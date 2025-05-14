13 nejlepších alternativ k PowerPointu v roce 2025

Uvízli jste v PowerPointovém očistci? Nejste sami.
Každý den zaplaví obrazovky po celém světě neuvěřitelných 35 milionů prezentací v PowerPointu (neboli obdélníků s přetékajícími texty).
Náš mozek však zpracovává vizuální informace 60 000krát rychleji než text. Proč se tedy spokojit se starými monotónními prezentacemi, které sotva udrží pozornost?
Je čas to změnit! Zde jsou nejlepší alternativy k PowerPointu, které promění nudné, tradiční prezentace založené na snímcích v dynamická, poutavá mistrovská díla.
Omezení programu PowerPoint
Microsoft PowerPoint je klasika, ale má i své nevýhody. Zde je několik z nich, které kazí jeho pověst nejlepšího prezentačního softwaru:
- AI, která potřebuje lidský dotek: Tvorba obsahu pomocí AI v PowerPointu pomocí Copilot pomáhá, ale často vyžaduje další úpravy pro komplexní narativy.
- Živé prvky, ne tak živé nastavení: Cameo přidává záběry z kamery, ale aby vypadaly dokonale, je třeba vynaložit určité úsilí.
- Asynchronní potíže: Recording Studio funguje, ale exportování vysoce kvalitního interaktivního obsahu je složité.
- Problémy se spoluprací: Online úpravy nejsou tak plynulé a neumožňují takovou spolupráci jako prezentace Google Slides pro týmovou práci v reálném čase.
Tyto problémy vedou pedagogy, profesionály a týmy k hledání univerzálnějších prezentačních nástrojů s umělou inteligencí a alternativ k PowerPointu s uživatelsky přívětivým rozhraním.
🧠 Zajímavost: Na TikToku má hashtag #powerpoint přes 4,3 miliardy zhlédnutí. Tato platforma nabízí uživatelsky vytvořené návody, jak udělat prezentace v PowerPointu ještě poutavější, estetičtější a kreativnější.
Alternativy k PowerPointu v kostce
Zde je stručný přehled alternativ k PowerPointu, jejich ideálních uživatelů a odhadovaných cen!
|Alternativa k PowerPointu
|Klíčové funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny
|ClickUp
|Spolupracujte na prezentacích pomocí přizpůsobitelných šablon, tabulek pro brainstorming a generování obsahu pomocí umělé inteligence prostřednictvím ClickUp Brain.
|Jednotlivci, malé a střední týmy a podniky, které hledají univerzální nástroj pro spolupráci na prezentacích a pracovních postupech.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Canva
|Výjimečná flexibilita designu s rozsáhlými šablonami a integrací multimédií pro vizuálně působivé prezentace.
|Kreativní pracovníci a marketéři, kteří upřednostňují prezentace bohaté na design
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Beautiful. ai
|Návrh snímků založený na umělé inteligenci, který automaticky formátuje obsah pro dokonalé prezentace.
|Obchodní profesionálové, kteří hledají rychlé a dokonalé výsledky bez nutnosti designérské práce
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 12 $/uživatel/měsíc.
|Prezi
|Nelineární prezentace, zvětšitelné snímky pro dynamické vyprávění příběhů
|Pedagogové a vedoucí workshopů, kteří hledají interaktivní prezentace v PowerPointu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/uživatel/měsíc.
|Powtoon
|Scény založené na postavách a videoprezentace s animacemi a komentáři
|Vyprávěči příběhů a kreativci, kteří chtějí vytvářet dynamická a poutavá videa
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 50 $/měsíc.
|Google Slides
|Hladká spolupráce založená na cloudu a integrace s ekosystémem Google Workspace.
|Vzdálené týmy a pedagogové, kteří potřebují spolupráci v reálném čase
|Zdarma s Google Workspace
|Pitch
|Prezentace založené na analytických datech s výkonnými funkcemi pro spolupráci
|Startupy a firmy zaměřené na sledování zapojení publika
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 25 $/měsíc.
|Mentimeter
|Interaktivní prezentace založené na datech s ankety, kvízy a živou zpětnou vazbou od publika.
|Řečníci a pedagogové, kteří kladou důraz na zapojení publika
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Keynote
|Elegantní, vysoce kvalitní prezentace navržené pro uživatele Apple s filmovými přechody.
|Uživatelé Maců, kteří hledají propracované prezentace s integrací nativních aplikací
|Zdarma: K dispozici na zařízeních Mac a iOS
|Slidebean
|Vytváření prezentací pro obchodní jednání pomocí umělé inteligence s automatickým formátováním obsahu
|Startupy a podnikatelé rychle vytvářejí prezentace připravené pro investory
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc.
|Visme
|Multimediální prezentace s vizualizací dat, videi a infografikami
|Marketingoví specialisté a obchodní profesionálové, kteří potřebují poutavý obsah založený na datech
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/uživatel/měsíc; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Gamma
|Prezentace generované umělou inteligencí se zaměřením na vyprávění příběhů a přizpůsobitelné formáty.
|Tvůrci obsahu, kteří hledají vizuálně soudržné prezentace založené na umělé inteligenci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc.
|Zoho Show
|Integrované do ekosystému Zoho pro plynulou spolupráci a produktivitu.
|Uživatelé Zoho, kteří hledají hladkou integraci s jinými aplikacemi Zoho
|Zdarma: Pro jednotlivce a malé týmy; Vyžaduje předplatné WorkDrive nebo Workplace pro plán Pro.
👀 Věděli jste, že... PowerPoint se původně jmenoval Presenter.
13 nejlepších alternativ k PowerPointu, které můžete použít
PowerPoint splní svůj účel, ale nemusí být nutně tou nejlepší volbou. Pokud toužíte po větší kreativitě, flexibilitě nebo zapojení publika, tyto alternativy k PowerPointu mohou být právě tím vylepšením, které vaše prezentace potřebují!
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření společných prezentací a pracovních postupů)
ClickUp je jednou z nejlepších alternativ k PowerPointu, pokud chcete pro svou prezentaci víc než jen snímky. Je to aplikace, která vám umožní brainstormovat obsah prezentace s pomocí umělé inteligence, rychle vytvářet poutavé prezentace a spolupracovat na úpravách v reálném čase, a to vše na jednom místě. Už nemusíte přepínat mezi aplikacemi ani se ztrácet v nekonečných souborech a verzích PowerPointu.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
ClickUp Whiteboards nabízí perfektní vizuální pracovní prostředí pro vás a váš tým, kde můžete mapovat nápady, skicovat koncepty a vytvářet vývojové diagramy – ideální pro přípravu prezentace ještě předtím, než začnete navrhovat snímky.
Pokud chcete snadno vytvářet obsah pro své prezentace, ClickUp Docs vám pomůže dát vašim nápadům konkrétní podobu. Pořizujte si poznámky, vkládejte odkazy na výzkumy, přidávejte multimediální obsah, strukturovejte své sdělení pomocí bohatého formátování (nadpisy, bannery, seznamy s odrážkami a další) a spolupracujte s kolegy v reálném čase. Můžete dokonce propojit akční položky uvedené v dokumentu s úkoly ClickUp, aby vám nic neuniklo.
Chcete pracovat chytřeji, ne tvrději? ClickUp Brain vám díky své AI asistenci pomůže urychlit tvorbu obsahu, vylepšit sdělení a získat poznatky z vašeho stávajícího pracovního prostoru – takže se můžete vyhnout formátování a soustředit se na to, aby každý snímek měl co největší dopad.
Až budete připraveni vše dát dohromady, šablona prezentace ClickUp vám poskytne strukturovaný rámec pro sestavení a přednesení vašeho příběhu s jasností a sebevědomím. Díky předformátovaným snímkům pro úvod, hlavní část a závěr vaší prezentace budete schopni vytvořit ohromující sadu snímků během chvilky!
ClickUp promění nudné, základní prezentace v dynamické prezentace založené na spolupráci a zároveň zajistí hladký a příjemný pracovní postup.
💡Tip pro profesionály: Použijte jednoduché textové podněty v ClickUp Whiteboards a okamžitě vygenerujte vizuální prvky a umělecká díla pro vaši prezentaci pomocí umělé inteligence. Stačí zadat popis požadovaného obrázku a umělá inteligence se postará o zbytek!
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte poutavé obchodní prezentace během chvilky pomocí přizpůsobitelných šablon prezentací.
- Vytvářejte dobře strukturované osnovy během několika sekund pomocí proprietární umělé inteligence ClickUp.
- Spolupracujte s kolegy a poskytujte okamžitou zpětnou vazbu pomocí funkce Live Collaboration Detection od ClickUp.
- Nahrávejte svou obrazovku pomocí webové kamery a komentáře (nebo bez něj) pro asynchronní prezentace, ukázky a návody pomocí ClickUp Clips.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může zpočátku působit trochu nepřehledně.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze TrustRadius říká:
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Díky vytvoření rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou vzdálené týmy schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabulek je snadný, reorganizace priorit je snadná a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Díky vytvoření rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou vzdálené týmy schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabulek je snadný, reorganizace priorit je snadná a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje AI pro bílé tabule, které zlepší vaše pracovní postupy
2. Canva (nejlepší pro vytváření prezentací s bezkonkurenční flexibilitou designu)
Vytvářejte animované prezentace podle svých představ s Canva. Zatímco PowerPoint nabízí strukturované šablony, Canva vám dává úplnou kreativní kontrolu díky přizpůsobení pomocí drag-and-drop, tisícům designových prvků a bohatým multimediálním možnostem. Vytvářejte vizuálně ohromující prezentace – bez designových omezení tradičních sad snímků.
Nejlepší funkce Canva
- Přizpůsobte si šablony prezentací pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop.
- Využijte tisíce předem navržených snímků pro různá odvětví a účely.
- Pozvěte členy týmu, aby v reálném čase upravovali a komentovali
- Snadno přidávejte videa, zvuk, animace a grafy.
- Udržujte konzistentní branding tím, že uložíte své logo, fonty a barvy do knihovny.
Omezení Canva
- Mnoho vysoce kvalitních prvků a šablon je omezeno pouze pro uživatele verze Pro.
- Velké, vizuálně atraktivní prezentace mohou zpomalit platformu.
Ceny Canva
- Zdarma: Omezené funkce a šablony
- Pro: 15,00 $/měsíc na uživatele
- Teams: 10,00 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canvě?
Recenzent G2 to nazývá:
Výkonný, ale jednoduchý nástroj pro návrh designu pro každého
Výkonný, ale jednoduchý nástroj pro návrh designu pro každého
👀 Věděli jste, že... Společnost Forethought vyvinula PowerPoint 1.0 v roce 1987. Microsoft jej později v roce 1988 odkoupil, těsně před uvedením MS Office na trh v roce 1989.
3. Beautiful. ai (nejlepší pro automatizovaný návrh prezentací pomocí umělé inteligence)
Co byste řekli na perfektní prezentaci bez stresu z designu? To by bylo skvělé!
Možná se vám náš pokus o rým nelíbí, ale pravděpodobně se vám bude líbit generátor umění AI od Beautiful.ai, který okamžitě strukturová a stylizuje vaše snímky. Koneckonců, zbavuje vás to nepříjemného ručního formátování v PowerPointu.
Stačí přidat svůj obsah a nástroj automaticky vytvoří propracovanou, profesionální prezentaci. Tento nástroj je ideální pro prodejní prezentace, prezentace pro investory a obchodní zprávy, kdy potřebujete rychle dosáhnout elegantních výsledků.
Nejlepší funkce Beautiful.ai
- Formátujte a zarovnávejte obsah tak, aby vypadal profesionálně, pomocí designu snímků založeného na umělé inteligenci.
- Využijte připravené šablony pro obchodní prezentace, marketingové zprávy a další účely.
- Pozvěte členy týmu, aby snadno prohlíželi a upravovali prezentace.
- Sledujte, kdo si vaši prezentaci prohlíží a jak s ní pracují.
- Udržujte konzistentnost značky pomocí log, barev a písem.
Krásné. Omezení ai
- Někteří uživatelé hlásí omezené možnosti přizpůsobení a pomalý výkon.
Ceny Beautiful.ai
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 40 $/měsíc na uživatele
Krásné. Hodnocení a recenze ai
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Beautiful. ai?
Recenzent G2 se domnívá, že tento nástroj je:
Elegantní, snadné a krásné! Nikdy jsem nebyl kreativní typ, ale díky Beautiful je vytváření elegantních prezentací tak snadné!
Elegantní, snadné a krásné! Nikdy jsem nebyl kreativní typ, ale díky Beautiful je vytváření elegantních prezentací tak snadné!
4. Prezi (nejlepší pro vytváření nelineárních interaktivních prezentací)
Proměňte svou prezentaci v cestu, kterou vaše publikum bude rádo podnikat. Na rozdíl od formátu PowerPointu, kde se prezentace zobrazuje snímek po snímku, vám zoomovatelné plátno Prezi umožňuje dynamicky přecházet mezi myšlenkami a vytvářet plynulý zážitek založený na příběhu. Propojujte myšlenky přirozeně, udržujte pozornost publika a usnadněte sledování složitých témat.
Nejlepší funkce Prezi
- Vytvářejte atraktivní prezentace, které nesledují striktní pořadí snímků, ale vyprávějí příběh.
- Zdůrazněte klíčové body dynamickým přibližováním a oddalováním.
- Využijte profesionálně navržené rozvržení a motivy, které vaší prezentaci dodají šmrnc.
- Spolupracujte s členy týmu v reálném čase
- Integrujte je se Zoomem, Microsoft Teams a Slackem pro sdílení prezentací na dálku.
Omezení Prezi
- Prezentační aplikace může být náročná pro začínající uživatele, kteří nejsou zvyklí na formát zoomu.
- Pro většinu funkcí je nutné připojení k internetu.
- Složité prezentace mohou někdy zaostávat
Ceny Prezi
- Bezplatná verze: Základní funkce s vodoznakem Prezi
- Plus: 19 $/měsíc
- Premium: 29 $/měsíc
- Teams: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Prezi
- G2: 4,2/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají o Prezi skuteční uživatelé?
Recenzent G2 považuje tento nástroj za:
Dobré, ale trochu těžké
Dobré, ale trochu těžké
5. Powtoon (nejlepší pro prezentace založené na postavách a videích)
Powtoon promění základní snímky v dynamické, animované prezentace s plynulými animacemi a filmovými přechody. Je navržen pro vyprávění příběhů a je ideální pro marketingové prezentace, vysvětlující videa a kreativní projekty, které upoutají pozornost a udrží zájem publika.
Nejlepší funkce Powtoon
- Oživte své nápady pomocí animovaných postav a scén s příběhem.
- Převádějte tradiční prezentace na dynamická videa, která lépe zaujmou diváky.
- Snadno vytvářejte prezentace bez znalostí designu nebo úpravy videa.
- Nahrávejte nebo nahrávejte komentáře, které doplní vizuální prvky.
- Sdílejte prezentace jako videa nebo je vkládejte do e-mailů či webových stránek.
Omezení Powtoon
- Možnosti exportu jsou omezené a šablony v bezplatném tarifu obsahují vodoznaky.
- Složité animace mohou občas způsobit zpoždění.
Ceny Powtoon
- Bezplatná verze: Základní funkce s vodoznakem Powtoon
- Lite: 50 $/měsíc
- Profesionální: 190 $/měsíc
- Podnikání: 125 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Powtoon
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Powtoonu?
Zde je názor uživatele G2:
Powtoon je dobře navržená platforma, která nabízí různé vynikající funkce pro tvorbu prezentací.
Powtoon je dobře navržená platforma, která nabízí různé vynikající funkce pro tvorbu prezentací.
6. Google Slides (nejlepší pro plynulou spolupráci s nástroji Google Workspace)
Zatímco PowerPoint se synchronizuje s Microsoft 365, Google Slides je navržen pro plynulou týmovou práci v cloudu – bez instalací, bez nahrávání souborů, pouze s okamžitým přístupem z jakéhokoli zařízení nebo operačního systému. Díky integraci s Google Workspace mohou týmy v reálném čase upravovat, komentovat a prezentovat, což z něj činí ideální volbu pro rychlou a plně vzdálenou spolupráci.
Nejlepší funkce Google Slides
- Upravujte a komentujte stejnou prezentaci současně s ostatními uživateli.
- Otevírejte, sdílejte a spravujte prezentace z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu.
- Funguje bezchybně s nástroji Google Workspace, jako jsou Docs, Sheets a Drive.
- Snadno sledujte a vracejte se k předchozím verzím prezentací.
- Jednoduchý, uživatelsky přívětivý design s možností úprav pomocí drag-and-drop.
Omezení Google Slides
- Animace a přechody jsou ve srovnání s PowerPointem omezené.
- Offline úpravy prezentací mohou být problematické a vyžadují předchozí nastavení.
Ceny služby Google Prezentace
- Zdarma s Google Workspace
Hodnocení a recenze Google Slides
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Slides?
Zde je názor uživatele Capterra:
Vhodné pro spolupráci, omezené možnosti designu
Vhodné pro spolupráci, omezené možnosti designu
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony Google Slides pro působivé prezentace
7. Pitch (nejlepší pro prezentace založené na datech s výkonnými analytickými nástroji)
Zjistěte, co funguje, a opravte to, co nefunguje. Na rozdíl od PowerPointu, který vás nechává hádat, Pitch poskytuje analýzy v reálném čase, které sledují zobrazení, interakce a zapojení. Ideální pro týmy, které chtějí získat datové informace, aby vylepšily své prodejní prezentace a dosáhly většího dopadu.
Představte nejlepší funkce
- Sledujte počet zobrazení, čas strávený na jednotlivých snímcích a vzorce interakce v celé prezentaci.
- Pořádejte brainstormingové schůzky s členy týmu nad sdílenými prezentacemi.
- Elegantní, profesionální designy a šablony ihned po instalaci
- Snadno vkládejte grafy, videa a interaktivní prvky.
- Automatizujte opakující se úkoly pro rychlejší aktualizace.
Omezení prezentace
- Flexibilita designu může být ve srovnání s cloudovým prezentačním softwarem, jako je Canva, omezená.
- Úložiště a pokročilé analytické funkce jsou v bezplatném tarifu omezené.
Ceny prezentací
- Zdarma: Základní funkce pro jednotlivce a malé týmy
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze prezentací
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
Co o Pitch říkají skuteční uživatelé?
Recenzent G2 uvádí:
Pitch mění pravidla prezentací. Možnost přizpůsobit snímky během několika sekund je neuvěřitelná. Za pár minut můžete vytvořit něco, co vypadá, jako by to trvalo hodiny.
Pitch mění pravidla prezentací. Možnost přizpůsobit snímky během několika sekund je neuvěřitelná. Za pár minut můžete vytvořit něco, co vypadá, jako by to trvalo hodiny.
8. Mentimeter (nejlepší pro vytváření interaktivních prezentací zaměřených na publikum)
Proměňte své prezentace v oboustranný dialog. Na rozdíl od statických snímků v PowerPointu používá Mentimeter živé ankety, otázky a odpovědi a hlasování v reálném čase, aby z vašeho publika udělal aktivní účastníky. Je ideální pro schůzky, workshopy a učebny, udržuje vysokou míru zapojení a činí každou relaci interaktivní.
Nejlepší funkce Mentimeteru
- Využijte hotové šablony pro různé události a témata.
- Zobrazujte reakce publika ve vizuálně poutavých formátech.
- Umožněte účastníkům připojit se pomocí jednoduchého kódu přes jejich zařízení.
- Přístup k prezentacím a jejich správa z jakéhokoli zařízení
Omezení Mentimeteru
- Omezuje počet otázek na prezentaci v bezplatném tarifu.
- Méně flexibilní ve srovnání s prezentačními nástroji, jako je Canva.
Ceny Mentimeteru
- Zdarma: Omezený počet otázek a funkcí
- Základní: 11,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mentimeter
- G2: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
9. Keynote (nejlepší pro uživatele Apple, kteří hledají elegantní a plynulé prezentace)
Tento prezentační software, vytvořený pro uživatele Apple, je navržen pro elegantní a působivé prezentace. Keynote se liší od běžných alternativ k PowerPointu – jedná se o nativní aplikaci Apple, která bez problémů funguje na Macu, iPadu i iPhonu.
Díky modernímu designu, plynulým animacím a spolupráci v reálném čase je ideální pro všechny, kteří chtějí vytvořit profesionální prezentace bez zbytečných komplikací.
Nejlepší funkce Keynote
- Pracujte bezchybně na zařízeních Mac, iPhone a iPad.
- Upravujte prezentaci současně s ostatními uživateli
- Vytvářejte dynamické přechody, animace a filmové snímky.
- Přidávejte poznámky nebo navrhujte snímky přímo na svém iPadu.
- Podporujte své stávající prezentace v PowerPointu a formáty PDF pro flexibilní sdílení.
Omezení Keynote
- Není k dispozici pro uživatele Windows nebo Android.
- Méně předem navržených šablon ve srovnání s konkurencí
- Novější prezentační aplikace postrádají interaktivní funkce založené na umělé inteligenci.
Ceny Keynote
- Zdarma: K dispozici na zařízeních Mac a iOS
Hodnocení a recenze Keynote
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Jak ukončit prezentaci (tipy + příklady)
10. Slidebean (nejlepší pro startupy a prezentace pitch deck)
Potřebujete rychle připravit prezentaci? Na rozdíl od ručního formátování v PowerPointu používá umělá inteligence Slidebean standardizované uspořádání a proces, aby automaticky vytvořila prezentace připravené pro investory.
Díky přizpůsobitelným šablonám prezentací, inteligentní automatizaci designu a intuitivnímu rozhraní mohou zakladatelé vytvářet poutavé prezentace, aniž by ztráceli čas s rozvržením nebo designem.
Nejlepší funkce Slidebean
- Automaticky uspořádejte obsah tak, aby vypadal čistě a profesionálně.
- Využijte předem navržené šablony prezentací pro startupy, marketing, investory a klienty.
- Vyzkoušejte nástroje pro finanční modelování, abyste mohli vytvářet a vizualizovat klíčové obchodní ukazatele pro investory.
- Spolupracujte s členy týmu na úpravách a revizích prezentací v reálném čase.
- Flexibilní export pro stažení prezentací ve formátech PDF a PowerPoint.
Omezení Slidebean
- Přizpůsobení designu může být omezené.
- Funkce finančního modelování mohou být pro začátečníky náročné.
Ceny Slidebean
- Bezplatný tarif
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Accelerate: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Slidebean
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony PowerPoint pro projektové plány | ClickUp
11. Visme (nejlepší pro vytváření interaktivních prezentací s vizualizací dat)
Přeměna dat na příběh je nyní ještě snazší. Zatímco PowerPoint spoléhá na statické snímky, Visme oživuje data pomocí interaktivních grafů, animací a infografik.
Ať už se jedná o marketingovou zprávu nebo obchodní prezentaci, Visme přemění čísla na vizuální prvky, které zaujmou a přesvědčí – bez nutnosti mít designérské dovednosti.
Nejlepší funkce Visme
- Snadno vytvářejte interaktivní tabulky, grafy a infografiky.
- Vytvářejte profesionálně vypadající prezentace bez technických znalostí.
- Přidejte videa, zvuk a animace bez problémů.
- Zachovejte jednotnost značky pomocí svého loga, písma a barev.
- Sdílejte projekty s členy týmu za účelem kontroly a úprav.
Omezení Visme
- Bezplatný tarif obsahuje vodoznaky a méně šablon.
- Zvládnutí pokročilých funkcí může nějakou dobu trvat.
Ceny Visme
- Základní: Omezené funkce a šablony s vodoznaky
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Visme
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
12. Gamma (nejlepší pro prezentace využívající umělou inteligenci s možností konverze na webové stránky)
Online prezentační nástroj Gamma využí vající umělou inteligenci nejen vytváří prezentace, ale také je jedním kliknutím promění v interaktivní webové stránky. Tento nástroj je ideální pro tvůrce obsahu a týmy, které chtějí, aby jejich nápady přesáhly hranice zasedací místnosti a bez námahy oslovily širší publikum.
Nejlepší funkce Gamma
- Vytvářejte strukturované, propracované prezentace s minimálním úsilím.
- Proměňte prezentace ve sdílené, plně responzivní webové stránky.
- Přidejte tlačítka, rozbalovací karty a vložená média.
- Sdílejte a společně upravujte prezentace se svými kolegy v reálném čase.
- Sledujte interakci publika s vašimi prezentacemi
Omezení gama
- Některé funkce, včetně konverze webových stránek, jsou stále ve fázi testování.
- Omezený obsah generovaný umělou inteligencí a interaktivní funkce v bezplatném tarifu
Gamma ceny
- Bezplatná verze: Omezené pokročilé funkce a kredity umělé inteligence
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
13. Zoho Show (nejlepší pro plynulé vytváření prezentací v rámci ekosystému Zoho)
Používáte Zoho pro CRM, projekty nebo správu souborů? Pak je Zoho Show ideální volbou! Na rozdíl od PowerPointu se Zoho Show hladce synchronizuje s aplikacemi Zoho, takže můžete načítat data, spolupracovat v reálném čase a snadno prezentovat – vše na jednom místě. Žádné další kroky, žádné přepínání mezi záložkami, jen plynulejší pracovní postupy a lepší prezentace.
Nejlepší funkce Zoho Show
- Propojte se se Zoho CRM, WorkDrive a Projects
- Pracujte na prezentacích z jakéhokoli zařízení bez nutnosti instalace softwaru.
- Spolupracujte na prezentacích s kolegy
- Importujte a exportujte jako snímky PowerPointu bez starostí s formátováním.
- Vyzkoušejte šablony pro marketing, obchod a vzdělávací obsah.
Omezení Zoho Show
- Méně pokročilé možnosti pro složité přechody
- Žádné možnosti offline úprav
Ceny Zoho Show
- Zdarma: Pro jednotlivce a malé týmy
- Výhoda: Vyžaduje předplatné WorkDrive nebo Workplace.
Hodnocení a recenze Zoho Show
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
ClickUp – více než jen alternativa k PowerPointu
PowerPoint měl své nejlepší časy, ale přiznejme si, že začíná být trochu... zastaralý. ClickUp je revoluční nástroj pro kreativní a kolaborativní prezentace díky přizpůsobitelným šablonám a intuitivní funkci Whiteboards. Můžete vytvářet vizuálně působivé prezentace bez námahy a dokonce nahrávat audiovizuální klipy pro dynamické vysvětlení, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
A co ta umělá inteligence? Je to jako mít osobního asistenta, který vám pomůže se vším, od psaní až po generování obrázků. Proč se tedy spokojit s průměrností, když můžete své publikum ohromit?
Zaregistrujte se na ClickUp a všichni se budou těšit na vaši prezentaci!