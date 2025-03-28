11 nejlepších nástrojů pro psaní výzkumných prací s využitím umělé inteligence v roce 2025

Myšlenka na psaní komplexní výzkumné práce naplňuje většinu lidí existenciální hrůzou.
I když jste pilný akademik nebo profesionál, který miluje výzkum a publikování článků a projektových zpráv, vytvoření dokonalého výzkumného článku, který splňuje nejpřísnější redakční standardy, může být náročné.
Vstupte do světa AI. I když jsou někdy vnímáni s nedůvěrou, dobří autoři výzkumných prací o AI mohou váš proces psaní zrychlit, zjednodušit a vylepšit.
Našli jsme 11 nástrojů založených na umělé inteligenci, které vám pomohou snížit zátěž spojenou s řízením výzkumu a psaním článků. Tyto nástroje vás podpoří po celou dobu, bez ohledu na to, jak složitý nebo nudný je daný úkol.
⏰ 60sekundové shrnutí
Ať už potřebujete pomoc s výzkumem nebo samotným procesem psaní, tyto nástroje vám pomohou:
- ClickUp (nejlepší pro správu dokumentace a spolupráci v oblasti umělé inteligence)
- Quillbot (nejlepší pro rychlé parafrázování a vylepšování textu)
- Jennin AI (nejlepší pro akademické psaní)
- Litmaps (nejlepší pro rešerše literatury)
- SciSpace (nejlepší pro vědecké PDF soubory)
- PaperPal (komplexní nástroj pro psaní akademických textů založený na umělé inteligenci)
- Jasper AI (nejlepší pro psaní obsahu obecně)
- Perplexity (nejlepší konverzační vyhledávač)
- Scite. ai (nejlepší pro akademický výzkum)
- Scholarcy (nejlepší pro shrnování akademických výzkumů a učebnic)
- Mendeley (nejlepší pro správu referencí)
Co je to výzkumná práce?
Výzkumná práce je forma akademického psaní, která poskytuje podrobnou analýzu, hodnocení nebo interpretaci konkrétního tématu. Výzkumné práce se vyznačují tím, že se opírají o empirické důkazy.
Na rozdíl od běžných akademických esejí používají výzkumné práce statistické údaje a existující výzkumy k podpoře argumentů. Navíc dodržují přísná pravidla citování, aby uvedly původní zdroje.
Výzkumné práce jsou v oborech jako věda zásadní. Jsou primárním způsobem sdílení nových poznatků a objevů. Vzhledem k jejich důležitosti vyžadují výzkumné práce obecně formální a objektivní jazyk. Tento tón pomáhá odstranit osobní zaujatost a zajišťuje, že výsledky jsou prezentovány jasně.
Výzkumníci se snaží formulovat své závěry a podložit je pádnými důkazy, aby ostatní mohli na jejich výzkumu snadněji stavět.
👀 Věděli jste? Psaní výzkumné práce není totéž jako psaní výzkumného návrhu. Výzkumný návrh má za cíl zajistit financování a zdroje pro shromáždění dat potřebných pro kompletní výzkumnou práci.
Co byste měli hledat u autora výzkumných prací v oblasti umělé inteligence?
Autoři článků o umělé inteligenci obvykle využívají velké jazykové modely (LLM). Tyto modely čerpají z obrovských datových sad, které jsou trénovány pomocí strojového učení.
Po dostatečném tréninku mohou tyto modely vést „konverzace“. AI můžete přimět k generování odpovědí nebo obsahu zadáním pokynů.
To je to, co dělá nástroje pro psaní AI generativními. Vezmou váš vstup a na oplátku vygenerují nový, relevantní text.
Co byste tedy měli hledat u autora výzkumných prací v oblasti umělé inteligence? Zde je několik důležitých vlastností, které je třeba zvážit:
- Podpora citací: Hledejte nástroje AI, které vám pomohou formátovat citace a odkazy v požadovaném stylu – ušetří vám to spoustu času.
- Kontrola nad výstupem: Najděte nástroj, který vám umožní kontrolovat styl, tón a směr generovaného textu, aby vaše práce zůstala skutečně vaší vlastní.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Ušetřete čas díky webové aplikaci, která je intuitivní a snadno ovladatelná. Měla by vám pomoci využívat AI pro dokumentaci, nikoli proces komplikovat.
- Detekce plagiátů: Vyberte si autora AI, který obsahuje vestavěnou kontrolu plagiátů, abyste mohli zaručit originalitu a kvalitu své práce a mít klid v duši.
- Cenová dostupnost: Hledejte nástroje, které nabízejí dobrou hodnotu, aniž by vás zatěžovaly dalšími náklady.
Pochopení toho, co definuje dobrý generátor výzkumných prací o umělé inteligenci, je pouze začátek. Dalším krokem je to nejdůležitější – vyhodnocení a výběr toho nejlepšího pro vás!
💡 Tip pro profesionály: Nástroje umělé inteligence často aktualizují své funkce. Přihlaste se k odběru newsletterů nebo sledujte vývojáře, abyste měli přehled o nových funkcích, které by mohly zlepšit váš proces psaní.
11 nejlepších AI pro psaní výzkumných prací
Nástroj pro psaní článků o umělé inteligenci vám pomůže snížit čas strávený „rutinní prací“, jako je shrnování dlouhých výzkumných článků, organizování složitých dat nebo generování nápadů pro váš další článek.
Využijte těchto 11 nástrojů ke zlepšení efektivity psaní i správy dokumentů.
1. ClickUp (nejlepší pro správu dokumentace a spolupráci v oblasti umělé inteligence)
ClickUp je komplexní nástroj pro správu práce, který zjednodušuje správu výzkumu, plánování a organizaci projektů. Je navržen tak, aby vám pomohl udržet pořádek při spolupráci na dokumentech a dalších úkolech souvisejících s výzkumem.
Vše v ClickUp je integrováno s ClickUp Brain, AI asistentem platformy, který pohání její funkce.
ClickUp Brain je velmi výkonný. Mezi jeho nejlepší funkce patří:
- Zhušťujte dlouhé výzkumné práce do stručných shrnutí a zdůrazňujte klíčové body a podstatné detaily, abyste rychleji získali přehled. Můžete dokonce upravit tón, hloubku a čitelnost shrnutí tak, aby vyhovovalo vašemu publiku.
- Působí jako sparing partner pro brainstorming mezer ve výzkumu po literární rešerši.
- Pomůžeme vám rychleji napsat první návrhy vašich prací – stačí zadat data a zadat Brainovi, jaký styl a tón potřebujete.
- Umožní vám psát vysoce kvalitní práce díky sdílení návrhů na výběr slov, délku textu, tón a další.
Ať už potřebujete rychlý přehled nebo hlubší analýzu, Brain vám tento proces usnadní.
ClickUp Brain může také spravovat celý váš pracovní prostor, sdílet inteligentní poznatky pro lepší správu úkolů a zvýšit vaši produktivitu.
ClickUp Docs také zjednodušuje celý proces výzkumu. Tato funkce vám umožňuje vytvářet, upravovat a spolupracovat na článcích v reálném čase. Můžete také ukládat veškerou literaturu k přezkoumání v Docs, čímž centralizujete své zdroje, takže strávíte méně času hledáním informací a více času jejich zpracováním a syntézou.
ClickUp také nabízí řadu přizpůsobitelných šablon, které vyhoví vašim potřebám v oblasti výzkumu a shrnování. Můžete je použít pro vše od plánování výzkumu po dokumentaci procesů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rychle generujte souhrny výzkumných poznámek, kapitol knih nebo chatových zpráv přímo v ClickUp.
- Vložte automaticky generovaný blok s přehledem pro rychlý přehled dokumentů nebo stránek.
- Identifikujte další kroky na základě svých dokumentů, chatů a výzkumných poznámek pomocí AI.
- Propojte pracovní postupy s integrovanými dokumenty, dashboardy v reálném čase a šablonami pro pořizování poznámek.
Omezení ClickUp
- Nahrávání souborů PDF nebo externích souborů může vyžadovat další krok k integraci nástrojů třetích stran.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
2. Quillbot (nejlepší pro rychlé parafrázování a vylepšování textu)
QuillBot je nástroj pro parafrázi a vylepšení textu založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje psaní výzkumných prací. Nástroj nabízí několik režimů, které se hodí pro různé styly psaní, takže si každý autor výzkumné práce může vybrat ten, který mu nejlépe vyhovuje.
Srdcem QuillBot je funkce Paraphraser, která nabízí sedm jedinečných režimů pro přepisování textu: Standardní, Plynulý, Formální, Jednoduchý, Kreativní, Rozšířit a Zkrátit.
Režimy Standard a Fluency jsou dostupné zdarma. Režim Creative však vyžaduje registraci účtu a ostatní režimy jsou dostupné s členstvím.
Paraphraser umožňuje přepisování synonym, zatímco Fluency se zaměřuje na opravu gramatiky a zlepšení soudržnosti. Pro většinu lidí je však standardní režim více než dostačující.
Po přepsání můžete dokonce kliknout na libovolné slovo a zobrazit alternativní synonyma. Funkce Synonyma vám navíc umožňuje kontrolovat délku a přesnost vět.
Strukturu vět můžete upravit podle svých potřeb, což vám usnadní další vylepšování vaší práce.
Nejlepší funkce Quillbot
- Vytvářejte shrnutí ve formě odstavců nebo odrážek.
- Zobrazte srovnání původního textu a shrnutí vedle sebe.
- Zlepšete kvalitu textu pomocí integrovaných nástrojů pro parafráze a kontrolu gramatiky.
- Pomocí posuvníku upravte délku svého shrnutí.
Omezení Quillbotu
- Příležitostné problémy mohou vést k dodatečnému času strávenému řešením potíží.
- Omezený měsíční limit stránek a slov, a to i u placených tarifů.
Ceny Quillbot
- Bezplatný tarif
- Premium: 9,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze Quillbot
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
3. Jenni AI (nejlepší pro akademické psaní)
Co získáte, když spojíte sílu zpracování přirozeného jazyka s precizností akademických nástrojů? Jenni AI.
Jedná se o pokročilého asistenta psaní, který vám pomůže psát efektivně. Původně byl vytvořen jako nástroj B2B SEO, nyní se specializuje na akademické psaní a nabízí přesné generování obsahu.
Osobní vyhledávač Jenni AI pomáhá budovat databázi důvěryhodných zdrojů. Do Jenni AI můžete importovat výzkumné práce a akademické články, které pak bezplatný autor AI použije k tvorbě obsahu.
Nejlepší funkce Jenni AI
- Udržujte kontrolu nad každou větou díky přístupu generování po jednotlivých řádcích.
- Vyberte si správný styl psaní – přesvědčivý, formální nebo akademický.
- Pomocí integrované kontroly plagiátů můžete vyhledat potenciální problémy a navrhnout alternativy.
- Použijte AskJenny pro svůj projekt nebo techniky psaní, aniž byste opustili editor.
- Díky funkci Autocomplete získáte návrhy pro psaní v reálném čase, abyste udrželi plynulost a vyhnuli se tvůrčí krizi.
Omezení Jenni AI
- Někteří uživatelé mohou neustálé návrhy vnímat jako rušivé.
- AskJenni může občas poskytovat obecné odpovědi na podrobné akademické otázky a může mít potíže s vysoce specializovanými tématy.
Ceny Jenni AI
- Zdarma
- Neomezený: 30 $/měsíc
- Tým a instituce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jenni AI
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
🧠 Zajímavost: Několik předních časopisů také začalo používat AI k prověřování článků z hlediska plagiátorství a jazykové kvality před jejich odesláním k recenzi.
4. Litmaps (nejlepší pro rešerše literatury)
Litmaps je výkonný nástroj určený k podpoře výzkumných pracovníků při organizování a vizualizaci jejich výzkumu, což z něj činí cenný nástroj pro psaní výzkumných prací v oblasti umělé inteligence.
Ať už začínáte od nuly nebo vycházíte z rozsáhlé výzkumné knihovny, Litmaps vám umožní objevit klíčové studie a vlivné práce k vašemu tématu pouhými několika kliknutími.
Díky tomu, že budete mít náskok ve výzkumu, můžete strávit méně času hledáním článků a více se soustředit na svůj aktuální výzkum.
Litmaps vám také pomáhá udržet si přehled díky automatickým e-mailovým upozorněním, kdykoli jsou publikovány nové články související s vaším tématem. Díky tomu vám nikdy neuniknou důležité novinky ve vašem oboru.
Nejlepší funkce Litmaps
- Prohledávejte rozsáhlý katalog s více než 270 miliony výzkumných prací.
- Identifikujte nejrelevantnější články na základě citací a odkazů.
- Organizujte a vizualizujte výzkumná témata pomocí nástrojů pro mapování mysli a správu referencí.
- Sledujte pokrok svého výzkumu a uchovávejte všechny zdroje na jednom místě.
Omezení Litmaps
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma nabízí omezené možnosti vizualizace.
Ceny Litmaps
- Zdarma
- Pro Education: 12,50 $/měsíc
- Pro Commercial: 50 $/měsíc
- Tým: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Litmaps
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
5. SciSpace (nejlepší pro vědecké soubory PDF)
Literární rešerše je nevyhnutnou součástí výzkumného psaní a často může být také nejčasově náročnější. Procházení nesčetných dokumentů a zdrojů pro vaši literární rešerši může být velmi zdlouhavé.
Naštěstí nástroj SciSpace pro rešerši literatury zjednodušuje rešerši literatury. Tento nástroj založený na umělé inteligenci, který byl navržen tak, aby vám pomohl rychle provádět systematické rešerše, zjednodušuje porovnávání a analýzu více výzkumných prací.
Můžete rychle vytáhnout shrnutí klíčových částí z každé výzkumné práce, jako je úvod, abstrakt, metody a závěry.
Nejlepší funkce SciSpace
- Extrahujte klíčové pojmy, témata a vzorce z vědeckých článků během několika minut.
- Prohledávejte rozsáhlé úložiště s více než 282 miliony výzkumných prací pomocí klíčových slov nebo témat.
- Pomocí maticové funkce můžete filtrovat a získávat poznatky z relevantních prací.
- Využijte integrované nástroje pro správu citací pro lepší organizaci.
Omezení SciSpace
- Vzhledem k široké škále funkcí vyžaduje pro některé uživatele určitou dobu na osvojení.
- Omezený přístup k pokročilým funkcím bez placeného předplatného
Ceny SciSpace
- Základní: Zdarma
- Premium: 20 $/měsíc
- Laboratoře a univerzity: 18 $/měsíc na uživatele (minimálně dva uživatelé)
Hodnocení a recenze SciSpace
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
6. PaperPal (nejlepší všestranný nástroj pro psaní s využitím umělé inteligence pro akademiky)
PaperPal je specializovaný nástroj umělé inteligence pro psaní výzkumných prací. Nabízí pokročilé kontroly gramatiky, podporu citačních stylů a podporu akademického psaní.
Tento nástroj poskytuje přístup k více než 250 milionům výzkumných článků, nabízí vědecky podložené odpovědi na otázky a generuje citace ve více než 10 000 stylech.
Ať už potřebujete pomoc s brainstormingem, vytvářením osnov, shrnutí a abstraktů nebo psaním e-mailů do časopisů, PaperPal je nástroj umělé inteligence, který vám pomůže se všemi aspekty akademického psaní.
Můžete dokonce získat překlady z více než 25 cizích jazyků do angličtiny, abyste zachovali integritu svého výzkumu a zároveň vylepšili své psaní.
Komplexní zpráva PaperPal o připravenosti k odevzdání zkontroluje váš rukopis z hlediska více než 30 jazykových a technických problémů. Nabízí také návrhy synonym na základě publikované literatury, aby se zlepšila srozumitelnost textu.
Nejlepší funkce PaperPal
- Poskytněte podrobná jazyková doporučení pro zlepšení výzkumného psaní v angličtině.
- Zajistěte strukturální a technickou konzistenci celého rukopisu.
- Nabízí pomoc s jazykem a gramatikou v reálném čase při psaní.
- Podpora více než 1 300 oborů s přizpůsobenými návrhy pro psaní
- Hladká integrace s MS Word pro snadné použití ve vašem stávajícím pracovním postupu.
Omezení PaperPal
- Funkčnost je omezena hlavně na rukopisy v anglickém jazyce, což snižuje užitečnost pro texty v jiných jazycích než angličtině.
Ceny PaperPal
- Zdarma
- Prime: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze PaperPal
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
7. Jasper AI (nejlepší pro psaní obsahu obecně)
Ačkoli je Jasper AI primárně určen pro marketing, je také výkonnou platformou pro tvorbu obsahu, která využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) k analýze dat z různých online zdrojů.
Na základě zadání klíčových slov nebo témat může Jasper generovat nápady na obsah a pomáhat při tvorbě blogových příspěvků, obsahu pro sociální média, e-mailů a dalších textů.
Jednou z nejlepších funkcí Jasperu je ovládání tónu. Můžete určit tón, který odpovídá vaší cílové skupině nebo osobnosti. To pomáhá zajistit, že váš obsah zasáhne správnou notu a rezonuje s čtenáři.
Jasper také poskytuje užitečné návrhy na optimalizaci, které vám pomohou zlepšit vaše psaní a ke kterým máte přístup prostřednictvím různých šablon.
Další důležitou funkcí je „Boss Mode“ od Jasperu, díky kterému můžete psát až pětkrát rychleji. V tomto režimu stačí zadat příkazy a Jasper se postará o zbytek.
Mějte však na paměti, že zrychlení procesu může mít vliv na kvalitu a obsah může působit obecnějším dojmem.
V režimu Boss Mode máte také přístup k předem připraveným šablonám nebo „receptům“, jako je „Napište o (klíčové slovo)“. Tyto recepty můžete přizpůsobit svým konkrétním potřebám, což z Jasperu dělá univerzální nástroj pro mnoho typů obsahu.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Napište dlouhé texty, jako jsou články, eseje nebo dokonce knihy, za pouhých 15 minut.
- Podpora více než 25 jazyků pro tvorbu vícejazyčného obsahu
- Diktujte své nápady přímo Jasperovi a vytvářejte obsah bez použití rukou.
- Přepište text tak, aby odpovídal různým úrovním čtení a byl přístupnější širšímu publiku.
- Integrujte nástroje jako Grammarly, Copyscape a Surfer pro plynulou tvorbu obsahu.
Omezení Jasper AI
- Přináší méně efektivní výsledky u vysoce specializovaných nebo technických témat.
- Generuje irelevantní obsah nebo odpovědi, které nemusí odpovídat vašemu zadání.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
8. Perplexity (nejlepší konverzační vyhledávač)
Perplexity AI je pokročilý autor esejí využívající umělou inteligenci a konverzační vyhledávač, který k interpretaci vašich otázek využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP). Poté prohledává web, aby shromáždil relevantní informace, a poskytuje jasné, dobře strukturované odpovědi.
Shrnutí obvykle obsahuje vše, co potřebujete, ale pokud chcete podrobnější informace, můžete si prohlédnout původní zdroje.
Pokud se například zeptáte: „Jaké jsou výhody živého chatu?“, Perplexity:
- Prohledávejte autoritativní webové stránky a shromažďujte informace.
- Uveďte citace pro každý zdroj.
- Nabídněte obrázky a videa, které pomohou objasnit dané téma.
Tento nástroj využívá modely GPT-4 a Claude-3 k shromažďování a poskytování nejpřesnějších a nejrelevantnějších výsledků.
Jednou z jeho nejlepších vlastností je závazek k transparentnosti. Cituje všechny zdroje použité k generování odpovědí, což je neocenitelné pro výzkum nebo informované rozhodování.
Nejlepší funkce Perplexity
- Získejte citace všech zdrojů uvedených v odpovědi.
- Prohledávejte širokou škálu materiálů, včetně časopisů, sociálních médií a zpravodajských webů.
- Získejte interaktivní vyhledávací zážitek prostřednictvím Perplexity Copilot pro objasnění a hlubší porozumění.
Omezení Perplexity
- V některých oblastech chybí široká škála indexovaných dat.
- Odpovědi závisí na velikosti a rozmanitosti datových sad, což může ovlivnit jejich kvalitu.
Ceny Perplexity
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Enterprise Pro: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Perplexity
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Přečtěte si také: Průvodce systémy pro správu znalostí [typy a příklady použití]
9. Scite. ai (nejlepší pro akademický výzkum citací)
Pokud jste někdy psali výzkumnou práci, víte, jak zdlouhavé může být sestavování citací všech vašich zdrojů. Scite.ai je chytrý online asistent, který vám pomůže tento problém vyřešit.
Tento nástroj čerpá odpovědi přímo z více než 32 milionů výzkumných prací a poskytuje přesné informace. Můžete dokonce nahrát své vlastní dokumenty, které AI použije ve svých odpovědích, což usnadňuje integraci vašich odkazů a zdrojů do vašeho výzkumu.
Scite AI také obsahuje praktické rozšíření prohlížeče, které integruje různé výzkumné platformy. To vám umožní snadný přístup k citacím při čtení článků online.
S pluginem Scite Zotero můžete dokonce vidět, jak jiné výzkumné články citovaly, zmínily nebo vyvrátily vaše odkazy.
Nejlepší funkce Scite. ai
- Získejte přístup k více než 1,2 miliardám citací pro komplexní výzkum.
- Ptejte se jednoduchým jazykem a získejte odpovědi z 32 milionů článků.
- Povolte nahrávání dokumentů, abyste do odpovědí mohli začlenit osobní reference a preferovanou literaturu.
- Sledujte důležité metriky týkající se vašich publikací pomocí funkce Scite Digest.
Omezení Scite. ai
- Omezené reakce AI na existující literaturu, potenciálně chybějící nový nebo interdisciplinární výzkum
- Současné pokročilé možnosti filtrování mohou být bez předchozích zkušeností nebo školení složité na používání.
Ceny Scite. ai
- Osobní: 20 $/měsíc
- Organizace: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Scite. ai
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
10. Scholarcy (nejlepší pro shrnování akademických výzkumů a učebnic)
Pomocí pokročilých technologií, jako je zpracování přirozeného jazyka (NLP) a strojové učení (ML), Scholarcy zhušťuje dlouhé zprávy a výzkumné práce do jasných a srozumitelných shrnutí.
Tyto souhrny zdůrazňují hlavní myšlenky, což vám umožní rychle pochopit obsah.
Skutečná síla Scholarcy spočívá v jeho schopnosti rozebrat složité koncepty. Vytváří snadno čitelné souhrny výzkumných článků, které pokrývají klíčové body, metody a závěry.
Díky tomu je ideální pro výzkumníky, kteří musí procházet velké množství materiálu, ale chtějí se soustředit na to nejdůležitější.
Nejlepší funkce Scholarcy
- Přizpůsobte si své shrnutí tak, aby vyhovovalo vašemu stylu čtení, pomocí funkce „Enhance“ (Vylepšit).
- Ukládejte shrnutí jako interaktivní kartičky a uchovávejte je ve své osobní knihovně.
- Pomocí rozšíření prohlížeče můžete generovat shrnutí přímo z online článků.
- Exportujte souhrny v různých formátech, abyste je mohli snadno integrovat s jinými nástroji.
- Vytvářejte seznamy odkazů a bibliografií přímo z akademických textů.
Omezení Scholarcy
- U složitějších dokumentů trvá zpracování déle.
- Pro přístup k prémiovým funkcím, jako je knihovna Scholarcy, je nutné placené předplatné.
Ceny Scholarcy
- Zdarma
- Scholarcy Plus: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Scholarcy
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
11. Mendeley (nejlepší pro správu referencí)
Mendeley je výkonný nástroj pro správu referencí, který pomáhá výzkumným pracovníkům vyhledávat, organizovat, číst a citovat akademické práce. Jeho rozsáhlá digitální knihovna usnadňuje vyhledávání a organizování prací pro budoucí použití.
Můžete vkládat poznámky do dokumentů, psát citace a dokonce vytvářet anotované bibliografie. Díky tomu je správa výzkumných projektů mnohem jednodušší.
Správce citací této platformy je obzvláště užitečný pro pedagogy nebo výzkumníky, kteří potřebují zkontrolovat přesnost a konzistenci citací.
Správce odkazů vám pomůže vytvářet citace z široké škály zdrojů. Ať už se jedná o webové stránky, soubory PDF nebo výzkumné práce, Mendeley usnadňuje správu příloh a organizaci vašich souborů.
Nejlepší funkce Mendeley
- Získejte přístup k rozsáhlé databázi s více než 100 miliony článků od různých vydavatelů.
- Snadno generujte odkazy, citace a bibliografie v různých stylech časopisů.
- Synchronizujte napříč platformami, včetně Windows, Mac, Linux a všech webových prohlížečů.
- Spravujte svou knihovnu přidáváním článků přímo z prohlížeče nebo importováním z počítače.
- Najděte pracovní příležitosti s přístupem k více než 250 000 pozicím v oblasti vědy, technologie a zdravotnictví.
Omezení Mendeley
- Někteří uživatelé uvádějí, že desktopová aplikace vás velmi často odhlásí, což je frustrující, když jste uprostřed projektu.
Ceny Mendeley
- Zdarma
- Plus: 4,99 $/měsíc
- Výhoda: 9,99 $/měsíc
- Max: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mendeley
- G2: 4,3/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Využijte kombinaci nástrojů AI, abyste zkrátili čas strávený výzkumem a psaním a měli tak více času na analýzu a inovace.
Zlepšete své výzkumné psaní s ClickUp
Existuje spousta působivých nástrojů umělé inteligence, které vám mohou pomoci při psaní výzkumných prací a esejí. Mnohé z těchto platforem tvrdí, že nabízejí originální obsah a ušetří vám čas.
Pokud však hledáte řešení, které přesahuje rámec základního výzkumného psaní, je ClickUp tou nejlepší volbou.
Díky pokročilým funkcím, jako je správa citací, návrhy v reálném čase a hladká integrace, vám ClickUp ušetří čas a zvýší produktivitu.
Extrahování klíčových bodů z konkrétní výzkumné práce nebo zkrácení dlouhého článku – pro ClickUp není žádný výzkumný úkol příliš obtížný.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a uvidíte rozdíl ve svých výzkumných pracích!