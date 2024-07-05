Jak jako manažer nastavit správná očekávání?

Zaměstnanci potřebují od práce víc než jen dobrý plat. Co tedy opravdu chtějí?
Pro většinu zaměstnanců není výplata jediným faktorem, který je motivuje k tomu, aby v práci podávali nejlepší výkony. Stejně důležité jsou hluboký smysl pro účel, smysluplné rozhovory a, možná nejdůležitější, dobrý manažer.
Jako manažer chcete pro svůj tým dělat to nejlepší, aby byl zapojený a mohl dosáhnout svých cílů. Proto musíte stanovit jasná očekávání a efektivně komunikovat, abyste vybudovali agilní a odolný pracovní tým.
Pojďme si rozebrat vše, co potřebujete vědět o nastavení očekávání manažerů, abyste mohli plně využít potenciál svých zaměstnanců.
Proč je důležité stanovit očekávání manažera?
Stanovení jasných očekávání na pracovišti je nesmírně důležité pro zajištění smyslu, směru a úspěchu.
Díky jasným očekáváním ohledně cílů a klíčových ukazatelů výkonnosti všichni členové týmu chápou, jak vypadá úspěch, což zabraňuje zmatkům nebo nedorozuměním.
A co je nejdůležitější, vede to k větší odpovědnosti, což odemkne produktivní a efektivní pracovní sílu. Tím je zajištěno, že všechny projekty budou dokončeny bez zpoždění a v souladu s KPI stanovenými pro úspěch.
Jak stanovit očekávání manažera?
Nyní, když víme, že stanovení očekávání manažera je důležité, jak je nastavit? Zde jsou čtyři užitečné tipy, které vám pomohou:
1. Stanovte jasné a konkrétní cíle
Začněte jasnou komunikací, abyste stanovili očekávání. Rámec SMART cílů je běžně používaná metoda, kterou manažeři využívají ke stanovení jasných cílů pro řízení projektů.
Ale co je to SMART cíl?
Jsou definovány jako konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené. To znamená, že každý cíl projektu musí zahrnovat to, co je třeba dosáhnout, jak sledovat pokrok, zda je realistický a dosažitelný, zda je v souladu s pracovními povinnostmi jednotlivce a cíli společnosti a konečně, zda má stanovený termín.
Dobrým příkladem cíle SMART může být: vytvořit školicí program, který do 3 měsíců sníží čas strávený zákaznickým servisem o 10 %.
2. Komunikujte se svým týmem jasně
Chcete-li nastavit jasná očekávání pro svůj tým, vynechte žargon a jděte rovnou k věci. Krátké, ale jasné pokyny vám pomohou lépe sdělit vaše myšlenky. Pomohou týmům vstřebat informace potřebné k práci na jejich úkolech.
Jasné cíle vs. nejasné cíle (příklady z pohledu marketingu)
Jasný cíl: Zvýšit počet registrací na webových stránkách o 20 % během příštího čtvrtletíTento cíl je konkrétní (20 %), měřitelný (registrace na webových stránkách), dosažitelný (během čtvrtletí), relevantní (důležitý pro marketing) a časově ohraničený (příští čtvrtletí).
Nejasný cíl: Zvýšit povědomí o značce
- Nespecifikuje měřitelný výsledek. „Více“ je subjektivní pojem.
- Chybí konkrétní metrika. Povědomí o značce lze měřit mnoha způsoby (např. zmínky na sociálních médiích, návštěvy webových stránek).
- Nemá to kvantifikovatelný cíl. O kolik „více“ povědomí je žádoucí?
- Chybí časový rámec. Kdy by toho mělo být dosaženo?
Měli byste také zajistit pravidelné aktualizace prostřednictvím schůzek, e-mailů nebo rychlých kontrol, aby všichni byli informováni.
3. Sladění očekávání s metrikami a zpětnou vazbou
Po stanovení cílů a komunikaci je však možná nejdůležitějším krokem při stanovování očekávání propojení očekávání s metrikami a zpětnou vazbou.
Členové vašeho týmu musí rozumět tomu, jak bude jejich výkon hodnocen. Metriky musí být objektivní, měřitelné a jasně definované. Pokud je to možné, zahrňte do hodnocení otázky od jejich kolegů, zákazníků a od vás, abyste pochopili, jak si vedli.
Tento průzkum lze snadno spustit pomocí šablony formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp, která pomáhá vytvořit platformu pro vyjádření obav a názorů. Členové vašeho týmu mohou získat cenné informace o své pracovní morálce, výkonu a sociálních dovednostech prostřednictvím těchto zcela přizpůsobitelných formulářů vybavených analýzou dat a přehledy.
Jak jsme již zjistili, být manažerem znamená mnohem víc než jen delegovat úkoly. Klíčové body z knihy Camille Fournierové The Manager’s Path vám to pomohou rozebrat!
10 nejdůležitějších očekávání od dobrého manažera
Nyní, když jsme pochopili, jak stanovit očekávání manažera, rozebíráme 10 nejdůležitějších očekávání dobrého manažera.
1. Vytvořte efektivní komunikační strategie
Musíte identifikovat a regulovat komunikační kanály pro všechny diskuse o projektu. Pravdou však je, že dlouhé schůzky věnované aktualizacím projektu mohou být ztrátou času, zatímco komunikace na různých kanálech, jako je Slack, e-mail atd., bývá často přehlížena.
Díky centralizaci komunikace pomocí funkcí ClickUp, jako jsou @zmínky nebo přiřazené komentáře, můžete odesílat a přijímat zprávy v kontextu úkolu. Pomocí funkcí Watchers (Sledující) a Assignees (Přiřazení) můžete informovat klíčové zúčastněné strany o konverzacích.
Navíc se snažte vytvořit komplexní komunikační plán, který nastíní strategie a cíle interní a externí komunikace ve vaší organizaci.
Dobrý plán musí zahrnovat cílovou skupinu, typy sdělení, způsob jejich předávání a frekvenci komunikace. Čím komplexnější plán bude, tím větší šanci na úspěch bude mít váš projekt.
Šablony komunikačních plánů, jako je šablona komunikačního plánu ClickUp, obsahují řadu sekcí, ve kterých můžete uvést konkrétní podrobnosti o projektu, cílech, shrnutí, analýze, výzkumu a analýze konkurence. Zajišťují, že všechny důležité informace jsou soustředěny v jednom dokumentu.
2. Oceňujte své nejlepší zaměstnance
Nedocenění zaměstnanci jsou náchylnější k frustraci, pokud nejsou uznáváni. Není žádným překvapením, že 80 % zaměstnanců by pracovalo tvrději, možná i chytřeji, pokud by byli oceněni.
Všichni máme rádi, když je naše práce oceněna. Ocenění na pracovišti inspiruje váš tým k podávání co nejlepších výkonů a posiluje žádoucí chování. To může také pomoci při udržení zaměstnanců a zvýšit příjmy a produktivitu.
„Existují pouze dva způsoby, jak ovlivnit lidské chování: můžete ho manipulovat nebo inspirovat.“
„Existují pouze dva způsoby, jak ovlivnit lidské chování: můžete ho manipulovat nebo inspirovat.“
3. Podporujte silnou kulturu na pracovišti
Silná kultura na pracovišti je základem každého úspěšného podnikání. Pomáhá sjednotit zaměstnance, budovat důvěru a motivaci a vytvářet jedinečnou identitu.
To však může být složité. Právě proto je tu šablona firemní kultury ClickUp! Jedná se o snadno použitelnou, přizpůsobitelnou šablonu, která vám pomůže vizualizovat a sjednotit váš tým kolem toho, na čem záleží, upřednostnit iniciativy pro kulturní růst a, co je nejdůležitější, zvýšit soudržnost mezi členy týmu.
4. Zlepšete své procesy řízení projektů
Jako manažer (i začínající manažer ) budete mít na starosti několik projektů s různými týmy. Nejlepší je vytvořit silné procesy a systémy, aby byla práce pro vás i členy vašeho týmu organizovanější a efektivnější.
Nástroje, jako jsou šablony pracovních plánů , poskytují konkrétní cíle, které vám pomohou organizovat, plánovat, komunikovat a stanovovat priority práce. Mohou zahrnovat sekce, jako jsou cíle a záměry projektu, ukazatele výkonnosti, časové rámce, přidělování zdrojů atd.
5. Delegujte úkoly transparentně
Všichni členové vašeho týmu musí vědět, co se od nich očekává a kdy to mají udělat. Efektivní delegování úkolů je základem efektivního řízení pracovní zátěže – jednoho z vašich hlavních cílů jako manažera.
K plánování nadcházejících projektů na základě kapacit vašeho týmu můžete použít šablonu ClickUp pro pracovní vytížení zaměstnanců.
Díky této šabloně můžete vidět, kolik práce je přiděleno jednotlivým spolupracovníkům. Tímto způsobem každý ví, co se od něj očekává, což zabraňuje vyhoření, zvyšuje transparentnost a buduje pocit spravedlnosti. Sledování pracovní zátěže se stává snazším díky odhadům času, sprintovým bodům atd.
To pomáhá zvýšit efektivitu a podpořit spolupráci mezi odděleními a týmy.
6. Dodržujte své závazky
Jako manažer musíte dodržovat své sliby. Než se k něčemu zavážete, porozumějte jednotlivým krokům a dodržujte je.
Když zaměstnanci vidí, že manažeři plní své závazky, cítí se více zapojení a propojeni s projektem a týmem. Když se zahájí řetězec slibů, vytváří se důvěra a kredibilita, což vede k úspěchu organizace.
7. Podporujte a umožňujte profesní růst
Manažeři mají významný vliv na kariéru zaměstnanců a každý člen týmu si toho je dobře vědom. Měli byste tedy aktivně identifikovat silné a slabé stránky svého týmu, abyste mohli přidělovat úkoly, které využijí jejich schopnosti a maximalizují výkon.
S šablonou kariérní dráhy ClickUp můžete členům týmu pomoci pochopit, jaké dovednosti musí rozvíjet, aby dosáhli svých kariérních cílů. Usnadní vám to poskytování zpětné vazby, měření výkonu atd. Šablony kariérní mapy se stávají mocným nástrojem, který pomáhá manažerům a členům jejich týmů jasně vizualizovat postup v jejich kariéře.
8. Identifikujte a snižujte rizika
Manažer by měl být při řešení rizik rychlý a rozhodný. Můžete zavést strukturovaný přístup k identifikaci a hodnocení rizik a stanovení priorit účinných strategií jejich zmírňování. Ještě důležitější je, abyste každého člena týmu naučili být intuitivní a proaktivně komunikovat rizika.
Šablony, jako je šablona registru rizik ClickUp, vám pomohou identifikovat rizika dříve, než se stanou problémy. Mohou vám také pomoci organizovat hodnocení rizik a sledovat stav rizik, odpovědnost a dopady na jednom místě.
9. Poskytujte silné vedení a směr
Vedení versus management je dlouhotrvající debata, ale nikdo by nezpochybňoval, že dobrý manažer musí být také dobrým lídrem.
Dobří manažeři mají vizi pro tým. Skvělí manažeři jsou schopni tuto vizi proměnit v realizovatelné plány. Myslí mimo rámec a hledají řešení problémů (pokud nějaké existují) a dokážou motivovat lidi správnými sděleními a předáváním informací, aby této vize dosáhli.
Dobrý vedoucí by měl být čestný, aby zajistil, že žádný zaměstnanec nebude nespravedlivě zacházen, a flexibilní, aby se dokázal přizpůsobit dané situaci. Skvělé vedení je kombinací efektivního řízení týmu a praxe, a teprve poté se z dobrých manažerů stanou skvělí vedoucí.
10. Respektujte osobní hranice
Váš tým je vaší silnou stránkou a je důležité respektovat jeho hranice, pokud jde o čas, osobní život a fyzický prostor.
Členové vašeho týmu by se měli cítit pohodlně, když se na vás obrátí s pracovními záležitostmi, aniž by se museli obávat, že jejich osobní život bude zbytečně zkoumán. To pomáhá vytvořit profesionální prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí oceňováni a respektováni výhradně za své pracovní výkony.
A co je nejdůležitější, abyste byli dobrým manažerem, měli byste podporovat zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, která členům vašeho týmu umožní načerpat nové síly mimo práci.
Jak splnit očekávání jako manažer?
Být manažerem může být náročné, ale každý tým se spoléhá na pozorného manažera, který ho bude celým srdcem vést k dosažení cílů organizace. Zde je několik tipů, které vám pomohou zůstat bystří a proaktivní.
- Buďte v obraze: Dobře znáte své podnikání. Sledujte pozorně změny ve svém oboru a přijímejte nové inovace, které můžete využít ke zvýšení efektivity práce svého týmu.
- Dejte přednost týmu: Zjistěte, co je pro váš tým nejlepší. Váš tým bude více důvěřovat vašim rozhodnutím, pokud při jejich přijímání zohledníte jeho potřeby.
- Zvládněte time management: Naučte se stanovovat termíny, které vyvažují obchodní priority a schopnosti vašeho týmu. Plánujte projekty s dostatečným předstihem, abyste se vyhnuli stresu na poslední chvíli.
- Zlepšete své motivační schopnosti: Zvyšte morálku týmu tím, že budete hledat nové přístupy, které jej inspirují k dosažení společných cílů.
Spravujte svůj tým lépe s ClickUp
Být manažerem může být náročné, protože musíte zvládat řadu očekávání jak ze strany svého týmu, tak ze strany vyššího vedení. Ale nemusíte to dělat sami. Platforma jako ClickUp vám umožní plnit své povinnosti optimálně a s maximální transparentností.
ClickUp eliminuje potřebu ručně sledovat a kontrolovat miliony věcí, takže se můžete plně soustředit na rozvoj svého týmu. Horký tip? Seznamte se s různými nástroji, technikami a šablonami, abyste mohli efektivně optimalizovat své povinnosti.
ClickUp může být vaší všestrannou platformou, která splní požadavky na komunikaci i řízení projektů současně. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a změňte způsob, jakým řídíte své týmy!