10 nejlepších alternativ k Amie pro integrovanou správu kalendáře a úkolů

Amie je především kalendářová aplikace s přehledným designem a jednoduchým přístupem, která uživatelům umožňuje spravovat úkoly, schůzky a časové osy.
Navrhuje nejlepší časové úseky pro úkoly, blokuje čas pro priority a připomíná vám schůzky a zbývající úkoly, aby vám nic neuniklo.
Funkce Amie jsou však poměrně základní. Pro uživatele, kteří potřebují pokročilé nástroje pro správu projektů, jsou nedostatečné. Amie také není k dispozici pro Android, což výrazně omezuje její dostupnost. Proto je běžné, že uživatelé hledají alternativy k Amie s bohatšími funkcemi.
V tomto příspěvku jsme se zabývali deseti nejlepšími alternativami Amie, včetně jejich nejlepších funkcí, výhod a nevýhod a cen. Čtěte dál, dokud nenajdete tu, která vám nejlépe vyhovuje!
Proč zvolit alternativy k Amie?
Ačkoli je Amie minimalistická a přímočará aplikace, pro firemní použití může být příliš jednoduchá. Zde je několik nevýhod, které uživatele vedou k hledání alternativ k Amie:
- Omezené funkce: Amie je sice vhodná pro běžné plánování, ale postrádá funkce potřebné pro zpracování složitých pracovních postupů a správu úkolů. Pokud navíc potřebujete pokročilé funkce pro plánování, Amie vám nemusí stačit ❌.
- Není k dispozici pro Android: Amie má v současné době pouze mobilní aplikaci pro iOS a desktopovou aplikaci pro macOS, takže není k dispozici pro uživatele Androidu, což je významná nevýhoda ❌.
- Špatná zákaznická podpora: Několik uživatelů uvádí, že zákaznický servis Amie není příliš dobrý. Tým nemá dostatečné znalosti a řešení problémů trvá dlouho ❌.
- Časté poruchy: Aplikace Amie pro macOS, včetně desktopové verze, je pomalá, což může být pro uživatele frustrující ❌
- Problémy se synchronizací: Seznamy úkolů a e-maily se někdy nesynchronizují správně, což vede ke zmeškaným aktualizacím ❌
Alternativy k Amie v kostce
Než se pustíme do detailů, zde je krátký přehled alternativ k Amie, jejich použití, obchodní struktury a ceny jednotlivých platforem.
|Alternativy k Amie
|Případ použití
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Kompletní platforma pro produktivitu s integrovaným kalendářem
|Týmy malých a středních podniků a velkých společností, freelancerové a profesionálové pracující na dálku
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Taskade
|Správa úkolů a plánování pomocí umělé inteligence
|Velké podniky
|Zdarma; placené tarify začínají na 20 $ měsíčně.
|Akiflow
|Plánování a správa času
|Jednotlivci, freelanceri a týmy malých a středních podniků
|34 $ měsíčně
|Vimcal
|Správa plánů napříč časovými pásmy
|Globální společnosti a profesionálové pracující v různých časových pásmech
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $ měsíčně.
|Motion
|Plánování a správa úkolů pomocí umělé inteligence
|Pracovníci na dálku a velké podniky
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 19 $ za místo/měsíc.
|Sunsama
|Rovnováha mezi osobním a pracovním životem
|Freelancerové a pracovníci na dálku
|Bezplatná 14denní zkušební verze; placené tarify začínají na 20 $ měsíčně.
|Todoist
|Osobní správa úkolů
|Freelancerové a pracovníci na dálku
|Zdarma; placené tarify začínají na 2,50 $ za uživatele a měsíc.
|Reclaim. ai
|Sledování návyků a plánování
|Freelancerové a pracovníci na dálku
|Zdarma; placené tarify začínají na 8 $ za uživatele a měsíc.
|Morgen Calendar
|Denní správa úkolů
|Malé a střední podniky a vzdálené týmy
|30 $ měsíčně
|Notion
|Řízení projektů a znalostí
|Velké podniky
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $ za uživatele a měsíc.
Nejlepší alternativy k Amie, které můžete použít
1. ClickUp (nejlepší all-in-one platforma pro produktivitu s integrovaným kalendářem)
Dnešní práce je neefektivní. Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvisícími nástroji. Výsledek? Snížená produktivita. Pokud vypadá vaše typická pracovní situace takto, potřebujete komplexní platformu, která zefektivní pracovní postupy a podpoří výsledky.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje správu projektů, znalostí a plánů v jedné centralizované platformě – poháněné umělou inteligencí, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Chcete spravovat časové osy, koordinovat události a plánovat projekty na jednom místě? Podívejme se, jak můžete pomocí ClickUp zvýšit efektivitu.
Kalendář ClickUp
S kalendářem ClickUp budete vědět, co máte na programu, kdy to máte udělat a jaké jsou vaše prioritní úkoly. Automaticky vám vytvoří denní plán na základě událostí, úkolů a cílů.
Navíc ClickUp Calendar přeplánuje úkoly a automaticky blokuje čas na soustředění, aby vše běželo podle plánu.
Naučte se, jak automatizovat svou práci pomocí kalendáře ClickUp 👇
ClickUp Tasks
S ClickUp Tasks je sledování a správa úkolů velmi snadné. Můžete automatizovat přiřazování úkolů, měnit stavy a sledovat pokrok. ClickUp Tasks vám také umožňuje upřednostňovat úkoly, nastavovat termíny, vytvářet podúkoly a dokonce zmínit členy týmu pomocí funkce Assign Comments, aby jim nic neuniklo.
ClickUp Brain
Přemýšlíte, zda musíte vše dělat ručně? Nebojte se. Integrovaný AI agent ClickUp vám pomůže zvládnout více práce za méně času. ClickUp Brain, výkonný AI asistent ClickUp, dokáže během několika sekund shrnout úkoly, generovat přehledy, najít důležité podrobnosti o projektu, automaticky naplánovat vaši práci na základě naléhavosti, termínů a pracovní zátěže a dokonce vytvářet úkoly z poznámek, chatů a dokumentů.
Šablona kalendáře ClickUp
Třešnička na dortu? ClickUp má rozsáhlou knihovnu šablon, které vám ušetří drahocenný čas. Například šablona kalendáře ClickUp shromažďuje úkoly a termíny na jednom místě, takže je snadné zůstat v obraze.
Tato šablona vám pomůže:
- Buďte vždy o krok napřed před nadcházejícími událostmi a termíny
- Získejte přehled o pracovních postupech a postupu úkolů
- Organizujte projekty do přehledných celků
- Přidělujte a spravujte zdroje efektivněji
Podobně i ClickUp nabízí několik šablon měsíčních kalendářů, které vám pomohou efektivně organizovat denní úkoly a zajistí, že vám nic neunikne.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupráce v reálném čase: Organizujte poznámky, vytvářejte znalostní báze a spolupracujte na projektových úkolech s ClickUp Docs.
- Sledování času: Přidejte odhady času k úkolům a podúkolům a sledujte, kolik času strávíte každou činností, pomocí funkce Sledování času v ClickUp.
- Přizpůsobitelné panely: Sledujte osobní a týmovou produktivitu, pracovní vytížení, fakturovatelné hodiny a další údaje pomocí panelů ClickUp.
- Hladká integrace: Propojte se s více než 1000 nástroji a pracujte bez nutnosti přepínání platforem díky integraci ClickUp.
Omezení ClickUp
- Platforma může být zpočátku kvůli množství funkcí poněkud nepřehledná.
- Některé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
ClickUp používám všude. Je základem mého každodenního pracovního postupu, projektového plánu a znalostní báze. Líbí se mi, že je vše na jednom místě. V průběhu let jsem používal mnoho nástrojů, které mi pomáhaly sledovat práci, a ClickUp mi vyřešil všechny problémy. Líbí se mi flexibilita, kterou ClickUp nabízí – vytvořil jsem tolik seznamů od správy úkolů, renovací, projektového řízení, softwarových projektů, investic do nemovitostí, zápisů z jednání a sledování informací, že mám pocit, že je to nezbytnost pro každou firmu – od živnostníků po větší korporace.
ClickUp používám všude. Je základem mého každodenního pracovního postupu, projektového plánu a znalostní báze. Líbí se mi, že je vše na jednom místě. V průběhu let jsem používal mnoho nástrojů, které mi pomáhaly sledovat práci, a ClickUp mi vyřešil všechny problémy. Líbí se mi flexibilita, kterou ClickUp nabízí – vytvořil jsem tolik seznamů od správy úkolů, renovací, projektového řízení, softwarových projektů, investic do nemovitostí, zápisů z jednání a sledování informací, že mám pocit, že je to nezbytnost pro každou firmu – od živnostníků po větší korporace.
2. Taskade (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů)
Taskade je platforma pro zvýšení produktivity založená na umělé inteligenci, která vám umožňuje vytvářet vlastní AI agenty pro zefektivnění rutinních činností, jako je tvorba obsahu, výzkum a správa úkolů.
Můžete automatizovat vytváření a prioritizaci úkolů, vyhledávat informace pomocí AI a generovat akční položky. Umožňuje vám také vytvářet AI pracovní postupy pro automatizaci opakujících se úkolů, jako jsou schvalování, změna stavu úkolů atd., a vytvářet sdílené formuláře pro sběr a analýzu dat.
Nejlepší na tom je, že navzdory svým robustním funkcím je Taskade snadno nastavitelný a uživatelé bez technických znalostí jej mohou začít používat bez intenzivního školení.
Nejlepší funkce Taskade
- Vytvářejte vlastní automatizační pracovní postupy pomocí umělé inteligence a automatizujte opakující se úkoly.
- Nastavte automatické stahování dat z webu, abyste mohli extrahovat obsah, data a odkazy v reálném čase z jakékoli webové stránky.
- Vytvářejte osnovy, převádějte poznámky na proveditelné úkoly, automaticky stanovujte priority úkolů a generujte myšlenkové mapy pomocí umělé inteligence.
Omezení Taskade
- Žádné vestavěné sledování času
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení a integrace.
Ceny Taskade
- Zdarma
- Pro: 20 $ měsíčně
- Tým: 100 $ měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Taskade?
Uživatel Capterra říká:
Celkový dojem je skvělý. Snadné zahájení. Začal jsem téměř do hodiny a většina rozhraní je velmi intuitivní. Úpravy textu by však mohly být vylepšeny. Funkce Vybrat a kopírovat není standardní, přesun velkých částí textu/úkolů není možný a akce generované umělou inteligencí, jako je shrnutí nebo výzkum, nemají žádné referenční zdroje. Pokud Taskade shrne nahraný dokument, neposkytuje odkaz na místo, kde se nachází zdrojový dokument. Předpokládám, že s postupem času, až nashromáždím tolik dokumentů, bude velmi obtížné najít původní zdroj.
Celkový dojem je skvělý. Snadné zahájení. Začal jsem téměř do hodiny a většina rozhraní je velmi intuitivní. Úpravy textu by však mohly být vylepšeny. Funkce Vybrat a kopírovat není standardní, přesun velkých částí textu/úkolů není možný a akce generované umělou inteligencí, jako je shrnutí nebo výzkum, nemají žádné referenční zdroje. Pokud Taskade shrne nahraný dokument, neposkytuje odkaz na místo, kde se nachází zdrojový dokument. Předpokládám, že s postupem času, až nashromáždím tolik dokumentů, bude velmi obtížné najít původní zdroj.
3. Akiflow (nejlepší pro plánování a organizaci úkolů)
Produktivní platforma Akiflow nabízí funkce pro správu času a organizaci úkolů. Můžete převádět e-maily a zprávy na úkoly, organizovat je pomocí projektových složek a štítků a přizpůsobovat zobrazení, abyste mohli dále rozdělit své pracovní postupy.
Platforma vám také pomůže organizovat úkoly v kalendáři pomocí plánování metodou drag-and-drop a přeplánovat úkoly na základě měnících se priorit.
Vynikající je funkce „Rituals“ od Akiflow, která vám umožňuje vytvářet strukturované, opakující se pracovní postupy. Podporuje denní a týdenní plánování s volitelnými rituály pro plánování a ukončení práce, které vám pomohou efektivně začít a ukončit den.
Nejlepší funkce Akiflow
- Proměňte e-maily, zprávy nebo texty z jakékoli webové stránky v úkoly, naplánujte si svůj rozvrh a pracujte efektivně.
- Automatické přiřazování úkolů pomocí umělé inteligence na základě personalizovaného tréninku
- Používejte klávesové zkratky a přizpůsobitelné příkazy k urychlení pracovních postupů.
Omezení Akiflow
- Základní funkce pro správu úkolů
- Některé funkce mají strmou křivku učení.
Ceny Akiflow
- Pro Monthly: 34 $ za měsíc
- Pro Yearly: 19 $ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Akiflow
- G2: 5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Akiflow?
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi možnost vytvářet úkoly s konkrétním časovým rozvrhem a přetahovat je do kalendáře. Opravdu mi to pomohlo získat realističtější přehled o tom, co mohu za daný den nebo týden stihnout. Funkce denního plánování je užitečná pro záměrné plánování každého dne s konkrétními cíli a časovými bloky pro dokončení určitých úkolů. Pomohlo mi to zlepšit mou celkovou efektivitu!
Líbí se mi možnost vytvářet úkoly s konkrétním časovým rozvrhem a přetahovat je do kalendáře. Opravdu mi to pomohlo získat realističtější přehled o tom, co mohu za daný den nebo týden stihnout. Funkce denního plánování je užitečná pro záměrné plánování každého dne s konkrétními cíli a časovými bloky pro dokončení určitých úkolů. Pomohlo mi to zlepšit mou celkovou efektivitu!
4. Vimcal (nejlepší pro správu schůzek napříč časovými pásmy)
Vimcal zjednodušuje složité výpočty časových pásem, takže je vhodný pro uživatele, kteří pracují s globálním týmem. Jedná se o platformu pro organizaci a správu kalendáře, která pomáhá efektivněji plánovat schůzky. Umělá inteligence tohoto nástroje pomáhá najít nejlepší časy schůzek a vytvářet události na základě vašich zadání.
Vimcal také pomáhá uklidit kalendáře tím, že spravuje zbytečné schůzky. Zvládá plánování napříč časovými pásmy a nabízí individualizovaná časová pásma, ankety pro větší skupiny a automatické mazání pozastavených položek ve své pokročilé verzi (Vimcal EA).
A to nejlepší? Tento nástroj má výkonné řídicí centrum, kde můžete vytvářet události a nastavovat dostupnost pomocí klávesových zkratek nebo klávesových kláves.
Nejlepší funkce Vimcal
- Zvládněte složité plánování napříč časovými pásmy díky správě časových pásem.
- Vytvářejte ankety, abyste našli nejlepší termíny pro schůzky nebo akce, a podpořte tak skupinové rozhodování.
- Použijte režim soustředění nebo nerušit s časovačem Pomodoro, abyste se během pracovní doby mohli soustředit.
Omezení Vimcal
- Žádné funkce pro správu úkolů
- Někteří uživatelé hlásili problémy s uživatelským rozhraním v aplikaci pro iOS, jako je pomalý výběr událostí, potíže s přístupem k podrobnostem událostí a občasné chyby.
Ceny Vimcal
- Zdarma: Pouze pro iOS
- iOS a desktop: 15 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- EA Scheduling: 75 $/měsíc
- EA Agency & Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vimcal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Motion (nejlepší pro plánování a správu úkolů pomocí umělé inteligence)
Motion vám pomůže naplánovat pracovní dny s ohledem na osobní povinnosti a pracovní úkoly. Pomáhá s časovým plánováním a automaticky přeskupuje váš rozvrh, pokud máte na seznamu úkolů nedokončenou práci. Platforma nabízí Kanban tabule pro správu projektů, podrobné analýzy produktivity a přizpůsobitelné šablony rozvrhů , které vám ušetří čas.
Nejlepší na Motion je jeho umělá inteligence. Automaticky určuje priority úkolů, spravuje stavy, koriguje dokumenty, pořizuje poznámky, vytváří pracovní postupy a vyhledává vše, co hledáte – úkoly, podrobnosti o projektech, poznámky a komunikaci. Pokud máte volný čas, vyplní také váš rozvrh čekajícími prioritními úkoly.
Nejlepší funkce Motion
- Spojte Outlook, iCloud a Google Calendar do jednoho zobrazení a automaticky blokujte úkoly pomocí AI Calendar.
- Zadávejte úkoly, vytvářejte opakující se úkoly, pořizujte poznámky a vybírejte vlastní časy pro úkoly pomocí správce úkolů.
- Nastavte denní limity schůzek a preferované časy schůzek a nechte asistenta schůzek Motion spravovat vaše rozvrhy.
Omezení pohybu
- Funkce AI má strmou křivku učení.
- Úkoly v aplikaci Motion nelze sdílet s externími zúčastněnými stranami. Funguje pouze pro interní tým.
Ceny Motion
- Bezplatná zkušební verze
- Pro AI: 19 $ za licenci/měsíc
- Business AI: 29 $ za licenci/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Motion?
Uživatel Capterra říká:
Líbilo se mi, že se integroval s mými kalendáři, zejména proto, že mám několik kalendářů založených na několika klientech souvisejících s prací. Bylo však obtížné se ho naučit a nebyl uživatelsky přívětivý. Projekty se nikdy neplánovaly, protože nebyl intuitivní. Drahé kalendáře.
Líbilo se mi, že se integroval s mými kalendáři, zejména proto, že mám několik kalendářů založených na několika klientech souvisejících s prací. Bylo však obtížné se ho naučit a nebyl uživatelsky přívětivý. Projekty se nikdy neplánovaly, protože nebyl intuitivní. Drahé kalendáře.
6. Sunsama (nejlepší pro udržení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem)
Sunsama vychází z myšlenky rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Její funkce pro plánování dne, stanovení cílů a časové rozvržení pomáhají profesionálům pracujícím na dálku vytvářet efektivní rozvrhy práce z domova.
Tento nástroj pro zvýšení produktivity s minimalistickým designem a režimem soustředění vám pomůže rozšířit se přes seznamy úkolů, abyste se mohli soustředit na jediný úkol, na kterém pracujete. Upozorní vás, když se vyčerpáte úkoly, a umožní vám rozumně vypnout. Navíc máte přístup k analytickým údajům, abyste pochopili, jak trávíte čas v práci.
Nejlepší funkce Sunsama
- Naplánujte si den pomocí podrobného návodu krok za krokem.
- Automatické plánování úkolů v kalendáři
- Načtěte úkoly z e-mailů, úkoly z nástrojů pro správu projektů a schůzky z kalendářů díky hladké integraci.
Omezení Sunsama
- Někteří uživatelé tvrdí, že spolupráce v reálném čase může být plynulejší.
- Neexistuje žádná specifická funkce pro dlouhodobé pořizování poznámek. Můžete však přidávat poznámky k úkolům.
Ceny Sunsama
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Měsíční předplatné: 20 $ za měsíc
- Roční předplatné: 16 $ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sunsama?
Uživatel Capterra říká:
Jako samostatný podnikatel je pro mě často náročné zvládnout všechny úkoly, které mám za den. Sunsama mi připomíná, abych si dělal přestávky, poskytuje mi realistický přehled o tom, kolik času mi daný úkol zabere, a každý týden mi zasílá souhrn toho, jak trávím svůj čas. Mohu zde spojit svůj osobní a pracovní kalendář, wellness aktivity a čas strávený s rodinou. To mi pomáhá držet se svých cílů a záměrů. Zadávání úkolů a podúkolů by však mohlo být plynulejší.
Jako samostatný podnikatel je pro mě často náročné zvládnout všechny úkoly, které mám za den. Sunsama mi připomíná, abych si dělal přestávky, poskytuje mi realistický přehled o tom, kolik času mi daný úkol zabere, a každý týden mi zasílá souhrn toho, jak trávím svůj čas. Mohu zde spojit svůj osobní a pracovní kalendář, wellness aktivity a čas strávený s rodinou. To mi pomáhá držet se svých cílů a záměrů. Zadávání úkolů a podúkolů by však mohlo být plynulejší.
7. Todoist (nejlepší pro správu osobních úkolů)
Todoist je platforma pro správu úkolů s intuitivním rozhraním, která uživatelům umožňuje efektivně spravovat každodenní úkoly. Na rozdíl od Amie, která se zaměřuje na správu kalendáře, Todoist vám umožňuje organizovat, třídit a prioritizovat úkoly pomocí vlastních filtrů a více zobrazení.
Todoist má také jedinečnou gamifikační funkci zvanou Karma, která vám pomáhá sledovat trendy produktivity a sbírat body za dokončené úkoly a splněné cíle. Můžete si také prohlížet svůj denní pokrok pomocí barevně odlišených grafů a porovnávat týdenní produktivitu pomocí týdenních grafů.
Nejlepší funkce Todoist
- Zaznamenávejte a organizujte úkoly, kategorizujte je, označujte a automaticky je plánujte.
- Plánujte projekty, přidávejte popisy úkolů a podúkolů a sledujte pokrok pomocí flexibilních zobrazení projektů.
- Používejte sdílený kalendář k spolupráci s týmem a udržujte své projekty na správné cestě.
Omezení Todoist
- Přidávání podúkolů zahrnuje několik kroků, což může být někdy frustrující.
- Chybí flexibilita při organizování pořadí úkolů
- Funkce pro vytváření textu někdy nerozumí konkrétním příkazům.
Ceny Todoist
- Začátečník: 0 $
- Pro: 2,50 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 8 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Todoistu?
Uživatel Capterra říká:
Líbí se mi, že mohu poslat e-mail do svého seznamu úkolů. Miluji mít seznam věcí, které musím udělat, protože mi to pomáhá být organizovaná, a někdy chci odložit své e-maily. Takže je prostě přepošlu s datem do svého seznamu úkolů a dostanu oznámení v jiném čase. Také ráda kontroluji své položky, když je dokončím, a škrtám je, jako by to bylo pero a papír. Spolupráce s funkcemi týmu mi však připadá komplikovaná.
Líbí se mi, že mohu poslat e-mail do svého seznamu úkolů. Miluji mít seznam věcí, které musím udělat, protože mi to pomáhá být organizovaná, a někdy chci odložit své e-maily. Takže je prostě přepošlu s datem do svého seznamu úkolů a dostanu oznámení v jiném čase. Také ráda kontroluji své položky, když je dokončím, a škrtám je, jako by to bylo pero a papír. Spolupráce s funkcemi týmu mi však připadá komplikovaná.
8. Reclaim. ai (nejlepší pro budování návyků a plánování pomocí umělé inteligence)
Reclaim. ai od Dropboxu je platforma pro zvýšení produktivity, která pomáhá předcházet chybám v plánování díky pokročilým funkcím pro sledování času, automatickému plánování přestávek, synchronizaci kalendáře a inteligentnímu sledování návyků.
S aplikací Reclaim můžete automaticky plánovat úkoly podle priority a termínů. Můžete nastavit konkrétní dobu trvání úkolů, porovnávat pracovní a osobní čas, provádět hloubkové a povrchní sledování práce a dokonce vykazovat nejproduktivnější dny.
Nejunikátnější funkcí tohoto nástroje je jeho AI tracker návyků, který automaticky přeplánuje úkoly, když práce překrývá návyky, a podporuje tak osobní růst. Sleduje také časy osobních aktivit, generuje týdenní zprávy a automaticky plánuje/přeplánuje schůzky na základě vašich preferencí.
Nejlepší funkce Reclaim.ai
- Sledujte čas strávený aktivitami vašeho týmu na schůzkách a zvyšte produktivitu pomocí analýzy lidí.
- Optimalizujte pracovní postupy pomocí odkazů na plánování a vložte tyto odkazy do rychlého a personalizovaného rezervačního systému.
- Automatické plánování přestávek po schůzkách nebo pracovních sezeních pomocí AI
Omezení Reclaim.ai
- Uživatelské rozhraní mobilní aplikace může být někdy složité na používání.
- Nelze automatizovat plánování závislých úkolů.
- Někdy nástroj nadměrně plánuje úkoly, což vede k přeplnění kalendáře.
Ceny Reclaim. ai
- Lite: Zdarma
- Starter: 8 $ za místo/měsíc
- Business: 12 $ za místo/měsíc
- Enterprise: 18 $ za licenci/měsíc, fakturováno ročně
Recenze a hodnocení Reclaim.ai
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Reclaim.ai?
Uživatel G2 říká:
Jedná se o jednoduché a výkonné řešení pro správu úkolů, stanovení priorit a plánování. Zejména se skvěle hodí pro můj případ použití, kdy si poznamenávám úkoly v Google Docs, které se synchronizují obousměrně mezi Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim. Vyzkoušel jsem mnoho jiných nástrojů, konkrétně Smartsheet, ClickUp, Motion a Google Sheets, a myslím, že Reclaim. ai je konečně ten, který budu používat. Funkce Reclaim pro správu projektů jsou však omezené.
Jedná se o jednoduché a výkonné řešení pro správu úkolů, stanovení priorit a plánování. Zejména se skvěle hodí pro můj případ použití, kdy si poznamenávám úkoly v Google Docs, které se synchronizují obousměrně mezi Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim. Vyzkoušel jsem mnoho jiných nástrojů, konkrétně Smartsheet, ClickUp, Motion a Google Sheets, a myslím, že Reclaim. ai je konečně ten, který budu používat. Funkce Reclaim pro správu projektů jsou však omezené.
9. Morgen Calendar (nejlepší pro denní úkoly a správu času)
Morgen je denní plánovač s pokročilými funkcemi pro blokování času a základním řízením úkolů. Jeho AI Planner organizuje váš den tím, že stanovuje priority úkolů a navrhuje, kdy na nich pracovat, na základě vaší kapacity a denních cílů. Tyto plány můžete využít společně s ručním blokováním času k plánování a přeplánování svých aktivit.
Integrovaná správa kalendáře této platformy umožňuje vytvoření specializovaného kalendáře úkolů, synchronizaci úkolů napříč všemi kalendáři a integraci s nástroji pro správu projektů.
Na rozdíl od Amie nabízí Morgen statistiky o osobních vzorcích plánování a čase stráveném na úkolech. Navíc můžete vytvořit „rámce“ pro různé typy úkolů a sledovat čas strávený na každém z nich.
Nejlepší funkce Morgen Calendar
- Získejte doporučení, kdy pracovat na jakých úkolech, na základě vašich cílů a nejproduktivnějších hodin s AI Planner.
- Vyřešte konflikty v plánování, přidejte spoluhostitele do odkazů na plánování a zobrazte časové sloty aktualizované v reálném čase s časovým plánováním.
- Vytvářejte úkoly, přidávejte termíny a kategorizujte seznamy úkolů pomocí správce úkolů.
Omezení kalendáře Morgen
- Podle některých uživatelů má mobilní aplikace Morgen problémy se synchronizací, což může být frustrující.
- Správa úkolů může působit manuálně, s malou nebo žádnou automatizací.
Ceny kalendáře Morgen
- Jednotlivci měsíčně: 30 $ za měsíc
- Jednotlivci Ročně: 15 $/měsíc, fakturováno ročně
- Believer: 6,50 $/měsíc, fakturace každých pět let
- Team Monthly: 25 $ za místo/měsíc
- Team Yearly: 10 $ za místo/měsíc
Hodnocení a recenze Morgen Calendar
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Morgen Calendar?
Uživatel G2 říká:
Můžu vidět, co jsem udělal, a sledovat své úkoly. Můžu vytvořit odkaz na plánování během chvilky a vyhnout se výměně e-mailů, abych zjistil vhodný čas pro schůzku. Také můžu vytvářet úkoly s prioritou a sloučit všechny své kalendáře do jednoho. Je velmi dobré zkontrolovat různé časové pásmo pro schůzky s lidmi po celém světě. Nelze však odesílat odkazy na plánování schůzek s více než jednou osobou.
Můžu vidět, co jsem udělal, a sledovat své úkoly. Můžu vytvořit odkaz na plánování během chvilky a vyhnout se výměně e-mailů, abych zjistil vhodný čas pro schůzku. Také můžu vytvářet úkoly s prioritou a sloučit všechny své kalendáře do jednoho. Je velmi dobré zkontrolovat různé časové pásmo pro schůzky s lidmi po celém světě. Nelze však odesílat odkazy na plánování schůzek s více než jednou osobou.
10. Notion (nejlepší pro správu znalostí v podniku)
Notion je aplikace pro zvýšení produktivity s integrovaným kalendářem a nástroji pro správu projektů, které vám pomohou organizovat úkoly, plánovat schůzky, pořizovat poznámky, centralizovat informace a spolupracovat.
Zatímco Amie se více zaměřuje na kalendář, Notion vyhovuje různým podnikovým potřebám. Jeho flexibilita vám umožňuje vytvářet vlastní pracovní postupy, integrovat nástroje, sledovat projekty a používat interaktivní Kanban tabule a tabulky pro správu dat.
Kalendář Notion je však k dispozici jako samostatná aplikace a jeho funkce umělé inteligence jsou omezené.
Nejlepší funkce Notion
- Používejte flexibilní databáze k organizaci informací a úkolů
- Plánujte události, nastavujte připomenutí a organizujte schůzky a jednání s Notion Calendar.
- Vytvářejte personalizované panely pro vizualizaci práce a sledování pokroku.
- Získejte přístup k různým šablonám seznamů úkolů určených pro správu každodenních úkolů, sledování milníků projektů a další.
Omezení aplikace Notion
- Má strmou křivku učení
- Omezené offline funkce ztěžují úpravy poznámek nebo přístup k důležitým informacím bez připojení k internetu.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 24 $ za místo/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Říká uživatel G2 ,
Databáze jsou skvělé pro organizaci výrobních plánů a sociálních kalendářů. Integrace kalendáře, integrace aplikace se všemi mými Google službami a funkce AI mi pomohly ušetřit spoustu času při provádění nudných úkolů. AI stále potřebuje lidský vstup a kontrolu, ale pro mě je to skvělý nástroj, díky kterému jsem v kratších pracovních sezeních hyperproduktivní. Někdy však je editace poznámek v Androidu nekonzistentní. Nástroje pro úpravu bloku někdy zmizí a musím aplikaci zavřít a znovu otevřít, aby fungovala.
Databáze jsou skvělé pro organizaci výrobních plánů a sociálních kalendářů. Integrace kalendáře, integrace aplikace se všemi mými Google službami a funkce AI mi pomohly ušetřit spoustu času při provádění nudných úkolů. AI stále potřebuje lidský vstup a kontrolu, ale pro mě je to skvělý nástroj, díky kterému jsem v kratších pracovních sezeních hyperproduktivní. Někdy však je editace poznámek v Androidu nekonzistentní. Nástroje pro úpravu bloku někdy zmizí a musím aplikaci zavřít a znovu otevřít, aby fungovala.
