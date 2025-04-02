Glean vs. ChatGPT: Který je nejlepší pro produktivitu a správu znalostí?

Máte jednu schůzku za druhou, hromadí se vám e-maily a váš tým potřebuje rychlé odpovědi. Místo hladké spolupráce však trávíte čas hledáním relevantních dokumentů, roztříštěných informací a zpráv ve Slacku, které se ztratily v propasti.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje založené na umělé inteligenci, jako jsou Glean a ChatGPT. Oba slibují snadnou správu znalostí a spolupráci týmů, ale fungují odlišně.
Glean je navržen tak, aby ve správný čas poskytoval správné informace v rámci ekosystému vaší společnosti, zatímco ChatGPT funguje jako konverzační asistent, generuje odpovědi a automatizuje úkoly.
Porovnejme Glean a ChatGPT a zjistěme, který nástroj umělé inteligence nabízí nejlepší personalizované výsledky.
Co je Glean?
Glean je platforma pro správu znalostí a vyhledávání na pracovišti založená na umělé inteligenci, která pomáhá týmům rychle najít, vytvářet a automatizovat pracovní postupy.
Pomáhá ukládat citlivé informace z různých zdrojů – e-mailů, dokumentů, zpráv Slack a aplikací – do jediného asistenta pro vyhledávání a automatizaci založeného na umělé inteligenci.
Díky podpoře investorů, jako je Lightspeed Venture Partners, se Glean vyvinul v podnikovou platformu pro vyhledávání pomocí umělé inteligence. V pravý čas vyhledává správné informace ve zdrojích dat vaší společnosti a generuje významné roční opakující se příjmy pro SaaS řešení založená na umělé inteligenci.
Funkce Glean
Glean je navržen tak, aby eliminoval čas strávený hledáním informací v různých pracovních nástrojích. Zde je podrobnější pohled na to, co Glean nabízí:
1. Vyhledávání založené na umělé inteligenci
Glean se připojuje ke všem aplikacím a platformám, které váš tým již používá, včetně Google Drive, Slack, Notion, Jira, Confluence a dalších. To umožňuje zaměstnancům vyhledávat informace napříč několika systémy na jednom místě.
Na rozdíl od standardních vyhledávacích nástrojů pro podniky Glean rozumí kontextu a upřednostňuje relevantní výsledky na základě předchozích vyhledávání, pracovních rolí a datových vzorců v rámci celé společnosti.
Hlavní důraz je kladen na bezpečnost, aby výsledky vyhledávání respektovaly oprávnění uživatelů a úrovně přístupu. Zaměstnanci uvidí pouze to, co mohou vidět, což zajišťuje důvěrnost a soulad s předpisy a zároveň umožňuje plynulé objevování znalostí.
🧠 Zajímavost: Před založením Gleanu byl Arvind Jain, zakladatel a generální ředitel, spoluzakladatelem společnosti Rubrik, která organizacím nabízí služby v oblasti kybernetické bezpečnosti!
Ať už potřebujete starý e-mail, důležitý dokument nebo interní chatovou konverzaci, Glean vám zaručí, že najdete správnou odpověď okamžitě, a ne jen další seznam odkazů, které musíte prohledávat.
2. Asistent AI
AI asistent Glean umí víc než jen odpovídat na otázky – je to inteligentní pomocník na pracovišti, který rozumí specifickým znalostem společnosti a poskytuje okamžité a přesné odpovědi.
Zaměstnanci mohou jednoduše položit otázku Gleanu v přirozeném jazyce, místo aby ručně vyhledávali dokument s pravidly nebo aktualizace projektu. Umělá inteligence využívá zpracování přirozeného jazyka k získání relevantních dat z interních dokumentů, e-mailů a zaznamenaných schůzek a poskytuje přímé a kontextové odpovědi.
Kromě toho vám AI asistent Glean pomůže s tvorbou a shrnováním obsahu. Poskytuje návrhy generované umělou inteligencí na základě kontextu společnosti, čímž zajišťuje přesnost a konzistenci.
Díky hladké integraci napříč aplikacemi mohou týmy spolupracovat, vymýšlet nápady a generovat poznatky bez nutnosti přepínání mezi platformami, což snižuje přerušení pracovního toku.
3. Automatizace pracovních postupů
Glean jde nad rámec vyhledávání informací – automatizuje opakující se úkoly a procesy, aby zlepšil efektivitu týmu.
Mnoho týmů podpory, personálních oddělení a IT helpdesků dostává velké množství často kladených dotazů. Propojená umělá inteligence Glean dokáže tyto dotazy zpracovat generováním automatických odpovědí na běžné dotazy, čímž výrazně snižuje zátěž interních týmů.
Glean jde nad rámec jednoduché automatizace a umožňuje firmám koordinovat složité pracovní postupy napříč různými odděleními. Ať už jde o zaškolování nových zaměstnanců, schvalování interních požadavků nebo automatizaci následných kroků, podniková umělá inteligence Glean dokáže na základě kontextových informací spustit správné akce.
Tyto funkce pomáhají týmům pracovat rychleji, snižovat administrativní náklady a zajišťují, že znalosti nejsou pouze uloženy, ale aktivně využívány ke zlepšení provozu.
💡 Tip pro profesionály: Automatizace schvalování, připomínek a zadávání dat šetří týdně mnoho hodin a snižuje počet lidských chyb. Klíčem je identifikovat úzká místa ve vašem pracovním postupu a nastavit spouštěče, které zefektivní procesy bez manuálního zásahu. Zde je několik příkladů automatizace pracovních postupů, které byste měli znát.
Ceny Glean
- Bezplatná zkušební verze
- Pro jednotlivce: 14,49 $/měsíc na uživatele
Co je ChatGPT?
ChatGPT je konverzační asistent založený na umělé inteligenci, který vyvinula společnost OpenAI. Je navržen tak, aby odpovídal na otázky, generoval obsah, shrnoval informace a pomáhal s různými úkoly prostřednictvím interakcí v přirozeném jazyce.
Na rozdíl od tradičních vyhledávačů ChatGPT vede dialog, vylepšuje odpovědi na základě kontextu a pomáhá uživatelům s komplexními dotazy v reálném čase.
Podniky, profesionálové i jednotlivci používají ChatGPT pro výzkum, pomoc při psaní, brainstorming nápadů, automatizaci pracovních postupů a dokonce i pro podporu ticketů.
Integruje se s různými aplikacemi a lze jej přizpůsobit potřebám podniku, což z něj činí univerzální nástroj pro zvýšení produktivity a efektivity.
🔍 Věděli jste? 82 % společností využívá nebo zkoumá AI ve svých obchodních strategiích. Nástroje založené na AI, jako jsou Glean, ChatGPT a ClickUp, se stávají nezbytnými pro správu znalostí, automatizaci a produktivitu týmů!
Funkce ChatGPT
ChatGPT nabízí výkonné funkce založené na umělé inteligenci, které zvyšují produktivitu, zlepšují správu znalostí a automatizují pracovní postupy. Zde je přehled jeho výhod:
1. Konverzační asistence založená na umělé inteligenci
ChatGPT je navržen tak, aby rozuměl, zpracovával a generoval lidské reakce na základě vstupů od uživatelů. Umí odpovídat na otázky, vysvětlovat pojmy, navrhovat nápady a dokonce vést podrobné konverzace na různá témata.
Na rozdíl od základních chatbotů si pamatuje kontext konverzace, což umožňuje smysluplnější a efektivnější interakce.
ChatGPT funguje jako výzkumný asistent, lektor psaní, partner pro brainstorming nebo pomocník při programování pro profesionály. Shrnuje dokumenty, generuje zprávy, navrhuje e-maily a dokonce pomáhá při tvorbě marketingových textů – to vše v reálném čase.
Podniky mohou integrovat ChatGPT do pracovních nástrojů, aby automatizovaly rutinní komunikaci a dotazy zákazníků, čímž ušetří drahocenný čas.
2. Tvorba a shrnutí obsahu
Jednou z nejcennějších funkcí ChatGPT je jeho schopnost rychle vytvářet, upravovat a vylepšovat textový obsah. Ať už se jedná o psaní článků, shrnování zpráv nebo generování kreativního obsahu, ChatGPT poskytuje soudržné a kontextově relevantní odpovědi.
- Automatické shrnutí: Rychle zpracujte dlouhé dokumenty, poznámky z jednání nebo výzkumné práce do klíčových bodů.
- Tvorba obsahu: Snadno vytvářejte blogové příspěvky, marketingové texty, popisky pro sociální sítě a dokonce i scénáře.
- Pomoc s e-maily a dokumenty: Vylepšete odpovědi na e-maily, vytvářejte strukturované zprávy nebo návrhy obchodních nabídek s pomocí návrhů založených na umělé inteligenci.
3. Kódování a technická podpora
Pro vývojáře a IT profesionály nabízí ChatGPT pomoc s kódováním v reálném čase, podporu při odstraňování chyb a technická vysvětlení. Analyzuje a generuje úryvky kódu v několika programovacích jazycích, čímž pomáhá:
- Odstraňování chyb: Identifikujte a opravte problémy v jazycích Python, JavaScript a dalších.
- Optimalizujte kód: Navrhněte vylepšení pro zvýšení efektivity a čitelnosti.
- Vysvětlete pojmy: Rozložte složité algoritmy, API a frameworky na jednoduché pojmy.
Technické týmy často používají ChatGPT k urychlení vývoje softwaru, automatizaci rutinních úkolů kódování a poskytování IT podpory založené na umělé inteligenci v rámci organizací.
Ceny ChatGPT
- Navždy zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Glean vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
Glean i ChatGPT využívají umělou inteligenci ke zvýšení produktivity, ale zaměřují se na různé potřeby. Glean se soustředí na vyhledávání v podniku, správu znalostí a automatizaci pracovních postupů, což z něj činí ideální nástroj pro týmy, které chtějí efektivně organizovat a využívat informace.
ChatGPT je naopak konverzační AI asistent určený pro generování obsahu, podporu kódování a řešení problémů v reálném čase. Zde je srovnání jejich klíčových funkcí:
Funkce č. 1: Vyhledávání založené na umělé inteligenci
Glean využívá technologii RAG (retrieval-augmented generation) ke zlepšení relevance vyhledávání a k získání nejužitečnějších informací z podnikových zdrojů.
Je navržen speciálně pro vyhledávání, organizování a získávání podnikových znalostí napříč různými platformami (Google Drive, Slack, Notion, Jira atd.). Jeho kontextově orientované vyhledávání založené na umělé inteligenci zajišťuje, že uživatelé získají přesné výsledky na základě oprávnění.
ChatGPT dokáže poskytovat odpovědi a shrnout informace, ale není přímo integrován s podnikovými datovými zdroji jako Glean. Vyhledávací schopnosti ChatGPT se opírají spíše o obecné znalosti než o strukturovaná data specifická pro danou společnost.
🏆 Vítěz: V tomto kole vítězí Glean. Platforma má lepší integraci a je mnohem přesnější než ChatGPT.
Funkce č. 2: Asistence AI a generování obsahu
Pokud jde o tvorbu obsahu, brainstorming a reakce v reálném čase, ChatGPT předčí Glean. Pomáhá s psaním e-mailů, generováním zpráv, shrnováním dokumentů, tvorbou marketingového obsahu a dokonce i s kódováním.
AI asistent Glean je užitečný pro interní vyhledávání znalostí a automatizaci pracovních postupů, ale postrádá kreativitu a přizpůsobivost ChatGPT při generování originálního obsahu. ChatGPT je lepší volbou, pokud je vaší primární potřebou psaní, shrnování nebo generování nápadů.
🏆 Vítěz: ChatGPT vyniká v oblasti tvorby obsahu, protože uživatelům nabízí větší flexibilitu a disponuje kreativitou, které Glean zatím nedosahuje.
Funkce č. 3: Automatizace a integrace pracovních postupů
Glean je navržen pro automatizaci podnikových pracovních postupů a umožňuje týmům zefektivnit procesy, snížit počet interních žádostí o podporu a zlepšit efektivitu zaškolování nových zaměstnanců. Hladce se integruje do podnikových systémů a koordinuje pracovní postupy jednotlivých oddělení, což z něj činí výkonný nástroj pro organizace, které zpracovávají velké objemy interních informací.
ChatGPT sice dokáže automatizovat některé úkoly (např. přípravu odpovědí a zodpovídání častých dotazů), ale postrádá hlubokou integraci do podnikových procesů a strukturovanou automatizaci pracovních postupů, jakou nabízí Glean. Pokud podnik potřebuje automatizaci procesů založenou na umělé inteligenci, je Glean lepší volbou.
🏆 Vítěz: Glean je lepší volbou, pokud chce váš tým zvýšit produktivitu a zefektivnit pracovní postupy.
🔍 Věděli jste, že... 63 % organizací má v úmyslu zavést AI na globální úrovni v příštích třech letech. Podniky, které chtějí zefektivnit procesy a správu znalostí, musí začít investovat do platforem založených na AI, jako je ClickUp, aby zůstaly konkurenceschopné.
Glean vs. ChatGPT na Redditu
Uživatelé Redditu se podělili o své zkušenosti s Gleanem a ChatGPT a zdůraznili jejich klady a zápory. Jeden uživatel o Gleanu řekl:
Rád ho používám, protože si mohu dělat poznámky v jiném softwaru/na papíře a používat ho jako diktafon, jak jste řekl. Výhodou je, že mohu měnit snímky a přidávat poznámky ve správný okamžik a poté je převést na text, takže mám v podstatě přepis, který přesně odpovídá správným snímkům.
Rád ho používám, protože si mohu dělat poznámky v jiném softwaru/na papíře a používat ho jako diktafon, jak jste řekl. Výhodou je, že mohu měnit snímky a přidávat poznámky ve správný okamžik a poté je převést na text, takže mám v podstatě přepis, který přesně odpovídá správným snímkům.
To naznačuje, že Glean efektivně synchronizuje přednáškové prezentace se zaznamenaným zvukem, čímž studium více strukturová. Jiný uživatel však poukázal na to, že
Zatím jsem to použil jednou a přepis byl prostě hrozný, nedával vůbec smysl.
Zatím jsem to použil jednou a přepis byl prostě hrozný, nedával vůbec smysl.
Časté byly stížnosti na špatnou kvalitu přepisu a rušivé zvuky v pozadí. Jeden uživatel doporučil:
Glean jsem použil poprvé před pár dny a nahrávka byla příšerná (zachytila více šumu v pozadí než hlas profesora) a přepis byl ještě horší.
Glean jsem použil poprvé před pár dny a nahrávka byla příšerná (zachytila více šumu v pozadí než hlas profesora) a přepis byl ještě horší.
Uživatelé ChatGPT diskutují hlavně o jeho použití při tvorbě obsahu a AI odpovědích. Jeden uživatel poznamenal:
Ne, ChatGPT nezískává vědomí.
Ne, ChatGPT nezískává vědomí.
vyvracení běžných mylných představ o AI. Jiní často chválí schopnost jeho týmu generovat obsah, odpovídat na otázky týkající se kódování a pomáhat s brainstormingem, i když přetrvávají obavy ohledně přesnosti. Jeden uživatel zmínil,
Pokud jej vyzkoušíte s nesprávnou odpovědí, „opraví“ se také na nesprávnou odpověď. Nespoléhejte se tedy na něj v případě věcí, které nemůžete ověřit nebo které již neznáte.
Pokud jej vyzkoušíte s nesprávnou odpovědí, „opraví“ se také na nesprávnou odpověď. Nespoléhejte se tedy na něj v případě věcí, které nemůžete ověřit nebo které již neznáte.
Zdůrazněte jeho užitečnost pro generování obsahu a zároveň uznávejte nutnost ověřování faktů.
Glean je vhodnější pro strukturované pořizování poznámek, zatímco ChatGPT je považován za univerzálního asistenta s umělou inteligencí. Uživatelé se rozhodují, zda potřebují organizované řízení znalostí, nebo podporu konverzace založenou na umělé inteligenci.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Glean a ChatGPT
Pokud hledáte komplexnější alternativu k Glean a ChatGPT založenou na umělé inteligenci, vyniká ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Glean se specializuje na podnikové vyhledávání a správu znalostí, zatímco ChatGPT se zaměřuje na konverzaci a generování obsahu založené na umělé inteligenci. ClickUp kombinuje obojí a nabízí efektivní správu projektů, automatizaci a spolupráci.
Je navržen tak, aby zefektivnil pracovní postupy, zvýšil produktivitu a centralizoval znalosti týmu. Využívá výkonné nástroje pro řízení projektů založené na umělé inteligenci, jako je asistence založená na umělé inteligenci, propojené vyhledávání, správa znalostí a pokročilé sledování projektů.
Eliminuje potřebu používat více aplikací tím, že integruje správu úkolů, dokumentaci, poznatky založené na umělé inteligenci a nástroje pro spolupráci s umělou inteligencí do jediného, vysoce přizpůsobitelného pracovního prostoru. Podívejme se na některé významné funkce ClickUp:
ClickUp má náskok #1: Produktivita založená na umělé inteligenci
ClickUp Brain přináší inteligentní automatizaci a generování obsahu do každodenních pracovních postupů. Díky tomu je vynikající alternativou k podnikovému vyhledávání Glean a funkcím pro tvorbu obsahu ChatGPT.
Na rozdíl od ChatGPT, cloudové platformy genAI, která vyžaduje zadávání pokynů pro každou interakci, je ClickUp AI přímo integrován do vašeho pracovního postupu. Automatizuje psaní, shrnování a stanovení priorit úkolů v rámci projektů a dokumentace.
S ClickUp AI týmy:
- Okamžitě generujte obsah pro úkoly, e-maily, poznámky z jednání a dokumentaci.
- Shrňte dlouhé diskuse a dokumenty, abyste zdůraznili klíčové body.
- Automatizujte aktualizace úkolů tím, že z pracovních prostorů získáte relevantní informace.
Místo přepínání mezi ChatGPT pro generování obsahu a jinými nástroji pro kognitivní vyhledávání zajišťuje ClickUp AI hladkou integraci všech znalostí, akčních položek a odpovědí do každodenních operací.
💡 Tip pro profesionály: Umělá inteligence může zrychlit a zjednodušit proces dokumentace. Chcete se dozvědět více? Naučte se, jak používat umělou inteligenci pro dokumentaci a využijte pokročilé technologie, jako jsou NLP, AI a ML, k zefektivnění svých pracovních postupů!
Výhoda ClickUp č. 2: Propojené vyhledávání a správa znalostí
Funkce Connected Search a Knowledge Management od ClickUp poskytují pokročilé centralizované řešení, které předčí všechny podnikové vyhledávače založené na umělé inteligenci. Zatímco Glean a ChatGPT pomáhají týmům vyhledávat dokumenty a e-maily, ClickUp integruje vyhledávání s praktickými pracovními postupy a správou úkolů.
Díky správě znalostí ClickUp mohou týmy:
- Ukládejte, organizujte a vyhledávejte dokumenty, wiki a SOP na jednom místě.
- Prohledávejte úkoly, dokumenty a konverzace s pomocí relevance založené na umělé inteligenci.
- Propojte znalosti s praktickými úkoly a zajistěte, aby týmy mohly na základě informací okamžitě jednat.
Glean je skvělý pro vyhledávání firemních proprietárních dat, ale postrádá hlubokou integraci s pracovními postupy. ClickUp tuto mezeru vyplňuje tím, že zajišťuje přímé propojení výsledků vyhledávání se správou úkolů, což týmům pomáhá okamžitě najít, uspořádat a využít získané informace.
💡 Tip pro profesionály: Systém pro správu znalostí (KMS) organizuje, vyhledává a zpřístupňuje důležité informace vašemu týmu.
Nejlepší systémy se integrují do vašeho pracovního postupu a zajišťují, že zaměstnanci mohou najít odpovědi okamžitě, místo aby ztráceli čas hledáním dokumentů nebo minulých konverzací. Zde je několik příkladů systémů pro správu znalostí, které byste měli znát.
ClickUp má výhodu č. 3: Řízení projektů a automatizace
Na rozdíl od Glean (který se zaměřuje na vyhledávání) a ChatGPT (který pomáhá s generováním obsahu) nabízí ClickUp komplexní automatizaci projektů a pracovních postupů, což z něj činí skutečnou produktivní sílu.
Funkce pro správu projektů ClickUp umožňují týmům přiřazovat úkoly, sledovat termíny a spravovat pracovní zátěž pomocí intuitivních dashboardů. Platforma vám pomáhá vizualizovat všechny termíny pomocí Ganttových diagramů, abyste měli přehled o každém úkolu.
S ClickUp Automation můžete automatizovat opakující se úkony, čímž snížíte manuální práci a zvýšíte efektivitu. Pomáhá account managerům zefektivnit interakce s klienty a následné činnosti.
S automatizací ClickUp můžete:
- Zefektivněte projekty přidáním přiřazených osob a sledujících, aby byli všichni v obraze.
- Odpovídejte na e-maily automatizací komunikace se zainteresovanými stranami, členy týmu a klienty.
- Pomocí AI asistenta Brain můžete automatizovat pracovní postupy během několika sekund pomocí jednoduchého příkazu.
Kromě toho ClickUp nahrazuje potřebu samostatných dokumentačních nástrojů pomocí ClickUp Docs – pracovního prostoru pro spolupráci v reálném čase, který slouží k vytváření, ukládání a sdílení obsahu souvisejícího s projekty. Díky této funkci můžete:
- Pomocí Docs získáte kontrolu nad svými pracovními postupy úpravou stavů projektů.
- Upravujte dokumenty v reálném čase společně s členy svého týmu a dosáhněte rychlých výsledků.
- Využijte vnořené stránky, flexibilní možnosti stylizace a přidejte záložky, které vyhovují různým potřebám projektu.
Díky integrovanému propojování úkolů, šablonám znalostní báze a poznatkům založeným na umělé inteligenci ClickUp mění způsob, jakým týmy dokumentují, spravují a provádějí práci, a stává se tak lepší alternativou k Glean a ChatGPT.
Šablona znalostní báze ClickUp poskytuje strukturovaný rámec, který týmům umožňuje vytvářet, ukládat a spravovat znalosti společnosti na jednom místě. Díky sekcím pro často kladené otázky, zdroje a znalostní články pomáhá týmům budovat interní centrum nápovědy, které usnadňuje přístup k informacím a jejich sdílení v rámci celé organizace.
Zajistěte si produktivitu do budoucna s ClickUp
Explozivní trend genAI mění způsob, jakým podniky spravují informace, automatizují pracovní postupy a efektivně spolupracují. Zatímco Glean vyniká v kognitivním vyhledávání a získávání znalostí a ChatGPT využívá velké jazykové modely pro generování obsahu, ani jeden z nich nenabízí kompletní sadu produktivity založenou na umělé inteligenci.
ClickUp kombinuje automatizaci založenou na umělé inteligenci, správu znalostí a provádění pracovních postupů, což zajišťuje, že váš tým může pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Díky integrovanému řízení projektů, propojenému vyhledávání a asistenci umělé inteligence ClickUp eliminuje potřebu používat více nástrojů a zároveň umožňuje odborníkům v dané oblasti soustředit se na práci s vysokým dopadem.
Nespokojte se s umělou inteligencí, která pouze vyhledává nebo generuje obsah – vyberte si ClickUp, který umí obojí a ještě mnohem víc.