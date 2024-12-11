TickTick vs. Things 3: Který správce úkolů je nejlepší v roce 2025?

Vaše úkoly se hromadí, termíny se blíží a vaše mysl je chaotickou směsicí připomínek a seznamů. Ptáte se sami sebe: „Kde mám vůbec začít?“ Zní vám to povědomě? Všichni jsme to zažili. V takových případech může pomoci dobrá aplikace pro správu úkolů. Umožní vám uspořádat všechny úkoly na jednom místě, uklidnit mysl a poskytne vám jedinečný pocit uspokojení z odškrtávání splněných úkolů. ✅
Mezi mnoha aplikacemi pro správu úkolů vynikají TickTick a Things 3 svým efektivním a flexibilním přístupem ke správě úkolů. Která z nich je ale pro vás ta pravá?
V tomto příspěvku se budeme zabývat aplikacemi TickTick a Things 3, abychom vám pomohli najít nejvhodnější nástroj pro organizaci vaší práce a osobního života. 📋✨
Co je TickTick?
TickTick je osobní asistent produktivity, který vám pomáhá organizovat a sledovat pracovní projekty a individuální cíle na jednom místě. Jako aplikace pro seznam úkolů vám umožňuje vytvářet více seznamů, přidávat úkoly prostřednictvím hlasových poznámek, převádět e-maily na úkoly, nastavovat připomenutí úkolů a přidávat opakující se úkoly pro vytvoření denního plánu. 📆
Obsahuje také užitečné funkce, jako je kalendář a Kanban tabule, které se hodí pro správu projektů a spolupráci s týmem. Navíc vám Pomodoro timer pomůže soustředit se na důležité úkoly, což je vynikající funkce v porovnání TickTick vs. Things 3.
Funkce TickTick
TickTick nabízí mnoho funkcí pro správu úkolů, sledování návyků a týmovou spolupráci. Podívejme se na některé z jeho klíčových funkcí:
1. Správa úkolů prostřednictvím seznamů
Pokud dáváte přednost jednoduchému a přehlednému rozložení seznamu pro sledování svých denních úkolů, může být TickTick skvělým doplňkem vaší digitální výbavy. Nabízí dva typy seznamů pro správu úkolů: „Pravidelný seznam“ a „Chytrý seznam“.
Funkci Regular List můžete použít k rozdělení úkolů do kategorií „Práce“, „Osobní“, „Vzdělávání“ nebo jakékoli jiné kategorie pro větší efektivitu. To vám také pomůže spravovat úkoly pro různé projekty na jednom místě.
Další je funkce Smart List. Filtruje úkoly podle termínů, značek, priorit, umístění a dalších podmínek.
📌 Můžete si například zobrazit seznam „Dnes“ se všemi úkoly, které mají být splněny dnes. Podobně seznam „Příštích 7 dní“ zobrazuje úkoly, které mají být splněny za týden.
Funkce Smart List je však k dispozici pouze v rámci předplatného Premium.
2. Zadávání a správa úkolů
Jednou z vynikajících funkcí aplikace TickTick je inteligentní zadávání a správa úkolů, které zjednodušuje jejich vytváření a organizaci. Namísto ručního nastavování termínů, priorit nebo značek používá TickTick zpracování přirozeného jazyka, aby tyto podrobnosti rozpoznávalo při psaní.
📌 Pokud například napíšete (nebo řeknete) „Odevzdej čtvrtletní zprávu do pátku do 15:00“, TickTick automaticky nastaví termín a připomenutí pro tento úkol.
S TickTick můžete snadno organizovat úkoly pomocí seznamů, značek a úrovní priority. Pomáhá vám spravovat více projektů, aniž byste se cítili přetížení. TickTick také podporuje rychlé zadávání úkolů pomocí hlasových příkazů, takže můžete přidávat nové úkoly i na cestách, což je ideální pro zaneprázdněné osoby, které potřebují rychlou a efektivní správu úkolů.
3. Více upozornění a připomínek
Systém upozornění a připomínek TickTick zajistí, že budete mít své úkoly vždy pod kontrolou. Můžete nastavit více připomínek nebo „otravných upozornění“ pro úkoly, abyste nikdy nezmeškali termín úkolu nebo důležitou událost. Funkce opakovaných připomínek se hodí pro týdenní schůzky, narozeniny nebo termíny splatnosti účtů.
Jeho zvláštností je možnost přizpůsobení připomínek na základě polohy. Můžete nastavit upozornění na konkrétní časy nebo data, nebo dokonce na příjezd na určité místo.
📌 Například můžete dostat upozornění, abyste nakoupili potraviny, když jste v blízkosti obchodu.
TickTick vám také umožňuje zvolit, jakým způsobem chcete dostávat upozornění, ať už prostřednictvím oznámení, e-mailu nebo push notifikace na vašem chytrém hodinkách.
4. Flexibilní zobrazení kalendáře
TickTick dále zjednodušuje správu úkolů díky flexibilnímu zobrazení kalendáře, které nabízí vizuální a přizpůsobitelný způsob organizace vašeho rozvrhu. Úkoly můžete zobrazit pěti způsoby: denně, týdně, měsíčně, dvakrát týdně a na časové ose. ⏳
Kalendář TickTick nabízí uživatelsky přívětivou funkci drag-and-drop, která vám umožňuje plynule upravovat termíny úkolů nebo přeplánovat události, aniž byste narušili celý svůj program. TickTick se navíc integruje s kalendáři třetích stran, jako je Google Calendar, což vám umožňuje spravovat všechny vaše schůzky, jednání a termíny na jednom místě. Díky tomu je TickTick efektivní aplikací pro plánování každodenních činností.
5. Pomodoro timer
Potřebujete pomoc, abyste se mohli soustředit? Vestavěný Pomodoro Timer v aplikaci TickTick je navržen tak, aby zvýšil soustředění a produktivitu. Můžete si naplánovat 25minutové pracovní bloky pro prioritní úkoly, po kterých následuje krátká přestávka.
Časovač se hladce integruje do vašeho seznamu úkolů, takže můžete spustit relaci přímo z jakéhokoli úkolu. TickTick také sleduje vaše relace Pomodoro, aby zjistil, jak dlouho jste pracovali a kolik přestávek jste si udělali. To vám pomůže zůstat motivovaní a na správné cestě.
Můžete dokonce přehrávat bílý šum na pozadí, zatímco je spuštěný časovač Pomo, abyste se lépe soustředili. 🧘
💡Tip pro profesionály: Chcete-li maximalizovat svou produktivitu, zkuste kombinovat Pomodoro Timer se speciálním playlistem pro soustředění. Vyberte si instrumentální hudbu nebo zvuky přírody, které vám pomohou soustředit se, minimalizovat rozptýlení a zlepšit vaši schopnost zůstat v práci soustředěni. 🔥
Ceny TickTick
- Zdarma
- Premium: 35,99 $/rok
Co je Things 3?
Things 3 je elegantní a uživatelsky přívětivá aplikace pro správu úkolů pro uživatele Apple. Je oblíbenou alternativou k TickTick a kombinuje krásný design s intuitivními funkcemi, díky nimž můžete snadno organizovat své úkoly a zůstat produktivní. ⚡
Ať už spravujete osobní projekty, pracovní úkoly nebo dlouhodobé cíle, Things 3 vám poskytuje efektivní prostředí bez rušivých vlivů, které vám pomůže soustředit se na to nejdůležitější.
Je ideální pro rozdělení větších projektů na zvládnutelné kroky a organizaci všeho.
Funkce Things 3
Zde jsou nejužitečnější funkce Things #:
1. Rozpis projektu a nadpisy
Things 3 vyniká svou funkcí strukturování projektů. Namísto správy dlouhého seznamu úkolů můžete související úkoly seskupit pod konkrétní nadpisy, čímž vašemu projektu dodáte jasnou vizuální hierarchii. Jedná se o jednu z nejčastěji chválených funkcí při srovnání aplikací TickTick a Things 3.
Představte si, že pracujete na rozsáhlé kampani nebo akci. Místo toho, abyste se dívali na chaotický seznam úkolů, můžete vše uspořádat podle kategorií – „Výzkum“, „Plánování“ a „Realizace“ – s jednotlivými úkoly přehledně seřazenými pod nimi.
Díky tomu se můžete snadno soustředit na jednu část najednou, aniž byste ztratili ze zřetele celkový cíl. Navíc vizuální přehlednost pomáhá snížit stres tím, že poskytuje plán pro dokončení úkolu.
2. Magické tlačítko plus
Tlačítko Magic Plus v aplikaci Things 3 je více než jen způsob, jak přidávat úkoly – je to zkratka k produktivitě. Představte si, že můžete rychle zaznamenat úkoly nebo nápady v momentě, kdy vám přijdou na mysl, bez ohledu na to, kde se v aplikaci právě nacházíte. Tak funguje tlačítko Magic Plus. ✨
Zaznamenávejte nové úkoly nebo nápady okamžitě, ať jste v aplikaci kdekoli. Potřebujete na poslední chvíli něco přidat? Stačí klepnout a přidat to a vše se seřadí, aniž by to narušilo váš pracovní postup.
3. Kontrolní seznamy
Funkce Checklist v Things 3 vám pomůže poskytnout kontext pro vaše úkoly, což je ideální pro rozdělení složitých úkolů na menší kroky.
📌 Namísto „Naplánovat událost“ si například vytvořte kontrolní seznam „Rezervovat místo konání“, „Zajistit catering“ a „Rozeslat pozvánky“, abyste měli vše přehledně uspořádané a mohli to sledovat.
4. Rychlé vyhledávání
Funkce Quick Find v Things 3 vám umožní najít přesně to, co potřebujete, aniž byste museli procházet nekonečné seznamy.
Pomocí několika stisků kláves můžete prohledávat úkoly, položky, projekty a konkrétní podrobnosti v celém seznamu úkolů.
Představte si, že jste uprostřed rušného dne a potřebujete najít důležitý úkol, který je hluboko ukrytý v projektu. Místo toho, abyste ztráceli čas procházením složek, stačí kliknout na Rychlé vyhledávání, zadat klíčové slovo a voilà – vše, co hledáte, se okamžitě zobrazí.
5. Včasná připomenutí
Včasná připomenutí v Things 3 vám pomohou udržet přehled o důležitých úkolech. Ať už se jedná o důležitou schůzku nebo osobní termín, Things 3 vám nabízí několik snadných způsobů, jak nastavit připomenutí.
Při plánování úkolů můžete kliknutím přímo přidávat připomenutí, což usnadňuje nastavení upozornění při plánování úkolů. Stačí kliknout na „Přidat připomenutí“, vybrat čas a máte hotovo.
📌 Raději píšete? Díky přirozenému jazykovému analyzátoru datumu v Things 3 můžete zadávat připomenutí jako „Tom, 20:00“ a aplikace automaticky pochopí a nastaví čas za vás.
Pro ty, kteří milují řešení bez použití rukou, integrace Siri umožňuje nastavit připomenutí přímým hlasovým příkazem do vašeho iPhone. Stačí říct: „V Things, připomeň mi, abych zítra v 5 ráno poslal zprávu Alexovi“ a vaše připomenutí Apple je nastaveno.
Ceny Things 3
Samostatný jednorázový poplatek za každé z vašich zařízení iOS:
- Mac: 49,99 $
- iPad: 19,99 $
- iPhone a Apple Watch: 9,99 $
- Vision Pro: 29,99 $
TickTick vs. Things 3: Porovnání funkcí
Jak TickTick, tak Things 3 nabízejí působivé funkce pro správu úkolů a aplikace pro úkoly, přičemž každá z nich má své jedinečné přednosti. Zde je stručný přehled jejich funkcí, abyste si mohli vybrat nejvhodnější nástroj pro plnění úkolů:
|Funkce
|TickTick
|Things 3
|Snadné použití
|Vyžaduje určitou dobu na osvojení všech funkcí.
|Jednoduché uživatelské rozhraní
|Zadávání úkolů
|Podporuje zadávání v přirozeném jazyce pro rychlé plánování
|Zadávání úkolů bez rozsáhlého jazykového parsování
|Dostupnost
|Dostupné na zařízeních Apple i Android.
|Přístupné pouze na zařízeních Apple
|Spolupráce
|Povoleno
|Není povoleno
|Sledování času
|K dispozici
|Není k dispozici
|Připomenutí
|Více připomínek a otravné připomínky úkolů, abyste nezmeškali termín
|Funkce Fastlane reminders pro nastavení připomenutí úkolů ve vašem kalendáři Apple.
|Zobrazení úkolů
|Zobrazení seznamu a zobrazení kalendáře
|Zobrazení seznamu a zobrazení kalendáře
|Bezplatná verze
|Ano, ale s omezenými funkcemi.
|Ne
|Cena
|Prémiový tarif TickTick: 35,99 $/rok
|Jednorázový nákup:Mac: 49,99 $iPad: 19,99 $iPhone a Apple Watch: 9,99 $Vision Pro: 29,99 $
|Nejlepší pro
|Všichni uživatelé, kteří hledají jednoduché řešení pro správu času a spolupráci na úkolech
|Uživatelé Apple, kteří hledají přehledné vizuální rozvržení pro organizaci úkolů
1. Správa úkolů
TickTick
TickTick vyniká svou schopností spravovat více seznamů úkolů na jedné obrazovce, což z něj činí vynikající volbu pro zvládání různých aspektů vašeho života a práce na jednom místě.
Things 3
Na druhou stranu Things 3 zaujme funkcemi Project Breakdown a Headings. Ty vám umožní rozdělit velké projekty na přehledné části a poskytují jasnou vizuální hierarchii a organizaci.
🏆 Vítěz: TickTick pro vyvážení četných úkolů v různých projektech díky zjednodušenému zobrazení více seznamů
2. Připomenutí a upozornění
TickTick
TickTick nabízí širokou škálu možností přizpůsobení připomínek a upozornění. Můžete nastavit konkrétní časy, data a místa a dokonce si vybrat zvukové a vibrační vzorce. TickTick můžete také propojit se svým kalendářem a dalšími aplikacemi, abyste měli vždy přehled.
Things 3
Naopak Things 3 vyniká funkcí Fastlane, která zajišťuje okamžitou synchronizaci připomínek na všech vašich zařízeních. To znamená, že když nastavíte připomenutí na svém telefonu, okamžitě se aktualizuje i na vašem počítači a tabletu, takže vaše oznámení jsou konzistentní a včasná.
🏆 Vítěz: Things 3 díky funkci Fastlane, která zajišťuje aktualizace v reálném čase na všech zařízeních.
3. Správa času
TickTick
Pomodoro timer od TickTick vyniká vestavěnými fokusovými sezeními, která vám pomohou zvýšit produktivitu díky strukturovaným pracovním intervalům a přestávkám. Tato funkce je skvělá pro uživatele, kteří preferují časově omezený přístup ke správě své práce.
Navíc má TickTick funkci Eisenhower Matrix, kde můžete své úkoly rozdělit do čtyř kategorií: „Naléhavé a důležité“, „Nenaléhavé a důležité“, „Naléhavé a nedůležité“ a „Nenaléhavé a nedůležité“. Pomůže vám identifikovat důležité a naléhavé úkoly, abyste je mohli dokončit jako první.
Things 3
Things 3 sice neobsahuje Pomodoro časovač, ale nabízí flexibilní zobrazení kalendáře a včasná připomenutí, která mohou nepřímo pomoci s časovým managementem.
🏆 Vítěz: TickTick díky funkcím Pomo Timer a Eisenhower Matrix.
TickTick vs. Things 3 na Redditu
Prověřili jsme také uživatelské recenze na Redditu, abychom zjistili, který nástroj je lepší. Zde je přehled toho, co uživatelé Redditu říkají o TickTick a Things 3.
Jeden uživatel Redditu vyjádřil svůj názor na Things 3 velmi jasně.
„Things 3 je jednoduchá, ale co se mi na ní líbí a co ji odlišuje od mnoha jiných aplikací, je její skvělá synchronizace mezi zařízeními. Jednoduchost a možnost pracovat odkudkoli ji staví před většinu aplikací. ”
Jiný uživatel doporučuje vyzkoušet TickTick i Things 3 a použít ten, který vyhovuje vašim potřebám.
„Myslím, že jde o filozofii obou aplikací. Things má velmi vyhraněný názor na to, jak byste měli spravovat své úkoly. Celé to proto působí trochu uzavřeně a omezeně. Pro některé lidi je to ale výhoda. Včetně mě. Things je aplikace, kterou používám nejčastěji. Vyhovuje mi, jak chci spravovat své úkoly. Je minimalistická a má přesně ty funkce, které potřebuji, a nic víc. A je radost ji používat. Jiní lidé chtějí více flexibility a kontroly a chtějí používat nástroj, který si mohou přizpůsobit trochu více tomu, jak funguje jejich mozek. To je TickTick. Strávil jsem spoustu času s oběma aplikacemi a osobně jsem byl produktivnější a méně přetížený s Things. “
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k TickTick a Things 3
Nyní se můžete rozhodnout, zda zvolíte TickTick nebo Things 3. Problémem však je, že pokud se rozhodnete pro TickTick, můžete přijít o možnost rozdělit projekty na jednodušší úkoly nebo milníky. A pokud si vyberete Things 3, budete muset slevit z požadavků na funkci sledování času.
Pokud stále váháte mezi TickTick a Things 3, dovolte nám představit vám ClickUp. Kombinuje silné stránky obou aplikací a navíc nabízí ještě více funkcí zdarma. Jako webová a mobilní aplikace navíc zajišťuje přístupnost napříč platformami.
ClickUp je robustní nástroj pro správu úkolů, který nabízí komplexní funkce pro zefektivnění pracovního postupu a zvýšení produktivity při každodenních úkolech. Pojďme se podívat, v čem je tak mocnou alternativou k TickTick a Things 3.
Pokročilá správa úkolů
ClickUp Tasks je jako váš osobní motor produktivity. Můžete vytvářet úkoly, přidávat kategorie úkolů přidáním značek a stavů a nastavovat priority úkolů. To vám pomůže organizovat a filtrovat úkoly jako profesionál.
K úkolům můžete přidat kontext pomocí vlastních polí, jako je projekt, umístění, klient atd. Navíc ClickUp Tasks vám umožňuje propojit související a závislé úkoly, abyste mohli sledovat jejich průběh a identifikovat překážky. Díky této funkci je ClickUp Tasks díky pokročilým možnostem přizpůsobení a flexibilitě favoritem v souboji TickTick vs. Things 3 vs. jiné aplikace pro správu úkolů.
Místo toho, abyste se drželi výchozích stavů jako „Otevřeno“ nebo „Uzavřeno“, ClickUp vám umožňuje vytvořit vlastní stavy, které se perfektně přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu. Můžete mít stavy jako „Probíhá“, „Čeká na kontrolu“ nebo „Blokováno“, které poskytují větší přehlednost o tom, v jaké fázi se každý úkol nachází.
V závislosti na tom, co nejlépe vyhovuje danému projektu, můžete své úkoly zobrazit různými způsoby, ať už v podobě seznamu, kanbanové tabule nebo kalendáře. Podúkoly lze přizpůsobit tak, aby zobrazovaly přesně ty informace, které potřebujete, když je potřebujete.
ClickUp neslouží pouze ke správě projektů nebo sledování úkolů týmu. Můžete jej snadno použít ke správě svých osobních projektů nebo událostí v kalendáři. Zde je několik příkladů, jak naši uživatelé využívají ClickUp jako osobní aplikaci s umělou inteligencí pro správu úkolů.
Ale to není vše.
S ClickUp Brain získáte osobního asistenta s umělou inteligencí, který automatizuje správu úkolů tím, že poskytuje souhrny úkolů a denní zprávy o pokroku. Automatizuje také akční položky, plánování dílčích úkolů a vyplňování dat.
Ale tím to nekončí.
ClickUp Brain také dokáže analyzovat data projektu, aby zlepšil rozhodování, odhadl náklady, optimalizoval alokaci zdrojů, předpověděl kapacitní potřeby, zefektivnil správu týmu a monitoroval potenciální rizika – to vše v reálném čase. Správa úkolů nikdy nebyla tak snadná jako s ClickUp Tasks a ClickUp Brain.
Rychlá a snadná připomenutí
Připomínky v aplikacích pro správu úkolů mohou působit jako otravné notifikace, které vás iritují. ClickUp Reminders nabízí přizpůsobitelný systém, který vás informuje o vašich úkolech, aniž by působil rušivě.
Můžete si připomínky označit barevnými kódy, upravit nastavení podle svého stylu a zajistit, že budete vždy v předstihu před termíny.
Funkce Doručená pošta slouží zároveň jako správce úkolů a kalendářová aplikace, takže můžete snadno sledovat vše na jednom místě. Záložky jako „Další“, „Hotovo“ a „Nenaplánováno“ vám umožňují zjistit, co vás čeká, co je hotové a co ještě potřebuje termín splnění.
ClickUp Reminders nabízí výkonnou funkci, která umožňuje připojit k připomenutím soubory, jako jsou fotografie, hlasové poznámky nebo mapové polohy. Tato funkce vám a vašemu týmu pomůže udržet pořádek a přehled. Navíc díky více než 1 000 integracím je snadné synchronizovat připomenutí s Google Kalendářem, Outlookem, Zoomem a dokonce i Amazon Alexa.
Díky funkci „Delegated Reminders“ (delegovaná připomenutí) můžete také nastavit připomenutí a oznámení pro svůj tým, aby se nezapomnělo na žádný úkol. Ať už se jedná o opakující se připomenutí nebo synchronizaci napříč kalendářovými aplikacemi, ClickUp vám pomůže udržet kontrolu nad vaším rozvrhem.
Šablona kalendáře s seznamem úkolů
Cítíte se zahlceni nekonečným seznamem úkolů? Je čas uvést chaos do pořádku! Šablona seznamu úkolů ClickUp Calendar vám v tom pomůže.
Tato šablona vám pomůže vizualizovat vaše cíle a úkoly, abyste mohli plánovat svůj den nebo týden jako profesionálové. Už žádné shánění se, abyste stihli termíny, ani pocit ztracenosti v moři úkolů.
Šablona také pomáhá třídit úkoly do přehledných kategorií, abyste přesně viděli, co je třeba udělat a kdy. Poskytuje podrobný přehled o každém úkolu, což vám umožňuje sledovat pokrok, nastavovat termíny a mít vše pod kontrolou.
S touto šablonou můžete:
- Snadné plánování úkolů
- Organizujte úkoly do různých kategorií pro vyšší produktivitu
- Přidejte kontext úkolu a sledujte jeho průběh
Zvyšte svou produktivitu pomocí šablony kalendáře a seznamu úkolů ClickUp. Je čas přestat jen plánovat a začít dosahovat výsledků.
Hladké sledování času
Efektivní správa úkolů vyžaduje sledování času stráveného na každém úkolu. ClickUp to usnadňuje díky integrované funkci sledování času, která vám umožňuje plynule zaznamenávat dobu trvání úkolů.
Časovač můžete spustit a zastavit z jakéhokoli zařízení a pomocí globální připomínky zaznamenávat čas pro více úkolů. To vám umožní nastavit priority úkolů, efektivně přidělovat zdroje a identifikovat úzká místa.
ClickUp: Konec debaty o TickTick vs. Things 3
Zatímco aplikace pro produktivitu TickTick a Things 3 nabízejí solidní funkce, ClickUp se jeví jako nejlepší řešení pro správu úkolů, denní plánování a týmovou spolupráci.
Od výkonné správy úkolů po přizpůsobitelné zobrazení, pokročilé připomínky a nástroje založené na umělé inteligenci – ClickUp jde nad rámec jednoduchého sledování úkolů. To vše nabízí bezplatná verze.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a uvidíte, jak změní váš způsob práce! 🚀