabízí vše od generování obrázků až po služby pro úpravu videa.
Leonardo. Nejlepší funkce AI
- Vytvářejte vizuální prvky bez pozadí a zjednodušte tak svůj designový proces.
- Rychle generujte obrázky, zejména pomocí rychlého modelu „Lightning XL“.
- Využijte celou řadu uměleckých stylů, které vyhovují různým kreativním potřebám.
- Upravujte v reálném čase a rychle přizpůsobujte výzvy a obrázky.
Leonardo. Omezení AI
- Omezené bezplatné funkce, pro pokročilé editační nástroje je nutné placené předplatné.
- Generované obrázky mohou někdy vyžadovat ruční úpravy, aby splňovaly požadované umělecké standardy.
Ceny Leonardo. AI
- Zdarma
- Apprentice: 12 $/měsíc
- Artisan Unlimited: 30 $/měsíc
- Maestro Unlimited: 60 $/měsíc
- Leonardo for Teams: 24 $/pracovní místo
Leonardo. Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,5/5 (20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Leonardo. AI?
Tento nástroj bude vždy mou první volbou pro jakýkoli projekt, který vyžaduje konzistentní vysoké rozlišení obrazu, zejména pro úkoly vyžadující rychlé zpracování, jako je vylepšení obrázků pro e-commerce.
Tento nástroj bude vždy mou první volbou pro jakýkoli projekt, který vyžaduje konzistentní vysoké rozlišení obrazu, zejména pro úkoly vyžadující rychlé zpracování, jako je vylepšení obrázků pro e-commerce.
📮ClickUp Insight: Téměř 88 % respondentů našeho průzkumu nyní využívá nástroje AI ke zjednodušení a zrychlení osobních úkolů. Chcete těchto výhod využít i v práci? ClickUp vám s tím pomůže!
ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, vám pomůže zvýšit produktivitu o 30 % díky menšímu počtu schůzek, rychlým souhrnům generovaným AI a automatizovaným úkolům.
5. Google Cloud Vertex AI (nejlepší pro škálovatelné nasazení modelů AI a vývoj ML)
Pokud potřebujete dynamickou platformu pro urychlení vývoje a nasazení modelů strojového učení, může vám pomoci Vertex AI od Google Cloud. Obsahuje širokou škálu nástrojů a více než 100 základních modelů, které vývojářům umožňují rychle a efektivně vytvářet a ladit aplikace AI.
Vertex AI se odlišuje svou schopností sjednotit životní cyklus ML. Platforma nabízí nástroje, které datoví vědci potřebují k vytváření a škálování ML systémů, od automatizace přípravy dat až po hodnocení modelů.
Navíc s Vertex AI Pipelines můžete koordinovat pracovní postupy a omezit manuální zásahy, což umožňuje plynulé a efektivní procesy strojového učení.
Nejlepší funkce Google Cloud Vertex AI
- Získejte přístup k nástrojům pro vytváření generativních aplikací AI.
- Integrujte s TensorFlow a PyTorch pro větší flexibilitu.
- Podporujte celý pracovní postup v oblasti datové vědy, od přípravy dat až po hodnocení modelů.
- Vytvářejte a trénujte modely pomocí AutoML a předem trénovaných/vlastních modelů bez nutnosti programování.
- Vyzkoušejte Gemini (AI asistenta od Google) ve Vertex AI Studio pomocí textu, obrázků, videa nebo kódu.
Omezení Google Cloud Vertex AI
- K efektivnímu využívání pokročilých funkcí jsou nutné technické znalosti.
- Závisí na ekosystému Google Cloud, což může způsobit problémy s integrací s externími systémy.
Ceny služby Google Cloud Vertex AI
Modely AutoML:
- Obrazová data: Školení začíná na 1,375 USD za hodinu uzlu.
- Video data: Školení a predikce začínají na 0,462 USD za hodinu uzlu.
- Tabulkové údaje: Individuální ceny
- Textová data: Školení a predikce začínají na 0,05 USD za hodinu.
Modely trénované na míru:
- Školení: Individuální ceny
Vertex AI Notebooks:
- Výpočetní výkon a úložiště: Poplatky odpovídají standardním sazbám Compute Engine a Cloud Storage.
Vertex AI Pipelines:
- Spuštění pipeline: Od 0,03 $.
Vertex AI Matching Engine:
- Náklady na provoz a výstavbu: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Cloud Vertex AI
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Stability AI (nejlepší pro open-source modely AI)
Společnost Stability AI, založená v roce 2020 Emadem Mostaquem, si klade za cíl zpřístupnit AI tím, že uživatelům umožňuje proměnit jejich nápady v hmatatelné inovace. Od generování popisných vizuálů po tvorbu realistických videí – Stability AI nabízí sadu nástrojů, které redefinují hranice možného.
Nejlepší funkce Stability AI
- Vyzkoušejte Stable Diffusion XL, open-source projekt umožňující všestranné použití.
- Vytvářejte vysoce kvalitní zvukový obsah pomocí Stable Audio, který využívá pokročilou technologii difúze zvuku.
- Získejte přístup k otevřeným jazykovým modelům prostřednictvím Stable LM.
- Vytvářejte detailní 3D objekty z jednotlivých obrázků pomocí Stable Zero123.
Omezení Stability AI
- Pro nové uživatele má strmou křivku učení.
Ceny Stability AI
- Jeden kredit: 0,01 $ (je vyžadován minimální nákup 25 kreditů a každá funkce spotřebuje 1 až 20 kreditů)
Hodnocení a recenze Stability AI
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
💡 Tip pro profesionály: Negativní pokyny pomáhají odstranit nežádoucí prvky z obrázků generovaných umělou inteligencí. Můžete zadat výjimky, jako například „žádný text“, „žádné rozmazání“ nebo „žádný vodoznak“, abyste efektivněji vylepšili výstup obrázku.
7. Hugging Face (nejlepší pro přístup k široké škále modelů ML)
Vývoj AI je přístupnější díky platformě, která zjednodušuje úkoly NLP, jako je klasifikace textu, překlad a shrnutí. Hugging Face nabízí mnoho předem vycvičených modelů, uživatelsky přívětivé nástroje a komunitní spolupráci. Díky open-source přístupu a modelům je ideální pro řešení různých výzev v oblasti AI.
Nejlepší funkce Hugging Face
- Prozkoumejte rozsáhlou knihovnu předem vycvičených modelů pro různé úkoly NLP.
- Zjednodušte nasazení modelů pomocí snadno použitelného rozhraní API Transformers.
- Spojte se s aktivní komunitou, sdílejte znalosti a inovace.
- Zůstaňte v obraze díky nejmodernějším nástrojům a častým vylepšením.
Omezení Hugging Face
- Mnoho modelů Hugging Face je rozsáhlých, což ztěžuje práci s nimi bez přístupu k vysoce výkonným systémům, jako jsou GPU.
- Vyžaduje vizualizační nástroje pro prohlížení architektury modelu.
Ceny Hugging Face
- HF Hub: zdarma
- Pro účet: 9 $/měsíc
- Enterprise Hub: 20 $/měsíc na uživatele
- Hardware Spaces: Od 0 $/hodina
- Inference Endpoints: Od 0,032 $/hod.
Hodnocení a recenze Hugging Face
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Hugging Face?
Recenze TrustRadius uvádí:
Hugging Face je vynikajícím výchozím bodem při práci na projektech NLP; je také skvělý pro prototypování a vývoj pipeline pro úkoly NLP, ať už se jedná o obecné úkoly, jako je vkládání reprezentace, nebo specifické, jako jsou modely SQUAD a datové sady.
Hugging Face je vynikajícím výchozím bodem při práci na projektech NLP; je také skvělý pro prototypování a vývoj pipeline pro úkoly NLP, ať už se jedná o obecné úkoly, jako je vkládání reprezentace, nebo specifické, jako jsou modely SQUAD a datové sady.
8. IBM Watson (nejlepší pro řešení AI v oblasti analýzy dat, automatizace a specifických případů použití v průmyslu)
IBM Watson poskytuje nástroje pro datové vědce, vývojáře a analytiky, které zefektivňují tvorbu modelů a datové pracovní postupy. Podporuje úkoly od přípravy dat až po správu složitých modelů, což umožňuje rychlejší rozhodování.
Watson Studio se přizpůsobuje rostoucím potřebám a podporuje odvětví jako zdravotnictví a finance, což umožňuje přizpůsobení konkrétním výzvám. Integruje se také s cloudovými službami IBM a nabízí alternativu k Microsoft Copilot pro týmy, které hledají komplexní řešení.
Nejlepší funkce IBM Watson
- Vyčistěte a připravte data pro trénování přesnějších modelů.
- Vytvářejte vlastní modely strojového učení pro konkrétní obchodní potřeby.
- Integrujte s IBM Cloud a dalšími službami pro flexibilní výpočetní výkon.
- Spolupracujte pomocí integrovaných nástrojů pro sdílení dat a poznatků.
Omezení IBM Watson
- Složité rozhraní, které může být pro méně technicky zdatné uživatele příliš náročné.
- Vyšší náklady nemusí vyhovovat menším organizacím s omezeným rozpočtem.
Ceny IBM Watson
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Watson
- G2: 4,2/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace AI pro optimalizaci pracovních postupů
9. Hotpot. ai (nejlepší pro zjednodušení tvorby kreativního obsahu)
Přemýšleli jste někdy o tom, jak proměnit jednoduché nápady v digitální umění? Hotpot.ai nabízí řadu nástrojů, které vám to umožní.
Od vytváření úžasných AI avatarů po restaurování starých fotografií nebo odstraňování nežádoucích objektů – poskytuje vaší kreativitě potřebný prostor. Pokud vás zajímají příklady umění vytvořeného pomocí AI, Hotpot nabízí řadu nástrojů, které vám pomohou realizovat vaše nápady a zároveň dodat vašim projektům osobní nádech.
Nejlepší funkce Hotpot. ai
- Použijte šablony specifické pro danou platformu k vytvoření obrázků zaměřených na marketing.
- Získejte přístup k databázi fotografií generovaných umělou inteligencí pro komerční projekty.
- Vyzkoušejte různé vestavěné nástroje pro úpravu a vylepšení obrázků.
- Navrhujte vizuální podoby produktů pomocí maket zařízení a grafiky.
Omezení Hotpot.ai
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s jinými platformami pro tvorbu umění
- Po finálním vytvoření již není možné provádět úpravy.
Ceny Hotpot. ai
- 1000 kreditů: 12 $
- 2500 kreditů: 30 $
- 5000 kreditů: 60 $
- 10 000 kreditů: 120 $
- 20 000 kreditů: 240 $
Hodnocení a recenze Hotpot. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Výzvy s přesnými stylovými tématy, jako je „filmové osvětlení“ nebo „izometrická perspektiva“, přinášejí lepší výsledky. Experimentování s popisnými styly pomáhá doladit obrázky generované umělou inteligencí a dosáhnout tak profesionálnějšího vzhledu.
10. Simplified (nejlepší pro návrh a tvorbu obsahu založenou na AI)
Jako jedna z nejlepších alternativ k Dall-E, Simplified oživí vaši kreativní vizi pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci pro umění, copywriting a sociální média. Od navrhování vizuálů po psaní obsahu generovaného umělou inteligencí, platforma to vše zvládne jediným kliknutím a nabízí přístup k milionům bezplatných šablon a zdrojů.
Simplified skutečně zjednodušuje návrh, psaní a správu marketingu. Nabízí editor bez nutnosti programování, šablony, sady pro značky, více pracovních prostorů a publikování v aplikaci, které podporují tvorbu obsahu a organizaci pracovních postupů.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Vytvářejte konzistentní návrhy pomocí sad pro značky, které zajistí jednotný vizuální styl.
- Okamžité odstranění pozadí pro rychlejší úpravy
- Přizpůsobte vizuální prvky pomocí profesionálních šablon, včetně nástrojů pro tvorbu animací.
- Snadno měňte velikost obrázků pro různé platformy pomocí nástroje Magic Resizer.
Zjednodušená omezení
- Strmá křivka učení díky rozsáhlým funkcím a šablonám platformy
- Procházení mírně nepřehledným rozhraním za účelem vyhledání konkrétních nástrojů může být obtížné.
Zjednodušené ceny
- Simplified One: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Zjednodušený růst: 119,99 $/měsíc za 5 uživatelů
- Zjednodušené podnikání: Ceny na míru
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 280 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Simplified?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, jak Simplified usnadňuje tvorbu obsahu. Intuitivní design, skvělé šablony a nástroje založené na umělé inteligenci umožňují rychle vytvářet vysoce kvalitní grafiku, videa a příspěvky. Je to komplexní řešení, takže už nepotřebuji více nástrojů.
Líbí se mi, jak Simplified usnadňuje tvorbu obsahu. Intuitivní design, skvělé šablony a nástroje založené na umělé inteligenci umožňují rychle vytvářet vysoce kvalitní grafiku, videa a příspěvky. Je to komplexní řešení, takže už nepotřebuji více nástrojů.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro zpětnou vazbu k designu pro kreativní týmy
Proč je ClickUp nejlepší alternativou Deep AI
Díky těmto alternativám DeepAI je transformace textu na obrázky jednodušší než kdykoli předtím – a dokonce můžete vytvářet a trénovat vlastní modely AI, které se přizpůsobí vašim potřebám. S těmito výkonnými nástroji ušetříte čas a podpoříte svou kreativitu.
Jediná nevýhoda? Tyto aplikace nepodporují plynulé kreativní pracovní postupy od začátku do konce.
V tom vyniká ClickUp. Na rozdíl od samostatných nástrojů ClickUp sjednocuje celý tvůrčí proces pod jednou střechou – od brainstormingu konceptů kampaní a správy produkce aktiv až po přidělování úkolů, spolupráci na zpětné vazbě a sledování termínů. Je to chybějící článek, který promění roztříštěné nápady a nesouvislé nástroje v soudržný, efektivní a škálovatelný tvůrčí proces.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a využijte AI k optimalizaci všech svých procesů.