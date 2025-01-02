Jak podpořit styl vedení, které udává tempo, ve vašem týmu

Existuje staré přísloví, že každý tým je tak rychlý, jak je rychlý jeho nejpomalejší člen. I když je to pravda, existuje něco, co je ještě pravdivější a relevantnější. Každý tým může být tak rychlý, jak rychlé tempo udává jeho vedoucí.
Například pokud je vedoucí nadšený generativní umělou inteligencí a povzbuzuje členy týmu, aby ji používali, dojde ke zlepšení jejího přijetí a tím i výsledků, i když jsou rizika vyšší.
Pokud však vedoucí pracovník zaujme skeptický postoj a rozhodne se vyčkávat, může společnost přijít o výhodu prvního hráče na trhu.
V podstatě tempo, jakým se lídr přizpůsobuje změnám na trhu, určuje rychlost změn v organizaci. Tento jev se nazývá vedení udávající tempo.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, co to je, proč to funguje a jak to můžete integrovat do své organizace.
Co je to styl vedení, který udává tempo?
Pacesetting leadership je styl vedení, který klade důraz na roli vedoucího při dosahování kvalitních výsledků od motivovaného a výkonného týmu.
Daniel Goleman, populární psycholog a autor, představil tento styl vedení spolu s dalšími pěti ve své knize Primal Leadership. Popisuje šest stylů vedení:
- Vizionář: Inspiruje členy týmu jasnou vizí a směrem
- Koučování: Zaměřuje se na osobní rozvoj zaměstnanců s cílem posílit jejich silné stránky a překonat slabiny.
- Affiliativní: Zaměřuje se na budování harmonie v týmu a udržování vzájemných vztahů.
- Demokratický: Buduje týmovou spolupráci a konsensus.
- Velení: Autoritativní řešení problémů
- Pacesetting: Stanovuje standardy výkonu a vede příkladem.
Každý z těchto stylů vedení má své jedinečné potřeby a uplatnění. V tomto článku se zaměříme na styl vedení zaměřený na nastavování tempa.
Než se pustíme do detailů, je důležité si uvědomit, že „pacesetting“ neznamená zrychlení. Neznamená to automaticky, že musíte věci urychlit. Ve skutečnosti může v krizových situacích nebo při změnách pomoci nastavit pomalejší tempo, aby se všichni zapojili a cítili se pohodlně.
Nyní se podívejme, jak vypadá vedení, které udává tempo, v praxi.
📖 Další informace: Na naší stránce s přehledy knih najdete úvodní informace k některým z nejvýznamnějších světových publikací o vedení, time managementu, produktivitě a dalších tématech.
Klíčové charakteristiky vedení, které udává tempo
Dobrý vůdce, který udává tempo, nejenže udává tempo. Stanovuje také plán a cíl cesty. Proto se vyznačuje následujícími vlastnostmi.
Nastavte laťku vysoko
Pacesettingoví lídři stanovují vysoké standardy a očekávají, že je tým splní. Navíc často jdou příkladem a ukazují, jak vypadá zvyšování laťky. Tím vytvářejí kulturu, ve které členové týmu neustále usilují o dokonalost, což je charakteristickým rysem pacesettingových lídrů.
Orientace na výsledky
Styl vedení, který udává tempo, stanovuje velké cíle a soustředí se na jejich dosažení. Vede tým k dosažení konkrétních výsledků a neustále zlepšuje produktivitu jednotlivců i celého týmu.
Zvýšení efektivity
Termín „tempo“ zahrnuje také aspekty konzistence a opakovatelnosti. Když lídři nastavující tempo stanovují cíle, vyžadují rychlejší provedení bez kompromisů v kvalitě. To je ideální pro rychle se měnící prostředí s vysoce výkonnými týmy.
Vysoká kompetence
Pacesetting leadership funguje nejlépe u vysoce výkonných, samostatně řízených týmů. To znamená, že se od členů týmu očekává, že převezmou odpovědnost za úkoly a budou je plnit s vysokou kompetencí.
Nízká tolerance k podprůměrným výkonům
Tempo projektu závisí téměř výhradně na schopnosti týmu držet krok. To znamená, že lídři, kteří udávají tempo, mají malou trpělivost s neuspokojivými výkony. Často řeší problémy přímo a rychle, aby udrželi vysoké standardy.
Navzdory mnoha výhodám není vedení založené na udávání tempa vhodné pro všechny situace. Zde je stručný přehled, kdy tento styl vedení použít. Než se k tomu dostaneme, pokud jste nikdy nebyli vedoucími, zde je několik tipů, jak získat zkušenosti s vedením.
Kdy použít vedení nastavující tempo
Ve své knize Goleman píše, že vedení, které udává tempo, má často velmi negativní dopad na klima ve společnosti, protože je příliš často špatně prováděno. To dokazuje, že vedení, které udává tempo, funguje pouze za správných okolností a v správném prostředí.
Pokud se rozhodnete pro tento styl vedení týmu, zvažte následující body.
Když máte náročné a vzrušující cíle
Pacesetting leadership je skvělý pro klíčové situace v podnikání. Ať už jste start-up usilující o růst, podnik pracující na fúzi nebo malá firma vstupující na internet, velká výzva vyžaduje pacesetting leadership.
Během organizačních změn
Když organizace selhává a potřebuje povzbudit, pomůže jí vedení, které udává tempo. Organizace mohou překonat finanční problémy, špatnou morálku a nedostatek inovací tím, že budou následovat vůdce, který udává tempo a jde příkladem.
V krizi nebo při provádění rozsáhlých změn
Styl udávání tempa je také skvělý pro vedení v období změn. Lídři s tímto stylem vynikají v krizových situacích, protože rychle identifikují problém, stanoví jasná očekávání a aktivně se zapojují do řešení problémů v terénu.
Když je kvalita zásadní
Lidé si mylně myslí, že nastavování tempa znamená, že se věci dějí rychleji. To sice platí, ale nastavování tempa se týká stejně tak rychlosti jako excelence. Lídři, kteří nastavují tempo, stanovují vysoké standardy a očekávají vysoce kvalitní výsledky, což je předurčuje k vytváření diferencovaných produktů.
Při honbě za termíny
A konečně, vedení, které udává tempo, může výrazně zlepšit rychlost. Zajišťuje, že se soustředíte na cíl, držíte se plánu a úkoly dokončíte včas nebo před termínem. To je zásadní změna, když se snažíte stihnout náročné termíny.
Jak by měl vypadat průkopnický lídr? Máme několik příkladů.
Příklady vedení, které udává tempo
Daniel Goleman uvádí příklad Marka Loehra, generálního ředitele společnosti Soundview Technology, který po událostech z 11. září vedl svůj tým v emocionálně bouřlivém období. „V následujících dnech byl Loehr s lidmi, kteří společně plakali,“ píše a dokládá tak potřebu emoční inteligence i ve vedení.
Tato krize definovala typ vůdce, kterým Loehr byl. Zde jsou další vůdci, kteří se vynořili z krizí, okolností a příležitostí, kterým čelili.
Elon Musk (Tesla, SpaceX, X)
Elon Musk je známý tím, že pravidelně pracuje 120 hodin týdně. Je také známý jako náročný šéf, který od svých týmů očekává podobnou pracovní dobu. V jedné zprávě napsal: „Čím vyšší máte pozici, tím více musí být vaše přítomnost viditelná. Proto trávím tolik času v továrně.“
S tímto přístupem nastavuje a udává tempo, jakým fungují jeho organizace Tesla, SpaceX a X (dříve známá jako Twitter).
Steve Jobs (Apple)
Steve Jobs je klasickým příkladem vůdčího lídra. Stanovil tempo nejen ve své organizaci, ale i v celém odvětví. Podnítil inovace a uvedení průlomových produktů, jako je iPod pro hudbu, iPhone pro smartphony a iPad pro tablety.
Od doby, kdy se společnost Apple v roce 1997 ocitla na pokraji bankrotu, se Steve vrátil do jejího vedení a proměnil ji v jednu z nejcennějších společností na světě.
Jack Welch (General Electric)
Výše jsme viděli, že lídři, kteří udávají tempo, netolerují podprůměrné výkony. Jack Welch je toho skvělým příkladem. Do takové míry, že vytvořil formální model nazvaný křivka vitality, který rozděluje všechny zaměstnance do tří kategorií:
- Nejproduktivnějších 20 % zaměstnanců
- Středních 70 %, kteří jsou nepostradatelní a přiměřeně produktivní
- Spodních 10 % zaměstnanců, kteří jsou neproduktivní a mají být propuštěni
Jak vážně budete brát taktiku stylu udávání tempa, záleží na vás a vašich výzvách v oblasti vedení.
Například nemusíte propustit 10 % nejhorších zaměstnanců, ale můžete jim poskytnout lepší podporu v podobě školení a nástrojů.
Jako průkopnický lídr si můžete vybrat, jak reagovat na jakoukoli situaci na pracovišti. Některé osvědčené postupy vám však mohou pomoci dosáhnout úspěchu.
Klíčové strategie pro podporu stylu vedení, které udává tempo
Dobré vedení spočívá v jasnosti a důslednosti. Jako průkopnický lídr musíte jasně formulovat svá očekávání a být důsledný ve svém chování. Nejúčinnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je pravidelná komunikace a spolupráce s vašimi týmy. Právě v tom vám může pomoci platforma pro virtuální pracoviště, jako je ClickUp.
1. Stanovte jasná očekávání
Vůdčí osobnost stanovuje vysoké standardy a zajišťuje, aby je všichni členové týmu chápali. Zde je návod, jak na to.
- Stanovte si SMART cíle: Ukažte týmu, čeho se od něj očekává.
- Vytvořte pokyny: Nabídněte soubor doporučení nebo plán, jak dosáhnout jejich cílů.
- Dodržujte termíny: Stanovte termín pro každý úkol a naučte členy týmu, aby je dodržovali.
Komplexní nástroj, jako je ClickUp Goals, je skvělým způsobem, jak zviditelnit vaše cíle a pokrok na jednom místě. Stanovte cíle, přiřazujte úkoly, označujte osoby, organizujte do složek a sledujte pokrok v reálném čase.
2. Poskytujte pravidelnou zpětnou vazbu a uznání
Dobré vedení vyžaduje dobrou komunikaci. To platí pro cíle, pokyny a instrukce, stejně jako pro uznání a zpětnou vazbu.
Například v ClickUp Tasks můžete napsat jasné pokyny a kritéria přijatelnosti pro každý úkol v rámci projektu s krátkými termíny. V průběhu projektu můžete být k dispozici pro zodpovídání dotazů nebo podporu členů týmu v ClickUp Chat.
Pokud se nacházíte v krizové situaci, můžete použít nástroj jako ClickUp Whiteboards, abyste zmapovali svůj myšlenkový proces a ukázali týmu svou vizi. Na konci roku nebo při zpětném pohledu můžete využít své komunikační styly v leadershipu k poskytnutí zpětné vazby nebo koučování.
3. Vedejte příkladem
Procvičujte si vedení, které udává tempo, tím, že budete vykonávat náročnou práci. Zejména když sledujete velké cíle nebo máte krátké termíny, přijměte náročný úkol a ukažte, jak se to dělá. To pomáhá budovat důvěru a kreativitu mezi členy týmu.
Jedním z největších rizik vedení příkladem je, že tým si může myslet, že určitý úkol je vaší prací. Můžete například ukázat svému týmu, jak se musí naprogramovat určitá funkce, tím, že pro ni napíšete kód. V důsledku toho může váš tým předpokládat, že jste také vývojář a že jim budete pomáhat s každou funkcí.
Vyhněte se takovým situacím pomocí šablony plánu řízení týmu od ClickUp. Použijte ji k nastínění toho, kdo co dělá, jak dobře si vede a jak vypadá společný úspěch.
4. Podporujte autonomii a odpovědnost
Pacesetting leadership funguje nejlépe v samostatných, vysoce výkonných týmech s autonomií a týmovou odpovědností. Poskytněte jim tedy pravomoci, aby:
- Zpochybňujte status quo a klást obtížné otázky.
- Objevte inovativní způsoby řešení problémů.
- Experimentujte a nechte je selhat v jejich snaze o dokonalost.
- Převezměte odpovědnost za jejich činy a neustále se zlepšujte.
Jednoduchým způsobem, jak zavést odpovědnost ve vaší organizaci, je použití matice RACI. Tento rámec rozděluje tým na odpovědné, zodpovědné, konzultované a informované (RACI), čímž každému poskytuje jasnou představu o jeho roli v procesu.
Jste připraveni začít? Šablona matice přidělování odpovědností ClickUp je připravena k použití. Tato šablona, která je vhodná pro začátečníky a plně přizpůsobitelná, je ideální pro nastavení tempa pracovního toku na základě dovedností a rolí každého člena týmu.
Bonus: Prozkoumejte další šablony RACI tabulek, abyste mohli začít. Pokud si nejste jisti významem pojmů, podívejte se na RACI odpovědný vs. zodpovědný.
5. Sledujte pokrok
Jak můžete vědět, zda vaše tempo funguje, pokud nesledujete výsledky? Pomocí panelů ClickUp můžete sledovat výkonnost podle jednotlivých metrik, které jste nastavili. Od marketingových kampaní po vývojové sprinty – tyto výkonné panely vám pomohou zobrazit přehledy v reálném čase.
6. Podporujte kulturu neustálého zlepšování
Nenastavujte tempo a neodejděte. Neustále vyhodnocujte tempo – a výsledky – a podle toho provádějte zlepšení. To může znamenat:
- Sběr zpětné vazby: Pravidelně sbírejte zpětnou vazbu od týmu ohledně tempa, mezer, překážek atd. pro budoucí práci.
- Hodnocení výkonu: Na konci každého projektu nebo úkolu se zamyslete nad tím, co se stalo a co mohlo být lepší.
- Úprava procesů: Využijte poznatky získané z zpětné vazby a introspekce k vylepšení procesů pro budoucnost.
- Přehodnocení: Pokračujte v cyklu zlepšování prostřednictvím pravidelných přehodnocení a úprav.
Šablona zprávy o pokroku ClickUp nabízí skvělý výchozí bod pro neustálé zlepšování a řízení týmu. Pomáhá sledovat důležité metriky, aby bylo možné identifikovat mezery v produktivitě, neefektivitu a další problémy.
Pokud vás to přesvědčilo, abyste ve své organizaci přijali vedoucí roli, zde je objektivní hodnocení jejích kladů a záporů.
Výhody a nevýhody vedení, které udává tempo
Styl vedení, který udává tempo, není jediným možným způsobem. Daniel Goleman sám rozebírá klady a zápory pěti dalších stylů vedení.
Pokud se však přikláníte k tomu, stát se průkopnickým lídrem, zde jsou jeho výhody a nevýhody.
✅ Výhody
Vysoký výkon: Vedení, které udává tempo, motivuje týmy k dosažení výjimečných výsledků tím, že stanovuje ambiciózní cíle. Tento přístup může povzbudit vysoce kvalifikovaný tým a budovat firemní kulturu excelence a odpovědnosti.
Motivace: Vedení, které udává tempo, zajišťuje, že všichni vědí, kam směřují. To je udržuje motivované a soustředěné na výsledky. Navíc, když jsou týmy vedeny příkladem, cítí se také inspirované k velkým výkonům.
Orientace na výsledky: Stanovení tempa se zaměřuje na měřitelné výsledky a sladění úsilí s cíli organizace. To zvyšuje efektivitu a minimalizuje plýtvání.
Rozvoj dovedností: Vysoké očekávání od vůdčího lídra motivují zaměstnance k překonávání svých limitů a rozvoji nových dovedností. V průběhu času tak vzniká silný tým jedinečně kompetentních zaměstnanců.
❌ Nevýhody
Krátkodobé zaměření: Ačkoli je vedení zaměřené na udávání tempa účinné pro dosažení okamžitých výsledků, nemusí být udržitelné z dlouhodobého hlediska. Riskujete, že zanedbáte pohodu zaměstnanců, jejich rozvoj a zdravou kulturu.
Takovým důsledkům se vyhnete jejich proaktivním sledováním. Například můžete do své organizace integrovat programy duševního zdraví a pohody, abyste podpořili zaměstnance.
Nebo můžete vytvořit organizační chartu v ClickUp Docs, abyste ukázali, jak vypadá zdravá kultura na pracovišti. Když se tedy zaměstnanec cítí poškozen, může se odvolat na tyto dokumenty/příručky a problém s vámi projednat.
Vyhoření zaměstnanců: Neustálé vysoké nároky a neúprosné zaměření na výkon mohou vyvolávat pocit, že běžíte v kolečku jako křeček. V průběhu času to může snížit morálku, produktivitu a retenci zaměstnanců.
Dávejte pozor na syndrom vyhoření. Často sbírejte zpětnou vazbu od zaměstnanců pomocí ClickUp Form View. Na základě odpovědí zefektivněte procesy, abyste předešli syndromu vyhoření.
Nedostatek podpory: Jako vůdčí osobnost, která udává tempo, můžete, pokud berete autonomii vážně, vyvolat u zaměstnanců pocit, že jim chybí podpora. Podporujte kulturu spolupráce tím, že budete k dispozici svým týmům, aniž byste ohrozili jejich autonomii.
Potlačená inovace: Snaha o tempo a dokonalost může někdy bránit zaměstnancům v experimentování nebo podstupování rizik. V takovém prostředí mohou členové týmu upřednostňovat splnění očekávání před hledáním inovativních řešení, což může omezovat dlouhodobý růst.
💡Profesionální tip: Vyhraďte si čas na inovace. Naučte se ptát: „Existuje lepší způsob, jak to udělat?“ Upravte tempo tak, aby vyhovovalo zpožděním v inovacích. Používejte nástroje jako ClickUp Whiteboards k brainstormingu s týmem a ukažte jim, že je to v pořádku.
Efektivní tempo práce s ClickUp
Pacesetting je často mylně chápán jako nastavení rychlého tempa. Ačkoli tak obvykle pracují lídři typu pacesetting, dobří lídři také vědí, jak správně nastavit tempo.
Stejně jako vytrvalostní běžci, kteří začínají závod pomalu, aby šetřili energii, i lídři využívají své tempo k udržení rovnováhy v týmu během velkých projektů. Ztělesňují líderské chování, jako je být vzorem, efektivně řídit úkoly a podstupovat kalkulovaná rizika, aby posunuli tým vpřed. Vytvářejí zdravé pracovní prostředí, které podporuje zapojení zaměstnanců.
Kombinují stanovování tempa s koučovacím stylem vedení, aby zaměstnance dostali na požadovanou úroveň. Integrují jej s demokratickým stylem vedení, v rámci kterého pravidelně sbírají zpětnou vazbu a zůstávají v obraze díky informacím z terénu.
K udržení správného kurzu využívají také pokročilé nástroje pro vedení, jako je ClickUp. Ať už jde o stanovení cílů, psaní pokynů, kreativní spolupráci nebo sledování pokroku, ClickUp má vše, co lídr potřebuje k udržení tempa a nastavení kurzu. Vyzkoušejte to sami. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes.