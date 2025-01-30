15 nejlepších nástrojů pro správu softwarových aktiv, které musíte v roce 2025 vyzkoušet

53 % IT týmů nemá úplný přehled o svých technologických aktivech. A to je varovný signál pro technické ředitele!
Díky úzké spolupráci s IT týmy jsem viděl, jak firmy utrácejí příliš mnoho peněz za technologie, aniž by znali využití svých softwarových aktiv. Výsledek? Nejsou schopni maximálně využít svůj IT rozpočet a jsou vystaveni rizikům v oblasti dodržování předpisů a kybernetické bezpečnosti.
Implementace správného nástroje pro správu softwarových aktiv však mění celou situaci. Nástroje pro správu softwarových aktiv vám umožňují snadno sledovat a spravovat vaše IT aktiva. Poskytují přehled o využití aktiv a pomáhají vám činit informovaná investiční rozhodnutí.
Spolu s IT odborníky z ClickUp jsem sestavil seznam nejlepších nástrojů pro správu softwarových aktiv, abyste mohli činit chytřejší rozhodnutí v oblasti IT.
Pojďme na to!
Co je software pro správu softwarových aktiv (SAM)?
Software SAM je komplexní platforma pro sledování a správu softwarových aktiv po celou dobu jejich životního cyklu. Pomáhá vám automaticky pořizovat, nasazovat a spravovat softwarové licence a předplatná a sledovat využití softwaru, abyste mohli ze svých investic do softwaru získat maximální hodnotu.
Zde je několik důvodů, proč jsou platformy pro správu softwarových aktiv důležité pro vaši organizaci:
- Optimalizuje výdaje: Identifikujte nevyužité softwarové licence a optimalizujte výdaje za softwarové licence investováním do licencí, které skutečně potřebujete.
- Snižte riziko nesouladu s předpisy: Dodržujte vždy předpisy týkající se softwarových licencí, abyste se vyhnuli pokutám a právním sporům v důsledku jejich nedodržení.
- Zajistěte bezpečnost: Monitorujte a spravujte softwarová aktiva, identifikujte neautorizované aplikace a odstraňte je ze systému, abyste zachovali bezpečnost.
- Informované rozhodování: Získejte přehled o trendech v používání softwaru, aktualizacích, vyřazování a dalších podrobnostech, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o investicích do IT a rozpočtu.
15 nejlepších nástrojů pro správu softwarových aktiv, které stojí za vyzkoušení
Nyní, když víte, proč jsou nástroje SAM důležité pro vaše podnikání, podívejme se na nejlepší nástroje pro zefektivnění sledování a správy softwarových aktiv.
1. ClickUp (nejlepší pro správu softwarových licencí, optimalizaci využití softwaru a automatizaci pracovních postupů)
Bez ohledu na to, kolik nástrojů náš tým vyzkouší, když jde o práci, volíme ClickUp. All-In-One Project Management and IT Solution od ClickUp zjednodušuje cyklus vývoje softwaru. Použili jsme ClickUp k optimalizaci našich IT pracovních postupů pomocí výkonných automatizací.
Poskytují kompletní přehled o IT aktivech a pomáhají nám sledovat to, co je důležité, aniž bychom museli monitorovat metriky v různých nástrojích.
ClickUp for Software Teams sjednocuje mapování IT aktiv, spolupráci, IT procesy a vizualizace sprintů na jednom místě, čímž zefektivňuje celý životní cyklus softwaru. Pomáhá našemu týmu snadněji spolupracovat interně s jinými odděleními a externě s dodavateli, vlastníky aktiv atd. v reálném čase.
A to není vše! ClickUp také nabízí řadu IT šablon, jako je šablona ClickUp Asset Management Template, která sleduje všechny podrobnosti o aktivech – od využití po licence – v intuitivní centralizované databázi.
Organizujte a vizualizujte IT aktiva pomocí šablony ClickUp Asset Management Template
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte napříč odděleními a s externími zainteresovanými stranami díky přehledné a aktuální dokumentaci v ClickUp Docs.
Spolupracujte s vlastníky aktiv, dodavateli a dalšími pomocí ClickUp Docs
- Mapování procesů: Mapujte procesy správy aktiv, včetně schvalování IT požadavků, nákupu nového softwaru, změn rozpočtu atd. pomocí nástro je ClickUp Whiteboards.
- Sledování stavu aktiv: Vizualizujte a sledujte stav aktiv a výkonnost týmu v oblasti vývoje softwaru pomocí přizpůsobených reportů prostřednictvím ClickUp Dashboards.
- Správa úkolů: Plánujte a stanovujte priority IT úkolů, jako jsou předplatné softwaru, správa incidentů, opravy chyb atd., pomocí ClickUp Tasks.
Spravujte více IT úkolů a projektů hladce pomocí ClickUp Tasks
- Automatizace pracovních postupů: Automatizujte procesy správy aktiv, jako jsou kontroly dodržování předpisů, připomenutí obnovení licencí, sledování využití a další, pomocí ClickUp Automations.
- Snadná automatizace, sledování aktiv a reporting: Vytvářejte plány, automatizujte IT procesy, vyhledávejte podrobnosti o aktivech, sumarizujte IT rozpočty a zprávy o aktivech atd. s pomocí umělé inteligence ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- Díky tolika funkcím má ClickUp mírně strmější křivku učení.
- Zpočátku mohou mít nováčci potíže s maximálním využitím možností přizpůsobení ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte AI k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Já a můj tým používáme ClickUp denně jako řešení pro správu ticketů a také jako informační základnu. Jako DevOps se mi líbí jeho API 🙂 Umožňuje vytvářet jakékoli automatizace a integrace: od automatického vytváření úkolů po připojení k Outlooku a dalším nástrojům ITSM. Přizpůsobení prostorů je také snadné a intuitivní.
2. Snow Commander (nejlepší pro přehled o aktivech a jejich vyhledávání napříč několika cloudovými platformami)
prostřednictvím Snow Commander
Snow Commander je vynikající nástroj pro správu cloudových zdrojů. Umožňuje sledovat využití cloudových platforem a aplikací v podniku, optimalizovat výkon a snížit náklady přerozdělením zdrojů.
Hlavní předností hybridního nástroje pro správu cloudu Snow Commander je automatizace. Eliminuje čekací dobu spojenou se schvalováním a umožňuje týmům udržet věci v pohybu díky automatizaci schvalovacích procesů pro softwarové požadavky, rozpočty a mezifunkční kontroly.
Nejlepší funkce Snow Commander
- Snižte pracovní zátěž IT týmu pomocí samoobslužného portálu a bezagentového vyhledávání.
- Implementujte a integrujte software pomocí průvodce konfigurací.
- Získejte informace o optimalizaci nákladů, abyste mohli efektivně využívat svůj IT rozpočet.
Omezení Snow Commander
- Několik uživatelů hlásí, že vyhledávací generátor má problémy s daty, které vyžadují ruční úpravy a konfiguraci.
Ceny Snow Commander
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Snow Commander
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Snow Commanderu
Je skvělé, že mi poskytuje rozhraní pro správu různých softwarových dodavatelů. Kromě velké flexibility softwaru mi dává možnost řídit informace o licencích. Usnadňuje vynikající monitorování a upozorňování na vypršení platnosti licence a smlouvy. Je třeba poznamenat, že mohu zjistit, zda byl software použit, a ověřit jeho využití.
3. FlexNet Manager (nejlepší pro správu podnikových licencí)
prostřednictvím FlexNet Manager
FlexNet Manager je skvělý nástroj pro pochopení aktuálního stavu softwarových licencí. Pomáhá získat přehled o tom, kolik licencí nebo balíčků byste měli zakoupit pro různé softwary, a zajišťuje tak nákladovou efektivitu.
Vyzkoušeli jsme jej pro správu vztahů s dodavateli a uchovávání všech oprávnění na jednom místě, přičemž jsme sledovali aktivní i neaktivní licence. Nejlepší na tom je, že zjednodušuje obnovování softwaru a přípravu na audity.
Nejlepší funkce FlexNet Manager
- Automatizujte sladění licencí – porovnávejte softwarové licence se skutečným používáním softwaru, abyste předešli chybám a zajistili dodržování licenčních podmínek.
- Optimalizujte licenční pozice pomocí podrobných informací, abyste získali maximální hodnotu za své výdaje na IT a efektivně využívali svůj rozpočet.
- Automatizujte efektivní licencování softwaru pomocí knihovny oprávnění FlexNet s více než 900 000 aplikacemi, abyste identifikovali nadměrné a nedostatečné licencování a optimalizovali výdaje na software.
Omezení FlexNet Manager
- Vyskakovací okno Agent Inventory ruší při sběru dat o softwarových aktivech.
- Existují problémy s výkonem při integraci s AWS.
Ceny FlexNet Manager
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze FlexNet Manager
- G2: 4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o FlexNet Manageru
Nejlepší na FlexNet Manager Suite je, že můžete všechny oprávnění uchovávat na jednom místě a sledovat aktivní i neaktivní licence.
4. Certero (nejlepší pro automatizaci licenčních úkolů)
via Certero
Certero poskytuje přehled o celé IT infrastruktuře vaší společnosti v reálném čase. Použijte jej ke sledování softwarových aktiv a efektivní správě jejich životního cyklu. Tento software se vyznačuje rychlým procesem sběru dat, několika možnostmi nasazení a efektivními licencemi, které nabízejí flexibilitu pro škálování podniků.
Líbí se mi, jak Cetero snižuje pracovní zátěž IT týmů automatizací úkolů správy dokumentů, jako je nahrávání licenčních smluv. Také porovnává efektivní licenční pozici s relevantními údaji, jako jsou smlouvy, záznamy o instalaci a údaje o používání z různých zdrojů, což vám pomáhá činit informovanější rozhodnutí o dodržování předpisů a nákupu softwaru.
Nejlepší funkce Certero
- Vytvořte úložiště aktiv, abyste mohli spravovat všechna IT aktiva na jednom místě a sledovat nová a neznámá zařízení.
- Získejte přesné informace o stavu souladu vašich softwarových licencí s nástrojem Effective License Positions (ELP) od společnosti Certero.
- Získejte přehled o aktivech díky integrovanému dashboardu a přizpůsobitelným analytickým nástrojům.
Omezení Certero
- Aplikace potřebuje čas, aby se změny projevily.
- Nastavení integrace může být mírně komplikované.
Ceny Certero
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Certero
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Certero
Pomáhá zajistit úplné pokrytí softwarového dodavatele a navíc poskytuje úplné pokrytí platformy pro hladký průběh. Stejně jako jiné nástroje SAM poskytuje také funkce správy licencí, které jsou velmi užitečné pro správce licencí, aby mohli získat přehled o optimalizaci nákladů na licence.
5. ServiceNow (nejlepší pro správu IT softwaru v podnikovém měřítku)
prostřednictvím ServiceNow
ServiceNow je tradiční nástroj pro správu aktiv s umělou inteligencí, který sleduje a spravuje licence softwarových aktiv v celé organizaci. Díky své univerzálnosti, přehlednosti a aktualizacím v reálném čase a možnostem přizpůsobení se tato platforma odlišuje od konkurence ServiceNow.
ServiceNow je skvělý nástroj pro komplexní správu životního cyklu aktiv. Nabízí flexibilitu pro každý standardní proces, podporuje životní cyklus vývoje softwaru (včetně agilního) a připojuje se k několika API třetích stran.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Zobrazte doporučené aktivity, upozornění a praktické informace na jednom místě.
- Využijte umělou inteligenci k organizaci dat tak, aby byla přesnější, konzistentnější a snadněji přístupná.
- Označte neautorizovaný osobní software a z bezpečnostních důvodů jej odstraňte.
- Sdílejte zprávy, přiřazujte dílčí úkoly a komunikujte s tikety v portálu.
Omezení ServiceNow
- Nenabízí přizpůsobení bez kódu.
- S rostoucím počtem aktiv může být obtížné provádět jejich odsouhlasení nebo generovat komplexní zprávy.
Ceny ServiceNow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ServiceNow
ServiceNow je přední nástroj ITSM na trhu. Nabízí komplexní škálu funkcí a možností, které uspokojí jakékoli obchodní potřeby. Je neustále aktualizován o nové verze, které přinášejí zákazníkům více inovací a hodnoty. Nejedná se však o levnou variantu, pokud jde o nástroje ITSM, a vyžaduje dlouhý proces implementace.
6. Oomnitza (nejlepší pro správu životního cyklu technologických aktiv podniku)
prostřednictvím Oomnitza
Oomnitza slouží jako centralizovaný systém pro správu podnikových technologií. Zajišťuje lepší hygienu dat a přesnost při kontrole softwarového inventáře, čímž snižuje výdaje na IT a rizika související s dodržováním předpisů.
Oomnitza sjednocuje váš technologický inventář a zjednodušuje přístup díky přehlednému a snadno použitelnému uživatelskému rozhraní. Automatizuje stovky pracovních postupů denně a eliminuje chybové manuální úkoly, jako je onboardování a offboarding, ověřování souladu, generování reportů a prognózování. Navíc rychlá integrace nástroje s ticketingovým softwarem šetří čas a pomáhá efektivně spravovat tickety.
Nejlepší funkce Oomnitza
- Vytvářejte a přizpůsobujte pracovní postupy podle svých potřeb
- Spravujte využití technologií a jejich životní cyklus a efektivně využívejte IT rozpočty díky prognózám.
- Vytvořte centrální systém inventarizace technologických aktiv, abyste eliminovali izolované systémy.
Omezení Oomnitza
- Počáteční nastavení může být složité a časově náročné.
Ceny Oomnitza
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oomnitza
- G2: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Oomnitza?
Oomnitza je velmi jednoduchý nástroj, který nám poskytuje přehled o všech našich aktivech na jednom místě, usnadňuje používání a sledování životního cyklu našich aktiv. Bylo pro nás velmi snadné jej implementovat a integrovat s našimi dalšími nástroji, aby nám poskytoval komplexní přehled o stavu našich aktiv v reálném čase. Uživatelské rozhraní pro vytváření reportů by však mohlo být vylepšeno.
7. AWS License Manager (nejlepší pro správu a optimalizaci licencí v cloudu i na místě)
prostřednictvím AWS License Manager
AWS License Manager je dobrou volbou, pokud jste uživatelem cloudové platformy AWS. Umožňuje nastavit konfigurace licencí s vlastními pravidly pro kontrolu použitelnosti licencí. Uživatelé navíc mohou vytvořit nastavení pro vyhledávání napříč inventářem, kde mohou dostávat upozornění na překročení limitů použití licencí. Celkově pomáhá spravovat a optimalizovat cloudové a lokální softwarové licence.
Velkou výhodou je také ovládací panel nástroje. Poskytuje lepší přehled o tom, jak jsou vaše softwarové licence využívány. Snižuje rizika nesouladu s předpisy zavedením omezení používání licencí, blokováním nových spuštění a dalšími kontrolními funkcemi.
Nejlepší funkce AWS License Manager
- Získejte přehled o licencích a nesouladu s předpisy pomocí dashboardů.
- Vytvářejte licenční smlouvy a používejte je pro více softwarových licencí.
- Automatizujte vyhledávání licencí, jejich sledování a vykazování, abyste snížili manuální práci.
Omezení AWS License Manager
Někteří uživatelé uvádějí, že bezplatný tarif je vhodný pouze pro vyzkoušení služby. Abyste mohli využívat všechny výhody tohoto nástroje, potřebujete placený tarif. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o správu licencí, je cena poměrně vysoká.
Ceny AWS License Manager
Žádné další poplatky; je zdarma součástí předplatného Amazon Web Services. Pro přístup k plnohodnotným funkcím je však nutné zakoupit placený tarif.
Hodnocení a recenze AWS License Manager
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Není k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o AWS License Manager?
Jako nejužitečnější jsem shledal centralizovanou správu licencí, protože AWS License Manager mi umožňuje spravovat softwarové licence napříč několika účty a prostředími AWS. Díky tomu mám kontrolu a přehled o využívání licencí.
8. USU (nejlepší pro velké podniky, které hledají komplexní řešení pro správu IT aktiv)
prostřednictvím USU
USU je komplexní nástroj pro správu softwarových aktiv, který zajišťuje transparentnost a soulad s předpisy. Je v souladu s IT politikami a postupy vaší organizace a zároveň umožňuje flexibilní sběr, sdílení a správu dat.
Během testování nám tento nástroj umožnil vizualizovat náklady a složitost licencování serverů a clusterů. Nabídl testovací systém s „co by, kdyby“ scénáři, aby našel nejvýhodnější a nejvýnosnější možnosti.
Na závěr by bylo nespravedlivé nezmínit významnou roli USU ve fázích prodeje IT během projektů. Je prospěšné získat přehled o softwarovém prostředí klientů a porozumět jejich infrastruktuře, aby bylo možné navrhnout řešení na míru.
Nejlepší funkce USU
- Získejte centralizovaný přehled o svém prostředí SaaS, abyste mohli sledovat a spravovat aplikace.
- Posuďte pravidla a metriky dodavatelů a vypočítejte soulad s produkty.
- Automatizujte opětovné získávání SaaS, abyste mohli sledovat licence a používání aplikací a následně optimalizovat náklady na software.
Omezení USU
- Několik uživatelů uvádí, že disková paměť nástroje je malá a jeho cena je pro malé podniky mírně vyšší.
- Někdy funkce třídění, filtrování a kontroly kvality neodrážejí provedené změny.
Ceny USU
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze USU
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o USU říkají skuteční uživatelé?
Líbí se mi, že se jedná o podrobný nástroj pro zobrazení souladu s licencemi, který lze přizpůsobit potřebám jakékoli organizace a který umožňuje konzistentní správu souborů z více datových zdrojů a ve velkých objemech.
9. Google Cloud Asset Inventory (nejlepší pro monitorování softwarových aktiv Google Cloud)
prostřednictvím Google Cloud Asset Inventory
Jsou všechny vaše aplikace a značková aktiva uložena v Google Cloud? Pak byste měli zvážit Google Cloud Asset Inventory. Pomáhá monitorovat inventář Google Cloud a analyzovat aktiva na různých úrovních.
Nástroj také ukládá 35denní historii metadat aktiv, což znamená, že je snazší zůstat informován o změnách aktiv díky upozorněním v reálném čase, exportovat snímky aktiv v tomto období a vyhledávat a exportovat metadata aktiv pro dokumentaci.
Nejlepší funkce Google Cloud Asset Inventory
- Vyhledávejte aktiva pomocí vlastního dotazovacího jazyka
- Sledujte změny aktiv pomocí oznámení v reálném čase
- Integrujte BigQuery pro komplexní analýzu dat
Omezení inventáře aktiv Google Cloud
- Omezeno na platformu Google Cloud Platform
- Je obtížné pochopit, za co vám jsou účtovány poplatky; pochopení fakturačního systému vyžaduje mnoho výzkumu.
Ceny služby Google Cloud Asset Inventory
- Zdarma s platformou Google Cloud Platform, která nabízí platby podle skutečného využití.
Hodnocení a recenze Google Cloud Asset Inventory
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 1900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Cloud Asset Inventory?
Umožňuje monitorování a analýzu aktiv GCP za účelem kontroly stavu a jeho analýzy. Hlavní výhodou je, že stačí napsat SQL dotazy a na základě nich získáte požadovaná data.
10. Alloy Navigator (nejlepší pro společnosti, které začínají se správou IT aktiv a služeb)
prostřednictvím Alloy Navigator
Alloy Navigator je kompletní sada softwaru pro správu softwarových aktiv a servisní podporu.
Na Alloy se mi nejvíce líbí, že nabízí několik funkcí pod jednou střechou. Můžete jej použít ke skenování systémů za účelem získání podrobných informací o softwarovém inventáři, sledování dat vypršení platnosti licencí a jejich automatického obnovování, sledování souladu s předpisy a správě nesouladu s předpisy jejich převodem na žádosti o změnu IT, aby byl zajištěn soulad s předpisy.
Alloy navíc pomáhá spravovat lístky IT služeb, mapovat vztahy mezi uživateli, automatizovat pracovní postupy a efektivně uspokojovat potřeby zákazníků.
Nejlepší funkce Alloy Navigator
- Automatizujte skenování systému v celé organizaci a získejte podrobné informace o softwarovém inventáři během několika minut.
- Dostávejte automatické e-mailové upozornění a oznámení týkající se nainstalovaných, odstraněných a aktualizovaných aplikací.
- Optimalizujte využití licencí, abyste zabránili nadměrnému nebo nedostatečnému nákupu softwaru.
Omezení nástroje Alloy Navigator
- Dokumentace je nedostatečná. Obsahuje pouze texty, žádné obrázky, videa ani osobní pokyny k pochopení produktu.
- Záložky aktivit/historie a backendová funkce Alloy mohou být matoucí a nepřehledné.
Ceny Alloy Navigator
- Alloy Navigator Explorer: 19 $/technologický pracovník/měsíc
- Alloy Navigator Express: 49 $/technologický pracovník/měsíc
- Alloy Navigator Enterprise: 89 $/technologický pracovník/měsíc
Hodnocení a recenze Alloy Navigator
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/6 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Alloy Navigator?
Má mnoho užitečných funkcí, jako je půjčovna vybavení a funkce správy aktiv. Líbí se mi také to, že uživatelé mohou posílat lístky přes portál helpdesku, což nám usnadňuje sledování pracovních zakázek.
11. Zluri (nejlepší pro vyhledávání a optimalizaci aplikací SaaS)
via Zluri
Nejhorší částí vážně neorganizovaného systému SaaS je stínové IT. Nevíte, které aplikace se používají, které jsou neautorizované a které jsou již dlouho nefunkční, tzv. zombie aplikace.
Vyzkoušeli jsme software pro správu aktiv od společnosti Zluri, abychom uspořádali náš systém SaaS. Pomohl nám klasifikovat software podle rizika a důležitosti, odhalit neautorizované aplikace a sledovat využití aplikací a výdaje na jednom místě.
A co je nejlepší? Detekuje nové aplikace vstupující do prostředí, identifikuje rizikový software a brání uživatelům s vysokým rizikem, čímž snižuje hrozby kybernetické bezpečnosti. Navíc tento nástroj automatizuje přístupová oprávnění, aby zajistil soulad s IT správou a zákony.
Nejlepší funkce Zluri
- Získejte 360° přehled o údajích týkajících se výdajů/licencí – nástroje pro správu výdajů, finanční systémy a softwarové smlouvy.
- Identifikujte vysoce rizikové aplikace a informujte zainteresované strany, aby mohly okamžitě přijmout opatření.
- Získejte přístup ke všem podrobnostem o aplikacích – přiděleným a nepřiděleným licencím, aktivitě uživatelů, zabezpečení, výdajům atd. – a přijímejte informovaná rozhodnutí.
Omezení Zuri
- Relativně nový produkt; postrádá rozsáhlé funkce
- Instalace vyžaduje mnoho ruční práce, například sladění přístupových práv uživatelů. Musíte ručně zkontrolovat přístupová práva a ovládací prvky uživatelů, abyste se ujistili, že jsou přesné a platné.
Ceny Zluri
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zluri
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zluri?
Zluri je skvělý pro vyhledávání SaaS a zaznamenávání toho, k čemu mají uživatelé přístup. V závislosti na velikosti SaaS majetku ve vaší organizaci však může být implementace Zluri také obrovským úkolem, zejména pokud přecházíte z poměrně neorganizovaného a nespolehlivého zdroje, jako je Excel nebo Google Sheets. Zluri nabízí velké množství integrací, které v tomto ohledu velmi pomáhají, ale i tak bude nutné provést velké množství ručního sladění přístupů uživatelů pro vše ostatní.
12. Microsoft Volume Licensing (nejlepší pro správu licencí pro produkty Microsoft)
prostřednictvím Microsoft Volume Licensing
Pokud jste silně závislí na produktech a službách společnosti Microsoft, pak je pro vás Microsoft Volume Licensing tou správnou volbou. Tento software umožňuje IT týmům spravovat licence produktů společnosti Microsoft.
Nabízí řadu možností předplatného a velkou flexibilitu. IT týmy jakékoli velikosti a z různých odvětví mohou tento software používat ke správě hromadných licencí, kontrole smluv a snižování rizik, jako je ztráta přístupu, nefunkčnost a přerušení služeb.
Nejlepší funkce hromadných licencí Microsoft
- Využijte školení o hromadném licencování, abyste nástroj využili na maximum.
- Ukládejte softwarová aktiva na centralizované platformě pro snadný přístup
- Využijte cenově dostupné webové nástroje pro správu aplikací a ušetřete na licenčních nákladech.
Omezení hromadných licencí Microsoft
- Otevření lokálního licenčního serveru naruší aktualizaci online verze VLSC (Volume Licensing Service Center), což povede k nesouladu informací.
- Softwarové klíče použité v jednom systému nelze použít pro jiné účely, což znamená, že při změně zařízení vznikají dodatečné náklady.
Ceny hromadných licencí Microsoft
Microsoft Licensing nabízí čtyři přizpůsobené cenové plány:
- Office LTSC Standard 2024
- Office LTSC Professional Plus 2024
- Office LTSC Standard pro Mac 2024
- Aplikace Microsoft 365 pro podniky
Hodnocení a recenze hromadných licencí Microsoft
- G2: Není k dispozici dostatek recenzí.
- Capterra: Není k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o hromadných licencích Microsoft?
Volume Licensing používám již více než 2 roky a považuji jej za velmi užitečný. Kdykoli potřebuji nainstalovat konkrétní software, stačí mi pouze přejít na web, nainstalovat ISO a získat klíč. Nemusíte si pamatovat licenční klíč, vše je k dispozici.
13. SymphonyAI IT Service Management (nejlepší pro automatizaci IT operací pomocí AI)
prostřednictvím Symphony AI
Nástroj pro správu softwarových aktiv od společnosti SymphonyAI je ideální pro podnikové týmy, které se snaží vyladit pracovní postupy pomocí automatizace. Pomáhá optimalizovat IT procesy, vytvářet vlastní pracovní postupy a usnadňovat spolupráci v rámci celého podniku, aby se zrychlily provozní činnosti.
Líbí se mi, jak tento nástroj poskytuje centrální rozhraní se všemi podrobnostmi o hardwarových a softwarových aktivech. To vám pomáhá sledovat stav mých IT aktiv podle umístění, historie, vlastnictví a využití. Navíc můžete odhalit nevyužité zdroje a snížit plýtvání v průběhu celého životního cyklu softwaru.
Stručně řečeno, SymphonyAI pomáhá efektivněji využívat IT rozpočty. Zajišťuje efektivní správu IT aktiv, zlepšuje přehlednost aktiv, jejich vyhledávání, správu licencí a dodržování předpisů.
Nejlepší funkce SymphonyAI IT Service Management
- Nasazujte aktiva na dálku a kdekoli prostřednictvím aktualizací softwaru.
- Získejte jednotný servisní portál, který vám umožní řešit problémy koncových uživatelů na jednom místě.
- Vylepšete pracovní postupy a vytvářejte personalizované zážitky pomocí Design Studio s 50 integrovanými ovládacími prvky pro formuláře, pracovní postupy, obchodní pravidla a SLA.
Omezení správy IT služeb SymphonyAI
- Proces instalace je náročný a časově náročný.
- Při přidělování aktiv musíte mít k dispozici softwarové licence, abyste mohli přidat nový inventář.
Ceny za správu IT služeb SymphonyAI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SymphonyAI IT Service Management
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SymphonyAI IT Service Management?
Toto řešení nabízí centralizované umístění, které zjednodušuje integraci různých funkcí. Poskytuje snadno ovladatelný systém, který zefektivňuje proces od správy aktiv přes požadavky na služby až po řešení incidentů. Je navrženo pro snadné používání v každodenním provozu a zajišťuje, že uživatelé mohou efektivně procházet jednotlivými fázemi bez komplikací. ”
14. IFS assyst (nejlepší pro správu podnikových IT služeb)
prostřednictvím IFS assyst
IFS assyst nabízí správu IT služeb a aktiv na jedné platformě – od strategického řízení po provoz a bezpečnost. Tento webový software pro správu IT operací vám pomůže automatizovat opakující se úkoly, vyhledávání softwaru a správu bezpečnostních incidentů, abyste mohli maximalizovat návratnost investic do IT aktiv. Navíc tento nástroj nabízí uživatelsky přívětivý portál, díky kterému mohou koncoví uživatelé rychleji řešit problémy.
Nejlepší funkce IFS assyst
- Automatizujte kontroly dodržování předpisů, abyste se vyhnuli pokutám za jejich nedodržování.
- Sledujte podrobnosti o hardwaru a softwaru – od pracovních postupů po žádosti o podporu – abyste lépe porozuměli své infrastruktuře.
- Automatizujte bezpečnostní operace, abyste zajistili 100% soulad s předpisy a bezproblémovou bezpečnost všech aktiv a dat.
Omezení IFS assyst
- Uživatelské rozhraní je neohrabané a zastaralé, což může být pro uživatele nevýhodou.
Ceny IFS assyst
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IFS assyst
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o IFS assyst?
Zvládá správu aktiv velmi dobře. Má však neohrabané a zastaralé rozhraní. Vyžaduje těsnější a lepší integraci se systémy správy koncových bodů.
15. Matrix42 (nejlepší pro zkušené IT profesionály spravující více aplikací a licencí)
prostřednictvím Matrix42
Pokud máte co do činění s izolovanými informacemi o aktivech, zvažte Matrix42. Poskytuje 360stupňový přehled o vašem softwaru a licencích. Umožní vám zjistit, za co platíte, identifikovat nepotřebné aplikace a ušetřit peníze downgradováním nepoužívaných nástrojů. Můžete jej také použít k provádění inventarizačních skenů na několika platformách, aby vaše systémy byly vždy aktuální.
Na tomto nástroji se mi líbilo, že jsem se mohl jednoduše přihlásit a najít všechny podrobnosti, bez ohledu na to, o jaký software jsem se zajímal. Náš tým tak mohl dokumentovat, implementovat, aktualizovat a vyřazovat jednotlivé softwarové produkty.
Nejlepší funkce Matrix42
- Sledujte výdaje na cloud a ověřujte náklady a rozpočty, abyste zabránili nadměrným výdajům.
- Vytvářejte podrobné zprávy o používání aplikací, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o nákupu.
- Identifikujte neautorizované softwarové prostředky a objednejte si další licence prostřednictvím integrace Service Catalog.
Omezení Matrix42
- Tento nástroj je složitý; nováčci potřebují intenzivní školení, než jej budou moci plně využívat.
Ceny Matrix42
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Matrix42
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Matrix42?
Moje celková zkušenost je velmi dobrá. Jako správce softwarových aktiv ve velké společnosti se mi na Matrix42 nejvíce líbí kontrola nad životním cyklem softwaru, od instalace přes aktualizace až po případné odstranění. Nástroj je velmi komplexní a je obtížné zaškolit nové správce.
Snižte riziko nesouladu s předpisy pomocí správy softwarových aktiv
Nyní, když víte více o 15 nejlepších nástrojích SAM na současném trhu, doufáme, že pro vás bude snazší posoudit nejdůležitější faktory – automatizaci pracovních postupů, správu softwarových licencí, centralizovanou platformu, funkce, integrace a přizpůsobení, které vyhovují vaší společnosti. Při výběru nezapomeňte implementovat osvědčené postupy správy softwarových aktiv.
Ačkoli všechny řešení na tomto seznamu stojí za vyzkoušení, ClickUp je můj favorit. Má všechny funkce potřebné k zefektivnění správy softwarových aktiv a vývojových cyklů a ke správě licenčních smluv. Stručně řečeno, poskytuje vám výkonnou platformu, která zajistí trvalou efektivitu všech obchodních procesů a pracovních postupů.
