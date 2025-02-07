Nejlepší značky na TikToku v roce 2025: marketingové trendy a příběhy úspěchu

TikTok se vyvinul v mnohem více než jen aplikaci pro virální tance a vtipná videa – stal se globální platformou pro kreativitu a propojování lidí.
Pro značky je to hřiště plné možností, kde se setkává storytelling s nastolováním trendů a kde vládne autenticita. Je to místo, kde mohou bořit zažité stereotypy, podněcovat diskuze a budovat osvěžující a skutečné vztahy.
Pro marketéry je to zlatý důl kreativity, který nabízí možnost oslovit publikum na jeho vlastním hřišti. Od chytrých hashtagových výzev po krátká videa, která upoutají pozornost, některé značky ovládly umění vyniknout.
V tomto blogu se podíváme na nejlepší značky na TikToku, jejich úspěšné strategie a marketingové trendy, které mění způsob, jakým komunikují se svým publikem. 💪
Proč se značky hrnou na TikTok?
Díky raketovému vzestupu se TikTok stal centrem pro značky, které se snaží oslovit mladší publikum a zkoumat inovativní marketingové strategie. Jeho jedinečné funkce a vysoce angažovaná uživatelská základna z něj učinily klíčového hráče v oblasti marketingu na sociálních médiích.
Podívejme se, jak TikTok pomáhá marketingu značek. 👀
Rychlý růst a zapojení
TikTok zaznamenal bezprecedentní růst, může se pochlubit více než 1 miliardou aktivních uživatelů měsíčně a vynikající mírou zapojení 2,65 %. Často překonává jiné sociální sítě, jako je Instagram a X.
Uživatelé TikToku tráví značné množství času tvorbou, objevováním a interakcí, takže tato platforma není jen sledována, ale aktivně formuje interakce. Tato vysoká úroveň zapojení umožňuje značkám přitáhnout pozornost a organicky rozvíjet vztahy se svým publikem.
🧠 Zajímavost: Název „TikTok“ odráží formát této platformy, protože videa jsou obvykle dlouhá jen několik sekund, což podporuje rychlý a poutavý obsah.
Unikátní algoritmus a potenciál pro objevování
Algoritmus TikToku maximalizuje objevování obsahu a analyzuje preference uživatelů v reálném čase, aby jim poskytoval personalizovaný obsah. Tato schopnost zapojuje uživatele a pomáhá značkám dosáhnout virálního statusu prostřednictvím kreativních a rezonujících příspěvků.
Úspěch však závisí na dodržování jasných zásad pro sociální média, které jsou v souladu s pokyny komunity a hodnotami značky.
Kultura obsahu vytvářeného uživateli této platformy podporuje autentické interakce a posiluje skutečné vazby mezi značkami a jejich publikem. Tento jedinečný mechanismus objevování vede k vzestupu nesčetných trendů poháněných značkami, které nabízejí větší viditelnost a relevanci.
🔍 Věděli jste, že... Algoritmus TikToku je známý jako jeden z nejsofistikovanějších v sociálních médiích. Analyzuje chování, preference a emoce uživatelů, aby vytvořil obsah, který uživatele udrží v zájmu po dlouhou dobu.
Přístup k publiku generace Z a mileniálů
Demografická skupina TikToku se sklání k generaci Z a mileniálům. Tyto digitálně zdatné skupiny si cení autenticity, kreativity a inovace, což vše TikTok podporuje.
Tyto značky využívají platformu k budování důvěry, posilování loajality a využívání kupní síly mladších generací, čímž formují spotřebitelské trendy.
Ekosystém TikToku také nabízí značkám nástroje, které potřebují k vytvoření smysluplného zapojení, rozšíření svého dosahu a udržení si náskoku před vyvíjejícími se marketingovými trendy.
🔍 Věděli jste? Aby oslovily mladší publikum, značky používají obsah, se kterým se diváci mohou ztotožnit, jako jsou výzvy, zákulisní videa nebo videa vytvořená uživateli.
Značky, které vynikají na TikToku
Zde je podrobný pohled na různé taktiky, kampaně a trendy, které formují úspěch nejúspěšnějších značek na TikToku.
Každá značka používá jedinečný přístup, aby oslovila své publikum a maximalizovala jeho zapojení. 🎯
1. ClickUp
Můžete nahlásit HR na HR? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp
ClickUp využívá kreativní ekosystém TikToku k oslovení a informování mladšího, technicky zdatného publika. Využívá trendy formáty a srozumitelný humor z pracovního prostředí a ukazuje, jak aplikace řeší problémy s produktivitou.
Kampaně jako Pracujte chytřeji, ne tvrději a Maximalizace finanční efektivity s ClickUp využívají populární zvuky a memy, aby se hladce začlenily do kultury TikToku a zároveň nenápadně představily jeho funkce.
ClickUp také spolupracuje s influencery a využívá vizuálně přitažlivý, srozumitelný obsah, jako jsou krátké návody nebo tipy pro zefektivnění pracovních postupů, které jsou v souladu s vizuálním vyprávěním příběhů.
Podívejte se například na virální video ClickUp o nejlepší reakci na uvedení produktu na trh!
📌 Poučení: ClickUp využívá trendový obsah, vtipy ze života z pracoviště a storytelling, aby přirozeně zdůraznil své funkce a zároveň navázal kontakt s publikem.
2. Chipotle
Ani se vás nebudou muset ptát, jaký máte kostým 👻. Získejte dnes předkrm za 6 $*, když se obléknete do kostýmu a naskenujete své členské ID Rewards. Pssst: vyžaduje se členství v programu Rewards a kostým. 31. 10. 2024, od 15:00 do zavírací doby. Limit jeden na hosta. Pouze osobně. Daň navíc. Úplné podmínky: chipotle.com/boorito
Chipotle, populární řetězec mexických restaurací, komunikuje se svými uživateli prostřednictvím interaktivních kampaní, které kombinují udržitelnost a zapojení komunity.
Díky funkci „Real Foodprint Tracker“ mohou uživatelé vidět environmentální přínosy svých objednávek, které jsou propagovány prostřednictvím kreativních kampaní s Billem Nye.
Navíc minulé výzvy, jako například „The #ChipotleRoyalty Challenge“, vyzývají fanoušky, aby předvedli své oblíbené objednávky z nejlepších položek menu Chipotle. Značka také navázala spolupráci s influencery, jako je David Dobrik, aby rozšířila svůj dosah.
Například virální video od Chipotle s názvem „It's a lifestyle “ (Je to životní styl) představuje jejich nabídku burritos a misek.
📌 Poučení: Chipotle buduje loajalitu ke značce pomocí kampaní zaměřených na udržitelnost, obsahu vytvářeného uživateli (UGC) a partnerství s celebritami.
3. Ryanair
Strategie společnosti Ryanair na TikToku využívá humor a srozumitelnost k oslovení mladšího publika. Využívá hravý tón a trendové zvuky, aby svou reputaci nízkonákladové společnosti proměnila v komediální trumf.
Letecká společnost používá vtipné filtry, zejména antropomorfní tvář letadla, která se stala virálním základem pro rozpoznatelnost jejího obsahu. Zaměřuje se také na scénáře, se kterými se lze ztotožnit, a sebeironické vtipy, které oslovují publikum generace Z.
ryanair 101 🐐 #ryanair
ryanair 101 🐐 #ryanair
📌 Poučení: Ryanair využívá humor a srozumitelnost k oslovení mileniálů a generace Z a zároveň používá jedinečné a zapamatovatelné vizuální prvky.
🧠 Zajímavost: Video Zacha Kinga s koštěm je nejsledovanějším videem na TikToku vůbec, které zaznamenalo přes 2,3 miliardy zhlédnutí.
4. NBA
NBA byla jednou z prvních organizací, které začaly TikTok využívat, a zvládla jeho jedinečný styl interakce. Zatímco jejich Instagram se zaměřuje na nejdůležitější momenty zápasů, TikTok této asociace volí poutavější a srozumitelnější přístup.
Kombinují humor, memy a motivační obsah a vytvářejí tak prostor pro fanoušky basketbalu, zejména generace Z, aby se spojili s tímto sportem. NBA také zveřejňuje dramatická videa z tréninků s populární hudbou a maskoty týmů, které předvádějí své taneční pohyby.
Ja Morant zaznamenal DRUHÝ 360° finiš 🤯 #NBA #Basketbal #NBAHighlights #JaMorant #MemphisGrizzlies
Ja Morant zaznamenal DRUHÝ 360° finiš 🤯 #NBA #Basketbal #NBAHighlights #JaMorant #MemphisGrizzlies
📌 Poučení: NBA kombinuje humor, memy a inspiraci, aby zaujala fanoušky basketbalu a zároveň představila osobnosti hráčů a maskotů.
5. Gymshark
Gymshark získal na TikToku přes 4,4 milionu sledujících a 65,7 milionu lajků. Tato fitness značka využívá influencer marketing k budování silné komunity. Vytváří srozumitelný, vysoce kvalitní obsah, který přímo oslovuje online fitness komunitu.
Společnost Gymshark se nespoléhá na otevřeně propagační reklamy, ale zaměřuje se na obsah vytvářený uživateli. Zaměřuje se na zábavu a podporuje organické spojení s publikem.
📌 Poučení: Gymshark posiluje svou komunitu prostřednictvím autentického obsahu vytvářeného uživateli a spolupráce s influencery.
6. Red Bull
Red Bull, přední výrobce energetických nápojů založený v roce 1987, využívá platformu TikTok k navázání kontaktu s mladším publikem. Tato demografická skupina jinak inklinuje k konkurentům, jako jsou Monster nebo Tenzing, což z TikToku činí strategický marketingový nástroj pro tuto značku.
Jejich strategie na TikToku se soustředí spíše na budování značky než na přímou propagaci produktů.
S více než 6,7 miliony sledujících nabízí TikTok Red Bull poutavý videoobsah delšího formátu, který zdůrazňuje akční sporty, dobrodružné výkony a jedinečné příběhy značky.
Kdo to pouští pořád dokola? 😍 🚲: @georgentavou #redbull #givesyouwiiings #bike #bmx #biketricks
📌 Poučení: Red Bull se zaměřuje na vyprávění příběhů a akční vizuály namísto přímé propagace produktů, aby si vybudoval silné pouto se svým publikem.
7. Taco Bell
Taco Bell vytváří krátká, zábavná a srozumitelná videa, která rezonují s jeho publikem. Často do nich zařazuje humor a odkazy na popkulturu.
Společnost motivuje uživatele tím, že je vybízí k registraci za účelem získání odměn a výhry jídla zdarma, čímž plynule propojuje zábavu se zapojením zákazníků.
Spolupráce s tvůrci, jako je britská módní ikona Victor Kunda a svérázná „Mexican Pizza: The Musical“, dále posiluje přítomnost Taco Bell. Společnost také produkuje vertikální video formáty pro televizní reklamy a pořádá hashtagové výzvy týkající se konkrétních položek menu.
yes way girl, k dispozici od 19. 12.
📌 Poučení: Taco Bell udržuje zábavný a poutavý obsah pomocí humoru, spolupráce s influencery a interaktivních funkcí TikToku, jako jsou hashtagové výzvy.
8. Netflix
Netflix využívá svůj účet na TikToku k budování zájmu o pořady prostřednictvím storytellingu, trendových zvuků a exkluzivních ukázek. Sdílí klipy a upoutávky z obsahu, aby vyvolal zájem, a divákům tak poskytuje přístup do zákulisí. Navíc vytváří krátké, pro TikTok vhodné upoutávky, které zaujmou publikum.
Netflix navíc využívá zapojení fanoušků tím, že nabízí interaktivní obsah, jako jsou duety, otázky a odpovědi a ankety.
Populární postavy často hrají hlavní roli v jeho videích, díky čemuž si fanoušci udržují zájem o své oblíbené pořady a těší se na nadcházející sezóny.
Zajímalo by mě, kolikrát Margot během této scény porušila svou roli 😂 #Barbie k dostání v Austrálii a USA #austok #netty
📌 Poznámka: Netflix proměňuje své pořady v osobní, sdílené příběhy na TikToku s ukázkami, interakcemi s fanoušky a trendovými zvuky.
9. Nickelodeon
Strategie Nickelodeonu na TikToku spočívá ve spolupráci s influencery a kreativní interakci. Umožňuje influencerům vytvářet obsah, který odpovídá jejich silným stránkám a zároveň je v souladu s poselstvím značky.
Značka propaguje nové pořady a události pomocí populárních trendů, hashtagů a virálních výzev. Vícedílné série a trendové zvukové nahrávky zvyšují retenci publika.
Nickelodeon také křížově propaguje videa TikTok napříč platformami, aby maximalizoval jejich dosah.
Jste úžasní #Dora
📌 Poučení: Nickelodeon drží krok s trendy díky partnerství s influencery, virálním výzvám a integraci obsahu na více platformách.
10. Spikeball
Spikeball sdílí autentické příběhy prostřednictvím obsahu vytvořeného uživateli a profesionály, často zobrazující hráče a jejich domácí mazlíčky, jak si hru užívají.
Sledující také informuje o hře a pomocí svého obsahu zvyšuje zapojení a prodej produktů. Jejich úsilí přineslo 1,3 milionu sledujících, 24,8 milionu lajků a přes 200 milionů zhlédnutí.
Respektuji jejich DIY snahu, ale někdo jim ukážte naši sadu SpikeBuoy🙈
📌 Poučení: Spikeball kombinuje autentičnost a platformově specifické vyprávění příběhů, aby vytvořil poutavý obsah, který je v souladu s jeho publikem.
🔍 Věděli jste, že... TikTok byl původně známý jako Musical.ly, než se v roce 2017 spojil s touto aplikací. Tato změna značky mu pomohla získat popularitu a přilákat širší publikum.
11. Duolingo
Duolingo se vyznačuje „nekonvenčním“ marketingovým stylem, který se vyznačuje humorem, srozumitelností a trendovým obsahem, v němž hraje hlavní roli jeho maskot Duo.
Jako taktiku využívá trend jacking, tedy naskakování na virální trendy, od odkazů na popkulturu, jako je Squid Game, až po memy celebrit. Probíhající spor Duolinga s Google Translate vytváří opakující se téma, které sledující také netrpělivě očekávají.
Přeskočte lekci a dám vám jednu hvězdičku | ib: @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo
📌 Poučení: Duolingo si diváky udrží díky humoru, využívání trendů a srozumitelnému stylu vyprávění příběhu prostřednictvím maskota.
12. Scrub Daddy
Společnost Scrub Daddy se spoléhá na obsah vytvářený uživateli (UGC), aby se její produkty staly senzací na TikToku. Povzbuzuje fanoušky, aby sdíleli tipy na úklid s houbou Scrub Daddy a úklidové výzvy na této platformě.
Navíc nabízí vizuálně přitažlivý obsah ASMR, jako jsou „proměny před a po úklidu“, které diváky udrží v napětí.
Vlhký prachovka... Kdo by to byl řekl? 🤔 #scrubdaddy #smile #cleantok #cleaningtiktok #americasfavoritesponge #dampduster
📌 Poučení: Scrub Daddy dělá úklid zábavným a uspokojujícím díky obsahu vytvářenému uživateli a vizuálně poutavým ASMR transformacím.
13. The Washington Post
The Washington Post, jeden z nejuznávanějších deníků v USA, činí suchá zpravodajská témata poutavějšími a přístupnějšími. Jejich účet na TikToku přetváří složité příběhy, jako je zvýšení důchodového věku ve Francii nebo kolaps Silicon Valley Bank, do krátkých, srozumitelných a často vtipných, ale poučných videí.
S více než 1,8 miliony sledujících kombinují novinářskou preciznost s zábavným, konverzačním tónem pro mladší publikum.
Americký odvolací soud pro okruh D. C. se v pátek přiklonil na stranu ministerstva spravedlnosti, které argumentovalo, že americká vláda má pravomoc zakázat TikTok na základě rizika pro národní bezpečnost, že čínská vláda by mohla na TikTok vyvíjet tlak, aby odhalil data Američanů nebo ovlivňoval to, co vidí. Mateřská společnost TikToku, ByteDance, sídlí v Číně.
📌 Poučení: The Washington Post zjednodušuje složité zprávy do zábavných, krátkých videí, která jsou srozumitelná a snadno sdíletelná.
14. Fenty Beauty
Fenty Beauty, značka kosmetiky a péče o pleť, kterou vlastní popová zpěvačka Rihanna, je skvělým příkladem kosmetické značky, která správně využívá strategii TikToku.
Navzdory své popularitě zůstává zakladatelka značky poněkud v pozadí, takže obsah se opírá hlavně o recenze produktů od předních influencerů v oblasti krásy. Tento přístup dodává obsahu prvek exkluzivity a prestiže, přičemž obsah je profesionálně produkován s plynulými přechody a kreativními úpravami, které odpovídají stylu TikToku.
@Rihanna nosí po celou sezónu perfektní červené rty 💋 Používá tužku na rty #TracedOut a tekutou rtěnku #IconVelvet v odstínu „The MVP“, univerzální červené barvě, která vypadá (a působí!) úžasně na každém 💯 Pořiďte si tuto kombinaci na TikToku ♥️
📌 Poznámka: Fenty Beauty vytváří odvážný obsah tím, že spolupracuje s předními influencery v oblasti krásy na autentických recenzích produktů.
15. Nike
Strategie Nike na TikToku je jednoduchá, ale účinná.
Místo toho, aby se spoléhala na propracované biografie nebo efektní designy feedů, značka zdůrazňuje své produkty a reputaci ikonického statusu a nabízí obsah zaměřený na hodnotu, který přesahuje rámec tenisek.
Od fitness tipů a inspirace pro životní styl až po charitativní zprávy – Nike přináší obsah, který rezonuje s jeho publikem. Používají přechody a video efekty, ale v uvolněném, přirozeném stylu.
Vítězství nepřichází snadno, ale @Vini Jr. dělá vše pro to, aby ho dosáhl. Prochází obránci, překážkami a pochybnostmi až na samý vrchol. #NikeFootball
Vítězství nepřichází snadno, ale @Vini Jr. dělá vše pro to, aby ho dosáhl. Prochází obránci, překážkami a pochybnostmi až na samý vrchol. #NikeFootball
📌 Poznámka: Nike prezentuje prestiž své značky pomocí inspirativního obsahu, který plynule kombinuje fitness tipy, témata týkající se životního stylu a virální video efekty.
💡 Tip pro profesionály: Skvělým trikem pro růst na TikToku je vytvářet videa kratší než 15 sekund. Patří mezi nejúspěšnější, protože rychle upoutají pozornost a motivují diváky k tomu, aby se podívali na celé video.
16. Maybelline
Maybelline využívá influencery a trendy, aby se její produktová řada stala oblíbenou na TikToku. Značka vytváří návody pod vedením beauty influencerů, kteří natáčejí videa s podrobnými pokyny pro líčení.
Kromě toho přizpůsobuje populární výzvy na platformě, aby představila produkty.
Servisujeme vzhled a rozléváme čaj, bez předsudků 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿
📌 Poučení: Maybelline kombinuje podrobné návody s virálními trendy, aby se její produktová řada stala základem TikToku.
17. Dunkin Donuts
Dunkin Donuts oslovuje publikum generace Z díky kreativní spolupráci s influencery. Ve spolupráci s hvězdou TikToku Charli D'Amelio uvedla společnost Dunkin na trh exkluzivní nápoje nesoucí její jméno, čímž zvýšila povědomí o značce mezi jejími početnými fanoušky.
Společnost Dunkin také zaslala značkové zboží tvůrcům TikToku, kteří již byli jejími fanoušky, a podpořila tak autentické zapojení.
Značka dále prokázala své porozumění kultuře platformy tím, že představila živé produkty vhodné pro Instagram, jako je Sugarplum Macchiato.
~hodí stolem~
📌 Poučení: Dunkin Donuts zvyšuje zapojení zákazníků pomocí kampaní vedených influencery, personalizovaného zboží a trendových produktových inovací.
18. Pumpkin
Pumpkin, společnost zabývající se pojištěním domácích mazlíčků, obrací tradiční marketing pojišťoven naruby. Využívá TikTok k sdílení roztomilých obrázků domácích mazlíčků a praktických tipů na jejich péči.
Díky kombinaci poutavých krátkých videí, soudržného vyprávění a vysoce kvalitních vizuálů se značka profiluje jako informativní zdroj a zastánce dobrých životních podmínek domácích mazlíčků.
Blíží se svátky, což znamená také sváteční cestování ✈️ Pokud cestujete s vaším psem v kabině letadla, podívejte se na toto video, kde najdete užitečné tipy, jak zajistit hladký a snadný průběh letu. Šťastnou cestu a veselé svátky! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs
Blíží se svátky, což znamená také sváteční cestování ✈️ Pokud cestujete s vaším psem v kabině letadla, podívejte se na toto video, kde najdete užitečné tipy, jak zajistit hladký a snadný průběh letu. Šťastnou cestu a veselé svátky! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs
📌 Poučení: Pumpkin sdílí roztomilé příspěvky o domácích mazlíčcích a praktické tipy pro péči o ně, čímž dosahuje rovnováhy mezi informativním vyprávěním a emocionálním působením.
🔍 Věděli jste, že... Značky, které používají populární zvuky a zvukové stopy, výrazně zvyšují svou viditelnost. Abyste byli v obraze, podívejte se do sekce trendových zvuků TikToku.
19. Pretty Little Thing
Populární oděvní značka Pretty Little Thing (PLT) si vybudovala silnou přítomnost na sociálních médiích na TikToku. Využívá spolupráci s influencery, vizuálně atraktivní obsah a poutavé kampaně. Strategie značky zahrnuje partnerství s influencery a použití zářivých růžových tónů a vysoce kvalitních vizuálů k posílení identity značky.
Značka také pořádá interaktivní soutěže pro své sledující.
PLT realizovalo kampaně jako #PinkFridayWithPLT, variaci na Black Friday s významnými slevami a rozdáváním cen v hodnotě 10 000 dolarů. Další úspěšnou kampaní byla #BritneyChallenge, v rámci které byly pro Halloween znovu vytvořeny ikonické outfity Britney Spears.
Počkejte si na to… @Aisha Mian 🤍✨ #pltgirlstrip #miantwins
📌 Poučení: PLT zapojuje sledující pomocí interaktivních kampaní, partnerství s influencery a působivých vizuálů značky.
20. Crocs
Crocs využívá aktuální módní trendy a marketing založený na influencerech, aby si udržel svůj ikonický status. Spolupracuje s módními influencery a zdůrazňuje, jak jeho charakteristická obuv doplňuje moderní, stylové outfity.
Značka se také účastní virálních výzev TikTok, což jí umožňuje předvést všestrannost svých produktů zábavným a srozumitelným způsobem.
Užijte si bezplatné rozbalování ASMR 💆 Děkujeme @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #holiday
📌 Poučení: Crocs zůstává relevantní a svěží díky módním influencerům a výzvám na TikToku, které zdůrazňují jeho univerzálnost a styl pro mladší publikum.
🔍 Věděli jste, že? V Číně je TikTok známý jako Douyin. Funguje jako samostatná verze přizpůsobená místním uživatelům.
Příklady inovativních kampaní
Kampaně na TikToku dodávají konvenčnímu marketingu tolik potřebnou zábavu. Značky mohou experimentovat s kreativními hashtagovými výzvami a působivou spoluprací s influencery.
V této části se podíváme na některé kampaně značek na TikToku, které na této platformě zanechaly stopu. 📃
Nissan
Aby propagovala svůj nový SUV model Ariya, spustila společnost Nissan interaktivní kampaň, ve které vyzvala uživatele TikToku, aby se zapojili do hry s filtrem AR zaměřené na výslovnost. Společnost spustila svou vůbec první kampaň na TikToku, na které se podílelo 1 500 tvůrců.
Kampaň, kterou vyvinula agentura TBWA\Chiat\Day z New Yorku, zahrnovala videa „Lekce výslovnosti“, ve kterých celebrity učily diváky správně vyslovovat často nesprávně vyslovovaná jména, včetně „Ariya“.
Účinkovali tvůrci jako Tua Tagovailoa, Anna Faris, Idina Menzel, Bam Adebayo, Josh Duhamel a QuinnXCII.
Hashtag #HowDoYouSayAriya dosáhl pozoruhodných 122,5 milionu zhlédnutí, zatímco kompilační video kampaně přilákalo 22,9 milionu zhlédnutí, což podtrhuje jeho širokou popularitu.
📌 Závěry: Zapojení technologie AR, podpora celebrit a tvůrci TikToku mohou výrazně zvýšit interakci s publikem a viditelnost.
e. l. f Cosmetics
Společnost e. l. f Cosmetics využila oblibu chytlavých tanců a hudby u publika TikToku a vytvořila dva originální jingly – Eyes. Lips. Face. a Eyes. Lips. Face. Safe. Tyto jingly se staly virálními a inspirovaly uživatele k tanci jak online, tak v reálných prostorách, jako jsou kluby.
Na základě tohoto úspěchu spustili reality show s názvem Eyes. Lips. Famous. Vítězové získají účast na beauty kempu, roční zásobu produktů zdarma a sponzorský dar ve výši 5 000 dolarů.
📌 Hlavní body: Využití virální hudby, kombinace digitálního a reálného zapojení a kreativní rozšiřování narativů kampaní.
ASOS
ASOS spustil svou výjimečnou kampaň #AySauce v USA a Velké Británii, při které spolupracoval s 25 tvůrci, aby inspiroval publikum k předvedení svých tří oblíbených outfitů.
Třídenní kampaň byla zaměřena především na sociálně aktivní mladší demografickou skupinu a účastníkům nabídla možnost, aby jejich obsah byl uveden na TikTok TopView, ve výsledcích vyhledávání a v reklamách ASOS.
Kromě této iniciativy investovala společnost ASOS do reklam v kanálu a spolupracovala se společností Byte na vytvoření rozšířených zážitků, jako jsou virtuální filtry a značkové efekty, čímž zvýšila svůj dosah a interaktivitu.
📌 Závěry: Kombinace partnerství s tvůrci obsahu, funkcí AR a interaktivních výzev podporuje vysokou míru zapojení a povědomí o značce.
Zvýšení dosahu značky na TikToku
Chcete-li zvýšit dosah značky na TikToku, musíte vytvářet autentický a poutavý obsah, který odpovídá trendovým tématům a rezonuje s vaší uživatelskou osobností. Můžete také prozkoumat možnosti partnerství a reklamní nástroje, jako jsou reklamy v kanálu, značkové efekty a hashtagové výzvy.
Není to tak náročné, jak se zdá. Podívejme se na několik základních strategií, které můžete přidat do svého marketingového seznamu, abyste zvýšili svůj dosah. 💫
Využijte algoritmus TikToku
Využijte výkonný algoritmus TikToku a vytvářejte poutavá videa, která podnítí interakce, jako jsou sdílení a komentáře.
Algoritmus upřednostňuje obsah na základě interakcí uživatelů, informací o videu a nastavení zařízení. Zde je několik základních způsobů, jak optimalizovat svůj dosah:
- Vytvářejte poutavý obsah , který upoutá pozornost během prvních několika sekund.
- Podporujte interakce, včetně lajků, komentářů a sdílení, abyste zvýšili viditelnost obsahu.
- Pravidelně publikujte , abyste ukázali, že jste aktivním uživatelem.
Vyzkoušejte analytické nástroje TikToku, abyste mohli sledovat výkonnost obsahu a zlepšovat jej. Analyzujte metriky, jako jsou zhlédnutí, lajky, sdílení a demografické údaje cílové skupiny, abyste pochopili, co funguje nejlépe, a postupem času vylepšili své strategie.
Využijte editační nástroje TikToku
Vestavěné editační nástroje aplikace pomáhají vytvářet vizuálně poutavý obsah, který rezonuje s vaším publikem. Externí nástroje jako CapCut a Movavi Video Editor nabízejí širokou škálu šablon, efektů a hladkou integraci hudby pro tvorbu vysoce kvalitních videí.
Vylepšete své vizuály pomocí funkcí, jako jsou filtry, přechody a textové překryvy, aby byl váš obsah dynamičtější a profesionálnější.
🤝 Přátelské připomenutí: Chcete-li oslovit nové publikum, vytvářejte krátká, vysoce kvalitní videa s výraznými vizuálními prvky, jasnými titulky a okamžitým zapojením (například poutavými úvody), abyste zvýšili své šance na zobrazení na stránce „Pro vás“.
Vytvářejte poutavý obsah
Abyste si udrželi pozornost publika, musíte vytvářet poutavý obsah. Ale jak? Zaměřte se na:
- Vyprávění příběhů
- Návody a instruktážní videa
- Humor a trendy
ClickUp Brain je univerzální nástroj umělé inteligence pro sociální média, který vám pomůže zefektivnit tvorbu obsahu. Poskytuje centralizované centrum pro nápady, postřehy a inspiraci. Ať už brainstormujete kreativní videa, nápady pro TikTok, píšete popisky nebo navrhujete strategie hashtagů, asistent poháněný umělou inteligencí vám celý proces zjednoduší.
Stačí zadat nápad na obsah nebo téma do ClickUp Brain a ten vám poskytne přizpůsobené návrhy, jako jsou poutavé nadpisy, koncepty videí a trendy, které rezonují s vaším publikem.
⚙️ Bonus: Naučte se, jak automatizovat tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence.
Spolupracujte s influencery
Spolupracujte s influencery na TikToku, kteří jsou v souladu s hodnotami vaší značky a publikem. Influenceri si u svých sledujících vybudovali důvěru, díky čemuž jsou jejich doporučení velmi působivá. Můžete využít:
- Sponzorovaný obsah
- Značkové výzvy
- Převzetí influencerů
💡 Tip pro profesionály: Můžete vytvářet „Duety“, ve kterých můžete vystupovat společně s jiným videem, a „Stitch“, ve kterém můžete do svého obsahu začlenit klipy od jiných tvůrců. To podporuje spolupráci a interakci mezi tvůrci.
Využijte trendy a hashtagy
Hashtagy jsou mocné marketingové nástroje TikToku pro kategorizaci obsahu a zapojení se do trendů. Zahrnutí tří až pěti dobře zvolených hashtagů do popisků vytváří dokonalou rovnováhu, která maximalizuje viditelnost, aniž by váš příspěvek byl přeplněný.
Zaměřte se na tagy, které odpovídají hlasu vaší značky a trendovému obsahu. K nalezení relevantních hashtagů využijte nástroje jako TikTok Creative Center, funkce automatického doplňování a analýzu konkurence.
💡 Tip pro profesionály: Experimentujte s různými kombinacemi hashtagů a zároveň zachovejte relevanci, abyste efektivně zvýšili svůj dosah.
Aktivně komunikujte se svými sledujícími
Komunikujte se svým publikem tím, že budete odpovídat na komentáře, účastnit se výzev nebo pořádat živé relace. Budování upřímných vztahů posiluje loajalitu a podporuje růst.
Se svým publikem se můžete spojit také následujícími způsoby:
- Uznání obsahu vytvořeného uživateli
- Zahájení konverzace otázkami nebo ankety
- Vytváření obsahu na základě zpětné vazby
Naplánujte obsah a vytvořte harmonogram zveřejňování příspěvků
Udržujte konzistenci a přehlednost ve svém harmonogramu publikování pomocí nástrojů pro správu projektů na sociálních médiích.
Jednou z takových vynikajících aplikací je ClickUp Marketing Software. 🤩
Pomůže vám to plánovat kalendáře obsahu, sledovat pokrok a zajistit včasné zveřejňování příspěvků, což je nezbytné pro udržení zájmu na TikToku.
Podívejme se na některé z jeho funkcí, které podpoří vaši strategii na TikToku. ⚒️
ClickUp Docs
ClickUp Docs je dokonalý nástroj pro spolupráci týmů pracujících na obsahu TikToku. Centralizuje proces přezkoumávání a zdokonalování nápadů na jednom místě.
Díky flexibilitě cloudového řešení můžete vytvářet, upravovat a sdílet dokumenty, abyste mohli organizovat plány kampaní, připravovat návrhy scénářů videí nebo vytvářet kalendáře obsahu.
Funkce vnořených stránek vám umožňuje strukturovat recenze hierarchicky a rozdělit dlouhé kampaně TikTok na přehledné sekce, jako jsou kreativní briefy, seznamy hashtagů a plány příspěvků.
Můžete také spolupracovat se svým týmem v reálném čase, abyste zajistili, že všichni budou postupovat stejně.
Při přípravě kampaní na TikToku mohou týmy vložit návrhy videí, analytické údaje nebo konkrétní úkoly přímo do Dokumentů k posouzení.
📖 Přečtěte si také: TikTok vs. Reels: Srovnání pro marketéry sociálních médií
ClickUp Chat
ClickUp Chat je perfektní nástroj pro diskusi o vaší strategii na TikToku s vaším týmem. Můžete přímo spolupracovat na trendových výzvách TikToku, nápadech na videa nebo spolupráci s influencery na této platformě.
Dále propojte tyto konverzace s úkoly, jako je plánování příspěvků, vytváření videoobsahu nebo analýza metrik zapojení.
Díky funkcím založeným na umělé inteligenci můžete automatizovat vytváření úkolů na základě svých konverzací, čímž ušetříte drahocenný čas.
ClickUp Přiřadit komentáře
Při spolupráci s týmem na vytváření obsahu pro TikTok můžete pomocí funkce ClickUp Assign Comments přiřadit konkrétní úkoly nebo zpětnou vazbu odpovědným členům týmu. To se děje v rámci Docs, aby vše proběhlo hladce.
Pokud například někdo potřebuje zkontrolovat video před jeho zveřejněním nebo schválit popisek, můžete mu tento komentář přiřadit a zajistit tak rychlé vyřízení a odpovědnost.
ClickUp Dashboards
ClickUp Dashboards poskytuje přehledný způsob, jak sledovat a vylepšovat vaše kampaně na TikToku pomocí přizpůsobitelných karet. Tyto karty vám umožňují sledovat klíčové ukazatele výkonnosti, jako jsou zobrazení, zapojení a nárůst počtu sledujících.
Tyto údaje vizualizuje pomocí grafů a tabulek, aby bylo možné odhalit trendy a identifikovat nejvýkonnější obsah, což vám umožní přizpůsobit svou strategii v reálném čase.
Dashboardy můžete přizpůsobit tak, aby odrážely cíle kampaně; aktualizují se automaticky, abyste měli jistotu, že pracujete s nejnovějšími údaji.
Šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp
Moderní kalendář sociálních médií ClickUp je vynikající způsob, jak snadno spravovat vaše kampaně na TikToku. Ať už provozujete jeden účet nebo více kampaní na TikToku, tato šablona pro sociální média vám pomůže mít přehled o všech příspěvcích a metrikách výkonu.
Obsahuje také nástroje pro vizualizaci dat, které slouží k měření úspěchu. Nejen TikTok, ale také organizuje a plánuje obsah napříč různými sociálními médii.
Výzvy a nevýhody marketingu na TikToku
Ačkoli TikTok nabízí skvělé příležitosti pro oslovení mladšího publika, není to bez výzev. Od vysokých nákladů na reklamu po specifické požadavky na obsah – navigace na této platformě vyžaduje pečlivé zvážení.
Podívejme se na některé z jeho nevýhod. 👇
- Vysoké náklady na reklamu: Minimální výdaje na reklamu začínají na 500 USD, přičemž cena za tisíc zobrazení (CPM) se pohybuje kolem 10 USD, což je pro malé podniky méně dostupné.
- Úzký demografický dosah: Převážně mladší publikum omezuje zapojení značek zaměřených na starší demografické skupiny.
- Požadavky na produkci obsahu: Výhradní spoléhání se na videoobsah zvyšuje produkční náklady a složitost.
- Rizika pro reputaci: Spojení s kontroverzními trendy nebo nevhodným obsahem může poškodit image značky.
- Moderování obsahu: Vystavení nevhodnému obsahu nebo virálním výzvám představuje pro značky další rizika.
