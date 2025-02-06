10 nejlepších alternativ Streamlit, které stojí za prozkoumání v roce 2025

Streamlit je open-source platforma pro tvorbu aplikací, která převádí skripty Pythonu na interaktivní webové aplikace. Skvěle se hodí pro rychlé prototypování, rychlou analýzu dat a vytváření ukázek modelů strojového učení (ML).
Streamlit je sice jednoduchý a snadno použitelný, ale postrádá funkce pro vytváření škálovatelných aplikací s velkými datovými sadami. Navíc rigidní rozvržení, základní možnosti stylizace, omezené přizpůsobení a problémy s výkonem Streamlitu ztěžují vytváření aplikací s bohatými funkcemi.
Zde jsou tedy nejlepší alternativy Streamlit, které vám pomohou snadno vytvářet složité aplikace. Tyto alternativy nabízejí větší flexibilitu a spolupráci v reálném čase.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam nejlepších alternativ Streamlit, které vám pomohou vytvářet interaktivní webové aplikace:
- Dash by Plotly: Nejlepší pro vývoj prototypů v projektech datové vědy
- Gradio: Nejlepší pro vytváření ukázek aplikací pro strojové učení
- Panel: Nejlepší pro vytváření interaktivních dashboardů v Pythonu
- Anvil: Nejlepší pro pokročilé přizpůsobení aplikací
- Shiny pro Python: Nejlepší pro prototypování webových aplikací
- Deepnote: Nejlepší pro spolupráci na kódu v reálném čase
- Mercury Framework: Nejlepší pro uživatele Jupyter Notebook
- Taipy: Nejlepší pro vizualizaci dat
- Datalore: Nejlepší pro pomoc s kódováním AI
- PixelFree Studio: Nejlepší pro uživatele Figma
Pro interaktivní vizualizaci dat bez nutnosti programování vyzkoušejte ClickUp. Poskytuje widgety, grafy a diagramy, ukazatele průběhu, tabulky atd. pro sledování důležitých metrik vývoje.
Co byste měli hledat v alternativách Streamlit?
Než se pustíme do nejlepších alternativ Streamlit, zde je několik funkcí, na které musíte při výběru nástroje pro vizualizaci dat dbát.
📌 Přizpůsobení komponent: Vyberte nástroje, které vám umožní vytvářet vlastní dashboardy s různými interaktivními prvky nad rámec základních vstupů. Ujistěte se, že podporují interaktivní vizualizace a nabízejí stylové komponenty a motivy.
📌 Zpracování velkých datových sad: Zkontrolujte, jak dobře nástroj zpracovává velké nebo streamované datové sady. Při vytváření webových aplikací vybírejte nástroje, které podporují přírůstková data, aby mohly vyhovět rostoucím požadavkům aplikací.
📌 Integrace pracovních postupů: Vyberte nástroje, které jsou kompatibilní s vaší stávající technologií. Ujistěte se, že podporují integraci CI/CD pipeline, testovací frameworky, knihovny, nástroje pro tvorbu vývojových diagramů a další nástroje MLOps a DevOps.
📌 Připojení zdroje dat: Vyberte si nástroje s nativními konektory databází a možnostmi integrace API. To vám pomůže snadno zefektivnit procesy. Zkontrolujte také, zda nástroj podporuje různé formáty souborů a synchronizuje aktualizace dat v reálném čase.
10 nejlepších alternativ Streamlit
1. Dash by Plotly (nejlepší pro vývoj prototypů v projektech datové vědy)
Stejně jako Streamlit je i Dash by Plotly open-source platformou pro vytváření interaktivních webových aplikací a dashboardů. Jedná se o framework založený na jazyce Python pro datové vědce, který usnadňuje vizualizaci a aktualizaci dat v reálném čase.
Dash je však rychlejší než Streamlit a nabízí možnosti nasazení v podnikovém prostředí pro aplikace na produkční úrovni. Má také několik integrací – například se integruje s datovými stacky Pythonu, včetně Plotly a Pandas, což vám pomáhá vytvářet vlastní dashboardy s vyšší úrovní interaktivity. Můžete také integrovat Google Sheets s Dash, abyste mohli vytvořit dashboard Google Sheets v aplikaci Dash a aktualizovat jej na základě změn v datech Google Sheets.
Nejlepší funkce Dash
- Spouštějte dashboardy s Jupyter Notebook pomocí knihovny jupyter-dash.
- Vytvářejte atraktivní rozvržení pomocí sady Dash Design Kit
- Aktualizujte konkrétní části své aplikace pomocí základních a pokročilých zpětných volání.
Omezení Dash
- Tento software má strmou křivku učení. Abyste mohli vytvářet větší aplikace, musíte rozumět komponentám, zobrazením, zpětným voláním, HTML atd.
- Bez HTML je rozvržení omezené. Vytvoření požadovaného vzhledu webové aplikace proto může být náročné.
Ceny Dash
- Bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem
Hodnocení a recenze aplikace Dash od Plotly
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Dash by Plotly?
Absolutně zbožňuji, jak je Dash uživatelsky přívětivý! Je tak snadné se s ním naučit pracovat a začít vytvářet interaktivní webové aplikace. Skutečnost, že je postaven na Pythonu, znamená, že mohu využít všechny své dosavadní znalosti Pythonu, což je obrovská výhoda. Vizualizace jsou špičkové a aktualizace dat v reálném čase působí jako kouzlo. I když mě používání Dash baví, někdy mi přijde, že rozvržení může být trochu omezující. Není vždy snadné dosáhnout přesně toho vzhledu, který pro své webové aplikace chci, zejména když se snažím o velmi specifický design. Navíc, když se aplikace začnou stávat složitějšími, může to mít negativní vliv na výkon, což může být trochu frustrující.
Absolutně zbožňuji, jak je Dash uživatelsky přívětivý! Je tak snadné se s ním naučit pracovat a začít vytvářet interaktivní webové aplikace. Skutečnost, že je postaven na Pythonu, znamená, že mohu využít všechny své dosavadní znalosti Pythonu, což je obrovská výhoda. Vizualizace jsou špičkové a aktualizace dat v reálném čase působí jako kouzlo. I když mě používání Dash baví, někdy mi přijde, že rozvržení může být trochu omezující. Není vždy snadné dosáhnout přesně toho vzhledu, který pro své webové aplikace chci, zejména když se snažím o velmi specifický design. Navíc, když se aplikace začnou stávat složitějšími, může to mít negativní vliv na výkon, což může být trochu frustrující.
💡Tip pro profesionály: Integrujte Dash s grafickou knihovnou Plotly a získejte přístup k různým interaktivním grafům a mapám a bohatým možnostem vizualizace.
2. Gradio (nejlepší pro vytváření ukázek aplikací pro strojové učení)
Gradio je snadno použitelná alternativa Streamlit pro vytváření webových rozhraní pro demonstraci vašich ML modelů. Na rozdíl od Streamlit je tento Python framework rychlý na nastavení, intuitivnější, vhodnější pro začátečníky a vhodnější pro jednodušší aplikace.
Gradio je oblíbené díky své schopnosti zjednodušit modely ML do podoby ukázek nebo aplikací, které snadno pochopí širší publikum. Gradio můžete vložit do svého notebooku Python, prezentovat jako webovou stránku a sdílet aplikace pomocí veřejného odkazu, což týmům umožňuje vzdáleně s modelem pracovat.
Nejlepší funkce Gradio
- Vytvářejte a používejte vlastní komponenty ve svých aplikacích pomocí knihovny vlastních komponent Gradio.
- Vytvářejte a upravujte kódy a sledujte změny v reálném čase s Gradio playground.
- Snadno vytvářejte interaktivní ukázky a aplikace pomocí předem připravených prvků, jako jsou posuvníky, tlačítka, rozevírací seznamy atd.
Omezení Gradio
- Gradio není optimalizováno pro správu velkého provozu v produkčních prostředích.
- Je speciálně navržen pro aplikace ML/AI a má omezené možnosti přizpůsobení.
Ceny Gradio
- Bezplatné, open-source
Hodnocení a recenze Gradio
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
🧠 Věděli jste? Gradio bylo v roce 2022 převzato společností Hugging Face 🤗. Nyní je součástí jejich infrastruktury umělé inteligence a v Hugging Face Spaces najdete několik veřejných ukázek Gradio, které představují různé modely umělé inteligence.
3. Panel (nejlepší pro vytváření interaktivních dashboardů v Pythonu)
Stejně jako Streamlit vám open-source knihovna Panel umožňuje vytvářet analytické webové aplikace a interaktivní dashboardy v čistém Pythonu. Jedná se o webový framework, který se integruje s ekosystémem PyData a umožňuje vám vytvářet interaktivní datové tabulky a vizualizace a spolupracovat na nich pro efektivnější pracovní postupy.
Ve srovnání se Streamlitem je Panel flexibilnější a škálovatelnější díky široké škále možností rozvržení a widgetů. Je vhodný pro vývoj složitých webových aplikací se složitými uživatelskými rozhraními.
Nejlepší funkce panelu
- Vytvářejte komplexní, vícestránkové průzkumné aplikace s reaktivními API na vysoké úrovni a API na nižší úrovni založenými na zpětném volání.
- Pomocí šablon Panel můžete vytvářet různé vzhledy aplikací.
- Přizpůsobte datové aplikace pomocí editoru kódu, vložte zaškrtávací políčka jako tlačítka a rozvrhněte objekty pomocí specifikace mřížky.
Omezení panelu
- Má strmou křivku učení kvůli rozsáhlé sadě funkcí – widgety, knihovny atd.
- Panel je více zaměřen na Python a méně na HTML/CSS, což ho činí méně responzivním a omezuje možnosti stylování webových aplikací.
Ceny panelů
- Bezplatné, open-source
Hodnocení a recenze panelu
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
4. Anvil (nejlepší pro pokročilé přizpůsobení aplikací)
Pokud hledáte přizpůsobení na vysoké úrovni, Anvil je skvělou alternativou Streamlit. Má rozhraní typu drag-and-drop, které vám umožňuje přizpůsobit prvky uživatelského rozhraní, aplikovat styly a navrhnout aplikaci podle svých představ.
Na rozdíl od Streamlit má Anvil robustní vestavěnou databázi pro aktualizaci, úpravy a mazání dat pomocí příkazů Python. Můžete ukládat soubory aplikací a modely strojového učení do cloudu, připojovat se k notebookům Python, přidávat vlastní domény, připojovat se k externím API a zajistit bezpečnost dat pomocí vestavěného dvoufaktorového ověřování.
Nejlepší funkce Anvil
- Pište a upravujte kód přímo v moderních webových prohlížečích pomocí webového IDE (integrovaného vývojového prostředí).
- Vyhledávejte, upravujte a mazejte data a propojujte aplikace s daty pomocí integrovaného databázového systému Python.
- Spouštějte aplikace Anvil v různých prostředích pomocí open-source aplikačního serveru Anvil.
- Automaticky publikujte aplikace Anvil jedním kliknutím a vyberte si veřejné nebo soukromé hostování.
Omezení Anvil
- Některé funkce nejsou funkční. Například komponent DataGrid v plné šířce nefunguje, což uživatelům zanechává malé texty.
- Někteří uživatelé tvrdí, že cena za přizpůsobení funkcí je vysoká.
Ceny Anvil
- Navždy zdarma
- Hobby: 15 $/měsíc
- Podnikání: 109 $ za vývojáře/měsíc
- Enterprise (na místě): Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anvil
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají uživatelé o Anvilu?
Rychlost prototypování je vynikající, protože komponenty lze jednoduše přetahovat. Podporováno je přidávání knihoven Pythonu a přizpůsobování balíčků. Některé funkce však nefungují správně, takže dosažení dokonalého výsledku na úrovni produkce je buď velmi obtížné, nebo nemožné. (Např. komponenta Data Grid v plné šířce nefunguje, takže uživatelé musí mžourat na malý text). Získat podporu je prakticky nemožné a zákaznická fóra jsou nekonzistentní a občas nepřátelská.
Rychlost prototypování je vynikající, protože komponenty lze jednoduše přetahovat. Podporováno je přidávání knihoven Pythonu a přizpůsobování balíčků. Některé funkce však nefungují správně, takže dosažení dokonalého výsledku na úrovni produkce je buď velmi obtížné, nebo nemožné. (Např. komponenta Data Grid v plné šířce nefunguje, takže uživatelé musí mžourat na malý text). Získat podporu je prakticky nemožné a zákaznická fóra jsou nekonzistentní a občas nepřátelská.
5. Shiny pro Python (nejlepší pro prototypování webových aplikací)
Shiny pro Python pomáhá vývojářům vytvářet prototypy interaktivních webových aplikací a vytvářet jednoduché vizualizace během několika hodin. Usnadňuje tvorbu aplikací programátorům v jazyce R, kteří nemusí být nutně odborníky na vývoj webových aplikací.
Shiny je lepší než Streamlit díky své reaktivní exekuci. Shiny znovu nevykresluje aplikace, když dojde ke změně vstupů. Místo toho sleduje vztahy mezi komponentami, aby znovu vykreslil pouze ty, které je třeba aktualizovat. Tím urychluje vývoj aplikací a zlepšuje celkový uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce Shiny
- Vytvářejte aplikace snadno pomocí předem připravených šablon základních aplikací, dashboardů, zadávání dat a streamování aktualizací.
- Vytvářejte rozvržení aplikací pomocí široké škály komponent, včetně navigačních lišt, postranních lišt, karet, panelů, karet a uspořádávejte prvky podle svých představ.
- Automaticky aktualizujte výstupy na základě uživatelských vstupů a vytvářejte dynamická uživatelská rozhraní pomocí reaktivního programování.
Omezení Shiny
- Integrace Shiny může být zpočátku složitá a problematická.
- Příliš složité pro vytváření jednoduchých dashboardů nebo BI workflow
- Nasazení aplikace je složité, protože většina možností nasazení je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Shiny
- Shiny je open-source platforma, kterou lze používat zdarma. Nasazení aplikací Shiny však vyžaduje použití bezplatných nebo placených hostingových služeb.
Hodnocení a recenze Shiny
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Shiny pro Python?
Celkově jsme měli skvělé zkušenosti s využíváním Shiny v některých našich analytických projektech. Omezili jsme jeho použití na vhodné případy a mohli jsme tak využít jeho flexibilitu a relativní snadnost použití pro programátory R, kteří nemusí být nutně dobří ve vývoji webových aplikací.
Celkově jsme měli skvělé zkušenosti s využíváním Shiny v některých našich analytických projektech. Omezili jsme jeho použití na vhodné případy a mohli jsme tak využít jeho flexibilitu a relativní snadnost použití pro programátory R, kteří nemusí být nutně dobří ve vývoji webových aplikací.
💡Tip pro profesionály: Použijte balíček „shiny. react“, abyste mohli využít své dynamické komponenty knihovny React k vytváření dynamických aplikací a interaktivních vizualizací dat.
6. Deepnote (nejlepší pro spolupráci na kódu v reálném čase)
Deepnote je určen pro ty, kteří hledají uživatelsky přívětivé, na spolupráci zaměřené a umělou inteligencí poháněné alternativy Streamline. Jedná se o jednoduchou, robustní platformu, která umožňuje týmům zabývajícím se datovou vědou spolupracovat a současně upravovat notebooky, čímž zvyšuje produktivitu týmu.
Nejužitečnější vlastností Deepnote je jeho cloudový framework, který vám pomáhá pracovat na projektech z jakéhokoli místa a sdílet výsledky s ostatními. Navíc jeho integrace umělé inteligence pomáhá vytvářet analytické webové aplikace s inteligentním doplňováním kódu, automatickým čištěním dat a různými technikami, jako je ladění hyperparametrů a výběr funkcí.
Nejlepší funkce Deepnote
- Pracujte s více lidmi na notebooku v reálném čase s integrovanou kontrolou verzí a komentáři.
- Vytvářejte a nasazujte interaktivní datové aplikace přímo z notebooků a sdílejte poznatky a zprávy s týmy.
- Přizpůsobte prostředí zadáním knihoven a závislostí, abyste optimalizovali výkon aplikace.
Omezení Deepnote
- I malé změny funkcí v bloku kódu vyžadují spuštění celého notebooku, což činí tento proces zdlouhavým a nepohodlným.
- Dlouhá doba načítání u větších projektů a časté pády, které mohou narušit váš pracovní postup
Ceny Deepnote
- Zdarma
- Tým: 59 $ za editor/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Deepnote
- G2: 4,5/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Deepnote?
Miluji uživatelské rozhraní Deepnote. Usnadňuje práci s malými až středně velkými datovými sadami a přidává užitečné funkce pro spolupráci. Jejich přístup „App“ pro interní dashboardy mi připomíná Retool a je to fantastická funkce pro sdílení poznatků s netechnickými členy týmu bez časově náročných příprav (vkládání generovaných grafů do PowerPointu nebo podobných programů). Pro velmi malé datové sady, zejména pokud není nutná spolupráce, však může být Deepnote trochu příliš těžkopádný a spuštění Jupyteru (nebo podobného nástroje) lokálně obchází nutnost vystavit vaše data přes API nebo je nejprve nahrát.
Miluji uživatelské rozhraní Deepnote. Usnadňuje práci s malými až středně velkými datovými sadami a přidává užitečné funkce pro spolupráci. Jejich přístup „App“ pro interní dashboardy mi připomíná Retool a je to fantastická funkce pro sdílení poznatků s netechnickými členy týmu bez časově náročných příprav (vkládání generovaných grafů do PowerPointu nebo podobných programů). Pro velmi malé datové sady, zejména pokud není nutná spolupráce, však může být Deepnote trochu příliš těžkopádný a spuštění Jupyteru (nebo podobného nástroje) lokálně obchází nutnost vystavit vaše data přes API nebo je nejprve nahrát.
📖 Číst více: Nejlepší alternativy Reactu pro frontendové vývojáře
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech, tabulkách nebo dokonce v jiných nástrojích. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic neunikne vaší pozornosti.
7. Mercury Framework (nejlepší pro uživatele Jupyter Notebook)
Webový aplikační framework Mercury je určen především pro uživatele Jupyter Notebook. Díky této platformě nemusíte přepisovat své analýzy dat z Jupyter notebooků do skriptů Python.
Jeho funkce pro vizualizaci dat pomáhají analyzovat a interpretovat data. Tento nástroj také disponuje robustní sadou funkcí pro vytváření interaktivních aplikací, webových stránek, full-stack webových aplikací, reportů a dashboardů. Navíc můžete pomocí OutputDir stahovat soubory notebooků a exportovat notebooky ve formátu PDF/HTML.
Nejlepší funkce Mercury Framework
- Vytvářejte dynamická uživatelská rozhraní pomocí řady interaktivních widgetů, jako jsou posuvníky, rozevírací seznamy, textová pole atd.
- Získejte přístup k ovládání na úrovni buněk a sledujte znovu spuštěné buňky během úprav aplikace, abyste optimalizovali výkon.
- Pomocí řízení přístupu zajistěte bezpečnost aplikace pomocí integrovaného ověřování.
Omezení Mercury Framework
- Mercury má omezené možnosti přizpůsobení
- Pro uživatele, kteří nepoužívají Jupyter, může být použití Mercury spojeno s nutností školení.
- Navrženo pro práci s Jupyter Notebooks, které nemusí být vhodné pro samostatné webové aplikace.
Ceny Mercury Framework
- Mercury je bezplatná platforma s otevřeným zdrojovým kódem. Nabízí však bezplatné i placené plány pro nasazení aplikací.
Plány Mercury Cloud:
- Starter: zdarma
- Pro: 49 $/měsíc
- Podnikání: 149 $/měsíc
Plány s vlastním hostováním:
- Zdarma
- Komerční: 1000 $/rok
- Enterprise: 10 000 $/rok
Hodnocení a recenze Mercury Framework
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
📖 Číst více: 10 alternativ a konkurentů Jupyter Notebook
8. Taipy (nejlepší pro vizualizaci dat)
Stejně jako software pro dashboardy disponuje Taipy výkonnými nástroji pro vizualizaci dat, které vám pomohou vytvářet interaktivní dashboardy pomocí tabulek, grafů, diagramů a map. Jedná se o škálovatelnou platformu, která je vhodná pro komplexní aplikace vyžadující vysoký výkon.
Zatímco Streamlit je určen hlavně pro prototypování, Taipy je vytvořený jak pro prototypování, tak pro produkci. Spouští front-end a back-end na samostatných vláknech, takže aplikace nepadá, když máte spuštěné aplikace na pozadí.
Nejlepší funkce Taipy
- Využijte pokročilé funkce vizualizace dat k prezentaci datových poznatků různými způsoby.
- Přizpůsobte aplikace a řídicí panely pomocí předem připravených nebo vlastních motivů.
- Integrujte s Taipy Studio a získejte přístup k grafickému editoru.
- Spouštějte náročné úkoly na pozadí, aniž byste zpomalili aktuální pracovní postupy.
Omezení Taipy
- Taipy Cloud má některé potíže s nahráváním a opětovné vykreslování stránek je pomalé.
- Jelikož je Taipy relativně nový, postrádá zdroje, které by uživatelům pomohly platformu plně využít.
Ceny Taipy
- Taipy je bezplatná knihovna s otevřeným zdrojovým kódem. Nabízí však také přizpůsobené plány pro firmy a podniky.
Hodnocení a recenze Taipy
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
📖 Další informace: Hledáte další nástroje pro vytváření vlastních projektových dashboardů? Podívejte se na tyto alternativy Softr pro vytváření projektových dashboardů.
9. Datalore (nejlepší pro pomoc s kódováním AI)
Datalore od JetBrains je inteligentní platforma pro spolupráci při vizualizaci a analýze dat. Kombinuje Jupyter Notebooks s asistencí AI kódu, která pomáhá doplňovat kódy a vytvářet interaktivní dashboardy pro vaše obchodní případy použití.
Datalore umožňuje správcům prostředí přizpůsobit vlastní prostředí a interaktivní ovládací prvky pro vytváření dynamických dashboardů a aplikací. Lze jej také hostovat v soukromém cloudu nebo na místě, což vyhovuje vašim dalším potřebám v oblasti přizpůsobení a zabezpečení.
Nejlepší funkce Datalore
- Využijte inteligentní pomoc při kódování pro Python, Scala, Kotlin a R k vytváření různých aplikací.
- Převádějte notebooky na interaktivní datové příběhy a sdílejte statické nebo interaktivní zprávy se zainteresovanými stranami.
- Spolupracujte se svým týmem na kódu v reálném čase a sdílejte poznámkové bloky pomocí odkazů nebo e-mailových pozvánek.
Omezení Datalore
- Podle několika uživatelů má Datalore omezenou kapacitu úložiště, což vede ke ztrátě dat při práci s velkými datovými sadami.
- Software obsahuje chyby a vyžaduje restartování.
Ceny Datalore
- Bez cloudu
- Cloud: 35 $ za uživatele/měsíc
- On-premises: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Datalore
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Datalore?
Je to dobré, zejména pro správu balíčků a reportování. Vyžaduje však jemné řízení oprávnění pro sdílení notebooků a reportů, což podle mě vyžaduje většina podnikových společností.
Je to dobré, zejména pro správu balíčků a reporting. Vyžaduje však jemné nastavení oprávnění pro sdílení notebooků a reportů, což je podle mě požadavek většiny podnikových společností.
10. PixelFree Studio (nejlepší pro uživatele Figma)
PixelFree Studio je platforma pro vývoj aplikací s nízkými nároky na kódování, která plynule převádí návrhy do srozumitelných kódů. S PixelFree můžete generovat PRO-kód v šesti programovacích jazycích – HTML5, React, Vue, Angular, C# pro desktop a #C pro webové aplikace, aby odpovídaly zamýšlenému návrhu aplikace.
Navíc je můžete hostovat odkudkoli, aniž byste byli závislí na knihovnách nebo frameworkách, což vám pomůže implementovat flexibilnější vývojový proces.
Nejlepší funkce PixelFree Studio
- Rychle importujte návrhy Figma a automatizujte převod návrhů do čitelného kódu.
- Generujte nativní kódy, které odpovídají vizuálnímu designu vaší aplikace.
- Spolupracujte se svým týmem na kódu v reálném čase
Omezení PixelFree Studio
- Tento software je při importu návrhů silně závislý na Figma. Pro uživatele, kteří Figma nepoužívají, proto může být méně přístupný.
- Bez knihoven a frameworků může PixelFree postrádat vestavěné komponenty pro aplikace a dashboardy.
Ceny PixelFree Studio
PixelFree Studio má samostatné plány pro jednotlivé a firemní licence. Zde jsou plány firemních licencí.
- 49,95 $/měsíc
- 499 $/rok
- Individuální ceny pro podniková řešení
Hodnocení a recenze PixelFree Studio
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
📖 Další informace: Oddělení zájmů v aplikacích Flutter
Další interaktivní nástroje pro práci s daty
Streamlit a většina alternativ Streamlit se zaměřuje na kód. Vyžadují technické znalosti pro vizualizaci dat. To omezuje jejich přístup pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.
Vizualizace dat však nemusí být tak komplikovaná.
ClickUp je univerzální interaktivní nástroj pro práci s daty bez nutnosti programování, který usnadňuje interpretaci dat. Jeho infrastruktura na podnikové úrovni podporuje vizualizaci a analýzu velkých datových sad, aby vám pomohla činit informovaná rozhodnutí.
Vizualizujte data pomocí vlastních dashboardů
Vytvářejte rozsáhlé interaktivní panely ClickUp, které zainteresovaným stranám poskytují přehledný pohled na aktuální proces, cíle, nadcházející úkoly, priority, vylepšení a další podrobnosti. Přidejte widgety, grafy a diagramy, ukazatele průběhu, tabulky atd., abyste získali celkový přehled o všem – od produktivity týmu až po důležité metriky vývoje.
Chcete se dozvědět více o používání ClickUp Dashboards? Podívejte se na toto video. 👇
Zvyšte produktivitu pomocí integrace dat
Propojte se s více než 1000 integracemi ClickUp, od Figma po GitHub, abyste mohli importovat data, zefektivnit procesy a přistupovat ke všem pracovním postupům bez nutnosti přepínat mezi platformami. Nativní integrace ClickUp vám umožňují propojit platformu s vaším stávajícím technologickým stackem pro plynulý provoz.
Sledujte interakce softwaru pomocí kontextových diagramů
Vizualizujte složité systémové vztahy pomocí tabulek ClickUp Whiteboards. Použijte různé barevně odlišené čáry k rozlišení interakcí, přidejte podrobné poznámky ke každému spojovacímu bodu a provádějte úpravy v reálném čase pomocí rozhraní drag-and-drop.
Spolupracujte se svým týmem na kontextových diagramech a vytvářejte úkoly ClickUp přímo z komponent diagramu. K urychlení procesu můžete také použít šablony kontextových diagramů ClickUp.
Analyzujte trendy pomocí umělé inteligence
Automatizujte analýzu datových sad a získejte poznatky založené na umělé inteligenci s ClickUp Brain. Extrahujte klíčové vzorce, identifikujte korelace a generujte souhrny složitých datových sad. Můžete požádat umělou inteligenci, aby vám vysvětlila trendy v datech jednoduchým jazykem pro větší srozumitelnost. Kromě toho můžete generovat zprávy, získávat návrhy na základě historických trendů a identifikovat anomálie dříve, než ovlivní váš projekt.
Spolupracujte se zainteresovanými stranami v reálném čase
Využijte ClickUp Docs a ClickUp Chat ke spolupráci na návrzích aplikací, kódu, kontextových diagramech a pracovních postupech. Zatímco ClickUp Docs vám pomůže centralizovat zdroje pro vývoj aplikací, požadavky na funkce a zpětnou vazbu, jeho chatovací funkce zefektivní komunikaci mezi členy týmu, takže nikomu nic neunikne.
Zefektivněte pracovní postupy a automatizujte rutinní úkoly
Využijte více než 100 šablon pro automatizaci od ClickUp k řízení rutinních úkolů, analýze dat, vytváření standardních reportů a správě předávání projektů. Můžete automatizovat vývojové pracovní postupy, jako je kontrola kódu, schvalování návrhů, zasílání oznámení o dokončení kontroly, vytváření kontrolních seznamů pro nasazení a další.
S ohledem na všechny robustní funkce ClickUp se jistě zajímáte o cenové plány. Zde je stručný přehled cen ClickUp.
Získejte nejlepší alternativu Streamlit pro vizualizaci dat a tvorbu aplikací
Streamlit je skvělý pro vytváření aplikací zaměřených na data. Pokud však hledáte nástroje pro vytváření dynamičtějších a interaktivnějších aplikací nebo dashboardů, podívejte se na náš seznam alternativ Streamlit.
Všechny alternativy jsou dobré, ale slouží ke konkrétním účelům. Například Taipy zvolte pro lepší front-endové a back-endové operace, Dash pro pokročilé interaktivní funkce a Gradio pro vytváření demoverzí.
Podobně, pokud chcete nástroj pro vizualizaci dat, který je jednoduchý, ale vybavený výkonnými funkcemi, zvažte ClickUp. Umožňuje vám prohlížet a analyzovat data pomocí vlastních dashboardů, automatizovat pracovní postupy a extrahovat klíčové poznatky pomocí AI, spolupracovat v reálném čase a integrovat více než 1000 nástrojů.
Chcete se dozvědět více o ClickUp? Zaregistrujte se zdarma!