13 nejlepších konkurentů NetSuite pro řízení podniku v roce 2025

Věděli jste, že neefektivita stojí společnosti až 30 % jejich ročních příjmů?
Řešení? Robustní, škálovatelné plánování podnikových zdrojů (ERP), které propojuje všechny části vašeho podnikání – zefektivňuje provoz a podporuje růst.
NetSuite je již řadu let dominantní silou v oblasti ERP. Ale opravdu splňuje všechna očekávání? Nebo na vás čeká flexibilnější a nákladově efektivnější alternativa?
Čtěte dál a seznamte se s nejlepšími konkurenty NetSuite s komplexními funkcemi, které vám pomohou růst chytřeji a rychleji. 🚀
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled 13 nejlepších alternativ NetSuite, z nichž každá vyniká v různých obchodních funkcích, jako jsou finance, CRM, řízení projektů a automatizace:
- ClickUp : Nejlepší pro přizpůsobitelné řízení podniku
- Odoo: Nejlepší pro flexibilitu open-source ERP a CRM
- Microsoft Dynamics 365: Nejlepší pro integraci ERP a CRM na podnikové úrovni
- Sage Intacct: Nejlepší pro finanční řízení a automatizaci založené na umělé inteligenci
- Quickbooks Enterprise: Nejlepší pro účetnictví a správu zásob
- Acumatica: Nejlepší pro škálovatelné ERP řešení a správu nákupu
- Xero: Nejlepší pro účetnictví a finanční automatizaci malých podniků
- SAP S/4HANA Cloud: Nejlepší řešení pro řízení podniku založené na umělé inteligenci
- Epicor Kinetic: Nejlepší pro kognitivní ERP zaměřené na výrobu
- Infor M3: Nejlepší pro správu složitých podnikových pracovních postupů
- IFS Cloud ERP: Nejlepší pro správu podnikových aktiv založenou na umělé inteligenci
- Certinia: Nejlepší pro služby a finanční řízení
- Workday: Nejlepší pro hladkou integraci lidských zdrojů a financí
🔎 Věděli jste, že Oracle vlastní NetSuite – a jednoho z jeho největších konkurentů! Oracle koupil NetSuite v roce 2016 za 9,3 miliardy dolarů a plně jej integroval do svého ekosystému. Vlastní však také Oracle Fusion Cloud ERP, konkurenta NetSuite!
Co je NetSuite?
NetSuite je cloudové ERP softwarové řešení, které centralizuje vaše klíčové obchodní operace. Integruje projektové účetnictví, řízení dodavatelského řetězce, zpracování objednávek a finanční reporting a poskytuje jednotnou platformu pro zvýšení efektivity a škálovatelnosti.
- Finanční řízení: Automatizujte účetnictví, rozpočtování a sledování příjmů.
- Správa zásob: Sledujte zásoby, zjednodušte plnění objednávek a snižte počet chyb.
- Řízení vztahů se zákazníky (CRM): Spravujte prodej, marketing a interakce se zákazníky.
- Správa skladu: Optimalizujte logistiku, nákup a vztahy s dodavateli.
- Business intelligence a reporting: Získejte přehled v reálném čase díky přizpůsobitelným dashboardům.
Omezení NetSuite
📈 Globální trh ERP zažívá boom a podle odhadů se jeho hodnota zdvojnásobí z 55,38 miliard dolarů v roce 2024 na 110,15 miliard dolarů v roce 2034, což představuje meziroční růst o 7,1 %! S rostoucí poptávkou potřebují podniky škálovatelné a nákladově efektivní softwarová řešení ERP, ale ne každý nástroj dokáže držet krok.
To platí i pro NetSuite ERP. Jeho rigidní struktura, vysoké náklady a složitá konfigurace vedou mnoho společností k hledání flexibilnějších alternativ.
Zde jsou jeho nedostatky:
- Složitost cen: Očekávejte vysoké počáteční a opakující se výdaje. Roční předplatné NetSuite zahrnuje poplatky za platformu, poplatky za uživatele a další náklady za doplňkové moduly a integrace, což z něj činí nákladnou investici.
- Omezená zákaznická podpora: Za prioritní služby zaplatíte více. NetSuite nabízí základní podporu s telefonickou pomocí v případě kritických problémů a prohledávatelnou znalostní databázi, což nutí podniky k upgradu, aby získaly rychlejší reakční časy a plnou podporu 24/7.
- Dlouhá implementace: Na spuštění budete čekat déle. Nasazení NetSuite vyžaduje rozsáhlou konfiguraci, migraci dat a školení zaměstnanců, což často zpožďuje plné přijetí a narušuje obchodní procesy.
- Omezení přizpůsobení: Úpravy s omezenou flexibilitou. NetSuite sice umožňuje přizpůsobení, ale pokročilé změny často vyžadují vývojáře nebo externí konzultanty, což ztěžuje přizpůsobení systému vašim jedinečným potřebám.
- Složité uživatelské rozhraní: Navigujte v nepružných pracovních postupech. Nepřehledné uživatelské rozhraní NetSuite vyžaduje týdny školení, což zpomaluje jeho přijetí a snižuje produktivitu. Problémy se synchronizací dat navíc vytvářejí překážky pro podniky, které potřebují plynulý provoz.
Nejlepší alternativy NetSuite v kostce
Než se pustíte do podrobností, zde je stručné srovnání nejlepších konkurentů Netsuite, ideálních případů použití a vynikajících funkcí.
|Řešení
|🏆 Ideální pro
|✅ Nejlepší funkce
|ClickUp
|Podniky, které potřebují komplexní platformu
|Správa úkolů a projektů, CRM, nástroje AI, přizpůsobitelné pracovní postupy, nástroje pro spolupráci
|Odoo
|Malé a střední podniky
|Open-source, modulární aplikace, škálovatelné a flexibilní ERP
|Microsoft Dynamics 365
|Velké a podnikové společnosti
|Informace založené na umělé inteligenci, hladká integrace s Microsoftem, silné finanční a prodejní nástroje
|Sage Intacct
|Finanční týmy, účetní, finanční ředitelé
|Pokročilá správa hotovosti, dashboardy v reálném čase, řešení účetnictví pro více subjektů
|QuickBooks Enterprise
|Rostoucí firmy, ideální pro maloobchod, e-commerce a výrobu
|Škálovatelné účetnictví, správa zásob, mzdy
|Acumatica
|Střední podniky, zejména ve výrobním a stavebním odvětví
|Cloudové ERP, neomezená cena pro uživatele, zaměření na zákazníka
|Xero
|Malé podniky, start-upy a živnostníci
|Zjednodušené účetnictví, sledování financí v reálném čase, uživatelsky přívětivé rozhraní
|SAP S/4HANA Cloud
|Velké zákaznické podniky, globální společnosti
|ERP řízené umělou inteligencí a prediktivní obchodní analytika
|Epicor Kinetic
|Výrobní a distribuční společnosti
|Odvětvově specifické ERP, komplexní řízení dodavatelského řetězce a automatizace skladů
|Infor M3
|Potraviny, nápoje, móda a chemikálie
|Pokročilá automatizace skladů a zásob, cloudové ERP
|IFS Cloud ERP
|Odvětví s vysokou náročností na aktiva, jako je stavebnictví a letecký průmysl
|Projektové ERP, správa aktiv
|Certinia
|Podniky založené na službách
|Silná PSA (Professional Services Automation), nejvhodnější pro firmy poskytující profesionální služby
|Workday
|Společnosti zaměřené na lidské zdroje a finance
|Řízení lidského kapitálu (HCM), mzdy, pokročilé plánování pracovní síly a analytika
Nejlepší konkurenti NetSuite, které stojí za to vyzkoušet
🧠 Zajímavost: První ERP systém byl vyvinut v 60. letech 20. století výrobní společností, která se snažila automatizovat správu zásob. To, co začalo jako jednoduchý nástroj, je dnes multimiliardovým průmyslem, který pohání podniky po celém světě! 🌍
Ať už potřebujete lepší řešení pro finanční řízení, větší škálovatelnost nebo flexibilní integraci, správný nástroj udělá velký rozdíl!
Zde jsou nejlepší konkurenti Netsuite, kteří v tomto oboru způsobují rozruch:
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelné řízení podniku)
Řízení vašeho podnikání není univerzální a ClickUp vám zaručuje, že se nikdy nebudete muset spokojit s kompromisem. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, spojuje týmy, procesy a data do jednoho propojeného systému, který vám pomáhá optimalizovat pracovní postupy, automatizovat operace a snadno škálovat.
Projektové řízení ClickUp vám pomůže udržet si přehled díky viditelnosti pracovního vytížení, kapacity a časových harmonogramů projektů v reálném čase. Přizpůsobitelné panely a přehledy zobrazují správu výnosů, plánování podnikových zdrojů a klíčové ukazatele výkonnosti, což umožňuje vedení agilní přístup.
A to není vše! ClickUp kombinuje CRM a řízení projektů, aby vám pomohl sledovat potenciální zákazníky, automatizovat prodej a spravovat zákazníky, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor. Vše od onboardingu klientů po sledování obchodů a správu objednávek je centralizováno v ClickUp CRM.
Nechte těžkou práci na ClickUp Brain! Tento asistent poháněný umělou inteligencí automatizuje opakující se úkoly, generuje okamžité zprávy, sumarizuje schůzky a identifikuje nesrovnalosti v pracovních postupech. Váš tým se tak může soustředit na práci s vysokým dopadem namísto administrativních úkolů.
ClickUp Automations eliminuje manuální práci – automaticky přiřazuje úkoly, aktualizuje stavy, spouští oznámení a spravuje schvalování. Už žádné zdlouhavé dohadování, jen plynulé pracovní postupy, které udržují mezifunkční týmy v pohybu.
💡Tip pro profesionály: Úspěšná obchodní strategie není jen o plánování, ale také o realizaci a týmové práci. Využijte SWOT analýzu k optimalizaci procesů a poté svou strategii uveďte do života pomocí nástrojů pro spolupráci ClickUp.
Použijte ClickUp Docs k dokumentování iniciativ, centralizaci podrobností a vytváření interních wiki stránek s možností úprav v reálném čase a bohatým formátováním. Potřebujete rychlá rozhodnutí? ClickUp Chat propojuje konverzace s úkoly, takže se nic neztratí v roztříštěných e-mailech nebo zprávách!
Nejlepší funkce ClickUp
- Navrhněte pracovní postupy, které vyhovují vašemu podnikání – ať už se jedná o provoz, lidské zdroje, finance nebo prodej.
- Sladěte všechny týmy s celofiremními cíli pomocí ClickUp Goals.
- Vyvažte pracovní zátěž a zvyšte odpovědnost pomocí pokročilých nástrojů pro správu zdrojů.
- Proměňte diskuse v činy tím, že okamžitě převedete chaty, komentáře, e-maily a dokumenty na úkoly.
- Vizualizujte a plánujte chytřeji s ClickUp Whiteboards pro brainstorming a mapování pracovních postupů.
- Zefektivněte schvalování pomocí formulářů ClickUp pro strukturovaný sběr dat a automatizaci pracovních postupů.
- Snadno synchronizujte finance s QuickBooks, Xero a dalšími účetními integracemi – bez nutnosti používat tabulky.
- Škálujte bez chaosu – ClickUp for Operations sleduje výkonnost, aby růst zůstal efektivní a nákladově efektivní.
💡 Tip pro profesionály: Nevíte si rady mezi ERP a CRM – proč si vybírat, když můžete mít obojí? ClickUp kombinuje to nejlepší z obou světů a nabízí vám hladké řízení projektů, sledování prodejů, automatizaci pracovních postupů a plnou přizpůsobitelnost – vše na jedné platformě.
Omezení ClickUp
- Jeho rozsáhlá sada funkcí může být pro nové uživatele trochu matoucí.
- Některé pokročilé funkce AI vyžadují určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Využívám ClickUp k řešení různých obchodních výzev, od strategického řízení a správy portfolia po dohled nad zdroji a dodavateli, a dokonce i k ERP řešením. Díky zavedení a automatizaci obchodních procesů jsem zaznamenal znatelné zvýšení provozní efektivity. Funkce platformy pro vytváření reportů, včetně komplexních dashboardů a přehledů zdrojů, významně přispěly k širšímu a hlubšímu pochopení celkové situace našeho podnikání.
2. Odoo (nejlepší pro flexibilitu open-source ERP a CRM)
Odoo je komplexní ERP software, který roste s vámi. Začněte s tím nejdůležitějším – skladovými zásobami, lidskými zdroji, marketingem nebo účetnictvím – a rozšiřujte se podle svých potřeb. Jeho modulární struktura vám umožní vytvořit perfektní obchodní systém, který se přizpůsobí vašim jedinečným potřebám.
Co je na tom skvělé? Díky flexibilitě open source máte vše pod kontrolou. Bezplatná verze umožňuje plné přizpůsobení, zatímco verze Enterprise poskytuje hosting, údržbu a odbornou podporu – ideální pro firmy, které potřebují plně spravované ERP řešení.
Nejlepší funkce Odoo
- Řiďte své podnikání odkudkoli pomocí webu, stolního počítače a mobilních zařízení.
- Mějte přehled o logistice díky sledování v reálném čase napříč sklady a lokalitami.
- Integrujte čtečky čárových kódů a POS systémy pro plynulé řízení zásob.
- Automatizujte správu objednávek pomocí optimalizace dodavatelského řetězce založené na umělé inteligenci.
Omezení Odoo
- Pokročilé přizpůsobení vyžaduje technické znalosti, což činí nastavení složitým pro neprogramátory.
- Závislost na externích vývojářích pro úpravy, což vede k vyšším nákladům a delší době implementace.
Ceny Odoo
- Navždy zdarma
- Standard: 24,90 $/měsíc na uživatele
- Vlastní: 37,40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1200 recenzí)
Na ERP systému Odoo se mi nejvíce líbí jeho komplexní řešení, které pokrývá širokou škálu obchodních potřeb, od účetnictví po systémy správy zásob, s jednoduchým přizpůsobením a uživatelsky přívětivým rozhraním. Pomáhá zefektivnit provoz a zlepšit celkovou efektivitu.
3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (nejlepší pro integraci ERP a CRM na podnikové úrovni)
Microsoft Dynamics je komplexní sada nástrojů navržená tak, aby zjednodušila provoz, zlepšila zákaznickou zkušenost a podpořila chytřejší rozhodování. Její největší výhoda? Hluboká integrace s MS 365, Power BI a Teams – ideální pro podniky v ekosystému Microsoftu.
Jeho vlajková loď, Business Central, sjednocuje finance, provoz, prodej a zákaznický servis v jediném cloudovém systému, což umožňuje plynulé škálování. Informace získané pomocí umělé inteligence, automatizace a analýzy v reálném čase vám pomohou pracovat chytřeji bez zvýšení nákladů.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365
- Sjednoťte data ERP a CRM pro získání přehledu v reálném čase o financích, prodeji a provozu.
- Automatizujte finanční řízení pomocí prognóz, reportingu a sledování výdajů.
- Zlepšete vztahy se zákazníky díky informacím o prodeji získaným pomocí umělé inteligence a prediktivní obchodní analytice.
- Optimalizujte provoz terénních služeb pomocí inteligentního plánování, sledování a vzdálené pomoci.
Omezení Microsoft Dynamics 365
- Vysoké náklady na implementaci – nejvhodnější pro podniky s velkým rozpočtem na IT
- Náročné osvojení díky rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 $/měsíc na uživatele
- Dynamics 365 Business Central Premium: 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365
- G2: 4,0/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 180 recenzí)
Tento nástroj je jako mít vysoce výkonnou sekretářku, která vám usnadňuje práci; má neuvěřitelnou škálu aplikací, díky nimž jsme zvýšili naši produktivitu. Integruje se také s téměř všemi programy Microsoft, což nám umožňuje udržovat vynikající kontrolu nad financemi a prodejem díky propojení s Excelem.
4. Sage Intacct (nejlepší pro finanční řízení a automatizaci založené na umělé inteligenci)
Sage Intacct je určen pro firmy, které kladou důraz na finance a jsou připraveny opustit tabulky, automatizovat účetnictví a přijímat chytřejší rozhodnutí. Jeho automatizace pomocí umělé inteligence zefektivňuje rozpočtování, cash flow a uzávěrky, zatímco podpora více entit zjednodušuje konsolidace napříč dceřinými společnostmi.
Díky dashboardům v reálném čase a automatizaci podporující dodržování předpisů získáte 360° přehled o ziskovosti, výdajích a trendech výnosů. Od závazků po prognózy a integraci Salesforce – Sage Intacct udržuje vaše čísla přesná a pod kontrolou.
Nejlepší funkce Sage Intacct
- Automatizujte základní finanční procesy – od AP/AR po bankovní rekonsolidace a uznávání výnosů.
- Snadno spravujte více entit a konsolidujte finance napříč dceřinými společnostmi a globálními operacemi.
- Zefektivněte dodržování daňových předpisů pomocí automatizovaného reportingu a finančních výkazů připravených k auditu.
- Integrujte s Salesforce, nástroji pro správu mezd a výdajů.
Omezení Sage Intacct
- Méně komplexní jako ERP software ve srovnání s jinými alternativami
- Pro malé podniky je drahé, protože ceny jsou vhodnější pro střední a velké podniky.
Ceny Sage Intacct
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sage Intacct
- G2: 4,3/5 (více než 3 600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sage Intacct?
Přešli jsme od NetSuite, protože nedokázali správně zvládnout složitosti e-commerce při plnění objednávek. Intacct zvládá problémy, jako je plnění z více skladů a nákup na objednávku nebo dropshipping v rámci stejné objednávky.
5. QuickBooks Enterprise (nejlepší pro účetnictví a správu zásob)
Zatímco QuickBooks je široce známý jako účetní software, QuickBooks Enterprise jde nad rámec základního účetnictví. Nabízí komplexní ERP řešení pro podniky, které vyžadují podrobné sledování zásob a finanční řízení.
Díky podrobným finančním přehledům a přizpůsobitelným reportům je QuickBooks ideální volbou pro velkoobchodníky, výrobce a maloobchodníky. Sledování zásob v reálném čase, víceúrovňová kategorizace zásob a automatické objednávání pomáhají snižovat rozdíly a předcházet vyprodání zásob.
Nejlepší funkce QuickBooks Enterprise
- Vytvořte více než 200 vlastních reportů pro sledování financí, prodejů a prognóz.
- Automatizujte vychystávání, balení a expedici pomocí mobilního řízení skladu.
- Organizujte zásoby chytřeji pomocí víceúrovňové kategorizace a sledování expirace.
- Přiřaďte produktům data expirace a spravujte rychle se kazící zboží efektivněji.
Omezení QuickBooks Enterprise
- Problémy s navigací – po otevření transakce není jasné, jak se vrátit na původní stránku.
- Hlášené chyby, jako například zmizení účetních zápisů, pokud první řádek neobsahuje žádný účet.
Ceny QuickBooks Enterprise
- Gold: 2 210 $ ročně (roční předplatné)
- Platinum: 2 717 $ ročně (roční předplatné)
- Diamond: 5 264 $ ročně (měsíční předplatné)
Hodnocení a recenze QuickBooks Enterprise
- G2: 4,2/5 (více než 940 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 000 recenzí)
Společnost, pro kterou pracuji, má několik poboček a QuickBooks nám umožňuje spolupracovat v reálném čase, i když nejsme fyzicky na jednom místě. Používáme jej také pro přepravní doklady, zprávy, splatné faktury a ukládání dokumentů, které používá náš výrobní závod.
6. Acumatica (nejlepší pro škálovatelné ERP řešení a řízení nákupu)
Acumatica je moderní, flexibilní ERP, které nabízí řadu nástrojů pro automatizaci profesionálních služeb a plánování projektů. Na rozdíl od tradičních systémů neúčtuje poplatky za uživatele, což je ideální pro společnosti, které plánují rozšíření bez zvýšení nákladů na licence.
Moduly Acumatica pro konkrétní odvětví, jako je výroba, distribuce, stavebnictví a maloobchod, vynikají. Umožňují podnikům přizpůsobit pracovní postupy, sledovat finance v reálném čase a optimalizovat provoz.
Nejlepší funkce Acumatica
- Snadná synchronizace s Amazonem, BigCommerce a Shopify pro hladký chod maloobchodních operací.
- Spravujte finance na jednom místě díky automatickému sledování hotovosti a bankovním odsouhlasením.
- Zjednodušte pracovní postupy projektů propojením nabídek s CRM a sledováním historie verzí.
- Zlepšete nákup sdružováním požadavků a automatizací schvalování.
Omezení Acumatica
- Chyby při přenosu dat způsobené nezávisle vyvinutými moduly
- Náročné osvojování a složitá terminologie mohou vyžadovat další školení pro nové uživatele.
Ceny Acumatica
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Acumatica
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem prosperují s devíti nebo méně nástroji.
Mnoho alternativ NetSuite však stále spoléhá na roztříštěné nástroje pro řízení projektů, CRM, automatizaci a spolupráci, což vede k neefektivitě namísto řešení.
ClickUp eliminuje chaos tím, že spojuje úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a automatizaci do jednoho plynulého pracovního prostoru. Už nemusíte přeskakovat mezi nesouvislými nástroji – zviditelněte svou práci, spolupracujte bez námahy a nechte AI, aby se postarala o náročnou práci. 🚀
7. Xero (nejlepší pro účetnictví a finanční automatizaci malých podniků)
Chcete zjednodušit fakturaci, bankovní rekonciliaci a sledování výdajů? Xero automatizuje tyto úkoly a poskytuje přehled o cash flow, finančním zdraví a nadcházejících platbách v reálném čase prostřednictvím intuitivního dashboardu.
Zabýváte se opakovanými platbami za předplatné nebo mezinárodními transakcemi? Xero nabízí podporu více měn a automatické upomínky faktur, aby platby proběhly bez problémů.
Díky více než 1 000 integracím třetích stran se navíc propojuje s e-commerce platformami, platebními bránami a mzdovými službami, což z něj činí univerzální volbu pro rostoucí podniky.
Nejlepší funkce Xero
- Sledujte projekty a finance na jednom místě pomocí sledování úkolů, rozpočtování a fakturace.
- Synchronizujte s více než 21 000 bankami po celém světě a získejte párování a odsouhlasení transakcí v reálném čase.
- Přijímejte platby okamžitě prostřednictvím debetní, kreditní karty nebo přímého inkasa přímo z faktur.
- Sledujte cash flow v reálném čase díky živým přehledům a automatizovaným finančním zprávám.
Omezení Xero
- Primárně navržen jako účetní software s minimálními CRM nebo širšími nástroji pro řízení operací.
- Může mít potíže s vysokým objemem transakcí, složitými pracovními postupy a pokročilým reportováním pro větší podniky.
Ceny Xero
- Včasná registrace: 20 $/měsíc na uživatele
- Růst: 47 $/měsíc na uživatele
- Založeno: 80 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Xero
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)
Xero je spolehlivé účetní řešení, které nám umožňuje spravovat všechny naše finanční potřeby na jednom místě. Pomáhá nám řídit výdaje a sledovat peněžní toky do a z podniku.
8. SAP S/4HANA Cloud (nejlepší řešení pro řízení podniku založené na umělé inteligenci)
SAP S/4HANA Cloud je ERP systém pro velké podniky založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje finance, logistiku a odvětvové operace. Automatizace v reálném čase zlepšuje plánování, správu dodavatelů a plánování kapacit pro komplexní obchodní prostředí.
Bylo spuštěno v roce 2015 jako vlajkové řešení společnosti SAP a využívá výpočty v paměti k zpracování obrovských objemů dat v reálném čase, což je ideální pro finanční prognózy, řízení rizik a dodržování předpisů.
Nejlepší funkce SAP S/4HANA Cloud
- Optimalizujte globální finance díky souladu s IFRS a pokročilému řízení financí.
- Předefinujte obchodní modely za běhu pomocí automatizace pracovních postupů v reálném čase.
- Chraňte obchodní data pomocí integrovaného zálohování, obnovy po havárii a údržby systému.
- Hladké propojení s aplikacemi SAP a aplikacemi třetích stran pro plnou integraci
Omezení SAP S/4HANA Cloud
- Složitá implementace vyžaduje značné IT zdroje a odborné znalosti.
- Rigidní architektura – pro integraci třetích stran je nutný middleware
Ceny SAP S/4HANA Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP S/4HANA Cloud
- G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
Aplikace SAP S/4HANA zvyšují rychlost a dostupnost dat. Jsou velmi snadno použitelné a zákaznická podpora je vynikající.
9. Epicor Kinetic (nejlepší pro kognitivní ERP zaměřené na výrobu)
Epicor Kinetic je ERP systém navržený speciálně pro rychlost, přesnost a škálovatelnost, který podporuje diskrétní, procesní a zakázkové výrobce.
Spravujete jeden web nebo globální síť? Sjednocuje výrobu na více místech a zvyšuje efektivitu. Navíc jeho systém Manufacturing Execution System (MES) poskytuje sledování výroby v reálném čase, čímž snižuje prostoje, omezuje plýtvání a maximalizuje produktivitu.
Nejlepší funkce Epicor Kinetic
- Optimalizujte zakázkové objednávky pomocí konfigurátoru produktů, který shromažďuje a spravuje požadavky klientů.
- Využijte umělou inteligenci k odhalování úzkých míst, předpovídání zpoždění a zajištění plynulého plánování výroby.
- Zlepšete přehlednost správy zdrojů díky sledování založenému na IoT a přehledům o zásobách.
- Provádějte akce pomocí textového, obrazového a hlasového vstupu – převádějte nabídky na objednávky.
Omezení Epicor Kinetic
- Nastavení a přizpůsobení mohou vyžadovat další IT zdroje.
- Nekonzistentní zákaznická podpora – uživatelé hlásí zpoždění při řešení složitých problémů.
Ceny Epicor Kinetic
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Epicor Kinetic
- G2: 3,8/5 (více než 470 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 170 recenzí)
Epicor Kinetic je velmi univerzální ERP software, který uživateli umožňuje vytvářet pole, dotazovat se na databázi a zobrazovat informace na přizpůsobitelných panelech.
10. Infor M3 (nejlepší pro správu složitých podnikových pracovních postupů)
Infor M3 je cloudový ERP systém vytvořený pro výrobní, distribuční a půjčovny zařízení působící na více místech, v různých zemích a s různými měnami. Poskytuje přehled o výrobě, zásobách a financích v reálném čase a zajišťuje tak plynulý provoz.
Díky vysoce konfigurovatelným pracovním postupům a flexibilnímu přístupu k cloudu umožňuje Infor M3 podnikům snadno škálovat, rychle se přizpůsobovat a optimalizovat procesy pro maximální efektivitu.
Nejlepší funkce Infor M3
- Automatizujte analýzu dat, souhrny a zprávy pomocí integrované generativní AI.
- Odhalte neefektivnosti a identifikujte úzká místa pomocí procesního dolování.
- Sledujte a reportujte úsilí v oblasti ESG přímo v rámci každodenních operací.
- Zlepšete prognózy, plánování a efektivitu skladu pomocí nástrojů pro řízení dodavatelského řetězce specifických pro dané odvětví.
Omezení Infor M3
- Složité přizpůsobení vyžaduje odborné znalosti v oblasti IT pro nastavení.
- Vyšší náklady na implementaci ve srovnání s jinými ERP řešeními
Ceny Infor M3
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Infor M3
- G2: 3,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Působivá schopnost efektivně nastavit uživatelská oprávnění a nabídka možností přizpůsobení pro různé operace. Obzvláště cenná pro správu procesů pořizování a odpisování dlouhodobého majetku.
11. IFS Cloud ERP (nejlepší pro správu podnikových aktiv založenou na umělé inteligenci)
IFS Cloud jde nad rámec tradičního ERP a kombinuje správu podnikových aktiv (EAM), správu služeb a automatizaci do centralizovaného systému. Jeho inteligentní AI asistent, IFS. ai Copilot, zjednodušuje pracovní postupy a zvyšuje produktivitu pracovníků.
IFS Cloud, navržený s ohledem na škálovatelnost a efektivitu, pomáhá firmám snížit složitost a zlepšit provoz. Umožňuje také integrovat udržitelnost do vašich klíčových procesů, od sledování emisí až po zlepšení plnění objednávek a poskytování služeb.
Nejlepší funkce IFS Cloud ERP
- Optimalizujte výkonnost aktiv pomocí sledování v reálném čase a prediktivní údržby.
- Zlepšete správu služeb zkrácením doby odezvy a zlepšením plánování pracovní síly.
- Začleňte udržitelnost do pracovních postupů a zajistěte tak soulad s CSRD a sledováním emisí.
- Zlepšete plnění objednávek a míru doručitelnosti díky inteligentní automatizaci dodavatelského řetězce.
Omezení IFS Cloud ERP
- Konfigurace specifické pro dané odvětví jsou složité a vyžadují odborné znalosti.
- Pokročilé funkce umělé inteligence a automatizace jsou dražší.
Ceny IFS Cloud ERP
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IFS Cloud ERP
- G2: 4,0/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Jedná se o komplexní ERP řešení pro jakoukoli firmu v jakémkoli odvětví. Funguje skvěle v cloudu a má působivou dostupnost. Obsahuje vynikající sadu interních kontrol, které zajišťují integritu dat ve všech oblastech funkčnosti.
12. Certinia (nejlepší pro služby a finanční řízení)
Certinia (dříve FinancialForce) je ERP zaměřené na služby, které je nativně postaveno na Salesforce. Kombinuje finanční řízení, automatizaci profesionálních služeb (PSA) a analytiku založenou na umělé inteligenci do jedné plynulé platformy.
Sledujte příjmy, výdaje a ziskovost projektů v reálném čase díky automatické synchronizaci transakcí, která zajišťuje vždy přesné finanční údaje. Získejte okamžitý přehled o nákladech, cash flow a prognózách, aby každý projekt byl ziskový a probíhal podle plánu.
Nejlepší funkce Certinia
- Sledujte, optimalizujte a chraňte marže pomocí informací v reálném čase a podle potřeby upravujte strategie.
- Přiřaďte správné talenty ke správným projektům, zvyšte efektivitu a zlepšete výsledky pro zákazníky.
- Zlepšete morálku a retenci zaměstnanců vytvořením pracovního prostředí, které podporuje růst a
- Zvyšte zapojení a komunikaci prostřednictvím jediné platformy pro všechny interakce se zákazníky.
Omezení Certinia
- Pokročilé finanční a PSA funkce mohou vyžadovat odborné znalosti Salesforce pro úplné přizpůsobení.
- Nejvhodnější pro podniky, které již používají ekosystém Salesforce.
Ceny Certinia
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Certinia
- G2: 4,1/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Snadné použití – zejména pokud máte zkušenosti se Salesforce, nástroj je přizpůsobitelný a tým zákaznické podpory nám pomáhá ukázat, kde můžeme nejlépe využít aktualizace a nové funkce. Celá organizace má dobrý přehled o pracovním postupu projektu, jeho pokroku a finančních výsledcích, které se neomezují pouze na správu služeb.
13. Workday (nejlepší pro hladkou integraci lidských zdrojů a financí)
Workday poskytuje firmám přehled o výkonu zaměstnanců a finančním zdraví v reálném čase. Jeho automatizace založená na umělé inteligenci, prediktivní analýzy a sledování dodržování předpisů zjednodušují mzdy, správu výdajů a plánování pracovní síly – vše v jednom systému.
Ať už najímáte nové zaměstnance, spravujete rozpočty nebo optimalizujete produktivitu pracovní síly, Workday se přizpůsobí díky škálovatelným, intuitivním řešením navrženým pro střední a velké podniky.
Nejlepší funkce Workday
- Optimalizujte personální obsazení, plánování nástupnictví a mzdové náklady pomocí dashboardů v reálném čase.
- Využijte strategie založené na datech k prohloubení přehledu, zlepšení finanční konsolidace a zkrácení doby uzávěrky.
- Buďte vždy o krok napřed před daňovými předpisy, pracovními zákony a průmyslovými standardy díky integrovanému sledování dodržování předpisů.
- Zvyšte efektivitu, snižte rizika a posilte vztahy v rámci celého procesu od zdroje po platbu.
Omezení Workday
- Složité funkce a rozsáhlé přizpůsobení vyžadují čas a školení.
- Nejvhodnější pro střední a velké podniky s rozpočtem na instalaci a průběžnou podporu.
Ceny Workday
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
Zvláštní zmínky
- Salesforce: Salesforce je více než jen CRM, přináší funkce podobné ERP pro správu prodejů, výnosů a zákaznických dat s automatizací a analytickými informacemi založenými na umělé inteligenci.
- QAD Adaptive ERP: Cloudové ERP vytvořené pro automobilový průmysl, biotechnologie a průmyslovou výrobu. Vyniká flexibilitou dodavatelského řetězce, správou dodržování předpisů a analýzou v reálném čase pro globální podniky.
- SAP Business One: Škálovatelné ERP pro malé, rychle rostoucí podniky. Nabízí základní funkce účetnictví, skladového hospodářství a řízení prodeje s možností nasazení na místě, v cloudu i v hybridním režimu.
Upgradujte z NetSuite – provozujte své podnikání chytřeji s ClickUp
Při srovnání NetSuite s nejlepšími alternativami je jedna věc jasná – NetSuite ERP je sice výkonný, ale není to jediná možnost. Pokud chcete větší flexibilitu, dostupnost, snadnější implementaci nebo hlubší přizpůsobení, je na dosah lepší řešení.
ClickUp jde nad rámec tradičních ERP systémů a nabízí plně přizpůsobitelnou platformu typu „vše v jednom“ pro řízení projektů, CRM, automatizaci, business intelligence a spolupráci – vše na jednom místě. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a posuňte své podnikání na vyšší úroveň!