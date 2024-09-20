Jak vytvořit účinné prohlášení o vizi produktu

Slyšeli jste někdy podobenství o „šesti slepcích a slonovi“? Příběh vypráví o skupině zrakově postižených mužů, kteří nikdy předtím neslyšeli o slonovi, ale jednoho potkali. Dotýkali se různých částí jeho těla a popisovali ho velmi odlišnými způsoby.
Ten, kdo se dotkl jeho chobotu, řekl, že je jako tlustý had. Ten, kdo se dotkl ucha, si myslel, že je jako vějíř. Ten, kdo se dotkl nohy, ho přirovnal ke kmeni stromu. V podstatě nikdo nerozuměl tomuto zvířeti jako celku, protože neměli přístup k celkovému obrazu. Výsledkem je, že každý je přesvědčen o absolutní pravdivosti svého pohledu, i když se zcela mýlí.
Toto podobenství slouží jako cenná metafora pro různé scénáře v podnikání. Ve vývoji softwaru je tento příběh dokonalou analogií skutečnosti, že bez jasného, výstižného a ambiciózního prohlášení o vizi produktu by týmy tápat ve tmě.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, co je produktová vize, proč je důležitá a jak si můžete vytvořit svou vlastní.
Co je vize produktu?
Vize produktu je prohlášení, které zachycuje dlouhodobý celkový obraz produktu. Nastiňuje základní prvky produktu:
- Kdo: Cílová skupina uživatelů produktu, definovaná z demografického, psychografického a profesního hlediska.
- Co: Funkce a výhody produktu, které řeší problém cílových uživatelů.
- Jak: Odlišení produktu na trhu a to, co ho činí jedinečným
- Proč: Proč produkt existuje
Proč produkty potřebují prohlášení o vizi?
Pro produktový tým je klíčovou výhodou prohlášení o vizi to, že slouží jako severní hvězda, vodítko pro všechna rozhodnutí v průběhu celého životního cyklu. Kromě toho nabízí mnoho dalších výhod.
Sladění: Vize produktu pomáhá týmům UX, designu, vývoje a kvality soustředit své úsilí. Spojuje také zainteresované strany z týmů prodeje, marketingu, financí a lidských zdrojů a vede je ke společným cílům.
Směr: Vize produktu hraje klíčovou roli při navrhování plánu vývoje produktu. Formuluje strategické priority produktu, které jsou poté rozděleny na malé úkoly a milníky, které je třeba vyvinout.
Jasnost: Vize produktu popisuje jednotlivé prvky a minimalizuje domněnky. Pomáhá novým členům týmu okamžitě pochopit účel produktu a zapojit se do jeho vývoje.
Standard: Měli bychom upřednostnit funkci A před funkcí B? Najmeme více inženýrů pro příští čtvrtletí? Jaké chyby opravíme v tomto sprintu? Prohlášení o vizi produktu slouží jako měřítko, podle kterého se takové rozhodnutí zvažují. Pomáhá budovat konsensus na základě dohodnutých podmínek a myšlenek.
Kdo používá prohlášení o vizi produktu?
Každý tým, který vyvíjí produkt a uvádí jej na trh, může z vize získat velkou hodnotu.
- V agilním vývoji softwaru slouží jako společný základ pro celý produktový tým.
- V marketingu pomáhá sladit aktivity zaměřené na trh se záměrem produktového týmu.
- V rychle se rozvíjejících startupech spojuje různorodé týmy. Pomáhá organizovat chaos směrem k jejich společnému cíli.
Jaký je rozdíl mezi vizí produktu a strategií produktu?
Vize produktu je sen – je to finální produkt, který hodláte vyvinout v příštích několika letech. Je ambiciózní, futuristická a vyvíjí se.
Produktová strategie je promyšlený přístup k dosažení tohoto snu – zahrnuje zdroje, kroky a plány. Je stále na vysoké úrovni a zahrnuje všechny aspekty produktu.
|Vize produktu
|Produktová strategie
|Velmi dlouhodobý horizont (5–10 let)
|Střednědobý až dlouhodobý horizont (1–3 roky)
|Ambiciózní povaha
|Praktické a dosažitelné
|Záměrně nejasné a přizpůsobivé
|Záměrně konkrétní a realizovatelné
|Zaměřuje se na to, proč produkt existuje.
|Zaměřuje se na to, jak je produktová vize realizována.
|Napsáno v krátké, jednoduché a zapamatovatelné větě.
|Napsáno v dlouhém, podrobném a poučném dokumentu.
Role různých subjektů v produktové vizi
Zatímco nápad na produkt často vzniká v hlavě jedné osoby, vize je výsledkem společné práce. Ovlivňuje životy všech zúčastněných, jejich každodenní práci a každé rozhodnutí, které učiní.
Ve skutečnosti však má každý stakeholder jinou roli. Podívejme se na to.
Kdo je zodpovědný za definování vize produktu?
Produktový vlastník/manažer je zodpovědný za definování vize ve spolupráci s různými dalšími zainteresovanými stranami. Mezi povinnosti produktového vlastníka/manažera patří:
- Shromažďování podnětů od vedení a klíčových zainteresovaných stran
- Prozkoumání nápadů s odděleními prodeje, marketingu, průzkumu trhu, designu atd.
- Formulujte vizi produktu jednoduchými a zapamatovatelnými slovy.
- Shromažďování zpětné vazby od různých zainteresovaných stran a doladění prohlášení o vizi
Kromě definování vize jsou produktoví manažeři také zodpovědní za její komunikaci a šíření. Jejich úkolem je zajistit, aby projektový tým, Scrum tým, prodejní a marketingové oddělení a oddělení zákaznické podpory tuto vizi pochopily a přijaly za svou.
Produktový manažer toho dosahuje budováním prostředí pro spolupráci napříč funkčními týmy. Komunikuje vizi produktu tak, aby každý tým měl pevný základ pro rozhodování. Například pokud je vizí vašeho produktu „pomáhat lidem praktikovat všímavost“:
- Tým Scrum upřednostní funkce související s meditací před funkcemi pro správu úkolů.
- Designový tým vytvoří uživatelské rozhraní, které nebude rozptylovat pozornost a pomůže uživatelům zůstat v přítomnosti.
- Tým pro návrh obsahu napíše jednoduchý, soucitný a na wellness zaměřený text.
- Marketing bude budovat sdělení zaměřená na klidnost namísto produktivity.
Celkově vzato, vize produktu pomáhá každému týmu uspokojovat potřeby cílových zákazníků diferencovaným a jedinečným způsobem. Pokud se vám to jeví jako skvělé řešení mnoha výzev souvisejících s vašimi produkty, zde je návod, jak vytvořit vlastní vizi.
Vytvoření účinné vize produktu
Vize produktu je vodítkem pro tým vývojářů softwaru. Poté, co je prohlášení definováno a sdíleno, si lidé zapamatují jeho poselství a budou ho používat při rozhodování. Abyste dosáhli úspěchu produktu, musíte tedy vytvořit vizi produktu, která je účinná a realizovatelná.
Zde je návod, jak toho dosáhnout pomocí nástroje pro virtuální spolupráci a řízení projektů, jako je ClickUp.
1. Prozkoumejte současnost
Pochopte kontext, ve kterém váš produkt funguje v různých interních a externích aspektech, jako jsou:
Cílová skupina uživatelů: Definujte, pro koho produkt navrhujete. Popište jejich potřeby, problémy, aktuální řešení a frustrace.
Konkurence: Pochopte konkurenční prostředí, včetně toho, co již existuje, jeho ceny, funkcí, výhod, loajality uživatelů atd. Pamatujte, že konkurence nemusí být nutně podobný produkt. Může to být jakýkoli produkt, který řeší problém zákazníka.
Pokud například vyvíjíte aplikaci pro připomínky, je jednoduchá kombinace pera a papíru hlavní konkurenční alternativou, kterou musíte prostudovat.
Příležitost: Jasně určete, kde existuje mezera na trhu. Zjistěte, jak velká tato mezera může být, co ji zaplní a kolik jsou za to zákazníci ochotni zaplatit.
Obchodní priority: Při tom zvažte také vizi vaší společnosti – cíle, potřeby, zdroje a aspirace vašeho podnikání. Zvažte také některé příklady základních hodnot, které definují, kým jste.
Nezapomeňte zdokumentovat všechny své poznatky na společném místě, jako je ClickUp Whiteboards. Přidejte informace ve formě textu, obrázků, odkazů, poznámek a dalších. Jakmile budete mít návrh, požádejte všechny zainteresované strany, aby jej zkontrolovaly a okomentovaly.
2. Představte si budoucnost
Jakmile pochopíte současnou situaci, je čas snít, tj. představit si budoucnost, ve které váš produkt existuje. V rámci toho zvažte následující.
Účel: Než začnete, definujte hlavní účel, kterému bude váš produkt sloužit. Zeptejte se, „proč“ produkt musí existovat.
Přístup: Zamyslete se nad tím, jak byste mohli dosáhnout svého cíle.
Pokud je například vaším cílem pomáhat lidem praktikovat všímavost, můžete vytvořit aplikaci pro meditaci, vedení deníku, online terapii nebo formování návyků. Vyberte si svou cestu.
Hodnota: Zjistěte, jakou hodnotu by produkt přinesl vašim zákazníkům. Bude vaše aplikace pro mindfulness zákazníky šťastnějšími, klidnějšími, produktivnějšími a zdravějšími? Zamyslete se také nad tím, jak se zákazníci budou při používání produktu cítit.
Odlišení: Jasně uveďte všechny způsoby, kterými je váš produkt jedinečný. Toto odlišení může spočívat ve funkcích, cílových zákaznících, uživatelské zkušenosti, zákaznické podpoře nebo v čemkoli jiném, co vás napadne.
V tomto kroku vám velmi pomůže dobré cvičení s vizuální tabulkou. Použijte šablonu vizuální tabulky ClickUp k popisu funkcí a odlišností vašeho produktu. Tato šablona pro středně pokročilé je vhodná pro prezentace, takže ji můžete přímo předložit sponzorům, klientům, členům týmu a dalším zainteresovaným stranám.
⚡️Archiv šablon: Pokud hledáte způsob, jak podnítit nápady na produkty, nebo něco konkrétnějšího pro vaše potřeby, podívejte se na tyto šablony vizuálních tabulek.
3. Vytvořte vizi
Nyní je čas vzít pero do ruky nebo začít psát do dokumentu. Projděte si znovu dokumenty o současném a budoucím stavu, abyste se připravili na vytvoření prohlášení o vizi.
Vize produktu je často výstižné a působivé prohlášení. „V Netflixu chceme bavit celý svět,“ říká společnost poskytující streamovací služby. Nemají na mysli filmy, dokumenty nebo televizi, ale zábavu jako celek. Když se tedy v roce 2023 pustili do her, zdálo se to jako přirozené rozšíření jejich nabídky.
Než si vyberete tu správnou, vyzkoušejte několik možností. Napište si několik různých nápadů, které můžete otestovat. Chcete-li napsat účinné prohlášení o vizi, zajistěte, aby bylo:
Rozsáhlá: Ujistěte se, že pokrývá a vede vaše ambice na několik let dopředu. Neomezujte ji na něco konkrétního, co váš produkt dělá. „Pomáhat lidem praktikovat všímavost“ je rozsáhlejší a vstřícnější než „vytvořit aplikaci pro psaní deníku“ nebo „poskytovat meditaci na požádání“.
Ambiciózní: Ideální vize produktu musí být něco, co nikdo – nebo alespoň málokdo – dosud nedosáhl. Ať je výzvou a motivací, aby tým přišel s inovativními nápady, které tuto vizi naplní.
Zaměření na zákazníka: Vize produktu zaměřená na interní záležitosti bude nakonec sloužit pouze vlastním zájmům. Proto by prohlášení o vizi mělo být zaměřeno na zákazníka. Vytvořte jej na základě toho, co můžete udělat pro své zákazníky, trh a svět jako celek.
Krátké: Nikdo si nedokáže zapamatovat složitou a dlouhou vizi. To znamená, že ji ani nebudou uplatňovat v praxi. Proto by měla být krátká a jednoduchá. Nejlepší je, když se vejde do jedné věty nebo fráze.
Pro organizovanější přístup k psaní prohlášení o vizi vyzkoušejte šablonu ClickUp Vision Whiteboard Template. Pomocí této šablony můžete jasně a soustředěně formulovat svou vizi, shromažďovat zpětnou vazbu a převádět ji do konkrétních akcí.
4. Otestujte své prohlášení o vizi
Jakmile budete mít několik možností, předložte je klíčovým zainteresovaným stranám, aby vám sdělily svůj názor. Proveďte průzkum mezi zákazníky, týmem pro vývoj produktů, oddělením prodeje, marketingu a vedením společnosti. Otestujte následující aspekty:
- Sladění s vizí organizace
- Jasnost mezi různými skupinami lidí
- Srozumitelnost pro různé týmy, které ji mohou přijmout a využívat
- Nesouhlas z jakékoli strany
Pokud je například vaším produktovým vizionářským prohlášením pomáhat lidem praktikovat všímavost, ale vaše organizace se zabývá CRM softwarem, máte zjevný nesoulad. 👀
5. Vylepšete vizi produktu
Na základě zpětné vazby, kterou obdržíte od různých zainteresovaných stran, vylepšete vizi produktu. Pamatujte, že někdy nemusí být možné některé nesrovnalosti vyřešit pouhým přepisováním. V takových případech možná budete muset svůj nápad zcela přehodnotit.
Většinou můžete sbírat zpětnou vazbu a vizi zdokonalovat. Například marketingový tým může navrhnout, že je lepší formulovat vizi jako „pomáhat lidem být všímaví“ namísto nepřímého „praktikovat všímavost“.
Jako produktový manažer máte za úkol rozhodovat o tom, která zpětná vazba je užitečná a která ne.
6. Dokumentujte a sdílejte vizi produktu
Vize produktu je účinná pouze v případě, že ji pochopí a přijme co nejvíce lidí. Musíte ji tedy být schopni zdokumentovat a sdílet v co nejširším měřítku.
ClickUp Docs je k tomu skvělým nástrojem. Napište svou vizi produktu – velkými a výraznými písmeny, aby ji každý rychle uviděl a pochopil. Přidejte bannery, tlačítka, oddělovače a další formátování, abyste vizi prezentovali atraktivním a zapamatovatelným způsobem.
Sdílejte jej bezpečně veřejně, soukromě a s pokročilými ovládacími prvky pro úpravy. Propojte dokumenty s různými úkoly, abyste zajistili, že veškerá práce bude prováděna v souladu s vizí produktu.
7. Implementujte svou vizi produktu
Napsat a sdílet vizi produktu je skvělý začátek, ale to nestačí. Dobrý produktový manažer tuto vizi snadno přenese do reálného světa.
Prvním krokem k tomu je převést vizi na měřitelné a dosažitelné cíle. Jakýkoli dobrý software pro OKR vám pomůže nastavit KPI pro řízení projektů v souladu s vizí a důsledně je plnit.
S ClickUp Goals můžete stanovit cíle, propojit je se strategií produktu a sdílet je se všemi členy týmu. Využijte různé pohledy na projekty v ClickUp k sledování pokroku a měření úspěchu.
📖 Bonusové čtení: Profesní cíle v práci
Dalším krokem je stanovení kroků k dosažení těchto cílů. Vytvářejte úkoly ClickUp přímo z vašeho prohlášení o vizi v ClickUp Docs, přiřazujte uživatele, stanovujte termíny, propojujte s dalšími dokumenty a spravujte celý proces vývoje produktu na jednom místě.
Pravidelně vyhodnocujte svůj pokrok z hlediska souladu s vizí produktu. K hodnocení použijte data z dashboardu pro správu produktů. Zvažte také, zda samotné prohlášení o vizi nevyžaduje aktualizaci.
Pokud jste například společnost zabývající se organizací akcí s vizí zaměřenou výhradně na fyzické, osobní nebo terénní akce, možná byste ji měli přehodnotit, zejména s ohledem na obrovskou popularitu hybridních a virtuálních akcí.
Pokud jste v tvorbě vize produktu nováčky, výše uvedený rámec vám poskytne podstatnou podporu. Pokud však stále máte potíže s její koncepcí, zde je několik inspiračních podnětů.
Příklady prohlášení o vizi produktu
Některé z nejúspěšnějších technologických společností po celém světě používají inspirativní prohlášení o vizi produktu. Podívejme se na několik z nich.
Glitch
„Vytváříme Glitch, aby pro vás bylo snazší vytvářet webové stránky. “
Technologický startup Glitch má jednoduché, ale ambiciózní prohlášení o vizi. Klíčovým slovem je zde „snadné“. Proto vytvářejí „rychlé“ a „zábavné“ nástroje pro tvorbu webových stránek. Jejich nástroje směřují k tomu, aby byl web otevřený, rozmanitý a přístupný všem.
A co víc? Jejich marketingové aktivity se intenzivně zaměřují na komunitu a nabízejí nástroje, jamy, prezentace projektů a další, což také usnadňuje vzájemnou pomoc.
„Vytvořte ekonomické příležitosti pro každého člena globální pracovní síly. “
Za 20 let od svého založení pomohl LinkedIn lidem najít práci, navázat kontakty, doporučit jiné lidi, vybudovat si osobní značku a nakonec vydělat (více) peněz.
Vize společnosti LinkedIn vytvořit ekonomické příležitosti řídí její rozhodnutí v rámci různých zdrojů příjmů, jako jsou členství, reklamy, zpravodaje a řešení pro nábor zaměstnanců. Slovo „všechny“ definuje její expanzi na různé trhy, jazyky a další oblasti.
Tesla
„Urychlení přechodu světa na udržitelnou energii“
Ačkoli se Tesla často objevuje ve zprávách v souvislosti s autonomními vozidly, jejím primárním zaměřením je solární energie a vozidla poháněná bateriemi. Vize společnosti Tesla ji vede k vytváření udržitelných energetických řešení, která přesahují rámec pouhých vozidel. Ve skutečnosti Tesla také postupně proniká do oblasti solárních panelů, solárních střech, energetických stěn a dalších oblastí.
Abychom mohli vytvořit stejně působivou vizi produktu, můžete využít některou z následujících šablon.
Šablony produktové vize a jak je používat
Šablona vize produktu založená na pozici
Jednou z nejčastěji používaných šablon produktové vize je šablona odvozená od struktury Geoffreyho Moora pro positioning statement. V praxi by šablona vypadala takto.
Pro [zákazníka], který potřebuje [potřebu zákazníka], je tento [produkt] [název kategorie], který [definice řešení]. Na rozdíl od konkurence je [produkt] [jedinečná prodejní nabídka].
V předchozím příkladu aplikace pro mindfulness by prohlášení o pozici znělo:
Pro [městské profesionály], kteří potřebují [pomoc s překonáváním stresu], je tento [produkt] [mobilní aplikace], která [je provází praktikami všímavosti, jako je meditace, psaní deníku a cvičení]. Na rozdíl od stávajících aplikací je [produkt] [navržen tak, aby nabízel okamžitou pomoc při zvládání stresu prostřednictvím praktik, které trvají méně než 120 sekund].
I když se jedná o skvělou strukturu pro shrnutí výzkumu a uvedení faktů, jedná se o popis současnosti. Nenabízí ambiciózní a inspirativní budoucnost, kterou by prohlášení o vizi mělo poskytovat.
Šablona založená na účelu
Šablona prohlášení o vizi produktu založená na účelu umožňuje organizacím zasadit svůj software do kontextu jeho role ve světě.
[Produkt] pomáhá [zákazníkovi] s [hodnotou]
V návaznosti na stejný příklad by vize produktu mohla znít takto:
[Produkt] pomáhá [stresovaným městským profesionálům] [žít naplno každý okamžik svého života]
Šablona založená na transformaci
Tento formát se zaměřuje na změnu nebo narušení, které produkt přináší světu nebo trhu.
[Produkt] umožňuje [změnu] v [kontextu]
Transformační vize produktu pro aplikaci by mohla vypadat takto:
[Produkt] ukončuje [dopaminovou závislost] pro [udržitelný kreativní svět].
Ačkoli tyto šablony nabízejí určité vodítko, při psaní vize produktu je nejlepší mít na paměti základní principy . Pokuste se zahrnout odpovědi na následující otázky.
- Pro koho je určen?
- Jak řeší jejich problém?
- V čem je lepší nebo odlišný?
- Proč existuje?
Proměňte svou vizi produktu ze snu ve skutečnost s ClickUp
Dobrá vize produktu osvětluje, kam se produkt ubírá v blízké i vzdálené budoucnosti. Umožňuje všem vidět celek stejným způsobem, se všemi jeho částmi. Vědět, co vytváříte, vám pomůže vytvořit perfektní strategii, plán až po finální uvedení na trh.
Pro technický tým to znamená, že správa produktu bude hračkou. Kromě toho dobré prohlášení o vizi pomáhá celé organizaci. Marketing, prodej, finance, lidské zdroje, administrativa a všechny ostatní týmy se sjednotí s vizí a budou postupovat společně jako soudržná a soudržná jednotka. Dobrá vize produktu ovlivňuje rozhodnutí a pomáhá řešit konflikty.
Vytvoření vize je pouze jednou částí procesu. Důležitější je dokumentace, sdílení a opakování prohlášení o poslání. Použití komplexního nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, umožňuje týmům spolupracovat na vytvoření a realizaci vize.
Nástroje pro brainstorming, jako jsou tabule, pomůcky pro přemýšlení, jako jsou myšlenkové mapy, pořizování poznámek pomocí dokumentů, řízení projektů pomocí úkolů a recenze pomocí dashboardů – ClickUp nabízí komplexní platformu pro správu pracoviště pro produktové týmy.
Vyzkoušejte si to. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Co nejlépe popisuje vizi produktu?
Ambiciózní vize budoucnosti je nejlepším způsobem, jak popsat vizi produktu. Nastíní, čeho chce produkt dlouhodobě dosáhnout, a funguje jako severka, která vede vývoj.
2. Kdo definuje vizi produktu ve Scrumu?
Ve Scrumu definuje produktovou vizi produktový vlastník ve spolupráci s obchodními a technickými zainteresovanými stranami.
3. Kdo je zodpovědný za sdělení vize produktu týmu Scrum?
Za sdělení vize týmu Scrum je odpovědný vlastník produktu nebo vedení.
4. Jaká je vize produktové metody?
Vize produktové metody je přístup k vývoji softwaru, který se řídí jedinou soudržnou vizí. Týmy, které se řídí touto metodou, obvykle začínají na vrcholu s vizí produktu a odtud postupně sestavují plány realizace.
5. Kdo je zodpovědný za misi a vizi?
Ve vývoji softwaru je produktový vlastník/manažer zodpovědný za vytvoření a distribuci vize i poslání.