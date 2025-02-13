Rozdíl mezi funkčním testováním a nefunkčním testováním

Každý profesionál v oblasti kontroly kvality zná tlak krátkých termínů a složitých funkcí. Odstranili jste chyby a aplikace funguje hladce, ale otázka zůstává – obstojí v reálném světě?
Co když náhlý nárůst počtu uživatelů způsobí pád vaší aplikace? Nebo vaše nová funkce místo potěšení uživatelů spíše zmate? To je rozdíl mezi funkčním a nefunkčním testováním.
Funkční testování zajišťuje, že váš kód funguje tak, jak má. Nefunkční testování? To se týká výkonu, bezpečnosti a uživatelské zkušenosti – věcí, které rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu softwaru ve výrobě.
Pojďme se podívat na podrobnosti funkčního a nefunkčního testování a na to, jak mohou oba typy testování zlepšit váš testovací proces.
⏰ 60sekundové shrnutí
Stručně řečeno, zde jsou rozdíly mezi funkčním testováním a nefunkčním testováním:
|Parametr
|Funkční testování
|Nefunkční testování
|Zaměření
|Ověřuje konkrétní funkce a vlastnosti softwaru.
|Hodnotí výkon, použitelnost, bezpečnost a další atributy kvality.
|Účel
|Zajišťuje, že software provádí zamýšlené akce správně.
|Zajišťuje, že software splňuje požadované standardy výkonu a uživatelského komfortu.
|Rozsah
|Testuje jednotlivé funkce nebo vlastnosti, často izolovaně.
|Testuje celkové chování systému, včetně toho, jak zvládá různé podmínky.
|Typ testování
|Zahrnuje testování jednotek, integrační testování a testování systému.
|Zahrnuje zátěžové testování, testování výkonu, zátěžové testování a testování zabezpečení.
|Provedení
|Obvykle se provádí před nefunkčním testováním.
|Provádí se po funkčním testování za účelem vylepšení celkového výkonu softwaru.
|Požadavek
|Na základě konkrétních funkčních požadavků poskytnutých klienty
|Na základě nefunkčních požadavků, jako je rychlost, škálovatelnost a spolehlivost.
|Ověření výstupu
|Zkontrolujte, zda konkrétní funkce vrací očekávané výsledky.
|Měří schopnost softwaru udržet výkon a spolehlivost za různých podmínek.
|Proveditelnost manuálního testování
|Snadnější provádění ručně pomocí předdefinovaných testovacích případů
|Pro efektivní testování jsou často zapotřebí specializované nástroje a prostředí.
Co je funkční testování?
Funkční testování zajišťuje, že každá funkce softwarové aplikace funguje tak, jak je definováno v specifikaci požadavků, a splňuje všechny funkční požadavky. Tento proces se opírá o metody testování černé skříňky, které se zaměřují na vstupy a očekávané výsledky bez analýzy vnitřního kódu.
Testeři poskytují testovací data, simulují akce uživatelů a ověřují, zda výsledky testů odpovídají očekávanému chování.
Funkční testování významně přispívá k agilnímu testování a zaměřuje se na testování co.
Pokud se uživatel může přihlásit, přidat produkt do košíku a hladce dokončit nákup, je to úspěch. Mezi běžné příklady patří:
- Testování přihlašovacích údajů
- Ověření funkčnosti nákupního košíku
- Zajištění funkčnosti platebních bran na všech zařízeních
- Kontrola odeslaných formulářů a e-mailových oznámení
Výhody a rozsah funkčního testování
Zde jsou některé z klíčových výhod funkčního testování:
- Ověření funkčnosti softwaru: Zajišťuje, že softwarový systém funguje podle očekávání, a ověřuje, že každá funkce poskytuje uživatelům zamýšlenou funkčnost.
- Zlepšení uživatelské zkušenosti: Testováním funkcí, jako jsou přihlášení uživatelů, navigační nabídky a vstupní formuláře, zajišťuje uživatelsky přívětivou zkušenost a umožňuje koncovým uživatelům interagovat se systémem bez zmatků.
- Včasná identifikace chyb: Díky důkladnému testování interakcí uživatelů a chování systému pomáhá funkční testování odhalit a zdokumentovat problémy již v rané fázi vývojového procesu, čímž se předchází nákladným opravám v pozdější fázi.
- Podpora ověřování obchodní logiky: Potvrzuje, že pracovní postupy aplikace jsou v souladu s požadovanými obchodními požadavky, a zajišťuje tak konzistentní výsledky pro různé vstupy.
👀 Věděli jste? Automatizace testování není úplnou náhradou ručního testování. Nejúčinnější je, když se používá společně s ručními metodami. Automatizace sice urychluje testování a odhaluje konkrétní chyby, ale nemůže nahradit lidský úsudek potřebný pro úkoly, jako je explorativní testování.
Typy funkčního testování
Funkční testování lze dále rozdělit do různých typů testování, z nichž každý se zaměřuje na konkrétní aspekt funkčnosti softwaru.
1. Testování jednotek
Unit testing zahrnuje izolaci jednotlivých komponent nebo jednotek softwarové aplikace. Jeho cílem je ověřit, zda každá jednotka, jako jsou funkce nebo metody, funguje podle očekávání.
Například v kalkulačce mohou jednotkové testy ověřit, zda funkce sčítání a odčítání vrací přesné výsledky. Tato metoda se často používá společně s jinými typy testování softwaru, aby byla zajištěna důkladná analýza kódu.
2. Integrační testování
Integrační testování hodnotí, jak dobře různé moduly spolupracují – například testuje, zda platební brána v aplikaci nákupního košíku hladce spolupracuje se systémem skladových zásob. Tento krok je klíčový pro API a propojené systémy, protože zajišťuje hladkou komunikaci mezi komponentami.
3. Testování systému
Testování systému je jako kompletní prohlídka vašeho softwaru. Ověřuje, zda celý softwarový systém splňuje definované funkční požadavky, jako jsou testy výkonu a zabezpečení. Použití šablon testovacích případů může pomoci zjednodušit tuto komplexní fázi testování a zajistit, že před nasazením vše funguje.
4. Akceptační testování
Akceptační testování zajišťuje, že software odpovídá očekáváním uživatelů a obchodním požadavkům. Klíčovou součástí je akceptační testování uživateli (UAT), kdy skuteční uživatelé ověřují systém v prostředí podobném produkčnímu. Tato závěrečná kontrola zajišťuje, že vaše aplikace je připravena ke spuštění a splňuje potřeby zákazníků.
Tato fáze často pomáhá identifikovat zbývající problémy, které by mohly mít dopad na spokojenost uživatelů nebo obchodní výsledky, a zajišťuje hladký přechod do produkce. Využívání softwaru pro sledování chyb může být velmi prospěšné pro úspěšné UAT.
Co je nefunkční testování?
Nefunkční testování hodnotí všechny nefunkční aspekty softwarové aplikace, jako je výkon, použitelnost a bezpečnost, které určují, jak dobře se systém chová v reálných podmínkách.
Zatímco funkční testování zajišťuje, že tlačítka na dálkovém ovladači fungují, nefunkční testování kontroluje, zda dálkový ovladač vydrží pád, použití při slabém osvětlení nebo zda funguje bez zpoždění.
Například, zvládne vaše aplikace tisíce souběžných uživatelů během bleskové výprodeje? Nebo se pod tlakem zhroutí? Chrání citlivá data před potenciálními bezpečnostními hrozbami, jako jsou kyberútoky? Na tyto otázky se snaží odpovědět nefunkční testy.
Výhody a rozsah nefunkčního testování
Nefunkční testování hodnotí, zda aplikace splňuje očekávání uživatelů v oblasti rychlosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Nabízí také několik dalších důležitých výhod, například:
- Vylepšená uživatelská zkušenost: Nefunkční testování hodnotí aspekty jako výkon, použitelnost a bezpečnost a zajišťuje, že software je responzivní a snadno použitelný, což zvyšuje spokojenost uživatelů.
- Snížené riziko: Pomáhá identifikovat potenciální úzká místa, bezpečnostní mezery nebo problémy se stabilitou před spuštěním softwaru, čímž snižuje riziko selhání po spuštění.
- Vylepšený výkon a spolehlivost: Nefunkční testování zajišťuje, že software zvládne špičkové zatížení, zotaví se z poruch a zůstane stabilní za různých podmínek, což vede k spolehlivějšímu produktu.
- Soulad s předpisy a normami: Nefunkční testování zajišťuje, že software splňuje průmyslové normy, jako jsou regulační požadavky a směrnice pro dodržování předpisů, což je zásadní pro odvětví jako zdravotnictví a finance.
Typy nefunkčního testování
Nefunkční testování zahrnuje různé typy, z nichž každý je určen k ověření konkrétních atributů kvality softwaru. Zde je přehled nejběžnějších typů:
1. Testování výkonu
Testování výkonu hodnotí, jak dobře aplikace reaguje za různých podmínek zatížení. Pomáhá identifikovat latenci a dobu odezvy serveru a zajišťuje, že software dokáže efektivně zpracovávat požadavky uživatelů.
Například měření rychlosti načítání stránek nebo doby odezvy za různých síťových podmínek pomáhá zajistit připravenost systému zvládnout reálné požadavky uživatelů.
2. Zátěžové testování
Zátěžové testování měří chování softwaru za očekávaných zátěžových podmínek, jako je konkrétní počet uživatelů nebo transakcí. Zajišťuje, že aplikace zůstane během běžného používání responzivní.
Nová platforma elektronického obchodování může být testována s 1 000 současnými uživateli, aby se ověřilo, že zvládá prohlížení, přidávání položek do košíku a dokončování nákupů bez snížení výkonu.
3. Zátěžové testování
Zátěžové testování posouvá systém za hranice běžné kapacity, aby identifikovalo mezní body a potenciální selhání. Vyhodnocuje, jak se systém chová v extrémních podmínkách, jako je nárůst aktivity uživatelů nebo vstupu dat, a pomáhá zajistit, že selže bez ztráty dat.
Platforma pro streamování videa může podstoupit zátěžové testování, aby se zjistilo, jak zvládá náhlý nárůst počtu diváků během významné události.
4. Testování použitelnosti
Testování použitelnosti se zaměřuje na uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek a zajišťuje, že software je pro koncové uživatele snadno ovladatelný a intuitivní. Zahrnuje interakci skutečných uživatelů se softwarem za účelem identifikace potenciálních oblastí, které mohou vyvolávat zmatek nebo frustraci.
Například tým Shopify provedl průzkum na trhu Experts Marketplace, aby se ujistil, že profily obchodníků obsahují všechny relevantní informace pro rozhodnutí o přijetí. Z rozhovorů a testování vyplynulo, že obchodníci potřebují předem jasné a stručné informace.
Shopify optimalizoval profily po testování, čímž zvýšil důvěru uživatelů a míru jejich zapojení.
5. Testování škálovatelnosti
Testování škálovatelnosti hodnotí schopnost softwaru škálovat nahoru nebo dolů na základě změn v zatížení uživateli nebo objemu dat. Zajišťuje, že systém může růst bez snížení výkonu.
U cloudových aplikací může testování škálovatelnosti zahrnovat přidání zdrojů, jako jsou servery, aby byla zajištěna odezva aplikace i při nárůstu uživatelského provozu.
6. Testování bezpečnosti
Bezpečnostní testování identifikuje potenciální zranitelnosti a chrání software před neoprávněným přístupem a narušením dat. Tento typ testování může zahrnovat penetrační testy a kontroly kódu za účelem identifikace slabých míst , která by mohla být zneužita.
Například testování online bankovního systému může zahrnovat kontrolu zranitelností, jako jsou útoky typu SQL injection nebo slabé autentizační mechanismy.
Hlavní rozdíly mezi funkčním a nefunkčním testováním
Funkční i nefunkční testování jsou nezbytné pro dodání vysoce kvalitního softwarového produktu.
Zatímco funkční testování zajišťuje, že základní funkce pracují podle očekávání, nefunkční testování ověřuje aspekty jako výkon, bezpečnost a použitelnost a zajišťuje, že váš software funguje efektivně v reálných podmínkách.
Podívejme se na hlavní rozdíly mezi těmito dvěma typy testování:
👀 Věděli jste? Pokud na automatizaci testování vynakládáte méně než 10 % svého rozpočtu, výrazně zaostáváte za svými konkurenty.
Nástroje pro provádění funkčního a nefunkčního testování
Výběr správných agilních testovacích nástrojů je zásadní pro zajištění kvality a spolehlivosti aplikací. Níže najdete stručný přehled oblíbených nástrojů pro funkční a nefunkční testování.
Populární nástroje pro funkční testování
Nástroje pro funkční testování pomáhají ověřit, zda software funguje podle požadavků, a zajišťují správnou funkci jeho funkcí. Zde jsou některé z oblíbených nástrojů pro funkční testování:
- Selenium: Open-source nástroj pro automatizaci testování webových aplikací v různých prohlížečích a operačních systémech. Podporuje pokročilé skriptování v jazycích jako Java a Python, díky čemuž je oblíbenou volbou pro komplexní testování webových aplikací.
- TestComplete: Tento nástroj pro testování grafického uživatelského rozhraní podporuje automatizované testování webových, mobilních a desktopových aplikací. Nabízí skriptovací funkce a hladce se integruje s CI/CD pipeline, což z něj činí ideální nástroj pro testování uživatelského rozhraní.
- Sauce Labs: Cloudová platforma podporující testování napříč prohlížeči a zařízeními s funkcemi reálných zařízení. Je široce používána pro komplexní testování a dobře se integruje s oblíbenými nástroji pro spolupráci.
- Leapwork: Automatizační platforma bez nutnosti programování, která týmům umožňuje vytvářet testy pomocí vizuálních vývojových diagramů. Je vhodná pro testování webových a desktopových aplikací, zejména pro týmy s omezenými programátorskými znalostmi.
- Appium: Open-source framework pro automatizaci testování nativních, hybridních a webových mobilních aplikací. Podporuje testování napříč platformami a integruje se s cloudovými službami pro širší pokrytí.
Populární nástroje pro nefunkční testování
Nekontrolní testovací nástroje hodnotí výkon, škálovatelnost a spolehlivost aplikace za různých podmínek. Zde jsou některé z populárních nekontrolních testovacích nástrojů:
- Meter: Open-source nástroj pro testování zátěže a výkonu. Pomáhá analyzovat spolehlivost a odezvu aplikace při různých pracovních zatíženích.
- LoadRunner: Robustní nástroj pro testování výkonu, který simuluje vysoké zatížení uživateli, aby identifikoval úzká místa a posoudil škálovatelnost aplikace.
- NeoLoad: NeoLoad je ideální pro agilní a DevOps prostředí, automatizuje zátěžové testování API a aplikací a integruje se s nástroji CI/CD.
- Loadster: Tento nástroj pro zátěžové testování simuluje reálné vzorce provozu, aby vyhodnotil škálovatelnost a optimalizoval výkon webových aplikací a API.
- WebLoad Professional: Univerzální nástroj pro zátěžové testování určený pro rozsáhlé scénáře, který nabízí praktické informace pro zlepšení odolnosti aplikací a zkrácení doby odezvy.
Jak ClickUp pomáhá při správě testovacích projektů
V projektu testování softwaru je žonglování mezi úkoly jako točení talířů; stačí jeden špatný pohyb a všechno se zhroutí! Právě v tom pomáhá ClickUp.
Využijte agilní software pro řízení projektů od ClickUp k navržení ideálního pracovního postupu.
Spravujte celý životní cyklus produktu, od návrhu po uvedení na trh, a vytvářejte přizpůsobivé pracovní postupy, které zlepšují spolupráci týmu, zjednodušují přechody a usnadňují sdílení informací na jednom centralizovaném místě.
Zde se podrobněji podíváme na to, jak ClickUp může pomoci při správě testovacích projektů.
🚀 Použijte ClickUp k organizaci a přidělování testovacích úkolů.
S ClickUp Tasks můžete vytvářet, organizovat a přiřazovat úkoly členům týmu, čímž zajistíte přehlednost a odpovědnost v každé fázi testovacího procesu.
Pomocí vlastních stavů sledujte pokrok, od „Úkol“ po „Otestováno“, a upřednostňujte úkoly pomocí barevně odlišených úrovní, abyste se mohli nejprve soustředit na kritické problémy. Využijte vlastní pole k zahrnutí důležitých detailů, jako jsou odkazy na testovací případy nebo ID vad, a zároveň propojte související úkoly, abyste vizualizovali závislosti a vyhnuli se úzkým hrdelům.
Přidávání úkolů do více seznamů vám umožňuje spravovat mezifunkční pracovní postupy a zajistit, že žádný detail nebude opomenut.
💡 Tip pro profesionály: Rozšíření ClickUp pro Chrome umožňuje uživatelům vytvářet úkoly přímo z prohlížeče. Můžete rychle vytvořit nový úkol nebo jej přidat do existujícího seznamu v ClickUp zvýrazněním textu na webové stránce. Tento nástroj pro automatizaci prohlížeče také umožňuje ukládat webové stránky, obrázky a odkazy přímo do úkolů ClickUp pro snadné vyhledávání.
🚀 Sledujte metriky výkonu pomocí dashboardů ClickUp
Dashboardy ClickUp poskytují v reálném čase přehled o klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI) vývoje softwaru.
Pomocí přizpůsobitelných zobrazení můžete sledovat důležité metriky, jako je rychlost sprintu, pokrytí testováním a stav backlogu. Díky funkcím, jako jsou Ganttovy diagramy pro správu roadmap, zobrazení pracovní zátěže pro identifikaci rizik a úzkých míst a sledování času pro fakturovatelnou práci, může váš tým QA snadno stanovovat priority úkolů a optimalizovat výkon.
🚀 Automatizujte opakující se úkoly pomocí automatizací ClickUp
ClickUp Automations zjednodušuje opakující se úkoly a umožňuje vám soustředit se na robustní uvedení produktů na trh. Můžete jej použít k řešení úkolů, jako je zadávání dat pro testovací případy, provádění regresních testů, ověřování konzistentních prvků uživatelského rozhraní napříč zařízeními a snadné provádění ověřování dat.
Díky více než 100 předem připraveným šablonám vám ClickUp umožňuje automatizovat běžné pracovní postupy, jako je aktualizace stavu úkolů, přiřazování úkolů, informování členů týmu a správa předávání projektů.
Dynamické přiřazování úkolů zajišťuje flexibilitu díky automatickému přizpůsobení se změnám v rolích týmu, zatímco integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou HubSpot, GitHub a Twilio, zefektivňují externí procesy.
🚀Pomocí vlastních polí můžete sledovat konkrétní parametry testování.
ClickUp Custom Fields vám umožňuje přizpůsobit váš pracovní postup tak, abyste mohli sledovat klíčové parametry testování, jako je závažnost chyby, typ testu, kroky k reprodukci a další. Můžete vytvářet vlastní rozevírací seznamy pro sledování různých typů chyb, přidávat číselná pole pro hodnocení závažnosti a dokonce používat pokročilé vzorce pro výpočet metrik, jako je doba řešení chyby.
Zde je několik příkladů vlastních polí, která můžete vytvořit, abyste vylepšili správu svého projektu testování softwaru:
- Sledujte podrobnosti o chybách: Přidejte pole pro určení závažnosti chyby, typu problému a kroků k reprodukci pro rychlé řešení.
- Sledujte průběh testování: Pomocí vlastních stavů, jako jsou „V kontrole“, „Vyřešeno“ nebo „Vyžaduje opakované testování“, definujte fáze životního cyklu chyby.
- Zefektivněte reporting: Třídit, filtrovat a vytvářet vlastní reporty, abyste získali přehled o svém testovacím workflow, od nevyřešených problémů po produktivitu testerů.
- Pokročilé výpočty: Zjednodušte složité metriky výpočtem hodnot, jako je průměrná doba provedení testu nebo hustota defektů, přímo v rámci úkolů.
🚀 Snadná integrace s jinými testovacími nástroji
Integrujte nástroje jako LambdaTest pro testování kompatibility prohlížečů nebo PractiTest pro správu testovacích případů a synchronizaci testovacích dat s ClickUp. Tyto integrace vám umožňují provádět testy přímo a zaznamenávat výsledky v ClickUp.
👀 Věděli jste? Více než 50 % vašich kolegů má týmy QA s více než 10 testery (ale znamená to, že jsou agilnější?)
🚀 Využijte šablony ClickUp a získejte náskok
ClickUp obsahuje sadu šablon funkčních specifikací a šablon pro hlášení chyb, které vám pomohou nastavit správu testovacích případů, hlášení problémů a sledování vad.
Šablona ClickUp Test Management Template je komplexní řešení pro správu testovacích případů, sledování pokroku a zajištění kvality napříč projekty. Tato šablona podporuje testovací scénáře, případy a běhy, což z ní činí nezbytný nástroj pro vývojové týmy zaměřené na dodávání spolehlivého softwaru.
Ať už se jedná o manuální testování nebo integraci automatizovaných nástrojů, tato šablona vám umožní:
- Plánujte a spravujte testovací případy pomocí vlastních stavů, jako jsou „Probíhá“ a „Připraveno ke kontrole“.
- Vizualizujte průběh testování pomocí podrobných zobrazení a automatizovaných pracovních postupů.
- Plynule spolupracujte se svým týmem na opravách chyb, řešení problémů a požadavcích na nové funkce.
Šablona ClickUp Bug and Issue Tracking Template navíc díky zefektivněným pracovním postupům urychluje řešení chyb a stanovuje jejich priority. Tato šablona zefektivňuje vaše testovací procesy a zajišťuje, že problémy vyřešíte dříve, než ovlivní koncového uživatele.
Tato šablona umožňuje týmům QA:
- Kategorizujte a upřednostňujte chyby na základě závažnosti a obchodních požadavků.
- Automatizujte procesy sledování pro rychlejší identifikaci a řešení problémů.
- Podporujte mezifunkční spolupráci mezi týmy podpory, vývoje a produktového týmu.
Šablona testovací zprávy ClickUp usnadňuje vytváření podrobných a praktických testovacích zpráv. Šablonu testovacího případu ClickUp můžete také použít k organizaci a provádění jednotkových, integračních a systémových testů. Obě šablony podporují manuální testování a zajišťují soulad s funkčními specifikacemi, což vám pomáhá splnit obchodní požadavky a očekávání uživatelů.
Myslím si, že je to opravdu užitečný nástroj pro správu všech vašich projektů a klientů. V ExpressTech máme různé týmy, takže vědět, kdo na jakých úkolech pracuje a co máte dnes přiděleno, šetří spoustu času a starostí. Navíc můžete nastavit fázi, ve které se váš projekt právě nachází, například vývoj, testování, kontrola atd.
Zjednodušte testování a dodávejte výjimečný software s ClickUp
Testování je nedílnou součástí procesu vývoje softwaru.
Obě metody testování, od jednotkových testů po regresní testování a zátěžové testování, jsou zásadní pro identifikaci zranitelností softwaru a dodání uživatelsky přívětivého systému.
Software Team Project Management od ClickUp umožňuje testerům navrhovat pracovní postupy přizpůsobené jejich potřebám a zajišťuje, že každá úloha je dokumentována, prioritizována a sledována v reálném čase.
Od správy testovacích případů a sledování výsledků testů až po koordinaci testování přijatelnosti uživateli a zajištění hladkých integračních testů – ClickUp to všechno zvládne.
