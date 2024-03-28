Komplexní průvodce 10 nejlepšími integracemi Google Kalendáře v roce 2025

Jako nepostradatelný nástroj pro plánování a organizaci se Google Kalendář stal nedílnou součástí našeho každodenního osobního i pracovního života. Mnoho funkcí tohoto nástroje nám pomáhá dosáhnout vyšší produktivity a efektivního řízení času.
Ale co když existuje způsob, jak ještě více zvýšit svou produktivitu? S integracemi Google Kalendáře to můžete dokázat a ještě mnohem víc.
Správné integrace vám pomohou odhalit skrytý potenciál Google Kalendáře a využít jej jako něco víc než jen aplikaci pro plánování. Váš kalendář se může snadno synchronizovat s jinými nástroji a aplikacemi, vylepšit pracovní postupy a zvýšit efektivitu.
V tomto článku se podíváme na nejlepší integrace Google Kalendáře.
Co byste měli hledat v integracích Google Kalendáře?
Zde jsou věci, na které byste se měli zaměřit při integraci Google Kalendáře:
- Kompatibilita: Ujistěte se, že integrace je kompatibilní s různými zařízeními a platformami, které používáte (stolní počítače, mobilní zařízení, různé operační systémy atd.).
- Snadné použití: Hledejte integrace s uživatelsky přívětivým rozhraním a jednoduchým nastavením. Cílem je zjednodušit váš pracovní postup, ne ho zkomplikovat.
- Synchronizace: Zkontrolujte, zda integrace umožňuje plynulou synchronizaci mezi Google Kalendářem a dalšími nástroji a platformami. Tím zajistíte, že váš plán bude vždy aktuální.
- Přizpůsobení: Nejlepší je vybrat integrace, které nabízejí funkce přizpůsobení, abyste mohli nastavení přizpůsobit podle svých preferencí a konkrétních potřeb.
- Automatizace: Používání integrací, které automatizují funkce Google Kalendáře, vám může pomoci ušetřit čas. Hledejte integrace, které automatizují připomenutí a funkce, jako jsou šablony denního plánovače, vytváření událostí a další funkce šetřící čas.
- Oznámení: Flexibilní nastavení oznámení vám umožňuje přijímat připomenutí způsobem, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu, ať už prostřednictvím e-mailu, vyskakovacích oken nebo jiných kanálů.
- Spolupráce: Pokud vaše každodenní práce vyžaduje plynulou spolupráci, zvažte integrace, které usnadňují sdílení kalendářů, společné plánování a snadnou komunikaci.
- Zákaznická podpora: Spolehlivá zákaznická podpora dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, výrazně přispívá ke zlepšení vaší zkušenosti. Hledejte integrace, které poskytují kvalitní zákaznickou podporu, abyste mohli rychle řešit problémy a získávat odpovědi.
10 nejlepších integrací Google Kalendáře pro rok 2024
Díky těmto integracím Google Kalendáře už nebudete muset neustále kontrolovat svůj kalendář. Zde je 10 nejlepších integrací, které můžete v roce 2024 využít.
1. ClickUp
ClickUp je přizpůsobitelná platforma pro produktivitu, spolupráci a řízení projektů pro týmy všech velikostí a oddělení. Nabízí více než 1 000 integrací a více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, které zefektivní vaše pracovní postupy a zajistí, že budete mít své projekty pod kontrolou.
Integrace ClickUp s Google Kalendářem vám umožňuje automaticky (a okamžitě) synchronizovat vaše události napříč platformami. Můžete také získat přehled o svých denních, týdenních a měsíčních úkolech.
Kromě toho můžete pomocí univerzálního vyhledávání ClickUp rychle vyhledávat soubory v ClickUp, připojených aplikacích a dokonce i na svém lokálním disku. Pomocí rozšířeného vyhledávání rychle najdete své oblíbené aplikace (bez nutnosti je jednotlivě vyhledávat).
Nejlepší na tom je, že univerzální vyhledávání poskytuje lepší a personalizovanější výsledky, čím déle jej používáte.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte projekty, získejte podrobnosti o úkolech a prohlížejte si kalendář podle dne, týdne nebo měsíce pomocí zobrazení kalendáře ClickUp. Můžete okamžitě plánovat úkoly, třídit je podle priority a stavu a používat obousměrnou synchronizaci pro Google Kalendář a ClickUp.
- Získejte včasná připomenutí a rychle je spravujte pomocí ClickUp Reminders.
- Pomocí šablony kalendáře ClickUp můžete organizovat své projekty do přehledných částí pomocí vlastních stavů, polí a zobrazení.
- Využijte šablonu týdenního kalendáře ClickUp a získejte aktuální informace o svých událostech a úkolech v reálném čase.
- Využijte šablonu ročního kalendáře ClickUp, abyste získali přehled o svých plánovaných událostech v průběhu celého roku.
- Organizujte svou každodenní práci, připomenutí a události pomocí funkce Domů v ClickUp. Vytvořte si osobní seznam, přistupujte ke své nedávné práci, sledujte přiřazené komentáře a mnoho dalšího pomocí této funkce.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé si stěžovali na pomalé odezvy.
- Náročná křivka učení
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ měsíčně za uživatele
- Business: 12 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Zoom
Společnost Zoom, založená v roce 2013, nabízí vynikající služby v oblasti videokonferencí, online chatování a virtuálních schůzek. V roce 2024 má tento ikonický nástroj přes 300 milionů denních uživatelů. Vzhledem k tomu, že virtuální schůzky tvoří velkou část našeho života, může integrace s vaším kalendářem usnadnit a zefektivnit vaši práci.
Integrace Zoom meeting – Google Calendar vám umožňuje plánovat, připojovat se a spravovat schůzky přímo z vašeho kalendáře. Můžete spolupracovat s lidmi v reálném čase, protože příslušní uživatelé mohou dostávat oznámení a připomenutí o nových událostech v kalendáři Google přímo v aplikaci.
Nejlepší funkce Zoom
- Připojte se k schůzkám přímo z aplikace kalendáře
- Naplánujte schůzky během chvilky výběrem Zoom v sekci „přidat konferenci“. Zoom automaticky vytvoří odkaz.
- Převádějte své e-maily na schůzky a sdílejte pozvánky se všemi
- Pomocí obousměrné synchronizace zajistíte, že všechny schůzky, ať už vytvořené v Zoomu nebo v Google Kalendáři, budou automaticky synchronizovány ve všech integrovaných aplikacích.
- Schůzku můžete smazat nebo upravit přímo v Google Kalendáři. Změny budou k dispozici také v aplikaci Zoom.
Omezení Zoom
- K dispozici pouze pro uživatele Google Workspace.
- Změna role hostitele Zoom pomocí akce Změnit vlastníka v Google Kalendáři nezmění hostitele v Zoom.
Ceny Zoom
- Základní: zdarma
- Pro: 14,99 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 21,99 $ měsíčně na uživatele
- Business Plus: 26,99 $ měsíčně za uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,6/5 (více než 54 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
3. Google Docs
Google Docs je online textový editor, který vám umožňuje vytvářet nápady v reálném čase na jakémkoli zařízení. Můžete snadno spolupracovat s členy svého týmu, provádět změny, označovat osoby a sdílet dokumenty s příslušnými osobami.
Díky funkci Smart Compose, hlasovému psaní a návrhům pravopisu a gramatiky můžete také psát chytřeji a rychleji.
Google vám umožňuje hladce propojit Docs s dalšími aplikacemi Google, jako jsou Google Sheets, Google Calendar, Google Slides atd. Můžete vytvářet události v kalendáři přímo z Docs, přidávat programy a zápisy z jednání a mnoho dalšího.
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon Google Kalendáře, které vám pomohou udržet pořádek v práci
Nejlepší funkce Google Docs
- Připojte zápisy z jednání přímo k vybrané události v Google Kalendáři.
- Přidejte nové informace o událostech v kalendáři pomocí Google Docs.
- Vytvořte koncept události v Kalendáři v Docs zadáním @calendar event draft a snadno jej sdílejte s Google Kalendářem.
- Přidejte osoby do pole Hosté pomocí @ a zadáním e-mailové adresy.
- Spolupracujte s ostatními a provádějte změny v reálném čase.
Omezení Google Docs
- Vytváření událostí kalendáře v Docs je k dispozici pouze v Google Workspace.
Ceny Google Docs
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Docs
- G2: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 28 000 recenzí)
4. Slack
Slack je cloudová platforma pro komunikaci a spolupráci týmů, která spojuje týmy. Můžete vytvářet samostatné kanály pro konkrétní projekty, sdílet soubory a automatizovat rutinní úkoly.
Integrace Slacku s jednou z nejlepších kalendářových aplikací vám umožní vytvářet schůzky, snadno plánovat události, přidávat připomenutí a dostávat pravidelné oznámení. Díky této integraci můžete získávat denní nebo týdenní souhrny kalendáře.
Nejlepší funkce Slacku
- Pomocí tlačítka zkratek můžete vytvořit událost přímo ze Slacku.
- Synchronizujte svůj kalendář se stavem ve Slacku, aby váš tým věděl, kdy jste k dispozici.
- Nechte si zasílat připomenutí před začátkem události a připojte se k jednání přímo z připomenutí ve Slacku.
- Získejte aktualizace, pokud dojde ke změnám v detailech události.
- Snadno sdílejte zápisy a publikujte je na jakémkoli kanálu pomocí integrace Google Kalendáře.
Omezení Slacku
- Někteří uživatelé si stěžovali na technické potíže s oznámeními.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 6,67 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 12,50 $ měsíčně za uživatele
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 32 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
5. Calendly
Calendly je platforma pro automatizaci plánování a oblíbená alternativa k Google Kalendáři. Automatizuje a zjednodušuje plánování pro týmy i jednotlivce tím, že sdílí vaši dostupnost pro schůzky, umožňuje automatické plánování pro více osob a nabízí více než 100 integrací.
Integrace Google Kalendáře s Calendly vám umožňuje přístup ke všem typům událostí, výběr dostupných časů, ukládání událostí, automatické přidávání podrobností k událostem a mnoho dalšího. Integrace vám pomůže ušetřit značné množství času a zdrojů.
Nejlepší funkce Calendly
- Zajistěte, aby se vám nikdy nestalo, že budete mít dvojí rezervaci, a nechte Calendly kontrolovat váš Google Kalendář v reálném čase.
- Zkontrolujte dostupné časy ve více kalendářích Google a sdílejte je prostřednictvím e-mailu.
- Automaticky nastavte časové rezervy mezi různými schůzkami, abyste předešli vyčerpání.
- Automaticky přidávejte podrobnosti, jako jsou odkazy na videokonference, do událostí v Google Kalendáři.
Omezení Calendly
- Někteří uživatelé považovali integraci s více kalendáři za složitou.
- Náročné osvojení ve srovnání s alternativami Calendly
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $ měsíčně za jedno místo
- Týmy: 20 $ měsíčně za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 400 recenzí)
6. Zapier
Zapier poskytuje snadnou automatizaci pro více než 6 000 aplikací, aby vám pomohl používat různé aplikace ve stejném pracovním postupu. Jeho integrace s Google Kalendářem patří samozřejmě mezi nejlepší dostupné integrace.
Integrace Zapieru s vaším kalendářem vám umožní propojit Google Kalendář s tisíci aplikacemi, které umožňují automatizaci a zvýšení produktivity. Také vám umožní automatizovat integrace pomocí šablon Zapieru.
Nejlepší funkce Zapier
- Zaměřte se na nejdůležitější úkoly díky automatizaci integrací.
- Snadno přidávejte události z Microsoft Outlooku do Google Kalendáře
- Spojte je s aplikacemi jako Trello, Gmail, Notion, Any. do, ClickUp a dalšími.
- Vytvářejte nové karty Trello. Úkoly ClickUp z událostí kalendáře
- Kopírování událostí z Google Kalendáře do jiného kalendáře
Omezení Zapier
- Někteří uživatelé považují Zapier za pomalý.
- Začátečníci měli zpočátku potíže s jeho používáním.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Starter: 29,99 $ měsíčně
- Profesionální: 73,50 $ měsíčně
- Tým: 103,50 $ měsíčně
- Společnost: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 700 recenzí)
7. GoToMeeting
GoToMeeting je online software pro schůzky, který nabízí jednotnou správu, vysoce kvalitní zvuk a bezpečné schůzky. Tento software činí virtuální schůzky a spolupráci přístupnějšími a snadnějšími než kdykoli předtím.
Integrace Google Kalendáře s GoToMeeting vám umožňuje plynule plánovat a spravovat schůzky přímo z kalendáře.
Nejlepší funkce GoToMeeting
- Hladce plánujte a aktualizujte schůzky přímo
- Snadno se připojte k nadcházejícím schůzkám
- Přejděte z jedné schůzky na druhou, aniž byste opustili prostředí Google.
Omezení GoToMeeting
- Někteří lidé si stěžovali na nedostatek návodů.
- Bezplatný tarif má omezené možnosti.
Ceny GoToMeeting
- Zdarma
- Profesionální: 12 $ měsíčně za organizátora, fakturováno ročně
- Podnikání: 16 $ měsíčně za organizátora, fakturováno ročně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze GoToMeeting
- G2: 4,2/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
8. Úkoly Google
Google Tasks je aplikace pro správu úkolů, která vám umožní sledovat vše důležité. Aplikace se automaticky synchronizuje na všech zařízeních, takže můžete svůj seznam úkolů kontrolovat kdykoli a kdekoli. Můžete také přidávat podrobnosti k úkolům a podúkolům, abyste měli přehled o termínech.
Úkoly můžete přidávat a prohlížet přímo z kalendáře pomocí integrace aplikace Úkoly se sdílenými kalendářovými aplikacemi, jako je Google Kalendář. Můžete také přidat úkol, který se automaticky zobrazí v kalendáři, pokud zadáte datum a čas.
Nejlepší funkce Google Tasks
- Přidejte úkol přímo z kalendáře a naopak.
- Dodržujte termíny díky konsolidovanému přehledu všeho, co musíte udělat.
- Synchronizujte úkoly na všech svých zařízeních a dokončete svou práci rychleji.
Omezení Google Tasks
- Nejsou k dispozici žádné funkce pro spolupráci.
- Má omezené funkce
Ceny služby Google Tasks
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Tasks
- G2: NA
- Capterra: NA
9. Asana
Asana, platforma pro správu práce, má za cíl pomáhat týmům snadno organizovat, sledovat a spravovat jejich práci. Můžete vytvářet plány pomocí bloků a grafů, abyste zlepšili spolupráci. Asana umožňuje více než 200 integrací, které usnadňují spolupráci.
Jednou z takových integrací je Google Kalendář. Díky této integraci můžete spravovat své seznamy úkolů, přiřazovat termíny splnění a automaticky plánovat události ve svém kalendáři.
Nejlepší funkce Asany
- Vytvářejte nové úkoly v Asaně na základě svých událostí
- Automaticky plánujte události v kalendáři pomocí pravidel Asana.
- Propojte související práce a zobrazte klíčové podrobnosti události přidáním widgetů událostí k úkolům.
- Sledujte termíny a pokrok v jednotlivých projektech
Omezení Asany
- Lze synchronizovat úkoly až do 1 osobního a pracovního kalendáře.
- Nabízí omezené funkce ve srovnání s alternativami.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $ měsíčně
- Pokročilá verze: 24,99 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise Plus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
10. Trello
Trello je aplikace pro vytváření seznamů, která vám pomáhá sledovat práci, vizualizovat nápady, zefektivnit pracovní postupy a posunout produktivitu na vyšší úroveň. Integrace s Google Kalendářem vám umožní tento nástroj využít na maximum.
Zlepšuje spolupráci, správu termínů a plánování a vylepšuje řízení projektů. Můžete povolit obousměrnou synchronizaci a přeměnit karty Trello na události v kalendáři a naopak.
Nejlepší funkce Trello
- Spravujte všechny své úkoly pro danou událost
- Získejte připomenutí událostí a schůzek v Trello
- Povolte synchronizaci, aby se změny v jedné aplikaci promítly i do druhé aplikace.
- Sdílejte data v reálném čase na základě pravidel, která jste si zvolili.
- Nastavte pravidla pro filtrování událostí
Omezení Trello
- Má strmou křivku učení.
- Rozhraní může být matoucí a nepřehledné, pokud máte více projektů.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $ měsíčně na uživatele
- Premium: 12,50 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 17,50 $ za uživatele a měsíc při ročním vyúčtování (pro 50 uživatelů)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Vylepšete své plánování pomocí integrací Google Kalendáře
Google Kalendář je jedním z mála nástrojů, které během dne neustále kontrolujete. Díky těmto integracím to již nemusíte dělat. Místo toho může váš den plynout hladce, aniž byste museli neustále nahlížet do svého rozvrhu.
Využijte nástroje, které nejlépe odpovídají vašim požadavkům a specifickým potřebám. Například integrace Zoom nebo GoToMeeting budou užitečné pro správu vašich virtuálních schůzek.
Pokud hledáte něco komplexnějšího, co vám pomůže spravovat všechny vaše plánovací potřeby napříč různými projekty, pak vás ClickUp nezklame. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes!