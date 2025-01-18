Notion Calendar vs. Google Calendar: Který je lepší?

Žonglujete se třemi různými kalendáři – schůzky vašeho týmu jsou rozptýleny v Google Calendar, termíny projektů jsou v Notion a vy musíte nějakým způsobem sledovat obojí a zároveň zvládat své každodenní úkoly.
Neustálé přecházení mezi kalendáři není jen frustrující, ale také vám ubírá produktivní čas. Nyní už ale nemusíte používat více kalendářů.
Notion i Google nyní nabízejí robustní funkce kalendáře, které mohou být vše, co potřebujete. Výběr mezi nimi však není jednoduchý.
Tento článek vám pomůže vybrat si kalendářovou aplikaci, která bude vyhovovat vašim potřebám. Porovnáme vše od základních funkcí po pokročilé možnosti, abyste mohli učinit informované rozhodnutí a konečně uklidit chaos ve svém kalendáři.
Co je Google Calendar?
Google Calendar je jako váš spolehlivý digitální asistent, který sleduje události ve vašem životě.
Pomůže vám vyvážit hovory s klienty a osobní závazky. Ať už se snažíte skloubit schůzky, vyhnout se nepříjemným dvojitým rezervacím nebo jen sledovat termíny u zubaře, Google Calendar vám pomůže udržet pořádek a kontrolu nad vaším rozvrhem.
Funkce Google Calendar
Aplikace Google Calendar nabízí řadu funkcí, které zjednodušují plánování a organizaci. Pojďme se rychle podívat na některé z nejvýznamnějších funkcí, díky kterým je Google Calendar oblíbenou volbou mnoha profesionálů a podnikatelů.
1. Plánování a správa schůzek
Google Calendar zjednodušuje plánování tím, že vám umožňuje sdílet svůj kalendář s kolegy nebo klienty. Odpadá tak nutnost výměny e-mailů a snadno najdete termín schůzky, který vyhovuje všem. Je to obzvláště užitečný nástroj pro týmy, který zefektivňuje proces plánování.
Funkce opakujících se událostí v Google Calendar automatizuje plánování opakujících se schůzek nebo úkolů. To šetří čas a zajišťuje, že nezmeškáte důležité závazky, ať už se jedná o týdenní schůzky týmu nebo měsíční hodnocení klientů.
V případě potřeby můžete i nadále používat více účtů Google Calendar, abyste mohli spravovat své osobní nebo pracovní kalendáře odděleně, ale na stejné platformě.
2. Integrace s Google Workspace
Pokud žijete v ekosystému Google (např. Gmail, Docs a Drive), můžete vytvářet události přímo z e-mailu, připojovat soubory k schůzkám nebo dokonce generovat odkazy na videokonference pomocí Google Meet. To zjednodušuje pracovní postupy jak pro zaměstnance firem, tak pro podnikatele.
3. Barevné označení událostí
Vizuální typy ocení možnost barevného označení událostí podle typu úkolu – pracovní schůzky modře, osobní schůzky zeleně a termíny červeně. Díky tomu bude váš kalendář vizuálně přitažlivý a vy budete moci rychleji kategorizovat události.
4. Připomenutí a oznámení
Díky přizpůsobitelným připomenutím, která vás upozorní několik minut nebo týdnů před událostí, budete mít své závazky vždy pod kontrolou. Tato funkce je užitečná pro freelancery, kteří spravují více projektů a termínů.
👀 Věděli jste? V Google Kalendáři můžete nastavit připomenutí pro opakující se události, jako jsou týdenní týmové schůzky nebo měsíční platby účtů. Je to fantastický způsob, jak automatizovat svůj rozvrh a zajistit, že nikdy nezmeškáte důležitý úkol.
5. Funkce umělé inteligence
Google Calendar je také přístupný prostřednictvím Gemini, pokročilého asistenta s umělou inteligencí, který zjednodušuje plánování. Můžete vytvářet nebo upravovat události z chatovacího rozhraní Gemini a dokonce získat odpovědi na otázky jako „Kdy jsem se naposledy setkal s paní Lynn?“
Gemini také dokáže automatizovat plánování tím, že navrhuje optimální časy schůzek na základě dostupnosti účastníků, čímž se snižuje čas strávený koordinací harmonogramů.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 7,20 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 14,40 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 21,60 $/uživatel za měsíc
Co je Notion Calendar?
Notion Calendar je flexibilní a přizpůsobitelný kalendářový nástroj integrovaný do širšího ekosystému Notion. Umožňuje vám plánovat, psát a organizovat vše na jednom místě.
Ať už jste zaměstnanec firmy, který řídí jednu schůzku za druhou, nebo malý podnikatel, který žongluje s termíny klientů, Notion Calendar vám pomůže vizualizovat vaše závazky bez chaosu spojeného s přepínáním mezi více aplikacemi.
Funkce kalendáře Notion
Notion Calendar je především o flexibilitě a personalizaci. Na rozdíl od rigidních kalendářových nástrojů vám umožňuje přizpůsobit jej vašemu pracovnímu postupu, ať už jde o správu projektů, sledování návyků nebo prostě jen snahu udržet věci v pořádku.
Podívejme se na některé klíčové funkce, které ji odlišují od ostatních.
1. Automatické blokování
Máte obavy z dvojitého rezervování termínů v kalendáři? Funkce automatického blokování v Notion Calendar zajistí, že omylem nenaplánujete překrývající se události. Můžete si naplánovat den bez rizika konfliktů, protože všechny své závazky uvidíte na jednom místě.
2. Integrované funkce
Notion Calendar se hladce integruje s dalšími funkcemi Notion, jako jsou databáze, poznámky a wiki. To vám umožňuje propojit události v kalendáři s úkoly, projekty a dalšími relevantními informacemi, čímž získáte ucelenější přehled o své práci.
3. Přizpůsobitelné zobrazení
Notion vám umožňuje přizpůsobit kalendář vašim preferencím, ať už dáváte přednost měsíčnímu přehledu, týdennímu rozdělení nebo dennímu seznamu úkolů. Tato flexibilita je neocenitelná, pokud přepínáte mezi časovými osami projektů a termíny více klientů.
4. Správa úkolů ve stylu Kanban
Funkce správy úkolů ve stylu Kanban v Notion Calendar vám umožňuje vizualizovat vaše úkoly a termíny jasně a intuitivně. To vám pomůže efektivněji stanovovat priority vaší pracovní zátěže a sledovat pokrok.
5. Vložené dokumenty
Můžete vkládat poznámky a dokumenty přímo do událostí kalendáře. To znamená, že máte všechny potřebné informace po ruce, ať už se jedná o programy schůzek, stručné informace o projektech nebo poznámky o klientech, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
6. Funkce umělé inteligence
Notion AI je vynikající pro správu a organizaci obsahu, jako je příprava programů schůzek, vytváření akčních položek nebo shrnování uložených informací.
Není však přímo integrována s kalendáři pro vytváření nebo úpravy událostí a ani nedokáže automatizovat plánování úkolů, jako je navrhování optimálních časů schůzek na základě dostupnosti účastníků.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/místo za měsíc
- Podnikání: 18 $/místo za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Notion AI: 10 $/měsíc na člena, jako doplněk k libovolnému tarifu
Google Calendar vs. Notion Calendar: Porovnání funkcí
V předchozích částech jsme prozkoumali funkce Google Calendar a Notion Calendar. Každý z těchto nástrojů vyniká svým vlastním způsobem, v závislosti na vašich konkrétních potřebách – ať už jde o jednoduché řízení času nebo flexibilní plánování úkolů.
Abychom vám pomohli rozhodnout, která z nich nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu stylu, porovnejme je po jednotlivých funkcích:
|Funkce
|Google Calendar
|Notion Calendar
|Vítěz
|Plánování a správa schůzek
|– Snadné sdílení kalendáře pro koordinaci – Opakující se události pro pravidelné schůzky – Eliminuje zdlouhavé domlouvání termínů
|– Automatické blokování, které zabrání dvojímu rezervování termínů – Jednotný přehled pro plánování bez konfliktů – Více přizpůsobitelných pracovních postupů
|Remíza – Google pro jednoduchost – Notion pro flexibilitu
|Integrace s ekosystémem
|– Nativní integrace s Gmailem, Google Drive a Google Meet – Události lze vytvářet přímo z e-mailů
|– Hladké propojení událostí v kalendáři s databázemi, poznámkami a wiki Notion – Holistické řízení projektů
|Notion Calendar – Nabízí hlubší integraci s platformou a vytváří jednotný pracovní prostor pro vše.
|Přizpůsobitelné zobrazení
|– Nabízí měsíční, týdenní a denní zobrazení. – Přehledný a efektivní.
|– Plně přizpůsobitelné zobrazení – přizpůsobte si kalendář tak, aby vyhovoval vašim konkrétním potřebám, jako jsou časové osy projektů nebo termíny klientů.
|Notion Calendar – větší flexibilita a přizpůsobené zobrazení
|Barevné označení událostí
|– Snadné přiřazování barev kategoriím událostí – Vizuální kategorizace událostí, jako jsou schůzky, termíny a úkoly
|– Není tak intuitivní; barevné kódování vyžaduje ruční nastavení
|Google Calendar – jednodušší a vizuálně přitažlivější pro kategorizaci
|Připomenutí a oznámení
|– Přizpůsobitelná upozornění na nadcházející události – Upozornění prostřednictvím aplikace, e-mailu nebo oznámení na zařízení
|– Žádná nativní oznámení; vyžaduje ruční nastavení nebo externí integraci
|Google Calendar – vynikající pro časově citlivá upozornění
|Správa úkolů ve stylu Kanban
|– Není k dispozici
|– Integrované Kanban tabule pro vizualizaci úkolů – Skvělé pro stanovení priorit pracovního vytížení a sledování pokroku
|Notion Calendar – Přináší přidanou hodnotu pro uživatele Notion zaměřené na úkoly
|Vložené dokumenty
|– Připojujte soubory prostřednictvím Google Drive – Omezený počet odkazů nebo příloh pro materiály k jednání
|– Přímé vkládání poznámek, stručných popisů projektů nebo wiki do událostí kalendáře pro okamžitý přístup
|Notion Calendar – Poskytuje bohatší kontext pro události
|Integrace umělé inteligence
|– Plně integrovaný; umožňuje vytváření/úpravu událostí pomocí AI v reálném čase – Umí odpovídat na dotazy prostřednictvím chatu Gemini
|– Vyžaduje ruční zadávání; žádná přímá integrace kalendáře – Omezeno na analýzu ručně uložených dat
|Google Calendar– Poskytuje automatizovaný ekosystém založený na umělé inteligenci pro plánování a správu událostí.
|Snadné použití
|– Jednoduchý a intuitivní design – Minimální náročnost na osvojení
|– Složitější nastavení a praktické používání – Vyžaduje přizpůsobení, aby bylo možné využít jeho plný potenciál
|Google Calendar – vhodnější pro uživatele, kteří potřebují rychlou a okamžitě použitelnou funkcionalitu
Zde je podrobný přehled srovnání obou nástrojů:
1. Plánování a správa schůzek
Oba kalendáře nabízejí robustní funkce pro plánování a správu schůzek. Díky své jednoduchosti a snadnému použití je Google Calendar skvělou volbou pro ty, kteří upřednostňují přímočaré uživatelské rozhraní.
Na druhou stranu Notion Calendar nabízí větší flexibilitu a možnosti přizpůsobení, což uživatelům umožňuje přizpůsobit kalendáře svým konkrétním potřebám.
🏆 Vítěz: Remíza. Výběr bude záviset na požadované úrovni přizpůsobení.
2. Připomenutí a oznámení
Robustní systém připomínek Google Kalendáře s přizpůsobitelnými upozorněními prostřednictvím e-mailu, oznámeními v aplikaci nebo oznámeními na zařízení zajišťuje, že uživatelé mají přehled o svých plánech.
Ačkoli je Notion Calendar funkční, nemá stejnou úroveň nativních funkcí pro oznámení.
🏆 Vítěz: Google Calendar
3. Integrace umělé inteligence
Integrace Google Calendar s Gemini AI poskytuje pokročilejší a automatizovanější plánování.
Ačkoli je Notion Calendar výkonný nástroj pro správu obsahu, jeho funkce umělé inteligence nejsou přímo integrovány do kalendáře.
🏆 Vítěz: Google Calendar
4. Vložené dokumenty
Schopnost Notion Calendar vkládat dokumenty přímo do událostí kalendáře poskytuje bohatší kontext pro schůzky a úkoly.
Integrace Google Kalendáře s Google Drive umožňuje připojovat přílohy, ale není tak plynulá jako v případě dokumentů vložených do Notion.
🏆 Vítěz: Notion Calendar
Google Calendar vs. Notion Calendar na Redditu
Debata o Google Calendar nebo Notion Calendar je horkým tématem na Redditu, kde uživatelé sdílejí své zkušenosti a preference. Pro mnoho lidí se volba odvíjí od konkrétního použití.
Jak komentuje uživatelka Kendra_Whisp:
Google Calendar používám pro všechny úkoly související s časem. Notion používám pro své studijní poznámky, poznámky z hodin, domácí úkoly atd. Jsou to tedy zcela odlišné účely.
Uživatelé Redditu často chválí integraci Google Calendar za jeho plynulé funkce plánování, zejména díky integraci umělé inteligence, jako je Gemini. Komentáře zdůrazňují jeho schopnost automatizovat plánování schůzek, navrhovat optimální časy na základě dostupnosti a poskytovat funkce hlasového ovládání.
Na druhou stranu uživatelé Redditu poznamenávají, že ačkoli Notion Calendar postrádá automatizační a integrační schopnosti Google Calendar, vyniká v komplexní správě úkolů a organizaci obsahu.
Redditová vlákna se však často shodují v jednom klíčovém bodě: Google Calendar předčí Notion Calendar pro všechny, kteří hledají pokročilé plánování integrované s umělou inteligencí, synchronizaci v reálném čase a automatizaci.
Jak to vyjádřil jiný uživatel, Howyll:
…díky možnosti pracovat na úkolech přímo v kalendáři je Notion velmi užitečný. Ale pokud jde o jednodušší věci, jako je nastavení opakujících se úkolů, snadná synchronizace kalendáře a přehledné a praktické zobrazení kalendáře bez námahy, je pravděpodobně lepší volbou Google Calendar.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Notion Calendar a Google Calendar
Ačkoli Google Calendar a Notion Calendar nabízejí spolehlivá řešení pro správu vašeho rozvrhu, mohou být nedostatečné, pokud jde o komplexní týmovou spolupráci, správu projektů a řízení operací.
ClickUp je naopak aplikace pro práci, která kombinuje nejlepší aspekty kalendáře, správce úkolů a nástroje pro řízení projektů. Zde je návod, jak na to:
ClickUp má výhodu č. 1: Komplexní zobrazení kalendáře
Kalendář ClickUp nabízí plynulý způsob, jak flexibilně a přesně spravovat rozvrhy. Na rozdíl od kalendářů Notion a Google vám ClickUp umožňuje vizualizovat práci v přizpůsobitelných zobrazeních a snadno upravovat délku úkolů.
Ať už koordinujete události nebo sladíte časové osy úkolů, ClickUp uchovává vše na jednom místě, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Na rozdíl od tradičních kalendářů vám kalendář ClickUp umožňuje:
- Nastavte si připomenutí a termíny , abyste měli přehled o důležitých datech, nezmeškali důležité termíny a pomocí funkce drag-and-drop rychle přeplánovali úkoly a schůzky.
- Synchronizujte svůj kalendář s Google Workspace, Outlookem a dalšími oblíbenými externími kalendáři, abyste měli všechny své úkoly a události na jednom snadno přístupném místě.
- Přizpůsobte si zobrazení kalendáře tak, aby vyhovovalo vašemu jedinečnému pracovnímu postupu a preferencím. Přepínejte mezi denním, týdenním, měsíčním nebo seznamovým, tabulkovým a kalendářovým zobrazením a najděte nejlepší způsob, jak organizovat svůj kalendář.
Kalendář ClickUp proměňuje plánování v dynamické, komplexní řešení pro zvýšení produktivity, které hladce kombinuje koordinaci událostí, správu úkolů a přizpůsobení pracovních postupů.
ClickUp má výhodu č. 2: Předem připravené šablony kalendáře
Šablona kalendáře ClickUp je navržena tak, aby přesně transformovala způsob, jakým plánujete, stanovujete priority a provádíte úkoly. Kombinuje plánování, sledování a přizpůsobení do jednoho plynulého nástroje.
Ať už organizujete svůj den nebo řídíte velké projekty, tato šablona kalendáře zajistí, že vše zůstane jednoduché a přístupné. Na rozdíl od běžných plánovacích nástrojů vám tato šablona umožňuje:
- Zobrazte si svůj rozvrh přehledně: Plánujte úkoly a časové osy v plně přizpůsobitelných rozvrženích. Šablona se přizpůsobí vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu, ať už se jedná o denní, týdenní nebo měsíční zobrazení.
- Propojte úkoly s termíny: Integrujte termíny a milníky přímo do svého kalendáře, což usnadní sledování pokroku v reálném čase. Přesouvejte položky bez námahy pomocí funkce drag-and-drop.
- Stanovte priority a automatizujte pracovní postupy: Upřednostněte úkoly a zajistěte, aby byly důležité položky zvýrazněny. Díky možnostem automatizace odpadají opakující se plánovací úkoly, což šetří značné množství času a úsilí.
Šablona kalendáře ClickUp je více než jen nástroj pro plánování kalendáře – je to komplexní systém, který zjednodušuje plánování, optimalizuje produktivitu a zajišťuje, že jsou zohledněny všechny detaily. Je to dokonalý plánovač, který daleko předčí omezené možnosti Notion a Google Calendar.
Kombinujte tuto šablonu se šablonou kalendáře úkolů ClickUp a maximalizujte svou produktivitu.
Vytvořte si seznam úkolů v této šabloně pro denní plánování, přiřaďte úkoly a stanovte termíny. Poté přepněte do zobrazení kalendáře ClickUp, abyste si mohli vizualizovat svůj rozvrh a mít přehled o svém pracovním vytížení.
ClickUp One Up #3: Správa schůzek
Funkce ClickUp Meetings revolučním způsobem mění způsob, jakým týmy plánují, vedou a sledují schůzky, a to díky integraci plánování s nástroji pro správu schůzek, správu úkolů a spolupráci.
Na rozdíl od samostatných platforem, jako jsou Google a Notion, ClickUp vytváří centralizované centrum, kde jsou naplánované schůzky hladce propojeny s konkrétními výsledky, což zajišťuje produktivitu v každé fázi.
S ClickUp Meetings můžete:
- Usnadněte přípravu schůzek: Vytvářejte programy, přidělujte úkoly před schůzkou a připojujte potřebné dokumenty přímo k událostem schůzky. Tato integrovaná příprava eliminuje zbytečné dohadování a udržuje účastníky v souladu.
- Spolupracujte v reálném čase: Používejte během schůzek dokumenty ClickUp a tabule ClickUp k brainstormingu nápadů, společnému pořizování poznámek a sdílení úkolů. Ani Google Calendar, ani Notion Calendar nenabízejí tuto úroveň spolupráce.
- Proměňte diskuse v akci: Přiřazujte úkoly (a dokonce i komentáře) členům týmu a zajistěte tak odpovědnost a dodržování úkolů. ClickUp propojuje diskuse s řízením projektů, čímž snižuje čas ztrávený opakovanými následnými kontrolami.
- Využijte analytiku: Sledujte efektivitu schůzek a produktivitu týmu pomocí podrobných reportů.
ClickUp Meetings promění rutinní schůzky v efektivní jednání tím, že překlenuje propast mezi plánováním a realizací. Jedná se o komplexní řešení, které zlepšuje spolupráci, zvyšuje efektivitu a dodává schůzkám význam.
💡 Tip pro profesionály: Využijte funkce ClickUp založené na umělé inteligenci k automatizaci opakujících se úkolů, jako je vytváření programů schůzek nebo shrnování poznámek ze schůzek. Ušetříte tak drahocenný čas a budete se moci soustředit na strategičtější práci.
ClickUp One Up #4: Integrace s nástroji třetích stran
ClickUp Integrations nabízí propojení s různými externími nástroji, což z něj činí výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, který propojuje plánování, správu úkolů a optimalizaci pracovních postupů.
Díky těmto integracím můžete propojit své oblíbené nástroje, aniž byste museli přepínat mezi několika aplikacemi, což vám ušetří čas a zjednoduší práci.
Mezi příklady integrací ClickUp patří:
- Synchronizace Google Calendar: Hladká synchronizace úkolů a podrobností událostí mezi ClickUp a Google Calendar v reálném čase. Aktualizace v jedné platformě se okamžitě promítnou do druhé, takže váš rozvrh zůstane aktuální a centralizovaný.
- Synchronizace úkolů Google Calendar: Synchronizujte úkoly Google přímo s Google Calendar a zobrazujte termíny, časy zahájení a termíny splnění. Přizpůsobte si, co synchronizujete – vyberte konkrétní stavy úkolů, přidělené osoby nebo úrovně priority a filtrujte tak, co se zobrazí ve vašem kalendáři.
- Integrace s Calendly: Propojte Calendly s ClickUp a automatizujte plánování. Pozvánky na schůzky a podrobnosti o plánování se automaticky vytvářejí jako úkoly v ClickUp, což umožňuje snadné sledování a následné kroky.
Splňte své úkoly díky komplexnímu kalendáři
Volba mezi kalendářem Notion, kalendářem Google nebo ClickUp závisí na vašich konkrétních potřebách a preferencích.
Zatímco Google Calendar nabízí jednoduchost a snadné použití a Notion Calendar poskytuje pokročilé možnosti přizpůsobení, ClickUp nabízí komplexnější a přizpůsobitelnější řešení.
ClickUp vám umožňuje řídit svůj čas díky pokročilým funkcím, hladké integraci a robustním funkcím pro správu úkolů.
Ať už jste samostatný podnikatel nebo člen velkého týmu, začněte s ClickUp zdarma, abyste zvýšili produktivitu a dosáhli svých cílů.