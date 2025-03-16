Více než 30 podnětů Stable Diffusion pro vytváření úchvatných vizuálů

Některé dny kreativita proudí bez námahy. Jiné dny? Zíráte na prázdné plátno a čekáte na inspiraci, až vás přemůže frustrace.
Právě v takových případech může malá pomoc od AI znamenat velký rozdíl.
Stable Diffusion je jedním z nástrojů, které dokážou proměnit vaše nápady v úchvatné vizuály, ať už jste umělec, designér nebo jen někdo, kdo rád experimentuje s uměním generovaným umělou inteligencí.
Ale jako u každého nástroje, záleží na tom, jak dobře se dá použít k navrhování obrázků generovaných umělou inteligencí. Správné podněty jsou tím, co odlišuje vágní koncept od mistrovského díla.
Ať už vytváříte koncepční umění nebo hyperrealistické portréty, těchto více než 30 podnětů vám pomůže vaši vizi přivést k životu. 🎨
⏰ 60sekundové shrnutí
- Stable Diffusion je model hlubokého učení, který převádí text na obrázky a generuje detailní obrázky z textových popisů pomocí různých technik.
- Zvládnutí výzev je klíčové pro udržení zaujatosti pod kontrolou, řízení vize AI, uvolnění kreativity, personalizaci výsledků, chytřejší práci a experimentování.
- ClickUp je vybaven umělou inteligencí, tabulemi, dokumenty a úkoly, které vám pomohou snadno organizovat pracovní postupy při navrhování, mapovat nápady a generovat obrázky pomocí umělé inteligence.
Porozumění stabilní difúzi
Stable Diffusion je model hlubokého učení, který převádí text na obraz a generuje obrázky z textových popisů pomocí různých metod umělé inteligence.
Vydáno v roce 2022, jedná se o generativní model AI pro textově řízené vyplňování, retušování a překlad obrazu do obrazu. V jádru je poháněn latentním difúzním modelem (LDM), který transformuje textové podněty do detailních vizuálů.
Klíčové vlastnosti Stable Diffusion
- Vizuální autoenkodér (VAE): Komprimuje obrázky do zjednodušeného formátu a zachycuje jejich podstatné detaily. Při generování umění rekonstruuje obrázky z těchto komprimovaných dat.
- Dekodér U-Net: Zde dochází k odstranění šumu. Vezme šumovou verzi obrázku a postupně ji vylepšuje do jasného, vysoce kvalitního vizuálu.
- Textový kodér: Stable Diffusion používá textový kodér CLIP ViT-L/14 k interpretaci podnětů, čímž zajišťuje, že AI rozumí tomu, co požadujete.
🔍 Věděli jste? Název „Stable Diffusion“ byl zvolen pro model AI vyvinutý společností Stability AI, britskou společností zabývající se umělou inteligencí. Slovo „diffusion“ v názvu odkazuje na difúzní modely použité v jeho architektuře, zatímco slovo „stable“ odráží název společnosti.
Proč je zvládnutí výzev tak důležité?
Neřekli byste umělci, aby „prostě nakreslil skvělé logo“, a očekávali byste mistrovské dílo. Totéž platí pro umění generované umělou inteligencí. Bez jasného směru můžete skončit s něčím úplně jiným, než jste si představovali.
Čím lepší je váš podnět, tím větší máte kontrolu nad finálním obrázkem. Zde je několik důvodů, proč je důležité ovládat nejlepší podněty pro stabilní difúzi. ⚒️
- Omezení zaujatosti: Přesné výzvy mohou pomoci nasměrovat AI k vyváženějším a spravedlivějším výsledkům a snížit tak nechtěnou zaujatost v jejích výstupech ⚖️
- Lepší detaily: Specifické výzvy pomáhají AI generovat textury, odrazy a jemné detaily, díky nimž obrázky vypadají realisticky nebo umělecky propracovaně 🎨
- Lepší kreativita: Správné podněty vám pomohou objevovat nové styly, generovat nové nápady, prozkoumávat trendy v grafickém designu a posouvat umělecké hranice 🖌️
- Konzistentní reprodukovatelnost: Pro branding, marketing nebo storytelling zajišťují konzistentní struktury podnětů soudržný a rozpoznatelný vizuální styl 🗂️
🧠 Zajímavost: Historie umění vytvořeného pomocí umělé inteligence sahá až do roku 1973! Americký informatik Harold Cohen vytvořil první obraz pomocí umělé inteligence AARON, kterou naprogramoval pomocí sady pravidel pro generování umění, jako například „nakresli modrou čáru“.
Příklady podnětů Stable Diffusion
Už jste někdy zadali výzvu, klikli na tlačítko „generovat“ a skončili s něčím úplně jiným? Jedno slovo příliš vágní a dostanete náhodný nepořádek. Příliš mnoho detailů a může se stát, že se ztratí podstata vaší myšlenky. Trik spočívá v tom, jak vyvážit konkrétnost a kreativitu.
Zde je několik podnětů pro umění AI, které vám pomohou strávit méně času laděním a více času tvorbou 💁
Portréty
1. „Hyperrealistický portrét [věk] [pohlaví] s [barvou pleti] a [účesem], zachycený v rembrandtovském osvětlení s využitím filmové hloubky ostrosti, s objektivem 50 mm a clonou f/1,8.“
2. „Akvarelová malba [role osoby, např. „středověký rytíř“] v jemných pastelových odstínech, se zaměřením na jemné tahy štětcem a vrstvené lavírování pro hloubku a texturu“
3. „Low-poly 3D render [postavy] s použitím trojúhelníkového stínování a ambientní okluze, připomínající estetiku raných her pro PlayStation“.
Krajiny
4. „Fotorealistický letecký pohled na [typ krajiny] zachycený z perspektivy dronu, s osvětlením zlaté hodiny, jemnou mlhou a objemovou mlhou pro atmosférickou hloubku.“
5. „Uhlová skica venkovské krajiny v [ročním období], využívající techniky křížového šrafování a stínování pro dramatické kontrasty a efekt vintage leptu“
6. „Digitální matte painting [fantasy prostředí] s využitím vícevrstvé atmosférické perspektivy, pod povrchového rozptylu pro přirozené rozptýlení světla a volumetrických mraků renderovaných v programu Blender.“
🔍 Věděli jste? Celosvětový trh s generátory obrazů pomocí umělé inteligence měl v roce 2022 hodnotu 257,157 milionů dolarů a do roku 2030 by měl podle odhadů vzrůst na 917,448 milionů dolarů. Vyznačuje se složenou roční mírou růstu (CAGR) ve výši 17,4 %.
Fantazie
7. „Temný fantasy koncept [typu stvoření] vynořujícího se ze stínů vrhaných okrajovým osvětlením, navržený pomocí sochařských technik ZBrush a vykreslený v osvětlovacím systému Lumen enginu Unreal Engine 5“.
8. „Ilustrace kouzelného lesa ve stylu pohádkové knížky, vytvořená technikou tečkování a šrafování, vybarvená ručně malovanými texturami kvašem pro organický vzhled“
9. „Živá digitální malba kouzelného hradu s využitím efektů RGB split glitch, chromatické aberace a holografických odrazů pro surrealistickou fantasy estetiku“
Sci-Fi
10. „Noční cyberpunková městská krajina osvětlená neonovým světlem z emisních povrchů, odrazy s ray tracingem a rozostřením hloubky ostrosti, které vytvářejí působivý filmový vzhled.“
11. „Futuristický interiér kosmické lodi využívající brutalistické designové principy, detailně propracovaný pomocí kovových textur PBR (Physically Based Rendering) a osvětlený bioluminiscenčními LED panely“
12. „3D model robotického humanoida s tvrdým povrchem, vybavený inverzní kinematikou, s texturou s pod povrchovým rozptylem pro realistické hybridní povrchy kůže a kovu“
Abstrakt
13. „Generativní umělecká kompozice s fraktální geometrií, využívající Voronoiho vzory, náhodný Perlinův šum a detekci hran založenou na gradientech“
14. „Tvorba ve stylu glitch art, kde jsou barevné kanály záměrně posunuty a algoritmy třídění pixelů zkreslují tvar, což vytváří děsivou, zkreslenou estetiku.“
15. „Psychedelické umělecké dílo s kaleidoskopickým zrcadlovým efektem, zahrnující simulaci dynamiky tekutin, rozptyl částic a kontrastní barevné odstupňování.“
💡Tip pro profesionály: Strukturovejte své podněty od obecného k konkrétnímu – začněte s celkovým stylem (generativní/glitch/psychedelický) a poté přidejte technické detaily, jako jsou Voronoiho vzory nebo systémy částic.
Zátiší
16. „Barokní olejomalba [sady objektů], uspořádaná v chiaroscuro osvětlení, s hustými impasto texturami aplikovanými na klíčové zvýrazněné oblasti“
17. „Moderní minimalistický 3D render [každodenního předmětu] s důrazem na měkké stíny PBR, odrazy globálního osvětlení a neutrální paletu barev“
18. „Surrealistické zátiší s [objekty], využívající simulace fyziky beztížného stavu a techniky digitálního matte paintingu pro dosažení éterického realismu“
Architektura
19. „Futuristická silueta metropole s parametrickými architektonickými strukturami, osvětlená globálním zastíněním nebe, vykreslená v Octane Render pro filmový realismus“
20. „Ručně kreslená tužková skica gotické katedrály s využitím jednobodové perspektivy, architektonických detailů a silného kontrastního stínování pro dramatický efekt“
21. „Nízkopolygonální architektonický render moderního skleněného mrakodrapu s využitím odrazů ray tracingu, stínování ambient occlusion a simulace mlhy na základě hloubky“
Koncepční umění
22. „Koncept steampunkového vozidla ilustrovaný pomocí mechanických komponentů z kitbashingu, renderovaný v enginu Blender Eevee pro rychlé odrazy a stíny v reálném čase“
23. „Postapokalyptická scéna pustiny navržená s vrstvenými grunge texturami, zvětralými kovovými povrchy a simulací fyziky trosek pro větší realismus“
24. „Charakteristika postavy ve stylu RPG shora dolů, představující plně rigované animace, ručně malované textury a nastavení materiálů PBR“
Surrealismus
25. „Surrealistický portrét [osoby], kde se její rysy rozpouštějí do geometrické low-poly dekonstrukce, osvětlené měkkými kaustickými odrazy“
26. „Tající krajina inspirovaná architekturou, využívající morfování textur řízené umělou inteligencí, stínovače tepelného zkreslení a volumetrické mapování posunu.“
27. „Snová kompozice, ve které je gravitace obrácená, s plovoucími ostrovy a vodou stékající do nebe, vytvořená pomocí simulace tekutin v programu Houdini.“
Retro a vintage estetika
28. „Panorama města ve stylu vaporwave z 80. let, navržené s neonovými mřížkovými čarami, chromatickou aberací a efekty skenovací čáry VHS, s [retro objektem] v popředí“
29. „Cestovní plakát ve stylu art deco z 20. let 20. století, na kterém je stylizovaná [památka] s výraznými geometrickými tvary, kovovými zlatými akcenty a kontrastními barevnými bloky.“
30. „Interiér restaurace z 50. let, zachycený v barevném odstínu Kodachrome, s jemnými polotónovými texturami, teplým žárovkovým osvětlením a vintage designem nábytku“
Optické iluze a vizuální efekty, které zamotají hlavu
31. „Architektonické zobrazení Penroseových schodů, postavených s použitím nemožné geometrie ve stylu Eschera, plynulých paradoxních přechodů a hyperrealistického mapování textur“
32. „Kaleidoskopické fraktální umělecké dílo, vytvořené pomocí Mandelbrotových rovnic, opakující se zrcadlová symetrie a intenzivní barevné přechody.“
33. „Iluze levitace s [objektem, např. „sněhovými vločkami“], manipulovaná pomocí realistické fyzikální simulace, přesně vrhaných měkkých stínů a kompozice s vynucenou perspektivou“
Food art a kulinářská vizualizace
34. „Hyperdetailní makrofotografie [jídla], pořízená s měkkým rozptýleným osvětlením, detaily kondenzace a malou hloubkou ostrosti pro zvýraznění textury“
35. „Ručně malovaná, ilustrovaná stránka kuchařky s receptem na [jídlo], vytvořená technikou skicování tuší a akvarelem, se strukturou starého papíru a teplými rustikálními tóny.“
36. „Velmi detailní, realistický obraz kuchaře, který elegantně servíruje gurmánské jídlo. Kuchař má realisticky stínovaný dokonalý obličej, zachycený v polodetailním záběru. Měkké osvětlení zdůrazňuje bohatou texturu jídla, zatímco dynamické osvětlení dodává scéně hloubku a teplo, díky čemuž jídlo vypadá neodolatelně chutně.“
Vytváření podnětů pro stabilní difúzi
Vytvoření správného podnětu spočívá v efektivní komunikaci s nástrojem AI. Tady je, co tím myslíme 👇
Krok č. 1: Začněte s jasnou vizí
Než začnete psát, zastavte se a vizualizujte si svůj cíl. Čím jasnější bude vaše představa, tím snazší bude vytvořit silný podnět.
Pro začátek odpovězte na tyto otázky:
- Co je hlavním předmětem obrázku? (Osoba, předmět, detailní scéna?)
- Jaký umělecký styl by měl obrázek mít? (Malba, digitální umění, 3D render, ostrý filmový záběr?)
- Jakou náladu a atmosféru chcete vyjádřit? (Temnou a melancholickou, vřelou a přívětivou, děsivou a surrealistickou?)
- Jaká barevná schémata nejlépe odpovídají vaší vizi? (Zářivé neonové barvy, monochromatické odstíny, pastelové tóny?)
Krok č. 2: Definujte umělecký styl
Různé umělecké styly dodávají vašim obrázkům jedinečný charakter.
Nezapomeňte tedy upřesnit, co chcete. Uveďte například:
- Médium: Jedná se o digitální malbu, skicu nebo 3D render? Hyperrealistický render, karikaturní skicu nebo vintage olejomalbu?
- Žánr: Dáváte přednost realismu, impresionismu nebo abstrakci? Sci-fi cyberpunkové městské panorama, snová akvarelová krajina nebo temná fantasy ilustrace?
- Vlivy: Existují konkrétní umělci nebo hnutí, která vás inspirují?
Pokud si nejste jisti, experimentujte s přidáváním různých stylů a sledujte, jak je AI interpretuje.
📖 Další informace: Příklady podnětů Midjourney
Krok č. 3: Popište předmět, určete kompozici a nastavení fotoaparátu
Při popisu předmětu buďte co nejpřesnější. Přidání detailů, jako jsou pózy, doplňky, prvky pozadí a textury, má obrovský vliv.
📌 Příklad: Místo „pes v parku“ zkuste „Detailní portrét chundelatého zlatého retrívra sedícího v sluncem zalitém parku, s vyplazeným jazykem, s červeným šátkem na krku, obklopeného podzimním listím, vyfoceného s malou hloubkou ostrosti.“
- Výsledek, který jsme získali pro výzvu 1 👇
- Výsledek, který jsme získali pro podnět 2 👇
Stačí se podívat a pocítit rozdíl na vlastní kůži. A abyste dosáhli tak přesných obrázků, nezapomeňte zahrnout detaily kompozice, jako jsou:
- Perspektiva: pohled z první osoby, letecký snímek, širokoúhlý snímek, detailní portrét
- Osvětlení: měkké a rozptýlené, neonové osvětlení, studiové osvětlení, zlatá hodina, dramatické chiaroscuro
- Kompozice: Centrální kompozice, pravidlo třetin, filmová kompozice
Krok č. 3: Použijte blueprinty pro výzvy
Zadaný podnět vytvoří přesný vizuál pouze tehdy, pokud budete postupovat podle konkrétního plánu. Zde je struktura, kterou byste měli dodržovat 👇
[Předmět] + [Akce/Póza] + [Prostředí] + [Umělecký styl] + [Osvětlení/Barva]
Pamatujte, že umění generované umělou inteligencí není vždy dokonalé na první pokus. Vyzkoušejte různé varianty, upravte popisy, přidejte negativní podněty a vylepšujte je, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků.
A pokud nechcete pokaždé vytvářet podněty od nuly, uložte si šablony podnětů AI a využijte je ke zefektivnění svého tvůrčího procesu při zachování kvality.
Krok č. 4: Použijte nástroje k vytvoření podnětů
Místo toho, abyste se snažili napsat „dokonalý“ prompt, použijte pokročilé nástroje AI pro designéry, které vám s tím pomohou, zejména pokud nejste odborníkem na prompt engineering.
Jak to funguje:
📝 Požádejte AI o podnět:„Můžeš vygenerovat podrobný podnět pro AI obraz, který by zachycoval filmový záběr skupiny profesionálů zapojených do diskuse během schůzky s klientem, s panoramatem New Yorku v pozadí?“
🎯 AI generuje strukturovaný podnět:„Vytvořte filmový obraz zachycující skupinu profesionálů zapojených do živé diskuse během schůzky s klientem. Prostředím je moderní, elegantní konferenční místnost s velkými prosklenými okny. V pozadí je dobře viditelná silueta New Yorku s ikonickými mrakodrapy, jako je Empire State Building a One World Trade Center. Místnost je zaplněna přirozeným světlem, které vrhá měkké stíny a odrazy na leštěný dřevěný stůl.“
Nyní místo ručního vylepšování výzvy stačí zkopírovat tuto verzi generovanou umělou inteligencí a během několika sekund získáte vysoce kvalitní přizpůsobený obrázek.
Vliv nástrojů AI na design a řízení kreativity
Svět designu se rychle mění. To, co dříve trvalo hodiny brainstormingu, skicování a vylepšování, se nyní děje během několika minut díky nástrojům poháněným umělou inteligencí.
A jedním z názvů, který překonal všechny hranice a učinil správu kreativity hračkou, je ClickUp.
Je to aplikace pro práci, která kombinuje vše, co si dokážete představit, na jedné platformě a spojuje celý tým (a nejen to).
Řešení pro správu projektů ClickUp Design
Řešení pro správu designových projektů ClickUp nyní týmům všech velikostí poskytuje ještě podrobnější přehled o časových osách, úkolů týmu a pokroku, a to vše na jednom místě. Není to skvělé?
ClickUp Brain
Ještě zajímavější je ClickUp Brain, který funguje jako váš osobní AI asistent a zjednodušuje správu projektů, tvorbu obsahu, generování AI obrázků a spolupráci.
Stručně řečeno, Brain 👇
- Navrhuje designové koncepty a nápady pro moodboardy, které pomáhají překonat tvůrčí bloky.
- Extrahuje klíčové body z návrhových zadání, e-mailů od klientů a zpětné vazby.
- Zdůrazňuje klíčové požadavky, jako jsou barevná schémata, typografie a preference rozvržení.
- Shrnuje poznámky z jednání do praktických návrhářských úkolů.
- Analyzuje pracovní zátěž týmu, aby se zabránilo vyhoření a zajistila rovnováha úkolů.
- Vytváří zprávy o postupu návrhu v reálném čase pro zainteresované strany.
ClickUp Whiteboards
V kombinaci s ClickUp Whiteboards bude ještě výkonnější. Whiteboards jsou místem, kde se rodí a rozvíjejí nápady. Designérským týmům nabízejí vizuální pracovní prostor, kde ožívají brainstormingy, zpětná vazba a kreativní podněty.
A jedna z nejzajímavějších funkcí? Generování obrázků pomocí umělé inteligence. Místo toho, abyste trávili čas kreslením konceptů od nuly, stačí zadat výzvu a umělá inteligence vaši vizi okamžitě přivede k životu.
Potřebujete prozkoumat různé styly nebo kompozice? Žádný problém. Můžete generovat více variant během několika sekund, což urychlí proces brainstormingu a iterace.
💡Tip pro profesionály: Strukturovejte své návrhové zadání do jasných sekcí (cíle, požadavky, inspirace), aby AI mohla přesněji extrahovat informace a generovat lepší doporučení.
ClickUp Docs
Ale co se stane s nápady, když jsou jednou plně zformovány? Pokud whiteboardy formují nápady, ClickUp Docs je místo, kde se tyto nápady organizují.
Jedná se o interaktivní pracovní prostor, kde týmy mohou navrhovat kreativní technické pokyny, ukládat pokyny pro značku a vytvářet designové příručky s obrázky, vloženými odkazy a kontrolními seznamy. A to nejlepší? Můžete dokonce požádat Brain, aby generoval plány nebo pokyny k projektům, a ušetřit si tak starosti!
Ještě lepší je, že můžete @zmínit své kolegy a požádat je o zpětnou vazbu, přiřadit úkoly přímo z dokumentu a mít vše na jednom místě, místo abyste se spoléhali na několik různých řešení.
Díky úpravám v reálném čase a vloženým komentářům už nemusíte posílat e-maily tam a zpět!
Kdykoli máme uvedení nového produktu na trh nebo probíhá nějaká propagační akce, náš grafický tým předloží návrh prostřednictvím ClickUp a místo toho, abychom si vyměňovali e-maily a pořádali schůzky, mohu jednoduše přidat komentář přímo do dokumentu, což celkově zvyšuje efektivitu a účinnost celého procesu. Řekl bych, že funkce komentářů a ClickUp mi snadno ušetří asi 50 % času.
Úkoly ClickUp
A konečně, ClickUp Tasks je řešení, o které znalostní pracovníci přicházejí.
Pokud například pracujete na rebrandingu sociálních médií, můžete vytvořit dokument, který nastíní novou barevnou paletu, typografii a vizuální tón. Po schválení můžete tyto sekce proměnit v akční úkoly ClickUp Tasks ze stejného místa – bez nutnosti přecházet na jinou platformu!
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Získejte stabilní pracovní postup s ClickUp
Správný podnět Stable Diffusion může proměnit jednoduchý nápad v mistrovské dílo – ať už se jedná o hyperrealistický portrét, surrealistickou krajinu snů nebo detailní sci-fi svět.
Kreativita však nespočívá pouze v generování obrázků, ale také v jejich organizování a vylepšování.
Právě proto se týmy rozhodují pro ClickUp. S ClickUp Brain můžete generovat dechberoucí obrázky a zároveň vizualizovat tvůrčí proces pomocí ClickUp Whiteboards, Docs a Tasks. Na co tedy ještě čekáte?
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅