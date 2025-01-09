10 nejlepších estetických aplikací pro plánování, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů

Vytváření seznamů úkolů pomocí digitálních plánovačů vnáší do vašeho dne jasnost a strukturu, díky čemuž se můžete snáze soustředit na to, co je opravdu důležité.
A estetická aplikace pro denní plánování je jako třešnička na dortu. Díky ní budete chtít aplikaci používat a udržovat si přehled.
V tomto článku se budu zabývat deseti nejlepšími estetickými aplikacemi pro plánování. Čtěte dál. ☕️
⏰ 60sekundové shrnutí
Objevte aplikace pro plánování, které kombinují krásný design s výkonnými funkcemi pro sledování cílů, které vám pomohou zůstat organizovaní.
- ClickUp: Nejlepší pro digitální plánování založené na umělé inteligenci
- Sunsama: Nejlepší pro osobní produktivitu
- Todoist: Nejlepší pro gamifikované plánování
- Notion: Nejlepší pro vytváření vlastních pracovních postupů
- Trello: Nejlepší pro vizualizaci denních úkolů
- Good Notes: Nejlepší pro digitální pořizování poznámek
- Ellie Planner: Nejlepší pro jednoduché a intuitivní plánování
- Cute Calendar Schedule Planner: Nejlepší pro denní plánování s barevným kódováním
- Fantastical: Nejlepší pro integraci s iCloud
- Structured: Nejlepší pro vytváření denního rozvrhu
Co byste měli hledat v estetických aplikacích pro plánování?
Při výběru estetické aplikace pro denní plánování je důležité hledat nejen funkčnost, ale i vizuálně přitažlivý design. Zde je několik klíčových věcí, které je třeba zvážit:
🧩 Interaktivní widgety
Widgety usnadňují kontrolu úkolů, přidávání událostí nebo sledování návyků z domovské obrazovky a zároveň dodávají vašemu digitálnímu prostoru nádech elegance. Estetické plánovače často nabízejí krásně navržené widgety s přizpůsobitelnými barvami, rozvrženími a ikonami, díky kterým je sledování vašeho pokroku vizuálně příjemné. Tyto widgety také pomáhají s budováním návyků tím, že udržují vaše rutiny v popředí.
📋 Správa úkolů pomocí drag and drop
Díky funkci drag-and-drop se reorganizace úkolů stává vizuálně příjemným zážitkem. Hledejte nástroje pro správu úkolů, které vám umožní plynule přesouvat úkoly mezi kategoriemi, časovými osami nebo úrovněmi priority a zároveň si užít plynulé animace a přehledné rozvržení.
📅 Chytré připomenutí
Připomínky vám nejen pomáhají udržet si přehled, ale také je lze esteticky integrovat do vašeho plánovače díky elegantnímu designu, uklidňujícím tónům a přizpůsobitelným oznámením. Chytré připomínky vám pomohou budovat konzistenci v úkolech a rutinách a zároveň podporují vytváření návyků. Krásně navržená připomínka zajistí, že zůstanete produktivní, aniž byste se cítili přetížení, a vytvoří pocit klidu a soustředění.
📝 Volný prostor pro nápady
Volný prostor vám umožní brainstormovat a mapovat nápady kreativním a vizuálně přitažlivým způsobem. Díky možnostem barevných náčrtků, elegantních rozvržení a neomezeného přizpůsobení tato funkce promění váš plánovač v krásné plátno pro vaše myšlenky.
10 nejlepších estetických aplikací pro plánování, které můžete použít
Zde je stručný přehled nejlepších estetických aplikací pro plánování:
|AI Aesthetic Planner
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Digitální plánování založené na umělé inteligenci
|Plánování s podporou umělé inteligence, sledování cílů, přehledové panely pro sledování
|K dispozici je bezplatný tarif a ceny začínají na 7 USD za uživatele.
|Sunsama
|Osobní produktivita
|Přetahování úkolů, automatické aktualizace, režim soustředění
|20 $ za měsíc
|Todoist
|Plánování formou hry
|Integrované připomenutí, přizpůsobená oznámení, společné projekty, přidělování úkolů
|K dispozici je bezplatná verze a cena začíná na 5 USD za uživatele a měsíc.
|Notion
|Vytváření vlastních pracovních postupů
|Plná přizpůsobitelnost, strukturování úkolů, kanbanové tabule
|K dispozici je bezplatný tarif a ceny začínají na 12 USD za místo a měsíc.
|Trello
|Jednoduchá aplikace pro plánování
|Přiřazování úkolů, komentáře ke kartám, sdílení souborů, integrace aplikací
|K dispozici je bezplatný tarif a ceny začínají na 6 USD za uživatele a měsíc.
|Good Notes
|Digitální poznámky
|Snadný import, úpravy dokumentů, studijní materiály, synchronizace s iCloud
|Ceny na míru
|Ellie Planner
|Jednoduché a intuitivní plánování
|Odhad času, sledování času, přílohy souborů, správa informací
|K dispozici je bezplatný tarif a ceny začínají na 9,99 $ za měsíc.
|Roztomilý kalendář
|Mobilní aplikace
|Zobrazení událostí, barevné poznámky, deník nálad, vlastní plánovače, samolepky a motivy
|Ceny na míru
|Fantastical
|Integrace s iCloud
|Sjednocené rozhraní, úkoly a připomenutí, integrace Zoom, integrace týmů, úpravy časového pásma
|Cena začíná na 4,75 $ měsíčně při ročním vyúčtování.
|Strukturované
|Aplikace s hodinovým časovým osou
|Úkoly a připomenutí, integrace Zoom, integrace týmů
|Ceny na míru
Pojďme se nyní na tyto aplikace podívat podrobněji.
1. ClickUp (nejlepší pro digitální plánování založené na umělé inteligenci)
Estetické plánovače nejsou o aplikacích, které vypadají efektně, ale spíše o nástrojích, které mají krásu v jednoduchosti a nabízejí uspokojení z dosažených výsledků. Jak rád říkám, jde o design zaměřený na účel.
To je důvod, proč se mi ClickUp jako digitální plánovač líbí. Spojuje vše na jednom místě, od úkolů po cíle a nápady. Navíc má správné množství prvků, díky kterým je estetický, aniž by působil přetíženě.
ClickUp Calendar View mi pomáhá vizualizovat můj rozvrh a mít přehled o událostech a časových plánech projektů, takže mi neunikne žádný termín. Mohu také synchronizovat externí kalendáře, přetahovat úkoly a filtrovat svůj kalendář podle projektu, přiděleného úkolu nebo priority, abych se mohl soustředit na to nejdůležitější.
ClickUp má přesně tu správnou šablonu denního plánovače, se kterou můžete začít. Plánování si můžete zjednodušit pomocí předem připravených šablon, jako je šablona denního plánovače ClickUp. Pomůže vám uspořádat všechny úkoly do různých kategorií, jako jsou pracovní a osobní, stanovit priority úkolů a vizualizovat jejich průběh.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte přehled o svém pokroku, termínech a úkolech díky plně přizpůsobitelným dashboardům ClickUp.
- Spravujte své denní úkoly snadno díky přehledné struktuře, podúkolům a prioritám pomocí aplikace ClickUp Tasks.
- Sledujte čas, který strávíte plněním úkolů, pomocí aplikace Time Tracker od ClickUp, abyste mohli efektivně spravovat svůj rozvrh a zvýšit produktivitu.
- Vytvořte si nástěnku s vizemi, přidávejte poznámky a přidělujte úkoly pomocí ClickUp Whiteboards.
- Zůstaňte v obraze a snadno plňte úkoly díky včasným připomenutím pomocí ClickUp Reminders.
- Definujte a sledujte cíle projektu a rozdělte je na konkrétní kroky pomocí ClickUp Goals.
- Získejte denní aktualizace svých úkolů a projektů s ClickUp Brain, výkonným AI asistentem ClickUp.
Omezení ClickUp
- Má mírnou naučnou křivku.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Myslím si, že Clickup je skvělý. Proč? Je to jednoduché. Stačí pár kliknutí a mohu naplánovat týden pro 4 osoby a všichni, včetně našich zákazníků, mají přehled. Je to efektivní, logické a snadno srozumitelné. Navíc si každý může navrhnout vlastní zobrazení, dashboardy atd., což je velmi individuální.
2. Sunsama (nejlepší pro osobní produktivitu)
Sunsama je užitečná aplikace pro správu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Denní přehled poskytuje jasný obraz o vašem rozvrhu, včetně úkolů, schůzek a událostí, což výrazně usnadňuje plánování. Jednou z funkcí, kterou jsem shledal obzvláště užitečnou, je přidávání e-mailů, které vyžadují pozornost, a vyhrazení času na jejich vyřízení.
Úkoly můžete také plánovat v kalendáři nebo je z kalendářových událostí převádět na úkoly, což vám pomůže udržet vše přehledně uspořádané. Pokud používáte nástroje jako Asana, GitHub nebo Jira, můžete úkoly snadno importovat. Co mě zaujalo, byla možnost převádět konverzace ze Slacku na úkoly – díky tomu vám neunikne nic důležitého, ať už v práci, nebo v osobním životě.
Nejlepší funkce Sunsama
- Přetahujte důležité úkoly z různých aplikací pro správu projektů, jako jsou Trello, Asana, Jira a další.
- Získejte automatické aktualizace importovaných úkolů, které pomáhají udržovat synchronizaci.
- Vytvářejte úkoly z e-mailů, zpráv ve Slacku a událostí v kalendáři
- Využijte režim Focus, který vám pomůže soustředit se na nejdůležitější úkoly.
Omezení aplikace Sunsama
- Tato aplikace nabízí omezené integrace a nefunguje s iCal, Confluence ani Google Drive.
Ceny Sunsama
- 20 $ za měsíc
Hodnocení a recenze Sunsama
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
3. Todoist (nejlepší pro gamifikované plánování)
Todoist je sofistikovaný a zároveň estetický plánovač, který organizuje vaše dny do přehledných seznamů úkolů. Pomáhá vám filtrovat úkoly podle dnů, kategorií a priorit. Za splnění úkolů získáváte body Karma, což přidává zábavný motivační prvek a povzbuzuje vás k udržení konzistentní série úkolů.
V aplikaci Todoist můžete vytvářet opakující se úkoly, což usnadňuje sledování návyků nebo plánování úkolů, které se opakují denně, týdně nebo měsíčně. Navíc je přidávání úkolů rychlé a intuitivní. Například zadáním „Odeslat zprávu do pátku do 14:00“ se úkol automaticky naplánuje se správným časem.
Nejlepší funkce Todoist
- Nastavte si vestavěné připomenutí, abyste nezmeškali termíny a zůstali v obraze.
- Vytvářejte vlastní oznámení pro důležité úkoly, abyste mohli efektivně stanovovat priority.
- Sdílejte projekty s ostatními, abyste mohli hladce spolupracovat a zůstat v souladu.
- Přiřazujte úkoly a sledujte pokrok společně, což je ideální pro týmové projekty nebo rodinné plánování.
Omezení Todoist
- Vyžaduje lepší offline funkčnost a více integrací s aplikacemi třetích stran.
Ceny Todoist
- Začátečník
- Výhoda: 5 $ za uživatele a měsíc
- Podnikání: 8 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2500 recenzí)
Co říkají o Todoistu skuteční uživatelé?
Pro mě je Todoist jako záchranný kruh. Snadno se nastavuje a opravdu pomáhá vše přehledně rozdělit do seznamů úkolů, a to i u velkých projektů s mým týmem. Navíc velmi usnadňuje změnu termínů.
4. Notion (nejlepší pro vytváření vlastních pracovních postupů)
Notion je vizuálně přitažlivý plánovací nástroj, který kombinuje seznamy úkolů, poznámky a správu projektů do jedné aplikace. Na rozdíl od tradičních plánovačů nabízí Notion flexibilitu při vytváření vlastních pracovních postupů, organizování informací v databázích a prohlížení úkolů nebo projektů v různých formátech, jako jsou seznamy, tabule nebo kalendáře.
Skvělou vlastností aplikace Notion je její přizpůsobitelnost. Můžete navrhovat šablony a rozvržení, které vyhovují vašim jedinečným potřebám. Pokud chcete týdenní plánovač, můžete si ho nastavit, nebo pokud potřebujete databázi pro sledování pracovních úkolů, můžete si ji také vytvořit. Notion také umožňuje sdílené prostory, což usnadňuje sdílení projektů a poznámek s týmem.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Přizpůsobte si úkoly, projekty a poznámky tak, aby vám co nejlépe vyhovovaly.
- Využijte nástroje jako Kanban tabule, kalendáře a databáze pro všestrannou organizaci.
- Umožněte spolupráci v reálném čase, aby členové týmu mohli hladce spolupracovat.
- Sdílejte dokumenty a projekty pro efektivní týmovou práci a produktivitu
Omezení aplikace Notion
- Počáteční fáze učení může být náročná kvůli rozsáhlým možnostem přizpůsobení.
Ceny aplikace Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $ za místo za měsíc
- Podnikání: 18 $ za místo za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 8000 recenzí)
5. Trello (nejlepší pro vizualizaci denních úkolů)
Rozhraní Trello s funkcí drag-and-drop usnadňuje přesouvání úkolů mezi různými fázemi dokončení. Je skvělé pro sledování pracovních postupů, ať už řídíte týmový projekt nebo plánujete své osobní cíle.
Nejlepší na Trello je jeho jednoduchost. Můžete vytvářet esteticky příjemné tabule s přizpůsobitelnými motivy pro různé projekty, přidávat vizuálně odlišné seznamy pro konkrétní fáze (např. „Úkoly“, „Probíhá“, „Hotovo“) a používat barevné karty pro úkoly. Podporuje také štítky, termíny a přílohy, což usnadňuje přidávání kontextu k vaší práci.
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte úkoly v přizpůsobitelných pracovních postupech s intuitivním rozhraním.
- Umožněte spolupráci týmu díky možnostem přiřazovat úkoly, komentovat karty a sdílet soubory.
- Pro lepší funkčnost je můžete propojit s aplikacemi třetích stran, jako jsou Slack, Google Drive, Google Calendar a další.
Omezení aplikace Trello
- Bezplatný plán má omezení týkající se power-upů (integrace) a využití tabulek, což může omezovat náročné uživatele.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 12,50 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 210 $ za uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Na Trellu se mi nejvíce líbí jeho vizuální jednoduchost a flexibilita. Je snadné organizovat úkoly, přesouvat je mezi jednotlivými fázemi a spolupracovat s mým týmem. Ať už pracuji na obsahu blogu, videích na YouTube nebo jiných marketingových projektech, intuitivní rozhraní Trella s funkcí drag-and-drop umožňuje hladké řízení.
6. Good Notes (nejlepší pro digitální pořizování poznámek)
GoodNotes je aplikace pro digitální poznámky určená pro ty, kteří chtějí organizovat ručně psané nebo psané poznámky intuitivním a efektivním způsobem. Napodobuje zážitek z psaní do zápisníku, ale přidává výkonné digitální funkce, jako je vyhledávání, organizace a přizpůsobení. GoodNotes je ideální pro zaznamenávání nápadů, anotování dokumentů pro profesionální i osobní účely nebo dokonce pro skicování.
Výjimečnou funkcí aplikace GoodNotes je možnost psát rukou. Můžete psát pomocí stylusu a aplikace přesně zachycuje pocit psaní na papíře. Umožňuje vám také organizovat poznámky do digitálních složek a poznámkových bloků (podobně jako nástroj pro správu projektů), takže vše snadno najdete.
Nejlepší funkce aplikace GoodNotes
- Užijte si realistický zážitek z psaní rukou, ideální pro ty, kteří preferují psaní rukou.
- Snadné importování a anotování souborů PDF, ideální pro úpravy dokumentů nebo studijních materiálů
- Synchronizujte poznámky mezi zařízeními pomocí iCloudu a zajistěte si tak přístupnost kdekoli.
- Zjednodušte si digitální pořizování poznámek pomocí šablon GoodNotes
Omezení aplikace GoodNotes
- Nepodporuje spolupráci v reálném čase, což může omezit možnosti použití v týmu.
Ceny GoodNotes
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace GoodNotes
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Goodnotes?
Goodnotes je snadno použitelná a flexibilní aplikace, která nabízí nejlepší zážitek z psaní rukou, jaký jsem pro Apple iPad a Apple Pencil našel. Aplikaci používám denně jak pro práci, tak pro osobní účely.
7. Ellie Planner (nejlepší pro jednoduché a intuitivní plánování)
Ellie Planner je minimalistická, ale roztomilá kalendářová aplikace pro organizaci úkolů, událostí a rutin v čistém prostředí bez rušivých prvků. Díky svému zaměření na jednoduchost je Ellie ideální pro ty, kteří preferují přímočarý přístup k plánování bez zbytečných funkcí.
Ellie se zaměřuje na vytvoření rovnováhy kombinací nejlepších aplikací pro denní plánování úkolů se sledováním návyků. Aplikace vám umožňuje nastavit denní priority, plánovat rutiny a sledovat vaše dlouhodobé cíle.
Nejlepší funkce aplikace Ellie Planner
- Kategorizujte úkoly pomocí štítků pro rychlou identifikaci a filtrování.
- Rozdělte složité úkoly na zvládnutelné dílčí úkoly a zefektivněte tak svůj pracovní postup.
- Přiřaďte úkolům odhadovanou dobu trvání a sledujte skutečně strávený čas, abyste zlepšili časové řízení.
- Přidejte k úkolům obrázky a další soubory pro komplexní správu informací.
Omezení aplikace Ellie Planner
- Chybí mu pokročilé funkce, jako je filtrování úkolů a přizpůsobitelné panely pro zobrazení celkového pokroku.
Ceny aplikace Ellie Planner
- Zdarma
- Ellie Pro: 9,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze aplikace Ellie Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Cute Calendar Schedule Planner (nejlepší pro barevně označené denní plánování)
Cute Calendar Schedule Planner je uživatelsky přívětivá mobilní aplikace, která vám pomůže efektivně spravovat váš čas a zároveň dodá vašemu každodennímu plánování špetku šarmu. Integruje funkce jako seznam úkolů, poznámky, deník, připomenutí, sledování návyků a aktualizace počasí, takže všechny vaše plánovací potřeby můžete řešit na jedné platformě.
Nejlepší funkce aplikace Cute Calendar
- Synchronizuje se s vaším stávajícím kalendářovým systémem, včetně Google Kalendáře, a poskytuje denní, týdenní, měsíční a seznamové zobrazení vašich událostí.
- Vytvářejte barevné poznámky a veďte deník nálad, abyste zaznamenali své každodenní zážitky a reflexe.
- Přizpůsobte si svůj plánovač pomocí různých samolepek, barevných schémat a motivů, které odrážejí váš styl.
- Vytvořte si nové návyky a sledujte svůj denní pokrok, abyste podpořili svůj osobní růst.
Omezení aplikace Cute Calendar
- Pouze mobilní aplikace, webová verze není k dispozici.
Ceny aplikace Cute Calendar
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Cute Calendar
- Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Do online deníku přidejte sekci pro psaní třířádkových reflexí každý den. Zahrňte otázky jako „Co mě dnes rozesmálo?“ nebo „Co mě dnes potrápilo?“ To vám pomůže všimnout si pozitivních aspektů vašeho dne, i když je rušný nebo stresující.
9. Fantastical (nejlepší pro integraci s iCloud)
Fantastical je skvělá aplikace pro kalendář, která vám usnadní správu vašeho rozvrhu. Jednou z mých oblíbených funkcí je zadávání přirozeným jazykem, díky kterému je vytváření událostí a připomínek rychlé a jednoduché.
Fantastical vám umožňuje vytvářet šablony pro opakující se události a úkoly a snadno připojovat soubory k Google nebo iCloud, takže všechny důležité informace o vašich úkolech a událostech máte na jednom místě. Velmi užitečné jsou také integrované aktualizace počasí a nástroje pro spolupráci, jako je integrace Zoom.
Nejlepší funkce aplikace Fantastical
- Rychle plánujte události a připomenutí zadáváním nebo vyslovováním jednoduchých frází.
- Spojte úkoly, připomenutí a události do uživatelsky přívětivého rozhraní.
- Integrujte je se Zoomem a Microsoft Teams a spravujte virtuální schůzky bez problémů.
- Automatické přizpůsobení událostí pro uživatele pracující v různých časových pásmech
Omezení aplikace Fantastical
- Některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze s prémiovým předplatným.
Ceny Fantastical
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Individuální: 4,75 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Rodiny: 7,50 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Teams: 4,75 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
Fantastické hodnocení a recenze
- Capterra: 4,8/5 (20 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Fantastical?
Fantastical je velmi snadno použitelná. Má příjemné uživatelské rozhraní s flexibilními zobrazeními. Přidávání událostí je snadné a aplikace disponuje funkcí inteligentního textu.
10. Structured (nejlepší pro vytváření denního rozvrhu)
Structured je krásně navržená aplikace pro plánování dne, která vám pomůže zorganizovat váš rozvrh tím, že jej rozdělí na přehlednou časovou osu po jednotlivých hodinách. Díky vizuálně přitažlivému a jednoduchému rozhraní je Structured ideální pro ty, kteří si chtějí naplánovat svůj den, aniž by byli zahlceni příliš mnoha funkcemi.
Umožní vám přidávat své myšlenky, sledovat návyky a integrovat schůzky, takže budete mít všechny osobní i pracovní úkoly na jednom místě. Structured je skvělý pro studenty, profesionály nebo kohokoli, kdo rád plánuje svůj den do detailu.
Strukturované nejlepší funkce
- Naplánujte si celý týden tak, že každému úkolu přiřadíte konkrétní čas.
- Nastavte si denní, týdenní nebo měsíční opakující se úkoly pro rutiny nebo návyky, které chcete dodržovat.
- Funguje hladce na všech zařízeních a zajišťuje, že vaše plány jsou vždy aktuální.
Strukturovaná omezení
- Je určen pro osobní použití a postrádá funkce pro týmovou spolupráci.
Strukturované ceny
- Ceny na míru
Strukturované hodnocení a recenze
- Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: V estetické aplikaci pro plánování si vyhraďte část pro shromažďování náhodných inspiračních prvků, jako jsou citáty, útržky lístků nebo momentky. Berte to jako digitální zásuvku plnou kreativních nápadů, které vás budou motivovat.
Používejte ClickUp jako svůj digitální plánovač
Roztomilé aplikace pro plánování usnadňují organizaci úkolů a sledování produktivity díky svému krásnému designu, jasným barvám a inspirativním rozvržením. Proměňují plánování v příjemný zážitek a pomáhají vám zůstat odhodlaní plnit své úkoly a dosahovat cílů. Mnohé z těchto estetických plánovačů však postrádají možnosti spolupráce v reálném čase nebo sledování pokroku.
Pokud hledáte online plánovač typu „vše v jednom“, který jde nad rámec estetiky, vyzkoušejte ClickUp. Díky své výkonné funkci AI ClickUp zefektivňuje plánování úkolů, plánování projektů, sledování pokroku a spolupráci v reálném čase. Ať už plánujete svůj den, sledujete cíle nebo spravujete projekty, ClickUp poskytuje nástroje, které vyhovují vašim potřebám a udržují vše organizované, což z něj dělá nejlepší aplikaci pro denní plánování.
Jste připraveni zvýšit svou produktivitu? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!