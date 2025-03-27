10 nejlepších CRM softwarů pro call centra pro zefektivnění zákaznické podpory

Vzhledem k tomu, že 86 % kupujících je ochotno zaplatit více za skvělý zákaznický zážitek, je v sázce hodně.
Výběr nejlepšího softwaru CRM pro call centra je klíčový pro poskytování výjimečných zákaznických zkušeností, které vám pomohou zůstat relevantní.
Udělali jsme za vás průzkum – zde je seznam 10 nejlepších softwarů pro správu vztahů se zákazníky (CRM) používaných v call centrech. Tyto softwarové řešení pro kontaktní centra pomáhají call centrům optimalizovat pracovní postupy a plynule rozšiřovat tým zákaznické podpory.
Ať už hledáte komplexní placenou variantu nebo bezplatný CRM systém, tyto nástroje jsou navrženy tak, aby vám pomohly dosáhnout výjimečných výsledků.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších CRM softwarů pro call centra a jejich použití!
- ClickUp : Nejlepší pro zefektivnění CRM řešení pro call centra
- Zendesk Talk: Nejlepší cloudové CRM řešení
- RingCentral Contact Center: Nejlepší komplexní komunikační systém
- Freshdesk Contact Center: Nejlepší pro support tickety
- Aircall: Nejlepší platforma pro komunikaci se zákazníky a jejich zapojení
- Five9: Nejlepší poskytovatel služeb call & contact center as a service (CCaaS)
- Dialpad: Nejlepší platforma pro komunikaci se zákazníky založená na umělé inteligenci
- Convoso: Nejlepší řešení pro odchozí hovory v call centrech, které zvýší prodej a efektivitu
- Bitrix24: Nejlepší pro optimalizaci cloudových interakcí se zákazníky
- HubSpot CRM: Nejlepší pro základní funkce CRM zdarma
Co byste měli hledat v softwaru CRM pro call centra?
Výběr správného CRM softwaru pro kontaktní centra je důležitější než kdy jindy. Vzhledem k velkému množství dostupných možností je nezbytné pečlivě zvážit vaše potřeby.
Zde jsou klíčové faktory, které je třeba zvážit při výběru nejlepšího CRM pro vaši společnost poskytující služby:
- Funkce správy hovorů: Hledejte funkce směrování hovorů, správy front, IVR a kliknutí pro volání, které zkrátí čekací doby zákazníků.
- Snadné použití: Vyberte si CRM s intuitivním, jednotným rozhraním, které minimalizuje přepínání mezi systémy a zvýší produktivitu agentů.
- Možnosti samoobsluhy: Nástroje podpory, jako jsou znalostní báze a interaktivní FAQ, které pomáhají zákazníkům samostatně řešit drobné problémy a snižují tak objem hovorů.
- Nástroje pro optimalizaci pracovní síly: Zajistěte, aby CRM integroval funkce pro správu pracovní síly, které umožňují sledovat dostupnost agentů, jejich výkonnost a dodržování harmonogramu.
- Škálovatelnost: Vyberte si software, který roste spolu s vaší firmou a přizpůsobuje se změnám ve vaší zákaznické základně, servisních kanálech a velikosti týmu.
- Integrace CRM: Propojte zákaznická data napříč odděleními a odstraňte překážky pro agenty, kteří spravují složité procesy.
- Analýzy a reporty: Hledejte metriky, jako je objem hovorů, čekací doby a skóre spokojenosti zákazníků, abyste mohli sledovat výkonnost a určit oblasti, které je třeba zlepšit.
- Soulad s předpisy: Zajistěte, aby CRM dodržovalo předpisy o ochraně osobních údajů, jako jsou GDPR nebo HIPAA, pro nakládání s citlivými informacemi.
Nakonec zvažte reputaci dodavatele a celkovou kvalitu služeb, funkce umělé inteligence, možnosti automatizace, zákaznickou podporu a ceny. Komplexní proces CRM může změnit efektivitu vašeho kontaktního centra a zlepšit celkovou zkušenost jak pro agenty, tak pro zákazníky.
🧠 Poznámka: Pracovníci call center vyřizují v průměru 50–100 hovorů denně, proto je pro ně zásadní mít rychlý přístup k údajům o zákaznících prostřednictvím nástrojů CRM.
10 nejlepších CRM softwarů pro call centra
Věděli jste, že... Zákazníci, kteří mají s danou značkou nejlepší zkušenosti, utratí ročně o 140 % více než ti, kteří mají špatné nebo průměrné zkušenosti. Proto je pro poskytování výjimečných zákaznických služeb klíčové vybrat správný software pro call centra s funkcemi CRM.
Zde jsou naše nejlepší tipy!
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění CRM řešení pro call centra)
Pokud plánujete rozšíření svých call center, jedna věc je jasná: skvělý zákaznický zážitek závisí na správných nástrojích. Abyste mohli rychleji a efektivněji řešit dotazy zákazníků, potřebujete výkonný CRM software, který vám pomůže hladce spravovat interakce.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje CRM, týmový pracovní prostor, zákaznický servis a funkce helpdesku. Je navržena tak, aby pomáhala týmům podpory zůstat organizované a schopné rychle reagovat.
Podívejme se, jak funguje CRM ClickUp.
CRM v ClickUp konsoliduje zákaznické tikety, interakce a podrobnosti na jednom místě a vytváří tak plynulý a efektivní proces podpory. Jedná se o obchodní nástroj, který vašemu týmu poskytuje vše, co potřebuje, na dosah ruky.
Účty, prodejní kanály a tikety můžete zobrazit ve formátech, jako jsou seznamy, tabule a tabulky. Manažeři mohou vidět jak obecný přehled, tak podrobné informace o aktivních tiketech.
ClickUp Dashboards vám umožňuje prioritizovat tikety podle naléhavosti, čekací doby, spokojenosti zákazníků a výkonnosti agentů. Všechna tato data jsou viditelná na jediném dashboardu bez nutnosti ručních aktualizací.
Nastavte si svůj dashboard, zadejte své cíle a jste připraveni.
S ClickUp Automations můžete zjednodušit opakující se úkoly. Můžete například automaticky přiřazovat úkoly na základě konkrétních kritérií nebo spouštět e-mailové odpovědi, když zákazník odešle hlášení o chybě.
ClickUp nabízí více než 1 000 integrací s nástroji jako Zendesk, Intercom a SupportBee. Tyto integrace vám umožňují automatizovat pracovní postupy a přesouvat data mezi vaším CRM a dalšími aplikacemi ve vašem technologickém stacku.
ClickUp Brain, umělá inteligence zabudovaná do platformy, pomáhá vašemu call centru efektivněji zpracovávat interakce se zákazníky.
Díky této neuronové síti mohou vaši agenti rychle generovat odpovědi na žádosti o podporu, e-maily od zákazníků a dotazy z jiných platforem.
AI Knowledge Manager rychle vyhledává odpovědi z vaší databáze, aby vyřešil běžné dotazy zákazníků. Současně AI Writer pomáhá agentům při vytváření e-mailů a obsahu ve správném tónu a stylu.
Potřebujete rychle začít? Použijte šablony softwaru ClickUp pro call centra a spravujte vztahy se zákazníky efektivněji.
Šablona ClickUp CRM například obsahuje vše, co potřebujete ke sledování potenciálních zákazníků, účtů, obchodů a kontaktů.
Pomocí šablony CRM můžete také:
- Uspořádejte všechna data o zákaznících na jednom místě pro snadný přístup.
- Automatizujte opakující se úkoly a uvolněte si čas na důležitější činnosti.
- Sledujte klíčové ukazatele zákaznického servisu a identifikujte oblasti pro růst.
- Poskytujte informace z údajů o zákaznících, které podporují lepší rozhodování.
S ClickUpem mohou vaše týmy zákaznické podpory poskytovat plynulejší, rychlejší a efektivnější služby.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor ClickUp pomocí flexibilních zobrazení dat
- Integrujte e-mail, abyste zlepšili komunikaci a odstranili izolovanost
- Přístup k ClickUp na jakémkoli zařízení a kdekoli
- Používejte šablony CRM pro organizované prodejní pracovní postupy a výstupy.
- Vytvářejte prognózy prodeje na základě historických dat a předvídejte trendy.
Omezení ClickUp
- Možnosti přizpůsobení mohou být pro některé uživatele příliš složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
„Náš tým je s ClickUp velmi spokojený, protože na této platformě najde vše, co potřebuje k vykonávání své práce, a ve srovnání s jinými nástroji je velmi snadno použitelný.“
2. Zendesk Talk (nejlepší cloudové CRM řešení)
Zendesk Talk je cloudové CRM řešení integrované do platformy Zendesk Support. Umožňuje týmům spravovat telefonní hovory společně s dalšími kanály podpory. Chcete-li začít, ověřte dostupnost čísel, dodržujte regulační pokyny, seznamte se s příslušnými náklady a připravte svou síť a hardware pro optimální výkon.
Jakmile aktivujete Talk a nakonfigurujete jeho nastavení, váš tým může okamžitě začít volat a přijímat hovory. Zendesk Talk se hladce integruje s různými softwarovými platformami, což firmám umožňuje poskytovat jednotnou podporu napříč několika kanály.
Nejlepší funkce Zendesk Talk
- Integrujte hlasové, e-mailové a textové kanály do jedné platformy.
- Automatizujte směrování hovorů, odpovědi a přepis pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Personalizujte interakce se zákazníky pomocí komplexních profilů zákazníků.
- Shromažďujte informace o zákaznících a efektivně směrujte hovory pomocí systému IVR.
- Sledujte operace volání a získejte praktické informace díky analýzám v reálném čase.
Omezení Zendesk Talk
- Využívá doplňkové moduly pro přístup k určitým funkcím.
- Náklady mohou být pro menší týmy problémem.
Ceny Zendesk Talk
- Support Team: 25 $/měsíc na jednoho agenta
- Suite Team: 69 $/měsíc na jednoho agenta
- Suite Professional: 149 $/měsíc na jednoho agenta
- Suite Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zendesk Talk
- G2: 4,3/5 (více než 6 900 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 4 000 recenzí)
3. RingCentral Contact Center (nejlepší komplexní komunikační systém)
RingCentral Contact Center kombinuje videohovory, zasílání zpráv a telefonní služby pro příchozí call centra v jedné jednotné platformě. Hladce se integruje s nástroji jako Slack a Microsoft Teams, což z něj činí flexibilní volbu pro call centra.
Platforma nabízí podrobné analytické údaje pro sledování výkonu call centra a kvality služeb, aktivity uživatelů a jejich zapojení. Tyto informace pomáhají týmům identifikovat problémy a zlepšovat procesy.
Pro call centra nabízí RingCentral důležité funkce, jako je automatické rozdělování hovorů, interaktivní hlasová odezva (IVR) a pokročilá analytika, které zvyšují provozní efektivitu a zlepšují zákaznickou zkušenost.
Nejlepší funkce RingCentral Contact Center
- Vytvářejte přepisy a titulky pro podrobné shrnutí po schůzkách.
- Přístup k schůzkám na počítači, v mobilním prohlížeči nebo v aplikaci
- Spolupracujte v reálném čase pomocí interaktivních tabulek a sdílených poznámek.
- Využijte ovládací prvky hostitele, čekárny a šifrování typu end-to-end pro bezpečné schůzky.
Omezení kontaktního centra RingCentral
- Časově náročný proces nastavení telefonní aplikace
- Pomalejší integrace při synchronizaci se Salesforce
Ceny RingCentral Contact Center
- RingCX: 69 $/měsíc na jednoho agenta
- RingCentral Contact Center Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze RingCentral Contact Center
- G2: 4,0/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
🧠 Zajímavost: Operátoři call center mohou strávit v průměru více než 6 minut na jeden hovor se zákazníkem, včetně času stráveného vyhledáváním údajů o zákazníkovi. Díky integrovanému systému CRM lze tento čas výrazně zkrátit, což vede k rychlejšímu řešení problémů a spokojenějším zákazníkům!
4. Freshdesk Contact Center (nejlepší pro support tickety)
Freshdesk Contact Center pomáhá call centrům poskytovat plynulé a personalizované služby a upřednostňuje zákaznickou podporu a ticketing díky robustním funkcím. Jeho znalostní báze umožňuje týmům efektivně ukládat, přistupovat a sdílet informace, což zjednodušuje řešení dotazů zákazníků.
Články jsou seskupeny do složek pro snadnou organizaci a rychlý přístup. Viditelnost složek lze přizpůsobit pro platformy, jako jsou webové widgety nebo mobilní aplikace, což zajišťuje, že správní uživatelé uvidí relevantní obsah.
Meta popisy externích složek navíc zlepšují výkon vyhledávačů a zvyšují přístupnost obsahu.
Nejlepší funkce Freshdesk Contact Center
- Vytvořte vícejazyčné znalostní báze, které budou sloužit různým skupinám zákazníků.
- Hromadně exportujte články o řešeních a aktualizujte je pomocí API Freshdesk.
- Spojte se se zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu, živého chatu a sociálních médií z jedné platformy.
- Automatizujte rutinní úkoly a řešte časté dotazy pomocí integrovaných nástrojů umělé inteligence.
Omezení kontaktního centra Freshdesk
- Řešte omezené vylepšení v oblasti analytiky, které ztěžuje sledování zpětné vazby k řešením.
- Řiďte pomalejší výkon při zpracování více ticketů nebo úpravách velkých dokumentů.
Ceny kontaktního centra Freshdesk
- Zdarma
- Růst: 18 $/uživatel za měsíc
- Pro: 59 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 95 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze kontaktního centra Freshdesk
- G2: 4,1/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Freshdesk
„Je jednoduchý a snadno použitelný. Můžete ho používat na jakémkoli počítači nebo mobilním zařízení. Je levnější než ostatní poskytovatelé a prakticky nedochází k výpadkům. Kvalita hovorů je vynikající.“
5. Aircall (nejlepší platforma pro komunikaci se zákazníky a jejich zapojení)
Aircall je cloudový telefonní systém určený pro malé a střední podniky. Nabízí robustní komunikační platformu a je vynikající volbou pro týmy zákaznického servisu, prodeje a IT, které potřebují spolehlivé a uživatelsky přívětivé CRM. Platforma se hladce integruje s oblíbenými nástroji helpdesku a produktivity a podporuje příchozí i odchozí hovory.
Tato platforma je pro call centra atraktivní díky jednoduchému rozhraní a pokročilým funkcím pro správu hovorů. Přes kritiku ohledně cen, její silný výkon a funkčnost často převáží tyto obavy.
Nejlepší funkce Aircall
- Pořádejte živé konferenční hovory s až pěti účastníky
- Přesměrujte hovory přímo na konkrétní agenty nebo týmy pro rychlejší řešení problémů.
- Odesílejte a přijímejte SMS a MMS zprávy, abyste vyhověli klientům, kteří preferují textovou komunikaci.
- Nabídněte možnosti fronty hovorů a zpětného volání, abyste zkrátili čekací dobu a zvýšili spokojenost zákazníků.
- Přepínejte mezi paralelními hovory nebo vyřizujte více hovorů současně.
Omezení Aircall
- Příležitostné problémy s kvalitou hovorů, jako jsou přerušené hovory a latence, zejména v mobilních aplikacích.
- Přerušení hovorů vyskakovacími oznámeními
Ceny Aircall
- Essentials: 40 $/licence
- Profesionální: 70 $/licence
- Na míru: Ceny na vyžádání
- Doplněk Aircall: 9 $/licence
- Aircall Analytics + Add-on: 15 $/licence
Hodnocení a recenze Aircall
- G2: 4,3/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
6. Five9 (nejlepší poskytovatel služeb call & contact center as a service (CCaaS))
Poskytujte výjimečné zákaznické zkušenosti s Five9, cloudovou platformou CCaaS podporující omnichannelovou komunikaci prostřednictvím hlasu, SMS, e-mailu, chatu a sociálních sítí.
Five9 nabízí pokročilé nástroje pro řízení zapojení zaměstnanců (WEM) pro efektivní personální obsazení, monitorování v reálném čase a přesné plánování. Jeho funkce založené na umělé inteligenci, včetně virtuálních agentů, přepisu v reálném čase a shrnutí hovorů, zvyšují produktivitu a urychlují řešení problémů.
Pět nejlepších funkcí Five9
- Spravujte hlasové hovory, SMS, e-maily, chat a sociální sítě na jedné platformě.
- Využijte Workforce Engagement Management (WEM) pro prognózy, plánování a monitorování v reálném čase.
- Optimalizujte personální obsazení pomocí intradenního řízení a přiřazování úkolů na základě dovedností.
- Využijte funkce umělé inteligence, jako jsou virtuální agenti, přepis v reálném čase a souhrny hovorů.
Omezení Five9
- Příležitostné zpoždění při načítání a problémy se zamrzáním
- Problémy s přerušením hovoru, chybami při přihlášení a neočekávaným odpojením
Ceny Five9
- Digitální: 119 $/měsíc (36měsíční smlouva s jednoduchými měsíčními platbami)
- Core: 119 $/měsíc (36měsíční smlouva s jednoduchými měsíčními platbami)
- Premium, Optimum a Ultimate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Five9
- G2: 4,0/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (465+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Five9
„Celkově Five9 opravdu rád používám, je většinou efektivní a navigace je docela snadná, jakmile si na systém zvyknete. Občas se vyskytnou problémy s přihlášením, ale i tak bych tento software doporučil každému, kdo uvažuje o jeho zakoupení.“
7. Dialpad (nejlepší platforma pro komunikaci se zákazníky založená na umělé inteligenci)
Dialpad je robustní CRM software pro call centra, který byl vyvinut pro moderní call centra a kombinuje pokročilé funkce umělé inteligence s jednotnou komunikační platformou za účelem zlepšení prodeje, podpory a týmové spolupráce.
Jeho funkce založené na umělé inteligenci, jako je přepis v reálném čase, živé koučování a automatické pořizování poznámek, eliminují opakující se úkoly a optimalizují pracovní postupy.
Nejlepší funkce Dialpadu
- Vytvářejte v reálném čase přepisy pomocí umělé inteligence pro okamžité poznámky k hovorům a následné kroky.
- Hladká integrace s CRM a nástroji pro zvýšení produktivity zjednodušuje pracovní postupy.
- Vytvářejte vlastní příručky pro zvýšení výkonu týmu a zlepšení výsledků hovorů.
Omezení Dialpadu
- Příležitostné chyby v přepisu se složitou terminologií
- Kvalita zvuku může záviset na stabilitě sítě.
Ceny Dialpad
- Essentials: 95 $/uživatel za měsíc
- Pokročilý: 135 $/uživatel za měsíc
- Premium: 170 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Dialpad
- G2: 4,4/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 530 recenzí)
8. Convoso (nejlepší řešení pro odchozí hovory, které zvýší prodej a efektivitu)
Pokud chcete zefektivnit generování potenciálních zákazníků a konverze, vyzkoušejte Convoso. Tato cloudová platforma pro kontaktní centra nabízí nástroje, jako je prediktivní, výkonné a náhledové vytáčení, obousměrné zasílání textových zpráv, odchozí e-maily, hlasové zprávy a dynamické IVR, které umožňují oslovit potenciální zákazníky napříč několika kanály.
Jeho prediktivní dialer optimalizuje dostupnost agentů pro maximální objem hovorů, zatímco dynamický IVR automatizuje interakce se zákazníky a kombinuje automatické odpovědi s lidskou podporou pro plynulý a efektivní zážitek.
Nejlepší funkce Convoso
- Zajistěte hladký průběh převodů, ručního vytáčení a fronty příchozích zpětných hovorů.
- Získejte přizpůsobitelné panely pro podrobné a personalizované reporty.
- Zvyšte míru kontaktů a efektivitu pomocí prediktivního dialeru.
- Umožněte obousměrné zasílání textových zpráv, odesílání e-mailů a hlasových zpráv pro širší dosah.
Omezení Convoso
- Aktualizace mohou způsobit poruchy, které ovlivňují výkon systému.
- Složité konfigurace jsou omezené nebo nemožné.
Ceny Convoso
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Convoso
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Convoso
„Líbí se mi jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, convoso bylo jednoduché a snadno ovladatelné. Také se mi líbí, jak zobrazovalo různé údaje, jako například moji konverzní míru, díky čemuž jsem měl přehled o tom, jak si vedu.“
9. Bitrix24 (nejlepší pro optimalizaci cloudových interakcí se zákazníky)
Hledáte komplexní řešení? Bitrix24 kombinuje nástroje CRM a pro správu podniku s funkcemi založenými na umělé inteligenci, které zefektivňují provoz. Díky více než 35 přizpůsobitelným nástrojům zvládá komunikaci, spolupráci, prodej a správu projektů, takže již není třeba používat více systémů.
Platforma zjednodušuje migraci dat, integruje se s existujícími aplikacemi a zahrnuje CoPilot, bezplatného asistenta AI, který automatizuje rutinní úkoly a zvyšuje produktivitu.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Založte virtuální kancelář pro plynulou spolupráci na dálku
- Využijte robustní CRM s automatizací marketingu a zákaznickou podporou.
- Využijte telefonii a živý chat pro efektivní interakci s klienty.
- Vytvářejte webové stránky a online obchody pomocí intuitivního nástroje s šablonami.
- Integrujte nástroje jako Zoom, Dropbox a QuickBooks pro propojený pracovní postup.
- Automatizujte rutinní úkoly a zvyšte produktivitu s CoPilotem.
Omezení Bitrix24
- Nepřehledné, neintuitivní rozhraní ztěžuje orientaci novým uživatelům.
- Složité nástroje pro reporting komplikují analýzu dat a rozhodování.
- Omezená funkčnost mobilní aplikace snižuje použitelnost.
Ceny Bitrix24
- Základní: 23,20 $/měsíc za 5 uživatelů
- Standard: 58,18 $/měsíc za 50 uživatelů
- Profesionální: 116,48 $/měsíc za 100 uživatelů
- Enterprise: 233,07 $/měsíc za 250 uživatelů
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 540 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (920+ recenzí)
10. HubSpot CRM (nejlepší pro bezplatné základní funkce CRM)
HubSpot poskytuje komplexní platformu s nástroji pro CRM, prodej, automatizaci marketingu a zákaznický servis. Jeho sada CRM pomáhá firmám efektivně spravovat vztahy se zákazníky díky funkcím, jako jsou organizovaná zákaznická data, sledování komunikace a vylepšená spolupráce týmů.
HubSpot CRM nabízí sledování prodejů, správu zákaznické podpory a automatizované pracovní postupy v uživatelsky přívětivém systému. Díky integraci interakcí napříč kanály umožňuje včasnou a personalizovanou podporu. Přizpůsobitelné panely zobrazují data v reálném čase, takže váš tým je vždy informován a může koordinovat své činnosti.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Spravujte prodej a marketing pomocí integrovaných nástrojů pro generování potenciálních zákazníků.
- Vylepšete zákaznický servis pomocí systémů pro správu ticketů, živého chatu a nástrojů pro zpětnou vazbu.
- Sledujte interakce, prodeje a kampaně pomocí pokročilých analytických nástrojů.
- Automatizujte úkoly, abyste zefektivnili procesy a ušetřili čas.
Omezení CRM HubSpot
- Vysoké náklady na marketingové doplňky mohou být překážkou pro malé podniky.
- Chybí vizuální přitažlivost uživatelského rozhraní, což má vliv na zapojení uživatelů.
- Omezené pokrytí API a funkčnost pro integrace
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Základní platforma pro zákazníky: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální zákaznická platforma: 1 170 $/měsíc za 5 uživatelů
- Enterprise Customer Platform: 4 300 $/měsíc za 7 uživatelů
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 12 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot
„HubSpot jsme ve společnosti zavedli před asi 6 měsíci. Pro naše týmy prodeje, marketingu a služeb je skvělé mít jedno místo, kde jsou centralizována všechna data. Dříve byly všechny naše kontakty roztříštěné mezi Gmailem, naším webem, náhodnými tabulkami a poznámkami... ano, potřebovali jsme to.“
💡 Tip pro profesionály: Při nastavování CRM začněte se základy. Zaměřte se na klíčové funkce, které podporují vaše obchodní cíle, a zavádějte je postupně. Nabídněte komplexní školení, které vašemu týmu pomůže plně přijmout a využívat systém na maximum.
Začněte s CRM softwarem pro call centra
V call centrech je nepřetržité soustředění na úkoly spojené se správou klientů vzácností. Tradiční CRM systémy často vyžadují časově náročné kroky k získání přístupu k důležitým datům.
Díky správné integraci call centra a CRM máte vše od dotazů zákazníků po spolupráci týmu na jednom místě. To usnadňuje vyhledávání důležitých informací a zabraňuje opakování úkolů.
CRM od ClickUp nabízí výkonné nástroje a integrace, které vám pomohou nastavit efektivní procesy. Jedná se o jednu platformu pro vše, co potřebujete, od rutinních úkolů až po komplexní interakce se zákazníky.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet, abyste mohli začít organizovat data svých zákazníků!