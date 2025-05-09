Recenze Clockify: Funkce, ceny, výhody a nevýhody

Napsání toho blogového příspěvku vám trvalo tři hodiny. A za to si účtujete svému klientovi.
Ale počkejte... co čas, který jste strávili úpravami a vylepšováním, vytvářením a přidáváním infografik a publikováním na CMS klienta? Pokud je to součástí vašeho rozsahu práce, měli byste sledovat i čas, který do toho investujete. Bez přesného sledování času stráveného na projektech přicházíte o peníze.
Ať už přemýšlíte, jak fakturovat klientovi, řídíte produktivitu týmu nebo se prostě snažíte zlepšit své pracovní návyky, přesná znalost toho, jak trávíte pracovní dobu, vytváří základ pro lepší rozhodování.
Aplikace pro sledování času jsou užitečné a Clockify se stal oblíbenou volbou, která nabízí atraktivní bezplatný tarif spolu s prémiovými funkcemi. Ale poskytuje tato platforma skutečně funkce, které freelanceri a týmy potřebují?
Tato komplexní recenze Clockify zkoumá silné a slabé stránky tohoto nástroje. Představíme vám také ClickUp, jedinou alternativu Clockify, kterou budete potřebovat, a to jak pro správu času, tak pro správu projektů!
Clockify vs. ClickUp v kostce
|Kategorie
|Clockify
|ClickUp
|Hlavní funkce
|Nástroj pro sledování času a vytváření reportů
|All-in-one platforma pro správu projektů a produktivitu s nativním sledováním času
|Základní funkce
|Sledování času pomocí ručního zadávání, časovačů nebo rozšíření prohlížeče Časové rozvrhy a podrobné zprávy Fakturovatelné hodiny a fakturace Sledování projektů s odhady Detekce nečinnosti a automatické sledování Více než 80 integrací
|Správa úkolů a projektůNativní sledování časuPřizpůsobitelné panely a pracovní postupyPřizpůsobitelné automatizace bez kódování typu „if-then“Více zobrazení (Gantt, Kanban, kalendář, seznam a další)Nástroje založené na umělé inteligenci (ClickUp Brain)
|Uživatelské rozhraní
|Jednoduchý a funkční; pokročilé funkce mohou vyžadovat určité zaučení.
|Vysoce přizpůsobitelný s moderním rozhraním; počáteční nastavení může zabrat nějaký čas.
|Podpora mobilních zařízení
|Aplikace pro iOS a Android s funkcemi mobilního sledování času
|Plně vybavené mobilní aplikace pro iOS a Android; podporuje správu úkolů a sledování času
|Integrace
|Integruje se s více než 80 aplikacemi, včetně ClickUp, Trello, Asana a Jira.
|Integruje se s více než 1 000 aplikacemi, včetně Slack, Google Drive, GitHub a Clockify.
|Nejvhodnější pro
|Týmy zaměřené na přesné sledování času, fakturaci a reporting
|Týmy, které hledají komplexní řešení pro řízení projektů s integrovanými nástroji pro sledování času a spolupráci
|Ceny
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify s pokročilými funkcemi a pro podniky.
|K dispozici je bezplatný tarif. Přizpůsobitelné placené tarify pro podniky.
|Hodnocení uživatelů
|G2: 4,5/5 Capterra: 4,8/5
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5
|Významná omezení
|Rozhraní může být pro některé uživatele méně intuitivní. Omezené funkce v bezplatném tarifu.
|Počáteční konfigurace může být složitá.
Co je Clockify?
Clockify je software pro sledování času, který pomáhá jednotlivcům i týmům sledovat pracovní dobu, spravovat více projektů a analyzovat produktivitu.
Považujte Clockify za svůj digitální časový rozvrh. Usnadňuje zaznamenávání časových údajů a třídění práce do konkrétních projektů. Můžete jej také použít k rychlému vytvoření podrobných zpráv o fakturaci, mzdách nebo řízení projektů.
Díky robustním funkcím pro sledování času, jako je desktopová aplikace, mobilní aplikace a rozšíření pro prohlížeč, Clockify zjednodušuje sledování času stráveného na úkolech. Jedná se o uživatelsky přívětivý způsob, jak efektivně spravovat čas a zajistit hladký průběh projektů.
💡 Tip pro profesionály: Zde je tip pro správu času – použijte techniku Pomodoro, metodu vytvořenou Francescem Cirillem na konci 80. let. Rozděluje práci na soustředěné intervaly – obvykle 25 minut – následované krátkými přestávkami, aby vaše mysl zůstala svěží.
Tento přístup pomáhá omezit prokrastinaci, minimalizovat rozptýlení a usnadnit sledování času stráveného na úkolech. Spárujte jej se softwarem pro sledování času, jako je Clockify, abyste mohli zaznamenávat časové záznamy, analyzovat produktivitu a mít přehled o postupu projektu.
Klíčové funkce Clockify
S Clockify je sledování času stejně snadné jako stisknutí tlačítka, ať už pracujete na více projektech najednou nebo jen chcete zjistit, kam mizí vaše pracovní hodiny. Nabízí vše od základního sledování času po podrobné zprávy a dokonce i funkce pro fakturaci klientům.
Zde je přehled jeho klíčových funkcí:
Funkce č. 1: Sledování času
Základní funkce Clockify spočívá v intuitivním sledování času. Uživatelé mohou sledovat čas strávený na úkolech v reálném čase pomocí jednoduchého tlačítka start/stop nebo ručně přidávat záznamy o čase po dokončení práce.
Tracker funguje v desktopových aplikacích, rozšířeních prohlížečů a mobilních aplikacích, takže můžete přesně zaznamenávat odpracované hodiny bez ohledu na to, kde pracujete.
Integrovaný dashboard vám poskytuje týdenní přehled o vašich zaznamenaných hodinách, takže snadno uvidíte, kam váš čas mizí. Záznamy o čase jsou plně přizpůsobitelné – můžete přidávat názvy projektů, informace o klientech, tagy a podrobnosti o úkolech, abyste měli vše přehledně uspořádané.
To vám pomůže sledovat průběh projektu a na první pohled rozpoznat pracovní vzorce.
👀 Věděli jste? Podle Parkinsonova zákona„Práce se rozšiřuje tak, aby vyplnila čas, který je k dispozici pro její dokončení. ”
Tento princip naznačuje, že pokud na dokončení úkolu vyhradíte určitý čas, například deset týdnů, nevědomky přizpůsobíte své úsilí tak, aby práce trvala po celou dobu, i když by ji bylo možné realisticky dokončit dříve.
Tento jev často vede k neefektivitě a prokrastinaci, protože jednotlivci mohou zbytečně prodlužovat úkoly, aby se vešli do časového rámce, který si stanovili.
Funkce č. 2: Řízení projektů
Kromě základního sledování času nabízí Clockify také funkce pro správu projektů, které pomáhají týmům koordinovat jejich úsilí. Vytvářejte více projektů, přiřazujte členům týmu konkrétní úkoly, nastavujte hodinové sazby pro přesné fakturace a sledujte průběh projektu ve vztahu k termínům.
Clockify podporuje šablony projektů, takže můžete nastavit opakující se projekty, aniž byste museli začínat od nuly. Můžete také nastavit odhadované časové rámce pro úkoly a porovnat je se skutečným časem stráveným na jejich splnění. To usnadňuje plánování dopředu a odhalení oblastí, které je třeba zlepšit.
Clockify vám také umožňuje nastavit stav projektu a barevně označit různé projekty pro lepší vizuální organizaci postupu vašeho projektu.
📚 Přečtěte si také: Jak zlepšit časové řízení projektů
Funkce č. 3: Nástroje pro vytváření reportů
Robustní funkce pro vytváření reportů jsou výraznou předností Clockify. Software generuje podrobné časové rozvrhy a reporty, které lze filtrovat podle klienta, projektu, člena týmu, úkolu, značky nebo časového období. Tyto reporty poskytují cenné informace o trendech produktivity a pomáhají identifikovat projekty, které spotřebovávají nejvíce zdrojů.
Zprávy můžete exportovat v různých formátech (PDF, CSV, Excel), což usnadňuje sdílení s klienty nebo integraci s jinými nástroji pro zvýšení produktivity. Souhrnné zprávy zobrazují fakturovatelné hodiny oproti nefakturovatelným hodinám, což usnadňuje výpočet výdělků a přípravu faktur pro klienty.
Clockify také nabízí přehledy s tabulkami a grafy, které umožňují lepší vizualizaci rozložení času mezi projekty a členy týmu.
Funkce č. 4: Řízení času týmu
Pro firmy s více týmy nabízí Clockify komplexní funkce pro sledování času zaměstnanců. Správci mohou prohlížet pracovní výkazy členů týmu, schvalovat záznamy o čase a sledovat produktivitu organizace. Platforma podporuje oprávnění založená na rolích, což umožňuje manažerům kontrolovat, kdo může prohlížet, upravovat nebo schvalovat záznamy o čase.
Funkce sledování docházky pomáhá monitorovat, kdy zaměstnanci začínají a končí svůj pracovní den, což je obzvláště užitečné pro vzdálené týmy rozptýlené v různých časových pásmech.
Manažeři mohou také sledovat přestávky a volno, což jim poskytuje ucelený přehled o dostupnosti týmu a nákladech na pracovní sílu. Platforma zahrnuje funkce plánování v plánech vyšší úrovně, které manažerům umožňují plánovat a přidělovat pracovní hodiny předem.
Funkce č. 5: Sledování výdajů
Kromě sledování stráveného času umožňuje Clockify uživatelům zaznamenávat výdaje spojené s projekty v rámci plánů Pro a Enterprise. Tato funkce je obzvláště cenná pro freelancery a agentury, které potřebují klientům účtovat čas a materiál.
Výdaje lze kategorizovat, přiřadit ke konkrétním projektům a zahrnout do komplexních zpráv pro účely fakturace.
Uživatelé mohou k výdajům připojit účtenky, nastavit různé měny a sledovat fakturovatelné i nefakturovatelné náklady. Funkce sledování výdajů spolupracuje s fakturací, takže můžete vytvářet podrobné faktury, které zahrnují čas i výdaje na jednom místě.
🧠 Zajímavost: Když Jack Dorsey současně řídil Twitter a Square, používal přísný systém blokování času, aby si udržel produktivitu.
Každý den v týdnu věnoval konkrétní činnosti: pondělí managementu, úterý vývoji produktů, středu marketingu, čtvrtek partnerstvím a pátek firemní kultuře. Jelikož jejich kanceláře byly hned přes ulici, rozdělil si svých 16 hodin pracovního dne rovnoměrně mezi obě.
V sobotu chodil na túry, aby načerpal energii, a v neděli se věnoval reflexi a plánování strategie na nadcházející týden. Díky této disciplíně a chytrému rozvrhu se mu dařilo jako dvojímu generálnímu řediteli!
Ceny Clockify
- Zdarma
- Základní: 4,99 $/uživatel za měsíc
- Standard: 6,99 $/uživatel za měsíc
- Pro: 9,99 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 14,99 $/uživatel za měsíc
Výhody používání Clockify
Clockify nabízí několik výhod, díky kterým je oblíbenou volbou mezi freelancery, pracovníky na dálku a dokonce i týmy:
- Velkorysý bezplatný tarif: Na rozdíl od mnoha konkurentů nabízí Clockify skutečně funkční bezplatnou verzi s neomezeným počtem uživatelů a projektů. Díky tomu je dostupný pro freelancery, startupy a malé firmy s omezeným rozpočtem.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Přehledný a intuitivní design usnadňuje sledování času stráveného na projektech uživatelům všech technických úrovní. Naučit se s ním pracovat je velmi snadné, takže týmy mohou systém rychle zavést.
- Dostupnost na různých platformách: Clockify funguje na více platformách (web, desktop, mobilní zařízení) a nabízí rozšíření pro prohlížeče, díky čemuž je sledování času pohodlné bez ohledu na vaše pracovní prostředí nebo preferovaná zařízení.
- Podrobné reporty: Robustní funkce reportování pomáhají uživatelům analyzovat vzorce produktivity, identifikovat časově náročné projekty a činit rozhodnutí založená na datech s cílem zvýšit efektivitu.
- Funkce pro správu týmu: Díky možnosti sledovat časovou aktivitu více členů týmu, nastavovat různé úrovně oprávnění a schvalovat pracovní výkazy je Clockify vhodný pro rostoucí týmy, nejen pro jednotlivé uživatele.
- Možnosti přizpůsobení: Uživatelé mohou přizpůsobit štítky, hodinové sazby, barvy projektů a struktury projektů, aby software přizpůsobili svým konkrétním pracovním postupům a obchodním potřebám.
- Integrační možnosti: Integrace Clockify s oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Asana, Trello, Jira, GitHub a QuickBooks, vám umožňuje hladce jej začlenit do stávajících pracovních postupů.
📚 Přečtěte si také: Jak používat AI pro správu času (případy použití a nástroje)
Časté problémy, s nimiž se uživatelé Clockify potýkají
Navzdory mnoha silným stránkám uživatelé Clockify často hlásí několik problémů:
- Omezená offline funkčnost: Funkce mobilní aplikace pro offline sledování projektů má omezení, což může být problematické pro uživatele, kteří často pracují bez přístupu k internetu.
- Základní funkce fakturace: Clockify zahrnuje fakturační funkce ve svých placených tarifech, ale nemusí být tak pokročilé jako specializovaný fakturační software. Někteří uživatelé upřednostňují integraci s jinými nástroji pro robustnější funkce.
- Omezená automatizace: Ve srovnání s některými konkurenty nabízí Clockify méně automatizovaných funkcí. Uživatelé často musí ručně spouštět a zastavovat časovače nebo zadávat časová data, což může vést k nepřesnostem, pokud někdo zapomene sledovat svůj čas.
- Omezení přizpůsobení reportů: Clockify nabízí robustní funkce pro vytváření reportů, ale někteří uživatelé by uvítali více možností přizpůsobení, aby mohli vytvářet reporty šité na míru konkrétním klientům nebo interním potřebám.
- Naučit se pokročilé funkce: Zatímco základní sledování času je intuitivní, někteří uživatelé uvádějí, že pokročilé funkce, jako je správa týmu a komplexní reportování, vyžadují čas, než se je naučíte ovládat.
- Omezení mobilní aplikace: Mobilní aplikace Clockify je sice funkční, ale nenabízí všechny funkce dostupné v desktopové nebo webové verzi. To může být frustrující pro uživatele, kteří pracují především z mobilních zařízení.
- Občasné zpoždění synchronizace: Někteří uživatelé hlásí občasné zpoždění při synchronizaci dat mezi zařízeními. Zpoždění může často vést k záměně nebo duplicitním záznamům při přepínání mezi platformami.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času. Většina nástrojů pro řízení pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro řízení času nebo stanovení priorit, což může bránit efektivnímu stanovení priorit.
Funkce plánování a sledování času ClickUp založené na umělé inteligenci vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokáže dokonce navrhnout optimální časové okno pro soustředění na úkoly. Vytvořte si vlastní systém správy času, který se přizpůsobí vašemu skutečnému způsobu práce!
Recenze Clockify na Redditu
Reddit nabízí cenné informace o skutečných zkušenostech uživatelů Clockify. V různých subredditech uživatelé sdílejí jak pozitivní zpětnou vazbu, tak i své frustrace.
Pozitivní je, že uživatelé objevili, jak maximalizovat fakturovatelný čas pomocí integrací Clockify. Zde je recenze od meednayt v r/agency
Sledování času se pro mě ukázalo jako velmi cenné při projektech T&M. Najednou se ukázalo, že můžeme našim zákazníkům účtovat o 30 % více, pokud je naučíme, co všechno mohou skutečně fakturovat.
Clockify jsem používala nějakou dobu, když jsem se chtěla ujistit, že počítám správně (během lockdownu, kdy jsem pracovala na krátké směny se svým partnerem, střídala se na schůzkách, pracovala večer atd. a sdílela povinnosti spojené s péčí o děti). Má funkci stopek, ale také vám umožňuje zadat čas na konci nebo později, vytvářet zprávy a podobně.
Clockify jsem používala nějakou dobu, když jsem se chtěla ujistit, že počítám správně (během lockdownu, kdy jsem pracovala na krátké směny se svým partnerem, střídala se na schůzkách, pracovala večer atd. a sdílela povinnosti spojené s péčí o děti). Má funkci stopek, ale také vám umožňuje zadat čas na konci nebo později, vytvářet zprávy a podobně.
Rozhraní je přeplněné mnoha různými ikonami a funkcemi. Pro ty, kteří preferují větší jednoduchost, to může být nevýhodou.
Rozhraní je přeplněné mnoha různými ikonami a funkcemi. Pro ty, kteří preferují větší jednoduchost, to může být nevýhodou.
👀 Věděli jste, že... V roce 1967 jsme přestali měřit sekundu pomocí hvězd a začali jsme ji měřit pomocí atomů cesia. Díky této atomové změně se měření času stalo přesnější než kdykoli předtím!
Alternativy, které můžete použít místo Clockify
Ačkoli Clockify nabízí výkonné funkce pro sledování času, některé týmy potřebují nástroje, které kombinují sledování času s pracovními postupy a řízením projektů.
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje sledování času, správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Zde je několik názorů profesionálů na funkce ClickUp pro sledování času a řízení projektů:
Prověřili jsme několik možností a dospěli jsme k závěru, že ClickUp nám celkově nabízí správnou kombinaci výkonu a flexibility. Potřebovali jsme také vyřešit problém se sledováním času, abychom mohli měřit a sledovat časové záznamy externích dodavatelů bez nutnosti používat další externí aplikace a služby. Nativní funkce sledování času v ClickUp funguje hladce na mobilních zařízeních, tabletech i stolních počítačích.
Funkce ClickUp
Zatímco Clockify se zaměřuje především na sledování hodin, ClickUp poskytuje integrované řešení propojující časová data s vaším pracovním tokem.
Pojďme si tyto pokročilé funkce prozkoumat jednu po druhé:
ClickUp má náskok #1: Sledování času v projektu ClickUp
Na rozdíl od samostatného přístupu Clockify integruje ClickUp sledování času projektu hladce do celého vašeho pracovního postupu.
Globální časovač vám umožňuje sledovat čas jediným kliknutím odkudkoli z počítače, webu i mobilního zařízení. Ať už pracujete na úkolech, dokumentech nebo na schůzkách, máte ho vždy po ruce.
ClickUp nabízí několik metod sledování času, které vyhovují různým pracovním stylům. Můžete použít automatický časovač pro sledování v reálném čase, ručně přidat čas po dokončení práce nebo použít zobrazení časového rozvrhu pro přehled týdenních záznamů času. Integrovaná detekce nečinnosti pomáhá udržovat přesnost tím, že identifikuje období nečinnosti.
Údaje o sledování času v ClickUp jsou okamžitě použitelné. Můžete si prohlížet podrobné časové zprávy podle projektu, úkolu, uživatele, značky nebo jakéhokoli jiného vlastního pole, což týmům pomáhá identifikovat, kde se čas tráví, a optimalizovat pracovní postupy.
Fakturovatelné hodiny lze jasně označit a oddělit od interního času věnovaného práci pro klienta, s přizpůsobenými fakturovatelnými sazbami pro různé členy týmu nebo projekty. Veškerá data o čase lze exportovat do formátu CSV pro hladkou integraci do systémů výplaty mezd nebo fakturace.
Funkce mobilního softwaru pro sledování času zajišťuje, že nikdy nezmeškáte zaznamenání důležitých pracovních hodin, i když nejste u svého stolu. Tento komplexní přístup ke sledování času vytváří plynulé propojení mezi vašimi úkoly, projekty a záznamy o čase – to vše na jedné platformě.
ClickUp má výhodu č. 2: Správa času ClickUp
Seznam funkcí ClickUp Time Management jde nad rámec základního sledování času a pomáhá uživatelům vizualizovat a optimalizovat jejich plány. Dashboard pro sledování času této platformy poskytuje komplexní přehled o tom, kde se čas tráví v rámci projektů, úkolů a členů týmu.
Automatické zprávy o sledování času pak zobrazují podrobné rozpisy podle projektu, stavu úkolu, přidělené osoby a vlastních polí, což manažerům umožňuje identifikovat úzká místa a optimalizovat přidělování zdrojů.
Integrované funkce pro sledování času v ClickUp se synchronizují s prioritami úkolů a termíny, takže jde o více než jen nástroj pro sledování času – je to kompletní systém pro zvýšení produktivity.
ClickUp má výhodu č. 3: kalendář využívající umělou inteligenci
AI kalendář ClickUp se také hladce integruje s jeho funkcemi pro sledování času a správu zdrojů (a vaším kalendářem Google), takže můžete vidět záznamy o čase vedle úkolů, získat přehled o postupu projektu v reálném čase a zajistit, že nikdo nebude mít příliš mnoho úkolů.
Díky kombinaci chytrých informací a známého rozvržení kalendáře vám pomáhá automaticky identifikovat konflikty v plánování, optimalizovat pracovní zátěž a vyhledávat úkoly s nejvyšší prioritou, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.
Místo ručního procházení termínů vám ClickUp AI navrhne ideální časy pro naplánování práce na základě vaší dostupnosti, úrovně priority a pracovní zátěže v rámci jednotlivých projektů. Ať už plánujete svůj den nebo dlouhodobý plán, flexibilní denní, týdenní, měsíční a dokonce i roční přehledy vám usnadní přiblížení nebo oddálení podle potřeby.
Potřebujete změnit priority? Stačí přetáhnout myší. Chcete analyzovat pracovní vytížení? Filtrujte podle přidělené osoby, priority, značek nebo vlastních polí, abyste odhalili úzká místa nebo vyvážili vytížení v rámci celého týmu.
ClickUp má výhodu č. 4: integrace Clockify s ClickUp
Pro týmy, které již investovaly do Clockify, ale chtějí robustnější nástroje pro správu projektů, nabízí ClickUp integraci Clockify, která propojuje obě platformy. Získáte tak to nejlepší z obou světů – známé sledování času Clockify spolu s komplexními funkcemi pro správu projektů ClickUp.
Integrace automaticky synchronizuje záznamy o čase mezi platformami, čímž eliminuje duplicitní zadávání dat. Také vytváří hladký přechod pro týmy, které chtějí přejít na nativní funkce pro sledování času ClickUp, jak se mění jejich potřeby.
ClickUp má výhodu č. 5: Šablony pro správu času ClickUp
ClickUp nabízí řadu předem připravených šablon, které vám pomohou nastartovat vaše úsilí v oblasti time managementu. Šablony pro sledování času této platformy poskytují strukturovaný rámec pro sledování pokroku prostřednictvím monitorování hodin strávených na různých projektech a úkolech. Můžete začít okamžitě s přednastavenými vlastními poli pro informace o klientech, fakturační sazby a kategorie projektů.
Šablona pro alokaci času ClickUp pomáhá týmům vizualizovat a optimalizovat rozložení času mezi různé projekty, úkoly a členy týmu. Toto uživatelsky přívětivé řešení pomáhá manažerům rozumně alokovat zdroje s využitím funkcí, jako je ClickUp Time Estimates. Tyto funkce zlepšují přesnost plánování, zabraňují vyhoření a zajišťují, že nejvyšší priority dostanou správnou investici času – bez nutnosti odhadů.
S touto šablonou mohou týmy:
- Vytvořte vlastní časové bloky pro různé kategorie projektů, abyste zajistili vyvážené rozdělení času.
- Sledujte skutečný čas strávený prací a porovnávejte jej s odhady, abyste zlepšili přesnost plánování do budoucna.
- Zobrazte kapacitu týmů napříč odděleními, abyste předešli nadměrnému přidělování úkolů.
- Vytvářejte podrobné zprávy, abyste identifikovali vzorce produktivity a možnosti optimalizace.
- Přizpůsobte si úrovně priority, abyste zajistili, že kritické projekty dostanou odpovídající časovou investici.
- Integrujte jej do stávajících pracovních postupů ClickUp pro plynulé řízení času.
👉🏼 Podobně šablona ClickUp Time Analysis Template pomáhá týmům odhalit trendy v produktivitě a zlepšit efektivitu.
👉🏼 Šablona časového rozvrhu ClickUp Services usnadňuje sledování odpracovaných hodin zaměstnanců díky polím pro fakturovatelný a nefakturovatelný čas.
👉🏼 Pro ty, kteří preferují strukturované pracovní období, šablona ClickUp Time Box zjednodušuje blokování času přidělením konkrétních časových úseků pro soustředěnou práci na prioritních úkolech.
Tyto šablony jsou plně přizpůsobitelné tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu, a lze je okamžitě implementovat, což vám ušetří čas a úsilí spojené s vytvářením systémů pro sledování času od nuly.
📚 Přečtěte si také: Šablony denních plánovačů zdarma ve formátech Word, Excel a ClickUp
Ceny ClickUp
Je čas vybrat nejlepší řešení pro sledování času – ClickUp
Sledování času není jen o zaznamenávání hodin – jde o to vědět, kam směřuje vaše energie, a využít tyto poznatky k chytřejší práci. Bezplatný tarif Clockify je skvělý pro základní sledování času s neomezeným počtem uživatelů, ale pokud potřebujete integrované řízení projektů, možná vám přestane stačit.
ClickUp kombinuje robustní funkce pro sledování času s řízením úkolů a týmů, což ho činí ideálním pro freelancery, vzdálené týmy a firmy, které potřebují hlubší přehled. Chcete jednoduchý tracker? Clockify je pro vás to pravé. Potřebujete komplexní řešení? ClickUp je vaší odpovědí.
Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný účet ClickUp a vyzkoušejte rozdíl!