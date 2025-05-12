10 nejlepších generátorů KPI s umělou inteligencí

Ať už měříte výkonnost zaměstnanců nebo sledujete průběh projektu, KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) vám řeknou, zda jste na správné cestě, nebo se odchylujete od stanovených cílů. ✅
Jako manažer jsem strávil dlouhé hodiny vytvářením klíčových ukazatelů výkonnosti. Ačkoli se jedná o důležitou a přínosnou činnost, zabere to hodně času. Generátory AI KPI tento proces výrazně zrychlily!
Po prozkoumání mnoha možností jsem vybral 10 nejlepších generátorů AI KPI, které analyzují sledování výkonu pomocí AI a zefektivňují sledování výkonu.
Pojďme se podívat, který nástroj je pro vás nejvhodnější. 🚀
Co byste měli hledat v generátoru AI KPI?
Správný generátor AI KPI automatizuje zdlouhavé aspekty sledování KPI a pomáhá vám soustředit se na to, co je nejdůležitější. Zde je několik věcí, které byste měli hledat v ideálním generátoru KPI:
- Snadné použití: Hledejte nástroje, které zjednodušují celý proces – od zadávání dat z více zdrojů až po sledování obchodních cílů. Ideální generátor KPI automatizuje většinu funkcí a pomáhá snadno generovat smysluplné KPI.
- Relevance pro dané odvětví: Vyberte si nástroj, který nabízí KPI specifické pro dané odvětví. Ať už působíte v oblasti e-commerce nebo zdravotnictví, tyto informace vám pomohou při měření výkonu.
- Solidní výchozí šablony: Začněte s dobře navrženými šablonami, které vám pomohou rychle se rozběhnout díky předem navrženým formátům KPI pro sledování metrik, jako je spokojenost zákazníků, správa času a zdrojů nebo provozní efektivita.
Mezi klíčové příklady KPI patří míra konverze, míra okamžitého opuštění stránky a Net Promoter Score (NPS) – všechny lze snadno generovat pomocí správného nástroje.
Nezapomeňte, že generátor klíčových ukazatelů výkonnosti automatizuje stanovování profesionálních cílů a zároveň poskytuje praktické informace, které pomáhají vaší firmě posouvat se vpřed.
10 nejlepších generátorů KPI
Níže uvádím 10 nejlepších generátorů KPI, které vám pomohou snadno vytvářet smysluplné metriky, sledovat pokrok a přijímat rozhodnutí na základě dat.
1. ClickUp (nejlepší pro generování a sledování KPI pomocí umělé inteligence)
Představte si, že jste projektový manažer, který řeší několik úkolů a termínů a zároveň se snaží vytvořit KPI pro svůj tým.
Zní to složitě, že? Nemusí to být tak těžké.
Díky výkonné AI a intuitivnímu designu ClickUp je generování KPI hračkou, ať už pracujete v oblasti prodeje, projektového managementu nebo lidských zdrojů.
Při tom vám pomohou funkce jako ClickUp Goals a nativní AI ClickUp, ClickUp Brain. Zde je návod, jak na to.
Řekněme, že řídíte prodejní tým. Můžete použít ClickUp Goals k nastavení konkrétních KPI, jako je růst prodeje nebo spokojenost zákazníků, a sledovat je v reálném čase.
Aktualizace pokroku jsou automatizované, takže nebudete muset členy týmu nahánět, aby vám předložili zprávy.
Definujte KPI pomocí ClickUp Brain
Potřebujete pomoc s definováním těchto KPI? Žádný problém! S ClickUp Brain můžete požádat AI, aby na základě vašich úkolů a aktivit vygenerovala OKR (cíle a klíčové výsledky).
Zde je příklad: Požádali jsme ClickUp Brain, aby zkontroloval naše úkoly a navrhl tým pro obsahový tým. A hned se dal do práce!
Potřebujete něco ještě jednoduššího? Můžete použít jednu z šablon OKR od ClickUp, které jsou předem navrženy pro všechny vaše projektové potřeby.
💡 Tip pro profesionály: Nezapomeňte přizpůsobit své cíle KPI! S ClickUp Goals můžete nastavit měnové, číselné nebo skutečné/falešné cíle, což vám dá úplnou kontrolu nad sledováním a měřením úspěchu.
Šablona KPI ClickUp
Šablona ClickUp KPI je dokonalým nástrojem pro sledování a vizualizaci všech důležitých metrik.
Tato šablona vám nejen usnadní práci tím, že vám ukáže, co funguje (a co ne), ale je také plně přizpůsobitelná, takže ji můžete přizpůsobit konkrétním potřebám svého týmu. Díky tomu je ideální pro efektivní sledování cílů.
Díky přehledným vizuálním prvkům můžete ohromit všechny předvedením pokroku svého týmu – a možná si dokonce zasloužíte potlesk za dosažení těchto cílů.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Goals: Automaticky sledujte KPI, jako jsou prodejní cíle nebo produktivita zaměstnanců, s aktualizacemi v reálném čase.
- ClickUp Brain: Generujte OKR na základě dat z pracovního prostoru – nechte AI navrhnout nejlepší KPI, na které se zaměřit.
- Přizpůsobitelné panely: Vizualizujte pokrok svých KPI pomocí dat v reálném čase z různých zdrojů v jediném zobrazení.
- Více integrací: Hladce načtěte data z jiných platforem, jako jsou Slack, HubSpot a další, abyste měli přehled o výkonu svého podnikání.
Omezení ClickUp
- Mnoho funkcí pro menší týmy: Pro týmy s menšími potřebami může být rozsáhlá sada funkcí příliš složitá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený tarif: 7 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 12 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Taskade (nejlepší pro tvorbu KPI s omezeným rozpočtem)
Sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) může často připomínat práci na plný úvazek.
Naštěstí Taskade vám to usnadňuje díky funkcím založeným na umělé inteligenci, které vám umožňují generovat KPI a snadno spravovat vaše projekty.
Intuitivní design a funkce pro spolupráci v reálném čase nástroje Taskade pokryjí většinu vašich požadavků, ať už jste majitel malé firmy nebo projektový manažer.
Nejlepší funkce Taskade
- Generátor AI KPI: Automatizujte proces generování přehledných KPI pomocí AI.
- Spolupráce v reálném čase: Pracujte hladce se svým týmem, ať už se nachází kdekoli.
- Přizpůsobitelné šablony projektů: Zjednodušte vytváření KPI a správu projektů pomocí předem připravených šablon.
- Hladká integrace: Integrujte s oblíbenými nástroji, jako je Google Calendar a Slack, abyste měli svůj pracovní postup na jednom místě.
Omezení Taskade
- Omezené pokročilé funkce: Chybí některé složité přizpůsobení, které jsou k dispozici v jiných nástrojích, jako je SmartSuite.
- Škálovatelnost: U větších a složitějších projektů může být nutná další integrace.
Ceny Taskade
- Bezplatný tarif: 0 $/měsíc
- Taskade Pro: 8 $/uživatel za měsíc
- Taskade pro týmy: 16 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5 (50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
3. Easy-Peasy. AI (nejlepší pro komplexní řešení AI)
Easy-Peasy. AI nabízí řadu nástrojů AI určených ke zjednodušení úkolů, jako je generování KPI, přepis zvuku a tvorba obrázků.
Díky snadno použitelnému rozhraní a různým funkcím založeným na umělé inteligenci je Easy-Peasy. AI vynikající volbou pro firmy a tvůrce obsahu, kteří chtějí automatizovat a zrychlit své pracovní postupy.
Snadné jako facka. Nejlepší funkce AI
- Generátor AI KPI: Automaticky generuje přehledné KPI přizpůsobené potřebám vašeho podnikání.
- Chat s umělou inteligencí v reálném čase: Nabízí chatovacího asistenta s umělou inteligencí, který poskytuje data v reálném čase, nahrávání souborů a různé chatovací profily.
- AI audio transkripce: Rychle přepisuje zvukové soubory a generuje lidskou řeč ve více než 40 jazycích.
- Přizpůsobitelné AI boty: Vytvářejte vlastní GPT boty pro vaše data, které lze vložit na váš web nebo sdílet prostřednictvím URL.
Snadné jako facka. Omezení AI
- Omezený bezplatný tarif: Omezený počet slov a obrázků, což nemusí stačit pro větší projekty.
- Generování obrázků pomocí AI: Nesrovnalosti u obrázků generovaných pomocí AI, kde ne každý výsledek splňuje očekávání.
Snadné jako facka. Ceny AI
- Bezplatný tarif: 0 $/měsíc
- Základní tarif: 8 $/měsíc
- Neomezený 50: 12 $/měsíc
- Neomezený tarif: 16,5 $/měsíc
Snadné jako facka. Hodnocení a recenze AI
- Nedostatek recenzí
4. SimpleKPI (nejlepší pro jednoduché sledování a vykazování KPI)
SimpleKPI je jednoduchý a uživatelsky přívětivý software pro KPI, který byl navržen tak, aby zjednodušil sledování a vykazování klíčových ukazatelů výkonnosti pro firmy všech velikostí.
Na SimpleKPI se mi líbí jeho schopnost rychle generovat zprávy prostřednictvím interaktivních dashboardů, které pomáhají převést komplexní data do srozumitelných vizuálních podoby.
Nejlepší funkce SimpleKPI
- KPI dashboardy: Vytvářejte a sdílejte interaktivní, srozumitelné tabulky, grafy a widgety pro sledování KPI v reálném čase.
- Zprávy KPI: Generujte komplexní zprávy s podrobnými informacemi a exportujte je do formátů jako PDF, Word nebo Excel.
- Analýza KPI: Pomocí funkcí drill-down se ponořte do svých dat, porovnávejte trendy a identifikujte mezery ve výkonu.
- Neomezený počet uživatelů: Žádná omezení ohledně počtu uživatelů, dashboardů nebo KPI, což je ideální pro větší týmy.
Omezení SimpleKPI
- Omezené možnosti přizpůsobení: Ve srovnání s jinými nástroji nabízí méně možností přizpůsobení pro dashboardy a reporty.
- Žádná mobilní aplikace: V současné době chybí specializovaná mobilní aplikace pro sledování na cestách.
Ceny SimpleKPI
- Neomezený tarif: 79 $/měsíc
Recenze SimpleKPI
- Nedostatek recenzí
5. Databox (nejlepší pro sledování výkonu a upozornění)
Databox poskytuje komplexní platformu pro sledování výkonu vaší společnosti prostřednictvím dashboardů KPI, scorecardů a upozornění v reálném čase.
Databox vyniká svou vysoce specifickou sadou funkcí, která zahrnuje plánované snímky, oznámení ve Slacku a souhrny výkonu založené na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Databoxu
- KPI dashboardy: Vytvářejte interaktivní dashboardy pro vizualizaci pokroku a získejte denní, týdenní nebo měsíční aktualizace klíčových metrik.
- Oznámení ve Slacku: Automaticky odesílejte přehledy KPI do Slacku nebo e-mailem, aby byl váš tým vždy informován.
- Shrnutí výkonu založené na AI: Získejte podrobná shrnutí vašeho výkonu a metrik generovaná umělou inteligencí.
- Přizpůsobitelné zprávy: Vytvářejte a automatizujte zprávy, které lze snadno sdílet v rámci celé organizace.
Omezení Databoxu
- Problémy s chybami: Někteří uživatelé hlásili občasné chyby při vytváření dashboardů nebo reportů.
- Chybějící integrace: Platforma postrádá integraci s některými nástroji.
Ceny Databoxu
- Plán zdarma navždy: 0 $/měsíc
- Základní tarif: 59 $/měsíc
- Profesionální plán: 199 $/měsíc
- Růstový plán: 399 $/měsíc
- Prémiový tarif: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Databoxu
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
6. Smartsheet (nejlepší pro práci v reálném čase a správu KPI)
Smartsheet je flexibilní platforma pro správu práce, která týmům pomáhá sledovat KPI a prioritizovat a spravovat projekty z jednoho centrálního místa.
Ačkoli to může být pro nové uživatele zpočátku obtížné, Smartsheet lze integrovat s nástroji jako Salesforce, Microsoft Dynamics a Power BI, což umožňuje komplexní pohled na výkonnost podniku.
Můj osobní názor? Smartsheet je dobrá volba, pokud hledáte integraci s jinými nástroji a chcete spravovat data v celé vaší organizaci.
Pokud jste však novým uživatelem a hledáte jednoduchý nástroj pro generování a správu KPI, můžete tento nástroj přeskočit a zvolit méně komplexní nástroj.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Dashboardy KPI v reálném čase: Sledujte a vizualizujte klíčové metriky v reálném čase pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Automatizované pracovní postupy: Zefektivněte opakující se úkoly a obchodní procesy pomocí automatizace napříč platformami.
- Rozsáhlá integrace: Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Tableau, Salesforce, Jira a další, pro plynulý přenos dat a získávání poznatků.
- Nástroje pro spolupráci: Integrované komunikační funkce a integrace se Slackem udržují týmy v kontaktu.
Omezení Smartsheet
- Složitost pro nové uživatele: Široká škála funkcí a možností přizpůsobení může být pro začínající uživatele příliš složitá.
- Problémy s přístupem uživatelů: Někteří uživatelé hlásí potíže při nastavování přístupových oprávnění, což je však často přičítáno chybě uživatele.
Ceny Smartsheet
- Pro plán: 9 $ za uživatele/měsíc
- Obchodní plán: 19 $ za uživatele/měsíc
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 17 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
7. Scoro (nejlepší pro komplexní správu práce)
Scoro je komplexní platforma určená pro poradenské společnosti, agentury a profesionální služby, která umožňuje spravovat projekty, zdroje a finance z jediného systému.
Nabízí nástroje pro vše od řízení projektů po fakturaci a finanční výkaznictví.
Jednou z klíčových předností Scoro jsou jeho výkonné funkce pro finanční analýzu, které uživatelům pomáhají snadno spravovat rozpočty.
Nejlepší funkce Scoro
- Komplexní řízení projektů: Spravujte celý životní cyklus projektu, od nabídky po fakturaci, vše v jednom systému.
- Finanční přehledy: Sledujte ziskovost projektů a finanční údaje na úrovni klientů a snadno spravujte rozpočty.
- Plánování zdrojů: Vyvažujte pracovní zátěž, efektivně plánujte zdroje a sledujte fakturovatelný čas.
- Integrace prodeje a CRM: Spravujte zákaznické účty a prodejní kanály a sledujte příjmy v rámci celé firmy.
Omezení Scoro
- Omezená funkčnost mobilní aplikace: Mobilní aplikace nenabízí stejné robustní funkce jako desktopová verze.
- Cenový model na uživatele: Cena nástroje Score může být pro menší týmy s omezeným rozpočtem příliš vysoká.
Ceny Scoro
- Základní tarif: 26 $ za uživatele/měsíc
- Standardní tarif: 37 $ za uživatele/měsíc
- Pro plán: 63 $ za uživatele/měsíc
- Ultimate plan: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
8. Klipfolio (nejlepší pro samoobslužnou analytiku a připravené dashboardy)
Klipfolio je nejlepší volbou pro firmy, které hledají samoobslužnou analytickou platformu nebo hotové KPI dashboardy a reporty.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní umožňuje Klipfolio malým a středním podnikům snadno sledovat data a vizualizovat výkon.
Nejlepší funkce Klipfolio
- Dashboardy v reálném čase: Vytvářejte a spravujte vysoce přizpůsobitelné dashboardy pro sledování dat KPI pro váš tým nebo klienty.
- Katalog metrik: Nabízí kurátorované metriky, spravované datovým týmem, které umožňují obchodním uživatelům snadno vytvářet dashboardy.
- Výkonné integrace: Integruje se s celou řadou obchodních nástrojů, včetně Google Analytics, Salesforce a platforem sociálních médií.
- Šablony KPI: Získejte přístup k předem připraveným šablonám pro správu KPI v klíčových oblastech, jako jsou prodej, marketing a dodavatelský řetězec.
Omezení Klipfolio
- Složité nastavení: Někteří uživatelé považují nastavení vlastních dashboardů a klipů za matoucí, pokud nemají k dispozici správné pokyny.
- Omezené přenosy dat: Platforma postrádá nativní databázové konektory a je silně závislá na integraci API, což může u některých uživatelů omezovat flexibilitu dat.
Ceny Klipfolio
- Bezplatný tarif
- Profesionální tarif: 60 $/měsíc
- Obchodní plán: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Klipfolio:
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
9. Geckoboard (nejlepší pro dashboardy KPI v reálném čase)
Geckoboard je jednoduchý, ale výkonný nástroj určený pro vedoucí pracovníky, který slouží k vytváření a sdílení dashboardů KPI v reálném čase.
Díky tomu je to účinný nástroj pro shromažďování dat vašeho týmu a generování dashboardů a reportů KPI.
Na Geckoboard je skvělá jeho široká škála integrací – nástroj se může propojit s více než 90 populárními datovými nástroji, jako jsou Google Analytics, Salesforce a Zendesk.
Nejlepší funkce Geckoboard
- Integrace více než 90 zdrojů dat: Propojení s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Analytics, Shopify a Zendesk, pro sledování dat v reálném čase.
- Snadno použitelné rozhraní: Není třeba žádné znalosti programování ani BI; vytvářejte dashboardy pomocí jednoduchého editoru typu drag-and-drop.
- Přizpůsobitelné možnosti sdílení: Sdílejte dashboardy prostřednictvím e-mailu, Slacku, mobilu nebo je zobrazujte na televizích v kanceláři.
- Sledování KPI v reálném čase: Sledujte klíčové metriky v reálném čase a provádějte rychlé úpravy pro zlepšení výkonu.
Omezení Geckoboard
- Omezené možnosti přizpůsobení: Někteří uživatelé považují nedostatek možností pro škálování čísel a kopírování prvků dashboardu za omezující.
- Stížnosti na zvýšení cen: Někteří uživatelé hlásili náhlé zvýšení cen, což může být problém pro malé týmy.
Ceny Geckoboard
- Základní tarif: 55 $/měsíc
- Pro plán: 219 $/měsíc
- Plán škálování: 769 $/měsíc
Hodnocení a recenze Geckoboard:
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
10. Tableau (nejlepší pro jednoduché vytváření KPI ve vizualizaci dat)
Tableau zjednodušuje dříve zdlouhavý proces vytváření reportů KPI automatizací velké části pracovního postupu prostřednictvím své klíčové funkce Tableau Metrics.
Ačkoli Tableau Metrics možná nedokáže přidat metriky do stávajících dashboardů Tableau, nabízí snadné používání, zejména pro uživatele Tableau Mobile, s integrovanými indikátory nahoru/dolů a dynamickými časovými osami.
Nejlepší funkce Tableau
- Zjednodušené vytváření KPI: Rychlé vytváření reportů KPI s minimem kroků ve srovnání s předchozími verzemi.
- Dynamické časové osy: Prohlížejte si historické hodnoty a porovnávejte trendy v čase pomocí interaktivní časové osy.
- Sledování KPI v reálném čase: Pravidelně aktualizuje data, aby zajistilo aktuální reporting pro rozhodovací orgány.
- Design zaměřený na mobilní zařízení: Optimalizováno pro Tableau Mobile, nabízí funkce jako meziroční a meziměsíční srovnání pro mobilní obrazovky.
Omezení Tableau
- Statické metriky: Uživatelé nemohou upravovat rychlé filtry nebo parametry v rámci metriky, což vyžaduje samostatné metriky pro každou hodnotu.
- Omezení dashboardů: Metriky nelze přidat do stávajících dashboardů Tableau zabudovaných do Desktopu nebo Serveru.
Ceny Tableau
- Enterprise Creator: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise Explorer: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise Viewer: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Tableau:
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
KPI-n It Real: Sledujte své metriky úspěchu pomocí ClickUp
„Věříme v Boha; všichni ostatní přinášejí data.“ – W. Edwards Deming
Buďme upřímní – sledování KPI může být někdy opravdu náročné. 😵💫
S tím správným generátorem KPI však můžete automatizovat nudné úkoly a soustředit se na to, na čem záleží – sledování vašich dat. Právě v tomto ohledu ClickUp přináší zásadní změnu.
ClickUp centralizuje všechny vaše KPI zprávy a časové osy, což usnadňuje vytváření, kontrolu a sdílení KPI v rámci vaší organizace. Ale to je jen třešnička na dortu.
ClickUp má mnoho dalších funkcí, jako jsou ClickUp Goals (které vám pomohou sledovat vaše KPI) a ClickUp Brain (s poznatky založenými na AI), které vám pomohou činit lepší rozhodnutí pro váš tým.
