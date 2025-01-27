10 nejlepších softwarů pro štíhlé řízení v roce 2025

Když jsem se poprvé stal manažerem, klíčovým problémem bylo zaměřit se na minimalizaci plýtvání a maximalizaci hodnoty v procesech. To znamenalo začlenit principy lean do mého stylu řízení.
Od té doby až dodnes jsem měl příležitost prozkoumat a využívat různá softwarová řešení určená ke zefektivnění obchodních procesů a zvýšení efektivity.
V roce 2024 se software pro štíhlé řízení stal dynamičtějším a inovativnějším než kdykoli předtím. Na základě svých praktických zkušeností jsem sestavil seznam 10 nejlepších softwarů pro štíhlé řízení projektů, které vynikají svou účinností, uživatelsky přívětivým rozhraním a schopností výrazně zlepšit pracovní postupy a produktivitu.
Ať už jste zkušeným odborníkem v oblasti lean managementu nebo nováčkem, který se na tuto cestu teprve vydává, tyto nástroje vám jistě poskytnou cennou podporu při dosahování vašich cílů v oblasti provozní excelence.
Co byste měli hledat v softwaru pro štíhlé řízení?
Musel jsem tvrdě pracovat, abych našel ten nejlepší software pro lean projektové řízení pro svůj tým. A k čemu by mi bylo, kdybych si tyto poznatky nechal pro sebe? Zde je několik klíčových funkcí, které byste měli hledat v softwaru pro lean management:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si intuitivní a snadno ovladatelné rozhraní, které zajistí, že všichni členové týmu, bez ohledu na jejich technické znalosti, jej budou moci efektivně používat.
- Přizpůsobení a flexibilita: Hledejte software, který lze přizpůsobit vašim procesům a pracovním postupům a který vám umožní flexibilně implementovat metodiku lean.
- Data a analýzy v reálném čase: Robustní analytické a reportovací funkce jsou nezbytné pro sledování výkonu, identifikaci trendů a přijímání rozhodnutí na základě dat.
- Mapování a vizualizace procesů: Nástroje pro vytváření a vizualizaci procesních map, map hodnotového toku a vývojových diagramů pomáhají porozumět a optimalizovat pracovní postupy.
- Podpora neustálého zlepšování: Funkce, které usnadňují aktivity kaizen (neustálé zlepšování), jako je sledování návrhů na zlepšení, akčních plánů a jejich výsledků, jsou zásadní.
- Nástroje pro spolupráci: Integrované funkce pro komunikaci a spolupráci zajišťují, že členové týmu mohou snadno sdílet informace, poskytovat zpětnou vazbu a spolupracovat na zlepšování procesů.
- Integrační schopnosti: Software by měl být schopen integrace s dalšími systémy a nástroji používanými ve vaší organizaci, jako jsou ERP, CRM nebo jiný software pro řízení projektů, aby byl zajištěn plynulý tok dat a soudržnost.
- Metriky výkonu a KPI: Pro měření pokroku je zásadní sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a metriky související s lean přístupem, jako je doba cyklu, dodací lhůta a míra vad.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že software lze škálovat podle růstu vaší organizace a že zvládne rostoucí objemy dat a počet uživatelů.
- Podpora a školení: Komplexní zákaznická podpora a školicí zdroje jsou nezbytné, aby váš tým mohl software využívat na maximum a řešit případné problémy.
Zaměření se na tyto aspekty vám pomůže vybrat software pro štíhlé řízení projektů, který účinně podpoří vaše úsilí o zvýšení efektivity, snížení plýtvání a neustálé zlepšování vašich procesů.
10 nejlepších softwarů pro štíhlé řízení, které můžete použít
Jako někdo, kdo v průběhu let vyzkoušel a otestoval různé softwary pro lean projektové řízení, bych vám rád představil 10 nejlepších softwarů pro lean management, které vám usnadní vaše procesy.
1. ClickUp: Nejlepší pro lean projektové řízení a životní cyklus vývoje produktů
ClickUp je robustní, komplexní řešení pro správu produktů, které slouží k plánování, vývoji a dodávkám produktů. Zjednodušuje celý vývojový cyklus díky holistickému pracovnímu centru, které spojuje mezifunkční týmovou práci, nástroje a znalosti na jednom místě. Pojďme se na to podívat!
Klíčem k lean managementu je vytvoření komplexní přehlednosti pro váš podnik nebo proces vývoje produktů, což vám umožní včas odhalit jakékoli plýtvání nebo nevyužité zdroje.
Využijte ClickUp Views k vytvoření vizuálního pracovního postupu , který nejlépe reprezentuje vaše procesy. Nezapomeňte použít vlastní stavy a vlastní pole k přidání detailů, které jsou specifické pro vaši firmu. Například „čeká na schválení FedRamp“ může být specifickým krokem pro vaši firmu zabývající se bezpečnostním softwarem mimo USA.
Jakmile budete mít přehled, použijte ClickUp Tasks k rozdělení svých projektů na menší, zvládnutelné úkoly, abyste přesně věděli, kolik úsilí je třeba vynaložit na každý úkol a jak dlouho to bude trvat. S touto úrovní optimalizace můžete zohlednit efektivitu v každém jednotlivém kroku.
A samozřejmě automatizujte vše, co je možné, abyste se vyhnuli časově náročným manuálním procesům. Funkce ClickUp Automation vám pomohou snížit manuální práci a eliminovat plýtvání.
Abychom tyto procesy podpořili, přijměte neustálé zlepšování jako základní kámen vašeho podnikání. Provádějte týdenní, čtrnáctidenní nebo měsíční kontroly, abyste pochopili, co funguje a co ne. K shromažďování a vizualizaci dat můžete použít ClickUp Dashboards, což usnadní identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
ClickUp nabízí vše výše uvedené a ještě mnohem více, aby vám pomohl začlenit lean management do vaší práce, ale víme, že to někdy může být trochu náročné. Abychom vám pomohli rychleji začít, máme pro vás šablony ClickUp.
Usnadněte si lean management pomocí šablon ClickUp.
Pokud se pouštíte do nového podnikání a chcete ušetřit čas při sestavování obchodního plánu, můžete se bez obav obrátit na šablonu štíhlého obchodního plánu. Pomocí ní můžete vytvořit stručnou a přehlednou prezentaci a efektivně sdělit svůj obchodní plán potenciálním investorům a zainteresovaným stranám.
Na druhou stranu mohou podnikatelé a startupy využít šablonu Lean Canvas k rychlé identifikaci a ověření svého obchodního modelu, což usnadňuje rozpoznání rizik a příležitostí. Můžete také vidět vizuální znázornění svého obchodního plánu a zároveň rychle sledovat a monitorovat pokrok.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rychlejší dodávky: Urychlete své vývojové plány a dokumentaci pomocí ClickUp Brain. Okamžitě generujte nápady na produkty, plány a další pomocí expertních AI nástrojů navržených na míru softwarovým týmům, a to vše v rámci ClickUp.
- Přizpůsobitelná zobrazení: Využijte více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, aby váš tým mohl zobrazit své úkoly způsobem, který mu nejvíce vyhovuje. Například pomocí zobrazení časové osy můžete zobrazit úkoly projektu z hlediska jejich trvání.
- Lepší spolupráce: ClickUp zlepšuje spolupráci v rámci vašeho týmu tím, že vám umožňuje přiřazovat úkoly členům týmu pomocí funkce ClickUp Assignees a pomáhá zainteresovaným stranám snadno zůstat v obraze díky funkci Watchers.
- Rozsáhlé integrační možnosti: Integrujte ClickUp do svých stávajících pracovních aplikací, jako jsou Slack, Google Calendar, Zapier a další, abyste se vyhnuli přepínání mezi více platformami.
- Agilní pracovní postupy: Urychlete svůj pokrok pomocí přizpůsobivých pracovních postupů, které vyhovují potřebám každého týmu, od kanbanu po scrum a další, pomocí šablony ClickUp Agile Project Management Template.
Tip pro profesionály: Šablona ClickUp Scrum Sprint Planning Template pro týmy Scrum, které hledají jednoduchou šablonu pro plánování a sledování svých sprintů. Navrhněte ideální proces pro jakýkoli backlog, automatizujte jej a věnujte více času tomu, na čem opravdu záleží.
Omezení ClickUp
- Úroveň přizpůsobení vám může zpočátku připadat ohromující.
Ceny ClickUp
- Plán zdarma navždy: Nejlepší pro osobní použití
- Neomezený: Nejlepší pro malé týmy; 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Nejvhodnější pro středně velké týmy; 12 USD/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $/měsíc za každého uživatele pracovního prostoru.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Atlassian: Nejlepší pro agilní pracovní postupy
Atlassian zefektivňuje pracovní postupy a zlepšuje spolupráci týmů, přičemž sleduje a spravuje úkoly a vizualizuje průběh projektu prostřednictvím přizpůsobitelných tabulek.
Hladce se integruje se svými sesterskými produkty a širokou škálou nástrojů a aplikací třetích stran. Například agilní tabule Atlassian v Jira byly pro můj tým nesmírně užitečné při vizualizaci našeho pracovního toku a identifikaci úzkých míst. Integrace s Confluence mi umožňuje současně dokumentovat procesy a snadno sdílet znalosti.
Díky komplexnímu integračnímu ekosystému je Atlassian vhodný pro organizace, které používají více nástrojů.
Nejlepší funkce Atlassian
- Vysoce přizpůsobitelný podle vašich potřeb
- Pomocí kanbanových tabulek vizualizujte veškerou odvedenou práci.
- Snadno přehodnoťte priority svých uživatelských příběhů a chyb.
- Pomocí oprávnění sprintu definujte, co mohou uživatelé v daném projektu vidět nebo dělat, což vám umožní lépe delegovat oprávnění a odpovědnosti na členy týmu, aby byli autonomnější a agilnější.
Omezení Atlassian
- Někteří uživatelé by uvítali lepší uživatelské rozhraní.
Ceny Atlassian
- Zdarma: až 10 uživatelů
- Standard: 7,16 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 12,48 $ za měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Atlassian
- G2: 4,3/5 (více než 5 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 000 recenzí)
3. Linear: Nejlepší pro moderní vývoj softwaru
Linear, známý především díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní, vám umožní plánovat, činit lepší rozhodnutí a rychleji je realizovat. Tento nástroj se zaměřuje zejména na vývoj produktů, což z něj činí ideální volbu pro týmy zabývající se vývojem softwaru.
Díky roadmapám můžete nastavit směr a soustředit se na celkový obraz. Díky funkcím automatického uzavírání a archivace můžete také automaticky spravovat nevyřízené úkoly.
Linear je navržen tak, aby byl mimořádně rychlý a responzivní a poskytoval efektivní uživatelské prostředí, které zvyšuje produktivitu. Upřednostňuje rychlou navigaci, rychlé sledování problémů a aktualizace v reálném čase, což pomáhá týmům zůstat soustředěné a efektivní.
Nejlepší funkce Linear
- Abychom vašim problémům dodali větší kontext, můžete přidat priority, štítky, odhady, vztahy mezi problémy, odkazy a termíny splnění.
- Plánujte, provádějte a sledujte, co je třeba udělat v daném měsíci, čtvrtletí a roce, a to vizuálně.
- Automaticky uzavírejte problémy, které nebyly aktualizovány v nastaveném období. Ušetříte si tak ruční procházení spousty uzavřených problémů.
Lineární omezení
- Funkce analytiky a přehledů mohou být pro některé uživatele omezující.
- Sledování času není k dispozici.
Lineární cenová politika
- Zdarma: S omezenými funkcemi
- Základní: 10 USD za uživatele za měsíc
- Podnikání: 15 USD za uživatele a měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Lineární hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (26 recenzí)
- Capterra: 5/5 (41 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Linear!
4. Trello: Nejlepší bezplatný nástroj pro řízení projektů
Trello je alternativou pro všechny vaše potřeby v oblasti lean projektového řízení, pokud nechcete utrácet příliš mnoho peněz a hledáte něco praktického a bezplatného. Je zvláště vhodné pro jednotlivé přispěvatele nebo menší týmy.
Vizuální systém karet a tabulek Trello z něj činí jedinečnou volbu. Jeho intuitivní rozhraní ve stylu Kanban umožňuje uživatelům vytvářet tabule pro různé projekty a používat karty k znázornění úkolů.
Tyto karty lze snadno přesouvat mezi seznamy představujícími různé fáze pracovního postupu, což poskytuje jasné a vizuální znázornění pokroku. Tato funkce podporuje lean management tím, že usnadňuje vizualizaci práce, identifikaci úzkých míst a zefektivnění procesů, čímž zajišťuje plynulý průběh úkolů od začátku do konce.
Nejlepší funkce Trello
- Pomocí funkce kontrolního seznamu získáte rychlý přehled o tom, v jaké fázi projektu se právě nacházíte.
- Přiřazujte úkoly, označujte své kolegy a zanechávejte komentáře nebo zpětnou vazbu přímo na kartách.
- Integrujte jej se Slackem, Google Drive, GitHubem a dalšími aplikacemi.
- Je vhodný pro začátečníky díky snadné funkci drag-and-drop.
Omezení Trello
- Bez funkce sledování času
- Větší projekty mohou být náročné na řízení se všemi pohyblivými částmi.
Ceny Trello
- Zdarma: S omezenými funkcemi
- Standard: 6 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 12,5 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: 17,5 USD za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
5. Airtable: Nejlepší nástroj založený na tabulkách
Airtable je pravděpodobně nejuniverzálnější software pro řízení projektů na trhu. Jeho jádrem je výkonný nástroj založený na tabulkách, který překonává možnosti aplikace Microsoft Excel. Kromě toho nabízí Airtable téměř neomezené možnosti přizpůsobení.
Vy a váš tým můžete vyvíjet aplikace bez kódu a s minimem kódu pro správu, zobrazení, plánování a analýzu téměř čehokoli. Osobně si myslím, že tato otevřená povaha může být také nevýhodou, protože může být někdy až příliš náročná.
Pokud máte jasnou vizi, můžete Airtable snadno přizpůsobit svým potřebám. Alternativně můžete využít přizpůsobitelné šablony Airtable, které vám pomohou orientovat se v jeho rozsáhlých funkcích.
Nejlepší funkce Airtable
- Modelování dat poskytuje hlubší vhledy, díky čemuž jsou vaše data lépe využitelné.
- Produktové plány pro udržení zaměření týmu na hodnotový tok a usnadnění pracovního toku
- Komplexní knihovna šablon umožňuje rychlejší provádění, takže není nutné vytvářet vlastní aplikace od nuly.
Omezení Airtable
- Pokud hledáte jednoduché řešení, které je ihned připravené k použití, může pro vás být přístup „vytvořte si sami“ od Airtable náročný.
Ceny Airtable
- Zdarma: Pro jednotlivce nebo velmi malé týmy
- Tým: 24 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 54 USD za měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
6. Teamwork: Nejlepší pro kreativní řízení projektů
S Teamworkem můžete rychle zapojit zaměstnance do mapování hodnotového toku a prezentovat pracovní postupy v různých snadno srozumitelných formátech. To je užitečné z hlediska lean managementu při identifikaci problémů, jako jsou nedodávky zásob, přepínání úkolů a čekací doby.
Můžete využít funkce jako plánování projektů a Ganttovy diagramy k odhalení všech závislostí, které by vás mohly zpomalit. Aby byl tento proces snazší, jsou komentáře a vlákna komentářů centralizovány v rámci úkolů Teamwork, což eliminuje potřebu neustálého přepínání kontextu.
Pokud však zjistíte, že možnosti přizpůsobení Teamworku jsou omezené nebo nedostatečné, využijte jeho API k vytvoření vlastních integrací a automatizace, které zjednoduší vaše pracovní postupy. Platforma také poskytuje pokročilé ovládání přístupu k projektům, úkolům a souborům, což vám umožní mít úplnou kontrolu nad zabezpečením vašich dat.
Nejlepší funkce Teamwork
- Teamwork Spaces a Chat zlepšují jasnou komunikaci, podporují neustálé zlepšování a plynulý pracovní tok.
- Vizualizujte hodnotové toky a projektové procesy a zajistěte, aby se všichni soustředili na správné úkoly ve správný čas.
- Nástroje pro sledování času a rozpočtu umožňují manažerům monitorovat výdaje a identifikovat potenciální oblasti plýtvání nebo neefektivity.
- Integrujte jej s nástroji jako Dropbox a Asana, aby vaše pracovní postupy byly plynulejší.
Omezení týmové práce
- Postrádá pokročilé funkce, jako je správa zdrojů a pokročilé reportování.
- Zpočátku zabere implementace této funkce značné množství času.
Ceny za týmovou práci
- Zdarma pro až pět uživatelů s omezenými funkcemi.
- Cena: 13,99 $ měsíčně za uživatele (minimálně tři uživatelé)
- Grow: 25,99 $ měsíčně za uživatele (minimálně pět uživatelů)
- Rozsah: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 850 recenzí)
7. Zenhub: Nejlepší pro řízení softwarových projektů
Pokud hledáte software, který se hladce integruje s GitHubem a je určený speciálně pro projektové manažery, vývojáře a vlastníky produktů, Zenhub je tím pravým nástrojem pro vás.
Zenhub je velmi efektivní pro týmy zabývající se vývojem softwaru. Jeho přímé fungování v rámci GitHubu umožňuje vašim vývojářům pracovat v jejich preferovaném prostředí, zatímco projektoví manažeři mohou efektivně sledovat pokrok.
Přizpůsobitelné procesy a pohledy umožňují štíhlou výrobu a robustní nástroje pro plánování produktů zajišťují, že se týmy soustředí na poskytování hodnoty.
Nejlepší funkce Zenhubu
- Kanbanové tabule můžete rychle naplnit v reálném čase daty z GitHubu.
- Automatizace pracovních postupů usnadňuje vytváření toku a zavádění systému pull.
- Agilní zprávy a přehledy umožňují agenturám efektivněji zlepšovat a mapovat hodnotový tok.
Omezení Zenhubu
- Oznámení o dokončení projektu nebo stavu mohou být pro některé uživatele nepříjemná.
- Je obtížné jej přizpůsobit vašim potřebám.
Ceny Zenhub
- Zdarma: 14denní bezplatná zkušební verze
- Týmy: 12,50 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zenhub
- G2: 4,3/5 (34 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (35 recenzí)
8. SafetyCulture: Nejlepší pro začátečníky
SafetyCulture, dříve známý jako iAuditor, vám pomůže naučit se a implementovat principy Lean Six Sigma do vašeho pracovního postupu. Jedná se o uživatelsky přívětivý nástroj, který vám umožní rychle začít s vylepšováním, a to i při zdokonalování vašich dovedností a znalostí v oblasti Lean Six Sigma.
SafetyCulture byl původně spuštěn jako nástroj pro kontrolu a reporting, později však byly přidány funkce pro vytváření pracovních postupů a přidělování úkolů. I když se nejedná o nejkomplexnější řešení pro řízení projektů na trhu, je velmi vhodný pro organizace, které se řídí principy štíhlého řízení.
Doporučil bych jej manažerům, kteří se zavázali k lean přístupu. Pokud jsou vaše požadavky na projektové řízení relativně jednoduché, stojí za zvážení SafetyCulture. Je výhodný, pokud potřebujete také robustní funkce pro kontrolu a reporting.
Nejlepší funkce SafetyCulture
- Usnadněte vytváření pracovních postupů tím, že nastíníte procesy a přiřadíte následné kroky, abyste zajistili nepřetržitý pokrok.
- Pomocí inteligentních digitálních kontrolních seznamů identifikujte hodnotu a zmapujte hodnotový tok.
- Vlastní zprávy podporují průběžné zlepšování procesů a výstupů, čímž účinně snižují plýtvání.
- Pomocí funkce Heads Up můžete okamžitě sdílet oznámení nebo aktualizace s celým týmem.
Omezení SafetyCulture
- Webové řešení může někdy fungovat s výpadky.
- Ne každý ho bude považovat za intuitivní.
Ceny SafetyCulture
- Zdarma: až 10 uživatelů
- Premium: 29 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SafetyCulture
- G2: 4,4/5 (47 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (196 recenzí)
9. TRACtion: Nejlepší pro optimalizaci procesů
Zlepšování procesů je základem každého projektu, zejména v metodice lean. TRACtion se věnuje zlepšování procesů, což z něj činí vynikající nástroj pro lean projektové řízení.
TRACtion obsahuje integrované nástroje pro neustálé zlepšování a komponentu eLearning pro just-in-time mikro-učení. Navíc poskytuje plány řešení problémů a přizpůsobitelné předem připravené plány pro další pokrok v iniciativách zlepšování procesů.
Nejlepší funkce TRACtion
- Dashboardy zajišťují, že všechny vaše klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), metriky a projektová data jsou viditelné a snadno přístupné.
- Flexibilní pracovní postupy vám umožňují přizpůsobit přístup k řešení problémů podle potřeby.
- Speciální rozhraní pro koučování, které vede projektové týmy a poskytuje jim zpětnou vazbu.
- Vizualizace dat v reálném čase s pomocí různých tabulek a grafů
Omezení TRACtion
- Produkt může být zpočátku trochu složitý.
- Funkce protokolování se některým uživatelům mohou zdát ještě ne zcela dotažené.
Ceny TRACtion
- Pro většinu týmů platí jednorázový poplatek za nastavení a roční poplatek za používání.
- Pro podnikové nasazení jsou k dispozici individuální ceny.
Hodnocení a recenze TRACtion
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (50 recenzí)
10. Asana: Nejlepší AI pro řízení práce
Většina lidí, které jsem potkal a kteří používají Asanu, ji nazývá svým druhým mozkem, a já s tím souhlasím. Poskytuje přehlednost a je skvělým místem pro propojení vašich strategických cílů s týmy, které vám pomáhají je dosáhnout. Můžete také sledovat průběh v reálném čase, informovat zainteresované strany a udržovat společnost na správné cestě.
Za jeho nejvýraznější vlastnost považuji Asana AI. Kromě doporučování inteligentních polí v tabulkách nebo inteligentních souhrnů pro vaše tabulky a úkoly vám pomůže upravovat a vylepšovat vaše zprávy. Poskytuje také informace o realističtějším stanovování cílů a pravidlech pro automatizaci opakujících se úkolů.
Nejlepší funkce Asany
- Můžete zajistit odpovědnost svých týmů tím, že zorganizujete aktuální projekty a úkoly na jednom místě a zároveň všem poskytnete přehled o práci, kterou musí vykonat, a krocích, které k tomu vedou.
- Díky různým zobrazením projektů a vlastním štítkům získáte přehled o celém projektu.
- Díky automatickým aktualizacím o nových komentářích, úkolech a dalších informacích můžete snadno zapojit všechny. Členové vašeho týmu mohou sledovat všechny úkoly, které jim byly přiděleny, na jednom místě.
Omezení Asany
- Import a export dat je k dispozici pouze ve formátech JSON a CSV.
- Úkoly může přiřazovat pouze jedna osoba, což představuje výzvu pro velké týmy s více zúčastněnými stranami projektu. Úkoly také nelze přiřazovat různým příjemcům.
Ceny Asany
- Zdarma: Navždy
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
Vyberte si nejlepší nástroj pro štíhlé řízení
Lean metodika může být pro začátečníky zdrcující. Pokud není provedena správně, může vám zůstat nekonečný seznam všeho, co se pokazilo.
S pomocí správných nástrojů vám však strategie lean managementu pomohou sledovat vzorce a trendy, předvídat budoucí problémy a získat větší kontrolu nad vaším pracovním tokem. ClickUp může být vaším ideálním partnerem na této cestě, pokud hledáte:
- Urychlete svůj obchodní plán nebo vývoj produktu.
- Svižně procházejte sprinty díky flexibilním pracovním postupům
- Sladěte svůj tým pomocí jasných plánů a mnohem více.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a proměňte své procesy ještě dnes!