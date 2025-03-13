11 nejlepších systémů pro správu žádostí zaměstnanců v oblasti lidských zdrojů

HR týmy řídí vše: nábor, zaškolování, mzdy, dodržování předpisů a nekonečný proud urgentních požadavků zaměstnanců.
„Mohu přejít na práci na dálku?“ nebo „Jaká je naše politika týkající se rodičovské dovolené?“ – nejtěžší dotazy přicházejí v nejrušnějších momentech.
Řešení těchto neustálých dotazů prostřednictvím e-mailů, tabulek nebo poznámkových lístků vede k neefektivitě, frustraci a potenciálnímu vyhoření.
Systém HR ticketingu může změnit pravidla hry. Díky centralizaci, sledování a automatizaci všech požadavků zaměstnanců zajišťuje, že týmy HR jsou organizované, reagují rychle a bez stresu, takže se můžete soustředit na to, co je nejdůležitější.
Zní to jako vylepšení, které vaše personální oddělení potřebuje? Připojte se k nám a prozkoumejte 11 předních softwarových nástrojů pro správu HR ticketů, které zjednodušují pracovní postupy a zlepšují podporu zaměstnanců.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších systémů pro správu HR ticketů a jejich ideálních použití:
- ClickUp: Nejlepší pro správu HR projektů a vztahů se zaměstnanci
- HappyFox: Nejlepší pro automatizaci HR a samoobsluhu založenou na umělé inteligenci
- Zoho Desk: Nejlepší pro plynulý chod personálního oddělení v rámci ekosystému Zoho.
- Hiver: Nejlepší pro HR ticketing a spolupráci založenou na Gmailu
- HelpScout: Nejlepší pro HR týmy, které potřebují uživatelsky přívětivý systém podpory
- HubSpot: Nejlepší pro HR týmy, které potřebují komplexní servisní centrum
- Zendesk: Nejlepší pro velké HR týmy, které potřebují pokročilou automatizaci
- Freshdesk: Nejlepší pro správu multikanálových služeb v oblasti lidských zdrojů
- Spiceworks: Nejlepší bezplatný software pro HR help desk pro malé týmy
- Jira Service Management: Nejlepší pro ticketing a automatizaci na podnikové úrovni
- Deskpro: Nejlepší pro přizpůsobitelnou správu služeb v oblasti lidských zdrojů
Co je systém pro správu HR ticketů?
Systém pro správu žádostí v oblasti lidských zdrojů je centralizovaná platforma, která sleduje, spravuje a zefektivňuje žádosti zaměstnanců. Nahrazuje roztříštěné komunikační kanály strukturovaným pracovním postupem a zajišťuje, že každá žádost v oblasti lidských zdrojů je zaznamenána, přidělena a vyřešena – rychle a efektivně.
Ale nejde jen o správu dotazů zaměstnanců. Zjednodušuje procesy v oblasti lidských zdrojů, automatizuje opakující se úkoly a generuje cenné informace o spokojenosti zaměstnanců. 💯
Zde je několik příkladů reálného použití systému pro správu HR ticketů:
Příklad 1: Problémy s výplatami a odměnami
Zaměstnanec si všimne záhadného odpočtu na své výplatní pásce. Místo toho, aby se obracel na personální oddělení prostřednictvím e-mailů, podá ticket. Systém jej automaticky předá týmu mzdové účtárny a zajistí rychlé a zdokumentované řešení bez zbytečného dohadování.
Příklad 2: Identifikace vzorců a častých stížností
Manažeři HR zaznamenávají nárůst stížností souvisejících s dovolenou. Namísto opakovaného odpovídání na stejné dotazy systém pro správu ticketů HR helpdesku označí daný dotaz jako opakující se problém a vyzve HR helpdesk k aktualizaci interní znalostní báze nebo poskytnutí školení, čímž se sníží počet budoucích ticketů.
🔎 Věděli jste, že HR ticketingové systémy a help desk software jsou v podstatě stejné! Ať už se jedná o HR, IT nebo zákaznickou podporu, všechny tyto systémy zaznamenávají, sledují a řeší požadavky. Různé názvy, stejný úkol: efektivní správa ticketů.
Výhody zavedení systému pro správu HR ticketů
HR není jen o pravidlech a papírování – jde o vytváření plynulého zážitku pro zaměstnance. Když je podpora HR rychlá, strukturovaná a efektivní, všichni z toho mají prospěch.
Zde je několik příkladů, jak může systém pro správu ticketů v oblasti lidských zdrojů změnit situaci k lepšímu:
1. Vyšší spokojenost zaměstnanců
Dvě třetiny vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů uvádějí jako největší výzvu přepracovanost – a pomalé systémy a reakce v oblasti lidských zdrojů tuto frustraci ještě zvyšují. Systém pro správu požadavků pomáhá zaměstnancům získat rychlejší odpovědi, lepší přehled o stavu a přístup k samoobslužnému portálu – bez nekonečného sledování.
2. Rychlejší zapracování nových zaměstnanců
Noví zaměstnanci by neměli ztrácet čas řešením IT nastavení nebo papírováním. Automatizované přidělování úkolů zajišťuje synchronizaci IT, mzdové agendy a manažerů, takže každý krok je vyřízen efektivně a včas – a zaměstnanci se tak mohou od prvního dne plně věnovat své práci.
3. Standardizované poskytování služeb v oblasti lidských zdrojů – kdekoli a kdykoli
Podpora zaměstnanců nebo poskytování služeb by neměly záviset na místě. Centralizovaný systém poskytování a správy služeb v oblasti lidských zdrojů zajišťuje konzistentnost politik a reakčních časů, ať už je váš tým vzdálený, hybridní nebo globální.
4. Žádné mezery v dodržování předpisů, plná odpovědnost
HR výzvy – od stížností po potvrzení zásad – vyžadují řádnou dokumentaci. Centralizovaný systém zaznamenává a sleduje každou žádost a vytváří záznamy připravené k auditu, které zajišťují transparentnost a udržují vaši společnost v souladu s pracovněprávními předpisy.
5. Efektivnější komunikace, vyšší produktivita
Už žádné ztracené e-maily nebo nekonečné sledování – systém pro správu ticketů uchovává všechny požadavky a aktualizace v oblasti lidských zdrojů na jednom místě. Automatizované pracovní postupy a inteligentní správa a směrování ticketů pomáhají vašim týmům řešit problémy rychleji, zatímco hladká spolupráce zajišťuje, že nic neunikne vaší pozornosti.
6. Silnější značka zaměstnavatele a vyšší retence
Zaměstnanci v dobře podporovaném pracovním prostředí mají o 68 % menší pravděpodobnost, že odejdou. Reagující personální oddělení snižuje frustraci, zvyšuje loajalitu a udržuje špičkové talenty ve firmě, čímž posiluje hodnocení zaměstnavatele.
Co byste měli hledat v systému pro správu HR ticketů?
Správný systém pro správu žádostí v oblasti lidských zdrojů se stane centrem vašich personálních operací a zajistí, že každá žádost bude doručena správné osobě, bude rychle vyřešena a uložena pro budoucí použití.
Zde je několik funkcí, které byste si neměli nechat ujít:
- Schopnosti AI: Třídění ticketů, předpovídání trendů a automatické směrování požadavků správnému týmu. 61 % vedoucích pracovníků v oblasti HR investuje do AI a využívá inteligentní automatizaci k eliminaci opakujících se administrativních úkolů, aby se mohli soustředit na strategické priority.
- Zabezpečení dat: Chraňte citlivá data zaměstnanců, jako jsou výplatní pásky, stížnosti a právní dokumenty. Přístup založený na rolích, šifrování a auditní protokoly zajišťují soulad s GDPR, SOC 2 a dalšími předpisy.
- Spolupráce v reálném čase: Udržujte týmy zabývající se mzdami, benefity a dodržováním předpisů v synchronizaci pomocí sdíleného HR dashboardu. Diskuse ve vláknech, sledování úkolů a okamžitá oznámení zajistí, že žádný požadavek neunikne.
- Přizpůsobitelnost: Přizpůsobte pracovní postupy, kategorie ticketů a spouštěče eskalace tak, aby vyhovovaly vašim HR procesům. Flexibilní systém se přizpůsobuje růstu vaší společnosti – bez překážek a neefektivnosti.
- Samoobslužný portál: Umožněte zaměstnancům okamžitě najít odpovědi pomocí prohledávatelné znalostní báze a často kladených otázek. Studie ukazují, že 73 % lidí dává přednost samoobslužným možnostem před vyhledáváním pomoci – a požadavky v oblasti HR nejsou výjimkou.
- Snadné použití: Využijte elegantní a intuitivní uživatelské rozhraní. Díky snadné navigaci mohou vaše HR týmy řešit požadavky zaměstnanců rychleji a bez potíží.
💡 Tip pro profesionály: Společnosti využívající HR analytiku mají 2,4krát větší šanci překonat konkurenci. Abyste toho dosáhli, sledujte klíčové metriky – objem ticketů, dobu řešení a míru eskalace – abyste odhalili trendy a předešli úzkým hrdelům. Navíc použití reportovacích nástrojů k analýze těchto metrik umožňuje HR týmům provádět zlepšení na základě dat a zvýšit celkovou úroveň poskytovaných služeb.
11 nejlepších systémů pro správu HR ticketů, které stojí za prozkoumání
Výběr správného systému pro správu HR ticketů je klíčový pro zefektivnění HR operací a zlepšení zkušeností zaměstnanců.
Zde je přehled nejlepších systémů, které stojí za zvážení:
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů v oblasti lidských zdrojů a vztahů se zaměstnanci)
Vaše personální oddělení je pojivem, které drží vaši společnost pohromadě – od najímání špičkových talentů po udržení motivace zaměstnanců a všeho mezi tím. Nekonečné e-maily a žádosti o schválení vás však zahlcují administrativním chaosem.
Právě v tomto ohledu ClickUp mění pravidla hry. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, zjednodušuje všechny aspekty vašeho pracovního toku – a personální činnosti nejsou výjimkou. S ClickUpem sjednotíte své personální projekty, dokumenty a týmový chat do jednoho výkonného nástroje založeného na kontextově orientované umělé inteligenci, čímž eliminujete přepínání mezi kontexty a ušetříte více než 3 hodiny týdně.
Zabýváte se více kandidáty v různých fázích náboru? S přizpůsobitelnými náborovými procesy ClickUp můžete sledovat všechny uchazeče, plánovat pohovory a ukládat zpětnou vazbu – vše na jednom místě.
A nejde jen o nábor zaměstnanců. ClickUp vám pomůže shromažďovat informace o zaměstnancích, sledovat jejich zapojení a zvyšovat morálku. Potřebujete rychle zjistit aktuální stav? Proveďte průzkumy pomocí formulářů ClickUp, abyste zjistili názory zaměstnanců a proměnili odpovědi v konkrétní úkoly. Poté se podívejte do dashboardů ClickUp, kde můžete vizualizovat zapojení zaměstnanců a trendy a přijmout cílená opatření.
HR však nepracuje ve vakuu. Potřebujete hladkou koordinaci s manažery, IT, financemi a vedením. ClickUp usnadňuje mezifunkční spolupráci, ať už schvalujete žádosti o dovolenou, sledujete hodnocení výkonu nebo spravujete dodržování předpisů.
A to nejlepší? Pomocí HR řešení ClickUp můžete vytvořit plně integrovanou znalostní bázi, která zaměstnancům poskytne okamžitý přístup k politikám, často kladeným dotazům a materiálům pro zaškolení. Pomůže to HR profesionálům trávit méně času odpovídáním na opakující se otázky a více se soustředit na to, co je důležité.
Kromě toho vám ClickUp Docs umožňuje centralizovat všechny organizační zásady, zdroje a znalostní báze na jednom místě. Dokumenty můžete podle potřeby snadno upravovat a aktualizovat a sdílet je s týmy pomocí přizpůsobitelných ovládacích prvků pro řízení přístupu.
Díky bezplatným šablonám ClickUp pro HR už nemusíte objevovat Ameriku. Vyhněte se administrativní zátěži a využijte hotové nástroje pro zaškolování nových zaměstnanců, hodnocení výkonu a další.
- Šablona ClickUp HR SOP: Standardizujte procesy v oblasti lidských zdrojů a zajistěte konzistentnost napříč všemi odděleními.
- Šablona znalostní báze ClickUp HR: Vytvořte centralizované centrum firemních politik, často kladených otázek a interních zdrojů pro plynulou samoobsluhu zaměstnanců.
- Šablona příručky pro zaměstnance ClickUp: Informujte zaměstnance a zajistěte, aby byli seznámeni s firemní kulturou, politikami a očekáváními – vše v jednom snadno přístupném dokumentu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte závislosti úkolů k plánování pravidelných kontrol, sledování zpětné vazby a zajištění potřebné podpory pro každého člena týmu.
- Pomocí šablon pro hodnocení výkonu můžete standardizovat hodnocení a zajistit jednotnost napříč odděleními.
- Nastavte inteligentní automatizace – od upozornění na dodržování předpisů po schvalování směrování a kontrolní seznamy pro zaškolování nových zaměstnanců – a eliminujte tak manuální administrativní úkoly v oblasti lidských zdrojů.
- Zlepšete synergii týmu pomocí komentářů v reálném čase, sdílených dashboardů a integrované komunikace.
- Sledujte dovolené a dostupnost týmů pomocí zobrazení pracovní zátěže ClickUp, abyste předešli nedostatku personálu a optimalizovali plánování pracovní síly.
- Plánujte náborové potřeby na základě prognózy poptávky po pracovní síle podle časového harmonogramu projektů a obchodních cílů.
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 osobám, aby získali potřebné informace. Co kdyby však byly všechny informace zdokumentovány a snadno dostupné?
S ClickUp Brain jako vaším správcem znalostí se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain okamžitě vyhledá relevantní informace z vašeho pracovního prostoru nebo připojených aplikací třetích stran!
Omezení ClickUp
- Vzhledem k rozsáhlé sadě funkcí mohou noví uživatelé potřebovat čas a školení, aby se seznámili s možnostmi ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatelé chválí přizpůsobivost ClickUp a to, jak zjednodušuje personální operace – zdůrazňují jeho schopnost konsolidovat více nástrojů do jedné efektivní platformy.
Od zavedení ClickUp na mém pracovišti se tento nástroj stal velkým pomocníkem při řízení a kontrole činností, zejména v mém personálním oddělení. Dříve jsme používali jeden nástroj pro nábor, druhý pro zaškolování a třetí pro odchod zaměstnanců. Dnes jsou prakticky všechny naše procesy, formuláře, aktualizace a automatizace součástí tohoto nástroje.
Od zavedení ClickUp na mém pracovišti se tento nástroj stal velkým pomocníkem při řízení a kontrole činností, zejména v mém personálním oddělení. Dříve jsme používali jeden nástroj pro nábor, druhý pro zaškolování a třetí pro odchod zaměstnanců. Dnes jsou prakticky všechny naše procesy, formuláře, aktualizace a automatizace součástí tohoto nástroje.
2. HappyFox Help Desk (nejlepší pro automatizaci HR a samoobslužné služby založené na umělé inteligenci)
HappyFox je oblíbený systém pro správu HR ticketů, který transformuje HR funkce pomocí automatizace založené na umělé inteligenci a samoobslužných možností. Namísto žonglování s roztříštěnými e-mailovými dotazy umožňuje jeho strukturovaný systém pro správu ticketů HR týmům konsolidovat, kategorizovat a řešit požadavky rychleji.
HappyFox navíc nabízí robustní reporting a analytiku, které odhalují informace o výkonu týmu a trendech zákazníků, čímž minimalizují manuální zátěž spojenou s reportingem. A co víc, hladká integrace s oblíbenými obchodními nástroji zajišťuje, že váš ekosystém podpory zůstane jednotný a efektivní.
Nejlepší funkce HappyFox
- Zpracovávejte neomezený počet ticketů napříč několika HR schránkami bez omezení objemu.
- Poskytněte zaměstnancům okamžitý samoobslužný přístup k dokumentům o zásadách, benefitech a často kladeným dotazům.
- Vyřizujte požadavky rychleji díky návrhům ticketů založeným na umělé inteligenci a automatickým připomenutím.
- Získejte podrobné informace o pracovní síle díky analýzám v reálném čase týkajícím se trendů v oblasti lidských zdrojů, dob odezvy a problémů zaměstnanců.
Omezení helpdesku HappyFox
- Automatizační pravidla postrádají flexibilitu potřebnou k provádění více akcí současně.
- Komplexní nástroje pro vytváření reportů jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny helpdesku HappyFox
- Základní: 29 $/měsíc na jednoho agenta
- Tým: 69 $/měsíc na jednoho agenta
- Výhoda: 119 $/měsíc na jednoho agenta
- Enterprise Pro: Ceny na míru
Hodnocení a recenze helpdesku HappyFox
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Při používání umělé inteligence k optimalizaci personálních operací začněte v malém a zaměřte se nejprve na oblasti s velkým dopadem a nízkým rizikem, jako je automatizace prověřování životopisů nebo odpovídání na časté dotazy zaměstnanců pomocí chatbotů s umělou inteligencí.
To buduje důvěru v procesy řízené umělou inteligencí a zároveň minimalizuje narušení. Jakmile uvidíte úspěch, expandujte do složitějších oblastí, jako je plánování pracovní síly a prediktivní analytika.
3. Zoho Desk (nejlepší pro plynulý chod personálního oddělení v rámci ekosystému Zoho)
Personální oddělení nepracují izolovaně – denně spolupracují s finančními, IT a právními odděleními. Zoho Desk překlenuje tuto propast a zajišťuje, že každý požadavek zaměstnance je propojen s ostatními personálními systémy, daty, aktualizacemi mezd a IT nastaveními v jednom centralizovaném centru.
Díky robustní integraci CRM získávají HR týmy úplný přehled o interakcích zaměstnanců. Tato přehlednost vám pomáhá předvídat obavy zaměstnanců, personalizovat podporu a zlepšovat zkušenosti zaměstnanců – od náboru až po průběžné kontroly výkonu.
Nejlepší funkce Zoho Desk
- Automatické směrování požadavků správnému specialistovi nebo oddělení – bez překážek a zpoždění.
- Propojte požadavky na služby se záznamy o zaměstnancích a získejte tak úplný přehled o minulých interakcích.
- Urychlete řešení pomocí návrhů ticketů založených na umělé inteligenci a automatizace pracovních postupů.
- Snižte pracovní zátěž personálního oddělení pomocí samoobslužné znalostní báze pro politiky, benefity a často kladené otázky.
Omezení Zoho Desk
- Návrh s důrazem na CRM může být pro týmy, které potřebují pouze základní proces HR ticketingu, příliš rozsáhlý.
- Pokročilé možnosti přizpůsobení mohou vyžadovat dodatečný čas na nastavení.
Ceny Zoho Desk
- Express: 9 $/měsíc na uživatele
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Desk
- G2: 4,4/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Desk?
Velmi podrobné a detailní. Vytvářejte pole, seznamy úkolů a další pomocí aplikací z obchodu. HR onboarding vypadá hladce, když zkombinujete seznamy s lístky. Automatizace je také docela fajn.
Velmi podrobné a detailní. Vytvářejte pole, seznamy úkolů a další pomocí aplikací z obchodu. HR onboarding vypadá hladce, když zkombinujete seznamy s lístky. Automatizace je také docela fajn.
4. Hiver (nejlepší pro HR ticketing a spolupráci založenou na Gmailu)
Hiver promění Gmail v plně funkční helpdesk pro HR a transformuje roztříštěné e-mailové žádosti na strukturované, sledovatelné tikety. Namísto ručního třídění různých HR procesů a dotazů mohou týmy přiřazovat, sledovat a řešit problémy přehledně – přímo ze své doručené pošty.
Díky automatizaci založené na umělé inteligenci umožňuje tento systém HR ticketingu týmům upřednostňovat urgentní požadavky, zjednodušit schvalování a oddělit interní diskuse od komunikace se zaměstnanci, čímž zajišťuje jasnou a efektivní podporu.
Nejlepší funkce Hiver
- Proměňte e-maily HR na strukturované tikety s možností sledování v reálném čase a jasným přiřazením úkolů.
- Zkraťte prodlevy v odezvě díky automatickému řazení ticketů podle priority a inteligentnímu směrování.
- Zlepšete spolupráci v oblasti HR pomocí interních poznámek a sdílené viditelnosti týmu.
- Měřte efektivitu pomocí analýzy odezvy a trendů služeb v reálném čase.
Omezení Hiver
- Navrženo primárně pro Gmail, což omezuje flexibilitu pro týmy používající jiné e-mailové platformy.
- Postrádá pokročilé funkce pro správu lidských zdrojů nad rámec ticketingu a spolupráce.
Ceny Hiver
- Navždy zdarma
- Lite: 24 $/měsíc na uživatele
- Růst: 34 $/měsíc na uživatele
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Elite: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hiver
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Bezplatné šablony pro výplaty mohou při efektivním použití ušetřit čas a minimalizovat chyby. Zde je návod, jak je co nejlépe využít:
📋 Automatizujte výpočty daní a benefitů a zefektivněte tak procesy.
🕒 Sledujte termíny výplaty mezd a nastavte si připomenutí, abyste předešli zpožděním.
🔍 Pravidelně kontrolujte a aktualizujte šablony, abyste zůstali v souladu s předpisy.
5. HelpScout (nejlepší pro HR týmy, které potřebují uživatelsky přívětivý systém podpory)
Help Scout přináší nový pohled na HR podporu díky konverzačnímu přístupu, který klade důraz na lidi. Na rozdíl od jiných HR ticketingových systémů působí tento nástroj spíše jako sdílená schránka, která zachovává osobní interakce a zároveň zajišťuje strukturovanou správu požadavků.
Díky integrované automatizaci mohou týmy HR eliminovat nedodělky, spravovat následné kroky a upřednostňovat úkoly s velkým dopadem. Zaměstnanci zároveň mají okamžitý přístup k politikám a často kladeným dotazům, což snižuje počet opakovaných dotazů a objem ticketů.
Nejlepší funkce Help Scout
- Snižte počet nevyřízených úkolů v oblasti lidských zdrojů pomocí automatizace pracovních postupů pro následné kroky a připomenutí.
- Zjednodušte správu úkolů pomocí kategorizace, stanovení priorit a sledování požadavků.
- Personalizujte interakce v oblasti lidských zdrojů díky přístupu v reálném čase k historii zaměstnanců, minulým konverzacím a záznamům o aktivitách.
- Udržujte soulad v týmu pomocí interních poznámek a detekce kolizí, abyste se vyhnuli duplicitním odpovědím.
Omezení Help Scout
- Cena se zvyšuje s rostoucím objemem kontaktů, což nemusí vyhovovat větším HR týmům s častými interakcemi se zaměstnanci.
- Omezené nástroje pro řízení projektů, jako je sledování termínů a správa znalostí
Ceny Help Scout
- Navždy zdarma
- Standard: 55 $/měsíc za 100 kontaktů
- Plus: 83 $/měsíc za 100 kontaktů
- Výhoda: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Help Scout?
Uložené odpovědi mi šetří 80 % času. Také se mi líbí, že vidím, na jakých lístcích moji kolegové pracují a jak k nim můžeme přidávat poznámky. Výhodou používání HelpScout namísto běžné e-mailové služby je to, že ostatní členové týmu jsou automaticky synchronizováni.
Uložené odpovědi mi šetří 80 % času. Také se mi líbí, že vidím, na jakých lístcích moji kolegové pracují a jak k nim můžeme přidávat poznámky. Výhodou používání HelpScout namísto běžné e-mailové služby je to, že ostatní členové týmu jsou automaticky synchronizováni.
6. HubSpot (nejlepší pro HR týmy, které potřebují komplexní servisní centrum)
Již používáte HubSpot CRM? Rozšiřte jej na HR s plynulým ticketingem, automatizací založenou na umělé inteligenci a jednotnou databází interakcí zaměstnanců.
Díky dashboardům v reálném čase získají vaše HR týmy přehled o trendech v poskytování služeb, dobách odezvy a rozložení pracovní zátěže, což jim pomůže optimalizovat podporu a zlepšit poskytování služeb. Automatizace založená na umělé inteligenci snižuje počet manuálních úkolů, zefektivňuje schvalování, sledování požadavků a řešení problémů.
Nejlepší funkce HubSpot
- Automatizujte HR ticketing pomocí návrhů odpovědí založených na umělé inteligenci a asistentů pracovních postupů.
- Přiřazujte lístky efektivně pomocí směrování na základě dovedností správnému specialistovi v oblasti lidských zdrojů.
- Centralizujte dotazy zaměstnanců v helpdesku plně integrovaném do HubSpot CRM.
- Poskytujte omnichannelovou podporu propojením e-mailu, chatu a samoobslužných portálů.
Omezení HubSpot
- Pro malé podniky může být cena příliš vysoká, zejména pokud potřebujete také marketingová nebo prodejní centra.
- Některé pokročilé funkce (například nástroje pro vytváření vlastních reportů) vyžadují vyšší úroveň tarifu.
Ceny HubSpot
- Navždy zdarma
- Service Hub Starter: 20 $/měsíc za jedno místo
- Service Hub Professional: 100 $/měsíc za jedno místo
- Service Hub Enterprise: od 150 USD/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Dobře strukturovaná HR helpdesk funguje na základě jasně stanovených odpovědností – stejně jako skvělá zákaznická podpora. K tomu slouží RACI matice – udržuje požadavky zaměstnanců organizované a zajišťuje, že každý problém je řešen správnými lidmi, kteří jsou:
- Odpovědnost: Pracovníci podpory – vyřizování a řešení dotazů zaměstnanců
- Odpovědná osoba: HR manažer – zajišťuje, aby lístky splňovaly standardy služeb
- Konzultováno: IT, právní nebo mzdové oddělení – poskytuje odborné znalosti v konkrétních případech.
- Informovaní: Zaměstnanci – buďte neustále informováni o svých požadavcích
Chcete přesně definovat role a zefektivnit HR procesy? Tyto příklady RACI matice ukazují, jak zvýšit efektivitu vašeho HR týmu! 🚀
7. Zendesk (nejvhodnější pro velké HR týmy, které potřebují pokročilou automatizaci)
Velké týmy HR denně zpracovávají stovky požadavků – od zaškolování nových zaměstnanců a úprav mezd až po schvalování dovolených. Správa takového objemu bez zpoždění vyžaduje škálovatelný, strukturovaný systém – a právě zde přichází na řadu Zendesk.
Centralizuje dotazy v oblasti lidských zdrojů napříč všemi kanály a zajišťuje, že zaměstnanci dostávají přesnou a rychlou podporu. Tento software pro správu ticketů založený na umělé inteligenci automatizuje schvalování a eskalace, zatímco dashboardy v reálném čase sledují doby odezvy, nevyřízené požadavky a trendy v poskytování služeb.
Nejlepší funkce Zendesk
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí směrování ticketů založeného na umělé inteligenci, předdefinovaných odpovědí a spouštěčů pracovních postupů.
- Umožněte plynulou spolupráci mezi týmy pomocí interních poznámek, sdílených zobrazení a propojení ticketů pro složité případy.
- Spravujte požadavky na dodržování předpisů pomocí strukturovaných auditních stop a zabezpečené dokumentace.
- Poskytujte zaměstnancům podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pomocí chatbotů s umělou inteligencí a samoobslužných portálů.
Omezení Zendesk
- Vlastní zobrazení vyžadují ruční nastavení pro každého uživatele, což zvyšuje administrativní náročnost.
- Příležitostné poruchy ticketingového systému narušují efektivitu pracovních postupů.
Ceny Zendesk
- Suite Team: 55 $/měsíc na agenta (fakturováno ročně)
- Suite Growth: 89 $/měsíc na agenta (fakturováno ročně)
- Suite Professional: 115 $/měsíc na agenta (fakturováno ročně)
- Suite Enterprise: Individuální ceny
- Pokročilá umělá inteligence: K dispozici jako doplněk za 50 USD za agenta za měsíc.
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zendesk?
Před zavedením Zendesk jsme všechny požadavky helpdesku sledovali prostřednictvím e-mailu. Nyní používáme jejich systém pro správu požadavků, takže nemusíme pracovat s e-maily a můžeme zajistit, aby byl každý požadavek přiřazen jednomu uživateli, takže na stejné věci nepracuje více lidí najednou.
Před zavedením Zendesk jsme všechny požadavky helpdesku sledovali prostřednictvím e-mailu. Nyní používáme jejich systém pro správu požadavků, takže nemusíme pracovat s e-maily a můžeme zajistit, aby byl každý požadavek přiřazen jednomu uživateli, takže na stejné věci nepracuje více lidí najednou.
8. Freshdesk (nejlepší pro správu vícekanálových služeb v oblasti lidských zdrojů)
Freshdesk zajišťuje plynulou podporu HR tím, že centralizuje dotazy zaměstnanců z různých kanálů do jedné strukturované platformy. Jeho inteligentní znalostní báze zjednodušuje samoobslužné služby, zatímco týmy HR spravují viditelnost, organizují často kladené dotazy a zefektivňují pracovní postupy.
Řešíte složité problémy? Přiřazujte závislosti, eskalujte požadavky a zajistěte, aby nadřazené lístky zůstaly otevřené, dokud nebudou vyřešeny všechny problémy. Analýzy založené na umělé inteligenci označují opakující se problémy, což umožňuje týmům HR optimalizovat doby odezvy a řešit úzká místa, než se zhorší.
Nejlepší funkce Freshdesk
- Nastavte vlastní SLA tak, aby odpovídaly prioritám, směnám a pracovním postupům v oblasti HR.
- Sledujte výkonnost HR pomocí předem připravených reportů o době odezvy, objemu ticketů a spokojenosti zaměstnanců.
- Hromadně aktualizujte znalostní články pomocí rozhraní API Freshdesk pro plynulou správu obsahu.
- Efektivně spolupracujte pomocí soukromých poznámek a interních diskusí – bez zahlcení komunikace mezi zaměstnanci.
Omezení Freshdesk
- Analytika by mohla být propracovanější, aby bylo možné lépe sledovat výkonnost HR ticketů.
- Při zpracování více ticketů a úpravách rozsáhlých dokumentů může docházet ke zpomalení.
Ceny Freshdesk
- Navždy zdarma
- Růst: 15 $/uživatel za měsíc
- Pro: 49 $/uživatel za měsíc
- Podnik: 79 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Freshdesk
- G2: 4,4/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Freshdesku?
Znalostní databáze, předdefinované odpovědi a možnost sledovat a měřit HR podporu pro naši společnost je úžasná. Zaměstnanci mohou také hodnotit služby, které dostávají. Můžeme dokonce vytvářet tikety i pro telefonní hovory.
Znalostní databáze, předdefinované odpovědi a možnost sledovat a měřit HR podporu pro naši společnost je úžasná. Zaměstnanci mohou také hodnotit služby, které dostávají. Můžeme dokonce vytvářet tikety i pro telefonní hovory.
🧠 Zajímavost: Slovo „ticket“ (lístek) v názvu softwaru pro správu lístků v oblasti lidských zdrojů pochází ze staré praxe, kdy se požadavky zapisovaly na papírové lístky a předávaly dál! Dnes je vše digitální, ale cíl zůstává stejný: dostat správný požadavek k správné osobě, a to rychle!
9. Spiceworks (nejlepší bezplatný software pro HR help desk pro malé týmy)
Spiceworks je bezplatný systém pro správu HR ticketů určený pro malé týmy, které potřebují jednoduché řešení s nízkými nároky na údržbu. Je hostován v cloudu, takže odpadá nutnost údržby serveru a zároveň jsou HR požadavky strukturované a snadno sledovatelné.
Jeho intuitivní ovládací panel konsoliduje ticketing, pomáhá týmům efektivně prioritizovat a řešit požadavky zaměstnanců. Reportování v reálném čase poskytuje cenné informace o trendech v oblasti HR služeb, což usnadňuje sledování běžných problémů a zlepšuje pracovní postupy při reagování na ně.
Nejlepší funkce Spiceworks
- Automatizujte přiřazování ticketů na základě priority, kategorie a pracovní zátěže, abyste udrželi HR úkoly organizované.
- Spravujte požadavky pomocí vizuálních dashboardů a konsolidovaných toků aktivit.
- Řešte problémy na cestách pomocí aplikace helpdesku pro Android a iOS, která je přizpůsobená pro mobilní zařízení.
- Získejte přehled díky pokročilým reportům – filtrujte data, sledujte trendy a předpovídejte potřeby HR služeb.
Omezení Spiceworks
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s placenými alternativami
- Bezplatná verze s reklamami nemusí vyhovovat všem týmům.
Ceny Spiceworks
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Spiceworks
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
10. Jira Service Management (nejlepší pro ticketing a automatizaci na podnikové úrovni)
Jira Service Management poskytuje ticketing a automatizaci na podnikové úrovni pro profesionály v oblasti HR. Původně byl vyvinut pro IT, ale jeho flexibilní pracovní postupy se přizpůsobí vašim jedinečným schvalovacím procesům, eskalacím a dalším požadavkům na poskytování služeb v oblasti HR.
Automatické směrování, integrace Atlassian a strukturovaná správa případů udržují úkoly v oblasti lidských zdrojů organizované a zároveň snižují manuální pracovní zátěž. Pro cílenou podporu můžete také vytvořit vlastní centra nápovědy pro různé skupiny uživatelů – nové zaměstnance, manažery nebo bývalé zaměstnance.
Nejlepší funkce Jira Service Management
- Zjednodušte HR procesy pomocí předem připravených šablon žádostí pro nábor, mzdy a benefity.
- Automatizujte schvalování a eskalace, aby se HR požadavky posouvaly dál – bez nutnosti ručního sledování.
- Chraňte citlivá data pomocí rolí založených na kontrole přístupu a bezpečnostních oprávněních.
- Poskytněte HR týmům samoobslužné centrum pro okamžitou podporu a přístup k znalostní bázi.
Omezení Jira Service Management
- Může vyžadovat školení pro netechnické týmy lidských zdrojů.
- Prémiové funkce mají vyšší cenu.
Ceny Jira Service Management
- Navždy zdarma pro až 3 agenty
- Standard: 19,04 $ za agenta za měsíc
- Premium: 47,82 $ za agenta za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira Service Management
- G2: 4,2/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
11. Deskpro (nejlepší pro přizpůsobitelnou správu služeb v oblasti lidských zdrojů)
Deskpro je univerzální systém pro správu HR ticketů určený pro střední a velké organizace, které potřebují flexibilitu a škálovatelnost. Ať už řešíte rutinní dotazy v oblasti HR nebo důvěrné případy zaměstnanců, Deskpro centralizuje všechny požadavky do strukturovaného, snadno spravovatelného dashboardu.
Díky možnostem instalace na místě i v cloudu se snadno škáluje, čímž zajišťuje plynulé pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů a efektivní reakční časy ve všech odděleních.
Nejlepší funkce Deskpro
- Sledujte všechny požadavky zaměstnanců napříč všemi kanály v jediném strukturovaném dashboardu.
- Automatizujte zpracování ticketů pomocí spouštěčů, SLA a eskalací, aby pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů proběhly hladce.
- Omezte opakované dotazy pomocí samoobslužného portálu a interní znalostní báze.
- Získejte přehled v reálném čase díky monitorování dob odezvy, trendů v požadavcích a výkonu HR.
Omezení Deskpro
- Dodatečné náklady na doplňky, jako je zaškolení nových zaměstnanců, školení agentů a certifikace
- Složité integrace, které mohou vyžadovat další čas a úsilí při nastavování
Ceny Deskpro
- Tým: 29 $/měsíc na jednoho agenta
- Profesionální: 59 $/měsíc na agenta
- Podnik: 99 $/měsíc na jednoho agenta
Hodnocení a recenze Deskpro
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Deskpro?
DeskPro používám již několik let a celkově mám s ním velmi pozitivní zkušenosti. DeskPro umožňuje koncovým uživatelům vytvářet vlastní seznamy, prohlížet si tikety a vytvářet vlastní funkce při odpovídání na tikety/přidávání poznámek. Mám pocit, že jeho centrum nápovědy/znalostní databáze je také snadno použitelné.
DeskPro používám již několik let a celkově mám s ním velmi pozitivní zkušenosti. DeskPro umožňuje koncovým uživatelům vytvářet vlastní seznamy, prohlížet si tikety a vytvářet vlastní funkce při odpovídání na tikety/přidávání poznámek. Mám pocit, že jeho centrum nápovědy/znalostní databáze je také snadno použitelné.
Od požadavků k výsledkům: Posilte své HR procesy pomocí ClickUp
Správa požadavků v oblasti lidských zdrojů by neměla být nekonečným seznamem úkolů. Robustní systém pro správu požadavků nejen organizuje dotazy, ale také zefektivňuje schvalování, automatizuje odpovědi a zajišťuje, že každý zaměstnanec rychle získá potřebnou podporu.
Zatímco jiné systémy pro správu HR ticketů se zaměřují na řešení individuálních požadavků, ClickUp jde nad rámec pouhé správy ticketů. Integruje správu úkolů, spolupráci na dokumentech a automatizaci založenou na umělé inteligenci, aby zjednodušil a vylepšil pracovní postupy v oblasti poskytování HR služeb v každé fázi.
S ClickUpem vytvoříte plynulý a škálovatelný HR systém, který zvýší produktivitu a spokojenost zaměstnanců. Poskytněte svému HR týmu výjimečnou podporu, kterou si zaslouží. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! 🚀