ClickUp vs. Miro: Který nástroj pro bílé tabule si vybrat v roce 2025?

Pokud stále zapisujete své nápady na fyzickou tabuli, přicházíte o pohodlí a snadnost virtuálních tabulek.
Tradiční tabule jsou užitečné, ale mají omezený prostor. Při brainstormingu se na nich snadno ztratí vaše nápady. Navíc nefungují, pokud máte zaměstnance na dálku. Virtuální tabule tyto problémy řeší a nabízejí více funkcí. Pomáhají vám a vašemu týmu spolupracovat, brainstormovat nápady a vizuálně znázornit vaše myšlenky.
Ale s takovým množstvím nástrojů pro práci s tabulemi je docela těžké vybrat ten perfektní, který splní (nebo dokonce předčí) vaše potřeby a očekávání. Právě v tom vám můžeme pomoci!
V tomto blogu se podíváme na dva oblíbené nástroje pro práci s bílou tabulí: ClickUp vs. Miro. Představíme jejich funkce, rozdíly, ceny a další podrobnosti, které vám pomohou učinit informované rozhodnutí.
Co je ClickUp?
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která usnadňuje spolupráci týmů a správu více projektů.
Pomáhá vám zefektivnit pracovní postupy tím, že poskytuje centralizovaný prostor pro všechny aktivity a zdroje související s projektem, jako je brainstorming nápadů, vytváření úkolů, dokumentů a prezentací, sledování postupu projektu, správa cílů projektu a další.
Propojené pracovní prostředí ClickUp zjednodušuje složité projektové plány tím, že umožňuje týmům spolupracovat v reálném čase, udržovat přehlednost projektu a zajistit, aby všichni byli v souladu s cíli projektu.
Kromě funkcí pro spolupráci a správu pracovních postupů nabízí ClickUp také hotové šablony tabule pro plánování a tvorbu nápadů, díky kterým můžete hned začít pracovat. Tyto a další funkce z něj dělají ideální nástroj pro brainstorming, spolupráci a další činnosti.
Čtěte dál a dozvíte se, jaké funkce ClickUp z něj dělají perfektní nástroj pro práci s bílou tabulí a spolehlivý software pro řízení projektů.
Funkce ClickUp
ClickUp, jako vizuální kolaborační software s funkcemi pro správu projektů, je vhodný pro mnoho organizací s různou velikostí týmů a potřebami. Zde jsou některé z jeho nejlepších funkcí.
Funkce č. 1: Vizualizace
Vizualizujte své projektové nápady, pracovní postupy a procesy pomocí ClickUp Mind Maps. Vytvářejte postupné procesy, propojujte úkoly a snadno je spravujte na rozhraní typu drag-and-drop, aniž byste museli přepínat do jiných zobrazení.
Své myšlenkové mapy můžete také sdílet s týmy ve svém pracovním prostoru a propojit je s konkrétními komentáři a dokumenty, abyste lépe porozuměli úkolům.
Funkce č. 2: Brainstorming a spolupráce
ClickUp Whiteboards usnadňuje přeměnu nápadů v činy. Poskytuje uživatelům perfektní plátno pro spolupráci a tvorbu nápadů v reálném čase, přidávání poznámek, obrázků a odkazů, propojování více položek, vytváření plánů, pracovních postupů a dalšího, aby bylo možné vizualizovat koncepty a podpořit kreativitu.
Kromě tvorby nápadů a plánování můžete nápady rychle realizovat vytvářením úkolů z whiteboardů. K úkolům můžete přidávat dokumenty, odkazy a obrázky, abyste svému týmu poskytli více kontextu.
Funkce č. 3: Efektivita a kreativita
ClickUp nabízí rozsáhlou knihovnu více než 1000 šablon, které vám pomohou pracovat rychleji a efektivněji. Na výběr je několik kategorií šablon ClickUp, jako je marketing, řízení projektů, provoz, kreativita a design atd. Kromě toho můžete vytvářet vlastní šablony pro věci, které potřebujete dělat často, abyste se vyhnuli vytváření všeho od nuly v dalším projektu.
Například šablona ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template zjednodušuje kontrolu a analýzu sprintů vašeho projektu, aby bylo zajištěno, že vše probíhá podle plánu. Tato šablona Whiteboard vám pomůže brainstormovat nápady ke zlepšení výsledků sprintů, identifikovat trendy výkonu napříč několika sprinty a sledovat pokrok, aby byla zajištěna produktivita týmu. Můžete také odhalit problémy ovlivňující výkon týmu a okamžitě je řešit. Vyzkoušejte to při svém příštím retro!
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Co je Miro?
Miro je digitální tabule pro řízení projektů, která týmům umožňuje vizuálně brainstormovat nápady a spolupracovat. Poskytuje pracovní prostor, kde týmy mohou plánovat a vytvářet strategie projektů, definovat cíle a závislosti, vizualizovat data a vytvářet pracovní postupy.
Platforma poskytuje různé nástroje a vizuální prvky, které vám umožní vytvářet vývojové diagramy, myšlenkové mapy a schémata pro vaše brainstormingové sezení. Miro také hladce spolupracuje s ClickUp, což vám umožňuje převést vaše vývojové diagramy a schémata z Miro do úkolů ClickUp, takže máte vše organizované a přístupné na jednom místě.
Funkce Miro
Miro je digitální platforma pro spolupráci týmů, která slouží k brainstormingu, navrhování a plánování projektů. Miro nabízí několik funkcí v rámci různých cenových plánů. Zde je několik z nich.
Funkce č. 1: Brainstorming a spolupráce
Miro poskytuje sdílený prostor pro spolupráci týmů a vizualizaci složitých nápadů pomocí lepících poznámek, interaktivních displejů, diagramů, obrázků, GIFů, tabulek a dokumentů. Tabule Miro je nekonečné plátno, které týmům umožňuje spolupracovat bez omezení prostoru. Miro také převádí fyzické tabule a ručně psané lepící poznámky na online karty Jira nebo tabulky CSV.
Funkce č. 2: Vizualizace
Nástroj pro tvorbu myšlenkových map a wireframů od Miro umožňuje týmům mapovat nápady pomocí vývojových diagramů a obrázků a vytvářet prototypy produktových obrazovek a webových stránek. Zaznamenávejte nápady na lepící poznámky, mapujte toky uživatelů a spolupracujte s týmy na vytváření wireframů a myšlenkových map. Můžete je sdílet se zainteresovanými stranami a na základě zpětné vazby je opakovaně upravovat.
Funkce č. 3: Efektivita a kreativita
Miro nabízí knihovnu šablon s hotovými šablonami, které standardizují procesy a pomáhají týmům efektivně spolupracovat. Od myšlenkových map a vývojových diagramů po šablony Kanban a šablony pro týmové schůzky – Miro nabízí více než 500 šablon v různých kategoriích. Můžete také vytvářet vlastní šablony a přistupovat k šablonám komunity Miro v Miroverse. Miroverse je rozsáhlé úložiště šablon vytvořených uživateli, které jsou určeny pro konkrétní odvětví a typy projektů.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na člena
- Podnikání: 16 $/měsíc na člena
- Enterprise: Individuální ceny
ClickUp vs. Miro: Porovnání funkcí
Hlavní rozdíl mezi ClickUp a Miro spočívá v tom, že Miro poskytuje digitální tabuli, na které mohou týmy navrhovat a vytvářet produkty. Na druhou stranu ClickUp je nástroj pro zvýšení produktivity s funkcí tabule. Pomáhá více lidem spolupracovat na jedné platformě při vymýšlení a realizaci složitých projektů.
Přizpůsobitelné whiteboardy
ClickUp
Whiteboard ClickUp vám umožňuje kreslit vývojové diagramy, schémata a dokonce i čmáranice na nekonečném plátně. Můžete také používat tvary a převádět texty a poznámky na úkoly. Jedná se o jeden z nejlepších whiteboardových softwarů, který také nabízí správu úkolů a pracovních postupů, stanovení cílů, reporting a analytiku atd. a překlenuje tak propast mezi brainstormingem a realizací nápadů. Stručně řečeno, ClickUp je alternativou k Miro, která nahrazuje nesouvislé aplikace jedinou platformou.
Miro
Miro je online whiteboard a software pro spolupráci s funkcemi, jako jsou videokonference a wireframing, vhodný pro brainstormingové sezení. Umožňuje vám ukládat vaše nápady pomocí lepících poznámek, kreseb, tvarů, nástrojů pro vytváření diagramů atd. v centralizovaném přizpůsobitelném prostoru.
Miro nenabízí správu úkolů, ale můžete exportovat tabuli Miro pomocí nástrojů jako ClickUp, Jira a Trello a vytvořit úkoly.
Vítěz 1. kola souboje ClickUp vs. Miro
ClickUp je jasným vítězem, protože vám umožňuje realizovat vaše nápady přímo z whiteboardů vytvářením úkolů. Na whiteboardu můžete organizovat své nápady a vytvářet úkoly/podúkoly a pracovní postupy.
Spolupráce v reálném čase
ClickUp
Robustní funkce pro spolupráci v ClickUp se soustředí na brainstorming, plánování a správu nápadů s pomocí Kanban tabulek, Ganttových diagramů, úkolů a podúkolů, kalendářových zobrazení, přizpůsobitelných dashboardů a dalších vizuálních nástrojů pro správu projektů. Platforma nabízí širší škálu funkcí, jako je integrovaný chat, editor dokumentů, sdílení a nahrávání obrazovky, sledování času a mnoho dalšího, co usnadňuje spolupráci v reálném čase.
Miro
Miro klade důraz na spolupráci v reálném čase, generování nápadů a inovace. Nabízí nástroje jako sdílené kurzory, chatování, videohovory v aplikaci, sdílení obrazovky, anotace, interaktivní prezentace atd., které zlepšují spolupráci a zpětnou vazbu.
Zde je příklad srovnání Miro a ClickUp. Řekněme, že váš tým pracuje na marketingové kampani. S ClickUp mohou spolupracovat na brainstormingu, plánování, správě a sledování projektu pomocí whiteboardů, roadmap, Ganttových diagramů, úkolů, dokumentů, formulářů pro zpětnou vazbu, dashboardů, poznatků založených na umělé inteligenci a dalších nástrojů. S pomocí softwaru Miro mohou využít digitální plátno k realizaci svých nápadů a spolupracovat na brainstormingu, plánování a iteracích. Stručně řečeno, ClickUp může být alternativou k Miro, ale Miro nedokáže to, co ClickUp.
Vítěz druhého kola souboje ClickUp vs. Miro
Vítězem se zde stává ClickUp, protože nabízí pokročilejší funkce pro spolupráci než Miro. Zatímco Miro se zaměřuje na vizuální spolupráci, ClickUp vám umožňuje spolupracovat na projektových úkolech, zpětné vazbě, plánech a dalších věcech.
Myšlenkové mapy
ClickUp
Myšlenkové mapy ClickUp vám pomohou organizovat, vizualizovat, rozebírat nápady, propojovat úkoly a dát vaší vizi pevnou strukturu. Umožňují přidávat text, tvary, ikony, obrázky, odkazy a přílohy pomocí uživatelsky přívětivé funkce drag-and-drop. Integrace myšlenkových map s celou sadou nástrojů pro správu projektů dělá z ClickUp nejlepší software pro tvorbu myšlenkových map. Můžete je také sdílet v dokumentech, komentářích a úkolech, takže jsou snadno přístupné v pracovním prostoru.
Miro
Myšlenkové mapy Miro usnadňují brainstorming. Ačkoli nabízejí podobné funkce, myšlenkové mapy nejsou alternativou k myšlenkovým mapám ClickUp. Integrují se s omezenými funkcemi Miro, jako jsou šablony a whiteboardy. Myšlenkové mapy můžete sdílet prostřednictvím několika webových stránek a nástrojů, jako jsou Notion, Teams a Confluence.
Vítěz třetího kola souboje ClickUp vs. Miro
ClickUp zde vítězí, protože myšlenkové mapy ClickUp se integrují se všemi funkcemi sady ClickUp, na rozdíl od Miro s omezenými integracemi.
Retrospektivy
ClickUp
ClickUp poskytuje vyhrazený prostor pro retrospektivy sprintů, kde týmy mohou přidávat komentáře a poznámky, diskutovat o akčních položkách a přiřazovat je členům týmu prostřednictvím funkcí pro správu úkolů. Platforma také nabízí přizpůsobitelné šablony a příklady retrospektiv sprintů, které týmům umožňují spolupracovat, kriticky přemýšlet a vylepšovat sprinty pro dosažení lepších výsledků. Navíc můžete pomocí integrovaného asistenta AI ClickUp Brain generovat retrospektivní zprávy sprintů, abyste předešli opakování chyb.
Miro
Retrospektivy v Miro jsou vizuálně přitažlivější. Pomocí šablon Miro můžete provádět retrospektivy a zjistit, co fungovalo a co ne. Pomocí whiteboardů můžete vytvářet retrospektivní nápady a skupiny témat, kategorizovat problémy nebo úkoly podle klíčových slov, značek, barev atd. a sdílet je s týmy pro lepší inovace. Miro také poskytuje nástroje, jako jsou časovače a výzvy, které vás provedou procesem retrospektivy.
Vítěz 4. kola souboje ClickUp vs. Miro
Zde vítězí specializované sprintové retrospektivy ClickUp, protože umožňují týmům spolupracovat, diskutovat, sdílet a provádět akční položky, na rozdíl od Miro, které nabízí spíše vizuální retrospektivy.
Asistent s podporou umělé inteligence
ClickUp
ClickUp Brain se integruje do platformy a můžete jej spustit kdekoli. Pomocí AI chatu získáte odpovědi na dotazy týkající se úkolů, dokumentů nebo projektů. Automatizujte práci, jako je shrnutí úkolů, vytahování hlavních témat z e-mailových vláken, hledání klíčových poznatků z dlouhých dokumentů, generování aktualizací týmu atd. Můžete také vytvořit vlastní automatizaci popisem procesů, které chcete automatizovat.
Miro
Miro Assist, nová funkce AI v beta verzi, pracuje s existujícím obsahem na vaší tabuli. Jeho AI dokáže získávat poznatky z minulých výsledků, shrnovat poznámky, rozpoznávat trendy a seskupovat poznámky do klastrů. Může také automatizovat generování myšlenkových map, sekvenčních diagramů, prezentací a seznamů úkolů.
Vítěz kola ClickUp vs. Miro 5
ClickUp Brain je zde jasným vítězem, protože má více funkcí než Miro Assist. Můžete jej použít kdekoli v ClickUp k automatizaci procesů, psaní projektových dokumentů a kladení otázek souvisejících s projektem. ClickUp Brain je všestranný AI asistent pro všechny funkce ClickUp, zatímco Miro AI je omezen na brainstorming a vizuální spolupráci v rámci samotného Miro.
Ceny
|Cenové plány
|ClickUp
|Miro
|Navždy zdarma
|0 $
|0 $
|Neomezený
|7 $/měsíc na uživatele
|8 $/měsíc na uživatele
|Podnikání
|12 $/měsíc na uživatele
|16 $/měsíc na uživatele
|Podnik
|Kontaktujte nás ohledně cen
|Ceny na míru
|ClickUp Brain
|Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za pracovní prostor na člena za měsíc.
|—
Hodnocení a recenze zákazníků
ClickUp
- G2: 4,7 z 5 (9500+ recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (více než 4000 recenzí)
Miro
- G2: 4,8 z 5 (více než 5600 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 1500 recenzí)
Související srovnání
Kromě tohoto srovnání Miro vs. ClickUp jsme také porovnali Miro s několika populárními platformami pro vizuální spolupráci. Pojďme se podívat, jak si Miro vede v porovnání s každou z nich:
- Miro vs. Mural: Jak Miro, tak Mural se zaměřují na zlepšení týmové spolupráce. Mají mnoho společných rysů a jen několik rozdílů. Pokud jste začátečník v oblasti vizuálních nástrojů pro spolupráci, výběr mezi Miro a Mural může být trochu komplikovaný.
- Miro vs. Notion: Pokud chcete vést brainstormingové sezení týmu, Miro je vizuální nástroj pro spolupráci, který potřebujete. Notion je komplexní nástroj pro pořizování poznámek s vizuální spoluprací, správou databází a úkolů a sdíleným plátnem pro osobní i pracovní potřeby.
- Miro vs. Milanote: Pro kreativní projekty jsou vizuální a moodboardy Milanote nejlepší pro tvorbu nápadů a vizuální spolupráci. Miro je centralizovaný informační pracovní prostor pro integraci, spolupráci a řízení práce.
- Miro vs. Jira: Miro je lepší volbou, pokud chcete vést efektivní brainstormingové sezení se svými týmy, které spolupracují na nápadech. Jira je plnohodnotný nástroj pro řízení projektů s robustními funkcemi pro správu úkolů.
- Miro vs. Jamboard: Zatímco Miro nabízí komplexní funkce a více integrací s nástroji pro zvýšení produktivity, silnou stránkou Jamboardu je jeho integrace s Google Workspace. Vzhledem k tomu, že Google ukončuje podporu Jamboardu, již se nejedná o reálnou volbu.
- Miro vs. Lucidchart: Miro je digitální nástroj pro bílé tabule, který nabízí funkce pro spolupráci, zatímco Lucidchart je především nástroj pro tvorbu diagramů. S Lucidchartem můžete propojit své vizuální prvky s živými daty – což je funkce, kterou Miro postrádá. Miro však nabízí vestavěnou videokonferenci, kterou Lucidchart postrádá.
ClickUp vs. Miro na Redditu
Prozkoumali jsme diskuzní fóra na Redditu, abychom zjistili, co si uživatelé myslí o Miro vs. ClickUp, a zjistili jsme, že uživatelé využívají obě platformy pro konkrétní účely. Mnoho uživatelů se shoduje, že ClickUp nabízí robustnější funkce:
ClickUp je ideální pro správu úkolů, centralizaci úkolů, sledování času a časové zprávy.
ClickUp je ideální pro správu úkolů, centralizaci úkolů, sledování času a časové zprávy.
Ostatní uživatelé se shodují, že tabule Miro jsou nejlepší pro vizualizaci nápadů a úkolů:
Miro slouží pouze k vizualizaci toho, jak do sebe zapadají sprintové úkoly.
Miro slouží pouze k vizualizaci toho, jak sprintové úkoly do sebe zapadají.
Obecně jsou platformy Miro i ClickUp mezi uživateli známé svými funkcemi pro vizualizaci a správu úkolů. Zatímco Miro je volbou pro bílé tabule, ClickUp nabízí jak funkce bílé tabule, tak správu úkolů, takže není třeba používat různé nástroje.
Který nástroj pro práci s bílou tabulí je nejlepší?
Prozkoumali jsme dva nástroje a našli ten, který všechny ostatní poráží – je to ClickUp!
V souboji ClickUp vs. Miro je ClickUp ideální volbou, protože nabízí více než jen whiteboardy na jedné platformě.
Miro sice nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivé whiteboardy s několika kreativními funkcemi, ale nesplňuje požadavky na řízení projektů. Pomáhá uživatelům pouze vizualizovat a organizovat nápady. Uživatelé tedy mohou své nápady strukturovat v Miro, ale k jejich dokonalému naplánování a provedení potřebují nástroje jako ClickUp.
ClickUp vám nabízí jediné řešení, kde mohou týmy brainstormovat, vizualizovat a strukturovat nápady, plánovat projekty, realizovat je a sledovat až do jejich dokončení. Produktivní nástroj ClickUp s integrovanou umělou inteligencí má vše, co potřebujete k efektivní práci a zrychlení dodávek. Nástroj má škálovatelné funkce, které se přizpůsobí vašim měnícím se obchodním potřebám.
Chcete vědět jak? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!