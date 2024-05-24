10 bezplatných šablon prezentací pro vytvoření poutavých prezentací

Přesvědčivá prezentace pomáhá firmám generovat potenciální zákazníky, uzavírat obchody s klienty a zajistit financování od investorů. Špatná prezentace má opačný účinek.
Ale jak najít perfektní prezentaci, která pokaždé vyhovuje vašim potřebám? Využijte šablony prezentací!
Použití hotových a přizpůsobitelných šablon prezentací zrychluje a usnadňuje celý proces. Dobrou zprávou je, že mnoho takových bezplatných šablon je snadno dostupných online.
V tomto článku jsme pro vás připravili seznam 10 nejlepších šablon prezentací pro různé platformy. Pojďme se na to podívat!
Co jsou šablony prezentací?
Šablony prezentací jsou připravené k použití a přizpůsobitelné prezentace, které firmy používají k vytváření prodejních prezentací pro klienty nebo prezentací pro investory.
Šablony prezentací můžete vytvářet pomocí různých prezentačních nástrojů, jako jsou Microsoft PowerPoint a Google Slides. Tyto nástroje obvykle obsahují designové rozvržení pro vytváření snímků na různá témata, která se objevují v prodejních nebo investorských prezentacích.
Co dělá šablonu prezentace dobrou?
Šablony prezentací mohou být krátké nebo podrobné, v závislosti na konkrétních obchodních požadavcích.
V některých případech můžete potřebovat krátké šablony elevator pitch, abyste mohli představit svou firmu nebo produkt potenciálnímu klientovi nebo investorovi při neplánované schůzce. V případě plánovaných obchodních schůzek budete potřebovat šablony pro podrobné prezentace klientům.
Šablony prezentací by měly obsahovat některé základní prvky prodejní prezentace bez ohledu na délku a formát. Uživatelé mohou použít některé nebo všechny z nich, ale měly by být přítomny.
Zde je několik klíčových bodů, které by neměly chybět v dobré šabloně prezentace:
- Přehled produktu: Jaký je váš hlavní produkt nebo podnikatelský nápad a kdo je vaším cílovým trhem?
- Výhody produktu: Klíčové vlastnosti, výhody a jedinečná hodnotová nabídka vašeho produktu, které potenciálním zákazníkům dávají důvod k nákupu.
- Problémy zákazníků: Jasný seznam problémů zákazníků, které produkt pomáhá řešit.
- Přehled společnosti: Stručný přehled společnosti a toho, co nabízí.
- Obchodní model: Vysvětlení obchodního modelu společnosti; to je obzvláště užitečné pro šablonu prezentace pro startupy.
- Tržní podíl společnosti: Čísla o aktuálním a cílovém tržním podílu společnosti, nejlépe v porovnání s jejími klíčovými konkurenty.
- Srovnání s konkurencí: několik snímků porovnávajících společnost s konkurencí z hlediska funkcí, hodnotové nabídky, ceny a dalších parametrů.
- Strategie růstu a finanční plán: Strategický a finanční plán růstu společnosti a finanční prognózy
Kromě šablon prezentací můžete k vytváření prodejních prezentací využít také nástroje umělé inteligence.
Mind mapy ClickUp jsou také užitečné při vizualizaci vašeho plánu růstu pro potenciální investory. Přidávejte, odstraňujte nebo přeskupujte uzly, vytvářejte propojení a načrtněte pracovní postupy, abyste demonstrovali své prodejní procesy.
Tip pro profesionály: Využijte ClickUp for Startups k vytváření různých typů prezentací pro klienty a investory. Od brainstormingu nápadů pro prodejní prezentace až po vytváření podrobných prodejních workflow, pomáhá ve všech aspektech vašeho startupového podnikání, což z něj činí jeden z nejlepších nástrojů pro startupy.
10 šablon prezentací, které můžete použít v roce 2024
Ať už se chystáte na počáteční kolo financování nebo sérii financování, dobrý prezentační balíček může přesvědčit potenciální investory. Představíme vám různé typy šablon prezentačních balíčků pro klienty a investory, abyste si mohli vybrat ten, který vám nejlépe vyhovuje. I když se chystáte vytvořit vlastní prezentační balíček, můžete se inspirovat těmito osvědčenými příklady prezentačních balíčků, abyste upoutali pozornost svého publika.
1. Šablona ClickUp Elevator Pitch
Elevator pitch je krátký a poutavý popis nápadu, značky nebo produktu. Cílem je vytvořit prezentaci, kterou můžete přednést někomu, koho potkáte během jízdy výtahem, a zaujmout ho natolik, aby o tom později podrobně diskutoval.
Šablona ClickUp Elevator Pitch usnadňuje vytváření prezentací díky brainstormingu nápadů s vaším týmem. Používá jednoduchý formát tabulky k získávání nápadů od různých členů týmu. Poté nápady prodiskutujete a vytvoříte prezentaci, která zanechá silný dojem za dvě minuty nebo méně.
Šablona je plně přizpůsobitelná, takže ji můžete přizpůsobit svým potřebám. Pokud hledáte šablony na jednu stránku, pak je to pro vás nejlepší volba.
Klíčové vlastnosti
- Brainstormujte nápady se svým týmem a zapište si nejdůležitější body své prodejní prezentace.
- Vytvořte krátkou prodejní prezentaci, kterou můžete předložit jakýmkoli obchodním kontaktům, potenciálním klientům nebo potenciálním obchodním partnerům, se kterými se setkáte na cestách.
- Šablonu si přizpůsobte a přizpůsobte ji svému podnikání.
Případ použití: K vytvoření krátké prodejní prezentace, kterou můžete předvést lidem, se kterými se setkáte na cestách, za dvě minuty nebo méně (například během jízdy výtahem).
Tip pro profesionály: Elevator pitch vyžaduje více než jen přesvědčivé argumenty ve prospěch vaší společnosti. Nejde jen o samotnou prezentaci, ale také o to, jak ji přednesete. Pokud máte pocit, že vaše prezentační dovednosti jsou trochu zrezivělé, zde je několik knih, které si můžete přečíst, abyste se dostali zpět do hry.
2. Šablona prodejní prezentace ClickUp
Šablona ClickUp Sales Pitch je ideální pro obchodní profesionály, kteří potřebují rychlý a efektivní způsob, jak vytvořit personalizované obchodní prezentace pro schůzky s klienty.
Využívá jednoduchou strukturu háčku, obsahu a výzvy k akci k vytvoření poutavých prodejních prezentací, které si získají klienty. Seznam částí skvělé prodejní prezentace usnadňuje proces psaní prezentace.
Pokud přesto potřebujete pomoc s vytvořením prezentace, můžete využít generativní AI s ClickUp Brain. Ta automaticky vygeneruje perfektní prodejní prezentaci na základě vašich konkrétních pokynů.
Šablona ClickUp Sales Pitch vám také pomůže proměnit různé kroky prodejního procesu v konkrétní úkoly. Tyto úkoly můžete přiřadit konkrétním členům týmu, stanovit termíny a sledovat pokrok každého potenciálního zákazníka.
Klíčové funkce
- Brainstormujte se svým týmem a spolupracujte na této šabloně ClickUp Docs.
- Napište přesvědčivé prodejní prezentace s jasným háčkem, který upoutá pozornost potenciálních klientů.
Případ použití: Pro vytvoření poutavých prodejních prezentací s jasným háčkem a výzvou k akci.
3. Šablona prezentace ClickUp
Šablona prezentace ClickUp je ideální pro vytváření působivých prezentací pro schůzky s klienty. Jak každý prodejce ví, prezentace mohou buď přinést nové zakázky, nebo způsobit ztrátu cenných potenciálních zákazníků.
Pomocí této šablony můžete snadno vytvořit podrobné prezentace, které potenciálním zákazníkům přiblíží hodnotu vašeho produktu. Šablona vám poskytuje dostatek prostoru pro jasné zdůraznění tržních příležitostí a vašeho růstového potenciálu. Můžete ji dokonce použít k diskusi o své strategii vstupu na trh a finančních prognózách.
Nabízí přizpůsobitelné návrhy pro různé prvky, které by měly být zahrnuty do prezentací pro klienty, jako je úvodní stránka, program schůzky a hlavní obsahové stránky pro produkt nebo téma diskuse.
Klíčové vlastnosti
- Použijte barevné kódování pro různé typy snímků a vytvořte dobře strukturované prezentace.
- Pracujte s prezentací v režimu Whiteboard View, abyste mohli naplánovat a zorganizovat svou prezentaci.
- Vytvořte si zcela přizpůsobenou prezentaci pomocí různých možností designu.
Případ použití: To je užitečné pro přípravu podrobných prezentací pro klienty ve formě snímků. Poskytuje podrobné pokyny pro vytváření prezentací pro klienty, takže je přístupný i pro začátečníky.
4. Šablona ClickUp Annual One Pager
Strategie a hodnoty vaší společnosti jsou klíčovými prvky, které by měly být zahrnuty do prodejních prezentací, protože pomáhají potenciálním klientům pochopit, co vaše společnost představuje.
Šablona ClickUp Annual One Pager Template je užitečná při komunikaci hodnot, strategie a ročních priorit vaší společnosti. Jakékoli aktualizace klíčové strategie a směru podnikání by měly být zdokumentovány a přístupné; tato šablona vám s tím může pomoci.
Při přípravě prodejní prezentace by si obchodní zástupci měli být vědomi celkových obchodních cílů a priorit. Tato šablona vám pomůže sdělit vaši strategii a poskytnout tyto informace vašemu prodejnímu týmu.
Nabízí také možnost uvést základní hodnoty společnosti a podle potřeby je upřesnit.
Klíčové vlastnosti
- Pořádejte výroční schůze a použijte tuto šablonu k diskusi o krátkodobé a dlouhodobé strategii společnosti.
- Uveďte hodnoty, vizi a poslání vaší společnosti, aby prodejní týmy měly jasnou představu o tom, co zastupujete.
- Nastíňte roční cíle a priority vaší společnosti.
Případ použití: Tato šablona je ideální pro sdělování celkové strategie, ročních cílů a směrnic společnosti.
5. Šablona pro prodejní prezentace v PowerPointu
Tato šablona prezentace pro prodej v PowerPointu obsahuje 13 snímků, které vám pomohou vytvořit podrobnou prezentaci pro klienty. Zahrnuje mimo jiné přehled společnosti, přehled produktů, výhody produktů a strategii růstu společnosti.
Design je jednoduchý, ale elegantní. Navíc jej lze přizpůsobit požadavkům vaší značky. Můžete například použít barvy své značky a snadno přidat své logo.
Klíčové vlastnosti
- Přizpůsobte si prezentaci pomocí tisíců fotografií, grafiky a fontů z knihovny Microsoftu.
- Ukažte potenciálním zákazníkům hodnotu svého produktu vytvořením podrobných prezentací o problémech, které řeší.
Případ použití: K vytvoření prodejní prezentace ve formátu PPT s minimalistickým designem pro schůzky s klienty, kde potřebujete podrobnou prezentaci k uzavření obchodních smluv.
6. Šablona prezentace v PowerPointu
Tato šablona PowerPoint Tech Pitch Deck od společnosti Microsoft je navržena speciálně pro technologické společnosti. Používá formát problému a řešení, aby potenciálním investorům ukázala, jaké výzvy produkt řeší a proč by do něj měli investovat.
Díky nim můžete jasně zdůraznit inovativní funkce a klíčové výhody svého technologického produktu.
Druhá část šablony se zaměřuje na poskytování informací o společnosti, včetně jejího obchodního modelu, konkurence a údajů o benchmarkingu trhu.
Nejlepší na tom je, že vám poskytuje formát pro prezentaci jasné strategie růstu a dvouletého akčního plánu pro společnost, což je skvělé pro přesvědčení investorů o jejím potenciálu.
Klíčové funkce
- Využijte vysoce kvalitní vizuální prvky a motivy související s technologií a jednoduše přidejte obsah, abyste vytvořili podrobné prodejní prezentace.
- Použijte je k prezentaci podrobného finančního plánu a plánu růstu vaší společnosti.
Případ použití: Skvělé pro vytváření prezentací PowerPoint pro technologické společnosti, které chtějí získat financování od investorů.
7. Šablona prezentace pro maloobchod v PowerPointu
Třetí šablona prezentace PowerPoint na našem seznamu je přizpůsobena potřebám maloobchodních společností. Šablona PowerPoint Retail Pitch Deck Template je strukturou velmi podobná výše uvedené šabloně pro technologický průmysl, ale používá barvy, vizuální prvky a sdělení, které vyhovují maloobchodním společnostem.
Nejprve popište problém v daném odvětví a poté zdůrazněte, že váš produkt je ideálním řešením. Následují snímky s funkcemi a výhodami produktu, poté přejděte k přehledu společnosti.
Poslední část obsahuje podrobnosti o společnosti, přehled trhu, postavení společnosti na trhu, strategii růstu a plány do budoucna.
Celkově se jedná o podrobnou šablonu prezentace, která poskytuje všechny informace, které investor potřebuje.
Klíčové funkce
- Vytvářejte úchvatné prezentace s rozsáhlou vizuální knihovnou aplikace PowerPoint.
- Pokud se vaše společnost zabývá maloobchodním prodejem oděvů, použijte motiv a vizuální prvky v původní podobě, nebo je přizpůsobte pomocí vizuálních prvků vaší značky.
Případ použití: Vytvoření komplexních prezentací PowerPoint pro investory pro maloobchodní společnosti za účelem zajištění financování podnikání.
8. Šablona prezentace pro technologické startupy pro Google Slides od SlidesGo
Šablona Google Slides Tech Startup Pitch Deck Template od SlidesGo je navržena s ohledem na technologické startupy. Její barvy, vizuální prvky a celkový design odrážejí, že se jedná o prezentaci pro technologickou společnost.
Od většiny ostatních šablon prezentací v tomto seznamu se liší tím, že je zaměřena na design, nikoli na obsah. Získáte několik možností designu pro vytvoření typu snímku, ale žádný odkaz na obsah.
Obsahuje všechny základní snímky, které byste v prezentaci mohli potřebovat, jako je přehled produktu, přehled trhu a informace o konkurenci, a pro každý z nich nabízí 2–3 možnosti designu snímků.
Mezi další užitečné snímky patří SWOT analýza společnosti, případové studie, recenze zákazníků a ocenění získaná společností nebo produktem. Jedná se o jeden z nejlepších příkladů prezentací pro startupy, který se hodí mít po ruce bez ohledu na to, v jaké fázi se právě nacházíte.
Klíčové funkce
- Vyberte si z barevných schémat modré, zelené, růžové, fialové a oranžové.
- Vyberte si z několika možností designu pro každý typ snímku.
- Využijte více než 500 ikon, Flaticons a dalších vizuálních zdrojů pro přizpůsobení prezentace.
- Zahrňte všechny podstatné prvky skvělé prodejní prezentace výběrem z 25 možností snímků.
- Citujte výroky odborníků z oboru nebo recenze zákazníků, abyste ukázali, co lidé říkají o vaší společnosti nebo produktech, pomocí snímků „citátů“.
Případ použití: Skvělé pro prodejní týmy technologických startupů, které chtějí potenciálním kupcům vysvětlit své inovativní produktové nápady nebo koncepty. Lze také přizpůsobit pro prezentaci investorům.
9. Šablona prezentace pro startupy v reálném životě od SlidesGo pro Google Slides
Šablona Real Life Startup Pitch Deck je ideální pro ty, kteří mají určité znalosti v oblasti designu a rádi vytvářejí přizpůsobené prezentace.
Na konci prezentace najdete kompletní seznam fontů, barev a vizuálních prvků použitých v prezentacích a další možnosti. Tyto zdroje můžete použít k přizpůsobení prezentace nebo ji použít tak, jak je.
Obsahuje všechny důležité snímky o společnosti a jejích produktech, stejně jako o problémech, které řeší. Zahrnuje také analýzu trhu a informace o konkurenci. Celkově tento příklad prezentace ponechává dostatek prostoru pro experimentování.
Klíčové vlastnosti
- Přizpůsobte si a využijte 34 snímků obsahujících podrobné informace o společnosti, produktech a trhu.
- V rámci své prezentace ukažte video s ukázkou produktu.
- Využijte knihovnu vizuálních zdrojů na konci pro přizpůsobení prezentace.
Případ použití: Tato šablona je užitečná pro startupy, které chtějí vytvořit podrobné prodejní prezentace pro potenciální klienty. Je nejvhodnější pro pokročilé uživatele, kteří chtějí využít zdroje uvedené na konci.
10. Šablona jednoduché prezentace pro Google Slides od SlidesGo
Tuto jednoduchou šablonu prezentace od SlidesGo mohou používat různé typy společností, protože není navržena pro žádný konkrétní typ.
Obsahuje více než 20 snímků s informacemi o produktu, společnosti a trhu, které mají přesvědčit potenciální zákazníky, aby nakoupili od dané společnosti. S několika úpravami lze tuto šablonu také použít jako prezentaci pro investory s cílem zajistit financování podnikání.
Stejně jako předchozí dvě šablony prezentací od SlidesGo, i tato obsahuje zdroje pro přizpůsobení prezentace na konci.
Klíčové vlastnosti
- Využijte 20 návrhů snímků k vytvoření prezentací v Google Slides nebo Microsoft PowerPoint.
- Prezentujte podrobné srovnání s konkurencí, včetně porovnání funkcí.
- Ukažte dosavadní růst vaší společnosti pomocí různých návrhů prezentací.
- Přizpůsobte si prezentaci pomocí rozsáhlé knihovny zdrojů s více než 500 ikonami a Flaticons.
Případ použití: Užitečné pro různé typy společností k vytváření podrobných prodejních nebo investorských prezentací v Google Slides.
Získejte úspěch díky správné šabloně prezentace
Všechny výše uvedené šablony jsou skvělé pro vytváření úspěšných prezentací. Některé jsou určeny pro podniky v konkrétním oboru, jiné mají širší záběr.
Seznam šablon prezentací zahrnuje ClickUp, PowerPoint a Google Slides, takže si můžete vybrat tu správnou podle svých potřeb.
Pokud máte účet ClickUp, můžete tyto šablony integrovat s různými dalšími funkcemi, jako je ClickUp CRM, Automation a mnoho dalších, které pomáhají prodejním týmům být produktivnější, vytvářet poutavé prezentace a spravovat pracovní postupy.
Na co ještě čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp.