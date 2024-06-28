Jak používat koučovací styl vedení: Kompletní průvodce pro manažery v práci

Dnešní obchodní svět se výrazně liší od toho, jaký býval dříve. Podle průzkumu společnosti Gartner HR nyní 77 % zaměstnanců klade velký důraz na podporu ze strany svých manažerů. Když podniky kladou na zaměstnance vysoké nároky, i zaměstnanci mají vysoká očekávání od manažerů a očekávají od nich podporu v osobním a profesním růstu.
Jak můžete v takové situaci být efektivním manažerem na svém pracovišti, splnit očekávání každého zaměstnance a pozitivně ovlivnit zapojení, produktivitu a celkový život každého jednotlivce? Právě zde se stává důležitým přijetí stylu vedení založeného na koučování – stylu, který přijali někteří z nejlepších manažerů a lídrů na světě.
Pojďme prozkoumat důležité aspekty koučovacího stylu vedení, včetně jeho klíčových charakteristik, toho, jak vám pomáhá být lepším manažerem, jeho celkového dopadu na váš tým a mnoho dalšího.
Co je to koučovací styl vedení?
Koučovací styl vedení je transformativní přístup, při kterém manažeři a vedoucí koučují svůj tým. Působí jako průvodci a pomáhají členům svého týmu objevovat a rozvíjet jejich talenty, zvyšovat produktivitu na pracovišti a postupně dosahovat svého plného potenciálu.
Kromě koučovacího stylu vedení existuje mnoho různých stylů řízení, z nichž každý má své výhody a nevýhody. Co tedy činí jeden styl lepším a čím se odlišuje od ostatních?
Na rozdíl od byrokratického, transakčního a autokratického stylu vedení, které jsou rigidní a řídí se tradiční dynamikou moci, je styl vedení založený na koučování, jak již bylo zmíněno, transformativním nástrojem.
Nezdůrazňuje uplatňování moci nebo kontroly a nezahrnuje hierarchii velení. Místo toho se zaměřuje na pomoc zaměstnancům stát se nejlepší verzí sebe sama prostřednictvím podpory, vedení, soucitu, povzbuzování, konstruktivní komunikace a jasného stanovení cílů.
Historické pozadí koučovacího stylu vedení
Koučování jako styl vedení se objevilo v 60. letech 20. století, kdy Paul Hersey a Kenneth Blanchard vyvinuli teorii situačního vedení. Jedná se o styl vedení, při kterém vedoucí pracovníci přijímají strategii vedení v závislosti na okolnostech, schopnostech a ochotě jednotlivců na pracovišti.
Podle Herseyho a Blancharda se situační vedení skládá ze čtyř stylů vedení: řídící, podpůrný, koučovací a delegující. Jakmile vznikl koncept koučovacího vedení, začal získávat na významu díky zmínkám v jiných teoriích situačního a transformačního vedení, které se vyvinuly po 70. letech 20. století.
Klíčové charakteristiky koučovacího stylu vedení
Abyste byli úspěšným koučujícím lídrem, měli byste znát klíčové charakteristiky, které jsou pro koučovací styl vedení zásadní.
Vedení
Ústředním rysem koučovacího stylu vedení je samotné vedení. Koučující vedoucí vnímají svůj tým jako jednotlivce s vlastními silnými a slabými stránkami, cíli a ambicemi. Mentorují je, aby rozvíjeli své silné stránky a zlepšovali své pracovní výkony.
Na rozdíl od jiných stylů vedení se koučovací styl vedení zaměřuje stejně tak na růst jednotlivců jako na růst organizace. Koučovací vedoucí poskytují členům svého týmu prostor, který potřebují pro profesní rozvoj. To zlepšuje schopnosti týmu, překlenuje mezery v dovednostech a v konečném důsledku prospívá organizaci.
Emoční inteligence
Aby byli koučující vedoucí efektivní, musí koučovat svůj tým smysluplným způsobem, který rezonuje s každým jednotlivým členem týmu. Koučovací přístup vyžaduje měkkou dovednost emoční inteligence, tj. schopnost rozumět vlastním emocím a emocím ostatních kolem sebe. Emoční inteligence tak tvoří klíčovou součást koučovacího vedení.
Chcete-li si osvojit tuto důležitou dovednost, začněte tím, že budete praktikovat následující:
- Vyžádejte si zpětnou vazbu od svých přímých podřízených, abyste porozuměli jejich emocím a stavu mysli.
- Identifikujte a pojmenujte emoce, když je cítíte
- Vždy si uvědomujte své emoce
- Neočekávejte, že budete mít všechny odpovědi
Efektivní využití emoční inteligence vám pomůže skutečně porozumět členům vašeho týmu a vytvořit s nimi smysluplné vztahy.
Účast týmu
Další klíčovou součástí koučovacího stylu vedení je zapojení týmu. Koučující vedoucí povzbuzuje každého člena týmu, aby svobodně vyjadřoval své myšlenky a nápady. Podporuje spolupráci a aktivně zapojuje každého člena týmu do rozhodování, řešení problémů a stanovování cílů. Tento typ vedoucího dává členům týmu pocit, že jsou vyslyšeni a oceňováni, a motivuje je, aby převzali odpovědnost za svou práci.
Koučující vedoucí tak pomáhá členům týmu rozvíjet jejich komunikační a spolupracovní dovednosti a budovat mezi sebou lepší vztahy.
Motivace a stanovení cílů
Účinný koučovací lídr motivuje a vede zaměstnance k dosažení jejich cílů.
Koučující vedoucí poskytují konstruktivní zpětnou vazbu, uznávají úspěchy a nabízejí příležitosti k profesnímu růstu. To v zaměstnancích vyvolává pocit smysluplnosti a odpovědnosti a podporuje jejich vnitřní motivaci.
Kromě zvýšení motivace zaměstnanců pomáhají koučující vedoucí pracovníci zaměstnancům rozpoznat jejich cíle a zapojit se do stanovování dlouhodobých cílů. Poskytují podporu, vedení a povzbuzení, které zaměstnanci potřebují k dosažení rovnováhy mezi splněním svých osobních a profesních cílů a cílů organizace.
Jak řídit tým pomocí koučovacího stylu vedení?
Zde je několik strategií, které můžete použít k efektivnímu řízení svého týmu pomocí stylu vedení založeného na koučování:
1. Pořádejte individuální schůzky s členy týmu
Koučovací styl vedení se zaměřuje na dosažení vize jednotlivců spolu s vizí organizace. Abyste pomohli členům týmu dosáhnout jejich vize, měli byste nejprve pochopit jejich aspirace a touhy. Jedním z účinných způsobů, jak toho dosáhnout, je pořádání pravidelných individuálních schůzek s každým členem.
V těchto schůzkách můžete použít kombinaci dvou druhů otázek:
- Otevřené otázky: Tyto otázky dávají vašim zaměstnancům prostor pro úplnou odpověď namísto odpovědi ano nebo ne. Otevřené otázky začínají slovy jako co, proč, jak atd. Ptejte se na tyto otázky, abyste poznali silné stránky, potíže, aspirace a kariérní cíle každého zaměstnance.
- Otázky zaměřené na jedinou věc: Tyto otázky se zaměřují na jedno téma, aby se zabránilo přetížení zaměstnanců. Umožňují hlubší prozkoumání konkrétního tématu. Můžete se například zaměřit na jedno téma, jako je aktuální dynamika týmu, osobní rozvoj nebo výzvy související s prací, a klást otázky, které se k němu vztahují.
Jako manažeři a vedoucí pracovníci máte na starosti mnoho věcí. Plánování a sledování individuálních schůzek se časem stává zdlouhavým.
Proto je dobré používat nástroje, jako je šablona ClickUp Meeting Tracker. Tato šablona vám umožní snadno sledovat každou schůzku, získat přehled o výsledcích schůzky a akčních bodech a pohodlně aktualizovat časovou osu, pokud je třeba provést nějaké změny nebo úpravy.
2. Stanovte si cíle a sledujte jejich plnění
Coachingový styl vedení zahrnuje stanovení dlouhodobých cílů. Poté, co lépe porozumíte členům svého týmu, je čas stanovit cíle, které jim pomohou dosáhnout toho, čeho chtějí dosáhnout v oblasti osobního a profesního rozvoje.
Při stanovování rozvojových cílů s každým členem týmu je lepší použít systém SMART cílů, který vám pomůže vytvořit cíle, které jsou:
- Specifické, tj. jasně definované, srozumitelné cíle bez prostoru pro nejednoznačnost
- Měřitelné, což znamená mít kritérium pro určení pokroku
- Achievable (dosažitelné), což znamená dosažitelné v daném časovém období
- Relevantní význam v souladu s rozvojovým plánem vašich zaměstnanců a cíli vaší organizace
- Časově ohraničené, což znamená mít realistické datum zahájení a cílové datum.
Jakmile vytvoříte cíle SMART, je čas začít je sledovat. Pomocí nástrojů, jako je ClickUp Goals, můžete vy i vaši zaměstnanci snadno sledovat cíle. Tato funkce vám umožňuje stanovit jasné cíle a klíčové výsledky. Můžete také rozdělit velké cíle na menší, kompaktní cíle, sledovat pokrok a identifikovat milníky. V případě potřeby můžete také provést včasné úpravy.
3. Poskytujte zpětnou vazbu členům svého týmu
Klíčovým aspektem koučovacího stylu vedení je zpětná vazba, konkrétně poskytování personalizované zpětné vazby každému členovi týmu. Jedním z hlavních cílů poskytování zpětné vazby je pomoci zaměstnancům zlepšit jejich výkonnost a sebevědomí.
Při poskytování zpětné vazby je důležité zajistit:
- Je poskytován a přijímán na pravidelné bázi.
- Obsahuje příklady z reálného života.
- Je konkrétní a neobecný, zmiňuje konkrétní aspekty, na kterých musí člen týmu pracovat.
- Vyvažuje konstruktivní kritiku s uznáním úspěchu nebo silné stránky.
Poskytování zpětné vazby a následné zpětné vazby každému zaměstnanci je náročný proces. Použití nástrojů, jako je funkce Assigned Comments (Přiřazené komentáře) v ClickUp, vám však umožňuje poskytovat členům týmu včasnou zpětnou vazbu k úkolům. Můžete dávat návrhy a sdílet postřehy a zdroje s členy svého týmu v reálném čase. Včasné rady a uznání jsou klíčem k růstu a učení vašeho týmu.
4. Dohlížejte na rozvoj svého týmu
Manažeři, kteří mají koučovací styl vedení, hrají aktivní roli v rozvoji svého týmu. Jako koučovací lídr byste měli pomáhat svému týmu neustále růst a rozvíjet dovednosti. To zahrnuje sledování jejich pokroku, poskytování vedení a podpory a podle potřeby úpravu jejich strategií.
Jedním z účinných způsobů, jak dohlížet na vývoj svého týmu a sledovat jej bez mikromanagementu, je využití nástrojů, jako je ClickUp Views. Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení v ClickUp vám dává flexibilitu organizovat a prohlížet práci tak, jak se vám líbí. Můžete například:
- Vizualizujte fáze projektu a skupinové tabule podle stavu, přidělené osoby, priority atd. pomocí zobrazení tabule.
- Získejte přehled o postupu úkolů jejich seskupením do kategorií, jako jsou Probíhá, Kontrola, Připraveno atd., pomocí zobrazení seznamu.
- Spravujte zdroje a priority týmu a určujte pracovní kapacitu pomocí sprintových bodů s pomocí Box View.
- Sledujte data zahájení a ukončení úkolů a projektů v kalendáři pomocí zobrazení kalendáře.
Přizpůsobitelné zobrazení ClickUp vám umožňuje sledovat výkon každého člena týmu při plnění úkolů a projektů, identifikovat potenciální překážky nebo úzká místa a provádět rychlé úpravy, aby váš tým zůstal na správné cestě. Kromě toho můžete identifikovat milníky vývoje a nabídnout členům svého týmu uznání a ocenění, které si zaslouží.
Tato funkce vám jako vedoucímu projektu pomůže udržet si přehled a zvládat úkoly, abyste mohli efektivně řídit svůj tým a dovést ho k úspěchu.
Běžné výzvy koučovacího stylu vedení
Než začnete uplatňovat koučovací styl vedení, měli byste vědět, že s sebou nese řadu výzev a překážek, například:
Vyžaduje hodně času a úsilí
Koučovací styl vedení se zaměřuje na rozvoj jednotlivých členů týmu na individuální úrovni. Koučování a mentoring členů týmu jeden na jednoho vyžaduje ze strany manažera hodně času a úsilí. Vzhledem k tomu, že vedoucí pracovníci již musí zvládat spoustu práce, jako jsou schůzky, úkoly a projekty, které zabírají velkou část jejich času, zbývá jim na cokoli jiného jen málo času.
Mezi účinné způsoby, jak tuto výzvu řešit, patří použití softwaru pro správu úkolů a automatizačních nástrojů, jako je ClickUp Brain.
ClickUp Brain vám jako manažerovi nebo vedoucímu umožňuje automatizovat správu úkolů a projektů. Můžete automatizovat opakující se práce, jako je generování podúkolů, aktualizace stavů úkolů a projektů, generování souhrnů a zpráv o úkolech a projektech a mnoho dalšího. ClickUp Brain vám tak šetří čas, který můžete investovat do koučování a mentoringu celého týmu, jednoho člena po druhém.
Profesionální tip: Chcete-li po zavedení automatizačních nástrojů využívat čas efektivně, je nejlepší sledovat svůj čas pomocí funkce Time-Tracking v ClickUp. Tento nástroj vám umožní snadno organizovat, upravovat a sledovat čas, takže můžete věnovat více času a úsilí koučování svého týmu.
Odpor ke změnám
Můžete se setkat s některými členy týmu, kteří jsou vůči změnám odolnější než ostatní. Je to proto, že změna od nich vyžaduje přijetí nových postupů a způsobů práce. Mohou preferovat tradičnější styl vedení, mají potíže přizpůsobit se změně stylu vedení a potřebují více času a podpory než ostatní členové týmu.
Jedním z účinných způsobů, jak překonat odpor ke změnám, je vyvážení stylu vedení založeného na koučování se situačním stylem vedení. Tato strategie zahrnuje přizpůsobení vašeho stylu stylu práce jednotlivce. Pomůže odhalit a představit členům, kteří kladou odpor, výhody stylu vedení založeného na koučování v příslušných situacích a pomůže jim postupem času se mu plně přizpůsobit.
Přílišná závislost na vedoucím pracovníkovi
Koučovací styl vedení má podpůrný přístup. Z tohoto důvodu se jednotliví členové týmu mohou časem stát příliš závislými na svém koučujícím vedoucím nebo manažerovi, pokud jde o rozhodování, vedení a stanovování cílů.
Tato nadměrná závislost brání růstu jednotlivých členů týmu, protože ovlivňuje jejich nezávislost a schopnost rozhodovat se a řešit problémy. Aby se tomu zabránilo, musí koučující vedoucí najít rovnováhu mezi poskytováním vedení a podporou samostatnosti.
Vliv koučovacího stylu vedení na angažovanost zaměstnanců
Koučovací vedení má přímou, silnou a pozitivní souvislost s angažovaností zaměstnanců. Koučovací manažer s filozofií vedení, která klade důraz na vedení, povzbuzování a posilování každého jednotlivého člena týmu, jim dává pocit, že jsou ceněni, podporováni a zodpovědní. To pomáhá zlepšit jejich angažovanost a produktivitu na pracovišti.
Kromě zvýšení úrovně zapojení zaměstnanců má koučovací styl vedení pozitivní vliv na:
- Spokojenost v práci: Podle výzkumu vedoucí pracovníci s koučovacími dovednostmi snižují fluktuaci zaměstnanců a zvyšují jejich spokojenost, což zase zvyšuje jejich pocit uspokojení z práce.
- Myšlení: Efektivní koučovací vedení podporuje rozvoj růstového myšlení u zaměstnanců. Růstové myšlení umožňuje zaměstnancům podstupovat kalkulovaná rizika, poučit se z chyb a neúspěchů a stát se odolnými vůči výzvám. Nasměruje zaměstnance na cestu neustálého učení a zlepšování a umožní jim stát se novými lídry na svém pracovišti.
- Kolektivní inteligence: Koučovací styl vedení podporuje týmovou spolupráci a zlepšuje kolektivní inteligenci, tj. obecnou schopnost celého týmu vykonávat intelektuální úkoly. To vede k efektivnějšímu řešení problémů, větší kreativitě, lepšímu rozhodování a zlepšení výkonu na pracovišti.
Cesta vpřed: Staňte se dokonalým manažerem díky koučovacímu stylu vedení
Koučovací styl vedení je styl řízení týmů s vysokou mírou zapojení. Jeho přijetí jako manažer pomáhá zlepšit vaše koučovací dovednosti a dělá z vás lepšího vedoucího mezifunkčního týmu. Tento styl vedení funguje obzvláště dobře při řízení týmů, které jsou talentované, ale postrádají motivaci nebo týmového ducha. Je také účinný v situacích, kdy týmy nedůvěřují vedení nebo když týmy existují v izolaci.
Tento styl vedení se zaměřuje na podporu a koučování jednotlivých členů týmu, což přináší výhody vašim zaměstnancům, zvyšuje jejich zapojení, spokojenost v práci a výkonnost. V dlouhodobém horizontu to přináší výhody i vaší organizaci v podobě vyšší produktivity, dosahování cílů, nižší fluktuace zaměstnanců a vyšších zisků.
Navzdory svým mnohostranným výhodám může být zavedení koučovacího stylu vedení náročné, a proto je důležité mít po ruce preventivní řešení. Nástroje jako ClickUp vám poskytují potřebnou pomoc při řízení projektů a úkolů a sledování času. Jako spolehlivý, přizpůsobitelný nástroj pro produktivitu a spolupráci s pokročilými funkcemi vám ClickUp pomáhá snadno řídit a koučovat týmy všech velikostí.
Chcete-li se stát dokonalým koučovacím manažerem v práci, zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp.