10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence pro Google Meet v roce 2025

V polovině hovoru v Google Meet uslyšíte: „Počkejte, co to bylo za úkol?“ Rychlé prolistování chatu nepomůže a zdá se, že si nikdo neudělal pořádné poznámky. Nyní se místo toho, abyste pokročili dál, musíte složitě skládat jednotlivé informace dohromady.
AI poznámkové bloky pro Google Meet vám ušetří chaos a udrží schůzky na správné cestě. Zachycují vše – klíčové body, rozhodnutí, úkoly – takže vy to nemusíte dělat.
Podívejme se na ty nejlepší, díky kterým budou vaše schůzky produktivní a pořizování poznámek snadné. 🧑💻
Co byste měli hledat v aplikacích pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence pro Google Meet?
Dobrý nástroj pro pořizování poznámek by měl zvýšit produktivitu schůzek, nikoli vytvářet další práci. Výběr toho správného závisí na tom, jak schůzky vedete a jaký druh poznámek potřebujete.
Zde je několik klíčových funkcí, které byste měli hledat v AI nástroji pro poznámky z jednání:
- Přesnost přepisu: Zaznamenává konverzace jasně a minimalizuje chyby.
- Identifikace mluvčího: Rozlišuje mezi účastníky schůzky pro přehledné poznámky.
- Funkce shrnutí: Zvýrazňuje klíčové body a úkoly pro rychlou orientaci v budoucích schůzkách.
- Nastavení přizpůsobení: Umožňuje personalizované formátování, shrnutí a označování klíčových slov.
- Funkce exportu a sdílení: Ukládá poznámky a shrnutí schůzek v různých formátech, aby usnadnilo spolupráci.
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Chrání citlivá data ze schůzek pomocí šifrování a opatření pro zajištění souladu s předpisy.
🔍 Věděli jste, že... Google Meet byl kdysi přístupný pouze na pozvánku. V roce 2017 se jmenoval „Google Hangouts Meet“ a byl k dispozici pouze uživatelům G Suite. Teprve v roce 2020 jej Google zpřístupnil zdarma pro všechny – právě včas pro boom práce na dálku.
Stručný přehled: 10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence pro Google Meet
Nejste si jisti, který nástroj nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu? Zde je stručný přehled nejlepších AI nástrojů pro pořizování poznámek pro Google Meet, v čem vynikají a pro koho jsou určeny:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|– AI Notetaker s integrací úkolů a dokumentů – Extrakce akčních položek – Automatické pracovní postupy od schůzky k akci
|Projektové týmy, které potřebují kompletní pracovní postupy od schůzky po akci
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Gemini
|– Nativní integrace s Google Workspace – Přímá synchronizace s Google Docs – Vícejazyčná podpora pro globální týmy
|Týmy integrované do Google Workspace, které potřebují plynulé pořizování poznámek a integraci
|Exkluzivně pro Google Workspace Enterprise; individuální ceny
|Tactiq
|– Podpora více platforem (Meet, Zoom, Teams) – Tagy přepisu v reálném čase – Podpora týmů napříč platformami
|Týmy napříč platformami sledující diskuse na více platformách pro videokonference
|Zdarma; Pro: 12 $/měsíc na uživatele; Tým: 20 $/měsíc na uživatele
|tl;dv
|– Zvýraznění s časovými značkami – Následné kroky založené na AI – Videozvýraznění pro prodejní týmy
|Prodejní týmy a týmy zákaznické podpory, které potřebují rychlé video shrnutí a sledování úkolů
|Zdarma; Pro: 29 $/měsíc na uživatele; Business: 98 $/měsíc na uživatele
|Scribbl
|– Poznámky připravené ke studiu – Generátor kvízů/otázek – Přepisy s časovými značkami pro vzdělávání
|Pedagogové a školicí týmy, kteří potřebují poznámky ze schůzek, které lze převést na studijní materiály
|Zdarma; Pro: 20 $/měsíc na uživatele; Tým: individuální ceny (fakturováno ročně)
|Bluedot
|– Extrakce úryvků kódu – Označování technických rozhodnutí – Integrace projektového řízení
|Technické a inženýrské týmy, které potřebují sledovat diskuse o kódu a architektuře
|Zdarma; Základní: 18 $/měsíc na uživatele; Pro: 25 $/měsíc na uživatele
|Číst AI
|– Rychlé shrnutí schůzek – Významné momenty – Kategorizace akčních položek
|Týmy, které potřebují rychlé a srozumitelné shrnutí schůzek a sledování úkolů
|Zdarma; Pro: 19,75 $/měsíc na uživatele; Enterprise: 29,75 $/měsíc na uživatele
|Otter. ai
|– Vícejazyčný přepis – Spolupráce v reálném čase – Identifikace mluvčího
|Hybridní a globální týmy, které potřebují podporu pro vícejazyčné schůzky s možností spolupráce v reálném čase.
|Zdarma; Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele; Business: 30 $/měsíc na uživatele
|MeetGeek
|– Analýza efektivity schůzek – Sledování sentimentu – Shrnutí podle rolí
|Týmy založené na datech optimalizují kulturu schůzek a sledování interakcí se zákazníky.
|Zdarma; Pro: 19 $/měsíc na uživatele; Business: 39 $/měsíc na uživatele; Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
|Fathom
|– Sledování vztahů s klienty – Automatické mapování dodávek – Sledování historie interakcí
|Týmy pracující s klienty (konzultační firmy, agentury), které potřebují podrobnou historii interakcí s klienty
|Zdarma; Premium: 19 $/měsíc na uživatele; Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele; Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence pro Google Meet
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
AI aplikací pro pořizování poznámek pro Google Meet je dostatek, ale ne všechny fungují správně. Některé mají problémy s přesností, zatímco jiné zbytečně komplikují sdílení nebo organizaci poznámek.
Zde je deset možností, které vám ušetří námahu s jejich testováním. 🙌🏼
1. ClickUp (nejlepší pro AI poznámky z jednání a správu pracovních postupů)
Dnešní práce nefunguje.
Projekty, znalosti a konverzace jsou roztříštěny mezi nesouvisícími nástroji, což zpomaluje práci týmů. ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, dokumentaci a komunikaci na jednom místě – s podporou AI, která pomáhá týmům pracovat rychleji.
Schůzky nemusí být chaotickým shlukem ztracených poznámek, zmeškaných úkolů a nekonečných následných akcí. ClickUp propojuje jednotlivé body a bez dalšího úsilí mění konverzace ve výsledky.
ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker automaticky přepisuje konverzace, generuje strukturované shrnutí a extrahuje akční položky, přičemž vše propojuje s úkoly a dokumenty.
Marketingový tým, který diskutuje o své další kampani během hovoru v Google Meet, nemusí ručně vypisovat všechny úkoly. Umělá inteligence automaticky zvýrazní klíčové body, jako jsou termíny pro reklamní kreativy, nový nápad na slogan a strategie konkurence, kterou stojí za to znovu zvážit, a zároveň přiřadí následné úkoly správným osobám.
ClickUp AI Notetaker však nekončí u přepisu.
Akční položky se stanou úkoly ClickUp, takže následné kroky se neztratí. Prodejní tým, který vyjednává smlouvu, může nechat ClickUp automaticky extrahovat klíčové požadavky klientů, jako je úprava platebních podmínek nebo přidání konkrétní klauzule, a přiřadit je právnímu týmu. Díky tomu zůstává práce organizovaná, aniž by bylo nutné vytvářet samostatný seznam úkolů.
ClickUp Brain
ClickUp Brain usnadňuje vyhledávání informací. Místo prohledávání poznámek mohou týmy klást AI přímé otázky, jako například „Co požadoval klient na schůzce minulý měsíc?“ nebo „Jaké byly hlavní obavy ohledně uvedení produktu na trh?“, a získat okamžité odpovědi.
Produktový manažer, který se připravuje na následný hovor, může okamžitě vyhledat všechny zmínky o konkrétní žádosti o funkci.
📮ClickUp Insight: 30 % pracovníků věří, že automatizace jim může ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že jim může uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci.
I malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který můžete věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯S AI agenty ClickUp a ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání do konkrétních kroků – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % díky konsolidaci tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem informací, který se snadněji spravuje a škáluje.
ClickUp Docs
ClickUp Docs centralizuje a organizuje všechny záznamy ze schůzek na jednom místě. Přepisy a shrnutí se ukládají automaticky, takže týmy nikdy nepřijdou o důležité konverzace.
Právní tým finalizující smlouvu může rychle vyhledat minulá jednání a označit konkrétní části, což usnadňuje sledování změn a rozhodnutí v průběhu času.
Podobně ClickUp Notepad nabízí osobní prostor pro rychlé zaznamenání nápadů, než je proměníte ve strukturované úkoly. Například designér, který brainstormuje vylepšení webových stránek, si může poznamenat zpětnou vazbu od klienta a později tyto nápady zdokonalit do proveditelného plánu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Hladká synchronizace s Google Meet a Zoom: Nahrávejte, přepisujte a spravujte schůzky v ClickUp, abyste měli přístup k informacím bez nutnosti přepínání mezi platformami.
- Najděte klíčové podrobnosti okamžitě: Prohledávejte přepisy podle klíčových slov, filtrujte mluvčí a vracejte se k diskusím, aniž byste museli přehrávat nahrávky.
- Snadná standardizace poznámek ze schůzek: Použijte přizpůsobitelné šablony pro pořizování poznámek a strukturovejte shrnutí schůzek, úkoly a klíčové body tak, aby byly konzistentní.
- Vytvářejte okamžité shrnutí: Zhušťujte dlouhé schůzky do klíčových bodů, které týmům pomohou rychle se zorientovat.
- Integrujte poznámky do chatu: Zveřejňujte shrnutí a úkoly generované umělou inteligencí přímo v ClickUp Chat, abyste měli konverzace a následné kroky na jednom místě.
- Propojte schůzky a plány: Synchronizujte poznámky ze schůzek s kalendářem ClickUp a integrací ClickUp do Google Kalendáře, abyste sladili diskuse s termíny a prioritami.
Omezení ClickUp
- Aplikace pro pořizování poznámek aktuálně podporuje angličtinu, s omezenými jazykovými možnostmi pro přepis a shrnutí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 040 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Uživatel G2 se podělil o své zkušenosti s používáním ClickUp:
ClickUp je neuvěřitelně univerzální software, který zvýšil moji produktivitu nejméně desetinásobně. Miluji kombinaci správy osobních úkolů, správy obchodních znalostí, rychlých poznámek a AI ClickUP brain je FANTASTICKÝ. Je úžasně citlivý na kontext a doslova je to úžasný pomocník. Vnořené dokumenty, hierarchie úkolů, vlastní pole, pokročilé filtrování... tato aplikace má vše a není příliš složitá na to, aby se dala spustit a používat. Má také užitečné integrace do standardních obchodních platforem, což je skvělé.
ClickUp je neuvěřitelně univerzální software, který zvýšil moji produktivitu nejméně desetinásobně. Miluji kombinaci správy osobních úkolů, správy obchodních znalostí, rychlých poznámek a AI ClickUP brain je FANTASTICKÝ. Je úžasně citlivý na kontext a doslova je to úžasný pomocník. Vnořené dokumenty, hierarchie úkolů, vlastní pole, pokročilé filtrování... tato aplikace má vše a není příliš složitá na to, aby se dala spustit a používat. Má také užitečné integrace do standardních obchodních platforem, což je skvělé.
🧠 Zajímavost: Pozadí Meet kdysi obsahovalo… dinosaury? Když Google poprvé představil virtuální pozadí, jednou z prvních možností byla prehistorická džungle s dinosaury, kteří se v ní volně pohybovali. Bohužel se tam dlouho neudrželi.
2. Gemini (nejlepší pro nativní uživatele Google Workspace)
Google přidal svůj AI záznamník, poháněný Gemini, přímo do Meet. Tento vestavěný nástroj zaznamenává vaše konverzace bez nutnosti dalších aplikací nebo rozšíření.
Poznámky se ukládají přímo do Google Docs, což dává smysl, pokud váš tým denně používá nástroje Google Workspace.
Můžete si zaznamenat úkoly, získat shrnutí schůzky a spolupracovat na poznámkách, aniž byste museli opustit okno Meet. Aplikace pro pořizování poznámek podporuje také více jazyků, takže globální týmy mohou získat shrnutí v jazyce, který jim vyhovuje.
Nejlepší funkce Gemini
- Proměňte diskuse z jednání v úkoly, které se automaticky synchronizují s Google Tasks, a pomohou vám sledovat následné kroky ve vašem pracovním prostoru.
- Vytvářejte přizpůsobené shrnutí schůzek v několika jazycích a zachovejte přitom původní kontext a nuance konverzací.
- Rozdělte složité diskuse do organizovaných sekcí podle témat, doplněných časovými značkami pro snadnou orientaci a navigaci.
- Spolupracujte na poznámkách ze schůzek v reálném čase prostřednictvím Google Docs, což členům týmu umožňuje přidávat během schůzky komentáře a návrhy.
Omezení Gemini
- Omezené možnosti přizpůsobení formátování a organizace poznámek
- K dispozici pouze pro uživatele Google Workspace Enterprise.
- Vyžaduje stabilní připojení k internetu pro zpracování v reálném čase.
- Žádné pokročilé analytické údaje ani informace o schůzkách
Ceny Gemini
- K dispozici výhradně v rámci plánů Google Workspace Enterprise; individuální ceny.
Hodnocení a recenze Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Gemini říkají skuteční uživatelé
Recenze G2 uvádí:
Na Gemini se mi nejvíce líbí jeho snadné použití v kombinaci s intuitivním rozhraním. Umožňuje rychlé provádění složitých úkolů a je vhodný jak pro začátečníky, tak pro zkušené uživatele. Zjistil jsem, že je obzvláště užitečný pro automatizaci pracovních postupů a organizaci informací. Integrace s jinými platformami je jednoduchá a zákaznická podpora je velmi vstřícná.
Na Gemini se mi nejvíce líbí jeho snadné použití v kombinaci s intuitivním rozhraním. Umožňuje rychlé provádění složitých úkolů a je vhodný jak pro začátečníky, tak pro zkušené uživatele. Zjistil jsem, že je obzvláště užitečný pro automatizaci pracovních postupů a organizaci informací. Integrace s jinými platformami je jednoduchá a zákaznická podpora je velmi vstřícná.
⚙️ Bonus: Vyzkoušejte šablony programu schůzek v Google Docs, abyste strukturovali diskuse, nastínili klíčová témata a udrželi schůzky zaměřené a produktivní.
3. Tactiq (nejlepší pro týmy používající více platforem pro schůzky)
Tactiq přesahuje rámec Google Meet a funguje také v Zoom, Microsoft Teams a dalších video platformách. Nástroj tiše čeká ve tvém prohlížeči a je připraven zasáhnout, jakmile zahájíš jakoukoli schůzku.
Důležité momenty během hovorů můžete zvýraznit kliknutím na tlačítko nebo pomocí klávesových zkratek – bez nutnosti zběsilého psaní. Týmy mohou prohledávat minulé schůzky pomocí tématických značek, což usnadňuje vyhledání konkrétní konverzace z minulého měsíce.
Přepis v reálném čase se zobrazuje přímo vedle okna schůzky, takže můžete sledovat, co se říká, aniž byste narušili průběh schůzky.
Nejlepší funkce Tactiq
- Prohledávejte přepisy schůzek pomocí tématických značek a označujte klíčové momenty během živých hovorů, aniž byste museli pozastavovat nebo přerušovat konverzaci.
- Převádějte úryvky ze schůzek přímo do úkolů v nástrojích pro správu projektů, jako jsou Jira, Trello a Asana, a okamžitě je realizujte.
- Využijte funkce paměti schůzek a vyhledávejte minulé diskuse a rozhodnutí napříč různými video platformami pomocí vyhledávání podle témat.
- Automaticky extrahujte zpětnou vazbu od zákazníků a požadavky na funkce do samostatných sekcí pro produktové a prodejní týmy.
Omezení Tactiq
- Bezplatný tarif omezuje přístup k historickým přepisem.
- Kvalita zvuku má významný vliv na přesnost přepisu.
- Některé integrace vyžadují vyšší úroveň tarifu.
Ceny Tactiq
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 40 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tactiq
Zde je názor jednoho recenzenta G2:
Tactiq vám pomůže nahrávat a přepisovat vaše schůzky, hovory, rozhovory a další. Použil jsem ho pro všechny výše uvedené účely. Je ideální pro nahrávání hovorů s klienty, potenciálními zákazníky a partnery. Pomůže vám také psát následné e-maily a seznamy úkolů. Díky automatickým návrhům Tactiq vám pomůže psát lepší e-maily.
Tactiq vám pomůže nahrávat a přepisovat vaše schůzky, hovory, rozhovory a další. Použil jsem ho pro všechny výše uvedené účely. Je ideální pro nahrávání hovorů s klienty, potenciálními zákazníky a partnery. Pomůže vám také psát následné e-maily a seznamy úkolů. Díky automatickým návrhům Tactiq vám pomůže psát lepší e-maily.
📖 Přečtěte si také: Jak používat metodu pořizování poznámek pomocí vět (se šablonami)
4. tl;dv (nejlepší pro týmy prodeje a zákaznické podpory)
tl;dv se zaměřuje na zvýšení hodnoty konverzací se zákazníky. Tento nástroj označuje časovými značkami důležité momenty, když během hovorů přidáváte poznámky nebo reakce.
Prodejní týmy mohou zaznamenat klíčové části schůzek, aby je mohly sdílet s kolegy nebo se k nim později vrátit. Přepis se zobrazuje vedle videohovoru a můžete přidávat rychlé značky, abyste označili různé části konverzace. Sdílení úryvků trvá jen několik sekund, což je užitečné, když potřebujete zapojit další členy týmu, kteří schůzku zmeškali.
tl;dv nejlepší funkce
- Vytvářejte okamžité videozáznamy označením důležitých momentů během hovorů a sdílejte je přímo s interními týmy nebo zainteresovanými stranami.
- Sledujte názory zákazníků a klíčové body diskuse pomocí nástrojů pro analýzu konverzací založených na umělé inteligenci.
- Vytvořte prohledávatelnou knihovnu momentů ze schůzek uspořádaných podle témat, účtů nebo fází obchodu pro školení prodejců.
- Generujte automatické následné e-maily na základě diskusí ze schůzek a akčních položek pomocí přizpůsobitelných šablon.
- Automaticky extrahujte zmínky o konkurenci a diskuse o cenách do svého CRM systému.
Omezení tl;dv
- Zpracování videa může u delších schůzek trvat déle.
- U nižších tarifů platí omezení úložiště pro nahrávky schůzek.
tl;dv ceny
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 98 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze tl;dv
- G2: 4,7/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o tl;dv
Jak to vyjádřil jeden uživatel G2:
TLDV výrazně změnilo způsob, jakým řídím schůzky. Automatické přepisy a shrnutí mi šetří spoustu času, zejména když potřebuji znovu projít konkrétní body nebo sdílet poznámky se svým týmem. Také se mi líbí možnost označit klíčové momenty a rychle procházet dlouhé nahrávky. Rozhraní je přehledné a snadno použitelné a dobře se integruje s mými stávajícími nástroji.
TLDV výrazně změnilo způsob, jakým řídím schůzky. Automatické přepisy a shrnutí mi šetří spoustu času, zejména když potřebuji znovu projít konkrétní body nebo sdílet poznámky se svým týmem. Také se mi líbí možnost označit klíčové momenty a rychle procházet dlouhé nahrávky. Rozhraní je přehledné a snadno použitelné a dobře se integruje s mými stávajícími nástroji.
5. Scribbl (nejlepší pro vzdálené školení a vzdělávání)
Scribbl přináší nový pohled na poznámky z jednání tím, že se zaměřuje na vzdělávací prostředí. Tento nástroj automaticky organizuje poznámky do formátů vhodných pro studium.
Učitelé a lektoři mohou během lekcí označovat klíčové body výuky a studenti mohou přidávat poznámky, aniž by narušili plynulost výuky. Poznámky se synchronizují s časovými značkami v nahrávce, takže se můžete vrátit přesně k místu, kde bylo něco vysvětleno.
Navíc každý, kdo zmeškal živé vysílání, může dohnat zmeškané pomocí strukturovaných poznámek a nahrávek.
Nejlepší funkce Scribbl
- Vytvářejte automaticky studijní průvodce ze záznamů schůzek tím, že během živých relací označíte důležité pojmy a vysvětlení.
- Přeskakujte mezi různými částmi schůzek pomocí interaktivního přepisu, který odkazuje přímo na časové značky videa.
- Vytvářejte rychlé testy znalostí a kvízové otázky na základě probraných témat, aby studenti mohli okamžitě ověřit své porozumění.
- Organizujte obsah schůzek do kapitol a podkapitol, které odpovídají struktuře vašeho kurzu nebo školicích modulů.
- Exportujte poznámky v různých formátech, včetně studijních karet a souhrnných listů pro různé styly učení.
Omezení aplikace Scribbl
- Pro nové uživatele je nutné počítat s určitou dobou na osvojení si aplikace.
- Uživatelé tvrdí, že funkce pro skupinovou spolupráci potřebují vylepšit.
- Jeho rozšíření pro Chrome může být v konfliktu s jinými nástroji.
Ceny Scribbl
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: Individuální ceny (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Scribbl
- G2: 4,9/5 (více než 320 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Scribbl
Recenze G2 uvádí:
Scribbl je prostě úžasný. Automatizuje úkoly, které mi dříve zabíraly hodiny, a funkce pro plánování a přípravu obsahu jsou špičkové. Líbí se mi, jak snadno se dá propojit všechny mé sociální účty a vše funguje hladce. Velmi užitečné jsou také návrhy AI pro vylepšení mých příspěvků – je to jako mít digitálního asistenta. Prostě skvělá aplikace!
Scribbl je prostě úžasný. Automatizuje úkoly, které mi dříve zabíraly hodiny, a funkce pro plánování a přípravu obsahu jsou špičkové. Líbí se mi, jak snadno se dá propojit všechny mé sociální účty a vše funguje hladce. Velmi užitečné jsou také návrhy AI pro vylepšení mých příspěvků – je to jako mít digitálního asistenta. Prostě skvělá aplikace!
🔍 Věděli jste? Průzkum Dialpad zjistil, že většina lidí tráví až třetinu svého pracovního týdne na schůzkách. Přibližně 46 % tráví na schůzkách méně než čtyři hodiny, zatímco 37 % tráví na schůzkách 4 až 12 hodin. Dalších 12 % stráví na schůzkách 12–20 hodin a 5 % alespoň 20 hodin. To je spousta času stráveného diskusemi!
6. Bluedot (nejlepší pro technické schůzky a týmy vývojářů)
Bluedot vyniká tím, že technické diskuse zpracovává odlišným způsobem. Tento nástroj rozpoznává úryvky kódu, technické termíny a diskuse o architektuře ve vašich schůzkách.
Vývojáři mohou označit důležité technické rozhodnutí, aniž by se museli odklonit od své práce. Umělá inteligence pomáhá organizovat technickou dokumentaci přímo z vašich diskusí, což šetří čas při pozdějším zapisování.
Poznámky ze schůzek lze také automaticky propojit s dokumentací vašich technologií a nástroji pro správu projektů.
Nejlepší funkce Bluedot
- Extrahujte úryvky kódu a technická rozhodnutí ze schůzek přímo do své vývojové dokumentace.
- Označte architektonická rozhodnutí a automaticky je propojte se stávající technickou dokumentací ve vaší znalostní bázi.
- Vytvářejte tikety Jira nebo problémy GitHub přímo z diskusí během schůzek s připojeným relevantním kontextem.
- Sledujte diskuse o technických dluzích a prioritách vývoje napříč několika týmovými schůzkami.
Omezení Bluedot
- Zaměřeno především na technické týmy
- Vyšší cena ve srovnání s běžnými aplikacemi pro pořizování poznámek pro Google Meet.
- Vyžaduje čas na nastavení pro vlastní integrace.
Ceny Bluedot
- Zdarma
- Základní: 18 $/měsíc na uživatele
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bluedot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Bluedot
Recenze G2 uvádí:
Nejlepší na Bluedotu je jeho snadné použití a uživatelsky přívětivé rozhraní. Další příjemnou vlastností Bluedotu je možnost jeho použití kdekoli. Zapojení, které přináší, je špičkové.
Nejlepší na Bluedotu je jeho snadné použití a uživatelsky přívětivé rozhraní. Další příjemnou vlastností Bluedotu je možnost jeho použití kdekoli. Zapojení, které přináší, je špičkové.
🧠 Zajímavost: Měli jste někdy odkaz na Google Meet, který platil věčně? Odkazy na Google Meet technicky neexpirují – některé jsou aktivní už roky! Pokud tedy náhodou kliknete na starou pozvánku, můžete se ocitnout v opuštěném městě schůzek.
7. Read AI (nejlepší pro rychlé shrnutí schůzek)
Read AI přináší nový pohled na poznámky ze schůzek tím, že se zaměřuje na stručná shrnutí. Tento nástroj rozděluje hodinové schůzky na přehledné a smysluplné body.
Na rozdíl od jiných aplikací pro pořizování poznámek, které vše ukládají do dlouhých přepisů, Read vám pomůže pochopit klíčové body během několika minut. Týmy oceňují, jak přehledně organizuje úkoly a rozhodnutí do přehledných shrnutí.
Skutečným trumfem je schopnost zachytit důležité vedlejší diskuse, které se v běžných poznámkách často ztrácejí.
Přečtěte si nejlepší funkce AI
- Rozdělte dlouhé schůzky na rychlá a srozumitelná shrnutí a zachovejte přitom důležitý kontext a nuance původní diskuse.
- Označujte a kategorizujte úkoly během schůzek podle úrovně priority.
- Procházejte záznamy schůzek pomocí přehledu generovaného umělou inteligencí, který vám pomůže přejít přímo k relevantním bodům diskuse.
- Vytvářejte vlastní sestřihy nejdůležitějších momentů z jednání výběrem klíčových okamžiků, které jsou ideální pro sdílení novinek se zainteresovanými stranami, které se jednání nezúčastnily.
Přečtěte si omezení AI
- Kvalita shrnutí se liší v závislosti na čistotě zvuku.
- Nabízí omezené možnosti organizace poznámek.
- Uživatelé uvádějí, že tento nástroj poskytuje velmi základní integrační možnosti.
- Minimální přizpůsobení formátů shrnutí
Přečtěte si ceny AI
- Zdarma
- Pro: 19,75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 29,75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise+: 39,75 $/měsíc na uživatele
Přečtěte si hodnocení a recenze AI
- G2: 3,9/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Read AI
Recenze G2 uvádí:
Na Read se mi nejvíce líbí jeho schopnost automatizovat přepisy schůzek v Zoom. Přepisy v reálném čase a jeho inteligentní funkce plánování jsou neocenitelné pro zefektivnění komunikace a zajištění vyšší efektivity schůzek.
Na Read se mi nejvíce líbí jeho schopnost automatizovat přepisy schůzek v Zoom. Přepisy v reálném čase a jeho inteligentní funkce plánování jsou neocenitelné pro zefektivnění komunikace a zajištění vyšší efektivity schůzek.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší komunikační nástroje s umělou inteligencí
8. Otter. ai (nejlepší pro vícejazyčné a mezifunkční týmy)
Otter. ai přináší jedinečný přístup k poznámkám ze schůzek tím, že se zaměřuje na spolupráci v reálném čase a zpracování jazyka. Nejlépe se hodí pro schůzky, kde účastníci přepínají mezi jazyky nebo potřebují okamžité překlady.
Hybridní týmy ocení zejména schopnost tohoto softwaru pro zápisy z jednání rozlišovat mezi řečníky a přesně zachycovat vedlejší konverzace. Automatický generátor shrnutí se přizpůsobí různým typům jednání – od rychlých standupů po dlouhé strategické porady.
Kromě základního přepisu pomáhá Otter. ai týmům odhalit vzorce konverzace a opakující se témata v rámci schůzek, což usnadňuje sledování vývoje projektů v čase.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Zaznamenávejte simultánní konverzace ve více jazycích a zachovejte přiřazení mluvčích a kontext pro každé diskusní vlákno.
- Získejte podrobné informace o schůzkách, včetně rozložení času stráveného mluvením, četnosti témat a vzorců zapojení.
- Vytvářejte vlastní seznamy slovíček pro terminologii specifickou pro dané odvětví a automaticky označujte tyto termíny v přepisech pro konzistentní dokumentaci.
- Přeměňte diskuse z jednání na strukturované dokumenty pomocí inteligentního generování osnov.
- Propojte související konverzace z více schůzek a vytvořte komplexní znalostní bázi rozhodnutí týmu a vývoje projektu.
Omezení Otter. ai
- Během přepisování v reálném čase dochází k intenzivnímu využití procesoru.
- Pro delší schůzky platí omezení úložiště.
- Trénování vlastního slovníku zabere čas
Ceny Otter. ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai
Recenze G2 uvádí:
Líbí se mi souhrny, jejich editovatelnost a možnost použít postranní panel k vytvoření šablony pro následný e-mail na základě souhrnu podrobností. Šetří to TOLIK ČASU. Líbí se mi, že všechny poznámky jsou prohledávatelné na webových stránkách a snadno se v nich vyhledává. Snadno naplánuji připojení Otteru k mým schůzkám na začátku týdne. Snadno sdílím poznámky se svým týmem.
Líbí se mi souhrny, jejich editovatelnost a možnost použít postranní panel k vytvoření šablony pro následný e-mail na základě souhrnu podrobností. Šetří to TOLIK ČASU. Líbí se mi, že všechny poznámky jsou prohledávatelné na webových stránkách a snadno se v nich vyhledává. Snadné naplánování účasti Otter na mých schůzkách na začátku týdne. Snadné sdílení poznámek s mým týmem.
🧠 Zajímavost: Původní logo Google Meet vypadalo jako kamera, ale lidé si ho pletli s YouTube! Google ho nakonec přepracoval na dnes známou zelenožlutou ikonu, aby bylo rozlišení jasnější.
9. MeetGeek (nejlepší pro analýzu schůzek na základě dat)
MeetGeek přistupuje k dokumentaci schůzek z pohledu analýzy dat. Tento nástroj jde hlouběji než základní přepisování a analyzuje dynamiku schůzek, zapojení účastníků a vzorce diskuse.
Týmy mohou sledovat, jak se vyvíjí jejich kultura schůzek, pomocí podrobných analýz. Platforma automaticky kategorizuje různé typy schůzek a podle toho přizpůsobuje styl pořizování poznámek. MeetGeek také pomáhá týmům optimalizovat jejich rozvrhy schůzek tím, že identifikuje vzorce produktivních diskusí oproti časově náročným odbočkám.
Nejlepší funkce MeetGeek
- Sledujte efektivitu schůzek pomocí komplexních analytických nástrojů, které sledují zapojení účastníků, průběh diskuse a vzorce rozhodování.
- Vytvářejte shrnutí schůzek specifická pro jednotlivé role, která zdůrazňují relevantní informace pro různé členy týmu.
- Sledujte trendy v interakcích se zákazníky napříč schůzkami pomocí analýzy sentimentu a modelování témat, abyste identifikovali běžné problémy a požadavky na funkce.
- Automatizujte distribuci informací z jednání relevantním zúčastněným stranám na základě témat diskuse a zmíněných projektů.
Omezení MeetGeek
- Jeho analytické funkce vyžadují dlouhodobé používání.
- Složité nastavení pro vlastní reportování
- Omezené možnosti retrospektivní analýzy
Ceny MeetGeek
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MeetGeek
- G2: 4,6/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek
Recenze G2 uvádí:
Líbí se mi, že se mohu soustředit na pozorné poslouchání toho, co zákazník říká, aniž bych se musel starat o pořizování poznámek a zaznamenávání co největšího množství informací, protože to za mě již někdo dělá. Velmi užitečné je také stručné shrnutí bodů k následnému zpracování, ke kterému se můžete vrátit a ujistit se, že jste po skončení schůzky splnili všechny nezbytné úkoly.
Líbí se mi, že se mohu soustředit na pozorné poslouchání toho, co zákazník říká, aniž bych se musel starat o pořizování poznámek a zaznamenávání co největšího množství informací, protože to za mě již někdo dělá. Velmi užitečné je také stručné shrnutí bodů k následnému zpracování, ke kterému se můžete vrátit a ujistit se, že jste po skončení schůzky splnili všechny nezbytné úkoly.
🔍 Věděli jste, že... Google Meet má skryté easter eggy! Napište do chatu „/pitchforks“ a obrazovky všech se zaplaví malými emodži vidlemi. Je to zábavný způsob, jak vyjádřit (falešné) pobouření.
10. Fathom (nejlepší pro týmy pracující s klienty)
Fathom přistupuje k dokumentaci schůzek s důrazem na vztahy. Tento nástroj pro schůzky využívající umělou inteligenci zaznamenává a organizuje interakce s klienty, což je velmi užitečné pro poradenské firmy, agentury a týmy zabývající se zákaznickou spokojeností.
Pomáhá sledovat vývoj vztahů v průběhu času díky uchovávání podrobné historie interakcí. Týmy mohou rychle přistupovat k minulým konverzacím a rozhodnutím, aniž by musely prohledávat nekonečné záznamy schůzek.
Nejlepší funkce Fathom
- Vytvářejte komplexní časové osy interakcí s klienty, které kombinují poznámky ze schůzek, úkoly a milníky ve vztazích pro lepší správu účtů.
- Automaticky extrahujte požadavky a zpětnou vazbu klientů z konverzací a zachovejte přitom kontext a úrovně priority pro produktové týmy.
- Vytvářejte scorecardy zdraví vztahů na základě interakcí během schůzek a pomáhejte týmům identifikovat účty, které vyžadují zvláštní pozornost.
- Sledujte plnění závazků napříč několika schůzkami s klienty automatickým propojením slibů s konkrétními výsledky.
Omezte omezení
- Hlavní funkce tohoto nástroje se zaměřují především na interakce s klienty.
- Nabízí omezené funkce pro interní schůzky.
- Vytváření smysluplných vztahových dat vyžaduje čas
- Nastavení integrace vyžaduje technické znalosti.
Ceny Fathom
- Zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (4 508+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 630 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom
Recenze G2 uvádí:
Fathom je velmi snadno použitelný, uživatelsky přívětivý a má velmi intuitivní platformu. Je to náš oblíbený nástroj pro pořizování poznámek na schůzkách, a to jak v angličtině, tak ve španělštině, a ani po kontrole poznámek v něm nikdy nenajdeme žádné chyby. Seznamy úkolů, organizované pořizování poznámek a velmi snadná platforma nám zpříjemňují práci s Fathomem. Doporučuji ho všem, kteří by podle mě mohli mít z jeho používání prospěch.
Fathom je velmi snadno použitelný, uživatelsky přívětivý a má velmi intuitivní platformu. Je to náš oblíbený nástroj pro pořizování poznámek na schůzkách, a to jak v angličtině, tak ve španělštině, a ani po kontrole poznámek v něm nikdy nenajdeme žádné chyby. Seznamy úkolů, organizované pořizování poznámek a velmi snadná platforma nám zpříjemňují práci s Fathomem. Doporučuji ho všem, kteří by podle mě mohli mít z jeho používání prospěch.
🧠 Zajímavost: Leonardo Da Vinci zaplnil více než 7 000 stránek zápisníků skicami, nápady a vědeckými postřehy. Dokonce psal zrcadlovým písmem, aby jeho poznámky zůstaly soukromé.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Fathom AI pro AI poznámky
Přestaňte si dělat poznámky, začněte používat ClickUp
Skvělé schůzky nekončí s ukončením hovoru. Správný AI záznamník udržuje vše organizované, sleduje úkoly a zajišťuje, že nic nebude opomenuto. Prohledávání roztroušených poznámek se stává minulostí díky přehledným shrnutím a prohledávatelným přepisem, které usnadňují následné kroky.
ClickUp jde ještě o krok dál. Kromě poznámek z jednání založených na umělé inteligenci propojuje konverzace s úkoly, dokumenty a týmovými chaty – vše na jednom místě. Každé jednání se stává produktivním dalším krokem, ne jen dalším záznamem ve vašem kalendáři.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅