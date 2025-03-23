DeepSeek AI vs. ChatGPT: Který model umělé inteligence je pro vaše potřeby nejvhodnější?

Chatboty s umělou inteligencí jsou všude. A v mnoha ohledech se staly nepostradatelnou součástí našeho pracovního postupu. Ať už jde o ladění kódu, generování obsahu, analýzu obrovského množství dat nebo automatizaci opakujících se úkolů, umělá inteligence se hladce začlenila do našeho způsobu práce.
Již několik let dominuje v této oblasti ChatGPT jako nejvyhledávanější AI asistent. Nyní však má nového konkurenta – DeepSeek AI R1.
Otázka nyní zní: DeepSeek nebo ChatGPT? Který z nich nejlépe vyhovuje vašim potřebám?
Abychom mohli určit vítěze tohoto souboje AI, rozebere si jejich silné a slabé stránky a výkon v reálném světě, abyste si mohli vybrat AI, která vám nejlépe vyhovuje.
Co je DeepSeek AI?
DeepSeek AI je open-source velký jazykový model (LLM) vyvinutý jako open-source alternativa k ChatGPT.
Vyniká v tvorbě obsahu, generování kódu, výzkumu a pokročilém uvažování a zvládá vše od jednoduchých dotazů až po řešení složitých problémů.
DeepSeek AI je přístupný jak z mobilních zařízení, tak z webu a nabízí přizpůsobitelná API řešení, která lze přizpůsobit konkrétním potřebám.
Jelikož se jedná o open-source model, získáte plnou kontrolu nad nasazením a přizpůsobením platformy.
Věděli jste, že... DeepSeek-R1 se již během týdne od svého uvedení na trh stal nejstahovanější bezplatnou aplikací v USA.
Funkce DeepSeek AI
DeepSeek AI se rychle etabloval jako silný konkurent některých z nejlepších AI nástrojů – natolik, že mnoho aktivních uživatelů AI ho považuje za náhradu za ChatGPT. Podívejme se na funkce, které DeepSeek AI odlišují od ostatních.
Funkce č. 1: Architektura MoE
DeepSeek AI používá model Mixture-of-Experts (MoE) k generování odpovědí na dotazy uživatelů.
To znamená, že namísto použití jedné obrovské neuronové sítě pro vše rozděluje úkoly mezi specializované „odborné“ modely, které se zaměřují na různé problémy.
MoE je jako mít tým specialistů pro každou kategorii úkolů, místo aby veškerou práci vykonávala jedna osoba. Díky tomu může DeepSeek AI pracovat efektivněji s menším množstvím zdrojů a poskytovat uživatelům nejpřesnější odpovědi.
Funkce č. 2: Open-source model
DeepSeek používá plně open-source model AI. Kdokoli si může DeepSeek-R1 zdarma stáhnout a spustit lokálně, přičemž má neomezený přístup k jeho architektuře a trénovacím datům.
S DeepSeek mohou vývojáři a firmy upravovat, optimalizovat a nasazovat AI ve svých systémech, aniž by byli závislí na třetích stranách.
Funkce č. 3: Řetězové uvažování
DeepSeek AI využívá posilující učení (RL) a logiku k zodpovězení dotazů uživatelů. Postupuje podle krok za krokem logického uvažování, aby rozložil složité problémy logicky, místo aby se spoléhal na vzorce pro rychlé odpovědi.
Díky tomuto vylepšenému uvažování je Deepseek velmi účinný pro matematické, kódovací a analytické úkoly, kde záleží na přesnosti a strukturovaných vysvětleních.
Funkce č. 4: Pokročilé zpracování textu
Zpracování textu DeepSeek vyniká adaptabilitou trénovanou v dané doméně. Vyhledává informace z hustého, výzkumně náročného a žargonem naplněného textu s vysokou přesností a správností, čímž překonává standardní AI chatboty.
Vícevrstvá kontextová okna mohou sledovat souvislosti mezi různými bloky textu v dlouhých dokumentech, což z něj činí výkonný nástroj pro akademický výzkum, právní dokumenty a technické zprávy.
Další informace: Jak využít AI pro zvýšení produktivity (případy použití a nástroje)
Ceny DeepSeek AI
Ceny DeepSeek fungují na modelu pay-as-you-go, což znamená, že platíte pouze za to, co skutečně využijete. Namísto pevného předplatného se cena odvíjí od počtu zpracovaných tokenů.
- Bezplatný tarif: Navždy zdarma
- DeepSeek AI Chat: DeepSeek AI Chat účtuje 0,07 USD, pokud je odpověď načtena z mezipaměti (cache hit), 0,27 USD, pokud vyžaduje nové zpracování (cache miss), a 1,10 USD za výstup.
- DeepSeek AI Reasoner: Tento plán stojí 0,14 $ za zásahy do mezipaměti, 0,55 $ za neúspěšné zásahy do mezipaměti a 2,19 $ za výstup.
Poznámka: Tyto ceny jsou vypočítány na 1 milion zpracovaných tokenů*.
Co je ChatGPT?
ChatGPT je chatbot s umělou inteligencí, který využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) k navázání konverzace s uživateli podobné lidské komunikaci.
Platforma je v současné době poháněna velkým jazykovým modelem (LLM) GPT-4o, který nabízí vylepšené schopnosti porozumění kontextu, zapamatování si minulých interakcí a generování podrobných odpovědí.
Od zákaznické podpory přes řešení technických problémů až po tvorbu obsahu – ChatGPT je díky své univerzálnosti schopen zvládnout téměř cokoli. Stal se základním kamenem inovací založených na AI v moderních podnicích a pomáhá firmám a vývojářům snadno vytvářet a nasazovat nástroje poháněné AI.
🔎Věděli jste, že... ChatGPT, který v listopadu 2022 uvedla na trh společnost OpenAI, se stal nejrychleji rostoucí spotřebitelskou softwarovou aplikací v historii a za dva měsíce získal přes 100 milionů uživatelů.
Funkce ChatGPT
ChatGPT je AI asistent, který je hojně využíván řadou profesionálů. Zde jsou některé z jeho nejvýraznějších funkcí:
Funkce č. 1: Architektura založená na transformátoru
ChatGPT od OpenAI je postaven na architektuře založené na transformátorech. Namísto aktivace vybraných neuronových cest využívá celou svou znalostní bázi (1,8 bilionu parametrů), aby mohl souvisleji odpovídat na dotazy uživatelů.
ChatGPT využívá mechanismus sebeuvědomění k pochopení vztahů mezi slovy, díky čemuž je velmi účinný při zpracování dlouhých diskusí, sledování složitých pokynů a přesném generování textu podobného lidskému.
Funkce č. 2: Vlastní GPT
ChatGPT umožňuje uživatelům vytvářet takzvané Custom GPT. Tyto přizpůsobené verze ChatGPT můžete použít jako pomoc při konkrétních úkolech.
Vlastní GPT vám umožňují doladit odpovědi bota, integrovat konkrétní znalosti a automatizovat určité úkoly bez nutnosti programování.
Můžete vytvořit vlastní GPT vyškolený na firemní politiky, který bude zpracovávat interní dotazy, a nasadit GPT vyškolený na váš jedinečný styl psaní, který vám pomůže s tvorbou obsahu. Nebo můžete dokonce nastavit GPT tak, aby ladil kód pomocí konkrétního frameworku. Možnosti jsou nekonečné!
Vlastní GPT fungují nezávisle na paměti, kterou ChatGPT používá při standardních interakcích. Každý vlastní GPT může mít své vlastní pokyny a referenční soubory, ale ve výchozím nastavení si nepamatuje minulé interakce.
Funkce č. 3: Multimodální schopnosti
ChatGPT se neomezuje pouze na textové odpovědi. Díky multimodálním funkcím dokáže zpracovávat a generovat text, obrázky a dokonce i zvukový obsah.
To znamená, že můžete nahrát obrázky, snímky obrazovky nebo zvukové klipy a ChatGPT z nich může extrahovat informace, identifikovat objekty, přepsat mluvené slovo a poskytnout vysvětlení nebo shrnutí na základě obsahu.
Funkce č. 4: Konverzační paměť
ChatGPT si dokáže zapamatovat preference uživatelů, minulé diskuse a probíhající úkoly napříč několika interakcemi. Na rozdíl od modelů AI, které se po každé relaci resetují, si ChatGPT dokáže vybavit podrobnosti v průběhu času, což jej činí ideálním pro dlouhodobé projekty, personalizované pracovní postupy a automatizaci podnikových procesů.
Placení uživatelé mohou trénovat paměť ChatGPT, aby si zapamatovala konkrétní informace, jako jsou podrobnosti projektu, styl psaní nebo pokyny specifické pro uživatele. Namísto toho, aby podniky pokaždé poskytovaly podrobné pokyny, mohou plynule pokračovat v úkolech, zachovat konzistenci a automatizovat opakující se pracovní postupy.
Ceny ChatGPT
ChatGPT sice nabízí bezplatný tarif, ale uživatelé, kteří jej používají pravidelně a často, mohou více těžit z placeného tarifu.
- Navždy zdarma
- Plus: 20 $ měsíčně
- Výhoda: 200 $ měsíčně
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
DeepSeek AI vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
DeepSeek AI i ChatGPT mají své specifické přednosti.
Zatímco ChatGPT je zavedený a spolehlivý nástroj umělé inteligence, který vyniká v konverzačních interakcích, DeepSeek AI je vysoce nákladově efektivní a optimalizovaný pro technické úkoly a logické uvažování.
Zde je stručný přehled rozdílů mezi těmito dvěma modely umělé inteligence:
|Funkce
|DeepSeek
|ChatGPT
|Výkon
|Vynikající výkon pro strukturované úkoly
|Konzistentní výkon v širším spektru témat
|Příklady použití
|Technické úkoly, výzkum, strukturovaná analýza dat
|Kreativní psaní, brainstorming a obecné úkoly umělé inteligence
|Uživatelské rozhraní
|Zaměřeno na vývojáře
|Intuitivní a snadno srozumitelné
|Prostoj
|Časté výpadky serveru
|Konzistentní výkon serveru
|Náklady na školení
|5,5 milionu dolarů
|100 milionů dolarů
|Přizpůsobení
|Umožňuje pokročilé přizpůsobení a jemné doladění
|V závislosti na aktualizacích dat Open AI
|Analýza dat
|Podporuje pouze text
|Multimodální extrakce informací z textu, obrázků a zvuku
Pojďme se nyní podrobně podívat na hlavní rozdíly.
Funkce č. 1: Tvorba obsahu
DeepSeek AI i ChatGPT jsou konverzační modely umělé inteligence, které jsou schopné vytvářet pro své publikum obsah podobný lidskému. Při bližším testování jejich schopností generovat obsah však každý z nich vyniká v jiných aspektech a je vhodný pro odlišné případy použití a styly psaní.
DeepSeek
DeepSeek AI je lepší v technickém psaní než ChatGPT. Vytváří strukturovaný obsah založený na faktech, který se zaměřuje na podrobná vysvětlení spíše než na konverzační tok.
To neznamená, že postrádá schopnosti kreativního psaní. Je prostě vhodnější pro formální dokumenty, technická vysvětlení a souhrny výzkumů, které vyžadují kontextové, dobře organizované a přesné informace bez zbytečných detailů.
Požádali jsme DeepSeek AI, aby vysvětlil principy fungování technologie LiDAR v autonomních vozidlech, a jeho odpověď, ačkoli stručná a výstižná, poskytla jasný a strukturovaný rozbor tohoto konceptu, díky čemuž byl neuvěřitelně snadno srozumitelný.
ChatGPT
ChatGPT má naopak výhodu v kreativním a technickém psaní se zaměřením na konverzační a poutavý styl.
Od brainstormingu kreativních nápadů po vytváření osnov blogů, textů pro sociální média, e-mailů a všeho mezi tím – síla ChatGPT spočívá v plynulém vyprávění příběhů, generování nápadů a vytváření obsahu s přirozeným, lidským stylem.
To neznamená, že ChatGPT nedokáže psát technický obsah. Na rozdíl od DeepSeek AI, který se zaměřuje na přesnost a preciznost, ChatGPT se zaměřuje na zjednodušení složitých technických pojmů pomocí analogií, příkladů a datových bodů, aby byly srozumitelné i pro uživatele bez technických znalostí.
Abychom otestovali jeho schopnosti brainstormingu, požádali jsme ChatGPT, aby vysvětlil kvantové počítání tak, jako by to vysvětloval desetiletému dítěti. Jak můžete vidět, rozebírá složité téma tak, aby bylo snadno srozumitelné. Nicméně v některých konkrétních bodech se mu nedaří dosáhnout přesnosti.
🏆Vítěz: ChatGPT vyniká kreativním, konverzačním stylem psaní. Pokud však hledáte něco pro technickou dokumentaci a souhrny výzkumů, DeepSeek je lepší volbou.
Funkce č. 2: Matematické a kódovací schopnosti
Oba modely umělé inteligence, DeepSeek i ChatGPT, mají působivé schopnosti, které pomáhají s matematikou a programováním. Pojďme je porovnat.
DeepSeek
DeepSeek AI vyniká v provádění technických úkolů, ať už se jedná o pokročilé matematické problémy, statistické výpočty, vývoj kódu nebo dokonce ladění složitých kódů.
V benchmarku MATH-500 dosáhl skóre 97,3 % a v soutěžích Codeforces se umístil na předních příčkách, čímž překonal ChatGPT a Gemini od Googlu.
DeepSeek AI upřednostňuje přímé odpovědi před podrobnými vysvětleními. Je určen pro programátory, inženýry a výzkumníky, kteří potřebují rychlé a přesné výsledky, aniž by museli procházet zdlouhavými vysvětleními.
ChatGPT
ChatGPT také podává výjimečné výkony v matematickém uvažování a vývoji kódu. Nejenže generuje odpovědi na vaše matematické dotazy, ale také vás provede uvažováním a vysvětlí všechny hlavní body zjednodušeným způsobem.
ChatGPT navíc nabízí komplexní pomoc s kódováním, navrhuje vylepšení a pomáhá odstraňovat chyby. Je ideální pro studenty, vývojáře a profesionály, zejména pro ty, kteří jsou v oblasti kódování nebo pokročilé matematiky nováčky a potřebují strukturované, podrobné pokyny.
🏆Vítěz: Ačkoli oba tyto nástroje pomáhají s matematikou a kódováním, DeepSeek vítězí díky své přesnosti a schopnosti rychle zpracovávat složité algoritmy.
Funkce č. 3: Vizualizace dat a analytické schopnosti
Podívejme se, jak DeepSeek AI a ChatGPT pomáhají s analýzou dat.
DeepSeek
DeepSeek AI vyniká v oblasti vyhledávání a získávání dat. Efektivně zpracovává velké datové soubory a generuje strukturované výstupy bez ztráty přesnosti.
Nelze však extrahovat informace z obrázků ani podporovat hlasové vyhledávání. Chybí také vestavěné vizualizační nástroje, takže nelze vytvářet tabulky, grafy nebo diagramy, které jsou nezbytné pro analýzu dat, reporting a vizualizaci trendů.
ChatGPT
Na rozdíl od DeepSeek podporuje ChatGPT analýzu obrázků a extrakci textu ze screenshotů, což uživatelům umožňuje přímo zpracovávat vizuální data. Díky tomu je užitečný pro skenování dokumentů, extrakci tabulek a analýzu grafického obsahu bez nutnosti použití nástrojů třetích stran.
🏆Vítěz: V tomto kole vítězí ChatGPT. Jeho multimodální schopnosti mu umožňují extrahovat a interpretovat informace z textu, obrázků a dokonce i grafů, zatímco DeepSeek dokáže extrahovat informace pouze z textu.
Funkce č. 4: Ochrana soukromí, etické aspekty a cenzura
Při výběru nástroje AI jsou klíčovými faktory soukromí, etika a cenzura. Z těchto dvou je ChatGPT spolehlivější díky svým standardním zásadám ochrany osobních údajů.
DeepSeek
DeepSeek AI ukládá uživatelská data na zabezpečených serverech v Číně, ale jeho zásady používání dat zůstávají nejasné. Tato nedostatečná transparentnost vyvolává obavy u podniků, které zpracovávají citlivé informace, protože není jisté, jak jsou uživatelská data zpracovávána nebo uchovávána.
DeepSeek AI navíc uplatňuje přísnou cenzuru politicky citlivých témat, zejména geopolitiky a historických událostí.
ChatGPT
ChatGPT však dodržuje západní standardy ochrany dat a je v souladu s nařízením GDPR a zákonem CCPA. Nabízí větší transparentnost při zpracování dat, což z něj činí bezpečnější volbu pro firmy, které spravují citlivé informace. Firemní zákazníci mohou také získat větší kontrolu nad svým soukromím tím, že se odhlásí ze sledování dat.
Ačkoli OpenAI používá moderování obsahu a bezpečnostní filtry, tato opatření zcela nevylučují zaujatost. Je nutné ručně provádět kontroly zaujatosti, aby bylo zajištěno spravedlivé a vyvážené výstupy v citlivých aplikacích.
Položili jsme ChatGPT stejnou otázku týkající se lidských práv, jakou jsme položili DeepSeek, ale namísto blokování odpovědi poskytl podrobnou, nuancovanou odpověď, která uznávala složitost dané problematiky.
🏆Vítěz: ChatGPT zvítězil díky souladu s normami GDPR a CCPA, díky čemuž je lepší z hlediska ochrany dat a transparentnosti.
DeepSeek AI vs. ChatGPT na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jak se lidé staví k debatě o DeepSeek AI vs. ChatGPT. Když na Redditu vyhledáte DeepSeek AI vs ChatGPT, mnoho uživatelů se shoduje, že DeepSeek AI je efektivnější (a levnější) pro kódování a matematické dotazy.
Jeden uživatel Redditu řekl:
Dvě věci, které GPT neustále dělá špatně, jsou „pole“ a příkazy „if else“. Bez ohledu na to, kolikrát GPT opravím, nepamatuje si opravu. DeepSeek AI a Copilot, které jsou zdarma, dostávají první šanci. Nemluvě o tom, že jsou 17krát levnější než GPT 4o.
Dvě věci, které GPT neustále dělá špatně, jsou „pole“ a příkazy „if else“. Bez ohledu na to, kolikrát GPT opravím, si opravu nezapamatuje. DeepSeek AI a Copilot, které jsou zdarma, dostávají první šanci. Nemluvě o tom, že jsou 17krát levnější než GPT 4o.
Další uživatel Redditu řekl:
Lidé nechápou, že je stejně dobrý jako O1, ale stojí jen 1/50 ceny. Můžete ho používat celý den a utratíte stejnou částku jako za O1.
Lidé nechápou, že je stejně dobrý jako O1, ale stojí jen 1/50 ceny. Můžete ho používat celý den a utratíte stejnou částku jako za O1.
Další uživatel Redditu se vyjádřil ve prospěch DeepSeek AI:
R1 rozhodně vyniká nad o1 v tom, jak zobrazuje svůj myšlenkový proces. OpenAI nám tuto funkci skrylo, takže se mi líbí, že R1 ukazuje každý krok, který vedl k dané odpovědi.
R1 rozhodně vyniká nad o1 v tom, jak zobrazuje svůj myšlenkový proces. OpenAI nám tuto funkci skryl, takže se mi líbí, že R1 ukazuje každý krok, který vedl k dané odpovědi.
Ostatní uživatelé Redditu poznamenávají, že ChatGPT je užitečnější pro úkoly vyžadující konverzační a podrobné odpovědi:
ChatGPT vyniká v porozumění kontextovým nuancím a generování lidských odpovědí, díky čemuž je vysoce přizpůsobivý pro různé úkoly. – Recenze na Redditu
ChatGPT vyniká v porozumění kontextovým nuancím a generování lidských odpovědí, díky čemuž je vysoce přizpůsobivý pro různé úkoly. – Recenze na Redditu
Modely o1 nebo ChatGPT obecně lépe rozumějí obrázkům, DeepSeek podle mě pouze extrahuje text, ale má potíže s porozuměním obsahu textu, pokud se jedná o diagram nebo něco podobného. – Recenze na Redditu
Modely o1 nebo ChatGPT obecně lépe rozumějí obrázkům, DeepSeek podle mě pouze extrahuje text, ale má potíže s porozuměním obsahu textu, pokud se jedná o diagram nebo něco podobného. – Recenze na Redditu
ChatGPT se jeví jako nejlepší pro kladení otázek na různá témata. DeepSeek se zdá, že nezná mnoho témat a má halucinace. – Recenze na Redditu
ChatGPT se jeví jako nejlepší pro kladení otázek na různá témata. DeepSeek se zdá, že nezná mnoho témat a má halucinace. – Recenze na Redditu
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k DeepSeek AI a ChatGPT
AI vyhledávače jako ChatGPT a DeepSeek AI jsou skvělé pro generování obsahu, shrnování textu, pomoc s kódováním a dokonce i podporu výzkumu. Ale tím jejich práce končí.
Nesledují váš pokrok, neukládají diskuse ani nepomáhají udržovat soulad ve vašem týmu. Nepamatují si poznámky z minulého týdne, termín, který jste přeplánovali, ani úkol, který stále čeká na schválení. Jakmile chat skončí, skončí i jejich paměť.
A právě zde přichází na řadu ClickUp – vaše dokonalé centrum produktivity založené na umělé inteligenci. Kombinuje umělou inteligenci se strukturovanými pracovními postupy, spoluprací v reálném čase a hladkou organizací, abyste mohli pracovat chytřeji.
ClickUp má náskok #1: ClickUp Brain
ClickUp Brain je více než jen AI. Rozumí vašim pracovním postupům, sleduje informace a získává relevantní poznatky z vašeho pracovního prostoru, ať už se jedná o časovou osu projektu, minulou diskusi nebo konkrétní soubor.
Místo přepínání mezi několika nástroji při hledání roztříštěných informací vám ClickUp Brain poskytuje vše, co potřebujete, na jednom místě. Plynule propojuje firemní dokumentaci, úkoly, lidi a znalosti s umělou inteligencí, takže můžete pracovat na všem z jednoho jednotného pracovního prostoru.
A to není vše. ClickUp Brain skutečně funguje jako váš asistent produktivity a stará se o opakující se práce, jako je sdílení aktualizací projektů, změna stavu úkolů a další rutinní, ale důležité úkoly, které udržují práci v chodu. Tímto způsobem se můžete soustředit na projekty s velkým dopadem, aniž by vás zdržovala rutinní práce.
Řekněme například, že potřebujete poslat svému týmu týdenní aktualizaci projektu. Místo ručního psaní návrhu může ClickUp Brain analyzovat průběh vašeho projektu, vybrat klíčové body a během několika sekund vygenerovat jasnou a profesionální aktualizaci.
Číst více: Inside ClickUp Brain for Teams: Nejlepší nástroje pro sdílení znalostí, automatizaci projektů a psaní
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Connected Search
Kolikrát jste strávili hodiny hledáním jediného souboru, staré diskuse nebo důležité aktualizace projektu – přeskakováním mezi e-maily, Slackem, Google Drive a nekonečnými záložkami – jen abyste si uvědomili, že jste promarnili polovinu dne?
Fragmentované pracovní postupy snižují produktivitu. Podle studie Harvard Business Review přepínají zaměstnanci mezi aplikacemi 1 200krát denně, což vede k takzvané „toggle tax“ (poplatek za přepínání) – společnosti tak přicházejí o 9 % ročního pracovního času svých zaměstnanců.
Právě to pomáhá eliminovat funkce Connected Search od ClickUp. Centralizuje vaše data, takže vše je snadno vyhledatelné a přístupné. Namísto ručního prohledávání několika nástrojů můžete okamžitě najít přesně to, co potřebujete.
Navíc jsou všechny změny v ClickUp a integrovaných aplikacích třetích stran automaticky aktualizovány, takže máte vždy k dispozici nejnovější informace.
💡 Tip pro profesionály: Využijte vestavěné filtry k třídění výsledků vyhledávání podle úkolů, dokumentů nebo komentářů. Uveďte konkrétní kombinace klíčových slov, např. „zápis z jednání“ + „Q4“, abyste získali rychlé a přesné výsledky.
ClickUp One Up #3: Správa znalostí ClickUp
Znalosti vaší společnosti mají hodnotu pouze tehdy, jsou-li snadno dostupné. Pokud jsou důležité informace pohřbeny v e-mailech, ztraceny v zastaralých dokumentech nebo rozptýleny v několika nástrojích, jsou prakticky zapomenuty.
ClickUp Knowledge Management uchovává všechny informace vaší společnosti v jednom centralizovaném, strukturovaném a prohledávatelném centru.
Ať už se jedná o interní dokumentaci, standardní operační postupy, zásady nebo wiki, váš tým získá snadný přístup k aktuálním informacím pomocí nástrojů pro správu znalostí.
- Proměňte jakýkoli dokument okamžitě na wiki: Převádějte dokumenty ClickUp na interaktivní znalostní bázi s předem připravenými šablonami, bohatým formátováním a spoluprací v reálném čase ✅
- Spolupracujte a udržujte informace aktuální: Členové týmu mohou v reálném čase upravovat, komentovat a sdílet znalosti ✅
- Vytvořte propojenou síť pomocí zpětných odkazů: Snadno propojte související dokumenty, zásady a zdroje a vytvořte tak plně propojené znalostní centrum, ve kterém žádné informace nezůstanou izolované ✅
- Hladká integrace: Přeneste tabulky, dokumenty a poznámky z jiných nástrojů a konsolidujte tak své znalosti, aniž byste ztratili přehled o dosavadní práci ✅
- Šablony znalostní báze: Předem připravené šablony znalostní báze pro zefektivnění sdílení a vyhledávání znalostí ✅
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 osobám, aby získali potřebné informace.
Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné? S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stane minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
Využijte AI nejen k získávání odpovědí – vylepšete svůj pracovní postup s ClickUp
Vzhledem k tomu, že DeepSeek AI a ChatGPT se neustále vyvíjejí a konkurují si, čekají oblast umělé inteligence významné pokroky. Nakonec však oba zůstávají samostatnými nástroji zaměřenými na generování odpovědí, nikoli na správu pracovních postupů.
S ClickUp získáte nejen nástroj AI pro zodpovídání dotazů, ale také centralizované centrum, které propojuje informace uložené v dokumentech, úkolech, znalostní bázi a konverzacích, automatizuje pracovní postupy a přeměňuje roztříštěné informace na praktické poznatky.