Bear vs. Apple Notes: Která aplikace pro pořizování poznámek je lepší?

Pokud jste se někdy ocitli v moři poznámek, seznamů úkolů a náhodných myšlenek uprostřed noci, pravděpodobně jste si položili otázku: Která aplikace pro poznámky mi konečně pomůže dát život do pořádku?
Dnes máme dva velké konkurenty – Bear a Apple Notes – kteří bojují o korunu v oblasti pořizování poznámek.
Jedna z nich vyniká podporou Markdownu a elegantní organizací (ahoj, vnořené tagy!). Druhá je zároveň hluboce zakořeněna v ekosystému Apple, což ji činí neuvěřitelně pohodlnou pro rychlé ruční psaní poznámek pomocí Apple Pencil.
Která z nich je ale lepší pro váš pracovní postup? Ať už jste náruživý uživatel, příležitostný zapisovatel poznámek nebo někdo, kdo se jen snaží mít přehled o všech svých rychlých poznámkách, pojďme se podívat na Bear vs. Apple Notes a zjistit, která z nich je pro vás nejvhodnější.
Na závěr vám také představíme nejlepší alternativu k oběma nástrojům! ClickUp AI Notetaker přepisuje vaše schůzky a bez jakékoli námahy je přeměňuje na perfektní shrnutí a chytré postřehy.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled klíčových funkcí aplikací Bear Notes a Apple Notes.
|Apple Notes je nejlepší pro
|Bear Notes je nejlepší pro
|Hladká integrace do ekosystému Apple
|Elegantní design a vysoce přizpůsobitelné poznámky
|Bezplatné integrované řešení pro všechny uživatele Apple
|Podpora Markdown pro pokročilé formátování
|Jednoduchá organizace složek s výkonným vyhledáváním (včetně textu v obrázcích)
|Organizace založená na hashtagech pro flexibilní kategorizaci
|Spolehlivá synchronizace iCloud mezi zařízeními bez dalších nákladů
|Synchronizuje se mezi zařízeními, ale vyžaduje předplatné PRO.
|Spolupráce v reálném čase a snadné sdílení
|Nejlepší pro samostatné uživatele, kteří upřednostňují estetiku a strukturu.
- ClickUp posouvá pořizování poznámek ještě dál. Na rozdíl od aplikace Bear nebo Apple Notes ClickUp kombinuje pořizování poznámek se správou úkolů, spoluprací a funkcemi založenými na umělé inteligenci.
- Díky úpravám v reálném čase, myšlenkovým mapám a automatizaci promění jednoduché poznámky v akční plány – vše v jednom pracovním prostoru.
Co je Bear Notes?
Bear Notes je lehká a výkonná aplikace pro pořizování poznámek, která zjednodušuje zaznamenávání, organizování a sdílení vašich myšlenek. Bear je ideální pro kreativní myslitele, zaneprázdněné profesionály a nadšené zapisovatele poznámek a nabízí rovnováhu mezi jednoduchostí a funkčností.
Potřebujete si rychle zapsat poznámky, sledovat denní úkoly nebo se pustit do delšího psaní?
Intuitivní design aplikace Bear a podpora Markdown se hladce přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu. Díky kompatibilitě s Apple Pencil jsou ručně psané poznámky přirozené. Od každodenních poznámek po rozsáhlé projekty – Bear vám umožní soustředit se na to, na čem záleží: na vaše nápady.
👀 Věděli jste, že: V Apple App Store patří aplikace pro podnikání a užitkové aplikace, mezi které patří i aplikace pro psaní poznámek, mezi nejoblíbenější kategorie a tvoří přibližně 10,11 % a 9,73 % aktivních aplikací.
Funkce Bear Notes
Bear Notes je skvělou volbou, pokud oceníte funkčnost a estetiku aplikace pro pořizování poznámek. Je k dispozici jako desktopová aplikace i jako aplikace kompatibilní s iPhone a iPad.
Zde je několik vynikajících funkcí, díky kterým je tato aplikace oblíbená mezi uživateli, kteří si dělají poznámky:
Funkce č. 1: Zjednodušené formátování Markdown
Jako aplikace pro poznámky od třetí strany vytvořená pro zařízení Apple vyniká Bear Notes svým čistým a intuitivním formátováním markdown. Od psaní blogových příspěvků a návrhů kódu až po organizování seznamů udržuje Bear jednoduché a výkonné formátování bez zbytečného nepořádku.
Je ideální pro ty, kteří si rádi dělají poznámky, mají rádi strukturované a přehledné poznámky a ocení větší kontrolu. Funkce živého náhledu vám navíc umožní vidět formátovaný text v reálném čase, jak píšete.
🧠 Zajímavost: Bear Notes vám umožňuje exportovat poznámky do formátů RTF, PDF, JPG, HTML, DOCX a dalších.
Funkce č. 2: Organizujte jako profesionál pomocí značek
Pokud si často děláte poznámky, znáte ten problém, kdy musíte prohledávat stovky osobních poznámek, abyste našli tu jednu konkrétní poznámku. A co když ji potřebujete najít během důležité schůzky? Trapné.
Systém Bear Notes založený na značkách zlepšuje organizaci poznámek. Uživatelé mohou k poznámce přiřadit více značek (například #práce nebo #produktivita) a přistupovat k ní z kterékoli kategorie.
A co víc, vnořené tagy vám umožňují vytvářet podkategorie, díky čemuž je vše přehledně strukturované a snadno dohledatelné, bez ohledu na to, kolik poznámek si vytvoříte.
Funkce č. 3: Synchronizace mezi zařízeními
Vaše nápady si zaslouží, abyste je měli vždy po ruce, ať jste kdekoli. Bear Notes se snadno synchronizuje mezi zařízeními iPhone, iPad a Mac a iCloud, takže máte své poznámky vždy po ruce, ať používáte jakékoli zařízení Apple.
Díky integraci iCloud jsou vaše myšlenky aktualizovány v reálném čase, takže můžete začít psát poznámku na Macu a dokončit ji na iPhonu, aniž byste o něco přišli. Ať už si zapisujete rychlé poznámky, organizujete poznámky z jednání nebo pracujete na delších textech, Bear vám zajistí, že budete mít vždy okamžitý přístup ke svým nápadům.
Funkce č. 4: Elegantní motivy a přizpůsobení
Personalizace je důležitá a Bear Notes nabízí více než 28 esteticky navržených motivů, které ladí s vaším stylem. Ať už jste noční pták, který preferuje tmavý režim, nebo někdo, kdo miluje psaní poznámek v zářivých barvách, Bear vám umožní přizpůsobit vzhled a dojem z obrazovky.
Bezplatná verze vám umožňuje přístup ke třem stylovým motivům, které vám pomohou udržet věci svěží. Nabízí také přizpůsobitelné možnosti typografie a rozvržení, takže vaše poznámky mohou být jedinečné.
Ceny aplikace Bear Notes
Bear Notes nabízí flexibilní ceny, které vyhovují různým potřebám uživatelů:
- Navždy zdarma
- Bear PRO: 2,99 $/měsíc
Co je Apple Notes?
Apple Notes je vestavěná aplikace pro psaní poznámek od společnosti Apple, integrovaná do zařízení iPhone, iPad, Mac a dokonce i Apple Watch. Tato webová aplikace, navržená s ohledem na jednoduchost a efektivitu, je nástrojem pro každého, kdo potřebuje rychle zaznamenat své myšlenky, vytvořit seznamy úkolů nebo uspořádat nápady, aniž by se musel potýkat s nepotřebnými funkcemi.
Čím se Apple Notes vyznačuje? Funguje ihned po instalaci a udržuje vaše poznámky přehledné a přístupné díky složkám, inteligentnímu vyhledávání a možnostem označování.
Potřebujete vymyslet svůj další velký projekt, sepsat poznámky z jednání nebo sledovat každodenní úkoly? Apple Notes se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
Díky ručně psaným poznámkám pomocí Apple Pencil, synchronizaci iCloud a snadné spolupráci je to univerzální a nenáročná aplikace pro poznámky, která se perfektně hodí do vašeho ekosystému Apple.
Funkce Apple Notes
Na první pohled se Apple Notes může zdát jednoduchý a nenápadný, ale je nabitý cennými funkcemi, které usnadňují psaní poznámek. Zde je několik důvodů, proč je oblíbený mezi miliony uživatelů:
Funkce č. 1: Snadná synchronizace mezi zařízeními Apple
Jednou z největších výhod Apple Notes je bezchybná synchronizace napříč všemi vašimi zařízeními Apple. Ať už píšete na Macu, upravujete na iPadu nebo prohlížíte stejné poznámky na iPhonu, vše zůstává v dokonalé harmonii díky iCloudu.
Aktualizace probíhají v reálném čase, takže vaše poznámky z jednání, seznamy úkolů a osobní myšlenky jsou vždy aktuální.
Navíc offline přístup vám umožňuje prohlížet a upravovat poznámky bez připojení k internetu. Vaše nápady tak zůstanou vždy po ruce, ať jste kdekoli.
Funkce č. 2: Bohatá média a spolupráce
Pokud si myslíte, že Apple Notes je jen o prostém textu, jste na omylu. Umožňuje vám přidávat fotografie, náčrtky, naskenované dokumenty a dokonce i webové odkazy přímo do vašich poznámek, čímž promění vaše zápisky v dynamické dokumenty bohaté na multimédia.
Potřebujete s kolegy probrat nápady nebo sdílet poznámky z jednání? Spolupráce na dokumentech v reálném čase usnadňuje týmovou práci – stačí sdílet poznámku a všichni ji mohou okamžitě upravovat nebo do ní přispívat. Jedná se o výkonný, ale jednoduchý nástroj pro běžné uživatele i profesionály.
Funkce č. 3: Jednoduchost organizace
Nikdo nemá rád neuspořádané poznámky a Apple Notes vyniká v udržování pořádku a přístupnosti. Poznámky můžete třídit do složek, používat připnuté poznámky, aby důležité myšlenky byly vždy na očích, a dokonce je označovat štítky pro rychlejší přístup.
Potřebujete něco rychle najít? Výkonná vyhledávací funkce jde nad rámec textu – dokáže rozpoznat klíčová slova v ručně psaných poznámkách, naskenovaných dokumentech a dokonce i v přílohách. Ať už spravujete poznámky z jednání, podrobnosti o projektech nebo osobní připomenutí, Apple Notes zajistí, že vše zůstane přehledné, prohledatelné a přesně tam, kde to potřebujete.
Funkce č. 4: Zabezpečte své soukromé poznámky
S Apple Notes není soukromí až na druhém místě – je to priorita.
Jako vestavěná aplikace Apple nabízí robustní bezpečnostní funkce, které chrání vaše důvěrné informace. Citlivé poznámky můžete zamknout pomocí hesla, Face ID nebo Touch ID, čímž zajistíte, že k nim budete mít přístup pouze vy. Vaše data zůstanou chráněna a soukromá, ať už se jedná o digitální deník, finanční údaje nebo obchodní dokumenty.
Navíc, protože se vše synchronizuje přes iCloud s end-to-end šifrováním, vaše poznámky zůstávají v bezpečí na všech vašich zařízeních Apple, takže můžete mít klid v duši, ať už k nim přistupujete odkudkoli.
Funkce č. 5: Chytrá integrace s ekosystémem Apple
Být součástí rodiny Apple má své výhody. Apple Notes se snadno integruje se Siri, takže si můžete vytvářet poznámky bez použití rukou, kdykoli vás napadne inspirace. Potřebujete uložit článek nebo úryvek z Safari?
Stačí je sdílet přímo do aplikace Notes, aniž byste museli přepínat do jiných aplikací.
Díky funkci Universal Clipboard můžete kopírovat text na jednom zařízení a vložit jej na jiném, což usnadňuje multitasking.
Ať už si zapisujete nápady na iPhone, upravujete je na Macu nebo kreslíte pomocí Apple Pencil na iPadu, Apple Notes zajistí intuitivní pracovní postup na všech zařízeních.
Ceny Apple Notes
Apple Notes je zdarma.
🧠Zajímavost: Leonardo da Vinci byl původním uživatelem aplikace pro pořizování poznámek. Naplnil tisíce stránek náčrtky, postřehy a nápady, často pomocí zrcadlového písma (psaní pozpátku), aby jeho poznámky zůstaly soukromé!
Bear vs. Apple Notes: Porovnání funkcí
Bear a Apple Notes jsou skvělé aplikace pro pořizování poznámek, které vyhovují různým potřebám.
Bear je ideální pro uživatele, kteří ocení elegantní design, podporu Markdownu a rozsáhlé možnosti přizpůsobení, díky čemuž je oblíbený mezi spisovateli a pokročilými uživateli.
Na druhou stranu, Apple Notes je nenáročný výkonný nástroj, který nabízí jednoduchost, hladkou integraci do ekosystému Apple a robustní nástroje pro spolupráci – ideální pro každodenní psaní poznámek.
Která z nich nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu? Podívejme se na ně vedle sebe a porovnejme je.
|Funkce
|Bear
|Apple Notes
|Organizace
|Systém založený na značkách s vnořenými značkami pro větší flexibilitu
|Tradiční systém složek s připnutými poznámkami
|Formátování
|Podporuje Markdown pro strukturované psaní
|Formátování bohatého textu, bez podpory Markdown
|Synchronizace
|Pro synchronizaci mezi zařízeními je nutné předplatné PRO.
|Bezplatná synchronizace iCloud na všech zařízeních Apple
|Přizpůsobení
|Více než 28 motivů, možnosti typografie
|Minimální možnosti přizpůsobení, k dispozici tmavý režim
|Spolupráce
|Žádné funkce pro spolupráci v reálném čase
|Sdílené poznámky s možností spolupráce v reálném čase
|Ruční psaní a Apple Pencil
|Žádná přímá podpora
|Podporuje ruční psaní a Apple Pencil.
|Podpora multimédií
|Podporuje obrázky a odkazy, ale neumožňuje skenování dokumentů.
|Podporuje obrázky, naskenované dokumenty a kresby.
|Soukromí a bezpečnost
|Ochrana poznámek heslem
|Zamkněte poznámky pomocí Face ID, Touch ID nebo hesla.
|Integrace
|Omezená integrace třetích stran
|Hluboce integrováno do ekosystému Apple
|Ceny
|K dispozici je bezplatná verze; předplatné PRO odemyká prémiové funkce.
|Zcela zdarma pro zařízení Apple.
Funkce č. 1: Organizace a vyhledávání
Apple Notes udržuje věci jednoduché díky systému založenému na složkách, připnutým poznámkám a inteligentnímu vyhledávání, které rozpoznává dokonce i text v obrázcích a naskenovaných dokumentech. Je přehledný, efektivní a ideální pro ty, kteří preferují strukturovaný a nenáročný přístup.
Bear mezitím volí flexibilnější přístup s systémem založeným na hashtagech. Poznámky můžete označovat více kategoriemi, vytvářet vnořené tagy pro lepší organizaci a rychle vyhledávat poznámky – bez omezení tradičních složek.
🏅 Vítěz: Bear pro svou všestrannost v organizaci. Pokud jste náročným uživatelem, který zpracovává velké množství poznámek a potřebuje pokročilou kategorizaci, oceníte poznámky v Bear.
Funkce č. 2: Synchronizace a přístupnost
Apple Notes je těžké překonat, pokud jste plně investovali do ekosystému Apple. Snadno se synchronizuje mezi iPhone, iPad a Mac přes iCloud, takže máte své poznámky okamžitě k dispozici. Synchronizace je rychlá, spolehlivá a zcela zdarma, takže se stává nedílnou součástí vašeho pracovního postupu.
Na druhou stranu, Bear také nabízí synchronizaci mezi zařízeními, ale je dostupná pouze v rámci předplatného PRO. Synchronizace je sice plynulá a spolehlivá, ale placený přístup může být pro některé uživatele překážkou. Pokud je pro vás prioritou bezplatná automatická synchronizace, Apple Notes je jasnou volbou.
🏅 Vítěz: Apple Notes, protože nabízí bezplatnou synchronizaci.
Funkce č. 3: Přizpůsobení a estetický vzhled
Bear je snem všech milovníků designu. Díky elegantním motivům, propracované typografii a přehlednému rozhraní je psaní poznámek příjemné a kreativní. Podpora Markdownu vám dává úplnou kontrolu nad formátováním, zatímco živý náhled zajišťuje, že vaše poznámky vypadají přesně tak, jak chcete.
Apple Notes naopak upřednostňuje funkci před formou. Jeho čistý, přímočarý design je snadno použitelný, ale postrádá personalizaci, kterou nabízí Bear. Pokud dáváte přednost zážitku z psaní poznámek, který je jedinečný právě pro vás, Bear je jasnou volbou.
🏅 Vítěz: Bear, díky důrazu na estetiku a personalizaci.
Konečné rozhodnutí o správné aplikaci závisí na vašich potřebách – zda upřednostňujete kreativní kontrolu nebo plynulou funkčnost. Ať už si vyberete kteroukoli z nich, obě aplikace nabízejí výkonné nástroje, které vám pomohou udržet vaše myšlenky organizované a přístupné.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatů, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Bear vs. Apple Notes na Redditu
Prozkoumali jsme vlákna na Redditu, abychom zjistili, co si uživatelé myslí o Bear vs. Apple Notes, a je jasné, že obě aplikace mají silnou základnu fanoušků. Výběr často závisí na osobních preferencích a potřebách pracovního postupu.
Uživatel Redditu chválí Bear a říká:
Myslím si, že Bear vyhledává naskenované ručně psané poznámky lépe než Apple Notes. Používám fyzické zápisníky a někdy své poznámky naskenuji, a vyhledávání v Bearu je v tomto ohledu opravdu užitečné. Bear má obecně vynikající vyhledávací funkce.
Myslím si, že Bear vyhledává naskenované ručně psané poznámky lépe než Apple Notes. Používám fyzické zápisníky a někdy své poznámky naskenuji, a vyhledávání v Bearu je v tomto ohledu opravdu užitečné. Bear má obecně vynikající vyhledávací funkce.
Na druhou stranu má Apple Notes své věrné fanoušky.
Jeden uživatel Redditu říká:
Přešel jsem na Apple Notes, hlavně z těchto důvodů:BezplatnéSdílení poznámek s méně technicky zdatnými členy rodiny, kteří používají AppleVyhledávání z iPhone/Mac/iPadDostatečně dobréJakmile Apple plně zavede AI, zdá se, že AI funkce budou v Apple Notes implementovány mnohem rychleji.
Přešel jsem na Apple Notes, hlavně z těchto důvodů:BezplatnéSdílení poznámek s méně technicky zdatnými členy rodiny, kteří používají AppleVyhledávání z iPhone/Mac/iPadDostatečně dobréJakmile Apple plně zavede AI, zdá se, že AI funkce budou v Apple Notes implementovány mnohem rychleji.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Bear a Apple Notes.
Hledáte alternativy k Apple Notes nebo Bear, ale nenašli jste tu správnou?
Seznamte se s ClickUp, aplikací pro práci, která umí všechno*. Ačkoli je známá především jako výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, vyniká také jako aplikace pro pořizování poznámek s bohatými funkcemi, která kombinuje to nejlepší z Bear a Apple Notes a nabízí ještě mnohem více.
Ať už brainstormujete nápady, spravujete úkoly nebo organizujete své myšlenky, ClickUp vše zjednodušuje na jednom místě. Je to více než jen nástroj pro psaní poznámek – je to kompletní pracovní prostor navržený tak, aby posunul vaši produktivitu na vyšší úroveň.
Přátelské připomenutí: Pokud jste někdy zápasili s myšlenkou: kde jsou všechny moje poznámky a neměli jste po ruce databázi poznámek, ClickUp to změní. S ClickUpem jsou všechny poznámky pohromadě pod jednou střechou!
ClickUp má náskok #1: Dokumenty, které jdou nad rámec poznámek
ClickUp Docs neslouží jen k zaznamenávání nápadů – transformuje je do akčních plánů. Díky neomezenému vnořování, bohatému formátování a přímé integraci úkolů je ideální pro vše od rychlých poznámek až po kompletní návrhy projektového řízení.
Na rozdíl od Bear nebo Apple Notes nabízí ClickUp Docs spolupráci v reálném čase, což týmům umožňuje snadno upravovat a sdílet poznámky. Do dokumentů můžete vkládat odkazy, videa nebo dokonce úkoly, čímž z nich vytvoříte dynamický pracovní prostor, který přesahuje rámec jednoduchého pořizování poznámek.
Docs je tak dobrý, že už nikdy nechci používat Word pro vytváření osnov nebo psaní poznámek.
Docs je tak dobrý, že už nikdy nechci používat Word pro vytváření osnov nebo psaní poznámek.
ClickUp má výhodu č. 2: Osobní asistent s umělou inteligencí k vašim službám
Proč ručně psát poznámky, když za vás může poznámky z jednání pořizovat umělá inteligence?
ClickUp Brain revolučním způsobem mění psaní poznámek tím, že shrnuje, brainstormuje a zrychluje váš pracovní postup pomocí šablon pro psaní poznámek založených na umělé inteligenci.
Ať už zaznamenáváte důležité body ze schůzek nebo připravujete podrobné dokumenty, ClickUp Brain zajistí, že vše bude přehledné, stručné a strukturované – což ani Bear, ani Apple Notes nenabízejí.
ClickUp má výhodu č. 3: Integrovaný poznámkový blok pro rychlé zaznamenání nápadů
Pro ty náhlé „momenty inspirace“ je ClickUp Notepad revoluční novinkou. Je hladce integrován do platformy a umožňuje vám zapisovat si poznámky, připomenutí nebo úkoly, aniž by narušoval váš pracovní postup.
Na rozdíl od tradičních aplikací pro pořizování poznámek ClickUp Notepad okamžitě převádí nápady na úkoly, což z něj dělá výkonný nástroj pro zvýšení produktivity.
ClickUp's One Up #4: AI Note-taker, který posouvá laťku výš
Využijte skutečný potenciál svých schůzek. AI Notetaker od ClickUp poskytuje 10krát více praktických informací z vašich poznámek.
A buďme upřímní, někdy jsou schůzky jako v mlze. AI Notetaker to napraví:
- Zaznamenává každé rozhodnutí, takže můžete lidem, kteří tam nebyli (nebo tam byli, ale snili), přesně říct, o co přišli.
- Proměňte vágní výroky typu „to vyřešíme“ v konkrétní úkoly a přiřaďte je příslušným osobám.
- Propojuje všechny části, takže nemusíte znovu prožívat celou schůzku, kdykoli potřebujete najít jeden malý detail. V podstatě zabraňuje tomu, aby se schůzky staly opakováním stejného dne.
Bonusové funkce, díky kterým je ClickUp hvězdou
Mind Maps od ClickUp pomáhají jít nad rámec základního zapisování poznámek.
Díky šablonám pro pořizování poznámek Mind Map můžete vizuálně strukturovat nápady, což je ideální pro brainstormingové sezení nebo mapování složitých projektů.
Nakonec můžete pomocí nástrojů pro správu znalostí centralizovat důležité informace, zatímco funkce úkolů a spolupráce ClickUp zajistí, že vaše poznámky budou více než jen statickým textem – stanou se akčními kroky pro celý váš tým.
💡Tip pro profesionály: Využijte šablony ClickUp Mind Map k rychlému zahájení plánování projektu. Tyto přizpůsobitelné šablony vám pomohou efektivně strukturovat složité nápady a plynule proměnit brainstormingové sezení v praktické úkoly.
Ať už pracujete samostatně nebo v týmu, ClickUp promění psaní poznámek v dynamický a organizovaný pracovní postup – to vše v rámci jednoho intuitivního pracovního prostoru.
Zlepšete své pracovní poznámky pomocí ClickUp
Pořizování poznámek prošlo dlouhým vývojem – nemělo by se to samé týkat i vás? Tyto aplikace sice plní svůj účel, ale mají svá omezení. Jaké jsou tedy nejlepší alternativy k aplikaci Bear nebo náhrady za Apple Notes?
Žádná překvapení – je to ClickUp.
ClickUp je více než jen aplikace pro pořizování poznámek, je to kompletní nástroj pro zvýšení produktivity.
Ať už si zapisujete nápady, vytváříte shrnutí pomocí umělé inteligence nebo přeměňujete poznámky na akční plány, tato aplikace je navržena tak, aby podporovala každý krok vašeho pracovního postupu. Získáte všechny výhody tradičních aplikací pro psaní poznámek – bez jejich nevýhod – a mnohem více.
Jste připraveni psát chytřejší poznámky? Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp – je to zdarma!