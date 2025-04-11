10 nejlepších softwarových řešení pro malé a střední podniky, která podpoří růst v roce 2025

Provozování malé firmy znamená plnit mnoho rolí – spravovat faktury, dohlížet na projekty, komunikovat se zákazníky a dohlížet na svůj tým. Je toho opravdu hodně!
Dobrou zprávou je, že software pro řízení projektů pro malé a střední podniky (SMB) vám ulehčí práci.
Například platforma pro řízení projektů s automatizací může zefektivnit pracovní postupy, strojové učení může podnikům pomoci předvídat trendy a cloud computing zefektivňuje spolupráci. Možnosti se neustále rozšiřují.
Proto jsme sestavili tento seznam nejlepších softwarů pro malé a střední podniky, které vám pomohou podpořit růst podnikání a získat nové zákazníky.
Přehled 10 nejlepších softwarových řešení pro malé a střední podniky
Zde je stručná srovnávací tabulka softwaru pro malé a střední podniky:
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Omezení
|Ceny
|Hodnocení
|ClickUp
|Komplexní software pro správu práce pro malé a střední podniky
|Sledování úkolů, spolupráce na dokumentech, automatizace, dashboardy, informace založené na umělé inteligenci, integrace s nástroji jako Xero a QuickBooks.
|Noví uživatelé potřebují čas, aby se zorientovali a plně využili všechny funkce.
|Bezplatný, neomezený: 5 $/uživatel/měsíc, Business: 12 $/uživatel/měsíc, Enterprise: cena na míru
|G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí), Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
|Intuit QuickBooks Online
|Fakturace a účetnictví
|Automatizuje opakující se faktury, platby účtů a upomínky; sleduje zásoby a dodavatele; podrobné finanční zprávy
|Pravidelné chyby, nedostatečná správa uživatelů a přesnost rozpoznávání ve funkci snap receipt.
|Simple Start: 35 $/měsíc, Essentials: 65 $/měsíc, Plus: 99 $/měsíc, Advanced: 235 $/měsíc
|G2: 4,4/5 (více než 270 recenzí), Capterra: 4,3/5 (více než 7 000 recenzí)
|HubSpot CRM
|Správa prodejního procesu
|Sleduje interakce, automatizuje pracovní postupy, sdílené řídicí panely, poznatky založené na umělé inteligenci, více než 1 800 integrací
|Omezené možnosti reportingu pro data mimo HubSpot, náročné přizpůsobení pro komplexní prodejní procesy
|Zdarma, Starter: 15 $/měsíc za jedno místo, Professional: 800 $/měsíc, Enterprise: 3600 $/měsíc
|G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí), Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
|Trello
|Vizualizace projektů
|Přizpůsobitelné kanbanové tabule, časové osy, kalendáře, automatizace s Butlerem, integrace se Slackem, Google Drive a dalšími
|Silně závislý na integraci třetích stran, omezené možnosti přizpůsobení pro jedinečné pracovní postupy
|Zdarma, Standard: 5 $/měsíc, Premium: 10 $/měsíc, Enterprise: 17,50 $/měsíc pro 50 uživatelů
|G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí), Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
|Gusto
|Zpracování mezd a řízení procesů v oblasti lidských zdrojů
|Automatizuje správu mezd a daní, obsahuje integrované sledování času, integruje se s QuickBooks, Xero, Shopify a dalšími.
|Omezené možnosti přizpůsobení, chybí připomenutí přestávek a přesčasů pro dodržování pracovněprávních předpisů.
|Simple: 49 $/měsíc + 6 $/osoba, Plus: 80 $/měsíc + 9 $/osoba, Premium: 180 $/měsíc + 22 $/osoba
|G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí), Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
|NetSuite
|Plánování podnikových zdrojů
|Přizpůsobitelné pracovní postupy, přehledy v reálném čase, péče o potenciální zákazníky, automatizace marketingu, optimalizace dodavatelského řetězce
|Chybí flexibilní možnosti reportování
|Ceny na míru
|G2: 4/5 (více než 3 000 recenzí), Capterra: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
|MailChimp
|E-mailový marketing
|Automatizované kampaně, editor e-mailů s funkcí drag-and-drop, nástroj pro tvorbu e-mailů založený na GPT, nástroje pro elektronický obchod
|Nevhodné pro affiliate marketing, omezené možnosti vytváření seznamů
|Zdarma, Essentials: 13 $/měsíc, Standard: 20 $/měsíc, Premium: 350 $/měsíc
|G2: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí), Capterra: 4,5/5 (více než 17 000 recenzí)
|Zendesk
|Správa zákaznických služeb
|Konsoliduje konverzace se zákazníky, chatboty s umělou inteligencí, živý chat, znalostní databázi a přizpůsobitelné brandingové prvky.
|Pro nové agenty je to příliš náročné, pro malé týmy zpracovávající velké objemy zakázek je to výzva.
|Support Team: 25 $/měsíc/uživatel, Suite Team: 69 $/měsíc/uživatel, Suite Professional: 149 $/měsíc/uživatel
|G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí), Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
|Wave
|Fakturace a přijímání plateb
|Bezplatné fakturace, automatické upomínky plateb, skenování mobilních účtenek, aktualizace transakcí v reálném čase
|Placená předplatná pro pokročilé funkce, automatizaci mezd a daní omezená na podporované státy.
|Starter: zdarma, Pro: 16 $/měsíc
|G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí), Capterra: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
|Zoho Inventory
|Správa zásob
|Prognózy poptávky, správa složených položek, automatizovaná přeprava, integrace s Amazonem, eBay, USPS, FedEx
|Omezená kompatibilita s externími systémy mimo sadu Zoho
|Zdarma, Standard: 29 $/měsíc, Professional: 79 $/měsíc, Premium: 129 $/měsíc, Enterprise: 249 $/měsíc
|G2: 4,3/5 (90+ recenzí), Capterra: 4,5/5 (400+ recenzí)
Co byste měli hledat v softwaru pro malé a střední podniky?
Výběr správného softwaru pro řízení projektů pro malé podniky může být velmi náročný. Existuje příliš mnoho možností, příliš mnoho funkcí a příliš mnoho cenových kategorií. Co je tedy skutečně důležité?
Klíčem je najít nástroje, které odpovídají vašim aktuálním potřebám a zároveň vám poskytují flexibilitu pro další růst. Na co se zaměřit:
- Základní obchodní funkce: Používáte pět různých nástrojů pro fakturaci, správu incidentů a zákaznickou podporu? To je chaos. Nejlepší software pro malé a střední podniky spojuje správu vztahů se zákazníky (CRM), správu zásob, správu úkolů a další základní obchodní funkce do jednoho přehledného balíčku.
- Automatizace: Vyberte si nástroje, které pomáhají automatizovat úkoly, jako je sledování klientů, zpracování mezd a potvrzování objednávek, aby se vám práce usnadnila.
- Reporting a analytika: Hledejte software s pokročilými funkcemi reportingu a analytiky, které poskytují podrobné informace v reálném čase o prodejních výsledcích, dostupnosti zaměstnanců, postupu projektů a návštěvnosti a analytice webových stránek.
- Týmová spolupráce : Pokud pracujete v týmu, hledejte software pro malé a střední podniky s možností přiřazování úkolů, sledování času a sdílení souborů.
- Jednoduché ceny a škálovatelnost: Extra funkce nemají velký význam, pokud cena zatíží vaši peněženku. Hledejte flexibilní cenové plány, které odpovídají velikosti a rozpočtu vaší firmy. Bonusové body, pokud je k dispozici bezplatná zkušební verze, abyste si software mohli vyzkoušet, než se zavážete.
- Snadná integrace s tím, co již používáte: Nikdo nechce přes noc měnit všechno. Váš nový software by se měl snadno integrovat do vaší stávající IT infrastruktury – ať už se jedná o účetní software, CRM nebo platformu pro e-mailový marketing.
- Uživatelská přívětivost: Nejlepší nástroje pro malé a střední podniky jsou intuitivní, takže vy a váš tým můžete začít pracovat bez nutnosti dlouhého školení.
🧠 Věděli jste, že... Podle průzkumu SMB Tech Survey používá 79 % majitelů malých podniků alespoň dva digitální nástroje ke správě svých operací, přičemž 13 % z nich používá dokonce pět nebo více!
10 nejlepších softwarů pro malé a střední podniky
Podívejme se na nejlepší software pro malé a střední podniky, jejich nejlepší funkce, ceny a dokonce i omezení.
1. ClickUp (nejlepší komplexní software pro správu práce pro malé a střední podniky)
Jste malá firma s nadšeným týmem, který se nemůže dočkat, až se pustí do práce. Ale je tu jeden háček – každý má svůj vlastní způsob práce. Finance se spravují v tabulkách, marketingový tým používá jinou platformu pro správu potenciálních zákazníků a provoz? Ten je na úplně jiné platformě. Než se nadějete, trávíte více času přepínáním mezi nástroji než skutečnou prací. Právě v takových případech vám práci usnadní komplexní nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp. ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která pomáhá malým a středním podnikům pracovat rychleji a chytřeji.
S řešením pro správu projektů ClickUp můžete plánovat, realizovat a sledovat své projekty na jednom místě. Začněte tím, že v ClickUp Docs uvedete rozsah projektu a požadavky. Můžete přidávat tabulky, vkládat formátovací prvky a provádět úpravy v reálném čase společně s členy svého týmu.
Malé a střední podniky často mají otevřené role a může být obtížné sledovat, co každý dělá. S ClickUp Tasks to však není problém. Pomáhá vám přiřadit jasné úkoly každému členovi týmu pro lepší odpovědnost.
Chcete, aby členové týmu spolupracovali? Nastavte závislosti úkolů, aby se práce vykonávala rychleji. Můžete dokonce nastavit priority úkolů a vlastní stavy úkolů pro snadné sledování. Pokud jste na cestách a potřebujete rychlou aktualizaci o svých nevyřízených úkolech a o tom, na čem váš tým pracuje, ClickUp Brain, výkonný AI asistent ClickUp, vám pomůže!
ClickUp Brain poskytuje okamžité aktualizace projektů a úkolů a dokonce i souhrny chatů. Funguje jako nástroj pro správu znalostí a vyhledává odpovědi z vašich dokumentů, úkolů, wiki a chatů. A to není vše! ClickUp Brain funguje také jako asistent pro psaní. Umí vytvářet personalizované e-mailové kampaně, příspěvky na sociálních médiích nebo texty pro webové stránky klientů. Pokud hledáte nástroj pro zvýšení efektivity práce, ClickUp Automations je vše, co potřebujete. Pomůže vám nastavit spouštěcí pracovní postupy, abyste mohli pracovat rychleji.
Co je na ClickUp nejlepší? Nemusíte utrácet peníze za více nástrojů, abyste udrželi členy svého týmu na stejné vlně. Vše je k dispozici na jedné komplexní platformě.
Aby bylo řízení podniku ještě hladší, nabízí ClickUp předem navržené šablony. Například šablona ClickUp Project Management Template shromažďuje všechny úkoly projektu na jednom místě. Pomáhá také zobrazit popis projektu, stav priority úkolů a metriky úspěchu projektu.
Při řízení firmy je vždy spousta věcí, které je třeba vyřídit, a mít jasný plán může být rozhodující. Šablona ClickUp Business Roadmap Template zjednodušuje strategické plánování tím, že proměňuje cíle v jasné, proveditelné kroky. Pomáhá vám sladit týmy, stanovit priority úkolů a vizualizovat pokrok – vše na jednom místě.
Můžete dokonce vyzkoušet šablonu ClickUp Business Inventory Register pro sledování všech položek skladových zásob na jednom místě a šablonu ClickUp Monthly Business Status Report pro vizualizaci měsíčních obchodních výsledků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněte komunikaci v týmu, převádějte zprávy na úkoly a propojujte úkoly a zprávy pomocí ClickUp Chat.
- Stanovte si obchodní cíle a rozdělte je na konkrétní úkoly pomocí ClickUp Goals.
- Brainstormujte, plánujte a spolupracujte pomocí lepících poznámek, grafů a mediálních souborů a proměňte své nápady v činy v ClickUp Whiteboards.
- Plánujte projekty podle svých představ s více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními ClickUp – ať už se jedná o Kanban, kalendář nebo Ganttovy diagramy.
- Využijte integraci ClickUp k propojení základních nástrojů, jako jsou Xero, Quickbooks, Zapier a několik dalších, a zajistěte si tak komplexní správu podniku od účetnictví po personální agendu.
- Konsolidujte prodej, správu zákazníků a spolupráci týmů pomocí ClickUp CRM.
- Vizualizujte incidenty zákazníků, průběh úkolů, pracovní vytížení týmů a marketingové iniciativy pomocí dashboardů ClickUp.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé potřebují čas, aby se zorientovali a plně využili všechny funkce.
Ceny ClickUp
[ceník]
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jako menší tým s tisíci objednávkami z celého světa musíme být maximálně efektivní. Ganttovy diagramy ClickUp nám umožňují sledovat veškerou výrobu a logistiku na jednom místě, díky čemuž je náš výrobní tým o dvě třetiny efektivnější.
Jako menší tým s tisíci objednávkami z celého světa musíme být maximálně efektivní. Ganttovy diagramy ClickUp nám umožňují sledovat veškerou výrobu a logistiku na jednom místě, díky čemuž je náš výrobní tým o dvě třetiny efektivnější.
2. Intuit QuickBooks Online (nejlepší pro fakturaci a vedení účetnictví)
QuickBooks Online je řešením pro malé podniky, které chtějí mít své finance pod kontrolou bez zbytečných starostí. Pokrývá vše od sledování faktur a výdajů až po zpracování plateb a bankovní rekonciliaci. Ve skutečnosti jej můžete přizpůsobit pomocí stovek integrovaných aplikací.
QuickBooks automaticky importuje vaše bankovní a kreditní transakce a poté je porovnává s vašimi záznamy, aby vše bylo přesné. Můžete dokonce nastavit bankovní pravidla, aby bylo sladění a kategorizace snadné. A pokud někdy narazíte na problém, vestavěný chatbot s umělou inteligencí vám pomůže s finančními informacemi a účetními otázkami.
Nejlepší funkce Intuit QuickBooks Online
- Automatizujte opakující se faktury, platby účtů a upomínky plateb a zároveň zálohujte svá data v cloudu.
- Odesílejte faktury přímo ze svého telefonu nebo Gmailu, přidávejte tlačítka pro platby a převádějte odhady na faktury jedním kliknutím.
- Spravujte zásoby, dodavatele a nákupní objednávky pomocí integrovaných funkcí sledování a sdružování.
- Získejte přístup k podrobným finančním zprávám na vyžádání nebo je nastavte tak, aby se spouštěly automaticky a poskytovaly vám přehled o podnikání v reálném čase.
Omezení Intuit QuickBooks Online
- Pravidelně se vyskytují chyby, které mohou narušit pracovní postupy.
- Chybí silná správa uživatelů a přesnost rozpoznávání ve funkci snap receipt.
Ceny Intuit QuickBooks Online
- Simple Start: 35 $/měsíc
- Essentials: 65 $/měsíc
- Plus: 99 $/měsíc
- Pokročilý: 235 $/měsíc
Hodnocení a recenze Intuit QuickBooks Online
- G2: 4,4/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 7 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Intuit QuickBooks Online?
Nejvíce se mi líbila snadnost přihlášení a navigace v Intuit QuickBooks. Nového zaměstnance jsem mohl přidat asi za 10 minut a také mu poslat odkaz pro registraci do systému docházky. Nejvíce se mi nelíbila cena. Používání tohoto softwaru rozhodně stálo společnost více než naše nová mzdová služba. Zákaznická podpora také nebyla nejlepší.
Nejvíce se mi líbila snadnost přihlášení a navigace v Intuit QuickBooks. Nového zaměstnance jsem mohl přidat asi za 10 minut a také mu poslat odkaz pro registraci do systému docházky. Nejvíce se mi nelíbila cena. Používání tohoto softwaru rozhodně stálo společnost více než naše nová mzdová služba. Zákaznická podpora také nebyla nejlepší.
🧠 Věděli jste, že... QuickBooks Online vám umožňuje bezpečně sdílet vaše účetnictví s účetním pomocí funkce Pozvat účetního.
3. HubSpot CRM (nejlepší pro správu prodejního procesu)
HubSpot CRM shromažďuje vše, co potřebujete, na jednom místě – marketing, prodej a služby, vše propojené. Můžete snadno získávat potenciální zákazníky prostřednictvím webových formulářů, chatbotů nebo mobilních zařízení a sledovat každou interakci, takže vám neunikne žádný krok v cestě zákazníka. Komunikujte s potenciálními zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu, živého chatu nebo sociálních médií a automatizujte následné kroky pomocí personalizovaných pracovních postupů.
Nativní AI pomáhá předpovídat tržby, odhalovat příležitosti k růstu a obohacovat vaše data. Můžete vytvářet vlastní zprávy, spravovat úkoly a spouštět pracovní postupy bez problémů. Díky více než 1 800 integracím jej můžete přizpůsobit potřebám svého týmu, takže CRM pracuje pro vás, a ne naopak.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Sledujte personalizované interakce a historii kontaktů, abyste zefektivnili následné kroky a správu vztahů.
- Vytvářejte automatizované pracovní postupy pro interní úkoly, schvalování a oznámení pomocí vlastních nebo předem nakonfigurovaných možností.
- Získejte přístup ke sdíleným dashboardům s přehledy v reálném čase, abyste mohli sladit prodejní a marketingové týmy.
- Použijte inteligentní Breeze Copilot k vytváření a navrhování pracovních postupů.
Omezení HubSpot CRM
- Omezené možnosti reportingu, zejména u dat, která nebyla shromážděna prostřednictvím HubSpot.
- Přizpůsobení může být u složitých prodejních procesů náročné, což omezuje flexibilitu.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Marketing Hub Starter: 15 $/měsíc za jedno místo
- Platforma pro začínající zákazníky: 15 USD/měsíc za jedno místo
- Marketing Hub Professional: 800 $/měsíc
- Marketing Hub Enterprise: 3600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot CRM:
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot?
Nejlepší na HubSpot Sales Hub jsou funkce pro opětovné spojení s klienty nebo dokonce pro interní připomenutí vašemu týmu. Je úžasné, jaké zprávy dokáže generovat, když do něj zadáte správné informace. Je snadný na používání, implementaci a integraci, pokud je váš tým ochoten se učit. Váš tým se musí připravit na určitou křivku učení. Online zdroje jsou skvělé pro učení. Pokud je váš tým přihlášený a používá jej, je snadné jej často používat.
Nejlepší na HubSpot Sales Hub jsou funkce pro opětovné spojení s klienty nebo dokonce pro interní připomenutí vašemu týmu. Je úžasné, jaké zprávy dokáže generovat, když do něj zadáte správné informace. Je snadný na používání, implementaci a integraci, pokud je váš tým ochoten se učit. Váš tým se musí připravit na určitou křivku učení. Online zdroje jsou skvělé pro učení. Pokud je váš tým přihlášený a používá jej, je snadné jej často používat.
✨ Zajímavost: Ještě než HubSpot vůbec měl nějaký produkt, jeho zakladatelé, Dharmesh Shah a Brian Halligan, spustili blog, aby propagovali myšlenku inbound marketingu. Vybudovali si publikum a svůj software prezentovali jako ideální řešení – ještě než vůbec existoval!
📖 Číst více: Využijte šablony pro sledování problémů, abyste měli přehled o zpětné vazbě od zákazníků nebo mohli rychle identifikovat a vyřešit chyby.
4. Trello (nejlepší pro vizualizaci projektů)
Trello vám pomůže snadno vizualizovat marketingové kampaně, tvorbu obsahu, sledování prodejů a úkoly v oblasti lidských zdrojů. Můžete vytvářet karty pro úkoly, třídit je do seznamů a přidávat podrobnosti, jako jsou termíny, štítky a priority. Potřebujete přidat poznámky, soubory nebo kontrolní seznamy? Žádný problém – vše najdete přímo na kartě.
Trello vám umožňuje označovat členy týmu, zanechávat komentáře a dostávat oznámení v reálném čase, což podporuje odpovědnost. Ačkoli není určen pro rozpočtování nebo fakturaci, v případě potřeby k němu můžete tyto dokumenty připojit. Díky funkcím Power-Ups pro sledování času, Ganttovým diagramům a analytickým nástrojům můžete Trello přizpůsobit tak, aby vyhovovalo vašemu způsobu práce.
Nejlepší funkce Trello
- Přizpůsobte pracovní postupy pomocí barevně odlišených štítků, pozadí, šablon a samolepek tak, aby vyhovovaly potřebám a preferencím týmu.
- Spravujte a měřte své marketingové aktivity pomocí různých zobrazení, včetně kanbanových tabulek, časových os, kalendářů a tabulek.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy pomocí Butleru a vytvářejte spouštěče, akce založené na pravidlech a vlastní tlačítka.
- Zvyšte efektivitu díky cloudové spolupráci a integraci aplikací jako Slack, Google Drive, Jira, Asana, Dropbox a stovek dalších.
Omezení Trella
- Silně závisí na integraci třetích stran, což s sebou nese potenciální náklady a problémy s kompatibilitou.
- Omezené možnosti přizpůsobení snižují jeho přizpůsobivost pro jedinečné pracovní postupy.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc
- Premium: 10 $/měsíc
- Enterprise: 17,50 $/měsíc pro 50 uživatelů
Hodnocení a recenze Trello:
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Trello je skvělý nástroj pro udržení organizace a pokroku a já ho shledávám velmi efektivním. Jeho hladká integrace s dalšími nástroji, jako jsou Google Drive a Slack, zjednodušuje správu různých úkolů na jednom centrálním místě. Bezplatná verze je sice skvělá, ale některé užitečné funkce jsou k dispozici pouze v prémiové verzi. Bylo by hezké mít v bezplatném tarifu o pár možností víc.
Trello je skvělý nástroj pro udržení organizace a pokroku a já ho shledávám velmi efektivním. Jeho hladká integrace s dalšími nástroji, jako jsou Google Drive a Slack, zjednodušuje správu různých úkolů na jednom centrálním místě. Bezplatná verze je sice skvělá, ale některé užitečné funkce jsou k dispozici pouze v prémiové verzi. Bylo by hezké mít v bezplatném tarifu o pár možností víc.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností používají čtyřikrát častěji více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, ClickUp slučuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, na čem záleží, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
5. Gusto (nejlepší pro zpracování mezd a řízení procesů v oblasti lidských zdrojů)
Gusto usnadňuje vyplácení mezd zaměstnancům na plný úvazek, na částečný úvazek i smluvním pracovníkům – bez obvyklých komplikací. Nově přijaté zaměstnance můžete přidat pouhými několika kliknutími a protože Gusto účtuje paušální měsíční poplatek, můžete mzdy vyplácet tak často, jak potřebujete, bez dalších nákladů.
Součástí je také Gusto Wallet, který zaměstnancům pomáhá spravovat jejich finance pomocí integrovaných nástrojů pro tvorbu rozpočtu. Gusto nabízí 11 typů reportů pokrývajících vše od mezd až po informace z oblasti lidských zdrojů. Kromě pevně daných reportů, jako jsou daňové dokumenty, můžete reporty přizpůsobit pro libovolné časové období a dokonce je nastavit tak, aby se spouštěly automaticky – denně, týdně nebo kdykoli je potřebujete.
Nejlepší funkce Gusto
- Rozdělte platby automaticky pomocí nástroje pro rozdělení výplaty a rozdělte výdělky mezi více účtů.
- Snadné sledování času díky integrovaným funkcím pro zaznamenávání příchodu, odchodu a historie směn.
- Automatizujte správu mezd a daní pro bezproblémové výpočty, srážky a platby IRS.
- Integrujte více než 46 aplikací pro podnikání, účetnictví, lidské zdroje a komunikaci, včetně QuickBooks, Xero, Shopify, Google Workspace, Slack a Microsoft 365.
Omezení Gusto
- Omezené možnosti přizpůsobení mohou snížit flexibilitu platformy.
- Chybí připomenutí přestávek a přesčasů pro dodržování pracovněprávních předpisů.
Ceny Gusto
- Simple: 49 $/měsíc (plus 6 $/měsíc na osobu)
- Plus: 80 $/měsíc (plus 9 $/měsíc na osobu)
- Premium: 180 $/měsíc (plus 22 $/měsíc na osobu)
Hodnocení a recenze Gusto:
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Gusto?
Navigace v Gusto je velmi jednoduchá. Snadno a rychle najdu úkoly, které potřebuji dokončit. Všechny potřebné informace, jako jsou výplatní pásky, daně, příspěvky a benefity, jsou snadno dostupné. Jejich zákaznický servis je vynikající a velmi rychle reaguje. Navigace v Gusto je velmi jednoduchá. Jedinou nevýhodou je, že některé funkce mohou vyžadovat trochu času, než si na ně zvyknete, zejména pro nové uživatele, a některé možnosti mohou být v platformě trochu skryté.
Navigace v Gusto je velmi jednoduchá. Snadno a rychle najdu úkoly, které potřebuji dokončit. Všechny potřebné informace, jako jsou výplatní pásky, daně, příspěvky a benefity, jsou snadno dostupné. Jejich zákaznický servis je vynikající a velmi rychle reaguje. Navigace v Gusto je velmi jednoduchá. Jedinou nevýhodou je, že některé funkce mohou vyžadovat trochu času, než si na ně zvyknete, zejména pro nové uživatele, a některé možnosti mohou být v platformě trochu skryté.
✨ Zajímavost: S peněženkou Gusto Wallet můžete nastavit limity výdajů na základní potřeby, jako je nájem a potraviny, a každý měsíc sledovat svůj pokrok.
6. NetSuite (nejlepší pro plánování podnikových zdrojů)
NetSuite propojuje vše – finance, skladové zásoby, CRM, HR a další – do jednoho jednotného systému. Jeho přehlednost v reálném čase a jediný zdroj pravdivých informací vám pomohou činit chytřejší a rychlejší rozhodnutí bez dohadů. A pokud má vaše firma specifické požadavky? Můžete své současné nastavení doplnit o flexibilní funkce, které porostou spolu s vámi. Více než třicet modulů a nespočet doplňků vám umožní přizpůsobit systém přesně podle vašich potřeb.
Díky cloudovému designu NetSuite máte vše přístupný odkudkoli. Umožňuje vám sledovat zásoby, automatizovat pracovní postupy a získávat přesné informace, aniž byste museli přecházet mezi několika platformami.
Nejlepší funkce NetSuite
- Přizpůsobte pracovní postupy, formuláře a integrace tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám vašeho podnikání.
- Získejte přehled v reálném čase díky přizpůsobitelným dashboardům a prediktivní analytice.
- Využijte integrované nástroje pro péči o potenciální zákazníky, automatizaci marketingu a optimalizaci dodavatelského řetězce.
- Centrálně spravujte a aktualizujte ceny, abyste maximalizovali zisky a vytvářeli speciální nabídky, které podpoří prodej.
Omezení NetSuite
- Postrádá flexibilní možnosti reportování, což ztěžuje vytváření přehledných souhrnů a čitelných výstupů.
Ceny NetSuite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NetSuite
- G2: 4/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o NetSuite?
Myslím si, že NetSuite je skvělý nástroj, který mohou podniky využívat k mnoha různým účelům. Od správy zásob po pohledávky nám tento web umožňuje poměrně snadno spravovat a sledovat různé statistické informace o naší společnosti, zásobách a účtech.
Myslím si, že NetSuite je skvělý nástroj, který mohou podniky využívat k mnoha různým účelům. Od správy zásob po pohledávky nám tento web umožňuje poměrně snadno spravovat a sledovat různé statistické informace o naší společnosti, zásobách a účtech.
7. MailChimp (nejlepší pro e-mailový marketing)
Pokud posíláte e-maily klientům, zákazníkům nebo odběratelům, MailChimp vám pomůže to dělat efektivněji. Můžete navrhovat firemní zpravodaje, automatizovat kampaně a sledovat výkon pomocí podrobných analýz.
Nabízí dva intuitivní editory s nezbytnými obsahovými bloky a moderními šablonami pro malé firmy, které lze snadno přetahovat myší, díky čemuž je navrhování profesionálních e-mailů hračkou. MailChimp se také integruje s více než 500 aplikacemi, včetně WordPress, Facebook a Google, což usnadňuje přizpůsobení a růst publika.
Nejlepší funkce MailChimp
- Provádějte příchozí kampaně pomocí integrovaných formulářů, vstupních stránek a automatizovaných sekvencí.
- Využijte rezervaci schůzek s integrovaným nástrojem pro plánování, který podporuje online platby.
- Prodávejte produkty a spravujte marketing pomocí nativních nástrojů pro elektronický obchod.
- Automatizujte tvorbu obsahu pomocí nástroje MailChimp GPT pro tvorbu e-mailů.
Omezení MailChimp
- Není vhodný pro affiliate marketing, protože přísné zásady mohou vést ke zrušení účtu.
- Omezuje vytváření seznamů, což ztěžuje správu kontaktů.
Ceny MailChimp
- Zdarma
- Essentials: 13 $/měsíc
- Standard: 20 $/měsíc
- Prémiová verze: 350 $/měsíc
Hodnocení a recenze MailChimp
- G2: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 17 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MailChimp?
Mailchimp je velmi spolehlivý nástroj pro e-mailový marketing, zejména pokud teprve začínáte. Editor typu drag and drop usnadňuje navrhování e-mailů a automatizační nástroje šetří spoustu času například při vytváření uvítacích e-mailů a připomínek. Cenový nárůst je však poněkud výrazný. S rostoucím počtem e-mailů se cena rychle zvyšuje a zákaznická podpora v rámci bezplatného tarifu je prakticky neexistující.
Mailchimp je velmi spolehlivý nástroj pro e-mailový marketing, zejména pokud teprve začínáte. Editor typu drag and drop usnadňuje navrhování e-mailů a automatizační nástroje šetří spoustu času například při vytváření uvítacích e-mailů a připomínek. Cenový nárůst je však poněkud výrazný. S rostoucím počtem e-mailů se cena rychle zvyšuje a zákaznická podpora v rámci bezplatného tarifu je prakticky neexistující.
🧠 Věděli jste, že Mailchimp má více než 14 milionů aktivních uživatelů a každý den se registruje téměř 14 000 nových uživatelů?
8. Zendesk (nejlepší pro správu zákaznických služeb)
Zendesk je známý software pro správu problémů. Usnadňuje zákaznickou podporu tím, že shromažďuje všechny vaše konverzace – e-maily, chaty, telefonáty a sociální sítě – na jednom místě. Potřebujete okamžité odpovědi? AI chatboty vám pomohou. Chcete zasílat zprávy v reálném čase? Live chat je přímo integrován. Navíc znalostní databáze pomáhá zákazníkům pomoci si sami.
Zendesk se také snadno integruje se Slackem, Teams a více než 1 200 aplikacemi, takže vše zůstává propojené. Díky integrovaným analytickým nástrojům můžete sledovat doby odezvy a analyzovat spokojenost zákazníků a přizpůsobit branding, motivy a widgety tak, aby vyhovovaly vašemu podnikání.
Nejlepší funkce Zendesk
- Sledujte chování návštěvníků a analytické údaje, abyste získali přehled a zlepšili zapojení zákazníků.
- Shromážděte data o svých zákaznících, od nákupů po preference, pomocí Zendesk Sunshine.
- Přizpůsobte chatovací widgety tak, aby odpovídaly vaší značce, designu webových stránek a funkčním požadavkům.
- Sledujte klíčové metriky podpory, abyste optimalizovali doby odezvy a spokojenost zákazníků.
Omezení Zendesk
- Noví agenti mohou platformu považovat za příliš složitou kvůli velkému množství nástrojů a možností.
- Zpracování velkého objemu zakázek může být pro malé týmy bez jasných procesů náročné.
Ceny Zendesk
- Tým podpory: 25 $/měsíc na uživatele
- Suite Team: 69 $/měsíc na uživatele
- Suite Professional: 149 $/měsíc na uživatele
- Suite Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zendesk?
Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché; konsoliduje veškerou komunikaci se zákazníky na jednom místě, ať už se jedná o e-maily, živý chat nebo telefonické hovory. Schopnost automatizovat pracovní postupy, jako je přidělování ticketů, odesílání odpovědí a sledování interakcí, je opravdu pozoruhodná. Nastavení systému od začátku trvalo dlouho, ale systém je výkonný a předtím, než jej lze spustit a plně využít jeho potenciál, je třeba provést některé změny.
Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché; konsoliduje veškerou komunikaci se zákazníky na jednom místě, ať už se jedná o e-maily, živý chat nebo telefonické hovory. Schopnost automatizovat pracovní úkoly, jako je přiřazování ticketů, odesílání odpovědí a sledování interakcí, je opravdu pozoruhodná. Nastavení systému od začátku trvalo dlouho, ale systém je výkonný a předtím, než jej lze spustit a plně využít jeho potenciál, je třeba provést některé změny.
✨ Zajímavost: Zendesk nabízí program Startups, díky kterému mohou začínající startupy získat kredit Zendesk zdarma na šest měsíců!
9. Wave (nejlepší pro fakturaci a přijímání plateb)
Wave zjednodušuje účetnictví – bez vysokých nákladů. Tento bezplatný cloudový software vám umožňuje sledovat příjmy a výdaje, slaďovat bankovní transakce a odesílat profesionální faktury. Umožňuje také rozsáhlé přizpůsobení faktur a nastavení automatických upomínek plateb, takže nemusíte neustále sledovat platby.
Můžete organizovat účtenky pomocí mobilního skenování účtenek pro automatické zachycení účtů a hromadný import. Pro mzdy Wave generuje daňové zprávy, aby vše proběhlo bez problémů. Je to snadný a cenově dostupný způsob, jak mít přehled o svých financích.
Nejlepší funkce Wave
- Přiřaďte uživatelům role, jako jsou správce, editor, mzdový účetní, prohlížeč a poradce H&R Block.
- Exportujte finanční zprávy ve formátech CSV a PDF a transakce v Excelu a CSV.
- Sledujte aktualizace transakcí v reálném čase na řídicích panelech
- Spravujte více společností v rámci jednoho předplatného
Omezení Wave
- Vyžaduje placené předplatné pro mobilní účtenky a automatické zachycování účtů.
- Automatizace mezd a daní je k dispozici pouze v podporovaných státech.
Ceny Wave
- Starter: zdarma
- Výhoda: 16 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wave
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
Co o Wave říkají skuteční uživatelé?
Jejich fakturační systém je velmi snadno použitelný a zákaznicky přívětivý. Malým firmám také účtují rozumné poplatky za zpracování kreditních karet. Bankovní integrace pro sledování plateb účtů může být trochu matoucí.
Jejich fakturační systém je velmi snadno použitelný a zákaznicky přívětivý. Malým firmám také účtují rozumné poplatky za zpracování kreditních karet. Bankovní integrace pro sledování plateb účtů může být trochu matoucí.
10. Zoho Inventory (nejlepší pro správu zásob)
Zoho Inventory usnadňuje správu zásob díky propojení s Amazonem, eBay a dalšími platformami. Můžete sledovat každou položku pomocí sériových čísel, snadno sdružovat produkty a nastavit automatické objednávky, abyste předešli vyprodání zásob.
Spolupracuje také s USPS, FedEx, PayPal a Stripe, aby zefektivnil přepravu a platby. Chcete víc? Zoho Books a Zoho CRM pomáhají s účetnictvím a zákaznickými údaji. Díky výkonným reportům, které vám pomohou při rozhodování, nebylo nikdy jednodušší mít přehled o skladových zásobách.
Nejlepší funkce Zoho Inventory
- Vytvářejte a sledujte nákupní objednávky s přehledem o nevyřízených a dokončených objednávkách.
- Předvídejte potřeby zásob pomocí prognózování poptávky na základě trendů prodeje.
- Seskupte více komponent do jedné jednotky pomocí správy složených položek pro snazší manipulaci.
- Automatizujte přepravu pomocí integrace dopravců, tisku štítků a sledování zásilek.
Omezení Zoho Inventory
- Nabízí omezenou kompatibilitu s externími systémy mimo sadu Zoho.
Ceny Zoho Inventory
- Zdarma
- Standard: 29 $/měsíc, fakturováno ročně
- Profesionální: 79 $/měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 129 $/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 249 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Zoho Inventory
- G2: 4,3/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Inventory?
I když Zoho Inventory pokrývá všechny požadované aspekty tradičního obchodního modelu, potřeboval jsem pro své podnikání některé přizpůsobené zprávy. Tým Zoho mi byl po celou dobu nápomocen a poskytl mi všechny přizpůsobené zprávy, o které jsem požádal, ještě předtím, než jsem přešel na placený tarif. Zoho vřele doporučuji všem. Mohli by vylepšit software tak, aby se zaměřil také na B2B.
I když Zoho Inventory pokrývá všechny požadované aspekty tradičního obchodního modelu, potřeboval jsem pro své podnikání některé přizpůsobené zprávy. Tým Zoho mi byl po celou dobu nápomocný a poskytl mi všechny přizpůsobené zprávy, o které jsem požádal, ještě předtím, než jsem přešel na placený tarif. Zoho vřele doporučuji všem. Mohli by vylepšit software tak, aby se zaměřoval i na B2B.
Vyzkoušejte ClickUp: nejlepší software pro malé a střední podniky pro maximální produktivitu
Pro úspěšné vedení malé firmy je důležité používat správné nástroje.
Od řízení projektů po finanční sledování a týmovou spolupráci – ten nejlepší software může podpořit růst a udržitelnost. Nástroje, které jsme představili, jsou nezbytné pro firmy, které chtějí posunout svou úroveň, aniž by ohrozily svůj rozpočet.
Pokud potřebujete nástroj, který vše spojuje dohromady, ClickUp je ideálním řešením. Kombinuje projektové řízení, sledování úkolů, časové řízení a týmovou spolupráci na jedné platformě, díky čemuž je snazší než kdy dříve mít vše pod kontrolou.
Jste připraveni zefektivnit své procesy a zvýšit produktivitu? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!