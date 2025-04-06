Bezplatná šablona ošetřovatelských poznámek pro přesnou dokumentaci pacientů

Zatímco lékařské poznámky často dokumentují diagnózu pacienta, ošetřovatelské poznámky sledují symptomy pacienta, jeho životní funkce a celkový zdravotní stav.
Tyto poznámky jsou klíčové pro podrobnější dokumentaci péče. Pomáhají identifikovat primární i sekundární léčbu a podporují přesnou a nepřetržitou péči o pacienta.
Skvělé ošetřovatelské poznámky však musí být strukturované, relevantní a zaměřené, aby byly relevantní a účinné. Jak vysvětluje tento komentář na Redditu od poskytovatele zdravotní péče:
Nebuďte prosím zdravotní sestrou, která píše poznámku typu „Zdravotní sestra posoudila bolest. Pacient uvedl, že bolest je 3/10 s bolestí LLE, která je tupá. Zdravotní sestra nabídla Tylenol a pacient souhlasil. Zdravotní sestra vzala Tylenol a podala jej. Některé zdravotní sestry zapisují 10–15 takových zbytečných informací denně (my zaznamenáváme stupnici bolesti, která to vše podrobně popisuje).
Nebuďte prosím zdravotní sestrou, která píše poznámku typu „Zdravotní sestra posoudila bolest. Pacient uvedl, že bolest je 3/10 s bolestí LLE, která je tupá. Zdravotní sestra nabídla Tylenol a pacient souhlasil. Zdravotní sestra vzala Tylenol a podala jej. Některé zdravotní sestry zapisují 10–15 takových zbytečných informací denně (my zaznamenáváme stupnici bolesti, která to vše podrobně popisuje).
Abychom zlepšili přehlednost, efektivitu a dodržování předpisů, sestavili jsme seznam strukturovaných šablon ošetřovatelských poznámek, které jsou navrženy tak, aby podporovaly přesnou dokumentaci.
Co jsou šablony ošetřovatelských poznámek?
Šablony ošetřovatelských poznámek jsou strukturované nástroje, které podporují přesnou ošetřovatelskou dokumentaci a cíle týkající se symptomů, podporují kontinuitu a pomáhají splňovat právní a profesní standardy.
Dobře navržená šablona dokumentace ošetřovatelské péče zajišťuje, že pozorování, intervence a reakce pacientů jsou zaznamenávány důsledně a důkladně.
Jak na to:
- ✅ Obsahuje pole pro životní funkce, léky, hodnocení a reakci pacienta na poskytovanou péči.
- ✅ Podporuje různé formáty, jako jsou popisné poznámky, SOAP, PIE a záznamy integrované do EHR.
- ✅ Pomáhá zdravotním sestrám zaznamenávat subjektivní i objektivní údaje během ošetřovatelského procesu.
- ✅ Zlepšuje komunikaci mezi členy interdisciplinárního týmu, rodinnými příslušníky a dalšími zdravotnickými pracovníky.
- ✅ Zajišťuje dodržování předpisů a poskytuje právní záznam o léčbě a hodnocení.
Co dělá šablonu ošetřovatelských poznámek dobrou?
Základy ošetřovatelských poznámek tedy znáte. Kvalitní šablona ošetřovatelských poznámek však může zjednodušit proces dokumentace a chránit vaši licenci.
Toto je to, co odlišuje opravdu dobré ošetřovatelské poznámky od ostatních:
- Objektivní a věcný jazyk: Vyhněte se domněnkám nebo obviňování. Jasně dokumentujte stav pacienta, příznaky a reakci (např. „Ošetření odstraněno; zaznamenán hnisavý výtok; rána očištěna a znovu ošetřena.“)
- Zjednodušená struktura: Zahrňte to, co je pro péči o pacienta nezbytné – životní funkce, zásahy, hodnocení, léky a poskytnutou péči. Vynechte nadbytečné nebo irelevantní záznamy.
- Právně obhajitelná dokumentace: Zajistěte, aby vaše ošetřovatelské poznámky splňovaly regulační požadavky, podporovaly kontinuitu a v případě potřeby obstály u soudu.
- Efektivní vedení záznamů: Vyhněte se nadměrnému dokumentování. Buďte struční, soustřeďte se na podstatné informace a přizpůsobte se tomu, co již je uvedeno v průběžných záznamech nebo v kartě pacienta.
- Usnadňuje spolupráci: Poskytuje jasné informace ostatním členům týmu, členům mezioborového týmu a zdravotnickým pracovníkům, kteří záznamy kontrolují.
20 nejlepších šablon ošetřovatelských poznámek
Ať už jste čerstvý absolvent nebo zkušený zdravotní sestra, psaní ošetřovatelských poznámek pomocí šablon podporuje lepší péči o pacienty. Zde je 20 nejlepších šablon, které můžete použít v různých klinických situacích.
1. Šablona poznámek ClickUp
Ačkoli šablona ClickUp Notes Template není standardně určena pro zdravotnictví, je skvělým nástrojem pro vedoucí sestry, pedagogy nebo kohokoli, kdo se zabývá projekty nebo iniciativami v oblasti zdravotnictví.
Tato šablona od ClickUp pomáhá organizovat vše od orientačních plánů a protokolů směn až po projekty zlepšování kvality – zejména v případě, že k nim potřebuje přístup více členů týmu.
Považujte tuto šablonu poznámek za své velitelské centrum pro neklinickou ošetřovatelskou dokumentaci, které je ideální pro dokumentaci na administrativní úrovni a řízení multidisciplinárních iniciativ.
✨ Ideální pro: Vedoucí sestry a pedagogy, kteří organizují směnné protokoly, zaškolují lékaře a řídí pracovní postupy neklinického týmu.
2. Šablona lékařské karty ClickUp
Pokud pracujete v klinickém prostředí, kde záleží na rychlosti, přesnosti a srozumitelnosti (tj. všude ve zdravotnictví), šablona ClickUp Medical Chart Template nabízí přehledný digitální způsob správy záznamů o pacientech.
Tato šablona je obzvláště užitečná pro ambulantní kliniky, poskytovatele telemedicínských služeb nebo soukromé ordinace, které chtějí zjednodušit dokumentaci. Díky prohledávatelnému cloudovému úložišti, funkcím rychlého přístupu a přizpůsobitelným polím pomáhá tato šablona zdravotním sestrám a poskytovatelům rychle odhalit varovné signály, jako jsou vysoce rizikové léky nebo složité anamnézy.
Další výhodou je, že šablona ClickUp Medical Chart Template může doplňovat další funkce, jako je organizování dat mimo EHR, plánování pracovních postupů v péči nebo příprava poznámek pro týmové porady.
✨ Ideální pro: Zdravotní sestry v klinikách, soukromých ordinacích nebo telemedicínských zařízeních, které potřebují digitální, strukturované záznamy o pacientech.
3. Šablona tabule ClickUp Nursing Concept
Když se potýkáte s plány péče, pokyny, klinickými protokoly a vzděláváním pacientů, někdy prostě potřebujete mít vše přehledně uspořádané.
Studie ukázala, že zatímco 96 % zdravotních sester mělo pocit, že plány péče zlepšují stav pacientů a kvalitu péče, pouze 16 % pacientů je mělo v dokumentaci.
Šablona ClickUp Nursing Concept Whiteboard Template řeší tento problém pomocí vizuálního, intuitivního prostoru pro organizaci ošetřovatelských konceptů.
Ať už se zabýváte sestavováním ošetřovatelských diagnóz nebo plánováním priorit péče, tato šablona vám pomůže rozdělit velké myšlenky na stravitelné části. Představte si tuto šablonu jako flexibilní plátno pro brainstorming, které abstraktní ošetřovatelské koncepty promění v praktické kroky.
✨ Ideální pro: Studenty ošetřovatelství a instruktory, kteří vizualizují plány péče, diagnózy nebo vzdělávací obsah ve společném prostoru.
🧠 Zajímavost: Symbol ošetřovatelství – lampa – pochází od Florence Nightingaleové, která si vysloužila přezdívku „Dáma s lampou“ za své noční obchůzky během krymské války.
4. Šablona reportu ClickUp CNA
Když máte na starosti více pacientů během rušné směny, jasnost a konzistence jsou zásadní. Šablona ClickUp CNA Report Sheet poskytuje certifikovaným ošetřovatelům strukturovaný a snadno použitelný formát pro sledování všech podstatných údajů – životních funkcí, pozorování a dokončených úkolů – na jednom místě.
Místo toho, abyste se museli vypořádat s miliony lepících poznámek nebo se snažili zapamatovat si aktualizace o pacientech, tato šablona vše zjednodušuje do jediného pracovního postupu.
✨ Ideální pro: CNA, kteří chtějí rychlý a organizovaný způsob sledování životních funkcí, úkolů a pozorování během rychlých směn.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni ztrácením klíčových myšlenek v moři poznámek? Jak efektivně organizovat své poznámky: 10 technik vám ukáže chytré a jednoduché způsoby, jak proměnit neuspořádané poznámky v praktické poznatky.
5. Šablona zprávy o směně u lůžka ClickUp
Studie odhalila, že pouze 57,6 % zdravotních sester bylo spokojeno se svým současným procesem předávání. Co se tedy děje s ostatními?
Účinné předávání pacientů závisí na jasné a strukturované komunikaci – přesně to, co nabízí šablona ClickUp Bedside Shift Report Template.
Tato šablona nabízí jednoduchý a spolehlivý formát pro sdílení základních informací o pacientech u lůžka. Zajišťuje komunikaci mezi směnami zaznamenáváním životních funkcí, aktualizací péče, léků a problémů v jasném a přehledném formátu.
Díky tomu mohou zdravotní sestry informace okamžitě zkontrolovat, aktualizovat a potvrdit přímo na místě, kde je to nejdůležitější.
✨ Ideální pro: Zdravotní sestry, které předávají péči mezi směnami a potřebují spolehlivý formát pro přehledné aktualizace o pacientech.
6. Šablona pro správu pacientů ClickUp
Každý, kdo se věnuje péči o pacienty, zná její mnoho proměnlivých částí – schůzky, stavy, léčebné plány, výsledky testů – a seznam pokračuje. Šablona ClickUp pro správu pacientů je navržena tak, aby vše zjednodušila a poskytla zdravotnickým týmům centralizované, přizpůsobitelné centrum, kde bude vše organizované a přístupné.
Díky předem připraveným zobrazením, jako jsou Seznam, Tabule, Kalendář a Formulář, tato šablona usnadňuje vizualizaci pokroku, koordinaci péče a plánování klíčových událostí. Od přijetí pacienta až po následnou péči šablona ClickUp pro správu pacientů zjednodušuje spolupráci personálu a zlepšuje kontinuitu péče.
✨ Ideální pro: Zdravotnické týmy, které spravují více kontaktních bodů s pacienty, jako jsou přijetí, léčebné plány a následná péče.
7. Šablona seznamu pacientů ClickUp
Tajemství péče o pacienta spočívá v péči o pacienta.
Tajemství péče o pacienta spočívá v péči o pacienta.
Vše začíná správnými nástroji, jako je dobře strukturovaný seznam pacientů. Šablona seznamu pacientů ClickUp nabízí chytrý způsob konsolidace a správy údajů o pacientech, aby váš tým mohl pracovat efektivně a soustředit se na poskytování péče.
Díky funkcím, jako jsou vyhledávací filtry, vlastní pole a více možností zobrazení, tato šablona promění jednoduchý seznam v výkonný software pro správu pacientů. Vše, od anamnézy po kontaktní údaje, je uloženo na jednom bezpečném místě, což usnadňuje aktualizace a přístup.
✨ Ideální pro: Klinický personál, který spravuje velké množství údajů o pacientech, anamnéz a záznamů v jediném panelu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro pořizování poznámek
8. Šablona ošetřovatelské zprávy od Template. Net
Šablona ošetřovatelských poznámek od Template. Net nabízí jednoduchý, profesionálně formátovaný prostor pro zaznamenávání základních informací o pacientech, zákrocích a výsledcích.
Ať už dokumentujete nový příznak nebo sledujete pokrok po zákroku, tato šablona vás provede každou klíčovou částí: zprávou o pacientovi, životními funkcemi, hodnocením, zákroky a plánem.
✨ Ideální pro: Zdravotní sestry, které potřebují jednoduchý, tisknutelný formulář pro dokumentaci životních funkcí, hodnocení a zásahů.
🧠 Zajímavost: V USA je čtyřikrát více registrovaných zdravotních sester než lékařů!
9. Šablona pro záznamy o ošetřovatelské péči od Template. Net
Podrobné, komplexní a klinicky fundované – to vše nabízí šablona Case Note for Nursing Template od Template. Net.
Tato šablona je ideální pro zdravotní sestry, které musí dokumentovat složité případy pacientů zahrnující více diagnóz, léků a ošetřovatelských zákroků. Šablona Case Note for Nursing Template podporuje kontinuitu a kvalitu péče od přijetí do domova díky strukturovaným sekcím pro hodnocení, zákroky a výsledky péče.
✨ Ideální pro: Sestry poskytující dlouhodobou nebo komplexní péči dokumentují průběžný pokrok, léky a multidisciplinární vstupy.
10. Šablona rozvržení poznámek o ošetřovatelství od Template. Net
Možná to není všeobecně známo, ale zdravotní sestry se také zabývají výzkumem v oblasti ošetřovatelství, plánováním politik nebo vývojem programů. Šablona pro rozvržení poznámek o ošetřovatelství od Template. Net může být vaším základem pro tyto účely.
Tato šablona je pečlivě navržena tak, aby pomohla zdravotním sestrám a pedagogům formulovat problémy, navrhovat řešení a odůvodňovat zásahy na základě důkazů – to vše v profesionálním a přehledném formátu.
Šablona pro rozvržení poznámek o ošetřovatelských konceptech je užitečná pro ty, kteří předkládají návrhy institucím, poskytovatelům grantů nebo akademickým komisím.
✨ Ideální pro: Vzdělavatele a výzkumníky v oblasti ošetřovatelství, kteří plánují studie, programy nebo návrhy politik v akademickém prostředí.
11. Šablona poznámek o pokroku v ošetřovatelské péči od Template. Net
Jasnost, struktura a péče zaměřená na pacienta – to vše najdete v šabloně poznámek o průběhu ošetřovatelské péče od Template. Net. Díky definované části věnované cílům a plánům umožňuje tato šablona rychlé rozhodování a podporuje kontinuitu péče.
Tato šablona také slouží jako komunikační most mezi zdravotními sestrami a dalšími poskytovateli zdravotní péče, protože dokumentuje aktualizace o pacientech jasným a profesionálním tónem.
✨ Ideální pro: Zdravotní sestry, které dokumentují každodenní pokrok pacientů s důrazem na srozumitelnost a komunikaci.
📮 ClickUp Insight: Průzkum efektivity schůzek společnosti ClickUp odhalil, že v organizaci se 100 zaměstnanci mohou znalostní pracovníci strávit až 308 hodin týdně pouze na schůzkách! 😳
Ale máme pro vás dobrou zprávu: díky všestrannému pracovnímu prostoru ClickUp můžete počet těchto schůzek výrazně snížit. Společnosti jako Trinetix zaznamenaly 50% pokles počtu schůzek poté, co centralizovaly dokumenty, automatizovaly pracovní postupy a zvýšily transparentnost týmu – to vše v ClickUp. To znamená stovky ušetřených hodin, které lze věnovat produktivní práci!
12. Šablona ošetřovatelské zprávy od Template. Net
Setkání s pacienty se obvykle obtížně zaznamenávají, protože mohou být velmi nuancovaná. Pro sestry, které potřebují přesný a systematický způsob dokumentace setkání s pacienty, nabízí Nursing SOAP Note Template by Template. Net osvědčený formát.
Tato šablona se řídí klasickou strukturou subjektivní, objektivní, hodnocení a plán (SOAP), která plynule pomáhá uspořádat informace o pacientovi.
Tato šablona od template. Net je obzvláště účinná pro sledování přetrvávajících příznaků, jako jsou závratě, nebo pro léčbu chronických onemocnění, jako je hypertenze a cukrovka.
✨ Ideální pro: Zdravotní sestry, které potřebují strukturovaný způsob dokumentace symptomů, hodnocení a plánů péče, zejména u opakovaných návštěv.
📖 Přečtěte si také: Jak psát poznámky o péči o pacienty
13. Šablona předávacího protokolu pro ošetřovatelství od Template. Net
Hladký přechod mezi směnami může mít zásadní vliv na bezpečnost pacientů a kontinuitu péče – a právě v tom vyniká šablona předávací zprávy pro ošetřovatelský personál od Template. Net.
Tato šablona, navržená s ohledem na strukturu a přehlednost, pomáhá zdravotním sestrám předávat důležité informace o pacientech v přehledném a komplexním formátu. Vše je uspořádáno tak, aby usnadňovalo rychlou a komplexní komunikaci, od životních funkcí a léků až po laboratorní výsledky a nevyřízené úkoly.
Tato šablona také zdůrazňuje bezpečnostní upozornění, jako jsou rizika pádu a alergie, která jsou užitečná při rušných směnách a v prostředí s vysokými riziky.
✨ Ideální pro: Zdravotní sestry pracující na jednotkách intenzivní péče, které potřebují jasné a stručné informace mezi směnami.
14. Vzorová šablona propouštěcí zprávy z pečovatelského domu od Template. Net
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není plánování propuštění pouhou formalitou. Vzorová zpráva o propuštění z pečovatelského domu od Template. Net jasně vysvětluje a dokumentuje celý proces.
Tato šablona obsahuje klíčové komponenty, jako jsou souhrny léčby, aktuální zdravotní stav a plány péče po propuštění. Díky promyšleným doporučením pro následnou péči a podpůrné služby podporuje tato šablona ošetřovatelských poznámek kontinuitu a minimalizuje riziko opětovného přijetí.
✨ Ideální pro: Personál dlouhodobé péče, který připravuje obyvatele a jejich rodiny na propuštění a koordinuje následnou péči.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro řízení projektů ve zdravotnictví
15. Šablona odborných poznámek pro pečovatelské domy od Template. Net
Šablona pro odborné poznámky v domovech pro seniory od Template. Net je komplexní a strukturovaný nástroj pro zaznamenávání stavu obyvatel.
Tato šablona důkladně pokrývá všechny klinické aspekty, od stížností pacientů a komplexních fyzikálních vyšetření až po aktualizace péče o rány. Je užitečná jak pro sledování jemných změn, tak pro plánování dlouhodobých strategií.
✨ Ideální pro: Týmy kvalifikovaných ošetřovatelských zařízení, které zaznamenávají podrobné poznámky o péči, včetně péče o rány a aktualizací mobility.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni z papírování a péče o pacienty? Váš průvodce nejlepším softwarem pro správu kliniky odhaluje 10 nástrojů, které vám pomohou automatizovat administrativní úkoly, aby se váš tým mohl soustředit na to, na čem záleží – na vaše pacienty.
16. Šablona koncepční poznámky pro školu ošetřovatelství od Template. Net
Školy ošetřovatelství jsou prakticky základem společnosti pro zajištění vysoce kvalitní zdravotní péče. K založení školy ošetřovatelství však nestačí jen nadšení.
Šablona koncepčního dokumentu pro školu ošetřovatelství od Template. Net poskytuje jasný základ pro každého, kdo plánuje zavést špičkový vzdělávací program v oblasti ošetřovatelství. Tato šablona zajišťuje, že nic nebude opomenuto, od návrhu kurikula a cílové skupiny až po partnerství, simulační laboratoře a postupné zavádění.
✨ Ideální pro: Podnikatele v oblasti zdravotnictví nebo akademické vedoucí pracovníky, kteří připravují plány nových vzdělávacích programů v ošetřovatelství.
🧠 Zajímavost: Zdravotní sestry mohou pomoci vyhrát i soudní spory! S certifikátem právní poradkyně pro zdravotní sestry mohou registrované zdravotní sestry spolupracovat s právními kancelářemi, přezkoumávat karty pacientů, vypovídat jako znalci a překládat lékařský žargon v případech s vysokými sázkami.
17. Šablona ošetřovatelských poznámek SBAR od Template. Net
Když je třeba komunikovat přesně, jasně a rychle, šablona ošetřovatelských poznámek SBAR od Template. Net vám pomůže.
Tato šablona, vytvořená na základě osvědčeného rámce SBAR (situace, pozadí, hodnocení a doporučení), zjednodušuje výměnu důležitých informací, zejména při střídání směn nebo v nouzových situacích.
Tato šablona pomáhá zdravotním sestrám přesně dokumentovat problémy, poskytovat nezbytný kontext a doporučovat další kroky, které je třeba podniknout.
✨ Ideální pro: Zdravotní sestry v kritické péči nebo v rychle se měnícím prostředí, které potřebují rychlý a standardizovaný způsob komunikace.
📖 Přečtěte si také: Co je to správa zdrojů?
18. Šablony ošetřovatelských poznámek od Text Expander
Namísto ručního zadávání nebo generických šablon EHR umožňují šablony ošetřovatelských poznámek od TextExpander sestře vytvářet personalizované, časově úsporné úryvky, které automaticky vyplňují strukturované formáty dokumentace, jako jsou poznámky SOAP nebo DAR.
Skutečná síla tohoto nástroje spočívá v tom, že se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu. Tato šablona zajišťuje, že všechny poznámky, od vstupních hodnocení až po propouštěcí zprávy, jsou včasné, v souladu s předpisy a úplné.
✨ Ideální pro: Technicky zdatné zdravotní sestry nebo administrativní týmy, které chtějí urychlit pořizování poznámek pomocí vlastních zkratek a šablon.
19. Šablona poznámek pro školu ošetřovatelství od Notion
Požadavky školy pro zdravotní sestry mohou být ohromující a správa vašich poznámek sama o sobě může připomínat práci na plný úvazek. Právě v tom vyniká šablona poznámek pro školu pro zdravotní sestry od Notion .
Toto digitální velitelské centrum bylo vytvořeno speciálně pro studenty, kteří musí skloubit přednášky, klinickou praxi, zkoušky a vše ostatní. Tato šablona obsahuje promyšlené nástroje, jako je odpočítávání do konce semestru, prostor pro motivační afirmace a studijní playlist, který udrží váš mozek v kondici.
Srdcem systému je robustní databáze poznámek, ve které můžete třídit podle předmětu, data, zkoušky nebo tématu – a dokonce připojovat soubory nebo studijní materiály.
✨ Ideální pro: Studenti ošetřovatelství spravují poznámky z kurzů, přípravu na zkoušky a studijní plány v jednom digitálním centru.
💡 Tip pro profesionály: Topíte se v zpožděních, nedorozuměních a vyhoření zaměstnanců? Kompletní průvodce řízením projektů ve zdravotnictví popisuje, jak zjednodušit provoz, omezit chaos a dosáhnout lepších výsledků u pacientů.
20. Šablona ošetřovatelských poznámek od Carepatron
Šablona ošetřovatelských poznámek Carepatron je vítanou úlevou, pokud jste se někdy cítili zahlceni ručně psanými ošetřovatelskými poznámkami a neuspořádanými záznamy.
Tato šablona, navržená pro zaneprázdněné zdravotní sestry, poskytuje strukturovaný, digitálně přátelský formát pro zaznamenávání všeho od životních funkcí až po průběh léčby pacienta, přičemž zůstává v souladu s předpisy. Tato šablona vás provede metodami pořizování poznámek: od dokumentování stížností a anamnézy pacienta až po zaznamenávání zásahů a pozorování.
Šablona ošetřovatelských poznámek je také optimalizována pro vytváření grafů v reálném čase a obsahuje pokyny pro správu každodenní péče, koordinaci předávání nebo přípravu na audity.
✨ Ideální pro: Zdravotní sestry a kliniky, které hledají řešení pro pořizování poznámek v reálném čase, s prioritou digitální formy, snadnou aktualizací a připraveností pro audit.
Vylepšete své ošetřovatelské poznámky pomocí ClickUp
Philip Storry, senior systémový administrátor společnosti SYZYGY, se podělil o to, jak jeho tým používá ClickUp k udržení chaosu na uzdě:
Použili jsme formuláře a šablony ke standardizaci pracovních postupů, automatizaci k směrování úkolů na základě vlastních polí a dokonce i integraci API + e-mailu k automatickému generování úkolů při spuštění výstrah. Šetří to čas, snižuje počet chyb a pomáhá nám to soustředit se.
Použili jsme formuláře a šablony ke standardizaci pracovních postupů, automatizaci k směrování úkolů na základě vlastních polí a dokonce i integraci API + e-mailu k automatickému generování úkolů při spuštění výstrah. Šetří to čas, snižuje počet chyb a pomáhá nám to soustředit se.
Vlastní šablony, inteligentní automatizace, spolupráce v reálném čase, integrace e-mailů a elektronických zdravotních záznamů a flexibilní pole, která fungují tak, jak to sestry potřebují. To je slib ClickUp.
Zaregistrujte se na ClickUp a udělejte z dokumentace ošetřovatelské péče nejjednodušší část své směny!