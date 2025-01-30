Typy pozic v oblasti softwarového inženýrství

Odhad z roku 2022 ukazuje, že na světě je 26,3 milionu profesionálních softwarových inženýrů! Od počátků programování počítačů v 60. letech 20. století prošla tato profese dlouhou cestou.
Pro začátek je třeba říci, že v rámci informatiky byl software kdysi považován za jednodušší podobor a často byl svěřován ženám, zatímco muži zastávali prestižní pozice v oblasti hardwaru. Historické studie naznačují, že některé typy softwarového inženýrství byly považovány za „nízko kvalifikovanou administrativní činnost, podobnou archivaci, psaní na stroji nebo telefonování“.
Od té doby se mnoho změnilo. Pozice v oblasti softwarového inženýrství patří dnes k nejvyhledávanějším na světě. Tato profese se stala velmi prestižní a nabízí jedny z nejvyšších platových ohodnocení.
Povaha práce v oblasti softwarového inženýrství je dnes neuvěřitelně rozmanitá a mnohostranná. Od datového inženýra, který nastavuje architekturu podnikových aplikací, až po hackera, který testuje bezpečnost perimetru, existují nejrůznější typy softwarových inženýrů!
Než se pustíme do nejlepších rolí a toho, jak v nich můžete vyniknout, pojďme si nejprve vysvětlit, co dnes softwarové inženýrství zahrnuje.
Porozumění rozsahu softwarového inženýrství
Softwarové inženýrství zahrnuje vše, co souvisí s plánováním, návrhem, vývojem, testováním a údržbou digitálních aplikací. To se rozšiřuje napříč různými parametry.
Zařízení nebo operační systémy: Můžete být vývojářem pro iOS nebo Android.
Typ aplikace: Můžete programovat podnikovou HR aplikaci, službu dodávky jídla zaměřenou na spotřebitele nebo nejnovější hru pro více hráčů.
Programovací jazyky: V závislosti na typu zařízení a aplikace můžete ovládat několik jazyků, jako jsou Java, Kotlin, Swift atd.
Obchodní procesy: Když se mluví o vývoji aplikací, často si představíme programování webových stránek nebo mobilních aplikací. Softwarové inženýrství však může zahrnovat také pracovní postupy, data, spolupráci a další oblasti.
Fáze životního cyklu: Inženýři nejsou jen lidé, kteří píší kód pro „vývoj“ softwaru. Jako softwarový inženýr můžete pracovat v oblasti návrhu architektury, UX, programování, testování, nasazování, správy infrastruktury, datových systémů, bezpečnosti, monitorování atd.
Každá z těchto rolí je jedinečná a má zásadní význam pro použitelnost, výkon a bezpečnost softwaru. Vaše volba má velký vliv na to, jak se bude vyvíjet vaše kariéra. Než se rozhodnete, zde je výchozí bod.
Existují dva druhy inženýrů: generalisté a specialisté.
Generalista je často zkušený v celé řadě technologií a jazyků. Umí vyvíjet, nasazovat a udržovat aplikace. Může mít také zkušenosti se shromažďováním požadavků, řízením projektů nebo vedením týmů.
Specialisté se naopak soustředí na jednu oblast práce. Například se mohou specializovat na vývoj aplikací umělé inteligence pro konkrétní odvětví, jako je zdravotnictví nebo finance. Specialisté mají hluboké znalosti a dokážou řešit složité problémy.
Zde jsou některé z nejběžnějších obecných a specializovaných pozic v oblasti softwarového inženýrství.
Různé typy softwarových inženýrů
Ne všechny role softwarového inženýra jsou stejné. Dovednosti, odpovědnosti a odměny se u jednotlivých rolí značně liší. Podívejme se, jak vypadá deset nejlepších rolí v oblasti softwarového inženýrství.
1. Frontendový inženýr
Frontendový inženýr vytváří uživatelské rozhraní, které vidíme a se kterým pracujeme. Vezme návrhy vytvořené týmem UX a promění je ve funkční software.
Mezi jejich povinnosti patří:
- Vývoj rozhraní s technologiemi jako HTML, CSS a JavaScript
- Převádění vize designéra do funkčního softwaru
- Psaní vysoce výkonných opakovaně použitelných komponent uživatelského rozhraní
- Umožnění hladké integrace backendu
Očekávané mzdové rozpětí
Podle Glassdoor se průměrný plat frontendového inženýra pohybuje mezi 113 000 a 183 000 dolary. S rostoucími zkušenostmi se může plat vedoucích inženýrů vyšplhat až na 260 000 dolarů.
2. Backendový inženýr
Backendový inženýr buduje serverovou část podniku. Stará se o vše, co se odehrává v pozadí, včetně architektury, obchodní logiky, databází a aplikačních programovacích rozhraní (API).
Mezi povinnosti backendového inženýra patří:
- Budování škálovatelných infrastruktur pro aplikace v cloudu nebo na místě
- Zajištění vysokého výkonu, nízké latence a vysoké dostupnosti
- Příprava aplikace k nasazení jako mikroslužby v kontejnerech
Očekávané platové rozmezí
Podle odhadů společnosti Indeed vydělává backendový vývojář mezi 111 000 a 217 980 dolary, přičemž průměrný plat činí 155 800 dolarů.
3. Full-stack inženýr
Do této chvíle jste již pravděpodobně pochopili, že full-stack softwaroví inženýři, jak již název napovídá, se obvykle starají o frontend i backend. Je důležité vědět, že full-stack je více než jen součet jeho částí.
Full-stack inženýr je generalista, který nese komplexní odpovědnost za vývoj aplikací. Ovládá frontendové jazyky a knihovny, jako jsou HTML, CSS a JavaScript, stejně jako backendové technologie, jako jsou Java, Python, Ruby, PHO atd.
Ve své práci full-stack inženýři:
- Návrh architektury
- Vytvářejte datové struktury
- Implementujte škálovatelné webové služby, API a další integrace.
- Pište frontendový a backendový kód
- Odstraňujte a opravujte chyby
- Psaní technické dokumentace
Očekávané platové rozmezí
Full-stack inženýři vydělávají v průměru 125 600 dolarů, přičemž zkušení vývojáři vydělávají až 192 325 dolarů. V oblasti startupů chtějí podniky budovat více s malými týmy, což zvyšuje poptávku po full-stack inženýrech. To znamená, že jejich odměna může zahrnovat také výkonnostní bonusy nebo opce na akcie.
4. DevOps inženýr
DevOps inženýr nese odpovědnost za hladký průběh celého životního cyklu vývoje softwaru. To znamená, že nastavuje procesy a nástroje, které inženýrské týmy potřebují k přechodu od psaní kódu k funkčním aplikacím.
DevOps inženýr je generalista zodpovědný za:
- Výběr nástrojů pro automatizaci a správu
- Návrh efektivních procesů pro vývoj softwaru
- Výběr, poskytování a údržba CI/CD
- Nasazování a údržba serverů, úložných zařízení, virtualizačních strojů, softwaru a dalšího
Očekávané platové rozmezí
DevOps inženýr vydělává v průměru 133 750 dolarů, přičemž zkušení pracovníci vydělávají více než 171 000 dolarů.
5. Inženýr umělé inteligence
Jak název napovídá, inženýr AI vyvíjí aplikace umělé inteligence nebo strojového učení. V rámci této role by inženýr AI měl:
- Navrhujte a vyvíjejte škálovatelné AI pipeline.
- Nasazujte modely umělé inteligence optimalizované pro výkon a stabilitu na cloudových platformách, jako jsou AWS/Azure/Google Cloud.
- Správa verzí
Někteří inženýři v oblasti umělé inteligence také navrhují a vyvíjejí statistické modely pomocí různých technik těžby dat a strojového učení.
Očekávané platové rozmezí
AI inženýrství je dnes velmi žádanou dovedností. AI inženýr vydělává v průměru 155 900 dolarů, přičemž s praxí a zkušenostmi se platy mohou vyšplhat až na 338 000 dolarů.
6. Vývojář her
Jednou z nejžádanějších pozic v oblasti softwarového inženýrství je pozice herního vývojáře, který se zabývá navrhováním a vývojem počítačových/konzolových her. Herní vývojáři jsou obvykle generalisty ve svém oboru a zabývají se frontendem/backendem/AI atd.
Mezi jejich KPI v oblasti vývoje softwaru patří:
- Převádění nápaditých vizuálních představ do funkčního kódu pomocí jazyků jako C++, C# a Java.
- Konzistentní testování UX a optimalizace herního zážitku
- Integrace prvků, jako jsou grafika, zvuk a animace, do herního prostředí
- Zajištění stability a rychlosti napříč platformami
S rostoucími zkušenostmi se vývojáři her také podílejí na navrhování herních systémů, správě infrastruktury, podpoře inovací a dalších činnostech.
Očekávané platové rozmezí
Vývojáři her vydělávají v průměru 116 189 dolarů. S rostoucími zkušenostmi a specializací se plat může vyšplhat až na 214 000 dolarů.
7. Inženýr zajišťování kvality
Inženýr zajišťování kvality, jak již název napovídá, je zodpovědný za dodržování standardů softwaru. Zajišťuje, aby software před vydáním prošel všemi nezbytnými testy, odtud také pochází jeho alternativní název „tester“.
Mezi jejich povinnosti patří:
- Stanovení standardů pro kvalitu softwarových systémů
- Provádění manuálních a automatizovaných testů
- Analýza výsledků testů za účelem identifikace chyb a komunikace s vývojovým týmem
- Sledování problémů s kvalitou a vedení potřebné dokumentace
- Identifikace mezer v procesech a pomoc při vytváření strategie neustálého zlepšování
Očekávané platové rozmezí
Průměrný QA vydělává přibližně 107 235 dolarů ročně. Pozice pro začátečníky začínají na 89 000 dolarech a s praxí můžete vydělat až 140 000 dolarů.
8. Datový inženýr
Datový inženýr vytváří systémy, které organizacím umožňují shromažďovat, ukládat, využívat a získávat poznatky z dat. Stará se o nastavení výpočetního výkonu a úložiště, které datoví vědci potřebují k provádění analýz a vytváření algoritmů.
Mezi pracovní povinnosti datového inženýra patří:
- Získávání správných dat a jejich efektivní konsolidace
- Vývoj systémů pro streamování dat
- Automatizace čištění a zpracování dat pro rychlejší získávání poznatků
- Vytváření, testování a údržba datových potrubí
- Zajištění souladu s protokoly správy a bezpečnosti
Očekávané platové rozmezí
Rozpětí platů pro pozici datového inženýra se pohybuje od 82 278 do 196 879 dolarů. Průměrný plat je přibližně 127 275 dolarů.
9. Vývojář mobilních aplikací
Mobilní vývojáři vytvářejí software, který funguje na mobilních zařízeních, včetně telefonů a tabletů. Dvě nejoblíbenější profese v oblasti mobilního vývoje jsou Android a iOS. Tato profese v oblasti softwarového inženýrství zahrnuje:
- Psaní softwaru v jazycích Java/Kotlin (pro Android) nebo Swift (pro iOS)
- Vytváření funkcí pro různé platformy
- Správa analýzy dat a komponent na straně serveru pomocí jazyka Python
- Zajištění bezpečnosti aplikací a ochrany osobních údajů
- Integrace do knihoven třetích stran pro různé potřeby
- Provádění testů a dalších procesů zajišťování kvality
Očekávané mzdové rozpětí
Plat mobilního vývojáře se pohybuje od 80 643 do 203 794 dolarů.
10. Inženýr kybernetické bezpečnosti
Jednou z nejžádanějších profesí napříč odvětvími a typy podnikání je pozice inženýra kybernetické bezpečnosti. Tito inženýři jsou zodpovědní za bezpečnost aplikací, sítí a dat v organizaci. Mezi jejich každodenní povinnosti patří:
- Zabezpečení softwarového systému
- Správa bezpečnostních protokolů pro kontrolu identity a přístupu, autentizaci a autorizaci
- Vypracování strategií reakce na incidenty k překonání bezpečnostních hrozeb
- Provádění pravidelných hodnocení rizik a zranitelnosti
- Buďte informováni o nových hrozbách a osvědčených postupech
- Zajištění bezpečnostních standardů sítě a třetích stran
Očekávané platové rozmezí
Inženýr kybernetické bezpečnosti může vydělat v průměru 154 000 dolarů. S praxí můžete vydělat až 333 000 dolarů.
Výše uvedený seznam je pouze začátek. Jak bude vaše kariéra softwarového inženýra postupovat, můžete se ujmout kterékoli ze stovek různých rolí, které jsou k dispozici. Zde je stručný přehled toho, jak si můžete vybudovat svou kariérní dráhu.
Kariérní dráha a možnosti růstu v softwarovém inženýrství
Jako softwarový vývojový inženýr můžete v kariéře postupovat převážně dvěma způsoby:
- Stanete se vedoucím týmu a budete řídit lidi, kteří realizují projekty.
- Stanete se vysoce specializovaným technologem, který přispívá individuálně.
Jako vedoucí týmu máte přehled o celé situaci. Máte možnost spolupracovat s různými lidmi, mentorovat členy týmu, řešit problémy a posouvat věci vpřed. Cíle softwarových inženýrů, kteří se snaží postoupit na manažerské pozice, zahrnují kromě technických znalostí také behaviorální a vedoucí schopnosti.
Pokud například začnete svou kariéru jako frontendový vývojář, můžete získat další zkušenosti v oblasti backendu, stát se full-stack softwarovým inženýrem a řídit týmy pro vývoj aplikací. Můžete také zastávat role jako projektový manažer nebo scrum master.
Jako individuální přispěvatel máte příležitost vykonávat některé z nejvíce specializovaných činností, řešit složité problémy a zabývat se inovativními/jedinečnými požadavky. Obě cesty jsou skvělé a nabízejí různé druhy výhod a příležitostí.
Toto je obor, který často volí mnoho hvězdných inženýrů. Například Shigeru Miyamoto, vedoucí pracovník společnosti Nintendo, začínal jako mangový umělec a v roce 1985 vyvinul kultovní hru Super Mario Bros.
Prosperují v přijímání sofistikovaných výzev, jejich řešení a následném přechodu k dalšímu úkolu. S rozvojem práce na dálku a freelancingu mají jednotliví přispěvatelé více příležitostí než kdykoli předtím.
Pokud se chcete přesunout do softwarového inženýrství z jakéhokoli jiného odvětví, zde je několik rad:
Získejte relevantní dovednosti. Začněte s jakýmkoli programovacím jazykem, naučte se ho a začněte něco vytvářet, ať už je to sebemenší. Můžete také získat certifikáty v programování nebo absolvovat bootcamp.
Buďte trpěliví. Získání dovedností a nalezení práce pro začátečníky nebo stáže může trvat 3 až 9 měsíců. Pokud chcete svůj přechod urychlit, zvažte účast na konferencích o softwarovém inženýrství a navazování kontaktů s kolegy.
Vytvořte si portfolio: Softwarové inženýrství je praktická práce. Ukažte potenciálním zaměstnavatelům, že umíte programovat, a vytvořte si portfolio projektů, i když se nejedná o placené projekty. Sledujte trendy v softwarovém inženýrství a vytvářejte produkty, abyste ukázali, že jste v obraze.
Rozlišujte: Jak naznačuje uživatel Redditu: „Trh pro začátečníky je opravdu přeplněný, takže pokud se vydáte cestou samouka nebo boot campu, budete muset výrazně vyniknout nad konkurencí. “
Naučte se používat nástroje: Softwarové týmy používají širokou škálu nástrojů pro různé účely. Umění s nimi pracovat může být rozhodujícím faktorem. Vyzkoušejte některé šablony pro inženýry a naučte se je přizpůsobovat svým potřebám.
Najděte si mentora: Orientace v dynamickém a komplexním světě softwarového inženýrství může být výzvou. Mentor je spolehlivým způsobem, jak si usnadnit cestu vpřed. Najděte si mentora v oblasti softwarového inženýrství a požádejte ho o konkrétní, praktické rady.
Nevíte, kde začít? Vyzkoušejte některé z nejlepších vedlejších činností pro softwarové inženýry.
Role nástrojů v životě softwarového inženýra
Každý tým používá řadu nástrojů pro vývoj softwaru, například pro sběr požadavků, správu ticketů, testování, automatizaci, správu pracovních postupů atd. Znalost těchto nástrojů může být klíčová pro váš úspěch. Jedním z nejdůležitějších nástrojů, které budete používat, je software pro správu projektů, jako je ClickUp.
S ClickUpem rozdělují týmy velké projekty na zvládnutelné úkoly týkající se funkcí nebo chyb. Píší uživatelské příběhy, přidávají kritéria přijatelnosti a spolupracují na svých úkolech v reálném čase.
Vývojáři vidí všechny úkoly, které jim jsou přiděleny. Odhadují čas potřebný pro každý úkol, plánují svou práci a efektivně ji vykonávají. Sledují také čas a vytvářejí časové rozvrhy.
Testovací týmy mají kompletní přehled o pracovním vytížení, které je čeká, rozděleném podle termínů. Mohou tak plánovat harmonogram testování. S ClickUp Automations můžete automaticky změnit stav, když vývojář dokončí práci, a urychlit tak pracovní postup.
Můžete také uživatelům umožnit odesílat žádosti o opravu chyb/problémů pomocí formulářů ClickUp. Převádějte je na sledovatelné úkoly, stanovujte priority, propojujte související problémy a spravujte své nevyřízené úkoly, vše na jednom místě.
Jste novým manažerem vývoje softwaru? Žádný problém! Použijte šablonu softwarového projektu ClickUp k vytvoření struktury projektu, přidání úkolů, sledování pokroku, monitorování dosahování cílů a zlepšení spolupráce týmu.
Více informací o tom, jaké by to bylo pracovat v tomto oboru, najdete v článku o dni v životě softwarového vývojáře.
Posilte svou kariéru v softwarovém inženýrství s ClickUp
Softwarové inženýrství je dnes jednou z nejdynamičtějších oblastí na světě. Přispívá více než 1,9 biliony dolarů k HDP USA, což představuje více než 10 % národního hospodářství.
Očekává se, že trh práce pro softwarové vývojáře poroste v desetiletí 2022–2032 o 25 %, což je mnohem rychlejší tempo než průměrný růst napříč odvětvími. S nástupem technologií jako blockchain, generativní AI, nositelná elektronika a rozšířená realita se softwarový průmysl nachází na strmé růstové trajektorii.
S velkou poptávkou však přichází i velká konkurence. Existuje mnoho čerstvých absolventů a lidí, kteří mění povolání a chtějí si vybudovat kariéru v oblasti softwaru. Abyste se odlišili od ostatních, je třeba věnovat zvláštní pozornost drobným detailům, jako je naučit se používat populární nástroj pro vývoj softwaru, například ClickUp.
Seznamte se s životním cyklem vývoje softwaru, prozkoumejte procesy, vyzkoušejte šablony a rozvíjejte svou kariéru s ClickUp.