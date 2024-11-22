Jak kontaktovat personalisty na LinkedIn (+ příklady)

Vzhledem k nespočtu uchazečů, kteří se ucházejí o stejné pozice, je těžké vyniknout na přeplněném trhu práce. Proto není umění udělat na personalisty trvalý dojem jen příjemnou dovedností, ale nezbytností.
LinkedIn je ideálním místem pro profesionály, kteří hledají příležitosti k profesnímu růstu. Jeho rozsáhlá síť vám umožňuje spojit se s rozhodujícími osobami, předvést své dovednosti a ucházet se o pozice, které nejsou veřejně inzerovány.
Ve skutečnosti je každou minutu podáno více než 9 000 žádostí. Jak tedy oslovit personalistu na LinkedIn a zanechat trvalý dojem?
Pojďme to zjistit.
Porozumění roli personalistů na LinkedIn
Personalisté na LinkedIn mohou pracovat pro společnost, personální agenturu nebo jako nezávislí headhunteři. Používají LinkedIn k vyhledávání kandidátů, jejichž dovednosti a zkušenosti odpovídají požadavkům dané pracovní pozice, a často tak nacházejí talenty mimo tradiční pracovní portály.
Jejich role spočívá především v prohledávání uživatelské základny LinkedIn pomocí klíčových slov, pracovních pozic, dovedností a vzdělání. Například personalista, který hledá „seniorního datového analytika“, se může zaměřit na dovednosti jako SQL nebo vizualizace dat.
Proč je LinkedIn účinným nástrojem pro personalisty:
- LinkedIn zdůrazňuje dovednosti, zkušenosti, doporučení a reference uchazečů.
- Aktualizace v reálném čase informují personalisty o změnách v kariéře nebo nových dovednostech, což umožňuje včasné oslovení.
- Platforma je propojena s mnoha systémy pro sledování uchazečů, což umožňuje snadný import podrobností o pracovních místech a uchazečích.
🔍 Věděli jste, že... Každou minutu je na LinkedIn přijato sedm lidí. To ukazuje, jak efektivní je tato platforma jak pro personalisty, tak pro uchazeče o zaměstnání.
Příprava na zaslání zprávy personalistovi
Než kliknete na „Spojit se“ nebo odešlete zprávu personalistům, proveďte následující kroky, aby váš profil vynikl:
1. Optimalizujte svůj profil na LinkedIn před kontaktováním
Váš profil na LinkedIn je více než jen váš online životopis – je to první dojem, který uděláte na personalisty.
Vzhledem k velkému množství sekcí, které je třeba vyplnit, může být těžké se rozhodnout, na co se zaměřit. Zde jsou základní informace, které byste měli zvážit před kontaktováním personalistů:
- Nadpis: Vytvořte jasný, profesionální nadpis o maximálně deseti slovech, který odráží vaši současnou pozici a nejcennější dovednosti.
- Profilová fotografie: Použijte kvalitní profesionální fotografii, která odpovídá vaší osobní značce.
- O: Vytvořte poutavý kariérní příběh v délce 2600 znaků, ve kterém představíte své dovednosti, zkušenosti a jedinečné kvality.
- Vzdělání a certifikáty: Uveďte své vzdělání a relevantní certifikáty, abyste prokázali své kvalifikační předpoklady.
- Zkušenosti: Udržujte své pracovní zkušenosti aktuální a jasně popište své povinnosti a úspěchy. Buďte transparentní ohledně případných mezer v kariéře.
- Dovednosti a doporučení: Požádejte kolegy a nadřízené o doporučení, abyste si vybudovali důvěryhodnost.
- Doporučeno: Zdůrazněte klíčové projekty, články nebo úspěchy, které předvádějí vaše dovednosti a přínos.
- Klíčová slova: Začleňte klíčová slova specifická pro dané odvětví do svého nadpisu, shrnutí a popisu pracovních pozic, abyste zvýšili svou viditelnost při vyhledávání personalisty.
2. Zjistěte si informace o personalistovi a jeho společnosti
Dále si prohlédněte profil personalisty na LinkedIn a stránku společnosti, abyste se dozvěděli více o jejich náborovém procesu, specializovaných pozicích a firemní kultuře. To vám pomůže vytvořit osobní zprávu na LinkedIn, která zaujme.
Jak správně vyhledávat:
- Použijte filtry jako „Velikost společnosti“, „Úroveň zkušeností“ a „Umístění“, abyste našli personalisty ve vašem oboru a regionu.
- Zjistěte klíčové dovednosti a kvalifikaci z popisu pracovní pozice, které zdůrazněte ve své zprávě.
- Sledujte, jak personalista komunikuje se svými kontakty, a přizpůsobte tomu svůj styl komunikace.
- Prohlédněte si sociální sítě společnosti a získejte přehled o jejích náborových strategiích a kultuře.
Číst více: 10 nejlepších softwarů pro správu dovedností
3. Personalizujte své žádosti o spojení
Jednoduchá žádost o spojení nestačí – vždy přiložte krátkou, ale působivou zprávu, aby byla vaše žádost osobnější. Stručně vysvětlete, jak jste našli jejich profil a proč byste se s nimi chtěli spojit.
|Obecná poznámka
|Osobní zpráva
|Dobrý den, rád bych se s vámi spojil.
|Dobrý den, [jméno personalisty], při hledání informací o společnosti [název společnosti] jsem narazil na Váš profil a zaujal mě Váš přínos v oblasti [konkrétní oblast]. Rád bych se s Vámi spojil a dozvěděl se více o možnostech uplatnění ve Vaší organizaci.
Jak napsat perfektní zprávu personalistovi
Máte-li připravený profil a informace o personalistovi, je čas napsat zprávu, která zaujme a podnítí konverzaci.
1. Klíčové prvky, které byste měli zahrnout do své zprávy
Vaše zpráva by měla být stručná a jasná a měla by obsahovat informace o tom, kdo jste a co hledáte.
- Úvod: Začněte krátkým úvodem, ve kterém uvedete své jméno, aktuální pozici a stručně popíšete své profesní zkušenosti. Personalista tak na první pohled pochopí, kdo jste.
- Důvod pro kontaktování: Jasně formulujte svůj záměr – zda máte zájem o volnou pozici, hledáte radu nebo se snažíte navázat kontakty.
- Hodnota, kterou přinášíte: Uveďte své dovednosti, konkrétní úspěchy a zkušenosti, které odpovídají potřebám personalisty.
- Výzva k akci: Na závěr přidejte výzvu k akci – zeptejte se, zda jsou ochotni diskutovat o pracovních příležitostech nebo zda vám mohou poskytnout informace o pozicích, které by odpovídaly vašemu profilu.
2. Udržujte profesionální tón
Personalizace může vaši zprávu odlišit od ostatních, ale pro efektivní komunikaci je stejně důležité zachovat profesionální tón. Zde je návod, jak na to:
- Vyhněte se neformálnímu jazyku: Používejte formální jazyk a udržujte uctivý tón.
- Buďte struční: Vaše zpráva by měla být krátká a přímá – snažte se o 2–3 krátké odstavce, které se zaměří na podstatné informace.
- Zdvořilost je zásadní: Berte ohled na jejich nabitý program a zdvořile je požádejte o čas, než jim sdělíte svou žádost.
- Před odesláním zkontrolujte: Zkontrolujte, zda vaše zpráva neobsahuje pravopisné, gramatické chyby a interpunkci.
3. Otázky, které je dobré položit a kterým je lepší se vyhnout
Promyšlené otázky mohou zlepšit vaši konverzaci s personalisty. Stejně důležité je však vyhýbat se otázkám, které mohou zanechat negativní dojem.
|Otázky
|Poznámky
|✅ Existují nějaké pozice, které odpovídají mým dovednostem a zkušenostem?
|Projevíte tak iniciativu a pomůžete personalistovi najít pro vás vhodné pracovní příležitosti.
|✅ Můžete nám sdělit více informací o náborovém procesu nebo firemní kultuře?
|Projevíte tak upřímný zájem o společnost a získáte cenné informace o tom, co můžete očekávat.
|❗Čím se vaše společnost zabývá?
|Tím působíte jako nepřipravený
|❗Můžete mi sehnat práci?
|To je příliš přímé a může to působit, jako byste si něco nárokovali. Místo toho se soustřeďte na budování přirozených vztahů a přirozenou diskusi o potenciálních rolích.
Příklady účinných zpráv pro navázání kontaktu na LinkedIn
Podívejme se na několik příkladů zpráv na LinkedIn, které vám ukážou, jak oslovit personalistu na LinkedIn:
Příklad 1: Nečekaný kontakt ohledně volného pracovního místa
Dobrý den, [jméno personalisty],
Narazil jsem na váš profil při hledání pracovních příležitostí ve společnosti [název společnosti]. S [X let zkušeností] v [vašem oboru nebo specifické dovednosti] věřím, že bych se hodil na pozici [konkrétní role nebo oddělení]. Rád bych se s vámi spojil a prozkoumal možnosti, které odpovídají mému profilu.
Děkuji za váš čas a těším se na spolupráci! [Vaše jméno]
Proč to funguje: Tato zpráva je přímá, zdůrazňuje relevantní zkušenosti a vyjadřuje skutečný zájem o konkrétní pozici, čímž personalistovi ukazuje vzájemné výhody navázání kontaktu.
Příklad 2: Žádost o informace o náborovém procesu
Dobrý den, [jméno personalisty],
Doufám, že se máte dobře! Nedávno jsem narazil na pozici [název pozice] ve společnosti [název společnosti] a tato příležitost mě velmi zaujala. Mohl byste mi poskytnout nějaké informace o náborovém procesu nebo o tom, jaké vlastnosti tým hledá?
Moc děkuji za váš čas! [Vaše jméno]
Proč to funguje: Tato zpráva prokazuje iniciativu a upřímný zájem o danou pozici a zároveň vybízí personalistu, aby poskytl cenné informace. Je zdvořilá a prokazuje respekt k času personalisty.
Příklad 3: Networking pro budoucí příležitosti
Dobrý den, [jméno personalisty],
Vidím, že se specializujete na nábor pracovníků pro [odvětví/obor]. S mými zkušenostmi v oblasti [vaše odbornost] aktivně hledám nové příležitosti. Rád bych se s vámi spojil, abychom se mohli navzájem sledovat pro budoucí pracovní pozice.
Děkuji a přeji hezký den! [Vaše jméno]
Proč to funguje: Tato zpráva vás představuje jako proaktivního kandidáta, který si cení networkingu, aniž by na personalistu vyvíjel okamžitý tlak. Otevírá vám dveře pro budoucí příležitosti.
4 účinné strategie pro následné kroky
Následná komunikace po navázání kontaktu s personalistou může připomínat chůzi po laně – nechcete být vlezlí, ale zároveň nechcete zmizet z jejich radaru. Vhodně načasovaná a promyšlená následná komunikace může rozhodnout o tom, zda se dostanete k pohovoru, nebo zda zapadnete v hromadě e-mailů.
Zde je důvod:
- Váš e-mail se tak dostane zpět na začátek jejich doručené pošty.
- Projevíte tak svůj zájem o jejich podnikání.
Podívejme se, jak na to:
1. Kdy a jak navázat na svou první zprávu
Personalisté často pracují s více kandidáty a vaše e-mailová zpráva mohla být jednoduše přehlédnuta. Krátká následná zpráva může pomoci upoutat jejich pozornost zpět na vaši zprávu.
Jak na to:
- Počkejte jeden až dva dny, než se ozvete znovu. V případě potřeby pošlete druhou zprávu po 7–10 dnech, ale vyhněte se nadměrnému zasílání e-mailů.
- Vaše následné kontakty by měly být stručné a zdvořilé.
- Uveďte svou původní zprávu, abyste personalistovi osvěžili paměť
- Zopakujte svůj zájem o danou příležitost
- Zakončete konkrétní výzvou k akci, například domluvením telefonátu.
Příklad: Dobrý den [personální agent], chtěl bych navázat na svůj předchozí e-mail ohledně [pozice]. Stále mám velký zájem a rád bych se s vámi spojil, až budete mít čas. Děkuji za váš čas!
2. Jak se vypořádat s neúspěchem nebo promarněnou příležitostí
Pokud se vám po několika pokusech o kontakt nikdo neozve, neberte to osobně. Personalisté jsou zaneprázdnění a možná není ten správný čas. Totéž platí, pokud nedostanete danou pozici – poděkujte jim za jejich čas a požádejte je, aby zůstali v kontaktu pro budoucí příležitosti.
Příklad: Plně rozumím a oceňuji tuto informaci. Rád bych zůstal v kontaktu, pokud by se v budoucnu naskytla nějaká vhodná pracovní příležitost.
3. Nabízejte hodnotu a zůstaňte v kontaktu
Udržování kontaktů může být prospěšné, i když zrovna není k dispozici žádná volná pozice. Sdílejte novinky z oboru, relevantní články nebo informace o svých úspěších, abyste zůstali viditelní, aniž byste působili zoufale.
Příklad: Dobrý den, [personální agent], našel jsem tento článek na téma [téma] a myslel jsem, že by vás mohl zajímat. Obzvláště se mi líbí názor autora na [podtéma]. Rád bych znal váš názor na tuto věc.
4. Příprava na pohovor
Jakmile si zajistíte pohovor, zaměřte se na přípravu. Potvrďte datum, čas a formát pohovoru, abyste předešli nedorozuměním. Zeptejte se také, zda je třeba se na něco konkrétního připravit, například na technický test nebo prezentaci, abyste mohli sebevědomě odpovídat na běžné otázky při pohovoru.
Dobrý den, [jméno personalisty],
Děkuji za domluvení pohovoru na pozici [název pozice]. Mohl byste mi prosím potvrdit datum, čas a formát? Dejte mi vědět, pokud je třeba se na něco konkrétního připravit.
Těším se na naši konverzaci.
S pozdravem,
[Vaše jméno]
3 tipy, jak uspět s kampaní na LinkedIn
Zde jsou účinné strategie, které vám pomohou navázat smysluplné kontakty s personalisty.
1. Publikujte trendy témata a klíčové postřehy
Pravidelně sdílejte trendy v oboru nebo osobní zkušenosti s aktuálními tématy, abyste si vybudovali důvěryhodnost a přilákali personalisty, kteří oceňují myšlenkové vedení. Používejte relevantní hashtagy, abyste rozšířili svůj dosah a oslovili správné publikum.
2. Zapojte se do obsahu personalistů
Publikujte smysluplné odpovědi na příspěvky personalistů, abyste prokázali své znalosti a nadšení. Vyhněte se používání emodži nebo krátkých odpovědí. Pokud vám někdo odpoví, pokračujte v konverzaci, abyste posílili vzájemné vztahy.
3. Vyvarujte se častých chyb
- Neinformujte se o personalistovi: Pokud neuznáte významné úspěchy nebo hodnoty personalisty, signalizuje to nedostatek skutečného zájmu.
- Odesílání obecných zpráv: Obecná šablona nedokáže upoutat pozornost personalistů, protože ti denně dostávají nespočet zpráv.
- Buďte vlezlí nebo agresivní: Pokud svou žádost o práci formulujete jako požadavek, můžete působit jako náročný nebo zoufalý člověk, což personalisty odradí od spolupráce s vámi.
Příběh od odborníka: Příklad úspěšného oslovení
Podívejme se, proč je tato zpráva Davida C. Bakera na LinkedIn tak úspěšná.
- Personalizace: Zpráva začíná zmínkou konkrétních detailů, což zvyšuje pravděpodobnost, že upoutá pozornost personalisty.
- Neformální tón: Fráze jako „Klidně můžete odmítnout nebo ignorovat – nebudu vás kontaktovat“ snižují tlak a příjemce se díky nim cítí pohodlněji.
- Hodnotová nabídka: Zpráva zdůrazňuje zkušenosti odesílatele s aplikací příjemce a nabízí cenné poznatky o vylepšeních strategie UX. Řeší problémy příjemce, aniž by zněla jako prodejní taktika.
- Jasná výzva k akci: Zpráva obsahuje jasnou výzvu k další diskusi o strategii UX prostřednictvím e-mailu.
- Zdvořilost: Na závěr vyjádřete upřímné uznání za nástroj příjemce a naději na budoucí spolupráci.
- Žádný tlak na další kontakt: Uvedení, že odesílatel nebude kontaktovat příjemce, respektuje jeho čas a činí kontakt upřímnějším.
Využití nástrojů a funkcí LinkedIn
LinkedIn nabízí komplexní sadu nástrojů a funkcí, které vám pomohou zlepšit kontakt s personalisty. Zde je návod, jak je co nejlépe využít:
1. LinkedIn Premium
LinkedIn Premium je placená funkce, která vám umožňuje kontaktovat personalisty přímo, aniž byste potřebovali společné kontakty. Mezi hlavní funkce patří:
- InMail: Posílejte zprávy personalistům mimo vaši síť. Každý měsíc dostanete určitý počet kreditů InMail – pět s Premium Career a 15 s Premium Business.
- Funkce „Kdo si prohlížel váš profil“: Podívejte se, kdo si prohlížel váš profil za posledních 365 dní. Pokud si ho prohlížel personalista, využijte to jako úvod do konverzace a vyjádřete svůj zájem o jeho společnost nebo volná pracovní místa.
💡Tip pro profesionály: Využijte nástroje pro psaní s umělou inteligencí a vytvořte propracované, poutavé a výjimečné zprávy InMail. Ušetříte tak čas a zároveň zajistíte, že vaše komunikace bude mít profesionální tón.
2. Doporučení a reference
Zatímco doporučení jsou rychlým potvrzením vašich dovedností, reference jsou podrobnými posudky, které slouží jako důkaz vaší odbornosti a charakteru.
Oslovte bývalé kolegy nebo klienty a požádejte je o doporučení, zejména ty, kteří znají vaši práci. Abyste podpořili vzájemnost, nabídněte jim, že jim na oplátku napíšete doporučení.
Kromě toho se ujistěte, že vaše doporučení odpovídají dovednostem, které personalisté ve vašem oboru hledají. Pokud například pracujete v marketingu, zaměřte se na doporučení v oblasti SEO, obsahové strategie a digitálního marketingu, abyste zvýšili atraktivitu svého profilu.
3. Skupiny na LinkedIn
Připojte se ke skupinám na LinkedIn a spojte se s podobně smýšlejícími profesionály, personalisty a lídry v oboru. Zapojte se do diskusí a sdílejte své postřehy, abyste se etablovali jako aktivní přispěvatel.
💡Tip pro profesionály: Hledejte skupiny zaměřené na pracovní nabídky nebo nábor v konkrétním odvětví. Někteří personalisté zde sdílejí exkluzivní nabídky ještě před jejich zveřejněním.
4. Události na LinkedIn
Akce na LinkedIn usnadňují virtuální networking a setkání zaměřená na konkrétní odvětví. Mnoho personalistů se těchto akcí účastní, aby vyhledávali talenty.
💡Tip pro profesionály: Využijte funkci „Účastníci“ k identifikaci klíčových personalistů a lídrů v oboru během akcí. To vám pomůže připravit si personalizované zprávy nebo otázky.
Ačkoli jsou tyto funkce LinkedIn užitečné pro navazování kontaktů, správa vašich snah může být náročná. Právě v tom vám pomohou nástroje pro zasílání obchodních zpráv, jako je ClickUp.
Použijte ClickUp k organizaci a sledování svých aktivit na LinkedIn
ClickUp je univerzální nástroj pro řízení projektů, který sjednocuje všechny vaše profesní cíle, úkoly související s budováním sítí kontaktů a komunikaci na jedné platformě.
Pomůže vám efektivně sledovat vaše snahy o navázání kontaktů, včetně toho, koho jste kontaktovali, kdy navázat další kontakt a jaké jsou další kroky ve vašem budování sítí kontaktů.
Zde je návod, jak můžete využít funkce ClickUp pro efektivní oslovení na LinkedIn:
1. Sledujte konverzace pomocí úkolů a e-mailů v ClickUp
ClickUp Tasks centralizuje všechny aktivity související s oslovováním kontaktů na jednom místě.
V ClickUp můžete vytvořit konkrétní úkoly pro různé segmenty oslovování, například „Spojit se s zakladateli startupů“ nebo „Sledovat vlivné osoby v oboru“. Tato organizace vám umožní spravovat oslovování pro každou skupinu, aniž byste míchali strategie nebo zprávy.
Můžete také použít vlastní pole k přidání dalších podrobností ke každému úkolu, jako jsou kontaktní údaje, stav odpovědi a priorita.
Díky zobrazení tabulky nebo seznamu můžete snadno sledovat úkoly napříč několika segmenty, aby vše probíhalo podle plánu. Zobrazení kalendáře vám navíc poskytne přehledný vizuální přehled vašich časových harmonogramů, včetně termínů následných kroků a plánů pohovorů.
Funkce správy e-mailů ClickUp se navíc integruje s různými e-mailovými službami, takže můžete spravovat všechny své e-maily související s LinkedIn z jedné platformy.
Díky oznámením v reálném čase budete mít vždy přehled o odpovědích a nových zprávách. To vám umožní včasné následné kroky a zaručí, že každou příležitost využijete na maximum. Mobilní funkce ClickUp vám navíc umožní spravovat vaše úkoly a e-maily i na cestách.
2. Napište profesionální představení pomocí ClickUp Brain
ClickUp Brain je váš nepostradatelný AI asistent pro generování nápadů a vytváření výjimečných představení na LinkedIn, která upoutají pozornost personalistů a manažerů náboru.
Postupujte takto:
- Zadejte několik klíčových slov souvisejících s vaším představení a ClickUp Brain vám nabídne několik možností, jak začít.
- Vyberte si preferovaný tón – formální, neformální, vtipný nebo vážný – tak, aby odpovídal vaší osobnosti a publiku.
- Vložte svůj stávající úvod, abyste získali informace o srozumitelnosti, stručnosti nebo poutavosti, a požádejte AI, aby text zkrátila nebo prodloužila nebo vylepšila jeho tón.
- Požádejte o poutavé úvody nebo anekdoty, které vylepší vaše představení.
3. Ukládejte zprávy v ClickUp Docs
Pomocí ClickUp Docs vytvořte specializované dokumenty, které organizují zprávy podle publika, účelu nebo kampaně. Tato struktura usnadňuje vyhledávání a odkazování na konkrétní aktivity, čímž minimalizuje riziko promarněných příležitostí a zapomenutých následných kroků.
Kromě toho vám použití předem připravených šablon ClickUp pro běžné scénáře oslovování může ušetřit čas.
Šablona nabídky práce ClickUp obsahuje předem vyplněnou strukturu, která umožňuje rychlé přizpůsobení pro každou pracovní příležitost. Ušetří vám to psaní nabídky práce od nuly a pomůže vám efektivně nastínit vaše kvalifikace, služby a časový harmonogram projektu.
Šablona nabízí různé pohledy, včetně
- Ganttův diagram: Naplánujte si svůj návrh od začátku do konce a přiřaďte časové rámce k jednotlivým částem, jako je výzkum, návrh a revize.
- Zobrazení kalendáře: Sledujte důležité termíny a lhůty související s vaší pracovní nabídkou.
- Zobrazení tabule: Nabízí tabuli ve stylu Kanban, na které můžete snadno přetahovat úkoly mezi fázemi, jako jsou „Výzkum“, „Návrh“, „Kontrola“ a „Dokončeno“.
Šablona ClickUp Job Search Template vám navíc pomůže uspořádat všechny informace související s prací, jako jsou žádosti o zaměstnání, volná pracovní místa, hodnocení společností a zdroje pro pohovory, na jednom místě.
Je vhodný pro začátečníky i pokročilé uživatele a nabízí rychlé nastavení a přizpůsobení pro individuální vyhledávání pracovních příležitostí. Šablona také obsahuje stavy jako „Otevřeno“, „Podáno“, „Čeká se“ a další, které poskytují jasný přehled o stavu každé žádosti.
Díky různým možnostem zobrazení můžete pohodlně sledovat průběh svého hledání práce. Například zobrazení seznamu zobrazuje podrobný rozpis všech žádostí o zaměstnání, zatímco zobrazení kalendáře pomáhá vizualizovat nadcházející termíny, pohovory a data následných kroků na časové ose.
ClickUp také nabízí šablony technických životopisů, které vám pomohou prezentovat vaše dovednosti, projekty a úspěchy v přehledném a profesionálním formátu, ať už se ucházíte o pozici programátora nebo manažera technických projektů.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu kariérního plánu k posouzení svých současných kompetencí, identifikaci mezer ve znalostech a vypracování strategie pro dosažení svých kariérních cílů.
Přijměte konzistentní strategii budování sítí kontaktů
Kromě toho, že víte, jak oslovit personalistu na LinkedIn, měli byste také umět udržovat svou přítomnost na LinkedIn a rozšiřovat svou síť kontaktů. Klíčem k tomu je důslednost. Jak toho dosáhnout:
- Budování a udržování své přítomnosti na LinkedIn: Pravidelně publikujte příspěvky, reagujte na obsah ostatních a sdílejte novinky z oboru. Udržujte svůj profil kompletní a aktuální, abyste přilákali personalisty.
- Zapojte se do obsahu relevantního pro vaše odvětví: Reagujte na příspěvky ve vašem oboru, abyste se profilovali jako aktivní účastník odvětví.
- Udržujte svou síť aktivní a rozšiřujte ji: Každý týden navazujte alespoň jeden nový kontakt prostřednictvím zpráv nebo příspěvků na LinkedIn. Pečujte o stávající vztahy tím, že je zmiňujete ve svých příspěvcích a reagujete na jejich obsah.
- Plánování pravidelných aktivit a připomínek na LinkedIn: Pomocí připomínek ClickUp si naplánujte pravidelné příspěvky, komunikujte s personalisty a sledujte své aktivity, abyste zůstali v povědomí.
Číst více: Vše, co potřebujete vědět před nástupem do nového zaměstnání a jak vyniknout na novém pracovišti!
Vylepšete své kontakty na LinkedIn pomocí ClickUp
Komunikace s personalisty na LinkedIn efektivně rozšiřuje vaši síť kontaktů a odhaluje pracovní příležitosti. Pokud to děláte strategicky, odlišíte se od ostatních a zvýšíte své šance na získání vysněného zaměstnání. Doufáme, že vám tyto tipy, jak kontaktovat personalisty na LinkedIn, budou užitečné.
Robustní nástroje ClickUp zefektivňují váš proces oslovování kontaktů na LinkedIn, snižují náročnost budování sítí kontaktů a zvyšují váš potenciál pro navazování smysluplných kontaktů, které vedou k pracovním příležitostem nebo profesnímu růstu.
ClickUp Docs ukládá a organizuje kontaktní zprávy pro rychlý přístup, zatímco ClickUp Brain vám pomáhá vytvářet výjimečné představení přizpůsobené vašemu publiku. Navíc předem připravené šablony vám ušetří čas a zaručí vám profesionální komunikaci.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a posuňte své síťování na vyšší úroveň.