Jak budovat psychickou bezpečnost na pracovišti

Podle průzkumu společnosti McKinsey 89 % zaměstnanců věří, že psychická bezpečnost je zásadní pro jejich spokojenost a produktivitu na pracovišti. Bez ní se pracovní prostředí může rychle stát toxickým.
Zamyslete se nad tím – pracujete v prostředí, kde vaši kolegové váhají sdílet nápady nebo vyjadřovat obavy, protože se bojí negativní reakce nebo posměchu. V takové situaci kreativita a inovace ustupují úzkosti a nedůvěře, což brání individuálnímu růstu a potenciálu celého týmu.
Psychologická bezpečnost je lékem na všechno!
Podívejme se, jak vytvořit psychickou bezpečnost na vašem pracovišti a podpořit prostředí, ve kterém se všichni cítí bezpečně, přispívají, spolupracují a prosperují.
Upozornění: Tento článek má za cíl poskytnout obecné informace o budování psychické bezpečnosti na pracovišti. Není určen jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnózu nebo léčbu.
Co je to psychická bezpečnost na pracovišti?
Psychologická bezpečnost na pracovišti je přesvědčení, že jednotlivci mohou otevřeně mluvit, klást otázky a podstupovat rizika bez obav z negativních důsledků.
Profesorka Harvard Business School Amy Edmondson ji definuje takto:
Absence mezilidského strachu. Pokud existuje psychologická bezpečnost, mohou jednotlivci bez váhání hovořit o záležitostech souvisejících s prací.
Tento pocit důvěry a otevřenosti v rámci týmu nebo organizace umožňuje jednotlivcům cítit se bezpečně při vyjadřování svých myšlenek a nápadů, i když jsou odlišné nebo potenciálně náročné.
V minulosti se podniky soustředily na zvyšování produktivity a efektivity, přičemž nevěnovaly dostatečnou pozornost pohodě zaměstnanců – což byla zásadní chyba.
Téměř 24 % zaměstnanců opouští své zaměstnání kvůli pocitu nedůvěry, zatímco 25 % zpochybňuje schopnost své organizace vytvářet bezpečné pracovní prostředí.
Prioritizace psychického zdraví je pro společnosti nezbytná k vytvoření pozitivního a produktivního pracovního prostředí. Projekt Aristotle společnosti Google, který studoval strukturu a dynamiku úspěšných týmů, identifikoval psychologickou bezpečnost jako jeden z nejdůležitějších faktorů pro vytvoření efektivního pracovního prostředí.
Toto nelze dostatečně zdůraznit – psychická bezpečnost je stejně důležitá jako fyzická bezpečnost a musí být tak také brána.
Význam psychické bezpečnosti na pracovišti
Psychologická bezpečnost podporuje zdravé a produktivní pracovní prostředí. Když se zaměstnanci cítí bezpečně při vyjadřování svých názorů, je větší pravděpodobnost, že:
- Buďte inovativní: Psychologická bezpečnost povzbuzuje jednotlivce k kreativnímu myšlení a riskování, což vede k novým nápadům a řešením.
- Efektivní spolupráce: Psychologicky bezpečné týmy jsou schopny lépe spolupracovat, sdílet znalosti a řešit problémy.
- Buďte zapojení: Zaměstnanci, kteří se cítí oceněni a podporováni, se s větší pravděpodobností zapojí do své práce a budou oddaní organizaci.
- Získejte vyšší spokojenost v práci: Psychologicky bezpečné prostředí může vést k větší spokojenosti v práci a nižší fluktuaci zaměstnanců.
Prozkoumejte čtyři fáze psychické bezpečnosti
Dr. Timothy R. Clark vyvinul čtyřfázový model, který popisuje vývoj psychické bezpečnosti v týmech.
Fáze 1: Bezpečnost inkluze
Než se zaměstnanci budou cítit bezpečně a budou ochotni přispívat, musí se cítit začleněni, respektováni a oceňováni jako členové týmu. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, pokud zaměstnavatelé vytvoří rozmanité a inkluzivní prostředí, budou podporovat otevřenou komunikaci a zajistí spravedlivé zacházení.
Fáze 2: Bezpečnost studentů
Jakmile se zaměstnanci budou cítit začleněni, mohou přejít do fáze bezpečnosti učících se.
Zaměstnanci se zde cítí bezpečně, mohou se učit, růst a rozvíjet své dovednosti bez obav z odsuzování nebo neúspěchu. To vyžaduje podpůrné a povzbuzující prostředí spolu s příležitostmi k učení a rozvoji.
Fáze 3: Bezpečnost přispěvatelů
V této fázi se zaměstnanci cítí bezpečně při sdílení svých nápadů, znalostí a dovedností, aniž by se museli obávat, že budou odmítnuti nebo ignorováni. Tato fáze zahrnuje uznání a ocenění příspěvků, podporu spolupráce a posílení postavení zaměstnanců.
Fáze 4: Bezpečnost výzvy
Zaměstnanci v této fázi se cítí bezpečně, když zpochybňují status quo, zpochybňují předpoklady, podstupují mezilidská rizika a navrhují nové nápady. To vyžaduje kulturu inovací, experimentování a tolerance k neúspěchu.
Emoční inteligence hraje klíčovou roli při vytváření psychické bezpečnosti. Jedinci a vedoucí pracovníci s vysokou emoční inteligencí dokážou lépe vcítit se do ostatních, zvládat své emoce a efektivně komunikovat.
Psychologickou bezpečnost ovlivňuje také dynamika týmu. Když se členové týmu cítí propojeni a podporováni, jsou ochotnější si navzájem důvěřovat a cítí se bezpečně při sdílení svých myšlenek.
Budování silných vztahů v týmu prostřednictvím aktivit, jako jsou teambuildingová cvičení a podpora pocitu kamarádství, může přispět k vytvoření psychologicky bezpečného prostředí.
Negativní dopady nedostatku psychické bezpečnosti v práci
Absence psychické bezpečnosti může mít hluboký negativní dopad jak na jednotlivce, tak na organizace. Pokud se zaměstnanci necítí bezpečně při vyjadřování svých názorů, může to vést k následujícím důsledkům:
- Odklon od týmu: Jednotlivci se mohou stáhnout z týmových diskusí a aktivit, což vede ke snížení morálky a výraznému poklesu produktivity.
- Potlačená kreativita a inovace: Strach z narušení status quo nebo navrhování nových nápadů může potlačovat kreativitu a bránit organizaci v inovacích a přizpůsobování se.
- Chronický stres a úzkost: Toxické pracovní prostředí může vést ke zvýšenému stresu a úzkosti na pracovišti. Zaměstnanci se mohou cítit uvězněni a bez podpory, což se může projevit v problémech s fyzickým a duševním zdravím.
- Vyhoření: Dlouhodobé vystavení nepříznivé atmosféře může vést k vyhoření, kdy jsou zaměstnanci emocionálně a fyzicky vyčerpaní, což snižuje jejich celkovou efektivitu.
- Vysoká fluktuace: Zaměstnanci, kteří se cítí nedocenění a nepodporovaní, mají větší tendenci hledat příležitosti jinde, což vede ke zvýšené fluktuaci a souvisejícím nákladům na nábor a školení.
Kroky k vytvoření psychologicky bezpečného pracoviště
Výzkumy ukazují, že 17,5 % zaměstnanců má pocit, že na pracovišti nemohou vyjádřit své myšlenky. Aby tomu zabránili, musí vedoucí pracovníci přijmout proaktivní opatření k vytvoření respektujícího a podpůrného prostředí.
Budování důvěry v týmech vyžaduje důsledné jednání, které prokazuje respekt, upřímnost a transparentnost.
Zde je několik důležitých kroků, které můžete podniknout ke zlepšení psychické bezpečnosti na pracovišti:
Podrobný průvodce budováním psychické bezpečnosti
Podpora psychické bezpečnosti vyžaduje mnohostranný přístup zahrnující opatření na úrovni vedení i týmu. Zde je podrobný návod, jak toho dosáhnout:
1. Definujte a vyhodnoťte
Jasně formulujte, co psychologická bezpečnost ve vaší organizaci znamená, a sdělte to všem zaměstnancům. Pomocí softwaru pro zapojení zaměstnancůproveďte hodnocení potřeb, abyste identifikovali oblasti, kde psychologická bezpečnost chybí a kde ji můžete zlepšit.
Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Form View k shromažďování odpovědí od svých zaměstnanců.
2. Reagujte s empatií
Jako vedoucí je důležité rozvíjet schopnost reagovat s empatií a povzbuzovat svůj tým, aby dělal totéž.
Například jste vedoucím týmu v technologické společnosti a jeden z členů vašeho týmu se potýká s osobními problémy, které vedou k nedodržování termínů a nižší kvalitě výstupů. Vedoucí, kterému chybí empatie, by mohl reagovat tak, že upozorní člena týmu na jeho špatné výsledky nebo mu pohrozí disciplinárním opatřením. Tento přístup však k posílení psychické bezpečnosti příliš nepřispívá.
Vedení s empatií naopak vyžaduje zvolit jinou cestu. Namísto toho, abyste předpokládali, že člen týmu je prostě líný nebo neproduktivní, si udělejte čas na otevřený a upřímný rozhovor s ním. Pochopte jeho situaci a potřeby a společně vytvořte akční plán, jak postupovat dál.
Dát svému týmu najevo, že vám na něm skutečně záleží, že si ceníte jeho pocitů a potřeb a že chcete vytvořit zdravé a bezpečné pracovní prostředí, je účinným způsobem, jak podpořit psychickou bezpečnost ve vašich týmech.
3. Řešte konflikty a poskytujte podporu
Řešte konflikty rychle a spravedlivě, abyste zabránili jejich eskalaci a poškození důvěry. Pokud dojde k neshodě mezi dvěma zaměstnanci na projektu, manažer by mohl uspořádat schůzku, na které by se o problému otevřeně a s respektem diskutovalo. To pomůže zabránit eskalaci konfliktu a poškození důvěry.
4. Průběžně vyhodnocujte a zlepšujte
Měřte psychickou bezpečnost na pracovišti pravidelným sledováním úrovně důvěry, otevřenosti a podpory mezi zaměstnanci. Shromažďujte poznatky prostřednictvím průzkumů, setkání se zaměstnanci nebo anonymních hodnocení.
Využijte tato data k identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, a k zavedení cílených opatření.
Strategie pro udržení psychické bezpečnosti v prostředí práce na dálku
Práce na dálku se stává stále běžnější, což představuje jedinečné výzvy pro personální oddělení v oblasti udržování psychické bezpečnosti. Zde je několik strategií, které můžete zvážit:
1. Upřednostňujte otevřenou a transparentní komunikaci
Pravidelné kontroly, aktivní naslouchání a transparentní rozhodování vám pomohou vytvořit kulturu otevřenosti a upřímnosti.
Můžete naplánovat týdenní týmové schůzky, na kterých budete diskutovat o projektech, sdílet novinky a řešit případné problémy. Vedoucí pracovníci mohou jít příkladem v aktivním naslouchání tím, že budou zaměstnancům věnovat plnou pozornost a promyšleně reagovat na jejich otázky a připomínky.
Porady všech zaměstnanců mohou být účinným nástrojem pro podporu otevřené komunikace v rámci společnosti. Tyto porady poskytují platformu pro transparentní a volnou interakci a umožňují zaměstnancům cítit se propojeni s cíli společnosti, porozumět procesu rozhodování a uvidět, jak jejich přínos zapadá do širšího kontextu. Tato transparentnost může pomoci budovat důvěru a loajalitu mezi zaměstnanci.
2. Podporujte kulturu důvěry a respektu
Kultura důvěry a respektu je základem psychologické bezpečnosti. Vedoucí pracovníci mohou tuto kulturu vštípit tím, že budou dávat najevo svou zranitelnost, poskytovat respektující zpětnou vazbu a uznávat a oceňovat úspěchy členů týmu.
Jako vedoucí můžete sdílet své výzvy a chyby, abyste ukázali, že je v pořádku dělat chyby a poučit se z nich. Stanovte pokyny pro poskytování konstruktivní zpětné vazby, abyste vytvořili bezpečné a respektující prostředí. Uznání a ocenění příspěvků členů týmu může zvýšit morálku a posílit pocit sounáležitosti.
3. Podporujte sociální vazby a budování týmu
Fyzické nebo virtuální teambuildingové aktivity, společenské rozhovory a firemní akce mohou pomoci posílit vazby v týmu a snížit pocit izolace.
Pro posílení vazeb mezi zaměstnanci můžete organizovat virtuální happy hours, páteční kvízy nebo kurzy vaření. Jedním z triků je vytvořit na komunikační platformě speciální kanál pro neformální konverzace, kde sdílení osobních novinek může pomoci rozvíjet pocit sounáležitosti.
4. Poskytněte potřebné nástroje a podporu
Poskytování zaměstnancům nezbytných nástrojů a podpory je klíčové pro jejich úspěch a pohodu. To zahrnuje přístup k softwaru pro wellness zaměstnanců, školení a příležitosti k rozvoji a zdroje pro duševní zdraví.
5. Stanovte jasná očekávání a hranice
Stanovení hranic mezi pracovním a soukromým životem a nabídka flexibilních pracovních podmínek mohou snížit přetížení zaměstnanců, zabránit vyhoření a podpořit pozitivní rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Měli byste poskytnout jasné pokyny týkající se pracovní doby, očekávání v oblasti komunikace a výsledků. Podporování zaměstnanců v nastavení zdravých hranic mezi pracovním a soukromým životem může také pomoci předcházet vyhoření a udržet pozitivní rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Flexibilní pracovní podmínky, jako je flexibilní pracovní doba, mohou pomoci vyhovět individuálním potřebám a preferencím.
Začlenění principu důvěry do rozhodovacích procesů s cílem podpořit psychickou bezpečnost
Když zaměstnanci důvěřují svým vedoucím a kolegům, jsou ochotnější svobodně vyjadřovat své myšlenky a nápady.
Jednou ze strategií pro zvýšení úrovně důvěry je zapojení zaměstnanců do rozhodování. Před zavedením celopodnikových iniciativ zvažte provedení průzkumu mezi zaměstnanci, abyste získali jejich zpětnou vazbu.
Transparentnost a otevřené sdílení informací také budují důvěru. Mohou pomoci předcházet nedorozuměním.
Zaměstnanci navíc spíše důvěřují konzistentním a spolehlivým vedoucím. Kdykoli obdržíte zpětnou vazbu a budete na ni reagovat, sdělte, jak byla zpětná vazba zaměstnanců přeměněna na proveditelnou strategii. K představení takových iniciativ můžete využít celofiremní schůzky.
Manažeři na všech úrovních by se měli vyvarovat mikromanagementu a povzbuzovat zaměstnance, aby převzali odpovědnost za svou práci. Tím dáte lidem najevo, že důvěřujete jejich úsudku a schopnostem.
A konečně, uznání a ocenění příspěvků zaměstnanců významně přispívá k vytvoření pozitivního pracovního prostředí.
Vliv organizační kultury na psychickou bezpečnost
Organizační kultura hraje významnou roli při utváření psychického bezpečí na pracovišti.
- Organizace s otevřenou a inkluzivní kulturou povzbuzují zaměstnance, aby sdíleli své myšlenky a nápady bez obav z odsuzování nebo odvetných opatření.
- Kultura, která podporuje růst a rozvoj zaměstnanců a umožňuje jim převzít iniciativu, může posílit pocit psychické bezpečnosti.
- Organizace, která oceňuje otevřenost, respekt a důvěru , může podporovat psychickou bezpečnost, zatímco hierarchická, rigidní nebo represivní kultura ji může brzdit.
- Kultura, která oceňuje respekt, integritu a etické chování , může vytvořit bezpečné a důvěryhodné prostředí.
- Organizace, které nebojí se riskovat a poučit se z neúspěchů, mohou vytvořit otevřenější a inovativnější kulturu, která přispívá k psychické bezpečnosti.
Role vedení a zaměstnanců při zajišťování psychické bezpečnosti
Jako vedoucí pracovník byste měli komunikovat otevřeně a upřímně, aktivně naslouchat zaměstnancům a povzbuzovat ostatní, aby dělali totéž. Tím, že budete příkladem psychologické bezpečnosti, můžete vytvořit kulturu, ve které se zaměstnanci budou cítit pohodlně při vyjadřování svých názorů. Toho lze dosáhnout vytvořením jasných očekávání ohledně respektujícího chování, otevřené komunikace a konstruktivní zpětné vazby.
Zaměstnanci mohou pomoci vytvořit pozitivní, psychologicky bezpečné pracovní prostředí tím, že budou podporovat a povzbuzovat své kolegy. Dejte členům svého týmu možnost ozvat se, pokud jsou svědky nebo zažívají negativní chování, které narušuje psychologickou bezpečnost na pracovišti.
Jak může ClickUp zvýšit psychickou bezpečnost v pracovním prostředí
ClickUp je nástroj pro řízení projektů, který má mnoho funkcí. Díky strukturované a transparentní platformě pro komunikaci, spolupráci a řízení úkolů může systém ClickUp HR Management System pomoci vytvořit otevřenější, podporující a inkluzivní prostředí, které přispívá k psychické bezpečnosti na vašem pracovišti.
Jak vám to pomůže:
- Díky přímé, přístupné a bezpečné komunikaci mezi zaměstnanci, jejich manažery a personálem HR můžete udržovat komunikační kanály otevřené.
- Sledováním výkonu zaměstnanců v průběhu času můžete zaznamenat náhlé změny – pokles produktivity, opakovanou absenci – které mohou být známkou nespokojenosti nebo neštěstí zaměstnanců.
- Platforma také podporuje efektivní spolupráci prostřednictvím funkcí, jako jsou systémy správy dovolených, které zefektivňují žádosti a schvalování. Když se efektivně postaráte o základní věci, zaměstnanci pocítí pocit bezpečí.
ClickUp také obsahuje různé nástroje určené ke zlepšení zapojení zaměstnanců, jako jsou průzkumy a mechanismy zpětné vazby, které můžete použít k aktivnímu získávání názorů a zpětné vazby zaměstnanců ohledně jejich vnímání psychické bezpečnosti.
Další funkce, jako je integrovaný AI asistent ClickUp Brain, vám pomohou vytvořit tyto průzkumy na základě kompletní databáze informací o zaměstnancích, nastavit je, shromáždit a zpracovat data a poté zobrazit výsledky v různých grafech a tabulkách.
Snadno vytvářejte a přidělujte úkoly, abyste podpořili spolupráci a týmového ducha.
Vytvoření silného pocitu spolupráce a týmového ducha je nezbytné pro produktivní pracovní prostředí. Členové týmu musí při práci na svých úkolech spolupracovat.
Pomocí ClickUp Tasks můžete efektivně vytvářet a přidělovat úkoly. ClickUp Tasks lze přizpůsobit a přiřadit příslušným členům týmu. Umožňuje také členům týmu zanechávat komentáře a objasňovat jakékoli dotazy přímo v rámci úkolů a dokumentů.
Vytváření úkolů, prohlížení úkolů ostatních a spolupráce na nich je v ClickUp hladký proces, který podporuje pocit týmové práce a transparentnosti.
Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Clips k nahrávání obrazovky a rychlé demonstraci konkrétních pracovních postupů. To je obzvláště užitečné pro vzdálené nebo rozptýlené týmy.
Zaveďte transparentní a otevřenou komunikaci.
Sada nástrojů pro spolupráci ClickUp, která zahrnuje funkce jako ClickUp Chat, @mentions a komentáře, umožňuje komunikaci a spolupráci v reálném čase. Díky tomu mohou členové týmu snadno sdílet nápady, klást otázky a poskytovat zpětnou vazbu.
Může také pomoci týmům efektivněji spolupracovat v rámci konkrétních úkolů, zlepšit produktivitu, snížit konflikty a zlepšit morálku.
Týmy mohou pomocí ClickUp Docs společně upravovat dokumenty v reálném čase, přiřazovat jednotlivým vlastníkům úkoly a převádět text na sledovatelné úkoly, aby měli přehled o všech nápadech.
Propojením dokumentů a úkolů mohou týmy centralizovat svou práci na jednom místě a vytvářet vlastní pracovní postupy pro zvýšení efektivity.
💡Tip pro profesionály: Personální manažeři mohou pomocí Docs vytvářet a sdílet s firmou zásady, standardní operační postupy a další důležité dokumenty.
Sledujte průběh projektu, ale také udržujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Dnešní týmy zvládají několik projektů najednou, proto je důležité mít centralizované centrum pro sledování pokroku. Právě k tomu slouží ClickUp Dashboards. Představte si je jako své velitelské centrum pro efektivní řízení mnoha zaměstnanců a projektů.
Dashboardy ClickUp poskytují přehled o aktivitách týmu a postupu úkolů v reálném čase, což zajišťuje, že všichni zůstávají v souladu. Vizualizací výsledků a poznatků můžete zlepšit spolupráci a zvýšit morálku týmu.
Pokud chcete sledovat závislosti a spravovat priority na sdílené vizuální časové ose, použijte Ganttovy diagramy ClickUp.
Ganttovy diagramy posilují členy týmu tím, že jim dávají pocit kontroly nad jejich prací. Díky pochopení své role a odpovědností a závislostí úkolů v rámci projektu se členové týmu mohou cítit více oprávněni k rozhodování a iniciativě.
💡 Tip pro profesionály: Abyste předešli vyhoření ve svém týmu, nabídněte benefity, které podporují duševní pohodu, jako je bezplatné členství v posilovně, předplatné meditačních aplikací a poradenské sezení.
Přizpůsobte se různým pracovním postupům týmů
Poskytnout týmu autonomii je fantastické, ale stejně důležité je nechat jej pracovat způsobem, který mu vyhovuje.
Zobrazení a pracovní postupy ClickUp poskytují jasný přehled úkolů, odpovědností a termínů, čímž snižují úzkost na pracovišti způsobenou nejednoznačností a nejistotou. Navíc nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení!
Pokud máte zaměstnance pracující na dálku nebo asynchronně, funkce ClickUp Views jim poskytne rychlý přehled o jejich úkolech na první pohled. Nabízí několik zobrazení, jako je ClickUp Board view, ClickUp List a ClickUp Calendar View, což týmům umožňuje vybrat si zobrazení, které nejlépe vyhovuje jejich pracovnímu postupu a preferencím.
Pomocí ClickUp můžete sledovat zdraví na pracovišti a zavádět iniciativy zaměřené na wellness.
Šablona ClickUp pro zpětnou vazbu od zaměstnanců je užitečná pro shromažďování názorů zaměstnanců a podporu psychologicky bezpečného pracovního prostředí.
Tento šablona je užitečná z následujících důvodů:
- Rychlé nastavení: Připravená, přizpůsobitelná šablona pro okamžité shromažďování zpětné vazby
- Sledování nálady: Výkonné vizualizace pro sledování nálady zaměstnanců v průběhu času
- Vlastní pole: Získejte rozmanitou zpětnou vazbu pomocí atributů, jako je firemní kultura a jasnost rolí.
- Více zobrazení: Přístup k odpovědím prostřednictvím různých konfigurací pro efektivní analýzu. Přístup prostřednictvím všech respondentů, seznamu odpovědí a zobrazení průzkumu.
- Integrované nástroje pro řízení projektů: Využijte značky, automatizaci a vlastní stavy k zefektivnění sledování.
Zapojení zaměstnanců je klíčovým ukazatelem celkové spokojenosti na pracovišti, který odhaluje, jak silné pouto a motivaci váš tým pociťuje. Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp vám pomůže sledovat a zlepšovat motivaci zaměstnanců.
S touto šablonou můžete:
- Pravidelně provádějte průzkumy mezi zaměstnanci, abyste mohli posoudit jejich úroveň zapojení.
- Spravujte podrobné profily zaměstnanců a zefektivněte procesy zapracování nových zaměstnanců.
- Shromažďujte podnětné hodnocení výkonu, abyste zlepšili dynamiku týmu.
Vytvořte silnější a bezpečnější pracoviště s ClickUp
Když se zaměstnanci cítí bezpečně při vyjadřování svých názorů, jsou více zapojení, kreativní a spolupracují. Psychologicky bezpečné prostředí může vést k vyšší spokojenosti v práci, nižší fluktuaci zaměstnanců a lepším výkonům organizace.
Začleněním ClickUp do svého pracoviště můžete učinit významný krok k vytvoření psychologicky bezpečného prostředí.
Funkce ClickUp pro spolupráci jsou navrženy tak, aby podporovaly otevřenou komunikaci, transparentní pracovní postupy, uznání, zpětnou vazbu a správu úkolů, což vše může pomoci podpořit důvěru, spolupráci a pozitivní pracovní kulturu.
Často kladené otázky
Co je to nedostatek psychické bezpečnosti v práci?
Psychologická bezpečnost na pracovišti nastává, když mohou zaměstnanci vyjadřovat své myšlenky, klást otázky, vznášet připomínky nebo podstupovat rizika (samozřejmě vše v rámci profesních hranic) bez obav z negativních důsledků. Nedostatek psychologické bezpečnosti v práci může vést ke kultuře strachu, nedůvěry a nezájmu mezi zaměstnanci.
Co jsou nepřijatelné pracovní podmínky?
Nepřijatelné pracovní podmínky mohou zahrnovat řadu faktorů, které mají negativní dopad na zdraví, bezpečnost nebo pohodu zaměstnanců. Mezi ně patří například:
- Nebezpečné prostředí: Vystavení nebezpečným látkám, strojům nebo podmínkám
- Nebezpečné postupy: Nedostatek vhodných bezpečnostních postupů nebo vybavení
- Nadměrná pracovní zátěž: Nadměrná pracovní zátěž vede ke stresu a vyhoření.
- Diskriminační nebo nepřátelské pracovní prostředí: obtěžování, šikana nebo diskriminace
- Nedostatek psychické bezpečnosti: Kultura strachu, nedůvěry nebo nezájmu
Jaký je příklad psychologické bezpečnosti?
Příkladem psychologické bezpečnosti je situace, kdy se zaměstnanci cítí pohodlně sdílet své obavy ohledně projektu, aniž by se museli obávat pokárání nebo posměchu. To umožňuje otevřenou komunikaci, řešení problémů a pozitivní pracovní prostředí.
Jaká je definice nebezpečného pracovního prostředí?
V nebezpečném pracovním prostředí jsou zaměstnanci vystaveni rizikům, která mohou způsobit úrazy nebo nemoci. Mezi tato rizika patří fyzická rizika, jako jsou vadná zařízení, vystavení chemickým látkám, ergonomické problémy, a psychologická rizika, jako je nadměrný stres nebo nepřátelské pracovní prostředí.
Jaká je definice nebezpečného jednání podle OSHA?
Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) definuje nebezpečné jednání jako jakoukoli činnost nebo chování, které vystavuje nás nebo ostatní riziku úrazu. Mezi ně patří používání nevhodných nástrojů, nenošení správných osobních ochranných prostředků (OOP), práce bez příslušného oprávnění, nedodržování bezpečnostních postupů, nesprávná obsluha zařízení, dělání chyb nebo prostě jen nepozornost při práci.