10 nejlepších softwarů pro správu vozového parku, které optimalizují provoz v roce 2025

Stojí vás vaše vozový park příliš mnoho času a peněz?
Sledování vozidel, údržby a řidičů není vůbec snadné. Bez správného systému můžete zmeškat opravy, ztratit palivovou účinnost nebo se potýkat s opožděnými dodávkami. Papírové záznamy a tabulky situaci jen zhoršují.
Představte si, o kolik jednodušší by bylo, kdybyste dostávali upozornění předtím, než bude třeba doplnit olej do nákladního vozu, automaticky znali nejrychlejší trasy nebo mohli prokázat, že vaši řidiči dodržují bezpečnostní předpisy. To vše umí software pro správu vozového parku. Pomáhá vám zjistit, kde se každé vozidlo nachází, kdy potřebuje servis a jak si vedou řidiči – a to vše na jednom místě.
V tomto průvodci rozebíráme nejlepší software pro správu vozového parku, abychom vám pomohli najít ten, který nejlépe vyhovuje vašemu podnikání.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu vozového parku
Dobrý software pro správu vozového parku vám pomůže hladce spolupracovat s vaším týmem, ušetřit čas, snížit náklady a zajistit bezpečnost vašich řidičů. Ale jak vybrat ten nejlepší z tolika možností? Zaměřte se na tyto klíčové funkce:
- Proaktivní plánování a sledování údržby: Hledejte software, který automaticky plánuje servis na základě skutečného počtu najetých kilometrů, motohodin nebo časových intervalů. Kompletní digitální záznamy o všech údržbových pracích, včetně účtenek a poznámek k opravám, vám pomohou odhalit opakující se problémy a prodloužit životnost vozidel.
- Přizpůsobitelné reporty a obchodní přehledy: Správný software vám pomůže na první pohled zobrazit klíčové ukazatele, jako jsou účtenky za palivo, využití vozidel a náklady na údržbu. Hledejte systémy, které vám umožní vytvářet vlastní reporty a exportovat data pro hlubší finanční analýzu.
- Sledování GPS v reálném čase s inteligentními oznámeními: Nejlepší systémy poskytují přesné údaje o poloze všech vozidel s možností přizpůsobení geofencingu.
- Komplexní monitorování bezpečnosti řidičů: Moderní řešení využívají umělou inteligenci a video technologii pro varování před kolizemi, upozornění na prudké brzdění a hodnocení řidičů, aby pomohla zlepšit bezpečnost celé vaší flotily.
- Automatizované nástroje pro zajištění souladu s předpisy: Dobrý software pro správu vozového parku automatizuje upozornění na vypršení platnosti licencí nebo registrací a pomáhá eliminovat papírování.
🧠 Zajímavost: Dekarbonizace se stává nejvyšší prioritou, více než polovina provozovatelů vozových parků v USA usiluje o zcela bezuhlíkové vozové parky do roku 2027 a 90 % se zavázalo k přechodu v budoucnu.
10 nejlepších softwarů pro správu vozového parku
Správný software pro správu vozového parku usnadňuje sledování vozidel, optimalizaci tras, monitorování chování řidičů a mnoho dalšího.
Zde je 10 nejlepších softwarů pro správu vozového parku, které zvýší efektivitu a pomohou spravovat náklady ve vašich dopravních operacích.
1. ClickUp (nejlepší pro vytvoření centralizovaného centra pro správu vozového parku)
Správa vozového parku vyžaduje koordinaci harmonogramů, sledování údržby vozidel a přehled o stovkách pohyblivých částí. ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, sdružuje vše pod jednou střechou, díky čemuž je správa vozového parku plynulejší a organizovanější.
Spravujte provoz vozového parku pomocí ClickUp Tasks
S ClickUp Tasks můžete vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly, jako je údržba vozidel, správa paliva a sledování výkonu řidičů. Vytvořte vlastní pole pro každý úkol přiřazený řidičům, abyste mohli snadno zaznamenávat klíčové údaje, jako je „číslo řidičského průkazu“, „přiřazené vozidlo“ a „měsíční počet najetých hodin“.
Provozní manažeři mohou také používat vlastní stavy pro různé úkoly, aby mohli lépe sledovat jejich plnění. Pokud například sledujete údržbu vozidel, použijte stavy jako „Naplánováno“ pro údržbu, která je naplánována, ale ještě nebyla zahájena, a „Zpožděno“, pokud nejsou k dispozici některé díly.
Sledujte délku trvání projektů
Funkce sledování času ClickUp pomáhá členům týmu zaznamenávat hodiny strávené údržbou vozidel, optimalizací tras a administrativní prací. Můžete ji použít ke sledování pracovní doby řidičů. Řidiči mohou spustit/zastavit časovač, když začínají a končí svou směnu (prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače). Je také snadné sledovat, jak dlouho je každé vozidlo v provozu, a plánovat údržbu na základě využití.
Tyto údaje pomáhají identifikovat neefektivnosti, optimalizovat zdroje a snížit zbytečné náklady. Když přesně víte, kam mizí váš čas, je zlepšení produktivity mnohem snazší.
Analyzujte data vozového parku a získejte strategie pro zlepšení s ClickUp Brain.
Můžete dokonce použít ClickUp Brain, výkonného asistenta AI od ClickUp, k analýze údajů o vozidlech a řidičích a získání strategií, jak zefektivnit celkovou správu vozového parku. Tím zajistíte neustálé zlepšování údržby vozidel, plánů řidičů a dodržování předpisů – vše na jednom místě.
Šablona pro správu vozového parku od ClickUp: vše, co potřebujete, na jednom místě
Šablona pro správu vozového parku od ClickUp poskytuje strukturovaný rámec pro správu vozového parku. Můžete ji použít k organizaci údajů o vozidlech, sledování údržby a získání přehledu o využití vozidel.
Použijte jej k:
- Nastavte si připomenutí pravidelného servisu, aby vozidla zůstala v nejlepší kondici.
- Snadno delegujte práci řidičům a mechanikům
- Sledujte náklady na palivo, opravy a další výdaje.
- Sledujte ujeté kilometry, efektivitu a celkový stav vašeho vozového parku.
Díky šabloně pro správu vozového parku, která obsahuje vše potřebné, se správa vašeho vozového parku stane méně náročnou a mnohem snazší.
Funkce ClickUp
- Okamžitě analyzujte plány údržby, výdaje na palivo a výkon řidičů pomocí ClickUp Brain a předvídejte potenciální problémy s vozidly, než se stanou nákladnými opravami.
- Uchovávejte všechny dokumenty související s vozovým parkem – registrace vozidel, pojištění a záznamy o údržbě – na jednom místě pomocí ClickUp Docs. Snadno aktualizujte, organizujte a sdílejte důležité informace se svým týmem.
- Potřebujete informovat řidiče nebo mechaniky v reálném čase? ClickUp Chat udržuje váš tým v kontaktu v reálném čase.
- Nakreslete plány tras, naplánujte rozvozové harmonogramy a brainstormujte logistiku pomocí interaktivních tabulek ClickUp Whiteboards.
- Sledujte výkon vozidel, výdaje a průběh úkolů pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp.
Zde se dozvíte, jak vytvořit panel ClickUp přizpůsobený provozu vašeho vozového parku👇🏽
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá škála funkcí, které ClickUp nabízí, může být pro některé uživatele až příliš rozsáhlá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp nabízí na jednom místě mnoho funkcí, jako je správa projektů, možnosti brainstormingu, správa úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navržený uživatelský rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno ji sledovat a reportovat a na základě denních porad bylo snadné plánovat budoucnost.
ClickUp nabízí na jednom místě mnoho funkcí, jako je správa projektů, možnosti brainstormingu, správa úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navržený uživatelský rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno ji sledovat a reportovat a na základě denních porad bylo snadné plánovat budoucnost.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem jsou čtyřikrát častěji nuceny používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
2. Fleetio (nejlepší pro preventivní údržbu)
Fleetio je moderní software pro správu vozového parku, který efektivně sleduje, udržuje a optimalizuje vozidla a vybavení. Jeho plánování preventivní údržby vám umožňuje nastavit servisní limity na základě různých faktorů, jako je ujetá vzdálenost nebo počet motohodin.
Fleetio vám zasílá mobilní připomenutí, aby automatizovalo údržbu, snížilo riziko neočekávaných poruch a prodloužilo celkovou životnost vozového parku. Můžete také sledovat servisní náklady každého vozidla a podle toho plánovat pravidelnou údržbu.
A to nejlepší? Díky integraci GPS sledování vozidel, palivových karet a telematiky eliminuje Fleetio ruční zadávání dat a uchovává všechny důležité informace na jednom místě.
Funkce Fleetio
- Sledujte trendy spotřeby paliva, odhalte neefektivnosti a mějte přehled o stavu pneumatik a jejich umístění.
- Pomocí přehledových panelů a reportů můžete na první pohled sledovat výkonnost vozového parku, výdaje a historii polohy.
- Provádějte kontroly vozidel a řidičů, připojujte fotografie a přidávejte komentáře pomocí kontrolního softwaru.
Omezení Fleetio
- Chybí možnost okamžité aktualizace zásob paliva při přidání palivového lístku z lokálního systému, což může vést k nesrovnalostem ve sledování.
- Integrace údajů o ujetých kilometrech s palivovými kartami, zejména s kartami WEX, představuje výzvu pro přesné sledování a vykazování.
- Neobsahuje integrovanou funkci pro sledování odpisů vozidel, která je zásadní pro finanční plánování a audit, zejména pro neziskové organizace.
Ceny Fleetio
- Základní: 5 $ za vozidlo za měsíc
- Profesionální: 7 $ za vozidlo za měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 10 $ za vozidlo za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Fleetio
- G2: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 190 recenzí)
Co říkají o Fleetio skuteční uživatelé?
Největší výhodou Fleetio je bezesporu jeho jednoduché používání. Každý se může během krátké doby snadno naučit, jak tento systém používat, a začít ho využívat. Navíc nabízí celou řadu funkcí, které jsou pro správce vozového parku opravdu cenné.
Největší výhodou Fleetio je bezesporu jeho jednoduché používání. Každý se může během krátké doby snadno naučit, jak tento systém používat, a začít ho využívat. Navíc nabízí celou řadu funkcí, které jsou pro správce vozového parku opravdu cenné.
💡 Tip pro profesionály: Začleňte bezpečnostní standardy do každodenního provozu svého vozového parku. Pravidelně aktualizujte svůj software pro správu vozového parku podle předpisů OSHA, DOT, FMCSA a NHTSA, abyste automatizovali sledování dodržování předpisů. Nastavte upozornění na kontroly vozidel, limity provozních hodin (HOS) a protokoly pro nebezpečné materiály.
3. Samsara (nejlepší pro bezpečnost a dodržování předpisů v reálném čase založené na umělé inteligenci)
Samsara je cloudový software s IoT senzory, který poskytuje přehled o vašich vozidlech, vybavení a pracovištích v reálném čase. Platforma kombinuje GPS sledování, kamery s umělou inteligencí a inteligentní diagnostiku, aby zlepšila bezpečnost, efektivitu a soulad vozového parku s předpisy.
Správci vozového parku používají Samsara ke sledování tras, spotřeby paliva a potřeb údržby vozového parku, čímž snižují náklady a prostoje vozidel. Jeho video bezpečnostní systém detekuje rizikové chování řidičů, jako je překračování rychlosti nebo nepozornost, a poskytuje okamžité upozornění a rady. Kromě nákladních vozidel a přívěsů Samsara také sleduje majetek, náklad citlivý na teplotu a vzdálená pracoviště.
Funkce Samsara
- Detekujte nebezpečné chování řidičů (rozptýlení, únava) pomocí palubních kamer s umělou inteligencí a poskytujte řidičům zpětnou vazbu.
- Sledujte polohu, využití a stav strojů, abyste předešli neočekávaným poruchám.
- Sledujte pohyb nákladu v reálném čase pomocí kontroly teploty a opatření proti krádeži.
- Zefektivněte dohled nad pracovištěm pomocí vzdálených kamer a senzorů, které poskytují manažerům aktuální informace v reálném čase.
Omezení Samsara
- Samsara vyžaduje tříletou smlouvu, což nemusí vyhovovat společnostem, které požadují flexibilitu.
- Ne každý hardware funguje bezproblémově se všemi značkami vozidel, což vede k složitým nastavením a občasným problémům se spolehlivostí.
Ceny Samsara
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Samsara
- G2: 4,6/5 (více než 1 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (710+ recenzí)
Co říkají o Samsara skuteční uživatelé?
Zjistili jsme, že všechny produkty Samsara jsou velmi snadno použitelné, a to nejen pro řidiče, ale i pro manažery. Přizpůsobení se nové bezpečnostní platformě může být někdy náročné, ale díky našemu partnerství a pravidelným kontrolám se nám podařilo tuto platformu zavést bez jakýchkoli potíží.
Zjistili jsme, že všechny produkty Samsara jsou velmi snadno použitelné, a to nejen pro řidiče, ale i pro manažery. Přizpůsobení se nové bezpečnostní platformě může být někdy náročné, ale díky našemu partnerství a pravidelným kontrolám se nám podařilo tuto platformu zavést bez jakýchkoli potíží.
4. Geotab (nejlepší pro telematiku smíšených vozových parků a přechod na ekologické vozové parky)
Pokud hledáte špičkovou platformu pro správu vozového parku, která pomáhá firmám sledovat, optimalizovat a zabezpečit jejich vozidla a majetek, Geotab je tou správnou volbou. Je založen na pokročilé umělé inteligenci a telematice a poskytuje sledování GPS v reálném čase, které umožňuje sledovat chování řidičů.
Platforma funguje s téměř jakýmkoli vozidlem – ať už používáte zařízení GO od společnosti Geotab, systémy vyrobené OEM nebo hardware třetích stran – a zajišťuje plynulý sběr telematických dat. Podporuje také soulad s požadavky ELD (elektronické záznamové zařízení), hlášení daně z pohonných hmot IFTA a DVIR (zprávy o kontrole vozidla řidičem), což usnadňuje dodržování předpisů.
Funkce Geotab
- Využijte jediný systém ke správě vozového parku a majetku s inteligentními informacemi založenými na datech.
- Zvyšte bezpečnost řidičů a snižte rizika pomocí palubních kamer a upozornění v reálném čase.
- Sledujte vybavení a náklad pomocí integrovaných hardwarových a softwarových řešení.
- Sledujte spotřebu paliva, potřeby údržby a chování řidičů, abyste snížili náklady.
Omezení Geotabu
- Software přímo neposkytuje celkový počet najetých kilometrů za konkrétní časové období; uživatelé jej musí ručně vypočítat z údajů na tachometru, což zbytečně zvyšuje složitost.
- Načítání dat za delší časová období je pomalé a systém neumožňuje vyhledávat více vozidel najednou.
Ceny Geotab
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Geotab
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají o Geotabu skuteční uživatelé?
Geotab je snadno použitelný a snadno implementovatelný. Jejich tým zákaznické podpory je úžasný a patří k nejvstřícnějším, s jakými jsem dosud měl co do činění. Geotab používám každý den a díky němu je sledování našich vozidel hračkou.
Geotab je snadno použitelný a snadno implementovatelný. Jejich tým zákaznické podpory je úžasný a patří k nejvstřícnějším, s jakými jsem dosud měl co do činění. Geotab používám každý den a díky němu je sledování našich vozidel hračkou.
5. Fleet Complete (nejlepší pro sledování vozidel a těžké techniky)
Fleet Complete pomáhá firmám optimalizovat provoz díky sledování vozidel v reálném čase, informacím založeným na umělé inteligenci a propojené inteligenci vozidel. Je navržen pro vozové parky všech velikostí – od místních dodávkových vozů po podnikovou logistiku – a poskytuje praktická data pro zvýšení efektivity, zlepšení bezpečnosti a zajištění souladu s předpisy.
Platforma integruje GPS sledování, AI kamery do palubní desky a pokročilou telematiku, aby manažeři měli úplný přehled o poloze vozidel, chování řidičů a stavu majetku. Podporuje také smíšené flotily, včetně elektromobilů, se specializovanými nástroji pro správu nabíjení a optimalizaci energie.
Pro odvětví jako doprava, stavebnictví a vládní vozové parky nabízí Fleet Complete řešení na míru – od elektronických záznamových zařízení (ELD) splňujících požadavky FMCSA až po monitorování těžké techniky.
Funkce Fleet Complete
- Detekujte překročení rychlosti, prudké brzdění a nepozorné řízení pomocí okamžitých upozornění a videozáznamů.
- Automatizujte záznamy o provozních hodinách a inspekční zprávy, abyste se vyhnuli porušením předpisů a pokutám.
- Sledujte stav baterií, vzorce nabíjení a spotřebu energie u elektrických a hybridních vozidel.
- Sledujte přívěsy, stroje a hodnotné zboží pomocí GPS a environmentálních senzorů odolných proti manipulaci.
- Vytvořte si přizpůsobené panely pro sledování klíčových ukazatelů, jako jsou výdaje na palivo, plány údržby a výkon řidičů.
Omezení Fleet Complete
- Někteří uživatelé hlásili, že zákaznická podpora se liší podle lokality.
- Aktualizace sledování vykazují znatelné zpoždění, místo aby poskytovaly data v reálném čase.
- Hromadné nahrávání GPS poloh vyžaduje přesné formátování, což je zdlouhavý proces.
- Systém automaticky nepočítá ujeté kilometry, což zvyšuje pracovní zátěž.
Ceny Fleet Complete
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fleet Complete
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Fleetmatics od Verizon Connect (nejlepší pro optimalizaci mobilních pracovníků)
Společnost Fleetmatics, nyní součást Verizon Connect, poskytuje pokročilá řešení pro správu vozového parku a mobilních pracovníků pro firmy všech velikostí, od malých doručovacích služeb až po velké vozové parky se stovkami vozidel.
Díky sledování GPS v reálném čase získávají podniky úplný přehled o poloze vozidel, trasách a chování řidičů, což pomáhá snižovat náklady na palivo, zabraňovat neoprávněnému používání vozidel a zlepšovat reakční časy. Platforma také podporuje flotily elektrických vozidel (EV) s živým monitorováním baterií, aktualizacemi stavu nabíjení a přehledy pro maximalizaci snah o udržitelnost.
Fleetmatics od Verizon Connect
- Získejte přístup k živým mapám, údajům o výkonu řidičů a automatizovaným zprávám, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
- Sledujte stav baterií a nabíjení a optimalizujte svůj vozový park elektromobilů pro lepší udržitelnost.
- Získejte okamžitá upozornění na agresivní jízdu, překročení rychlosti nebo volnoběh, abyste mohli řidiče naučit bezpečnějším návykům.
- Sledujte stav vozidel, plánujte opravy a předcházejte poruchám pomocí diagnostických zpráv.
- Automatizujte záznamy o provozních hodinách a zprávy DOT, abyste dodržovali předpisy s menším počtem chyb.
Omezení Fleetmatics od Verizon Connect
- Přidání nového GPS do vozidla může trvat měsíce kvůli pomalé reakci prodejců.
- Zrušení služby může být obtížné, zejména s ohledem na poplatek za předčasné ukončení ve výši 3 000 USD, který někteří uživatelé museli zaplatit.
- Instalace může být nepohodlná, protože vyžaduje instalační techniky schválené společností a dlouhé čekací doby na díly.
Ceny Fleetmatics od Verizon Connect
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fleetmatics od Verizon Connect
- G2: 3,8/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 3,2/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fleetmatics od Verizon Connect?
Verizon Fleet Tracking je pro naši firmu velkým přínosem. Velmi se nám líbí funkce geofencing, sledování rychlosti a času a všechny tyto funkce využíváme v našem každodenním provozu.
Verizon Fleet Tracking je pro naši firmu velkým přínosem. Velmi se nám líbí funkce geofencing, sledování rychlosti a času a všechny tyto funkce využíváme v našem každodenním provozu.
🧠 Věděli jste? Pokroky v technologii radiofrekvenční identifikace (RFID) přinášejí revoluci ve sledování vozového parku a geofencingu, přičemž se očekává, že tržní hodnota vzroste z 4,5 miliardy dolarů na impozantních 13,9 miliardy dolarů do roku 2030.
7. Teletrac Navman (nejlepší pro palivovou účinnost a přehled o vozovém parku využívajícím více druhů energie)
Teletrac Navman je řešení pro správu vozového parku a majetku, které kombinuje sledování GPS v reálném čase, analýzu výkonu řidičů a pokročilou telematiku, aby poskytlo správcům vozového parku úplný přehled a kontrolu.
Díky funkcím, jako je sledování vozidel v reálném čase, mohou podniky monitorovat trasy, snížit prostoje a rychle reagovat na zpoždění. Systém také upřednostňuje bezpečnost prostřednictvím videotelematiky založené na umělé inteligenci, která pomáhá předcházet nehodám a zlepšovat chování řidičů. Upozornění na údržbu zajišťují, že vozidla zůstávají v nejlepším stavu, a zabraňují tak neočekávaným poruchám.
Funkce Teletrac Navman
- Detekujte rizikové jízdy a v případě nehod poskytněte důkazy pomocí kamer s vysokým rozlišením.
- Získejte včasná varování o problémech s motorem, opotřebení pneumatik a dalších problémech, abyste se vyhnuli nákladným opravám.
- Analyzujte spotřebu paliva a prozkoumejte alternativní zdroje energie pro ekologičtější vozový park.
- Zjednodušte elektronické záznamy, kontroly a hlášení IFTA pomocí integrovaných nástrojů.
Omezení Teletrac Navman
- Satelitní připojení ve venkovských oblastech je nestabilní, což vede k mezerám ve sledování.
- GPS sledování nemusí být spolehlivé v oblastech se slabým signálem, což může způsobit občasné zpoždění při aktualizaci polohy.
Ceny Teletrac Navman
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teletrac Navman
- G2: 3,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 2,8/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teletrac Navman?
Je skvělé, že mohu sledovat přívěsy v reálném čase a mít přehled o tom, kde se právě nacházejí. Líbí se mi, že je k dispozici mnoho možností pro informace o přívěsech. Je také příjemné, že si mohu systém uspořádat tak, jak mi to nejvíce vyhovuje, takže když otevřu Teletrac, jsou informace, které potřebuji, na prvním místě.
Je skvělé, že mohu sledovat přívěsy v reálném čase a mít přehled o tom, kde se právě nacházejí. Líbí se mi, že je k dispozici mnoho možností pro informace o přívěsech. Je také příjemné, že si mohu systém uspořádat tak, jak mi to nejvíce vyhovuje, takže když otevřu Teletrac, jsou informace, které potřebuji, na prvním místě.
🧠 Věděli jste? Software pro správu vozového parku je klíčový pro snížení provozních rizik a nákladů, protože pouze dopravní nehody stojí americké zaměstnavatele ročně přes 60 miliard dolarů. Robustní systém pomáhá zlepšit bezpečnost řidičů, optimalizovat trasy a předcházet nákladným incidentům.
8. FleetGO (nejlepší pro evropskou shodu a přepravu nákladu citlivého na teplotu)
Cloudová platforma FleetGO poskytuje pokročilá řešení pro správu vozového parku, která firmám zajišťují úplný přehled a kontrolu nad jejich vozidly, přívěsy a majetkem. Díky sledování GPS, automatické analýze tachografů (zaznamenávání doby jízdy, rychlosti, vzdálenosti a činnosti řidiče) a dálkovému monitorování teploty zajišťuje FleetGO, že firmy dodržují předpisy a zároveň snižují zbytečné náklady.
Systém je navržen tak, aby byl flexibilní, ať už sledujete jedno auto nebo spravujete velký vozový park nákladních vozidel a přívěsů. Nabízí také monitorování tlaku v pneumatikách, aby se předešlo poruchám, podrobné sledování přívěsů, aby se zabránilo ztrátám, a intuitivní aplikaci pro kontrolu vozidel, která zjednodušuje dodržování předpisů DVSA.
Funkce FleetGO
- Sledujte zboží citlivé na teplotu v několika zónách a udržujte zákonné záznamy.
- Předcházejte poruchám a šetřete palivo díky upozorněním na tlak v pneumatikách v reálném čase.
- Dodržujte předpisy týkající se pracovní doby řidičů pomocí automatických kontrol tachografů a přehledných zpráv.
- Proveďte řidiče povinnými kontrolami s fotografickým dokladem a digitálním podpisem pro úplnou shodu s předpisy.
Omezení FleetGO
- Společnost neuvádí provozní dobu svého týmu podpory, což vede k nejistotě ohledně dostupnosti pomoci.
Ceny FleetGO
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze FleetGo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Wheels, Inc. (Nejlepší pro komplexní leasing vozového parku a podporu přechodu na elektromobily)
Společnost Wheels, Inc. nabízí kompletní škálu služeb pro vozové parky – od leasingu a údržby vozidel po správu paliva, telematiku a nabíjení elektromobilů –, aby podniky mohly fungovat chytřeji a efektivněji. Jejich řešení pokrývají všechny fáze správy vozového parku, včetně podpory při nehodách, programů bezpečnosti řidičů, zpracování mýtného a přestupků a dodržování předpisů pro motorová vozidla.
Pro společnosti přecházející na elektrická vozidla poskytuje platforma odborné poradenství ohledně výběru elektrických vozidel, nabíjecí infrastruktury a školení řidičů. Jejich pokročilá technologie pro správu vozového parku poskytuje informace v reálném čase, mobilní nástroje pro řidiče a analytické údaje pro optimalizaci výkonu.
Funkce společnosti Wheels, Inc.
- Sloučte leasing, údržbu, palivo a telematiku na jednom místě pro hladké řízení vozového parku.
- Získejte odborné rady ohledně elektrických vozidel, nabíjecí infrastruktury a školení řidičů.
- Zaveďte bezpečnostní programy, které podpoří zodpovědné řízení a minimalizují rizika.
- Vyberte si kompletní outsourcing nebo služby přizpůsobené vašim obchodním požadavkům.
Omezení společnosti Wheels, Inc.
- Nastavení systému je spojeno se značnými náklady.
Ceny společnosti Wheels, Inc.
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze společnosti Wheels, Inc.
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Lytx (nejlepší pro výcvik řidičů a prevenci kolizí s využitím umělé inteligence)
Lytx je přední software pro sledování vozového parku, který kombinuje umělou inteligenci, strojové vidění a sledování GPS v reálném čase, aby zvýšil bezpečnost, efektivitu a dodržování předpisů. Pomáhá správcům vozového parku sledovat chování řidičů, snižovat počet nehod a optimalizovat provoz pomocí praktických informací.
Výjimečnou funkcí systému Lytx je detekce rizik pomocí umělé inteligence, která identifikuje více než 60 nebezpečných jízdních manévrů, od nepozorné jízdy po prudké brzdění, a poskytuje okamžité výstrahy v kabině pro okamžitou nápravu. Video telematický systém zaznamenává záběry ve vysokém rozlišení (včetně nočního vidění a 360stupňového pohledu), což umožňuje coaching založený na důkazech a rychlejší řešení incidentů.
Funkce Lytx
- Detekujte rizikové jízdy (například překročení rychlosti nebo nepozornost) a dostávejte upozornění v reálném čase, abyste předešli kolizím.
- Zjednodušte požadavky ELD, DVIR a DOT pomocí automatizovaných záznamů řidičů, inspekcí a reportingu.
- Sledujte spotřebu paliva, abyste minimalizovali plýtvání a maximalizovali efektivitu.
- Využijte specializovaný zákaznický servis, který rychle vyřeší vaše problémy a zajistí vyšší provozuschopnost vozového parku.
Omezení Lytx
- Nabízí omezenou funkčnost nad rámec monitorování bezpečnosti.
- Uživatelé hlásili problémy s kamerami Lytx, nefunkční zákaznickou podporou a přetrvávajícími systémovými poruchami.
Ceny Lytx
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lytx
- G2: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Lytxu skuteční uživatelé?
Kamery fungují dobře, včasnost, s jakou jsme upozorněni na jakékoli nesrovnalosti nebo potenciální problémy, je skvělá. LYTX má přehled o přezkoumávání videozáznamů. Zákaznická podpora na naše problémy rychle reagovala s řešeními.
Kamery fungují dobře, včasnost, s jakou jsme upozorněni na jakékoli nesrovnalosti nebo potenciální problémy, je skvělá. LYTX má přehled o přezkoumávání videozáznamů. Zákaznická podpora na naše problémy rychle reagovala s řešeními.
Použijte ClickUp k transformaci správy vozového parku pro maximální efektivitu
Skloubit rozvrhy vozového parku, poruchy a aktualizace řidičů je vyčerpávající. Tabulky, nepřehledné aplikace a roztříštěné informace vám zabírají spoustu času. Tradiční software a nástroje pro sledování vozového parku to ještě ztěžují, protože musíte neustále přepínat mezi aplikacemi, opravovat chyby a sledovat aktualizace.
ClickUp to mění. Sdružuje všechny úkoly, plány a komunikaci týkající se vašeho vozového parku do jednoho jednoduchého panelu. Přiřazujte úkoly, sledujte vozidla a zaznamenávejte údržbu bez potíží. ClickUp funguje tak, jak jste zvyklí, takže ušetříte čas a starosti.
