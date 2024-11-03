13 nejlepších cloudových komunikačních softwarů pro rok 2025

Život v podnikání se pohybuje neuvěřitelně rychlým tempem, ať už rozšiřujete tým z 1 na 10, 100 nebo 1000 členů. Během posledního desetiletí jsem sledoval, jak se cloudové komunikační platformy vyvíjely, aby splňovaly požadavky rostoucích týmů a zvýšeného pracovního zatížení, což usnadnilo správu obou těchto oblastí.
Ale jak s takovým množstvím dostupných možností najít to správné řešení pro vaši firmu? Každé z nich nabízí odlišné funkce a výhody, ale ne všechny budou vyhovovat pracovním postupům nebo komunikačním strategiím vašeho týmu.
Po otestování mnoha platforem jsem výběr zúžil na 13 univerzálních možností, které vyhovují celé řadě firemních potřeb. Pojďme se na ně podívat, abychom vám pomohli najít tu nejvhodnější.
Co byste měli hledat v softwaru pro cloudovou komunikaci?
Nechcete investovat do něčeho, co pouze nahrazuje místní hardware. Musíte si vybrat platformu, která poskytuje komplexní funkce pro správu týmu, zlepšuje spolupráci a zvyšuje provozní efektivitu.
Zde jsou klíčové funkce, které byste měli při hodnocení možností upřednostnit:
- Chat: Vyberte si nástroj s integrovanou funkcí chatu, abyste centralizovali komunikaci týmu a udržovali zprávy, soubory a aktualizace organizované na jednom místě.
- Sdílení souborů: Vyberte si platformu, která umožňuje rychlé sdílení souborů v rámci vašeho týmu i externě se zainteresovanými stranami a zajišťuje spolupráci při komunikaci.
- Integrace CRM: Vyberte nástroj, který se hladce integruje s vaším CRM, zefektivňuje komunikaci s klienty a zvyšuje efektivitu tím, že snižuje potřebu přepínat mezi více nástroji.
- Hovory s nahráváním: Vyberte si platformu, která umožňuje nahrávat a ukládat hovory, aby byly důležité konverzace a rozhodnutí zdokumentovány a přístupné pro budoucí použití.
- Historie úprav a časová razítka: Vybraný nástroj by měl nabízet transparentní historii úprav a časová razítka, aby váš tým mohl sledovat změny, sledovat posloupnost úkolů a dodržovat termíny s odpovědností.
- Sdílené řídicí panely a správa úkolů: Vyberte řešení se sdílenými řídicími panely, které umožňují přiřazování úkolů, sledování pokroku v reálném čase a snadný přístup k důležitým dokumentům pro všechny členy týmu.
13 nejlepších cloudových komunikačních softwarů
1. ClickUp (nejlepší pro sjednocenou komunikaci)
Pokud hledáte cloudový komunikační nástroj, který snadno kombinuje spolupráci, správu úkolů a zpětnou vazbu v reálném čase, ClickUp vyniká jako jedna z nejdynamičtějších dostupných platforem – a já vám podrobně vysvětlím proč.
Jednou z mých oblíbených funkcí ClickUp je funkce Collaboration Detection (detekce spolupráce). Ať už připravujete úkol, přidáváte komentáře nebo pracujete na dokumentaci, vždy budete vědět, kdy někdo jiný píše nebo prohlíží stejný úkol.
Díky tomu je spolupráce hračkou, zejména když se na rychle se vyvíjejícím projektu podílí více členů týmu.
S ClickUp Whiteboards se brainstormingové sezení stávají dynamičtějšími, protože tým spolupracuje v reálném čase na sdíleném digitálním plátně. Použil jsem to pro mapování agilních pracovních postupů, strategických sezení a dokonce i pro jednoduché brainstormingové nápady.
Úkoly můžete vytvářet přímo z tabule a propojovat je s příslušnými soubory, úkoly nebo dokonce dokumenty. Navíc rozhraní tohoto vizuálního kolaboračního softwaru s funkcí drag-and-drop vám umožňuje snadno propojovat nápady a vytvářet spojení mezi koncepty během několika sekund.
ClickUp Chat je aplikace, která spojuje chat a práci.
Díky sjednocení diskusí a úkolů na jedné platformě je zajištěna hladká integrace všeho, co potřebujete pro komunikaci a spolupráci. To vede k vyšší produktivitě, jasnější komunikaci a soustředěnějšímu pracovnímu postupu – a to vše bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
Jedním kliknutím můžete zprávy převést na úkoly a zachovat kontext automatickým propojením souvisejících dokumentů, chatů a úkolů. Navíc je vybaven výkonnou umělou inteligencí, která vaši komunikaci posune na vyšší úroveň.
Místo zdlouhavých e-mailových konverzací nebo ztracených zpráv je v ClickUp vše propojeno – oznámení, aktualizace a následné kroky.
Pokud chcete přizpůsobit způsob zobrazení úkolů a projektů na platformě, pak ClickUp Views předčí vaše očekávání.
V závislosti na fázi projektu přepínám mezi zobrazením seznamu, tabule a kalendáře a každé z nich dokonale slouží svému účelu. Organizování úkolů podle priority, termínů nebo vlastních značek nikdy nebylo snazší – díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením ClickUp.
Navíc díky integraci cloudového úložiště ClickUp se službami jako Google Drive, Dropbox, Box a OneDrive není úložiště žádným problémem. Díky tomu je připojování souborů k úkolům snadné.
Ať už pracuji na cestách nebo spolupracuji s klienty, mohu načíst důležité soubory z více účtů a mít tak vše centralizované v rámci jedné platformy.
A když je jasnost nezbytná, nic nepřekoná ClickUp Clips. Místo psaní dlouhých komentářů mohu rychle nahrát svou obrazovku, vysvětlit své nápady a okamžitě je sdílet. Mohu poskytnout zpětnou vazbu nebo ukázat kolegovi, jak používat konkrétní funkci.
Líbí se mi, jak ClickUp Clips zajišťuje naprosto jasnou komunikaci.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte dokumenty ClickUp, wiki a znalostní báze s vnořenými stránkami, možnostmi stylizace a šablonami.
- Automaticky kontrolujte pravopis ve svých dokumentech a úkolech bez jakýchkoli pluginů nebo rozšíření pomocí ClickUp Brain.
- Zůstaňte v obraze díky automatickému sledování časové osy a pokroku a zajistěte, aby všichni byli na stejné vlně s ClickUp Goals.
- Zefektivněte komunikaci pomocí hotových šablon komunikačních plánů přizpůsobených pro různé případy použití.
- Využijte robustní bezpečnostní funkce platformy, včetně 256bitového šifrování SSL, fyzického zabezpečení datového centra a dvoufaktorové autentizace.
Omezení ClickUp
- Zvyknout si na ClickUp může chvíli trvat, protože nabízí mnoho funkcí, které je třeba prozkoumat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ na osobu a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
2. Google Workspace (nejlepší pro komplexní sadu komunikačních nástrojů)
Google Workspace kombinuje komunikační a produktivní nástroje v jedné platformě a je navržen tak, aby podporoval týmy pracující na dálku i v kanceláři, ať už spravujete malé úkoly nebo velké projekty.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Získejte přístup k nezbytným cloudovým komunikačním nástrojům, jako jsou Gmail, Google Chat a Google Meet, spolu s aplikacemi pro spolupráci, jako jsou Google Docs, Sheets a Drive – vše v rámci jednoho předplatného.
- Snadno přidávejte nové uživatele, spravujte oprávnění a bezpečně sdílejte dokumenty, aniž byste ohrozili bezpečnost.
- Zůstaňte ve spojení se svým týmem odkudkoli díky mobilním aplikacím pro všechny nástroje Workspace; spolupracujte i na cestách.
Omezení Google Workspace
- Abyste mohli provádět téměř veškerou práci v Google Workspace, musíte se silně spoléhat na připojení k internetu.
- Google Docs, Sheets a Slides postrádají některé důležité funkce nástrojů Microsoftu, jako jsou Word, Excel a PowerPoint.
Ceny Google Workspace
- Navždy zdarma
- Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 42 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 16 000 recenzí)
3. Zoom Workplace (nejlepší pro videokonference a spolupráci)
Pokud jsou videohovory důležité pro spolupráci vašeho týmu, Zoom Workplace je nezbytným nástrojem pro videokonference ve vaší sadě nástrojů. Díky funkcím, jako jsou breakout rooms, živé tabule a bezpečné ovládání schůzek na platformě, jsou diskuse poutavé. Je ideální pro pořádání velkých webinářů a malých týmových schůzek.
Nejlepší funkce Zoom Workplace
- Připojte se k členům svého týmu prostřednictvím audio hovorů pomocí aplikace Zoom Phone.
- Naplánujte schůzky a přidejte je do sdílených kalendářových aplikací přímo z platformy.
- Zajistěte bezpečnost svých zasedacích místností, protože Zoom poskytuje hostitelům možnost kontrolovat, kdo se připojí, kdy a koho pustit do schůzky, a snadno přesouvat členy mezi jednotlivými místnostmi.
Omezení Zoom Workplace
- Zoom nenabízí nejlepší kvalitu videa, takže rozlišení 4K nemusí být dosažitelné.
- Aktualizace probíhají automaticky a někdy může být nutné počkat, až budou dokončeny, než se připojíte k důležité schůzce.
Ceny Zoom Workplace
- Navždy zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 21,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom Workplace
- G2: 4,5/5 (více než 55 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 900 recenzí)
4. Twilio (nejlepší pro přizpůsobitelná cloudová komunikační řešení)
Twilio vyniká jako flexibilní komunikační platforma, která nabízí cenový model s platbami podle skutečného využití, díky čemuž firmy platí pouze za funkce, které skutečně používají.
Ať už chcete personalizovat zákaznické cesty nebo automatizovat klíčové komunikační úkoly, tento software vám poskytne nástroje pro vytvoření přizpůsobených cloudových komunikačních systémů, aniž byste byli vázáni dlouhodobými smlouvami.
Nejlepší funkce Twilio
- Pomocí funkce Vyhledávání se ujistěte, že hovory pocházejí z ověřených zdrojů.
- Využijte dynamickou platformu zákaznických dat k vytváření personalizovaných zážitků na základě dat v reálném čase.
- Ušetřete čas automatizací úkolů, jako jsou nahrávání hovorů, přepisy a oznámení.
Omezení Twilio
- Je vhodnější pro technicky zdatné uživatele.
- Integrace uživatelského rozhraní je složitá a není snadné ji pochopit.
Ceny Twilio
- Navždy zdarma
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Twilio
- G2: 4,2/5 (více než 470 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
5. Vonage (nejlepší pro komunikaci na podnikové úrovni)
Vonage je výkonná sada pro firemní komunikaci, která nabízí řadu API pro hlasové a video hovory, zasílání zpráv a další funkce. Ať už provozujete malou firmu nebo řídíte globální podnik, oceníte intuitivní rozhraní, které umožňuje snadné přizpůsobení.
K dispozici je také možnost integrace aplikace Vonagedesktop a mobilní aplikace s předním softwarem, jako je Salesforce, Slack a G Suite.
Nejlepší funkce Vonage
- Získejte spolehlivost provozu na podnikové úrovni ve vaší komunikaci.
- Sledujte a analyzujte svůj růst pomocí funkce „Report“, která poskytuje různé tabulky a grafy pro lepší přehled.
- Využijte mobilní funkce Vonage k přesměrování hovorů a spolupráci s týmy, ať už se nacházejí kdekoli.
Omezení Vonage
- Uživatelské rozhraní může být pro ty, kteří nejsou zvyklí na platformy založené na API, poněkud složité.
- Někteří uživatelé hlásili problémy s kvalitou hovorů, zejména v oblastech se špatným pokrytím sítě.
Ceny Vonage
- Navždy zdarma
- Unified Communications Basic: 13,99 $/měsíc za linku
- Unified Communications Basic: 20,99 $/měsíc za linku
- Unified Communications Basic: 27,99 $/měsíc za linku
- Plány kontaktního centra: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vonage
- G2: 4,3/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
6. Telnyx (nejlepší pro vysoce kvalitní komunikaci a spolehlivost)
Telnyx je známý poskytováním špičkových komunikačních služeb, včetně hlasových služeb, zasílání zpráv a přenosu dat přes soukromé IP sítě. Díky zaměření na poskytování konzistentních a spolehlivých služeb je Telnyx skvělou volbou pro firmy, které potřebují zůstat v kontaktu se zákazníky po celém světě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s minimálními výpadky.
Nejlepší funkce Telnyx
- S flexibilním cenovým modelem Telnyx platíte pouze za to, co skutečně využíváte.
- Personalizujte interakce se zákazníky pomocí interakcí založených na umělé inteligenci.
- Sledujte analýzy hovorů a zpráv v reálném čase pro lepší rozhodování.
Omezení Telnyx
- Nastavení může být složité, zejména pro uživatele bez technických znalostí.
- Omezená zákaznická podpora pro menší tarify
Ceny Telnyx
- Platba podle skutečného využití: Různé ceny podle využití
- Ceny podle objemu: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Telnyx
- G2: 4,7/5 (více než 410 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 110 recenzí)
7. Webex Suite (nejlepší pro bezpečné a spolehlivé videokonference)
Mezi všemi cloudovými nástroji pro spolupráci na trhu vyniká Webex Suite svými pokročilými bezpečnostními funkcemi a integrací s různými obchodními nástroji. Nabízí tolik potřebnou spolehlivost pro vzdálené týmy a velké podniky. Obzvláště se mi líbilo, jak snadné bylo pomocí Webex Suite hostovat videohovory a audiohovory ve vysokém rozlišení.
Nejlepší funkce balíku Webex Suite
- Zabezpečte své schůzky pomocí šifrování typu end-to-end.
- Využijte funkce založené na umělé inteligenci, jako je potlačení šumu a automatický přepis, ke zlepšení kvality vašich schůzek.
- Streamujte své schůzky přímo na platformy jako Facebook nebo YouTube, čímž snáze oslovíte širší publikum.
Omezení balíčku Webex Suite
- Ceny pokročilých tarifů jsou ve srovnání s konkurencí vysoké.
- Rozhraní může některým uživatelům připadat zastaralé.
Ceny balíčku Webex Suite
- Zdarma
- Meet: 14,50 $/měsíc na uživatele
- Balíček: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Webex Suite
- G2: 4,2/5 (více než 18 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7 300 recenzí)
8. Wrike (nejlepší pro řízení projektů a komunikaci)
Wrike je univerzální cloudový nástroj pro správu projektů, který kombinuje správu úkolů s komunikačními funkcemi. Je to dobrá volba pro týmy, které hledají efektivní spolupráci a zároveň chtějí mít přehled o úkolech a termínech.
Na tomto nástroji se mi nejvíce líbilo jeho snadno použitelné rozhraní. Integruje se také s dalšími řešeními, jako jsou Google Workspace a Slack, což vám pomáhá efektivně dosahovat vašich komunikačních cílů.
Nejlepší funkce Wrike
- Sdílejte soubory a aktualizace v reálném čase pro lepší koordinaci týmu.
- Upřednostňujte úkoly pro hladkou práci na dálku a spolupráci, zejména když jsou termíny krátké.
- Sledujte denní pokrok pomocí přizpůsobitelných zobrazení na řídicím panelu, které vám poskytují plnou kontrolu nad vizualizací vašich projektů.
Omezení Wrike
- Pokročilé funkce jsou k dispozici pouze u tarifů vyšší úrovně.
- Aktualizace úkolů se nesdílejí, když úkol přiřadíte jinému členovi týmu.
Ceny Wrike
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 600 recenzí)
9. Ringover (nejlepší cloudový telefonní a komunikační systém)
Ringover je cloudový telefonní systém, který nabízí služby VoIP přizpůsobené pro firmy. Pokud jsou prodej a zákaznická podpora velmi důležitou součástí vašich operací, Ringover vám může pomoci zefektivnit pracovní postupy a zlepšit efektivitu vašich týmů.
Nejlepší funkce Ringover
- Volejte neomezeně do více než 90 destinací a udržujte plynulou komunikaci přes hranice.
- Sledujte výkon pomocí podrobných analytických a reportovacích funkcí hovorů.
- Nahrávejte hovory a přepisujte hlasové zprávy pro snadné sledování.
Omezení Ringover
- Možnosti přizpůsobení pro menší firmy jsou omezené.
- Někdy uživatelé zaznamenali zpoždění při hlasových hovorech.
Ceny Ringover
- Smart: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 64 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ringover
- G2: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 470 recenzí)
10. Runrun. it (nejlepší pro správu úkolů a komunikaci)
Runrun. it je cloudové řešení pro správu úkolů, které vám pomáhá efektivně sledovat úkoly, čas a postup projektu. Díky vizuálním tabulkám úkolů a přizpůsobitelným funkcím je ideální pro spolupráci na pracovišti, protože zajišťuje, že všichni mají stejné cíle a termíny.
Obzvláště se mi líbilo, jak můžete na jednom centrálním místě uchovávat záznamy o rozhodnutích, přílohách a konverzacích s interními i externími zúčastněnými stranami.
Runrun.it – nejlepší funkce
- Vytvářejte automatizace, které rozdělují úkoly mezi členy týmu, stanovují termíny a vyžadují schválení.
- Vytvářejte formuláře, abyste získali potřebné informace pro svůj projekt; ukončete zbytečné dohadování.
- Organizujte a optimalizujte svůj pracovní postup pomocí inteligentní Kanban tabule s pokročilými vyhledávacími filtry.
Runrun. it omezení
- Chybí jasné vysvětlení všech funkcí, zejména pro nové uživatele.
- Často se objevují duplicitní oznámení, což způsobuje zmatek.
Ceny Runrun.it
- Zdarma
- Podnikání: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Runrun.it
- G2: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
11. Avaya (nejlepší pro cloudové komunikační systémy na podnikové úrovni)
Avaya je známým jménem v oblasti cloudové technologie pro firemní komunikaci.
Pokud vaše firma potřebuje výkonnou cloudovou komunikační platformu pro hlasové a video hovory, zasílání zpráv a týmovou spolupráci, stojí za zvážení Avaya – zejména pokud pracujete s mezifunkčními týmy nebo řešíte složité pracovní postupy.
Nejlepší funkce Avaya
- Používejte Avaya jako fyzický telefon nebo jako digitální platformu na stolních počítačích.
- Chraňte svá citlivá data pomocí bezpečnostních funkcí na podnikové úrovni.
- Nastavte nahrávání hlasové schránky a snadno odesílejte faxy přímo z počítače díky integraci s nástroji jako Salesforce a Microsoft Teams.
Omezení Avaya
- Software je nestabilní, často dochází k jeho selhání a uživatelé se musí odhlásit a restartovat počítač.
- Podpora je nespolehlivá, uživatelé jsou často přepojováni mezi agenty, kteří se zdají být se systémem neobeznámeni.
Ceny Avaya
- Ceny získáte u obchodního zástupce.
Hodnocení a recenze Avaya
- G2: 4,1/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
12. Connecteam (nejlepší pro správu týmů vzdálených a mobilních pracovníků)
Pro firmy v odvětvích, jako je výroba, logistika a další, kde většina rolí přesahuje tradiční kancelářské práce, musí cloudový komunikační software splňovat jedinečné potřeby těchto pracovníků. Právě v tom vyniká Connecteam.
Je navržen speciálně pro týmy, které nepracují v kanceláři a jsou mobilní, a poskytuje nástroje, které vaše firma potřebuje, aby všichni zůstali ve spojení a synchronizaci, bez ohledu na to, kde se práce vykonává.
Nejlepší funkce Connecteam
- Zjednodušte správu směn, přidělování vybavení, schvalování žádostí o dovolenou a mnoho dalšího – vše z jedné platformy.
- Získejte kompletní přehled naplánovaných zpráv a snadno je upravujte nebo mazejte v chatovací aplikaci.
- Sledujte pracovní dobu zaměstnanců a propojte ji s vaším mzdovým systémem pro snadné zpracování.
Omezení Connecteam
- Manažeři nemohou členy týmu z nedostupných, když jsou potřeba.
- Integrace vyžaduje vylepšení, zejména s QuickBooks Online (QBO), protože záznamy o čase se neshodují s formátem QBO.
Ceny Connecteam
- Zdarma: 0 $
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 49 $/měsíc na uživatele
- Expert: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,7/5 (více než 760 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 330 recenzí)
13. TextP2P (nejlepší pro SMS marketing a komunikaci)
Pokud vaše řízení vztahů se zákazníky spočívá především v chatových službách a nevyžaduje videokonference, telefonní systémy ani nejlepší alternativy e-mailu, TextP2P je skvělou volbou pro komunikaci se zákazníky.
Jedná se o jeden z nejlepších nástrojů pro spolupráci pro malé a střední firmy, které hledají efektivní a efektivní řešení.
Nejlepší funkce TextP2P
- Nastavte si drip kampaně pro zasílání textových zpráv, e-mailů a hlasových zpráv bez vyzvánění v předem definovaných intervalech.
- Posílejte automatické textové dotazníky a snadno získejte zpětnou vazbu od zákazníků.
- Ukládejte a spravujte neomezený počet kontaktů v databázích TextP2P.
Omezení TextP2P
- Chybí mu možnost hlasových nebo videohovorů, což omezuje komunikační možnosti.
- Omezení počtu znaků v SMS může omezit délku komunikace.
Ceny TextP2P
- Starter 500: 21 $/měsíc
- Pro 1000: 42 $/měsíc
- Business 2000: 84 $/měsíc
- Platba podle skutečného využití: 5 $/měsíc
Hodnocení a recenze TextP2P
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 110 recenzí)
Unifikovaná komunikační platforma pro různorodé týmy
Nemůžete si dovolit, aby nefunkční nebo zdlouhavá komunikace zpomalovala vaše podnikání.
Představte si následující situaci: váš produktový tým je zaneprázdněn jednáním s dodavateli a kalkulací nákladů, zatímco váš provozní tým čeká na aktualizace, aby mohl nahrát produkty na trh, a to bez jasného časového harmonogramu.
Právě v tomto ohledu může ClickUp znamenat obrovský rozdíl.
Díky podpoře plynulé a transparentní komunikace zajišťuje, že vaše týmy zůstanou propojené a v reálném čase informované. Ať už rozšiřujete své podnikání nebo optimalizujete interní a externí komunikaci, ClickUp nabízí platformu, která podporuje všechny vaše potřeby.
Nenechte se brzdit komunikačními překážkami – zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte ještě dnes.