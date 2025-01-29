Nejlepší konference o softwarovém inženýrství pro růst v roce 2025

Jako softwarový inženýr víte, jak to chodí: držte krok s nejnovějšími trendy v oboru, nebo zůstanete pozadu. ?
Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je účast na konferencích o softwarovém inženýrství.
Konference o softwarovém inženýrství jsou setkání, na kterých přední odborníci, experti a nadšenci z oboru diskutují o nejnovějších trendech, technologiích a osvědčených postupech v oblasti softwaru. Tyto diskuse se konají v různých formátech, včetně přednášek, panelových diskusí, workshopů, firemních výstav a networkingových setkání.
Ať už se chcete udržet na špičce ve své současné pozici, hledáte nové zaměstnání nebo jste prostě jen nadšenci do technologií, tyto akce jsou místem, kde můžete podpořit svůj růst a udržet si nadšení pro softwarové inženýrství. ?
Jste připraveni prozkoumat tyto příležitosti? Vybrali jsme ty nejlepší konference o softwarovém inženýrství, které vám nejen pomohou udržet si náskok, ale také vám zaručí skvělou zábavu.
Nechte technologické dobrodružství začít!
Seznam nadcházejících konferencí o softwarovém inženýrství po celém světě
Tento pečlivě sestavený seznam nadcházejících globálních konferencí v roce 2024 je vaší vstupenkou k nejnovějším technologiím, budování silné sítě podobně smýšlejících lidí a dokonce i k přispění k profesnímu růstu vašeho týmu díky získání hlubokých technických znalostí.
Máme pro vás kombinaci osobních a virtuálních akcí pro softwarové vývojáře a softwarové inženýry, jednodenních i vícedenních, bezplatných i placených. ?
Tímto způsobem můžete upřednostnit a zúčastnit se konferencí, které vyhovují vašemu harmonogramu, preferencím a rozpočtu.
1. NDC Londýn
NDC London je konference o vývoji softwaru, která pokrývá širokou škálu témat od databází a JavaScriptu po vývoj webových aplikací a DevOps. První dva dny jsou věnovány interaktivním workshopům, následují tři dny 60minutových přednášek více než 110 technologických expertů.
Nezapomeňte si nenechat ujít zajímavé přednášky, jako je například „Debug your Thinking“ od Laily Bougria, která se zabývá tím, jak vaše myšlení ovlivňuje vaši práci. Pokud vedete tým nebo se o to snažíte, Nelly Sattari z Atlassian pořádá dvoudenní workshop o zvyšování produktivity vašich vývojářských týmů. ⚡
Nemůžete se dostavit do Londýna? Nevadí. Tyto další akce NDC mohou být blíže vašemu domovu:
- NDC Sydney (12.–16. února)
- NDC Oslo (10.–14. června)
- NDC TechTown (9.–12. září)
- NDC Porto (14.–18. října)
Místo a datum
- Queen Elizabeth II Centre, Londýn, Velká Británie (29. ledna – 2. února)
Náklady
- All Access Pass: 2 290 £
- 3denní vstupenka: 1 590 £
- 2denní vstupenka: 1 490 £
- Jednodenní vstupenka: 1 390 £
2. Konference THAT
Konference THAT je třídenní letní technologický tábor, který se bude konat v nádherném resortu a aquaparku Kalahari. Keynotes a panelové diskuze se budou týkat webových, mobilních a cloudových technologií.
Vyslechnete si přednášky řečníků, jako jsou Shaundai Person z Netflixu, Danny Thompson z AutoZone a Kelly Vaughn ze Spot AI, a zúčastníte se workshopů a otevřených diskuzí.
Pokud vám termín v Texasu nevyhovuje, od 29. července do 1. srpna se bude konat druhá akce ve Wisconsinu, která by mohla lépe zapadat do vašeho harmonogramu. ?️
Místo a datum
- Round Rock, Texas, USA (29.–31. ledna)
- Online (29.–31. ledna)
Náklady
- Camper No Food: 599 $
- Camper: 999 $
- Rodinné kempování: 99 $
- Online: zdarma
3. BASTA!
BASTA! je událost, kterou si nesmí nechat ujít vývojáři .NET a všichni, kdo se zajímají o technologie Microsoft. Nabízí více než 70 workshopů, přednášek a klíčových projevů, které pokrývají vše od Agile a DevOps přes .NET Framework až po Azure.
Ať už se rozhodnete zúčastnit se osobně nebo si akci užít z domova, BASTA! vám zajistí hladký průběh. Online platforma vám umožní připojit se, sledovat živé přenosy a navazovat kontakty s ostatními. A pokud se zúčastníte osobně, můžete využít výhodné nabídky hotelů, stravování a získat certifikát o účasti. ??
Místo a datum
- Frankfurt Marriott Hotel, Frankfurt, Německo (12.–16. února)
- Online (12.–16. února)
Náklady
- 5denní vstupenka (na místě): 2 449 EUR
- 5denní vstupenka (vzdálený přístup): 1 583 EUR
4. DeveloperWeek
DeveloperWeek nabízí jedinečnou kombinaci osobních a virtuálních akcí s přednáškami, konferenčními sekcemi, otevřenými diskuzemi, workshopy a výstavami. Můžete se seznámit s celou řadou témat, včetně virtuální reality, umělé inteligence (AI), blockchainu, IoT, API, serverless a mikroslužeb.
Navíc se můžete zúčastnit hackathonů se stovkami účastníků, kde můžete předvést své dovednosti a možná dokonce vyhrát nějaké ceny. Pokud se rozhodnete pro prémiový vstup, získáte přístup na souběžně konanou akci ProductWorld.
Je to ideální příležitost setkat se s předními produktovými manažery ze společností ze Silicon Valley, získat tipy pro produktový management, naučit se osvědčené postupy pro shromažďování zpětné vazby k produktům a získat doporučení na nejlepší knihy o produktovém marketingu. ?
Místo a datum
- Oakland Convention Center, San Francisco Bay Area, USA (21.–23. února)
- Online (27.–29. února)
Náklady
- Otevřená vstupenka (omezený online přístup): 100 $
- Pro pass (plný online přístup): 990 $
- Prémiová vstupenka (plný osobní a online přístup): 1 590 USD
5. ConFoo
ConFoo je konference, na které se můžete ponořit do témat jako softwarová architektura, kvalita a bezpečnost softwaru, umělá inteligence a DevOps. Zabývá se také nejnovějšími programovacími jazyky, jako jsou PHP, Java, . Net, JavaScript a Python.
Máte zajímavý technologický projekt nebo postřehy, o které se chcete podělit? Podívejte se na Lightning talks od ConFoo. Jedná se o pětiminutové sloty, kde můžete mluvit o čemkoli souvisejícím s vývojem webových aplikací. Je to zábavný způsob, jak prezentovat své nápady a možná dokonce nastartovat svou kariéru v oblasti veřejného vystupování. ??
Místo a datum
- Bonaventure Hotel, Montreal, Kanada (21.–23. února)
Náklady
- Vstupenka na konferenci: 1 200 CA$
- Workshopy (volitelné): 700 až 1 200 kanadských dolarů
6. Konference JSWorld
Konference JSWorld je místem pro fanoušky JavaScriptu! Tato třídenní akce začíná v Theater Amsterdam a končí v RAI Amsterdam a sdružuje více než 2 000 vývojářů JavaScriptu z více než 50 zemí. ?
Mezi řečníky jsou Evan You (tvůrce Vue a Vite), Ryan Dahl (tvůrce Node.js) a Scott Chacon (spoluzakladatel GitHub). Kromě získávání znalostí od těchto technologických lídrů budete mít možnost zúčastnit se praktických workshopů, jako je vytváření decentralizovaných aplikací s Web5.js.
Navíc vám třídenní vstupenka na JSWorld zajistí také vstup na konferenci Vuejs Amsterdam, kde se můžete dozvědět více o Vue a Vite.
Místo a datum
- Amsterdam, Nizozemsko (28. února – 1. března)
Náklady
- 3denní vstupenka: 999 €
- Jednodenní vstupenka (1. března): 399 €
7. Visual Studio Live!
Pokud chcete posunout své dovednosti na vyšší úroveň pomocí vývojářských nástrojů a platforem společnosti Microsoft, VS Live! je tím pravým místem. Můžete zde prozkoumat vše o platformě .NET a nejnovějších funkcích Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot a Azure.
Ale nejde jen o technologii a žádnou zábavu. Organizátoři VS Live! okoření akci zábavnými networkingovými akcemi, jako je uvítací recepce a kvíz, setkání a seznamování, oběd s diskuzí u stolu a výlet do města Old Las Vegas.
A pokud se této akce nemůžete zúčastnit, podívejte se na další akce, které se budou konat v Chicagu (29. dubna – 3. května), v sídle společnosti Microsoft ve Washingtonu (5. – 9. srpna) a v Orlandu (17. – 22. listopadu).
Místo a datum
- Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, USA (3.–8. března)
Náklady
- 3denní vstupenka: 1 775 USD
- 4denní vstupenka: 2 275 USD
- 5denní vstupenka: 2 775 USD
- 6denní vstupenka: 3 275 USD
8. Oracle DevLive
Oracle DevLive je vaší vstupenkou k rozvoji vašich dovedností v oblasti dat a umělé inteligence. Nabízí řadu přednášek a laboratoří od špičkových vývojářů společnosti Oracle, které se zabývají jazyky Java, MySQL, databázemi a infrastrukturou Oracle Cloud.
Přihlášením na DevLive získáte také přístup na CloudWorld Tour, která se koná 14. března. Tato bezplatná akce je skvělou příležitostí, jak získat praktické poznatky o řešení obchodních výzev a navázat kontakty s potenciálními partnery. ?
A to nejlepší? DevLive i CloudWorld Tour vás nebudou stát ani cent – stačí se zaregistrovat pomocí svého bezplatného účtu Oracle.
Kromě Londýna se Oracle DevLive bude konat ještě na třech dalších místech: v brazilském São Paulu (3. dubna), indickém Bengalúru (3.–4. dubna) a americkém New Yorku (9. května).
Místo a datum
- ExCeL London, Londýn, Velká Británie (12.–13. března)
Náklady
- Zdarma
9. Konference Nvidia GTC AI
Konference Nvidia GTC AI je centrem diskuse o budoucnosti umělé inteligence a technologií. Tato akce pokrývá vše, včetně generativní umělé inteligence, hlubokého učení, počítačové grafiky, robotiky a akcelerovaného výpočtu. Úvodní projev přednese generální ředitel společnosti Nvidia, Jensen Huang.
Vystoupí také více než 40 řečníků, včetně Joelle Pineau z Meta, Bryana Goodmana z Forda a Brada Lightcapa z OpenAI, kteří se podělí o své poznatky o nejnovějších pokrocích v oblasti umělé inteligence. ?
Navíc se budete moci zúčastnit sekce „Connect with Experts“ (Spojte se s odborníky), kde se setkáte s lidmi stojícími za produkty NVIDIA, dozvíte se o jejich nejnovějších technologiích a budete moci klást jakékoli otázky.
Místo a datum
- San Jose McEnery Convention Center, San Jose, Kalifornie, USA (18.–21. března)
- Online (18.–21. března)
Náklady
- 4denní vstupenka (konference): 2 495 USD
- 4denní vstupenka (konference a školení): 2 695 USD
- Online: zdarma
10. QCon Londýn
QCon London je vaší bránou k poznání nových softwarových trendů, technologií a osvědčených postupů, jejich aplikace v reálném světě a způsobu, jak je zavést ve vašem podnikání. Na programu bude více než 60 technických přednášek, včetně:
- „Nové trendy ve vývoji frontendu a mobilních aplikací“ od Williama Martinese (webový/televizní inženýr ve společnosti Netflix)
- „Engineering Leadership for All“ od Tanji Lichtensteiger (ředitelka produktového inženýrství v BBC)
- „ChatGPT, Bard, Llama, Claude: Co nás čeká v oblasti GenAI a velkých jazykových modelů (LLM)“ od Hien Luu (vedoucí inženýr ve společnosti DoorDash)
Pokud Londýn není ve vašem zájmu, můžete se zúčastnit konference QCon San Francisco, která se koná 18. až 22. listopadu.
Místo a datum
- Queen Elizabeth II Centre, Londýn, Velká Británie (8.–10. dubna)
Náklady
- 2 365 £
11. ICSE 2024
Mezinárodní konference IEEE/ACM o softwarovém inženýrství (ICSE) přitahuje profesory a výzkumníky v oboru softwaru, aby diskutovali o trendech a sdíleli své zkušenosti v oblasti softwarového inženýrství.
V roce 2024 bude k dispozici 18 témat zahrnujících výzkum, workshopy, plakáty, softwarové inženýrství v praxi, workshopy pro studenty a soutěže studentských výzkumných projektů.
Nebude chybět ani spousta zábavy – s aktivitami a akcemi, jako je uvítací recepce, konferenční večeře, jóga, fotbal, padel a surfování. ?
Místo a datum
- Centro Cultural de Belém, Lisabon, Portugalsko (14.–20. dubna)
Náklady
- Studenti: Cena od 625 EUR
- Pravidelní účastníci: od 1 000 EUR
12. Open Source Summit Severní Amerika
Open Source Summit North America, organizovaný nadací The Linux Foundation, je zastřešující akcí pro 16 mikrokonferencí. Mezi ně patří například CD Con, CloudOpen, ContainerCon, Open AI + Data Forum a LinuxCon.
Naštěstí je připravena i spousta zábavných a společenských akcí – oběd pro ženy a osoby nebinární v open source, oběd Better Together Diversity, rychlé mentoringové setkání a networking, snídaně pro nové účastníky a další. ?
A pokud se nemůžete dostavit do Severní Ameriky, můžete navštívit konferenci Open Source Summit Europe, která se koná ve dnech 16. až 18. září ve Vídni v Rakousku.
Místo a datum
- Seattle Convention Center, Seattle, USA (16.–18. dubna)
Náklady
- Bude upřesněno
13. LambdaConf
Na konferenci LambdaConf se budete moci zúčastnit přednášek, workshopů a panelových diskusí na různá témata, včetně funkčního programování, strojového učení, WebAssembly a AI – vše pod vedením odborníků z oboru.
Kromě hlavní konference se můžete zúčastnit následujících předkonferenčních a pokonferenčních aktivit:
- Ochutnávka řemeslného piva a turistika (4.–5. května)
- Hackathon (8. května)
- Workshop Rust pro začátečníky (9.–10. května)
Místo a datum
- The Ridgeline Hotel Estes Park, Colorado, USA (6.–7. května)
Náklady
- 500 až 1 250 dolarů
14. React Summit
React Summit je každoroční setkání věnované všemu, co souvisí s Reactem. Nabízí kombinaci workshopů, setkání s přednášejícími, otázek a odpovědí a výstavy JavaScript Art. Pokud jste dokončili open-source projekt, můžete jej přihlásit do soutěže React Open Source Awards. ?
Navíc se za příplatek můžete zúčastnit konference JS Nation 2024 (zaměřené na vývoj JavaScriptu). Ta se koná den před summitem, a to 13. června jako osobní akce a 17. června jako akce na dálku.
Místo a datum
- De Kromhouthal, Amsterdam, Nizozemsko (14. června)
- Online (18. června)
Náklady
- React Summit Hybrid (běžné): 560 €
- React Summit + JSNation (běžné): 790 €
- React Summit + JSNation (VIP): 990 €
- React Summit + JSNation (Hospitality): 1 600 €
- Remote React Summit: 220 €
- Remote React Summit + JS Nation: 180 €
15. GitHub Universe
GitHub Universe je místem, kde se scházejí vývojáři, softwaroví architekti a vedoucí pracovníci. Na této akci získáte exkluzivní informace o nejnovějších produktech a funkcích GitHubu.
Navíc můžete získat odpovědi na své technické otázky od týmu GitHub. Pokud tedy chcete zůstat na špičce ve hře GitHub, sledujte, kdy se otevře registrace na Universe 2024. ?️♂️
Místo a datum
- Fort Mason, San Francisco, USA (29.–30. října)
- Online (29.–30. října)
Náklady
- Osobně: bude upřesněno
- Online: zdarma
Výhody účasti na konferencích o softwarovém inženýrství
Konference o softwarovém inženýrství mohou být někdy poměrně drahé, ale pro vaši kariéru stojí za každou korunu. Zde je důvod:
- Příležitosti k navazování kontaktů: Konference jsou skvělé pro hledání mentorů, spolupracovníků a pracovních příležitostí. Pokud jste plachý nebo si nejste jistý, kde začít, nemějte obavy – mnoho konferencí pořádá společenské akce, které vám pomohou rozjet se. Kontakty, které navážete, vám mohou otevřít nové dveře a příležitosti pro vaši kariéru.
- Buďte v obraze s trendy a postupy v oboru: Technologický obor se rychle vyvíjí. A pokud chcete získat nejnovější technologické aktualizace a standardy v oboru dříve, než se dostanou do mainstreamu, konference jsou tím pravým místem. Tyto včasné informace vám poskytnou náskok při přípravě na jakékoli změny a zajistí, že vaše dovednosti a metody zůstanou relevantní.
- Osvojení nových dovedností a technologií: Prostřednictvím praktických workshopů a hackathonů si osvojíte nové dovednosti od základů nebo objevíte nové způsoby, jak uplatnit to, co již umíte. Tyto praktické semináře prohloubí vaše odborné znalosti a poskytnou vám nové pohledy na stávající i budoucí projekty.
- Příležitosti pro profesní rozvoj: Představení se účastníkům konference, prezentace příspěvku, účast na hackathonu nebo zapojení se do diskusí jsou skvělými způsoby, jak předvést své dovednosti a upoutat pozornost potenciálních zaměstnavatelů. A kdo ví, možná je vaše vysněná práce jen na dosah výměny vizitek.
Tipy, jak vytěžit z konference maximum
Abyste mohli co nejlépe využít své zkušenosti z konference a získat maximální užitek, potřebujete mít plán pro sebe i svůj softwarový tým. Zde je několik tipů, které se vám mohou hodit.
Mějte jasné cíle učení
Určete, co se chcete na konferenci naučit nebo čeho chcete dosáhnout. Ať už jde o získání znalostí o konkrétní technologii nebo zdokonalení určité dovednosti, tyto informace vám pomohou při výběru přednášek a interakcí.
Pomocí ClickUp můžete stanovit své cíle a sledovat svůj pokrok během celé konference.
Naplánujte si svůj program
Před konferencí si projděte program a označte si přednášky a workshopy, které odpovídají vašim zájmům a kariérní dráze. Můžete si je naplánovat v kalendáři ClickUp a nastavit si připomenutí, abyste nikdy nezmeškali termín. ⏰
Sledujte své kontakty
Při networkingu s lidmi na konferenci pravděpodobně nasbíráte celou řadu vizitek. Vizitky se však snadno ztrácejí a nelze je prohledávat.
Místo toho přeneste informace z každé vizitky do ClickUp. To vám pomůže sledovat všechny, s nimiž se setkáte, a mít přístup k jejich kontaktním údajům odkudkoli. Můžete dokonce zaznamenávat poznámky z vašich rozhovorů nebo vytvářet úkoly, které vám připomenou, abyste je po skončení konference kontaktovali.
Šablona seznamu kontaktů ClickUp vám poskytne rychlý a snadný výchozí bod.
Dělejte si poznámky
Pomocí digitálního nástroje pro pořizování poznámek, jako je poznámkový blok ClickUp, si můžete snadno zapsat seznam věcí, které je třeba na konferenci udělat, klíčové poznatky a následné kroky po skončení akce. A protože ClickUp je aplikace pro řízení projektů, můžete tyto poznatky dokonce převést na úkoly, což vám zajistí, že budete moci využít nové poznatky a dovednosti, které jste získali. ?️
Spravujte své úkoly po konferenci
Nyní, když jste své poznatky převedli do úkolů, co dál? Použijte nástroj ClickUp „ “ (Sledování pokroku) k nastavení termínů, sledování času, delegování některých úkolů na svůj produktový tým a sledování pokroku.
A to nemusí být jen pro úkoly související s konferencí. ClickUp můžete použít pro všechny projekty a úkoly svých softwarových a produktových vývojových týmů.
ClickUp je plně přizpůsobitelný, ale pokud nechcete začínat od nuly, máte k dispozici stovky šablon pro inženýrství, jako je pokročilá šablona ClickUp Software Project Management, která vám poskytne náskok.
Časté dotazy
Zde najdete odpovědi na časté otázky týkající se konferencí o softwarovém inženýrství.
Co jsou to konference o softwarovém inženýrství?
Konference o softwarovém inženýrství jsou místem, kde se scházejí odborníci z oblasti technologií, aby diskutovali o nejnovějších technologiích, trendech a poznatcích. Jsou také ideální pro společnosti, které hledají špičkové talenty, a pro vás, kteří potenciálně hledáte nové zaměstnání.
Jaké konference o softwarovém inženýrství se budou konat v roce 2024?
Od ledna do prosince je naplánováno mnoho softwarových konferencí pro rok 2024. Můžete se těšit na osobní, virtuální a hybridní konference, jako jsou NDC London (Velká Británie), DeveloperWeek (USA), ConFoo (Kanada), ICSE 2024 (Portugalsko) a React Summit (Nizozemsko).
Jaké jsou nejlepší konference, kterých se v roce 2024 zúčastnit?
Mezi nejlepší konference, které můžete v roce 2024 navštívit, patří BASTA! s nejnovějšími trendy v oblasti .NET, Oracle DevLive s podrobným pohledem na data a AI a GitHub Universe, kde se dozvíte o nejnovějších aktualizacích GitHubu.
Využijte každou konferenci na maximum s ClickUp
Účast na konferencích o softwarovém inženýrství vám přinese nové poznatky, perspektivy a příležitosti, které přispějí k vašemu profesnímu růstu.
Funkce pro správu programů ClickUp se hodí pro organizaci vašich konferenčních plánů – od vytváření harmonogramů a kontrolních seznamů před akcí až po ukládání kontaktů nebo poznámek během akce a následné realizace klíčových závěrů.
Jste připraveni zvýšit produktivitu svých konferenčních návštěv a maximalizovat příležitosti k růstu?
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!