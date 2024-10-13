Zendesk vs. Salesforce: Najděte správný CRM systém pro vaši firmu

Výběr správného CRM může změnit způsob, jakým váš tým komunikuje se zákazníky a řídí každodenní provoz.
Nástroje jako Zendesk a Salesforce vynikají tím, že nabízejí jedinečné funkce, které vyhovují různým obchodním potřebám a preferencím uživatelů. Tyto nástroje pro prodej a marketing dominují diskuzím o komunikaci se zákazníky a řízení vztahů se zákazníky a slibují automatizaci vašich obchodních procesů.
Výběr mezi nimi však není jednoduchý. Obě platformy nabízejí užitečné funkce, ale jejich uživatelské prostředí a konkrétní aplikace se výrazně liší.
V tomto blogu rozebíráme silné stránky a omezení obou nástrojů a podíváme se, který CRM systém by mohl být pro váš tým nejvhodnější. Jste připraveni? Pojďme na to.
Co je Zendesk?
Zendesk je univerzální CRM nástroj navržený pro zvýšení efektivity zákaznických služeb a správy interakcí.
Kombinuje rozmanitou sadu funkcí, včetně automatizace založené na umělé inteligenci, živého chatu, ticketingu a komplexní znalostní báze. Mezi jinými nástroji zákaznické podpory je to dobrá volba pro firmy, které chtějí zlepšit spokojenost zákazníků a provozní produktivitu.
Díky integraci zákaznických dat a poskytování praktických informací pomáhá Zendesk firmám poskytovat personalizované a včasné zákaznické zkušenosti a zajišťuje, že každá interakce přináší přidanou hodnotu a buduje loajalitu. Má také přístupná komunitní fóra, kde si uživatelé mohou vyměňovat nápady, řešit problémy a sdílet osvědčené postupy.
Funkce Zendesk
Zendesk nabízí výkonnou sadu funkcí navržených k optimalizaci interakcí se zákazníky a zvýšení efektivity týmu.
Podívejme se na jeho nejvýznamnější CRM funkce.
1. Funkce č. 1: Kompletní přehled o pipeline
Zendesk CRM nabízí přehled o prodejním procesu, což je klíčová funkce pro každý prodejní tým, který se chce vyhnout překvapením na konci čtvrtletí. Tato funkce vám umožňuje efektivně předpovídat a spravovat prodejní proces v reálném čase.
Díky nástrojům helpdesku, které umožňují plánovat, sledovat a analyzovat každou část vašeho prodejního procesu, můžete identifikovat potenciální problémy dříve, než ovlivní vaše výsledky. Tato úroveň přehledu vám pomůže zefektivnit provoz a zajistit, že budete vždy o krok napřed.
Váš tým může činit informovaná rozhodnutí, která optimalizují výkon a podporují konzistentní růst tržeb díky datům a analýzám v reálném čase.
2. Funkce č. 2: Funkce pro zvýšení produktivity týmu
Takto funkce Zendesk pro zvýšení produktivity zefektivňují vaše prodejní procesy:
- Správa kontaktů a obchodů: Spravujte kontakty a obchody v Zendesk, kde jsou všechny důležité informace o zákaznících uloženy na jednom přístupném místě. Integrace Zendesk zajišťuje, že váš tým má k dispozici kontext, který potřebuje k informovanému rozhodování a personalizaci interakcí.
- Sledování aktivit: Ať už se jedná o hovory, e-maily nebo schůzky, funkce sledování aktivit Zendesk poskytuje jasný přehled o činnostech každého člena týmu.
- Generování a správa potenciálních zákazníků: Od segmentace zákazníků po automatizaci následných e-mailů – tyto nástroje zajistí, že se váš tým bude soustředit na nejslibnější potenciální zákazníky.
- Automatizace úkolů a spouštěče: Ať už jde o zaslání uvítacího e-mailu novému kontaktu nebo upozornění obchodních zástupců na blížící se termín uzavření obchodu, automatizace zajišťuje konzistentnost komunikace a operací.
3. Funkce č. 3: Boti pohánění umělou inteligencí
Zendesk AI využívá inteligentní agenty, kteří zvládají složité interakce se zákazníky efektivněji než standardní boti. Tito AI agenti samostatně řeší běžné dotazy a problémy s podporou. Díky této funkci se vaši agenti zákaznického servisu mohou soustředit na složitější a hodnotnější interakce.
Boti pohánění umělou inteligencí jsou klíčoví pro škálování zákaznické podpory bez kompromisů v kvalitě, což firmám umožňuje udržet vysokou míru spokojenosti zákazníků i během špiček.
Ceny Zendesk
- Tým: 25 $/agent za měsíc
- Růst: 69 $/agent za měsíc
- Professional: 149 $/agent za měsíc
- Enterprise: Od 169 $ za uživatele za měsíc
Co je Salesforce?
Salesforce je cloudová platforma pro správu vztahů se zákazníky (CRM), která vám umožňuje spravovat všechny interakce se zákazníky a obchodní procesy na jednom místě.
Zlepšuje vaši schopnost spojit se se zákazníky, potenciálními zákazníky a partnery díky centralizaci dat, automatizaci úkolů a poskytování praktických informací napříč různými obchodními funkcemi.
Platforma je škálovatelná a vhodná pro firmy všech velikostí a odvětví, pomáhá vám růst a přizpůsobovat se neustále se vyvíjejícímu trhu.
Funkce CRM Salesforce
Funkce Salesforce CRM jsou navrženy tak, aby pokryly všechny kontaktní body zákaznické cesty, což z něj činí nezbytnou platformu pro firmy, které chtějí růst a inovovat.
Podívejme se na nejvýznamnější funkce služby Salesforce Service Cloud:
1. Funkce č. 1: Pokročilé funkce pro vytváření reportů a analýz
Salesforce disponuje pokročilými nástroji pro reporting a analytiku, které přeměňují obrovské množství dat na praktické informace. Analýzou interakcí se zákazníky a prodejních výsledků identifikujete trendy a vzorce, které vedou k rozhodnutím založeným na datech.
Tyto funkce vám umožňují předvídat změny na trhu a v reálném čase vylepšovat své CRM strategie, aby vaše firma zůstala vždy o krok napřed.
2. Funkce č. 2: Funkce pro zvýšení produktivity Salesforce CRM
Salesforce CRM je navržen tak, aby zvýšil produktivitu celé vaší organizace díky integraci pokročilých nástrojů servisního střediska, které zefektivňují různé prodejní procesy.
Zde je podrobnější pohled na některé z klíčových funkcí pro zvýšení produktivity v rámci Salesforce CRM:
- Komplexní profily zákazníků: Získejte podrobné profily zákazníků s datovými body z celého životního cyklu zákazníka. Tato integrace umožňuje firmám získat 360stupňový pohled na každého zákazníka, včetně minulých interakcí, historie nákupů a budoucích potřeb.
- Zapojení kupujících: Vylepšete interakci s potenciálními zákazníky pomocí přizpůsobených strategií zapojení zabudovaných do vašeho CRM. Tato funkce vám umožňuje provádět personalizované oslovování a následné kroky, což zajišťuje efektivnější komunikaci a vyšší míru konverze.
- Analýza prodeje: Používejte integrované nástroje, jako je Tableau, k vizualizaci trendů prodeje, sledování výkonu týmu a přesnější prognóze výnosů.
- Revenue intelligence: Interní nástroje poskytují podrobný přehled o vašem pipeline, pomáhají identifikovat úzká místa, předvídat výsledky obchodů a vylepšovat strategie v reálném čase.
3. Funkce č. 3: Informace založené na umělé inteligenci (Salesforce Einstein)
Salesforce Einstein, AI komponenta Salesforce CRM, poskytuje výkonné informace díky analýze dat vašeho servisního cloudu v reálném čase.
Tato funkce automatizuje prediktivní analýzu, pomáhá personalizovat interakce se zákazníky a optimalizuje procesy, což vašemu týmu umožňuje rychleji přijímat rozhodnutí.
Funkce Einstein vám umožňují předvídat potřeby a trendy zákazníků, takže vaše strategie budou vždy v souladu s očekáváními zákazníků a dynamikou trhu.
Ceny Salesforce
- Starter Suite: 25 $/uživatel za měsíc
- Pro Suite: 100 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 165 $/uživatel za měsíc
- Neomezený: 330 $/uživatel za měsíc
- Einstein 1 Sales: 500 $/uživatel za měsíc
Zendesk vs. Salesforce: Porovnání funkcí
Zendesk i Salesforce nabízejí výkonné CRM nástroje určené k řešení dotazů zákazníků a zefektivnění prodejních procesů. Ačkoli mají mnoho společného, jejich funkce vyhovují různým obchodním potřebám a případům použití.
Zde je jejich srovnání v klíčových oblastech:
Funkce č. 1: Přehlednost pipeline
Zendesk
Zendesk poskytuje kompletní přehled o prodejním procesu, což umožňuje prodejním týmům lépe předvídat a řídit prodejní procesy. Pomáhá plánovat, sledovat a analyzovat všechny části prodejního procesu a identifikovat potenciální problémy dříve, než ovlivní výsledky.
Salesforce
Salesforce také nabízí silnou viditelnost pipeline s pokročilými analytickými funkcemi, které pomáhají sledovat interakce se zákazníky a prodejní výkonnost. Integrace s vlastní umělou inteligencí Salesforce, Einstein, tyto schopnosti vylepšuje a poskytuje prediktivní informace a doporučení.
🏆Vítěz: Remíza. Obě platformy vynikají v poskytování přehledu o pipeline, ale integrace AI v Salesforce může mít navrch nad Zendeskem pro organizace, které vyžadují hlubší analytické schopnosti a prediktivní poznatky.
Pro menší týmy s jednoduchými prodejními procesy může být atraktivnější jednodušší a uživatelsky přívětivější rozhraní Zendesk.
💡 Tip pro profesionály: Využijte maximum ze své cesty k udržení zákazníků tím, že pochopíte rozdíl mezi klienty a zákazníky, abyste mohli použít ty nejlepší techniky k přilákání nových zákazníků pro svou značku!
Funkce č. 2: Nástroje pro zvýšení produktivity
Zendesk
Zendesk zvyšuje produktivitu centralizací základních prodejních nástrojů, jako je správa kontaktů a obchodů, sledování aktivit a správa potenciálních zákazníků. Jeho automatizační funkce a přizpůsobitelné spouštěče zefektivňují rutinní úkoly, takže se obchodní zástupci mohou soustředit na prodej.
Salesforce
Salesforce zvyšuje produktivitu díky komplexní sadě nástrojů, jako je automatizace prodejních sil a spolupráce prostřednictvím platforem, jako je Slack. Jeho škálovatelné funkce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly růstu a složitým prodejním cyklům.
🏆Vítěz: Vítěz závisí na vašich potřebách. Salesforce funguje dobře, zejména pro větší podniky nebo ty, které mají složité prodejní procesy. Zendesk může být vhodnější pro firmy, které upřednostňují snadné použití a jednoduchost před rozsáhlým přizpůsobením.
Funkce č. 3: Funkce umělé inteligence
Zendesk
Zendesk využívá umělou inteligenci k vylepšení zákaznického servisu prostřednictvím inteligentních botů, které zpracovávají rutinní dotazy a úkoly podpory. To umožňuje lidským agentům soustředit se na komplexní a hodnotné interakce, čímž se zvyšuje celková efektivita zákaznické podpory.
Salesforce
Salesforce Einstein posouvá umělou inteligenci o krok dál tím, že přímo do CRM integruje hluboké učení a prediktivní analytiku, nabízí personalizované informace o zákaznících a automatizuje širokou škálu úkolů v oblasti prodeje a marketingu.
🏆Vítěz: Pokud je vaší prioritou pokročilá umělá inteligence, která nejen podporuje servisní agenty, ale také řídí prodejní a marketingové strategie prostřednictvím prediktivní analýzy, je jasným vítězem Salesforce.
Cílené nástroje AI společnosti Zendesk jsou však více než dostačující pro organizace, které potřebují AI především ke zvýšení efektivity nástrojů zákaznické podpory.
Zendesk vs. Salesforce: recenze na Redditu
Na Redditu uživatelé vedou hluboké diskuse o výhodách a nevýhodách CRM nástrojů, jako jsou Zendesk a Salesforce, které často odrážejí jejich rozmanité zkušenosti a příklady použití.
Podívejme se, co lidé říkají o obou aplikacích na Redditu. O Salesforce jeden uživatel uvedl:
Salesforce nám byl prodán jako produkt, který splňuje 90 % našich potřeb a vyžaduje jen minimální konfiguraci. Zjistili jsme však, že splňuje spíše 30 % našich potřeb a vyžaduje mnoho vývoje – zejména v oblasti omnichannelu, který používáme k směrování konkrétních typů případů ke konkrétním typům agentů.
Salesforce nám byl prodán jako produkt, který z 90 % splňuje naše požadavky a stačí jej jen trochu nakonfigurovat, aby byl přesně podle našich představ. Zjistili jsme však, že splňuje spíše 30 % našich požadavků a vyžaduje mnoho úprav – zejména v oblasti omnichannel, kterou používáme k směrování konkrétních typů případů ke konkrétním typům agentů.
To odráží obecný názor, že Salesforce je sice výkonný, ale často vyžaduje značné přizpůsobení a vývoj, aby vyhovoval konkrétním potřebám.
Naopak jeden uživatel vyjádřil nespokojenost se Zendeskem:
Zendesk je hrozný. Po podepsání objednávky je podpora Zendesku nulová. Máme spoustu problémů a nikdo nám neodpovídá... Teď nám naúčtovali čtyřnásobek částky uvedené v naší smlouvě a nikdo nám neodpovídá.
Zendesk je hrozný. Po podepsání objednávky je podpora Zendesku nulová. Máme spoustu problémů a nikdo nám neodpovídá... Teď nám naúčtovali čtyřnásobek částky uvedené v naší smlouvě a nikdo nám neodpovídá.
Další uživatel, který přešel ze Zendesk na Salesforce, se podělil o komplexní pohled:
Přešli jsme tedy ze Zendesku na Salesforce a náš provozní tým to nesnáší. Zklamání prakticky otrávilo celou organizaci proti Salesforce. Ve skutečnosti po poměrně zdlouhavém projektu přechodu ze Zendesku na Salesforce nakonec utratili ještě více peněz za zapojení třetí strany, která se integruje se Salesforce, aby spravovala případy způsobem, který je pro provoz přátelštější.
Přešli jsme tedy ze Zendesku na Salesforce a náš provozní tým to nesnáší. Zklamání prakticky otrávilo celou organizaci proti Salesforce. Ve skutečnosti po poměrně zdlouhavém projektu přechodu ze Zendesku na Salesforce nakonec utratili ještě více peněz za zapojení třetí strany, která se integruje se Salesforce, aby spravovala případy způsobem, který je pro provoz přátelštější.
Tyto diskuse zdůrazňují, že volba mezi Zendeskem a Salesforce často závisí na konkrétních potřebách a očekáváních organizace.
Salesforce je vnímán jako vysoce přizpůsobitelný, ale potenciálně složitý a nákladný nástroj. Naproti tomu Zendesk je považován za jednodušší a uživatelsky přívětivější, ale po počátečním nákupu může postrádat zákaznickou podporu.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Zendesk a Salesforce
ClickUp nabízí univerzální platformu, která kombinuje vysokou flexibilitu s výkonnými funkcemi pro zvýšení produktivity a zapojení zákazníků.
Zjistěte, proč je ClickUp jednou z nejlepších alternativ Zendesk a Salesforce pro správu vztahů se zákazníky a prodejních procesů.
1. ClickUp’s One Up #1: CRM pro týmy
CRM řešení ClickUp pro týmy je navrženo tak, aby urychlilo růst počtu klientů a zvýšilo spokojenost zákazníků. Poskytuje komplexní sadu nástrojů pro vizualizaci prodejního procesu, sledování a správu účtů a zefektivnění pracovních postupů zákazníků.
S ClickUpem může váš tým efektivně spolupracovat a zajistit, že každá interakce se zákazníkem bude mít dopad. S ClickUpem můžete:
- Vytvořte si ideální CRM systém s přizpůsobitelnými poli a propojeními mezi úkoly, dokumenty a dalšími datovými body.
- Spravujte a prohlížejte si svůj prodejní proces pomocí kanbanových tabulek, seznamů nebo tabulkových zobrazení, abyste zajistili hladký průběh obchodů od potenciálního zákazníka až po zákazníka.
- Automatizujte opakující se úkoly a nastavte vlastní pracovní postupy, abyste zajistili konzistentnost a efektivitu ve všech interakcích se zákazníky.
- Využijte více než 50 přizpůsobitelných widgetů na ovládacím panelu ke sledování prodejních výsledků, metrik zapojení zákazníků a dalších klíčových obchodních ukazatelů.
- Organizujte účty pomocí vlastních značek a filtrů, abyste mohli rychle procházet a přistupovat ke konkrétním údajům o zákaznících nebo účtům.
2. ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp pro zákaznickou podporu
ClickUp pro zákaznickou podporu zvyšuje úspěšnost klientů tím, že zefektivňuje organizaci informací o zákaznících. Tato platforma posiluje vaše týmy zákaznické podpory tím, že udržuje interakce s klienty a data dobře organizovaná a přístupná, což umožňuje poskytovat špičkové služby.
S ClickUp můžete efektivně spravovat všechny aspekty vztahů se zákazníky a úkoly podpory v jediném intuitivním rozhraní. Zvyšuje efektivitu při řešení dotazů a problémů zákazníků.
Toto můžete dělat s ClickUp:
- Přizpůsobte pracovní postupy pomocí specifických vlastních polí založených na problémech.
- Upřednostněte úkoly, abyste se mohli soustředit na kritické problémy, pomocí značek pro označování a propojování běžných problémů.
- Hladká integrace s nástroji třetích stran, jako jsou Slack, Google Drive a další.
- Zefektivněte správu e-mailů a konverze pomocí Outlooku a Gmailu.
- Vylepšete správu úkolů pomocí příloh z Dropboxu a OneDrive.
3. ClickUp One Up #3: Šablona ClickUp CRM
Šablona ClickUp CRM je ideální pro začátečníky (a dokonce i vedoucí pracovníky), kteří chtějí zefektivnit správu potenciálních zákazníků, vztahy se zákazníky a prodejní proces. Poskytuje připravenou, plně přizpůsobitelnou složku, se kterou můžete začít během několika sekund.
Šablona umožňuje rychlé nasazení plně funkčního systému pro správu vztahů se zákazníky pod jednou střechou. S touto šablonou CRM mohou vaše týmy:
- Systematicky organizujte a sledujte potenciální zákazníky, abyste zlepšili míru konverze a přesnost následných aktivit.
- Uchovávejte podrobné záznamy o veškeré komunikaci se zákazníky, abyste mohli zlepšit řízení vztahů a přizpůsobení služeb.
- Přizpůsobte CRM konkrétním potřebám vaší firmy a umožněte personalizaci pracovních postupů a organizaci dat.
- Rychle nasadíte plně funkční CRM systém s předkonfigurovanými nastaveními, která jsou připravena k okamžitému použití.
Najděte správný CRM systém: vyvažte jeho schopnosti s vašimi případy použití
Výběr správného CRM softwaru je klíčový pro zvýšení efektivity a zefektivnění komunikace ve vaší organizaci. Ačkoli CRM software jako Zendesk a Salesforce nabízí výkonná softwarová řešení s jedinečnými funkcemi, jejich implementace může být složitá a vyžadovat značné investice.
To z nich dělá náročné řešení pro malé a střední podniky a startupy s omezeným rozpočtem.
ClickUp se jeví jako univerzální a nákladově efektivní alternativa, která poskytuje komplexní platformu, která uspokojí různé potřeby CRM díky přizpůsobitelným šablonám a integracím.
Pro firmy, které chtějí optimalizovat interakce se zákazníky bez vysokých nákladů, nabízí ClickUp škálovatelné řešení, které roste spolu s vaším týmem. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a flexibilní funkce umožňují hladké přizpůsobení vašim konkrétním pracovním postupům.
Prozkoumejte ClickUp ještě dnes a zjistěte, jak může změnit vaše CRM postupy.