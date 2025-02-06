12 nejlepších cloudových CRM nástrojů pro efektivní řízení podniku

Váš prodejní tým je zahlcen záplavou potenciálních zákazníků, tabulky se množí rychlostí blesku a nikdo si nepamatuje, kdy se naposledy stalo, že dotaz zákazníka nepropadl sítem. Zní vám to povědomě?
To je chaos, kterému čelí mnoho firem při správě vztahů se zákazníky bez správných nástrojů. 😵💫
Právě v tomto ohledu se cloudový CRM software stává superhrdinou pro správu vašich prodejních procesů. Díky němu máte všechna data o zákaznících, správu kontaktů a informace o prodeji kdykoli a kdekoli k dispozici – v kanceláři i v letištním salónku.
V tomto průvodci se dozvíte, jak funguje CRM software a jaké jsou nejlepší cloudové CRM nástroje pro transformaci prodejních strategií. 🚀
⏰ 60sekundové shrnutí
Správný CRM může být rozdílem mezi správou zákazníků a budováním vztahů. Skvělý CRM organizuje vaše data, zefektivňuje pracovní postupy, zvyšuje produktivitu a zajišťuje, že nikdy nezmeškáte žádnou příležitost. Zde je stručný přehled nejlepších webových CRM:
- ClickUp: Nejlepší pro komplexní projekty a CRM řešení ✅
- Salesforce Sales Cloud: Nejlepší pro automatizaci prodeje založenou na umělé inteligenci ✅
- Zoho CRM: Nejlepší pro škálovatelné CRM řešení s mnoha funkcemi ✅
- HubSpot CRM: Nejlepší pro uživatelsky přívětivého poskytovatele CRM ✅
- Pipedrive: Nejlepší pro prodejní CRM zaměřené na obchody s intuitivní správou pipeline ✅
- Freshsales: Nejlepší CRM software s umělou inteligencí a plynulou automatizací prodeje ✅
- Microsoft Dynamics 365: Nejlepší pro pokročilá řešení CRM a ERP založená na umělé inteligenci ✅
- Insightly CRM: Řešení na míru pro rozšiřování podnikání ✅
- Nimble: Nejlepší CRM zaměřené na vztahy pro efektivní komunikaci ✅
- Zendesk Sell: Nejlepší pro jednoduché CRM s jednotným přehledem o zákaznících ✅
- SugarCRM: Nejlepší pro přizpůsobitelné CRM s pokročilou automatizací ✅
- Apptivo CRM: Nejlepší pro cenově dostupné, přizpůsobitelné CRM řešení ✅
Co byste měli hledat v cloudovém CRM softwaru?
Výběr správného cloudového CRM softwaru je zásadní, ale tradiční pravidla typu „jedna velikost pro všechny“ v tomto případě nefungují. Jak tedy vybrat ten správný software?
Při hodnocení cloudových CRM systémů byste měli upřednostnit následující aspekty:
- Přístup k datům v reálném čase: Získejte přístup k informacím o zákaznících, prodejním údajům a zprávám z jakéhokoli zařízení, aby váš tým zůstal produktivní kdekoli.
- Automatizované pracovní postupy: Zefektivněte opakující se úkoly, jako jsou následné kroky, zadávání dat a sledování obchodů, a uvolněte tak svůj tým pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou.
- Vizualizace prodejního procesu: Sledujte obchody v každé fázi prodejního cyklu pomocí přehledných dashboardů a maximalizujte tak své příležitosti.
- Přizpůsobitelné reporty: Přizpůsobte analytiku potřebám svého podnikání, což vám pomůže měřit výkonnost a činit rozhodnutí na základě dat.
- Integrace se stávajícími nástroji: Propojte se s e-mailovými platformami, marketingovým softwarem a dalšími nástroji a vytvořte pro svůj tým plynulý pracovní postup.
- Pokročilá správa kontaktů: Ukládejte a spravujte všechny interakce se zákazníky na jednom místě pro lepší budování vztahů a komunikaci.
🔍 Věděli jste? Při výběru CRM řešení zvažte nástroje s funkcemi založenými na umělé inteligenci. Podniky, které používají generativní CRM software s podporou umělé inteligence, mají o 83 % vyšší pravděpodobnost, že překročí své prodejní cíle.
12 nejlepších cloudových CRM, které musíte znát
Hledání nejlepšího cloudového CRM softwaru může být náročné, ale stojí za to. Spolehlivé cloudové CRM zjednodušuje správu kontaktů a sledování prodejů, zefektivňuje pracovní postupy a umožňuje týmům překonávat stanovené cíle.
Podívejme se na 12 nejlepších cloudových CRM řešení pro vaše potřeby:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní projekty a CRM řešení)
Řešení CRM od ClickUp přináší nový pohled na správu vztahů se zákazníky díky kombinaci efektivních nástrojů pro prodejní procesy a škálovatelné platformy pro práci typu „vše v jednom“.
Díky více než 10 flexibilním zobrazením, jako jsou Kanban tabule a seznamová zobrazení, mohou podniky snadno sledovat prodejní kanály, spravovat účty a dohlížet na zapojení zákazníků v reálném čase.
Jeho výkonnostní panely poskytují praktické informace o celoživotní hodnotě zákazníků a velikosti obchodů, což týmům umožňuje přijímat rozhodnutí na základě dat.
Platforma se hladce integruje s nástroji jako Slack, HubSpot, Gmail a dalšími, centralizuje komunikaci se zákazníky a eliminuje izolované pracovní postupy.
Kromě toho jeho automatizace zjednodušují obchodní procesy, automaticky spouštějí aktualizace stavu, přiřazují úkoly a optimalizují priority týmu pro maximální efektivitu.
Šablona CRM od ClickUp nabízí centralizované řešení pro zefektivnění správy zákazníků. Pomáhá sledovat prodejní kanály, organizovat kontaktní údaje a automatizovat opakující se procesy, čímž šetří čas týmům.
Přizpůsobitelné stavy, pole a zobrazení umožňují firmám prioritizovat úkoly a analyzovat informace o zákaznících.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazte si celoživotní hodnotu zákazníků, velikost obchodů a výkonnost týmu pomocí více než 50 přizpůsobitelných widgetů.
- Přizpůsobte prodejní procesy pomocí fází, bodování potenciálních zákazníků a podrobných polí pro sledování.
- Ušetřete čas díky automatickému vytváření úkolů, změnám stavu a připomenutím.
- Využijte více než 10 zobrazení pro snadnou správu účtů, pipeline a úkolů.
- Spolupracujte s týmy nebo klienty na sdílených dokumentech v reálném čase.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele je díky rozsáhlým funkcím poněkud náročné se s ním naučit pracovat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Doplněk za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 000 recenzí)
Jeden uživatel zdůrazňuje:
ClickUp používám pro své obchodní projekty, jako jsou projekty se zákazníky a související úkoly, a také jako CRM systém. ClickUp se mi opravdu líbí a díky neustálým aktualizacím s novými funkcemi a vylepšeními je stále lepší.
ClickUp používám pro své obchodní projekty, jako jsou projekty se zákazníky a související úkoly, a také jako CRM systém. ClickUp se mi opravdu líbí a díky neustálým aktualizacím s novými funkcemi a vylepšeními je stále lepší.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain pomáhá prodejním týmům pracovat chytřeji díky okamžitým odpovědím, automatickým aktualizacím a personalizovaným následným krokům. Hladce se integruje s nástroji jako Salesforce, aby zefektivnil pracovní postupy a soustředil se na zvyšování spokojenosti zákazníků.
2. Salesforce Sales Cloud (nejlepší pro automatizaci prodeje založenou na umělé inteligenci)
Salesforce Sales Cloud je výkonný nástroj pro automatizaci prodejních procesů a škálování růstu tržeb.
Jeho poznatky založené na umělé inteligenci, jako je Einstein Analytics, provázejí prodejce jednotlivými fázemi obchodu a nabízejí prognózy v reálném čase a správu pipeline.
Funkce jako automatizace pracovních postupů, nástroje pro vytváření nabídek a sledování aktivit poskytují centralizovaný zdroj informací pro správu vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Salesforce Sales Cloud
- Vytvářejte přesné prognózy v reálném čase pomocí poznatků umělé inteligence přizpůsobených konkrétním obchodním cílům.
- Sledujte obchody a odhalte úzká místa pomocí intuitivních nástrojů pro správu pipeline.
- Automatizujte procesy, jako je přiřazování potenciálních zákazníků, pomocí nástrojů pro tvorbu pracovních postupů typu drag-and-drop.
- Automaticky zaznamenávejte e-maily, události a interakce, abyste měli jednotný přehled o CRM.
Omezení Salesforce Sales Cloud
- Ovládání uživatelského rozhraní může být obtížné, zejména pro nové uživatele.
- Nástroje s nízkými požadavky na kódování nemusí plně vyhovovat pokročilým obchodním potřebám bez vlastního kódování.
Ceny Salesforce Sales Cloud
- Startovací balíček: 25 $/měsíc na uživatele
- Pro suite: 100 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 sales: 500 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 18 000 recenzí)
- G2: 4,4/5,0 (více než 23 000 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... CRM řešení v průměru ušetří zaměstnancům 5–10 hodin týdně díky automatizaci rutinních úkolů, jako jsou následné kontroly a zadávání dat. Představte si, co by váš tým mohl stihnout za ten ušetřený čas!
3. Zoho CRM (nejlepší pro škálovatelné CRM řešení s bohatou nabídkou funkcí)
Zoho CRM je nákladově efektivní, ale zároveň funkcemi nabité řešení, které je ideální pro firmy všech velikostí. Nabízí řadu nástrojů, včetně prognózování prodeje, asistence založené na umělé inteligenci s názvem Zia, multikanálové komunikace a pokročilé automatizace procesů.
Zlepšuje spolupráci a správu dat díky hladké integraci v rámci ekosystému Zoho a nástrojů třetích stran.
Jeho funkce Blueprint vyniká automatizací procesů, která týmům umožňuje efektivně shromažďovat data a zefektivňovat pracovní postupy.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Využijte nástroje umělé inteligence Zia k získání prediktivní analýzy, správě úkolů a komunikaci se zákazníky prostřednictvím konverzační umělé inteligence.
- Komunikujte se zákazníky prostřednictvím e-mailu, sociálních médií a telefonních kanálů z jedné centralizované platformy.
- Zefektivněte prodejní pracovní postupy automatizací rutinních procesů, jako je přiřazování potenciálních zákazníků, následné kroky a aktualizace dat.
Omezení Zoho CRM
- Omezená dostupnost některých integrací aplikací třetích stran
Ceny Zoho CRM
- Navždy zdarma
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5,0 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (více než 6 800 recenzí)
O celkovém využití Zoho CRM se uživatel na G2 vyjadřuje takto:
Zoho CRM vyniká intuitivním rozhraním a možností přizpůsobení pracovních postupů. Integrace s dalšími nástroji v ekosystému Zoho usnadňuje centralizovanou správu dat a automatizaci opakujících se úkolů, což šetří čas a zvyšuje efektivitu našich každodenních operací. Kromě toho je analytický modul velmi kompletní a užitečný pro rozhodování.
Zoho CRM vyniká intuitivním rozhraním a možností přizpůsobení pracovních postupů. Integrace s dalšími nástroji v ekosystému Zoho usnadňuje centralizovanou správu dat a automatizaci opakujících se úkolů, což šetří čas a zvyšuje efektivitu našich každodenních operací. Kromě toho je analytický modul velmi kompletní a užitečný pro rozhodování.
💡 Tip pro profesionály: Chcete vidět, jak nejúspěšnější firmy využívají své CRM nástroje na maximum? Ponořte se do reálných příkladů a případů použití CRM a objevte nové způsoby, jak poskytovat spolehlivou zákaznickou podporu.
4. HubSpot CRM (nejlepší pro uživatelsky přívětivého poskytovatele CRM)
HubSpot CRM vyniká svou jednoduchostí a pokročilými bezplatnými funkcemi, díky čemuž je ideální pro rostoucí firmy.
Nabízí nástroje, jako je sledování pipeline v reálném čase, psaní e-mailů pomocí umělé inteligence, plánovače schůzek a software pro živý chat, které zvyšují produktivitu týmu.
Smart CRM od HubSpot sjednocuje data z oblasti prodeje, marketingu a zákaznických služeb a poskytuje komplexní přehled o interakcích se zákazníky.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Sledujte a spravujte své prodejní aktivity pomocí vizuálních CRM dashboardů v reálném čase.
- Využijte e-mailové nástroje založené na umělé inteligenci k vytváření personalizované komunikace a následným kontaktům ve správný čas.
- Zaujměte potenciální zákazníky pomocí softwaru pro živý chat, který umožňuje okamžitou komunikaci.
- Získejte přístup k podrobným zprávám o prodejních aktivitách, produktivitě a výkonu týmu.
Omezení HubSpot CRM
- Některé pokročilé funkce, jako jsou automatizační pracovní postupy, jsou k dispozici pouze v placených verzích.
- Zprávy o vlastních vlastnostech mohou vyžadovat další přizpůsobení a zaučení.
Ceny HubSpot CRM
- Sales Hub Starter: 20 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Základní zákaznická platforma: 16 $/měsíc za jedno místo
- Sales Hub Professional: 890 $/měsíc (zahrnuje tři licence)
- Sales Hub Enterprise: 3 600 $/měsíc (zahrnuje pět licencí)
Hodnocení a recenze Hubspot
- G2: 4,4/5,0 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 2 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Výběr správného podnikového CRM softwaru změní efektivitu vaší organizace. Získejte exkluzivní informace o nejlepších CRM nástrojích pro rozsáhlé operace, které zefektivní komunikaci a zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
5. Pipedrive (nejlepší pro prodejní CRM zaměřené na obchody s intuitivní správou pipeline)
Pipedrive je navržen tak, aby pomáhal prodejním týmům efektivně organizovat, sledovat a uzavírat obchody. Jeho dashboard ve stylu Kanban umožňuje uživatelům zlepšit produktivitu prodeje, přizpůsobit fáze obchodu a automatizovat následné kroky.
Díky přehledům o prodeji v reálném čase, návrhům založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným polím umožňuje Pipedrive obchodním zástupcům soustředit se na správné příležitosti ve správný čas.
Podporuje také automatizované pěstování potenciálních zákazníků, sledování e-mailů a integraci s oblíbenými aplikacemi.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizualizujte prodejní procesy a přizpůsobte fáze obchodů pomocí dashboardu ve stylu Kanban.
- Automatizujte péči o potenciální zákazníky a následné kroky pomocí poznatků a podnětů založených na umělé inteligenci.
- Vytvářejte vlastní pole a automatizujte výpočty pro přizpůsobené funkce CRM.
- Získejte přístup k prodejním zprávám a metrikám v reálném čase a optimalizujte výkonnost svého týmu.
Omezení Pipedrive
- Ve srovnání s dražšími CRM systémy postrádá některé pokročilé automatizační funkce.
- Nástroje pro vytváření reportů jsou sice užitečné, ale pro hloubkovou analýzu mohou vyžadovat další přizpůsobení.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59 $/měsíc na uživatele
- Cena: 69 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5,0 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 2 900 recenzí)
Jeden uživatel to trefně shrnul jako
Výkonný CRM systém vhodný pro růst, od start-upů a malých podniků až po mnohem větší firmy.
Výkonný CRM systém vhodný pro růst, od start-upů a malých podniků až po mnohem větší firmy.
🔍 Věděli jste? Většina firem zaznamenává po zavedení CRM systému nárůst tržeb o 29 %.
6. Freshsales (nejlepší CRM software s umělou inteligencí a plynulou automatizací prodeje)
Freshsales kombinuje funkce založené na umělé inteligenci s uživatelsky přívětivým rozhraním, což umožňuje prodejním týmům zefektivnit procesy a uzavírat obchody rychleji.
Freddy AI nabízí pokročilé informace, jako jsou doporučení obchodů, skóre záměrů a automatické psaní e-mailů, které pomáhají týmům soustředit se na úkoly s vysokou přidanou hodnotou.
Zobrazení ve stylu Kanban umožňuje uživatelům vizuálně organizovat potenciální zákazníky, účty a obchody. Integrované komunikační nástroje, jako je živý chat, e-mail a telefon, zajišťují plynulou interakci se zákazníky.
Nejlepší funkce Freshsales
- Organizujte a sledujte obchody pomocí zobrazení ve stylu Kanban pro účty, kontakty a pipeline.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je hodnocení potenciálních zákazníků, e-mailové sekvence a přiřazování aktivit, pomocí Freddy AI.
- Získejte praktické informace díky doporučením obchodů, hodnocení záměrů a prognózám od Freddy AI.
Omezení Freshsales
- Četná konfigurační nastavení mohou novým uživatelům ztížit nastavení.
- Vývoj aplikací pro Freshsales může být náročný kvůli nesrovnalostem v datových strukturách mezi lokálním a živým prostředím.
Ceny Freshsales
- Zdarma
- Růst: 11 $/měsíc na uživatele
- Pro: 47 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 71 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5,0 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 600 recenzí)
📚 Bonusové čtení: Budování kultury zaměřené na zákazníka je klíčem k udržení zákazníků a růstu. Prozkoumejte praktické tipy, jak učinit vaše podnikání více orientovaným na zákazníka.
7. Microsoft Dynamics 365 (nejlepší pro pokročilá řešení CRM a ERP založená na umělé inteligenci)
Microsoft Dynamics 365 kombinuje výkonné nástroje umělé inteligence s integrovanou platformou CRM a ERP a poskytuje tak komplexní správu podniku.
Od nástrojů pro automatizaci prodeje až po pokročilé analytické funkce – Dynamics 365 propojuje týmy, procesy a data pro plynulou interakci se zákazníky. S Microsoft Copilotem mohou uživatelé těžit z kontextových poznatků umělé inteligence pro stanovení priorit potenciálních zákazníků, shrnutí příležitostí a automatizaci pracovních postupů.
Funkce Microsoft Dynamics 365
- Využijte Copilot s umělou inteligencí k generování poznatků v přirozeném jazyce, psaní e-mailů a přípravě na schůzky.
- Automatizujte správu potenciálních zákazníků a příležitostí a zefektivněte tak svůj prodejní proces.
- Hladká integrace s Microsoft 365, Power Platform a Teams pro centralizaci spolupráce.
Omezení Microsoft Dynamics 365
- Oddělení základních funkcí (prodej, služby, marketing) může u některých organizací komplikovat zavedení tohoto řešení.
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Sales Professional: 65 $/měsíc na uživatele
- Sales Enterprise: 105 $/měsíc na uživatele
- Sales Premium: 150 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Relationship Sales: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365
- G2: 3,8/5,0 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Realitní makléř používající Microsoft 365 říká na G2:
Díky kompletní sadě produktů v Microsoft 365 mohu spravovat své podnikání v oblasti nemovitostí. Outlook mi umožňuje spravovat můj rozvrh, kontakty a všechny e-maily. V obchodě Microsoft Store je k dispozici mnoho doplňků, které mi pomáhají přizpůsobit Outlook tak, aby se stal mým nejlepším CRM pro nemovitosti. Vše je na jednom místě. A samozřejmě Word, Note a Excel mi pomáhají spravovat moje podnikání pomocí formulářů, dopisů, grafů, kontrolních seznamů a všeho, co potřebuji k provozování svého podnikání.
Díky kompletní sadě produktů v Microsoft 365 mohu spravovat své podnikání v oblasti nemovitostí. Outlook mi umožňuje spravovat můj rozvrh, kontakty a všechny e-maily. V obchodě Microsoft Store je k dispozici mnoho doplňků, které mi pomáhají přizpůsobit Outlook tak, aby se stal mým nejlepším CRM pro nemovitosti. Vše je na jednom místě. A samozřejmě Word, Note a Excel mi pomáhají spravovat moje podnikání pomocí formulářů, dopisů, grafů, kontrolních seznamů a všeho, co potřebuji k provozování svého podnikání.
🔍 Věděli jste? 71 % malých podniků využívá cloudová CRM řešení k zefektivnění komunikace se zákazníky a sledování prodejních kanálů.
8. Insightly CRM (řešení na míru pro rozšiřování podnikání)
Insightly CRM nabízí univerzální platformu pro centralizaci zákaznických dat, zefektivnění prodejních procesů a prohloubení vztahů s klienty.
Týmy mohou spravovat potenciální zákazníky, automatizovat pracovní postupy, vytvářet personalizované marketingové kampaně a sledovat projekty z jednoho intuitivního rozhraní.
Díky pokročilým nástrojům, jako je správa znalostí, sledování SLA a segmentace na podnikové úrovni, je tento nástroj ideální pro rostoucí organizace v různých odvětvích.
Nejlepší funkce Insightly
- Spravujte a sledujte potenciální zákazníky pomocí centralizované databáze a zvyšte tak míru konverze.
- Automatizujte pracovní postupy, abyste eliminovali opakující se úkoly a uvolnili čas pro strategickou práci.
- Vytvářejte pokročilé zprávy a přistupujte k předem připraveným dashboardům pro rozhodování založené na datech.
- Provádějte personalizované marketingové kampaně s A/B testováním a přizpůsobitelnými e-mailovými šablonami.
Omezení Insightly
- Nižší tarify omezují přístup k důležitým funkcím, jako je správa produktů, která je k dispozici pouze v nejvyšším tarifu.
- Oranžové rozhraní postrádá možnosti přizpůsobení, což omezuje flexibilitu brandingu.
Ceny Insightly
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5,0 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,0/5,0 (více než 650 recenzí)
9. Nimble (nejlepší CRM zaměřené na vztahy pro efektivní komunikaci)
Nimble je CRM zaměřené na vztahy, které týmům umožňuje snadno spravovat interakce se zákazníky a vylepšovat prodejní procesy. Lze jej hladce integrovat s Microsoft 365, Google Workspace a sociálními platformami.
Nimble také konsoliduje kontaktní informace, sleduje historii komunikace a automatizuje pracovní postupy. Jeho intuitivní design umožňuje uživatelům sjednotit a obohatit kontakty a zároveň automatizovat personalizované oslovování.
Nejlepší funkce Nimble
- Konsolidujte informace o zákaznících pomocí sjednocených kontaktních záznamů obohacených o sociální a obchodní informace.
- Automatizujte e-mailové sekvence a skupinové zprávy pro personalizované oslovení v měřítku.
- Spravujte pracovní postupy pomocí přizpůsobitelných šablon pro sledování potenciálních zákazníků a správu obchodních příležitostí.
- Generujte potenciální zákazníky přímo ze svého webu pomocí integrovaných webových formulářů.
Omezení Nimble
- Integrace s jinými CRM řešeními, jako jsou Salesforce nebo Microsoft Dynamics, je omezená, což ztěžuje přenos dat.
- Nesouvisející e-maily mohou při práci se sdílenými e-mailovými adresami napříč více obchodními příležitostmi občas odkazovat na nesprávný kontakt nebo pracovní postup.
Ceny Nimble
- Týmový plán: 10 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 26 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Nimble
- G2: 4,5/5,0 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 1 800 recenzí)
O transformačních schopnostech Nimble jeden uživatel na G2 říká:
Nimble CRM zcela změnil způsob, jakým náš tým pracuje. Na Nimble se mi nejvíce líbí jeho schopnost hladce integrovat všechna naše zákaznická data do jedné intuitivní platformy. Dříve jsme se potýkali s roztříštěnými informacemi v různých nástrojích, ale Nimble vše spojuje dohromady, takže je snadné sledovat interakce, spravovat potenciální zákazníky a uzavírat obchody rychleji než kdykoli předtím. Uživatelské rozhraní je neuvěřitelně uživatelsky přívětivé, takže i naši technicky méně zdatní členové týmu se do něj mohou pustit a začít ho používat s minimálním zaškolením.
Nimble CRM zcela změnil způsob, jakým náš tým pracuje. Na Nimble se mi nejvíce líbí jeho schopnost hladce integrovat všechna naše zákaznická data do jedné intuitivní platformy. Dříve jsme se potýkali s roztříštěnými informacemi v různých nástrojích, ale Nimble vše spojuje dohromady, takže je snadné sledovat interakce, spravovat potenciální zákazníky a uzavírat obchody rychleji než kdykoli předtím. Uživatelské rozhraní je neuvěřitelně uživatelsky přívětivé, takže i naši technicky méně zdatní členové týmu se do něj mohou pustit a začít ho používat s minimálním zaškolením.
💡 Tip pro profesionály: CRM software je tak dobrý, jak dobrá je vaše strategie. Prozkoumejte 10 odborníky schválených CRM strategií pro sjednocení týmů a podporu úspěchu zákazníků.
10. Zendesk Sell (nejlepší pro jednoduché CRM s jednotným přehledem o zákaznících)
Zendesk Sell je navržen tak, aby pomáhal prodejním týmům zvyšovat produktivitu, efektivně spravovat pipeline a poskytovat lepší zákaznickou zkušenost. Jeho jednotná platforma umožňuje týmům zobrazit celou zákaznickou cestu a kombinovat informace o prodeji a službách.
Funkce jako automatické nastavování úkolů, sledování e-mailů a přizpůsobitelné pipeline usnadňují organizaci potenciálních zákazníků a uzavírání obchodů. Díky pokročilým analytickým nástrojům a prognózám mohou týmy přijímat rozhodnutí založená na datech a optimalizovat tak výkonnost.
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Přizpůsobte si a sledujte prodejní kanály pro lepší přehled o obchodech a potenciálních zákaznících.
- Automatizujte rutinní úkoly, jako jsou následné kroky, přidělování zakázek a plánování aktivit.
- Získejte přehled v reálném čase díky pokročilým nástrojům pro reporting, analytiku a prognózy.
- Spravujte data pomocí vlastních polí, značek a filtrů a přizpůsobte CRM software vašemu podnikání.
Omezení Zendesk Sell
- Chyby v klíčových funkcích, jako je vyhledávání, které neprohledává vlastní pole, a nefunkční funkce slučování potenciálních zákazníků, kontaktů a obchodů.
- Problémy s oprávněními, kdy omezení uživatelé mohou upravovat úkoly jiných uživatelů, což způsobuje zmatek.
Ceny Zendesk Sell
- Tým: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 55 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 115 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 169 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5,0 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (více než 100 recenzí)
🧠 Zajímavost: Ačkoli se vedou četné debaty o tom, kdo vynalezl CRM software, často se za jeho vynálezce považují Robert a Kate Kestnbaumovi, kteří založili společnost ACT (Automated Contact Tracking).
11. SugarCRM (nejlepší pro přizpůsobitelné CRM s pokročilou automatizací)
SugarCRM poskytuje CRM software, který umožňuje firmám získat plnou kontrolu nad svými zákaznickými daty a prodejními procesy.
Uživatelé mohou vytvářet 360stupňové profily zákazníků, konsolidovat aktivity, historii a poznatky do jediného přehledu, který usnadňuje rozhodování.
Jeho nástroje založené na umělé inteligenci pomáhají prioritizovat potenciální zákazníky, předpovídat tržby a vést obchodní zástupce pomocí praktických informací. Týmy mohou navrhovat vlastní pracovní postupy, automatizovat opakující se úkoly, jako je správa případů a sledování e-mailů, a pomocí analýzy sentimentu měřit interakce se zákazníky.
Nejlepší funkce SugarCRM
- Konsolidujte všechna zákaznická data na jednom místě s 360stupňovým pohledem na zákazníky, abyste získali komplexní přehled o svých klientech.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci pro prediktivní analýzu a řízený prodej, abyste mohli efektivně stanovovat priority příležitostí.
- Využijte pokročilé nástroje pro předpovídání výnosů a prodejních trendů, abyste mohli lépe a přesněji plánovat.
Omezení SugarCRM
- Ve standardní cloudové verzi neexistuje jednoduchá možnost obnovení smazaných dat.
- Přizpůsobení backendu vyžaduje znalost programování a vestavěné příklady pro vypočítaná pole jsou omezené.
Ceny SugarCRM
- Essentials: 19 EUR/měsíc na uživatele (minimálně 3 uživatelé)
- Standard: 59 $/měsíc na uživatele (minimálně 10 uživatelů)
- Pokročilá verze: 85 EUR/měsíc na uživatele (minimálně 10 uživatelů)
- Premier: 135 USD/měsíc na uživatele (minimálně 10 uživatelů)
Hodnocení a recenze SugarCRM
- G2: 3,9/5,0 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 3,8/5,0 (více než 400 recenzí)
Jeden uživatel o SugarCRM říká:
Silný a flexibilní nástroj CRM nejen pro prodej a distribuci. SugarCRM umožňuje velmi dobré řízení vašich prodejních a distribučních procesů, ale také dalších procesů, jako jsou fakturační procesy, díky vysoké flexibilitě a možnosti přizpůsobení. Správce tak může provádět mnoho změn a úprav, takže není nutné pro každou jednotlivou změnu v systému vyhledávat IT konzultanta.
Silný a flexibilní nástroj CRM nejen pro prodej a distribuci. SugarCRM umožňuje velmi dobré řízení vašich prodejních a distribučních procesů, ale také dalších procesů, jako jsou fakturační procesy, díky vysoké flexibilitě a možnosti přizpůsobení. Správce tak může provádět mnoho změn a úprav, takže není nutné pro každou jednotlivou změnu v systému vyhledávat IT konzultanta.
⚡ Bonusový tip: Spravujete svůj prodejní proces jako projekt? Naučte se osvědčené strategie, jak zefektivnit procesy a udržet svůj prodejní tým na správné cestě. Zjistěte, jak na to.
12. Apptivo CRM (nejlepší pro cenově dostupný, přizpůsobitelný CRM systém)
Apptivo CRM nabízí cenově dostupné a vysoce přizpůsobitelné řešení, které je ideální pro firmy všech velikostí. Podporuje pokročilou automatizaci prodeje, marketing a správu vztahů se zákazníky pomocí nástrojů pro správu potenciálních zákazníků, sekvencování e-mailů a automatizaci pracovních postupů.
Škálovatelnost platformy, od malých prodejních týmů až po organizace na podnikové úrovni, je podpořena funkcemi, jako jsou nástroje CPQ (Configure, Price, and Quote), správa více pipeline a přizpůsobení značky.
Nejlepší funkce Apptivo CRM
- Spravujte a sledujte více prodejních kanálů současně, abyste mohli uzavřít obchody rychleji.
- Zefektivněte komunikaci a eliminujte opakující se úkoly pomocí automatizovaných pracovních postupů.
- Pomocí e-mailových šablon, sekvencí a obousměrné synchronizace e-mailů můžete sledovat otevření, kliknutí a následné akce.
- Vytvářejte přesné nabídky a efektivně spravujte ceny pomocí nástrojů CPQ.
Omezení Apptivo CRM
- Omezené pokročilé funkce pro vytváření reportů v nižších tarifech
- Někteří uživatelé hlásí občasné zpoždění v mobilní aplikaci.
Ceny Apptivo CRM
- Lite: 20 $/měsíc na uživatele
- Premium: 30 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Apptivo CRM
- G2: 4,7/5,0 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 2 000 recenzí)
Centralizujte všechna data o zákaznících pomocí ClickUp
Při výběru CRM služby nejde jen o funkce a cenu, ale také o soulad s vašimi obchodními cíli a přizpůsobivost pracovním postupům vašeho týmu. Zvažte, jak intuitivní je CRM systém pro váš tým, zákaznickou podporu a jeho škálovatelnost.
Při zkoumání těchto faktorů vyniká ClickUp svou komplexní platformou pro správu projektů a CRM, která nabízí bezkonkurenční flexibilitu a vysoce přizpůsobitelné rozhraní.
Díky jejich bezproblémové integraci a automatizačním nástrojům můžete spravovat vztahy a zároveň získávat praktické informace, které podporují růst.
Nečekejte – zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a změňte způsob, jakým spravujete své prodeje a vztahy se zákazníky!