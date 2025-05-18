13 nejlepších alternativ SlidesAI v roce 2025

Vytváření prezentací, které skutečně zaujmou a osloví, vyžaduje čas a tvůrčí energii. Proto se AI nástroje jako SlidesAI těší stále větší oblibě – během několika minut promění hrubé nápady v propracované prezentace. 🎨
Vytváření prezentací, které skutečně zaujmou a osloví, vyžaduje čas a tvůrčí energii. Proto se AI nástroje jako SlidesAI těší stále větší oblibě – během několika minut promění hrubé nápady v propracované prezentace. 🎨
🔍 Věděli jste? Umělá inteligence může zvýšit produktivitu vašeho týmu až o 66 %, což je při tvorbě prezentací zásadní!
Ačkoli je SlidesAI velmi pohodlný a nabízí rychlost a slušnou kvalitu, má i některé nevýhody.
Možnosti přizpůsobení jsou omezené a nástroj postrádá pokročilou flexibilitu designu. Uživatelé také zaznamenali občasné chyby a omezené možnosti integrace. Pokud SlidesAI zcela nevyhovuje vašim prezentačním potřebám, nezoufejte – k dispozici je řada výkonných alternativ.
V tomto blogu představujeme 13 alternativ SlidesAI, které byste měli vyzkoušet, od jiných generátorů AI po komplexní designové platformy a integrovaná řešení pro správu práce.
Na první pohled: Nejlepší alternativy Slides AI
Než se pustíme do detailů, zde je přehled nejlepších nástrojů, které fungují jako alternativy k Slides AI.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní správa projektů a prezentacíVelikost týmu: Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|Správa úkolů a projektů, generování prezentací pomocí umělé inteligence, hladká integrace kalendáře, tabule pro týmovou spolupráci
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Krásná AI
|Automatizace návrhu malých snímků Velikost týmu: Nejvhodnější pro jednotlivce a malé týmy
|Automatizuje rozvržení snímků, design, konzistenci značky, nástroje pro spolupráci týmu
|Cena začíná na 12 $/měsíc na uživatele
|Canva
|Kreativní a vizuální vyprávění příběhů Velikost týmu: Jednotlivci, týmy a firmy
|Editor s funkcí drag-and-drop, nástroje založené na umělé inteligenci (Magic Design, Magic Write), spolupráce v reálném čase
|Zdarma; od 10 $/měsíc na uživatele
|Prezi
|Nelineární, dynamické prezentace Velikost týmu: Ideální pro týmy a jednotlivce, kteří potřebují kreativní prezentace
|Zoomovatelné snímky, dynamické vyprávění, vylepšení pomocí umělé inteligence, integrace s PowerPointem
|Cena od 5 $/měsíc
|Prezentace
|Prezentace pro spolupráci v týmu Velikost týmu: Týmy, zejména prodejní a marketingové
|Spolupráce v reálném čase, design založený na umělé inteligenci, šablony pro prodejní prezentace
|Zdarma; od 25 $/měsíc (zahrnuje 2 editory)
|Zoho Show
|Hladká integrace s ekosystémem Zoho Velikost týmu: Malé podniky, týmy
|Integrace se Zoho, spolupráce v reálném čase, vkládání multimédií
|Zdarma; od 2,50 $/měsíc na uživatele
|Visme
|Prezentace a infografiky s firemním brandingem Velikost týmu: Jednotlivci, firmy
|Vizualizace dat, infografiky, interaktivní prezentace, týmová spolupráce
|Zdarma; od 12,25 $/měsíc na uživatele
|Decktopus
|Rychlé prezentace generované umělou inteligencí Velikost týmu: Jednotlivci a týmy, které potřebují rychle vytvářet prezentace
|Obsah generovaný umělou inteligencí, interaktivní funkce jako ankety, otázky a odpovědi, koučování prezentujících
|Cena začíná na 24,99 $/měsíc na uživatele.
|Mentimeter
|Interaktivní prezentace zaměřené na publikum Velikost týmu: Vzdělávací prostředí, workshopy, konference
|Živé ankety, kvízy, průzkumy, zpětná vazba od publika, sledování účasti
|Zdarma; od 17,99 $/měsíc za prezentujícího
|MagicSlides
|Rychlé generování obsahu pomocí umělé inteligence Velikost týmu: Jednotlivci a týmy, které potřebují rychle vytvářet prezentace
|Převádí dokumenty/URL adresy na snímky, integrace s PowerPointem a Google Slides
|Cena začíná na 8 $/měsíc
|Gamma
|Moderní vyprávění příběhů přizpůsobené pro mobilní zařízení Velikost týmu: Týmy a jednotlivci vytvářející dynamické prezentace
|Interaktivní prvky, vkládání videí a médií, pokročilé analytické funkce
|Zdarma; od 10 $/měsíc za jedno místo
|Plus AI
|Integrace AI do Google Slides Velikost týmu: Týmy používající Google Slides nebo PowerPoint
|Úpravy pomocí umělé inteligence, návrhy obsahu, integrace s Google Slides a PowerPointem
|Cena začíná na 15 USD/měsíc na uživatele
|Slidesgo
|Vizuálně poutavé šablony Velikost týmu: Jednotlivci, týmy potřebující propracované šablony
|Přizpůsobitelné šablony, snímky generované umělou inteligencí, integrace s Google Slides a PowerPoint
|Zdarma; od 5,99 $/měsíc na uživatele
Co byste měli hledat v alternativách Slides AI?
Při výběru prezentačního nástroje založeného na umělé inteligenci upřednostněte následující funkce, abyste dosáhli plynulého zážitku:
- Generování obsahu pomocí umělé inteligence: Hledejte nástroje, které využívají umělou inteligenci nejen k generování textu, ale také k navrhování rozvržení, designových prvků nebo efektivnímu shrnování informací.
- Rozmanité profesionální šablony: Kompletní knihovna šablon je nezbytná pro vytváření vizuálně poutavých prezentací v různých odvětvích. Šablony navíc šetří značné množství času a zajišťují dokonalý výchozí bod.
- Funkce pro spolupráci: Vytváření prezentace často není práce pro jednu osobu. Pokud se tedy váš tým musí na tomto úkolu podílet společně, nástroj by měl podporovat úpravy v reálném čase, přidávání komentářů a snadné sdílení, aby bylo možné rychle provést brainstorming a přijmout opatření.
- Možnosti vlastního designu: Alternativa k Slides AI by měla umožňovat flexibilitu při přizpůsobování rozvržení, fontů, barevných schémat a dalších prvků. Měla by také podporovat vkládání mediálních prvků, jako jsou obrázky, videa, GIFy a grafy.
- Interaktivní funkce: Klíčové funkce, jako jsou animace, přechody a živé zapojení publika, činí prezentaci zajímavou jak pro členy týmu, tak pro zúčastněné strany projektu.
- Formáty exportu: Nástroj pro prezentace s umělou inteligencí by měl uživatelům umožňovat exportovat prezentace jako soubory Microsoft PowerPoint a Google Slides, aby byly univerzálně přístupné a kompatibilní.
💡 Tip pro profesionály: Šablony vše usnadňují. Chcete-li vytvářet prezentace snadno a rychle, prozkoumejte nejlepší bezplatné šablony Google Slides s přehledným designem a flexibilitou, kterou potřebujete pro své požadavky!
13 nejlepších alternativ Slides AI
Zde je přehled nejlepších alternativ SlidesAI pro vytváření prezentací pomocí umělé inteligence:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a prezentací)
ClickUp je skutečně aplikace, která obsahuje vše pro práci. Jde nad rámec správy úkolů a nabízí výkonné nástroje pro vytváření profesionálních a propracovaných prezentací.
Spolupracujte na prezentacích pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
Vylepšete svůj PowerPoint pomocí funkce ClickUp Whiteboards. Tato funkce nabízí možnost spolupráce, která týmům umožňuje brainstormovat nápady a vytvářet vizuálně přitažlivé snímky.
Představte si jej jako vizuální prostor pro transformaci vašich konceptů do atraktivních forem a designů.
Můžete libovolně přidávat poznámky, vývojové diagramy, odkazy na úkoly, myšlenkové mapy a dokonce i náčrtky, což usnadňuje převádění hrubých nápadů do strukturovaných prezentací. Bílé tabule fungují jako vizuální pracovní prostor, kde každý může přispívat, přidávat poznámky a sjednocovat finální sadu snímků, než přejdete k preferovanému prezentačnímu nástroji.
Vytvářejte vizuální prvky okamžitě pomocí Whiteboard AI Image Creation
Potřebujete vizuální podporu pro prezentaci? ClickUp Whiteboards vám také umožňuje generovat a vkládat obrázky přímo pomocí AI. Ať už ilustrujete koncept, vizualizujete proces nebo přidáváte ikony a designové prvky, generování obrázků vám ušetří námahu s přepínáním nástrojů nebo vyhledáváním externích knihoven. Je to rychlý způsob, jak obohatit své prezentace, aniž byste narušili svůj tvůrčí tok.
Vytvářejte chytřejší prezentace s ClickUp Brain
Máte k dispozici ClickUp Brain, což je nástroj využívající umělou inteligenci pro generování obsahu pro vaše prezentace. Stačí zadat textový podnět s podrobným popisem vašich základních potřeb a ClickUp Brain vygeneruje obsah pro každý snímek pouhými několika kliknutími.
ClickUp Brain může také upravovat stávající obsah v ClickUp Docs a měnit formát a tón tak, aby odpovídal vašemu procesu prezentace. Docs funguje jako centrální centrum pro ukládání, úpravy a spolupráci na obsahu prezentace s vaším týmem.
Chcete tento proces urychlit? Šablona prezentace ClickUp zjednodušuje návrh profesionálních snímků. Tento přizpůsobivý nástroj shromažďuje podněty od všech členů týmu a zajišťuje dobře organizovaný proces přípravy prezentace.
📮 ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se s těmito brilantními nápady stane poté? Právě v tomto případě potřebujete tabuli s podporou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly. A pokud nedokážete koncept zcela vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuální podklad na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte tabule ClickUp k brainstormingu nápadů a vytvoření sady snímků.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase a vytvářejte prezentace jako tým.
- Využijte ClickUp Brain k vytvoření osnovy prezentace a jejího obsahu.
- Převádějte akční body v prezentacích na sledovatelné úkoly s termíny
- Integrujte s různými prezentačními nástroji, jako jsou Microsoft PowerPoint a Google Slides.
Omezení ClickUp
- Ačkoli ClickUp nabízí komplexní sadu nástrojů, jeho široká škála funkcí může být pro začátečníky až příliš složitá.
- Mobilní verze nemusí být tak plynulá jako verze pro stolní počítače.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto říká Long Nguyen Vu o centralizovaném hubu ClickUp:
Díky synchronizaci mezi jednotlivci nám ClickUp pomohl pracovat na jednotném designu a pracovním postupu. Výsledkem bylo, že každý člen mohl jasněji vidět své úkoly směřující k hlavnímu cíli našeho týmu. Mezi členy také neexistovaly žádné standardní postupy, protože jsme se všichni shodli na zjednodušeném, jednotném rozhraní.
Díky synchronizaci mezi jednotlivci nám ClickUp pomohl pracovat na jednotném designu a pracovním postupu. Výsledkem bylo, že každý člen mohl jasněji vidět své úkoly směřující k hlavnímu cíli našeho týmu. Mezi členy také neexistovaly žádné standardní postupy, protože jsme se všichni shodli na zjednodušeném, jednotném rozhraní.
2. Beautiful AI (nejlepší pro automatizaci návrhu malých snímků)
Beautiful AI využívá umělou inteligenci k automatizaci procesu návrhu prezentací. Nástroj pro tvorbu prezentací s umělou inteligencí se postará o úpravy rozložení snímků, estetiku a design, takže se můžete soustředit na obsah.
Takové zaměření a přístup k bohatému mediálnímu obsahu, jako jsou obrázky a ikony, vám pomohou zakončit prezentaci působivým finále.
Nejlepší funkce Beautiful AI
- Automatizujte návrh snímků a zachovejte profesionální a konzistentní rozvržení.
- Vložte moderní obrázky a ikony, abyste zvýšili vizuální přitažlivost celé prezentace.
- Udržujte konzistentnost značky díky funkcím, jako jsou univerzální aktualizace a úplná kontrola nad značkou.
- Spolupracujte pomocí nástrojů zaměřených na týmovou práci, které umožňují plynulé sdílení a úpravy.
Krásná omezení AI
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s tradičními nástroji pro prezentace s umělou inteligencí.
- Problémy s výkonem, jako je pomalé načítání
Krásné ceny AI
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Ad hoc projekty: 45 $ za prezentaci
Krásná hodnocení a recenze AI
- G2: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
Zde je názor jednoho z uživatelů na Beautiful AI
Knihovna rozvržení s automatizovaným systémem rozvržení, který vás udrží „na správné cestě“. Fantastická knihovna obrázků a ikon usnadňuje výběr obrázku, který vaši prezentaci oživí! Editor motivů usnadňuje použití jednotného vzhledu ve všech prezentacích vaší společnosti. Grafy jsou skvělé.
Knihovna rozvržení s automatizovaným systémem rozvržení, který vás udrží „na správné cestě“. Fantastická knihovna obrázků a ikon usnadňuje výběr obrázku, který vaši prezentaci oživí! Editor motivů usnadňuje použití jednotného vzhledu ve všech prezentacích vaší společnosti. Grafy jsou skvělé.
3. Canva (nejlepší pro kreativní a vizuální vyprávění příběhů)
Canva je velmi populární intuitivní designová platforma, která nabízí tisíce šablon prezentací. Díky rozhraní typu drag-and-drop a rozsáhlé knihovně šablon, obrázků a fontů se skvěle hodí pro každou sadu značky.
Magic Studio od Canva využívá nástroje AI, jako je Magic Write pro kopírování a Magic Design pro návrhy rozvržení, které vám pomohou vytvořit elegantní prezentace s vaší značkou během několika minut.
Nejlepší funkce Canva
- Zajistěte jednotný designový vzhled všech snímků pomocí opakovatelných šablon.
- Ukládejte vlastní prvky značky a vytvářejte pokaždé personalizované návrhy.
- Podpořte svou kreativitu pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci, jako jsou funkce Magic Design a Magic Write.
- Spolupracujte se svým týmem díky úpravám v reálném čase a funkci komentářů.
Omezení Canva
- Postrádá pokročilé funkce pro návrh, které profesionální designéři potřebují k větší kontrole.
- Ačkoli podporuje spolupráci, v porovnání s tím, co nabízejí specializované týmové platformy, zaostává.
Ceny Canva
- Canva zdarma
- Canva Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Canva Teams: 10 $/měsíc na uživatele
- Canva Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 410 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 380 recenzí)
Zde je názor uživatele na šablony a designové možnosti Canva:
Má vše, co potřebujete k navrhování svých materiálů. Pokud jste tedy začátečník a nejste obeznámeni s profesionálními nástroji dostupnými na trhu, je tento nástroj právě pro vás. Stovky předem připravených šablon pro všechny materiály – prezentace PowerPoint, letáky, brožury, vizitky, videa a příspěvky na sociálních médiích. K tomu navíc máte k dispozici AI, která vylepší váš design.
Má vše, co potřebujete k navrhování svých materiálů. Pokud jste tedy začátečník a nejste obeznámeni s profesionálními nástroji dostupnými na trhu, je tento nástroj právě pro vás. Stovky předem připravených šablon pro všechny materiály – prezentace PowerPoint, letáky, brožury, vizitky, videa a příspěvky na sociálních médiích. K tomu navíc máte k dispozici AI, která vám pomůže vylepšit váš design.
4. Prezi (nejlepší pro nelineární, dynamické prezentace)
Prezi je jedinečný prezentační nástroj využívající umělou inteligenci, který vytváří profesionální prezentace pomocí dynamického, nelineárního přístupu. Umožňuje vám přiblížit si prezentace, což vylepšuje vyprávění příběhu. Tento formát je velmi poutavý a vizuálně atraktivní.
Prezi AI navíc pomáhá automatizovat opakující se úkoly a přizpůsobuje obsah podle preferencí publika.
Nejlepší funkce Prezi
- Vytvářejte nelineární prezentace s možností přiblížení pro dynamické vyprávění příběhů.
- Využijte rozmanitou sadu návrhových nástrojů k vytváření interaktivního a estetického obsahu.
- Integrujte s Prezi AI, abyste vylepšili obsah a automatizovali opakující se úkoly.
- Importujte jako prezentaci PowerPoint pro offline přístup
Omezení Prezi
- Jedinečný styl prezentace nabízí strmou křivku učení.
- Cenový model je vysoký, zejména pro ty, kteří jej používají příležitostně.
Ceny Prezi
- Standard: 5 $/měsíc
- Plus: 15 $/měsíc
- Premium: 25 $/měsíc
- EDU Plus: 4 $/měsíc
- EDU Pro: 8 $/měsíc
- EDU Teams: 19 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 15 $/měsíc
- Business Premium: 25 $/měsíc
- Business Teams: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Prezi
- G2: 4,2/5 (více než 5 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 210 recenzí)
Zde je zkušenost jednoho uživatele Prezi:
Jsem rád, že mohu používat Prezi k prezentaci důležitých údajů, aniž bych zahlcoval informace pro své přednášky jako člen fakulty. Je velmi funkční a pomáhá mi prezentovat klíčové body a zároveň udržet zájem studentů.
Jsem rád, že mohu používat Prezi k prezentaci důležitých údajů, aniž bych zahlcoval informace pro své přednášky jako pedagog. Je velmi funkční a pomáhá mi prezentovat klíčové body a zároveň udržet zájem studentů.
💡 Tip pro profesionály: Spojte malé úryvky textu s relevantním obrázkem, abyste zdůraznili hlavní myšlenku, aniž by působila neuspořádaně nebo přeplácaně. Takové rozložení činí sdělení na první pohled vizuálně jasným.
5. Pitch (nejlepší pro společné týmové prezentace)
Jak název napovídá, Pitch je prezentační platforma pro prodejní a marketingové týmy. Umožňuje členům týmu pracovat v prostředí pro spolupráci v reálném čase a vytvářet poutavé a přesvědčivé prezentační materiály.
Prezentační software navíc umožňuje uživatelům integrovat prezentaci do chytrých pracovních postupů a dalších nástrojů pro zvýšení produktivity, aby mohli využít dynamiku od prezentace až po uzavření obchodu!
Nejlepší funkce pro prezentace
- Spojte marketingový a prodejní tým a vytvořte efektivní prezentaci.
- Přidejte animace, bezplatné prvky a interaktivní vložky, abyste zvýšili atraktivitu své prezentace.
- Vyberte si z řady přizpůsobitelných šablon nebo použijte nástroje AI k vytvoření prezentace od základu.
- Sdílejte a prezentujte své prezentace se zainteresovanými stranami pomocí neomezeného počtu odkazů pro sdílení.
Omezení prezentací
- Platforma není pro nové uživatele příliš intuitivní.
- Pokročilé funkce designu jsou ve srovnání s jinými nástroji pro prezentace s umělou inteligencí omezené.
Ceny prezentací
- Zdarma
- Pro: 25 $/měsíc (zahrnuje dva editory)
- Podnikání: 100 $/měsíc (zahrnuje pět editorů)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze prezentací
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
Zde jsou názory uživatelů na funkce přizpůsobení aplikace Pitch:
Možnost přizpůsobit snímky během několika sekund je neuvěřitelná. Za pár minut můžete vytvořit něco, co vypadá, jako by to trvalo hodiny. Možnost spolupráce a přidávání nebo úpravy v reálném čase s vaším týmem činí tento proces hračkou.
Možnost přizpůsobit snímky během několika sekund je neuvěřitelná. Za pár minut můžete vytvořit něco, co vypadá, jako by to trvalo hodiny. Možnost spolupráce a přidávání nebo úpravy v reálném čase s vaším týmem činí tento proces hračkou.
6. Zoho Show (nejlepší pro hladkou integraci s ekosystémem Zoho)
Zoho Show je cloudový nástroj pro tvorbu prezentací s umělou inteligencí, který týmům a malým firmám umožňuje vytvářet, spolupracovat a dodávat profesionální prezentace s minimálním úsilím. Je nativně integrován s aplikacemi Zoho.
Takový konsolidovaný ekosystém usnadňuje prezentace pro klienty v kanceláři i na dálku.
Nejlepší funkce Zoho Show
- Hladká integrace s prostředím Zoho pro jednotný pracovní postup
- Spolupracujte v reálném čase pomocí funkcí simultánní editace.
- Přidejte přechody mezi snímky a animace, abyste zvýšili zájem publika.
- Vložte multimediální prvky, jako jsou obrázky a videa, a obohaťte tak své prezentace.
Omezení Zoho Show
- Nepodporuje offline funkci.
- Živá editace může být nestabilní a nespolehlivá.
Ceny Zoho Show
- Bezplatný tarif
- Profesionální plán: 2,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho Show
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Takto popisuje jeden uživatel své zkušenosti s vytvářením prezentací pomocí Zoho Show:
Zoho Show je jednou z nejlepších alternativ k Microsoft Office 365. Ačkoli nabízí několik funkcí, jako jsou tabulky, textový editor a prezentace, používám jej hlavně pro vytváření prezentací. A věřte mi, je to hračka. Je to jako online verze Microsoft PowerPoint s mnoha dostupnými prostředky, které celý proces usnadňují. K dispozici je také funkce disku, kde můžete najít soubory, na kterých jste pracovali.
Zoho Show je jednou z nejlepších alternativ k Microsoft Office 365. Ačkoli nabízí několik funkcí, jako jsou tabulky, textový editor a prezentace, používám jej hlavně pro vytváření prezentací. A věřte mi, je to hračka. Je to jako online verze Microsoft PowerPoint s mnoha dostupnými prostředky, které celý proces usnadňují. K dispozici je také funkce disku, kde můžete najít soubory, na kterých jste pracovali.
🧠 Zajímavost: Americká centrála společnosti Zoho se nachází na zemědělské půdě jihovýchodně od Austinu v Texasu, kde mohou zaměstnanci pomáhat pěstovat potraviny nebo relaxovat!
7. Visme (nejlepší pro prezentace a infografiky s firemním brandingem)
Visme je designová platforma, která využívá nástroje umělé inteligence k vytváření vizuálního obsahu, včetně prezentací, příspěvků na sociálních sítích, grafů a infografik.
Kombinuje uživatelsky přívětivé rozhraní typu drag-and-drop s knihovnou šablon a designových prvků, které zjednodušují tvorbu obsahu. Tento prezentační software údajně zrychluje proces návrhu až pětkrát a vytváří formuláře, které mají dvakrát větší šanci na konverzi!
Nejlepší funkce Visme
- Vytvářejte prezentace, dokumenty, vizualizace dat, grafiku pro sociální média, upravujte videa, vytvářejte wireframy a makety.
- Použijte Visme AI Designer a ušetřete čas a úsilí vynaložené na tvorbu materiálů.
- Začleňte interaktivní a vizuálně přitažlivé prvky, které zvýší zájem publika.
- Komunikujte se svým týmem v rámci Visme pomocí komentářů a funkcí pro spolupráci.
Omezení Visme
- Navigace v sadě snímků není tak intuitivní jako v prezentacích PowerPoint a Google Slides.
- Export prezentací a vizuálních prvků je problematický a výsledek se liší od online zobrazení.
Ceny Visme
- Základní: zdarma
- Starter: 12,25 $/měsíc
- Pro: 24,75 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Visme
- G2: 4,5/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (710+ recenzí)
Zde jsou názory uživatelů na výkonné animace a editor Visme:
1) Především se mi líbil design Visme. Je velmi praktický.
2) Editor typu drag and drop: tato funkce, kterou jsem viděl ve Visme, je opravdu skvělá; i lidé, kteří se designem nezabývají, jako já, mohou snadno vytvářet dobré prezentace.
3) K dispozici je spousta stockových fotografií, ikon a animací, které mohou být užitečné při prezentacích. Nikdy jsem neviděl tolik stockových fotografií u žádné jiné značky.
1) Především se mi líbil design Visme. Je velmi praktický.
2) Editor typu drag and drop: tato funkce, kterou jsem viděl ve Visme, je opravdu skvělá; i lidé, kteří se designem nezabývají, jako já, mohou snadno vytvářet dobré prezentace.
3) K dispozici je spousta stockových fotografií, ikon a animací, které mohou být užitečné při prezentacích. Nikdy jsem neviděl tolik stockových fotografií u žádné jiné značky.
8. Decktopus (nejlepší pro rychlé prezentace generované umělou inteligencí)
Decktopus je nástroj pro tvorbu prezentací s umělou inteligencí, který vytváří plně navržené a prezentovatelné sady přizpůsobené potřebám uživatelů.
Zadejte klíčové informace a rychle vytvořte bohatou prezentaci s designovými prvky, návrhy obsahu a dynamickými obrázky. Prezentační software také obsahuje interaktivní prvky, jako jsou nástroje pro otázky a odpovědi, které zaujmou publikum během prezentací.
Nejlepší funkce Decktopus
- Vytvářejte prezentace připravené k použití pomocí nástrojů AI založených na vstupech uživatelů.
- Upravujte své prezentace v intuitivním editoru s funkcí drag-and-drop.
- Začleňte do prezentace interaktivní prvky, jako jsou ankety a otázky a odpovědi.
- Využijte pomoc AI Presenter Coach a vylepšete své prezentační schopnosti.
Omezení Decktopus
- Cena je spíše vyšší a není k dispozici žádný bezplatný model.
- Exportované prezentace PowerPoint nelze upravovat.
Ceny Decktopus
- Pro: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 49,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Decktopus
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
Toto řekl jeden uživatel poté, co pomocí Decktopus rychle vytvořil propracovanou interaktivní prezentaci:
Decktopus je skvělá platforma! Za pár minut jsem vytvořil přehlednou, chytrou a profesionálně vypadající prezentaci! Líbí se mi možnost přidávat formuláře a sbírat informace od respondentů. Na snímek můžete také přidat svůj hlas, videa a GIFy! Vřele doporučuji!
Decktopus je skvělá platforma! Za pár minut jsem dokázal vytvořit přehlednou, chytrou a profesionálně vypadající prezentaci! Líbí se mi možnost přidávat formuláře a sbírat informace od respondentů. Na snímek můžete také přidat svůj hlas, videa a GIFy! Vřele doporučuji!
💡 Tip pro profesionály: Používejte odrážky a interaktivní kontrolní seznamy, aby byly informace ve vaší prezentaci snáze stravitelné.
9. Mentimeter (nejlepší pro interaktivní prezentace zaměřené na publikum)
Mentimeter je prezentační nástroj využívající umělou inteligenci, který pomocí interaktivních funkcí v reálném čase zapojuje publikum. Do rozvržení snímků můžete přidat živé ankety, kvízy a otázky a odpovědi, abyste podpořili účast publika a získali zpětnou vazbu.
Díky této míře interaktivity je Mentimeter skvělým nástrojem pro vzdělávací prostředí, jako jsou workshopy, semináře a konference.
Nejlepší funkce Mentimeteru
- Zadejte příkaz do nástrojů AI, jako je AI Menti builder, a vytvořte interaktivní prezentaci během několika sekund.
- Vytvářejte a vkládejte živé ankety, kvízy, průzkumy a otázky a odpovědi do prezentací a zvyšte tak zájem posluchačů.
- Zobrazte Word Cloud, abyste mohli okamžitě vizualizovat a sdílet reakce publika.
- Získejte přehled o úrovni účasti, porozumění a zapojení publika.
Omezení Mentimeteru
- Problémy s připojením během živých prezentací mohou zhoršit uživatelský zážitek.
- Obtížná integrace s prezentacemi Google Slides a PowerPoint
Ceny Mentimeter
- Zdarma
- Základní: 17,99 $/měsíc na prezentujícího
- Pro: 24,99 $/měsíc na jednoho prezentujícího
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mentimeter
- G2: 4,7/5 (610+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Zde je několik názorů skutečných uživatelů na uživatelsky přívětivou platformu Mentimeter:
Předem navržené šablony programu zjednodušují proces zadávání dat a poskytují nápady, jak zaujmout publikum, např. pro prolomení ledů. Mezi další významné výhody patří uživatelsky přívětivé rozhraní, možnost vytvářet prezentace včas, stručný přehled výsledků, možnost importovat alternativní formáty prezentací a dokonce i bezplatné použití animovaných GIFů.
Předem navržené šablony programu zjednodušují proces zadávání dat a poskytují nápady, jak zaujmout publikum, např. pro prolomení ledů. Mezi další významné výhody patří uživatelsky přívětivé rozhraní, možnost vytvářet prezentace včas, stručný přehled výsledků, možnost importovat alternativní formáty prezentací a dokonce i bezplatné použití animovaných GIFů.
10. MagicSlides (nejlepší pro rychlé vytváření obsahu pomocí umělé inteligence)
Nástroj MagicSlides AI pro tvorbu prezentací pomáhá s vytvářením snímků tím, že přijímá vstupy z různých zdrojů, jako jsou témata, dlouhé dokumenty (PDF/DOCX), URL adresy nebo dokonce přepisy videí z YouTube.
Je nativně integrován s PowerPointem a Google Slides, což vám umožňuje získat snímky v univerzálním formátu. Poté můžete soubor PowerPoint nebo Google Slides začlenit do svého pracovního postupu a okamžitě začít prezentovat.
Nejlepší funkce MagicSlides
- Převádějte data z více zdrojů do poutavých nových snímků
- Vyberte si z nabídky připravených šablon a vytvořte prezentace během chvilky.
- Vytvářejte prezentace ve více než 100 jazycích pro lepší přístupnost
- Vytvářejte prezentace v Google Slides, ChatGPT, Telegramu, Figmě atd. pomocí rozšíření MagicSlides.
Omezení MagicSlides
- Při převodu složitých dokumentů někdy dochází ke ztrátě formátování.
- Omezené integrace, pokud máte ve svém technologickém stacku několik aplikací
Ceny MagicSlides
- Essential: 8 $/měsíc
- Pro Plan: 16 $/měsíc
- Prémiový tarif: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze MagicSlides
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zde je příspěvek jednoho uživatele o tom, jak MagicSlides zjednodušilo návrh prezentace:
MagicSlides pro mě znamenal zásadní změnu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a přizpůsobitelným šablonám je vytváření profesionálních prezentací rychlé a snadné. Velmi se mi líbí funkce „Quick Theme Switcher“, která mi umožňuje okamžitě změnit styl mých snímků. MagicSlides vřele doporučuji všem, kteří chtějí snadno vylepšit své prezentace.
MagicSlides pro mě znamenal zásadní změnu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a přizpůsobitelným šablonám je vytváření profesionálních prezentací rychlé a snadné. Velmi se mi líbí funkce „Quick Theme Switcher“, která mi umožňuje okamžitě změnit styl mých snímků. MagicSlides vřele doporučuji všem, kteří chtějí snadno vylepšit své prezentace.
➡️ Číst více: Nejlepší nástroje pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence pro obsahový marketing
11. Gamma (nejlepší pro moderní, mobilní storytelling)
Gamma je prezentační nástroj s umělou inteligencí, který převádí textové podněty na propracované prezentace a webové stránky, čímž vám šetří čas a námahu. Nabízí obrovskou flexibilitu a umožňuje vám vkládat multimediální prvky, jako jsou obrázky, videa a webové stránky.
Díky těmto funkcím je to vynikající volba pro plánování vašeho obsahu. Je také nezávislý na typu obrazovky, takže můžete prezentace zobrazovat na jakékoli obrazovce.
Nejlepší funkce Gamma
- Začleňte interaktivní videa, galerie, grafy, diagramy, tabulky a vložené prvky.
- Vytvářejte a exportujte prezentace do formátu Microsoft PowerPoint a PDF jedním kliknutím.
- Chraňte citlivé soubory pomocí silných hesel
- Sledujte úroveň zapojení pomocí integrovaných pokročilých analytických funkcí.
Omezení gama
- Prezentace vytvořené v rámci bezplatného tarifu nesou vodoznak „Made With Gamma“.
- Postrádá základní editační funkce, jako jsou přechodové efekty, které jsou v jiných nástrojích relativně běžné.
Ceny Gamma
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 20 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Gamma
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4/5 (2 recenze)
Zde je několik názorů uživatelů na úchvatné vizuální prvky Gamma:
Jsem student a Gamma mi pomáhá hlavně s PowerPointem a obchodními nabídkami. Mým dosud největším projektem bylo vypracování obchodní nabídky a PowerPointu, následně HR/marketingového plánu pro stejnou společnost a nakonec finanční zprávy. Můj přednášející byl výsledkem velmi ohromen a já jsem se během prezentace cítil velmi sebejistě. Gamma mi to usnadnila, protože mi pomohla vytvořit stručný a poutavý text s mnoha působivými obrázky. Rozhodně mi to pomohlo uvědomit si potenciál AI v týmové práci.
Jsem student a Gamma používám hlavně jako pomoc při práci s PowerPointem a při přípravě obchodních nabídek. Mým dosud největším projektem bylo vypracování obchodní nabídky a prezentace v PowerPointu, následně personálního a marketingového plánu pro stejnou společnost a nakonec finanční zprávy. Můj přednášející byl výsledkem velmi ohromen a já jsem se během prezentace cítil velmi sebejistě. Gamma mi to usnadnila, protože mi pomohla vytvořit stručný a poutavý text s mnoha působivými obrázky. Rozhodně mi to pomohlo uvědomit si potenciál AI v oblasti spolupráce.
12. Plus AI (nejlepší pro integraci AI do Google Slides)
Pokud hledáte spolehlivou alternativu k Google Slides s integrovanými výkonnými funkcemi AI, Plus AI nabízí plynulý zážitek přímo v Google Workspace. Nástroje AI v Plus AI pomáhají s vytvářením prezentací, návrhy obsahu a vylepšeními designu. Chcete-li je použít, musíte zadat příkaz a nahrát soubor PDF, Word, PowerPoint nebo textový soubor.
Prezentace se otevře přímo v Google Slides, kde ji můžete upravit a vylepšit podle svých představ. Alternativně můžete do svého PowerPointu přidat doplněk Plus AI a používat jej v rámci aplikace.
Nejlepší funkce Plus AI
- Pracujte ve známém prostředí Google Slides a PowerPoint.
- Využijte AI k úpravám snímků a vylepšení prezentace
- Formátujte libovolný snímek do rozložení snímku pomocí Remixu.
- Ukládejte často používané pokyny, jako jsou aktuality společnosti a návrhy pro klienty.
Plus omezení AI
- Funkce a reakce AI jsou nespolehlivé a závisí na daném tématu.
- Nenabízí bezplatnou verzi jako jiné možnosti.
Ceny Plus AI
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Tým: 40 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Plus hodnocení a recenze AI
- G2: 3,8/5 (4 recenze)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zde je názor jednoho uživatele na používání Plus AI pro rychlé a editovatelné prezentace v Google Slides:
Je to skvělý nástroj pro rychlou konverzi mých poznámek, osnov a dokumentů do prezentací Google Slides. Vyzkoušel jsem také Gamma a Beautiful AI, ale tento je jediný, který se integruje s Google Slides a vytváří prezentace, které mohu sdílet a upravovat jako běžné prezentace.
Je to skvělý nástroj pro rychlou konverzi mých poznámek, osnov a dokumentů do prezentací Google Slides. Vyzkoušel jsem také Gamma a Beautiful AI, ale tento je jediný, který se integruje s Google Slides a vytváří prezentace, které mohu sdílet a upravovat jako běžné prezentace.
💡 Tip pro profesionály: Použijte generátor AI k vytvoření a začlenění velmi specializovaných a kontextových obrázků a videí do vaší prezentace.
13. Slidesgo (nejlepší pro výběr z vizuálně poutavých šablon)
Slidesgo je rozsáhlá knihovna chytrých šablon prezentací pro PowerPoint a Google Slides. Najdete zde všechny druhy šablon, od vzdělávacích prezentací až po koncepční návrhy.
Vzhledem k této popularitě společnost Slidesgo nyní vyvinula prezentační nástroj založený na umělé inteligenci pro vytváření různých typů prezentací. Tento nástroj vám umožňuje vytvářet prezentace od nuly nebo přizpůsobovat existující šablony.
Nejlepší funkce Slidesgo
- Přeložte obsah své prezentace v minimálním čase
- Přidejte obrázky, grafiku a vektory z knihovny Freepik.
- Přizpůsobte si stávající šablony tak, aby odpovídaly vašim okamžitým požadavkům.
- Exportujte prezentace jako soubory PowerPoint a Google Slides.
Omezení Slidesgo
- Bezplatný tarif přidává atribuce, které mohou být nevzhledné.
- Pro pokročilé úpravy využívá externí nástroje, což může být omezující a může to být v rozporu s účelem prezentačního softwaru.
Ceny Slidesgo
- Zdarma
- Premium: 5,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Slidesgo
- G2: 4,7/5 (18 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
Zde je několik názorů skutečných uživatelů na funkce pro spolupráci v aplikaci Slidesgo:
1. První a nejdůležitější je dostupnost nástroje AI, který automaticky generuje opravdu skvělé prezentace pouze na základě zadání.
2. Funkce drag-and-drop této platformy je opravdu skvělá, umožňuje mi snadno a efektivně provádět úkoly.
3. Podporuje všechny typy formátů souborů. Skvělá je také spolupráce. Má opravdu skvělé funkce, jako je editace v reálném čase, komentáře a chat, díky kterým mohu úkoly hladce plnit.
1. První a nejdůležitější je dostupnost nástroje AI, který automaticky generuje opravdu skvělé prezentace pouze na základě zadání.
2. Funkce drag-and-drop této platformy je opravdu skvělá, umožňuje mi snadno a efektivně provádět úkoly.
3. Podporuje všechny typy formátů souborů. Skvělá je také spolupráce. Má opravdu skvělé funkce, jako je editace v reálném čase, komentáře a chat, díky kterým mohu úkoly hladce plnit.
Další nástroje pro prezentace s využitím umělé inteligence
- Presentations AI : Vytvářejte rychle úžasné prezentace pomocí ChatGPT
- StoryDoc : Začleňte do svých prezentací a návrhů vyprávění příběhů a zvyšte tak zájem posluchačů.
- Glimmer : Vytvářejte prezentace pomocí GPT-3 a DALL-E 2 pomocí hlasových příkazů.
Vyberte si rychlejší a lepší prezentační nástroj s ClickUp
Nástroje AI, jako je SlidesAI a jeho alternativy, nabízejí snadný způsob vytváření prezentací. Pomáhají překonat tvůrčí blok a poskytují strukturované výchozí body.
Vytvoření skutečně působivé prezentace však často vyžaduje strategičtější plánování obsahu, společné zdokonalování, přizpůsobený design a integraci do širších cílů projektu.
Zatímco specializované generátory AI se starají o počáteční tvorbu snímků, ClickUp poskytuje základní rámec pro správu celého životního cyklu prezentace. Použijte ClickUp Brain k vytváření osnov a obsahu snímků, spolupracujte na skriptech a vizuálech v Docs a Whiteboards, sledujte pokrok a schvalování pomocí Tasks a zajistěte, aby vaše prezentace dokonale odpovídala cílům vašeho projektu.
Vytvářejte vizuálně přitažlivé prezentace a začleňte je do svých pracovních postupů – zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes! 🚀