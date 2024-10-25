Nejlepší certifikace v oblasti technického psaní v roce 2025

Pokud chcete posunout své schopnosti v oblasti technického psaní na vyšší úroveň, teď je ten správný čas!
Ať už jste zkušený profesionál, který chce zdokonalit své odborné znalosti, nebo někdo, kdo do tohoto oboru teprve vstupuje, získání certifikátu může být zásadním krokem.
Technické psaní je specializovaná forma psaní, jejímž cílem je sdělovat komplexní, obvykle technologicky zaměřené informace stručně a přesně.
Od manuálů a zpráv po bílé knihy a dokumentaci hrají technici klíčovou roli při zjednodušování informací v různých odvětvích, jako je technologie, strojírenství, zdravotnictví a finance.
Získání certifikace v oblasti technického psaní může být cenným přínosem. Může vám otevřít dveře k novým příležitostem, zvýšit váš výdělečný potenciál a posílit vaši kredibilitu v daném oboru.
Podívejme se, proč by certifikace mohla posílit vaši kariéru, a pojďme si představit 10 certifikací v oblasti technického psaní , které můžete získat.
Význam certifikátů v oblasti technického psaní
Podle Úřadu pro statistiku práce vydělávají techničtí spisovatelé v USA v průměru 86 620 dolarů. Pokud vás baví vysvětlovat složité informace, máte rádi strukturované psaní a zajímáte se o konkrétní technickou oblast, může to být pro vás ideální práce.
Certifikáty v oblasti technického psaní dokládají závazek k profesnímu rozvoji a poskytují uznávaný standard odbornosti. Získání tohoto certifikátu vám může přinést mnoho výhod.
Podívejme se na některé z nich:
- Rozvíjejte své dovednosti: Je to vynikající způsob, jak si osvojit a zdokonalit základní dovednosti, jako je komunikace, výzkum a editace. Získáte také cenné znalosti, například o tom, jaké základní prvky jsou nezbytné při vytváření technických dokumentů, manuálů nebo zpráv.
- Zvyšte svou důvěryhodnost: Certifikace od renomované organizace nebo školy představuje formální uznání vašich schopností, což vám může pomoci vyniknout při ucházení se o práci v oblasti technického psaní. Zaměstnavatelům tak jasně dáváte najevo, že své řemeslo berete vážně.
- Získejte specializované certifikáty: I když již máte titul v oboru komunikace nebo angličtiny, získání certifikátu v konkrétní oblasti, jako je například lékařské psaní nebo technická dokumentace, může vylepšit váš profil, zejména pokud pracujete na volné noze. Specializované certifikáty potenciálním klientům usnadňují posoudit vaši odbornost.
Několik uznávaných organizací nabízí vysoce respektované certifikace pro technické spisovatele. Organizace jako Society for Technical Communication (STC) a American Medical Writers Association (AMWA) poskytují specializované programy pro různé obory.
10 nejlepších certifikátů v oblasti technického psaní, které posílí vaši kariéru
Ne všechny certifikace v oblasti technického psaní jsou stejné. Proto jsme vybrali 10 výjimečných certifikací, které mohou výrazně zlepšit váš profesní rozvoj.
Pojďme se podívat na tyto příležitosti!
1. Kurz certifikovaného technického spisovatele od Technical Writer HQ
Technical Writer HQ je fantastickým zdrojem informací, pokud jste v technickém psaní začátečníkem. Tato stránka se zaměřuje na nabídku certifikací a kurzů speciálně pro technické pisatele. Poskytuje také komunitu, kde se pisatelé mohou spojit, sdílet své zkušenosti a žádat o radu své kolegy.
Tento certifikovaný kurz technického psaní pokrývá základy technického psaní a role, které s ním souvisejí.
Naučíte se, jak vytvářet efektivní technickou dokumentaci a vypracovávat vysoce kvalitní vzorky textů. Navíc získáte poznatky o tom, jak vytvořit vynikající životopis a vybudovat si silnou online přítomnost. Kurz také obsahuje tipy, které vám pomohou vyniknout při pohovorech.
Jeden z účastníků, Ben Wise, se podělil o své zkušenosti:
Ačkoli jsem do programu nastoupil bez jakýchkoli zkušeností, uvědomil jsem si, že osvojení si základních pojmů není tak nepřekonatelné, jak jsem původně očekával, pokud se budu snažit se učit. Tento program je komplexním řešením pro veškeré technické psaní.
I když jsem do programu nastoupil bez jakýchkoli zkušeností, uvědomil jsem si, že osvojení si základních pojmů není tak nepřekonatelné, jak jsem původně očekával, pokud se budu snažit se učit. Tento program je komplexním řešením pro veškeré technické psaní.
Zde jsou některé klíčové témata, která kurz pokrývá:
- Analýza vašeho publika
- Psaní API
- Psaní případových studií
- Provádění výzkumu
- Rozhovory s uživateli
- Psaní a editace dokumentace pro různé případy použití
Navíc získáte přístup k exkluzivním rozhovorům s odborníky z oboru, kteří vám poskytnou zasvěcené tipy na projektové řízení. Najdete zde také šablony pro psaní obsahu ke stažení, které vám pomohou zefektivnit vaši práci.
Po absolvování kurzu obdržíte certifikát technického psaní a odznak, který můžete vystavit na svém webu nebo profilu LinkedIn.
Ceny
- 299 $
2. Certifikovaný profesionální technický komunikátor od Společnosti pro technickou komunikaci (STC)
Společnost pro technickou komunikaci (STC) je jedinečná komunita určená výhradně pro technické spisovatele a komunikátory. Je to také nejstarší a největší asociace v oblasti technického psaní.
V průběhu let zavedla STC několik možností profesionální certifikace pro technické komunikátory. Jejich program má tři úrovně: certifikace Foundation, Practitioner a Expert.
- Certifikace základní úrovně (úroveň I) je určena pro začínající profesionály. Ověřuje vaše obecné znalosti pojmů a osvědčených postupů v oblasti technické komunikace. Ačkoli neexistují žádné přísné předpoklady, doporučuje se alespoň dva roky relevantního studia nebo praxe.
- Certifikace na úrovni praktiků (úroveň II) je určena pro profesionály na střední úrovni. Měří vaši schopnost aplikovat osvědčené postupy a řešit složité problémy. Nejprve musíte absolvovat certifikaci Foundation a předložit doklad o jejím udržení. Ideálně by kandidáti měli mít dva až pět let praxe.
- Certifikace na úrovni experta (úroveň III) je určena pro zkušené profesionály. Hodnotí vaše odborné znalosti tím, že vás nechá řídit složité projekty, které jsou posuzovány odborníky z oboru. Abyste se mohli kvalifikovat, potřebujete certifikaci na úrovni praktikanta a měli byste mít pět až deset let zkušeností.
Certifikace STC vám pomůže vyniknout v konkurenčním oboru technického psaní. David Dick, člen STC, poznamenal:
Certifikace CPTC byla důkazem mých kvalifikací a členství v STC dokazovalo můj závazek vůči mé kariéře. Získal jsem práci s platovým zvýšením o 20 000 dolarů a můj certifikát CPTC nyní hrdě visí v mé kanceláři.
Certifikace CPTC byla důkazem mých kvalifikací a členství v STC dokazovalo můj závazek vůči mé kariéře. Získal jsem práci s platovým zvýšením o 20 000 dolarů a můj certifikát CPTC nyní hrdě visí v mé kanceláři.
Ceny
Certifikace základní úrovně (úroveň I)
- 315 $ pro současné členy STC
- 630 $ pro nečleny
Certifikace na úrovni praktika (úroveň II)
- 443 $ pro současné členy STC
- 753 $ pro nečleny
Certifikace na úrovni experta (úroveň III)
- Ceny na míru
3. Certifikace v oblasti profesionálního technického psaní od Udemy
Udemy se stala přední vzdělávací platformou, která nabízí kurzy z různých oborů. Od technického psaní přes vývoj aplikací až po projektový management – každý si zde najde to své.
Certifikace Professional Technical Writing Certification vás seznámí s principy technického psaní a editace. Naučíte se také, jak vytvářet komplexní technické dokumenty a šablony technických životopisů a jak efektivně napsat svou první uživatelskou příručku.
K účasti na tomto oceněném kurzu budete potřebovat počítač s Windows a programy Microsoft Word a Excel (2007 nebo 2010). Po přihlášení získáte přístup ke všem relevantním materiálům a zdrojům.
Ceny
- 94,36 $
4. Certifikát v technickém psaní od Dalhousie University
Dalhousie University nabízí vysoce ceněný certifikát v oblasti technického psaní. Kromě základů se naučíte analyzovat své publikum, vytvářet srozumitelné dokumenty a psát poutavé popisy produktů. Naučíte se také vypracovávat strategické dokumenty, díky čemuž je tento kurz velmi komplexní.
Tento kurz je ideální pro spisovatele, inženýry, produktové manažery a všechny, kteří se potýkají s komunikačními výzvami.
Abyste získali certifikát, musíte absolvovat čtyři kurzy: jeden základní kurz technického psaní a tři volitelné kurzy. Každý kurz je zakončen testem nebo písemnou prací, které posoudí vaše dovednosti a znalosti.
Velkou výhodou tohoto programu je jeho flexibilita; můžete se učit svým vlastním tempem. Tato struktura vám umožňuje skloubit studium s profesním životem a zároveň získat cenné dovednosti. Abyste získali certifikát, musíte dokončit závěrečné hodnocení do čtyř let.
Ceny
- 2 140 $ (535 $ za kurz)
5. Certifikace Medical Writer Certified (MWC) od American Medical Writers Association
Certifikát Medical Writer Certified (MWC) je uznávané označení vytvořené ve spolupráci mezi Medical Writing Certification Commission (MWCC) a American Medical Writers Association (AMWA).
Získání certifikátu MWC může zvýšit vaši důvěryhodnost a ukázat zaměstnavatelům a klientům, že máte pevné znalosti základních kompetencí v oblasti lékařského psaní.
Zkouška MWC se koná dvakrát ročně, takže je přístupná i pro zaneprázdněné profesionály. Během zkoušky, která trvá 2,5 hodiny a je vedena v angličtině, budete muset odpovědět na 125 otázek s výběrem odpovědí.
Abychom vám pomohli s přípravou, příručka pro uchazeče a kandidáty MWC a studijní průvodce pro kandidáty podrobně popisují pět oblastí lékařského psaní, které zkouška pokrývá: shromažďování, vyhodnocování, organizování, interpretování a prezentování.
Aby se uchazeči mohli zúčastnit zkoušky, musí splnit několik klíčových kritérií:
- Mějte bakalářský nebo vyšší titul v jakémkoli oboru.
- Mějte minimálně dva roky placené pracovní zkušenosti v oblasti lékařské komunikace. Důležité je, aby se tato zkušenost zaměřovala konkrétně na lékařské psaní, nikoli na psaní související s klinickými, vědeckými nebo jinými obory.
Ceny
- 175 $: poplatek za podání přihlášky na MWC (členové AMWA mají slevu 25 $)
- 550 $: Registrační poplatek za zkoušky v USA
6. Certifikovaný technický spisovatel, University of Wisconsin–Eau Claire (UWEC)
Kurz Certified Technical Writer (Certifikovaný technický spisovatel) nabízený University of Wisconsin-Eau Claire Continuing Education je komplexní program určený pro jednotlivce, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti v technickém psaní nebo zahájit kariéru v této oblasti. Kurz poskytuje praktické znalosti, které pokrývají základy technického psaní.
Je ideální pro začátečníky i profesionály, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti a držet krok s průmyslovými standardy.
V rámci programu se účastníci naučí, jak organizovat a prezentovat složité informace srozumitelným způsobem, ať už se jedná o manuály, online nápovědu nebo technické zprávy.
Kurz také obsahuje lekci věnovanou přípravě na zkoušku Certified Professional Technical Communicator (CPTC) pořádanou organizací Society for Technical Communication (STC).
Ceny
- 2 195 $
7. Certifikační kurzy technického psaní Coursera
Coursera je jednou z největších e-learningových platforem, která nabízí více než 3 000 online kurzů a specializací v různých oborech. Mezi jejími nabídkami najdete fantastickou škálu certifikátů v oblasti technického psaní, které vyhovují různým vzdělávacím potřebám, od začátečníků až po pokročilé.
Platforma nabízí řadu samostatných, plně online kurzů zaměřených na technické psaní, které lze snadno přizpůsobit vašemu rozvrhu. Pokud chcete zdokonalit své dovednosti, zde je několik kurzů, které stojí za to vyzkoušet:
- Úvod do technického psaní : Tento kurz představuje základy technického psaní. Poskytuje studentům dovednosti potřebné k vytváření jasné a stručné dokumentace pro různorodé publikum.
- Psací dovednosti pro vedoucí inženýry : Pokud jste zkušený inženýr a chcete se seznámit se základy technického psaní, je tento 16hodinový kurz ideální volbou. Je součástí specializačního programu Komunikační dovednosti pro inženýry.
Ceny
- Bezplatné pro audit
- Poplatek za certifikát: od 39 USD
8. Certifikační programy TechWriter
Program Tech Writer Certification nabízí řadu uznávaných technických certifikací vyvinutých ve spolupráci s různými akreditovanými univerzitami.
Na rozdíl od online kurzů z platforem jako Udemy nebo Coursera mají tyto certifikace konkrétní lhůty pro dokončení. Pokud kurz nedokončíte ve stanovené lhůtě, budete muset zaplatit poplatek za prodloužení, abyste mohli pokračovat.
Zde je podrobnější přehled některých certifikátů, které jsou k dispozici prostřednictvím této platformy:
- Základní certifikát v technickém psaní: Tento program se skládá ze tří kurzů přizpůsobených pro začátečníky, kteří se chtějí naučit základy technického psaní. Hodnocení zahrnuje kvízy, úkoly, individuální konzultace s lektory a závěrečný projekt.
- Komplexní certifikát Career Builder v technickém psaní: Tento podrobný program je určen pro profesionály, kteří chtějí posunout svou kariéru vpřed. Trvá tři měsíce a pokrývá širokou škálu témat.
- Certifikát pro současné technické spisovatele, editory a designéry: Jak název napovídá, tento kurz je určen pro ty, kteří již v oboru pracují. Vyžaduje 90 hodin studia a zaměřuje se na zdokonalení stávajících dovedností.
Kromě toho Tech Writer Certification nabízí 360stupňový kurz technické komunikace, program zaměřený na strukturovanou technickou dokumentaci a další program, který pokrývá základy a praktické aplikace písemných komunikačních dovedností.
Ceny
- Od 975 $
9. Certifikát v oboru profesionálního technického psaní vydávaný Univerzitou ve Washingtonu
Univerzita ve Washingtonu (Professional & Continuing Education) je známá tím, že nabízí výjimečné příležitosti pro kariérní růst pracujícím profesionálům.
Tento program se skládá ze tří kurzů:
- Základy profesionálního technického psaní
- Technické psaní pro pokročilé
- Pokročilé profesionální technické psaní
Je navržen tak, aby vytvořil pevný základ v technickém psaní. V rámci tohoto komplexního kurikula se naučíte, jak vytvářet různé technické dokumenty na vysoké úrovni, osvojíte si základy návrhu dokumentů a naučíte se využívat oblíbené nástroje pro tvorbu dokumentace.
Program probíhá výhradně online s setkáními v reálném čase a trvá osm měsíců. Přihlaste se pouze v případě, že jste plně odhodláni posunout svou kariéru v oblasti technického psaní na vyšší úroveň.
Ceny
- 3 995 $
10. Magisterský titul v oboru technická komunikace a lokalizace (TCLoc) / certifikace TEKOM od Univerzity ve Štrasburku
Univerzita ve Štrasburku ve Francii nabízí zajímavou profesionální certifikaci v oblasti technické komunikace a další.
Díky duálnímu programu mohou studenti získat magisterský titul v oboru technické komunikace a lokalizace a zároveň profesionální certifikaci v technickém psaní prostřednictvím TEKOM, Evropské asociace technických komunikátorů.
Program TCLoc nabízí studentům několik cest k získání titulu a certifikace a jeho absolvování obvykle trvá jeden až dva roky.
Rozmanitý studijní plán pokrývá různá témata, včetně různých webových jazyků a technologií, lokalizace a úvodu do nástrojů počítačové asistované překladatelské technologie. Naučíte se také strategie obsahového marketingu, projektového řízení, profesionálního psaní a vizuální komunikace.
Ceny
- 7 555 $ (přibližně)
Výběr správné certifikace pro vás
Výběr ideální certifikace v oblasti technického psaní může mít významný vliv na vaši kariéru. Vzhledem k široké nabídce programů je před výběrem důležité zvážit několik klíčových faktorů.
Mezi ně patří:
- Vaše kariérní cíle: Zamyslete se nad tím, kde se vidíte v budoucnosti. Zaměřujete se na konkrétní odvětví nebo pozici? Různé certifikace mohou lépe odpovídat konkrétním oborům.
- Zaměření kurikula: Projděte si předměty zahrnuté v certifikačním programu. Pokud se například chcete naučit pracovat s nástroji pro tvorbu nápovědy, hledejte certifikace, které zahrnují školení v této oblasti.
- Čas a odhodlání: Buďte realističtí ohledně toho, kolik času můžete studiu věnovat. Některé programy si můžete přizpůsobit vlastnímu tempu, jiné mají přísné časové rozvrhy. Vyberte si program, který vyhovuje vašemu harmonogramu.
- Cena: Cena certifikací se může lišit. Zvažte, kolik si můžete dovolit, a zvažte potenciální návratnost investice.
- Reputace a uznání: Prozkoumejte poskytovatele certifikace. Hledejte programy, které jsou v oboru dobře hodnocené a uznávané potenciálními zaměstnavateli.
Při porovnávání různých certifikačních programů
- Zaměřte se na jejich jedinečné vlastnosti .
- Podívejte se na strukturu a délku kurzů.
Například certifikát Professional Technical Writing Certificate Univerzity ve Washingtonu kombinuje online výuku s živými lekcemi a trvá přibližně osm měsíců. Poskytuje pevný základ pro vytváření dokumentů na vysoké úrovni a efektivních komunikačních strategií.
A pokud například hledáte něco specializovanějšího, v tom případě se zaměřte na certifikaci Medical Writer Certified (MWC), kterou vyvinula Medical Writing Certification Commission a American Medical Writers Association. Tato certifikace se zaměřuje na specifické kompetence potřebné pro komunikátory v oblasti medicíny a vyžaduje složení komplexní zkoušky.
Pečlivým zhodnocením těchto programů na základě jejich osnov, struktury a konkrétních oblastí zaměření budete mít lepší předpoklady pro výběr certifikace v oblasti technického psaní, která bude odpovídat vašim kariérním cílům a zlepší vaše dovednosti.
Nástroje pro technické psaní pro začátečníky
Co kdybyste mohli výrazně zlepšit své dovednosti v oblasti technického psaní kombinací certifikace se správnými nástroji pro technické psaní?
ClickUp není jen nástroj pro psaní s funkcemi pro správu projektů, ale také jeden z nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity na trhu.
Nezačali jsme jen psát články, ale rozhodli jsme se to dělat ve velkém měřítku, takže jsme potřebovali robustní platformu, která by se snadno přizpůsobila našemu rostoucímu počtu výstupů. ClickUp byl tou nejlepší volbou.
Nezačali jsme jen psát články, ale rozhodli jsme se to dělat ve velkém měřítku, takže jsme potřebovali robustní platformu, která by se snadno přizpůsobila našemu rostoucímu počtu výstupů. ClickUp byl tou nejlepší volbou.
ClickUp slouží také jako znalostní databáze díky funkcím jako Docs, Whiteboards a šablony, které vše hladce kombinují.
Pomocí ClickUp Docs můžete stanovit jasné cíle, nastínit požadavky na produkt, přidat uživatelský průzkum a zachovat konzistenci v celém procesu. A to nejlepší? Každý může přidávat komentáře a projektoví manažeři mohou označovat členy týmu nebo přiřazovat úkoly přímo v samotném dokumentu.
ClickUp Docs také zjednodušuje spolupráci, takže můžete:
- Organizujte svou technickou komunikaci a spravujte ji v reálném čase se svým týmem.
- Využijte několik možností formátování k rozdělení textu a zlepšení čitelnosti. Díky přizpůsobitelným záhlavím, barvám, fontům a mezerám mezi odstavci můžete zajistit, že vaše dokumentace bude vypadat elegantně a profesionálně.
Pokud potřebujete prostor pro brainstorming nebo skicování nápadů, ClickUp Whiteboards jsou ideální pro načrtnutí vašich myšlenek, pořizování poznámek, přidávání vizuálních prvků a propojování souvisejících úkolů. Je to skvělý způsob, jak vizualizovat svůj proces od začátku do konce.
A pak je tu ClickUp Brain – asistent pro psaní s umělou inteligencí pro všechny, kteří chtějí ušetřit čas a zvýšit efektivitu.
Tento nástroj vám pomůže rychle a snadno vytvářet úryvky, obsahy a dokonce i celé webové stránky. Snadno zvládá formátování a úpravy textu a dokáže převést složité technické informace do jednoduchého, uživatelsky přívětivého jazyka.
A to není vše!
Šablony jsou dalším pomocníkem v ClickUp, zejména pokud jde o technickou dokumentaci.
Například šablona dokumentu ClickUp Product Brief Document Template je nepostradatelným pomocníkem pro produktové manažery. Jedná se o kompletní dokument, který pomáhá týmům spolupracovat na vývoji produktů napříč funkcemi.
S touto šablonou můžete:
- Spolupracujte napříč týmy na vývoji produktů
- Udržujte specifikace produktů, zpětnou vazbu a související úkoly organizované na jednom centrálním místě.
- Jasně a konzistentně definujte cíle, řešení a specifikace.
Jelikož je vytvořen v ClickUp Docs, můžete přidávat vnořené stránky s doplňujícími informacemi, historií návrhů a čímkoli dalším, co potřebujete. Navíc si můžete vše přizpůsobit podle svých představ, od formátování po vložené odkazy a značky dokumentů.
ClickUp Comments in Docs umožňuje spolupráci v reálném čase a můžete dokonce přiřadit komentáře svým kolegům a získat tak okamžitou zpětnou vazbu. Jedná se o jednoduchý způsob, jak sledovat úpravy, zpětnou vazbu a aktualizace, aniž byste něco ztratili.
Tuto šablonu můžete upravit podle svých potřeb. Aktualizujte šablonu produktového přehledu, uložte ji jako novou nebo použijte své změny pokaždé, když šablonu použijete.
💡Tip pro profesionály: Pokud někdy narazíte na problém nebo potřebujete inspiraci, využijte tyto příklady podnětů k psaní, které udrží vaši kreativitu v pohybu.
Řízení projektů technického psaní s ClickUp
Vzhledem k tomu, že tvorba obsahu nadále nabývá na významu, může být investice do certifikace v oblasti technického psaní chytrým krokem. Správná certifikace vám nejen poskytne nezbytné dovednosti, ale také zvýší vaši důvěryhodnost a otevře nové kariérní příležitosti.
Výběrem programu, který odpovídá vašim cílům a zájmům, si profesionálové v oblasti technického psaní mohou zajistit úspěch v tomto lukrativním a dynamickém oboru.
A tady je partner, který vám pomůže posunout vaše dovednosti v oblasti technického psaní ještě dále – ClickUp.
Tato univerzální platforma vám umožňuje brainstormovat návrh technické dokumentace, shromažďovat zpětnou vazbu od kolegů, integrovat multimediální prvky a používat ClickUp Brain jako svého asistenta pro psaní s umělou inteligencí.
Chcete se přesvědčit o rozdílu na vlastní oči?
Nevěřte nám jen na slovo – zaregistrujte se na ClickUp a vyzkoušejte si to zdarma!