Porozumění agentům založeným na cílech pro optimalizaci umělé inteligence

Představte si svět, ve kterém umělá inteligence nejenom plní pokyny, ale aktivně pracuje na dosažení cílů – inteligentně se přizpůsobuje, plánuje a učí se v reálném čase.
Nejde o vizi budoucnosti; díky agentům zaměřeným na cíle se to děje již dnes. Tyto inteligentní systémy využívají umělou inteligenci a strojové učení k plánování, přizpůsobování se a jednání s jediným cílem: dosažením konkrétních cílů.
Ať už jde o řešení složitých výzev nebo optimalizaci každodenních úkolů, agenti založení na cílech vedou další vlnu inovací v oblasti umělé inteligence. Od nástrojů, jako jsou ClickUp Super Agents —týmoví kolegové společnosti ClickUp pohánění umělou inteligencí, kteří nejen navrhují akce, ale také je samostatně provádějí—až po samořiditelná auta a robotiku, tito agenti mění způsob, jakým žijeme a pracujeme.
Čtěte dál a zjistěte, jak tyto systémy mění náš život a práci. 🤖
⏰ 60sekundové shrnutí
- Agenti založení na cílech jsou inteligentní, autonomní systémy, které dosahují konkrétních výsledků pomocí cyklu plánování, akce a přizpůsobení.
- Zlepšují rozhodování, zvyšují produktivitu a optimalizují využití zdrojů v různých aplikacích, jako je robotika, autonomní vozidla, generativní AI a řízení projektů.
- Mezi hlavní typy patří jednoduché reflexní agenty, modelové agenty, užitkové agenty a hybridní agenty
- I když existují výzvy týkající se kvality dat a potenciální zaujatosti, nabízejí obrovský potenciál v pomoci podnikům dosáhnout jejich cílů
- Mezi oblíbené příklady agentů založených na cílech patří ClickUp Super Agents, Roomba, samořiditelná auta Tesla, agenti ChatGPT a Amazon Robotics.
Co je to agent umělé inteligence založený na cílech?
Cílově orientovaní agenti patří do širší kategorie inteligentních agentů – systémů schopných analyzovat své prostředí a podnikat cílené kroky k dosažení požadovaných výsledků. Jako agenti založení na modelech se dokážou během provádění úkolů přizpůsobovat, čímž zajišťují větší flexibilitu a úspěch.
Zatímco jednoduché reflexní agenty reagují na okamžité podněty bez ohledu na budoucí stav, cílově orientované agenty AI se zaměřují na dosažení jasně definovaných cílů. Díky tomu jsou výkonnými nástroji pro řízení komplexních prostředí, která vyžadují neustálé přizpůsobování.
Například agent založený na modelech využívá interní modely k simulaci a předpovídání budoucích stavů, což mu umožňuje činit strategičtější rozhodnutí na základě očekávaných výsledků. Agent založený na užitku zase využívá mapy užitkových funkcí k vyhodnocení různých možností a výběru nejvýhodnějšího postupu, čímž optimalizuje dlouhodobý úspěch.
Díky tomu jsou agenti založení na cílech nepostradatelní při řešení výzev na pracovišti, kde dynamické podmínky vyžadují neustálé přizpůsobování a strategické plánování.
Charakteristiky agenta umělé inteligence založeného na cílech
Mezi klíčové vlastnosti agentů umělé inteligence založených na cílech patří:
- Rozhodování zaměřené na cíle – Upřednostňuje akce na základě dlouhodobých cílů namísto krátkodobých výsledků
- Strategické plánování – Vyhodnocuje různé cesty a budoucí scénáře s cílem určit nejúčinnější postup
- Adaptivní učení – přizpůsobuje se v reálném čase na základě nových vstupů a měnících se podmínek
- Optimalizace zdrojů – Minimalizuje plýtvání a zvyšuje efektivitu při rozhodování
- Řízení chyb – Předvídá potenciální problémy a uplatňuje strategie samokorekce za účelem zvýšení spolehlivosti
- Vylepšená uživatelská zkušenost – Personalizuje interakce s cílem zvýšit zapojení a efektivitu
Jak ClickUp využívá agenty umělé inteligence založené na cílech
Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě integruje ClickUp vaše projekty, dokumenty, chat a úkoly s cílově orientovanou AI prostřednictvím ClickUp Brain a Super Agents.
Zatímco ClickUp Brain je nativní vrstva umělé inteligence v ClickUp, která propojuje veškerou vaši práci, Super agenti fungují jako AI kolegové, kteří za vás vykonávají práci.
Jsou navrženi tak, aby přinášeli výsledky, nikoli pouhé odpovědi. Nečekají na podrobné pokyny. Jakmile je vytvoříte, pochopí cíl a následně naplánují a provedou práci potřebnou k jeho dosažení.
🎥 Více se o nich dozvíte v tomto videu:
Protože se nacházejí přímo ve vašem pracovním prostředí, vidí vše – úkoly, dokumenty, chat, schůzky a časové osy projektů v ClickUp – stejně jako váš tým. Tento úplný kontext mění způsob, jakým fungují.
Superagent dokáže převzít cíl na vysoké úrovni, rozložit ho na jednotlivé části a automaticky posouvat práci napříč nástroji. K rozhodnutí, co dělat dál, využívá paměť, uvažování a koordinaci.
Díky tomu nemáte pocit, že používáte AI. Máte pocit, že zadáváte práci kolegovi, který už ví, co je třeba udělat, a rovnou se do toho pustí.
🤝 Případová studie: Jak společnost Bell Direct zvýšila provozní efektivitu o 20 % díky superagentům ClickUp
🤯 Provozní tým společnosti Bell Direct trávil příliš mnoho času „prací o práci“. S více než 800 e-maily od klientů denně musela být každá zpráva ručně přečtena, zařazena do kategorie, upřednostněna a přesměrována – což zpomalovalo týmy a vyvíjelo tlak na kvalitu služeb.
✅ Místo přidávání dalšího bodového řešení společnost Bell Direct centralizovala své operace v ClickUp a nasadila AI Super Agent, kterému říkají Delegator. Agent funguje jako autonomní člen týmu, čte každý příchozí e-mail, klasifikuje naléhavost a kontext a směruje práci správné osobě v reálném čase – bez lidského zásahu.
🌟 Výsledek: 20% zvýšení provozní efektivity, uvolnění kapacit odpovídajících dvěma zaměstnancům na plný úvazek a rychlejší a konzistentnější zákaznický servis v širokém měřítku.
👉🏼 Chcete pro své podnikání dosáhnout těchto výsledků díky agentům zaměřeným na cíle?
Seznamte se s ClickUp AI Super Agents: automatizace řízená cíli v praxi
Superagenti ClickUp AI jsou navrženi tak, aby vám pomohli přejít od záměru k realizaci, a to bez zpoždění a neustálého dohadování, které charakterizují moderní způsob práce. Na rozdíl od základních automatizací tito agenti nejen reagují – plánují, jednají a přizpůsobují se na základě vašich cílů, kontextu a měnících se pracovních postupů.
📌 Představte si například, že uvádíte na trh novou funkci produktu. Do ClickUp vložíte zadání s časovým harmonogramem a klíčovými cíli. Super Agent z toho okamžitě vytvoří strukturovaný projekt. Vytvoří úkoly ClickUp pro design, obsah a vývoj. Nastaví termín dokončení a přiřadí také odpovědné osoby.
V průběhu práce aktualizuje stav vlastních úkolů pro každou práci, která má být provedena. Nejen to, označuje překážky (jako zpožděné návrhy) a upozorňuje příslušné osoby, aby nedošlo ke zpoždění harmonogramu. Dokonce může sestavovat přehledy o pokroku pro zainteresované strany, aniž byste museli shánět informace.
Místo ruční koordinace každého jednotlivého kroku dohlížíte na projekt, který v podstatě běží sám – zatímco vy se soustředíte na rozhodnutí, nikoli na následné kroky.
🎥 Takto můžete využít ClickUp Super Agents pro komplexní řízení projektů:
🧐 Věděli jste? Super agenti ClickUp se neustále učí z toho, jak vy a váš tým s ClickUpem pracujete. Postupem času se díky své nekonečné paměti stále více přizpůsobují vašim pracovním postupům, preferencím při rozhodování a strategickým cílům – což z nich dělá nepostradatelné spojence při realizaci projektů.
Typy agentů založených na cílech
Ačkoli všichni agenti založení na cílech sdílejí výše zmíněné základní charakteristiky, jejich přístupy a aplikace se liší.
Zde je srovnání různých typů agentů umělé inteligence založených na cílech:
|Typy agentů umělé inteligence založených na cílech
|Zaměření
|Hlavní funkce
|Silné stránky
|Omezení
|Příklady
|Reaktivní agent
|Okamžitá reakce
|Reaguje přímo na podněty. Žádný interní model
|Rychlá odezva a jednoduchá implementace
|Má omezené schopnosti uvažování a nedokáže zvládnout složité cíle
|Základní roboti jako Roomba, kteří reagují na překážky
|Rozhodovací agent
|Dlouhodobé plánování
|Zaměřuje se na plánování a uvažování. Využívá model světa
|Je schopen komplexního, cílově orientovaného chování a zohledňuje budoucí akce
|Vyžaduje vysoký výpočetní výkon a rozhoduje pomalu
|Autonomní vozidla plánující bezpečné trasy
|Hybridní agent
|Kombinace reaktivního a uvážlivého agenta
|Kombinuje reaktivní reakce s dlouhodobým plánováním
|Vyvažuje rychlé reakce s dlouhodobým plánováním
|Může docházet ke konfliktům v rozhodovacích vrstvách a ke složitosti při koordinaci
|Autonomní drony, které reagují na náhlé překážky a zároveň sledují naplánovanou trasu
Význam agentů založených na cílech
Bez ohledu na odvětví zvyšují agenti založení na cílech efektivitu, přesnost a inovace.
Zde je přehled jejich významu:
- Zlepšení rozhodování: Vyhodnocení všech možných akcí a výsledků s cílem zajistit soulad s celkovými cíli a dosáhnout optimálních výsledků díky rozhodování podporovanému umělou inteligencí, a to i ve složitých scénářích
- Integrace s inteligentními systémy: Umožňuje koordinované akce a komplexní řešení pro zlepšení celkového výkonu ekosystému
- Optimalizace správy zdrojů: Dynamické přidělování času, personálu, technologií a materiálů s cílem minimalizovat plýtvání a maximalizovat produktivitu
- Usnadnění spolupráce: Zefektivnění týmové práce, využití umělé inteligence pro vyšší efektivitu a sladění cílů týmu s širšími cíli organizace
- Personalizace uživatelského zážitku: Přizpůsobení interakcí měnícím se potřebám při zachování efektivity a intuitivnosti
- Umožnění proaktivního rozhodování: Předvídání výzev a příležitostí pomocí prediktivní analýzy, aby se reakce změnily z reaktivních na proaktivní
- Šíření napříč odvětvími: Rozšiřování možností využití v odvětvích, jako je zdravotnictví, finance a stavebnictví
- Podpora inovací: Automatizace úkolů pomocí umělé inteligence a optimalizace pracovních postupů s cílem uvolnit lidské zdroje pro kreativní a strategické iniciativy
Výhoda ClickUp: Prioritizace úkolů pomocí umělé inteligence pro agenty zaměřené na cíle
Účinnost agentů založených na cílech závisí na jejich schopnosti rozhodnout, co je v danou chvíli nejdůležitější. Právě v tom vyniká ClickUp.
Místo toho, aby ClickUp AI zacházel se všemi úkoly stejně, dokáže práci prioritizovat a přehodnocovat priority na základě vašich cílů, termínů, závislostí a aktuálního pokroku. Rozumí tomu, které úkoly jsou pro posun projektu vpřed klíčové (a které mohou počkat).
Když se tedy priority změní (a to se stává vždy), superagenti nezastaví ani nevyžadují ruční přeplánování. Automaticky se přizpůsobí.
💡 Tip pro profesionály: Můžete si dokonce vytvořit superagenta, který za vás bude určovat priority vaší práce.
To udělala Yvonne „Yvi“ Heimann, ověřená konzultantka ClickUp a koučka v oblasti efektivity podnikání. Byla unavená z toho, že každý den začínala zavalena úkoly. Její priority byly rozptýleny po různých panelech, oznámeních a zprávách.
Vytvořila tedy superagenta Daily Focus v ClickUp. Každé ráno v pracovní dny agent prohledá její pracovní prostor a pošle krátký přehled se třemi nejdůležitějšími prioritami pro daný den – rozdělenými do kategorií Udělat, Rozhodnout nebo Delegovat.
Místo ručního třídění úkolů začíná Yvi každé ráno s jasným akčním plánem, který se generuje přímo z práce v ClickUp.
🎥 Zde je její průvodce:
Týmy, které z Super Agentů vytěží maximum, je obvykle důkladně přizpůsobují.
Jak fungují agenti založení na cílech
Agenti založení na cílech fungují prostřednictvím řady vzájemně propojených fází, z nichž každá přispívá k jejich efektivitě a přizpůsobivosti.
Zde je přehled toho, jak fungují:
1. Cíle, plánování a realizace
Každý program agenta založeného na cílech funguje na základě konkrétní funkce agenta. Na jejím základě vyvíjí komplexní plány, které se dále rozdělují na úkoly a konkrétní kroky uspořádané v optimálním pořadí. To tvoří základ nejúčinnější cesty k dosažení žádoucích situací.
2. Vnímání a výběr akce
AI agenti vynikají v dynamických podmínkách díky své vnímané inteligenci. Sledují změny v prostředí a provádějí různé scénáře, aby identifikovali a provedli akce v souladu s cílem. To jim umožňuje zotavit se z chyb a narušení. Takové informované rozhodování neutralizuje nejistoty a podporuje pokrok.
3. Alokace zdrojů a stanovení priorit
Programy agentů založené na umělé inteligenci řídí nástroje pro alokaci zdrojů, přidělují zdroje a stanovují priority akcí na základě jejich dopadu na dosažení cílů. To zajišťuje efektivitu, eliminuje úzká místa a minimalizuje soutěž o zdroje bez ohledu na zamýšlenou cestu nebo následné úpravy.
4. Kontinuální zpětná vazba
Jako produkt umělé inteligence a strojového učení využívají racionální agenti založení na cílech mechanismy zpětné vazby k tomu, aby se postupem času učili a zdokonalovali. To jim umožňuje vylepšovat strategie a činit chytřejší rozhodnutí v následujících iteracích, čímž zvyšují efektivitu a účinnost.
🔎 Věděli jste, že... Agenti založení na cílech jsou základním stavebním kamenem inteligentních domácností. Vzhledem k tomu, že téměř 80 % kupujících nemovitostí by si připlatilo za inteligentní domácnost, představují agenti založení na cílech zdroj dosud nevyužitých příjmů.
Aplikace agentů založených na cílech
Agenti založení na cílech jsou velmi žádaní v různých oblastech a odvětvích. Mezi ně patří například:
1. Generativní AI
Generativní AI trénuje moduly pro zpracování přirozeného jazyka tak, aby vytvářely výstupy v souladu s konkrétními cíli. Od napodobování uměleckých stylů až po tvorbu reklamních textů generuje relevantní obsah zaměřený na konkrétní účel.
ClickUp Brain je vynikajícím příkladem toho, jak generativní AI zvyšuje produktivitu díky inteligentním doporučením a automatizované správě úkolů. Jako nativní AI vrstva ClickUp se hladce integruje do pracovních postupů a pomáhá uživatelům s rozhodováním, stanovováním priorit a optimalizací úkolů.
ClickUp Brain se učí z interakcí uživatelů, přizpůsobuje a vylepšuje své návrhy, čímž pomáhá týmům soustředit se na jejich cíle a efektivně dosahovat lepších výsledků.
💡 Tip pro profesionály: Tyto návrhy lze pomocí AI Super Agents proměnit v automatizované akce – například okamžitě převést vygenerovaný souhrn schůzky na přiřazené další kroky.
2. Automatizace
Cílově orientovaní agenti AI mění automatizaci tím, že optimalizují úkoly, sledují cíle, zvyšují přesnost a umožňují autonomní provoz.
Tito agenti jsou navrženi tak, aby sledovali konkrétní cíle a zvládali složité úkoly s minimálním zásahem člověka.
Příkladem automatizace v podnikových operacích mohou být agenti umělé inteligence řídící se cíli, kteří autonomně spravují zákaznický servis, optimalizují pracovní postupy a zefektivňují procesy v dodavatelském řetězci.
V ClickUp lze nasadit AI Super Agents, kteří sledují průběh úkolů, upravují časové plány a iniciují následné kroky – čímž do automatizace vnášejí přizpůsobivost podobnou lidské.
Šablona RFP pro robotickou automatizaci procesů ClickUp zjednodušuje definování potřeb v oblasti automatizace a porovnání dodavatelů. Zajišťuje, že podniky mohou rychle sladit řešení se svými cíli, což usnadňuje informovanější rozhodování. Použitím této šablony mohou týmy zefektivnit výběr pracovních postupů, zvýšit produktivitu a snížit zpoždění.
Tímto způsobem:
- Objasňuje potřeby v oblasti automatizace a pomáhá stanovit priority cílů
- Usnadňuje srovnání dodavatelů podle klíčových kritérií
- Urychluje výběr nejlepších řešení RPA
- Sladí automatizační nástroje s širšími obchodními cíli
- Zvyšuje celkovou provozní efektivitu
3. Systémy pro vozidla
Autonomní vozidla se spoléhají na modelové reflexní agenty pro plynulou navigaci, vyhýbání se kolizím a optimalizaci doby jízdy. To dokazuje jejich schopnost zvládat komplexní rozhodování v reálném čase.
4. Zákaznický servis
Od základních chatbotů až po inteligentní virtuální asistenty – agenti umělé inteligence s cílovým zaměřením rozumějí požadavkům zákazníků, reagují na ně a zároveň personalizují jejich zážitek.
Navíc se neustále učí z interakcí, což jim umožňuje poskytovat odpovědi na míru a předvídat budoucí potřeby. To vede k rychlejšímu řešení problémů, vyšší spokojenosti zákazníků a zvýšené efektivitě podpory.
Výzvy cílově orientovaných agentů
Navzdory svému širokému využití čelí agenti založení na cílech několika výzvám:
- Definování jasných cílů: Zahrnuje stanovení dosažitelných cílů v dynamických prostředích, kde se cíle mohou rychle měnit, což vede k nejasnostem a neefektivitě při plnění úkolů
- Řízení škálovatelnosti: Vyžaduje řešení vysokých výpočetních nároků, které omezují schopnost agenta škálovat a vedou ke zhoršování výkonu s rostoucím počtem úkolů
- Přístup k přesným datům: Znamená překonání omezení v dostupnosti dat, která brání rozhodování a snižují efektivitu agenta při dosahování cílů
- Zajištění systémové integrace: Zahrnuje integraci agentů do stávajících systémů, což je složitý a náročný proces, který vyžaduje čas a technické znalosti v oblasti kompatibility
- Řízení vysokých nákladů: Zahrnuje správu výdajů na vývoj a údržbu agentů založených na cílech, včetně nákladů na školení, aktualizace a infrastrukturu
- Jak se vyhnout nadměrné závislosti: Je třeba najít rovnováhu mezi automatizací a lidským dohledem, aby se předešlo chybám při kritických rozhodnutích
- Řešení zkreslení dat: Zahrnuje monitorování a opravu zkreslení zděděných z trénovacích dat, aby se zabránilo neetickým nebo nespravedlivým výsledkům
📮 ClickUp Insight: 62 % respondentů tvrdí, že agenti s umělou inteligencí zatím nenaplňují očekávání, popisují je jako technologie v rané fázi vývoje nebo dokonce tvrdí, že vytvářejí více práce, než kolik jí ušetří.
Tato frustrace se často projevuje při předávání úkolů. Agent shrne schůzku, navrhne další kroky nebo upozorní na problém a pak přestane. Vy stále musíte z akčních položek vytvářet úkoly, přiřazovat je odpovědným osobám, aktualizovat stavy a ručně sledovat jejich plnění.
Super agenti jsou navrženi tak, aby se o všechny tyto kroky postarali. Pomocí řetězových akcí dokážou převést poznámky ze schůzek na úkoly, aktualizovat stav projektů, přiřadit práci správným odpovědným osobám a udržovat pracovní toky v pohybu uvnitř stejného systému, kde dochází k jejich provádění.
Když agent s umělou inteligencí dokáže přenést práci z fáze „tohle by se mělo stát“ do fáze „už se to děje“, stává se tato hodnota skutečností.
Příklady agentů založených na cílech z praxe
Agenti založení na cílech revolučním způsobem mění průmyslová odvětví díky svému inteligentnímu designu a účelovému nasazení.
Zde je několik zajímavých příkladů, které slouží jako případové studie pro agenty umělé inteligence založené na cílech:
1. Super agenti ClickUp
Super agenti ClickUp přinášejí komplexní zážitek z cílově orientované AI. Nepomáhají jen s plánováním a stanovováním priorit, ale také přímo reagují na podmínky v pracovním prostoru – například přiřazují úkoly po termínu, doporučují úpravy sprintů nebo upozorňují na relevantní dílčí úkoly spojené s vašimi cíli.
Tito agenti se neustále přizpůsobují podnětům, jako jsou nedodržené termíny, měnící se cíle nebo aktualizace stavu projektů, a zajišťují tak, že váš tým zůstane sladěný a v tempu. Slouží jako prováděcí vrstva mezi tím, co je třeba udělat, a tím, jak se to dělá, a pomáhají vám tak zůstat proaktivní, nikoli reaktivní.
🤝 Případová studie: Automatizace aktualizací stavu projektů pomocí ClickUp Super Agents
Illia Shevchenko – zakladatel společnosti sProcess a ověřený konzultant ClickUp – neustále narážel na stejný problém napříč týmy agentur.
Vedoucí pracovníci požadovali rychlé aktualizace o projektu. Vývojáři museli přerušit práci, aby je sepsali.
Vytvořil tedy malého superagenta ClickUp s názvem Website Project Status Sync Agent. Místo toho, aby žádal tým o psaní zpráv, agent čte aktuální aktivitu úkolů v ClickUp a automaticky generuje aktualizace projektu pro vedení.
Vedení může otevřít přehled a zjistit, co se děje a čemu je třeba věnovat pozornost. Tým pokračuje v práci na úkolech. Aktualizace probíhají na pozadí.
🎯 Nastavení Illia je skvělým příkladem toho, co je možné, když agenti AI začnou pracovat přímo ve vašich pracovních postupech.
🎯 Nastavení Illia je skvělým příkladem toho, co je možné, když agenti AI začnou pracovat přímo ve vašich pracovních postupech.
2. Roomba
Roomba, autonomní vysavač, je klasickým příkladem jednoduchého reflexního agenta. Nejprve si stanoví cíl vyčistit definovanou plochu. Poté využívá cyklus vnímání, plánování a adaptivního chování k obcházení překážek, optimalizaci trasy úklidu a dosažení cíle, jímž je důkladně uklizený prostor.
3. Tesla
Robotický agent společnosti Tesla využívá data v reálném čase k orientaci ve složitých prostředích. Cílem autonomního vozidla je bezpečně dorazit do cíle a dodržovat dopravní předpisy. Během jízdy auto přijímá rozhodnutí v reálném čase na základě dopravní situace, terénu a dalších faktorů, aby byla cesta efektivní.
4. Agenti ChatGPT
Agenti ChatGPT využívají principy založené na cílech k generování kontextově relevantních výstupů. Při poskytování nových a informativních zážitků se opírají především o cíle stanovené uživateli, jako je například zodpovídání dotazů nebo tvorba obsahu. Díky schopnosti učit se se ChatGPT neustále zdokonaluje v poskytování přesných a smysluplných odpovědí.
5. Hierarchičtí agenti ve skladové robotice
Ve velkých skladových provozech řídí hierarchičtí agenti víceúrovňové plánování. Tito agenti přidělují úkoly, stanovují priority pohybu zásob a optimalizují zdroje pro plynulou logistiku. Amazon Robotics je například agent založený na utilitách, který je navržen pro vyřizování objednávek.
Přizpůsobují se uspořádání skladu, řadí úkoly podle naléhavosti a snižují provozní náklady tím, že zajišťují efektivní dodávku zboží. Tito roboti využívají AI k provádění úprav v reálném čase a vyvažují okamžité reakce s dlouhodobými optimalizačními strategiemi.
Vytvořte si tým agentů AI s ClickUp
Agenti založení na cílech přepisují pravidla toho, jak se práce vykonává – díky inteligenci, přizpůsobivosti a neúnavnému zaměření na výsledky. Od autonomních vozidel přes skladové roboty až po nástroje pro zvýšení produktivity v podnikání – tyto systémy pomáhají týmům a odvětvím sladit strategii s realizací.
Ve světě práce vám ClickUp tyto možnosti přináší do vašeho každodenního pracovního toku.
Díky Converged AI Workspace od ClickUp již můžete vše plánovat, sledovat a měřit na jednom místě. Když však přidáte ClickUp Brain a AI Super Agents, získáte chytřejší způsob provádění úkolů – agenti budou prioritizovat úkoly, generovat podúkoly, shrnovat aktualizace a dokonce přizpůsobovat plány v reálném čase.
Ať už řídíte marketingovou kampaň, plánujete sprinty nebo zefektivňujete operace podpory, AI Super Agents od ClickUp vám pomohou proměnit vaše cíle ve výsledky – a to automaticky.
Jste připraveni zjistit, co mohou agenti umělé inteligence založení na cílech udělat pro váš tým?