35 nezbytných příkladů promptů Midjourney pro umělce a designéry

Vytváření úžasných vizuálů nikdy nebylo jednodušší. S generátory umění založenými na AI, jako je Midjourney, dokáže prakticky kdokoli během několika vteřin vytvořit ohromující digitální umění. Jako umělec jste si pravděpodobně všimli potenciálu, který AI skýtá i pro vylepšení vaší vlastní tvorby.
Abyste však skutečně využili potenciál těchto AI nástrojů na maximum, musíte zvládnout ještě jedno umění – vytvoření dokonalého zadání.
Midjourney (a další tvůrci umění pomocí AI) fungují na základě promptů – krátkých textových frází, které vedou AI při generování požadovaného obrázku. Tyto Midjourney prompty fungují jako pokyny, které napájejí rozsáhlou databázi vizuálních informací AI, aby převedla vaše slova do detailní ilustrace.
Když zvládnete umění vytvářet obrazové podněty, můžete vykouzlit širokou škálu vizuálů, od extrémně detailních fotorealistických krajin až po ultrarealistické fantastické bytosti.
Tento průvodce vám pomůže začít s digitálním uměním poháněným umělou inteligencí pomocí nejlepších příkazů pro Midjourney.
Základy příkazů Midjourney
Generativní AI, technologie pohánějící Midjourney, vyniká ve vytváření nového obsahu na základě existujících dat. Když zadáte prompt, AI analyzuje jednotlivá slova v něm obsažená, prohledá rozsáhlou knihovnu uměleckých stylů, tvarů, barev a textur a sestaví tyto prvky do uceleného obrazu, který odpovídá vaší kreativní vizi.
Čím přesnější je váš prompt, tím cílenější je vyhledávání AI, což vede k finálnímu obrázku, který skutečně odráží váš umělecký záměr.
Jak vytvořit kvalitní výzvy? Náš seznam 35 příkladů výzev vám může posloužit jako inspirace.
35 příkladů příkazů pro Midjourney
Díky tomuto rozmanitému výběru příkladů rozdělených podle uměleckých stylů se naučíte, jak psát a vylepšovat výzvy pro Midjourney. Pojďme se na ně podívat:
Kubismus: Objevování geometrických tvarů
Kubismus je umělecký styl charakterizovaný abstraktními tvary a fragmentovanými formami.
Tento revoluční přístup zavedli v letech 1907–1908 Pablo Picasso a Georges Braque a nejlépe jej reprezentují jejich díla Les Demoiselles d’Avignon, Dívka s mandolínou, Láhev a ryby a Muž s kytarou.
Následující příklady promptů pro Midjourney vám mohou pomoci vytvořit vlastní kubistické digitální umění:
- Moderní obývací pokoj vykreslený ve fragmentovaném stylu kubismu, s geometrickými tvary a překrývajícími se rovinami v zářivých barvách
- Kubistický monochromatický zátiší s miskou ovoce, s důrazem na zkreslené perspektivy a precizní detaily plochých linií
- Majestátní městská krajina zobrazená v kubistickém stylu, zachycující dynamiku městského života v náladovém, mlhavém prostředí
- Ztvárněte portrét ženy v kubistickém stylu v dramatickém osvětlení, inspirovaný dílem Georgese Braquea
- Hyperrealistický olejový obraz hudebního nástroje v zátiší, rozložený do geometrických tvarů s živými barvami, připomínající syntetický kubismus
Art Deco: Zachycení kouzla minulosti
V ostrém kontrastu s fragmentovanými formami kubismu přijal art deco okouzlující a elegantní estetiku. Tento vlivný umělecký styl se objevil ve 20. letech 20. století, vzkvétal v 30. letech a oslavoval modernitu.
Art deco se nebálo luxusu a přijalo bohaté textury a motivy inspirované starověkými kulturami, jako je Egypt, a klikaté vzory z éry strojů. Jednalo se v podstatě o hnutí v oblasti dekorativního umění a architektonický koncept v Evropě a Spojených státech.
Zde je několik AI uměleckých podnětů, které můžete použít k vytvoření digitálního umění inspirovaného malbou ve stylu art deco:
- Okouzlující plakát ve stylu art deco pro fiktivní broadwayské představení, na kterém je vyobrazena krásná mladá žena zahalená do splývavých šatů
- Fotorealistický obraz ve stylu art deco zachycující mrakodrap zalitý zlatým světlem západu slunce, s geometrickými akcenty a složitými detaily
- Luxusní minimalistický pokoj v bílém stylu art deco s elegantním nábytkem, chromovými akcenty a fotorealistickým geometrickým kobercem
- Vytvořte módní ilustraci ženy v splývavých šatech ve stylu art deco, zdobených výraznými geometrickými vzory a složitými detaily v dramatickém osvětlení
3. Retro hry: Hraní s pixely
Retro hry, na rozdíl od špičkové grafiky moderního světa, mají ve své pixelové jednoduchosti jisté kouzlo. Vyvolávají nostalgii tím, že nám připomínají zlatou éru arkádových automatů a domácích konzolí 80. let a 16bitové éry.
Design a umělecký styl se vyznačují barevnými pozadími, ikonickými postavami jako Mario, jednoduchými, ale chytlavými soundtracky a dalšími nostalgickými prvky. Nesou sentimentální hodnotu vzpomínek na dětství a představují jednodušší dobu v herním světě.
Chcete-li generovat obrázky v tomto uměleckém stylu, vyzkoušejte příkazy Midjourney, jako jsou:
- Scéna z pixelové plošinovky, ve které statečný hrdina bojuje s ohnivým drakem
- Závodní hra v retro stylu s pixelovými auty, která se řítí neonově osvětlenou městskou scenérií
- Barevný pixelový portrét klasické postavy z videohry v detailně propracované zbroji
- Pixelový portrét ikonické postavy z retro her, jako je Mario nebo Pac-Man, v úžasných detailech
- Plakát sportovní hry v retro stylu s pixelovým sportovcem v dynamické póze na skalnatém a písčitém terénu
- 8bitové ztvárnění slavné památky, jako je Eiffelova věž nebo Velká čínská zeď, s motýlem v barvách duhy, který odlétá
Cyberpunk: Představte si budoucnost ovládanou technologiemi
Cyberpunk je podžánr sci-fi, který se noří do budoucnosti temně zabarvené technologickým pokrokem a společenským úpadkem.
Jedná se o žánr bohatý na témata. Zkoumá lidskou cenu pokroku, boj o identitu ve světě posedlém změnami a snahu zachovat alespoň špetku lidskosti ve společnosti na pokraji zhroucení.
Představte si stírající se hranice mezi člověkem a strojem při vytváření Midjourney promptů na toto téma:
- Rušný cyberpunkový pouliční trh osvětlený holografickými reklamami a blikajícími neonovými nápisy
- Osamělý kybernetický válečník shlížící na rozlehlou kyberpunkovou městskou krajinu zahalenou smogem a umělým světlem v detailním a složitém prostředí
- High-tech portrét kyberpunkového hackera se zářícími implantáty a digitálním rozhraním promítaným do očí, který sleduje let motýla v barvách duhy
- Kyberneticky vylepšený pouliční prodavač nabízející zářící jídlo a nápoje vyřezané do složitých filigránových kovových vzorů a vystavené v přirozeném světle
- Ultra-detailní geometrický mrakodrap ve stylu Chrysler Building, s propracovanými akrylovými nástřiky na chromových a kovových akcentech
Surrealismus: Vzdorování realitě pomocí snových scenérií
Surrealismus byl umělecké a kulturní hnutí, které vzniklo z popela první světové války. Surrealisté, na rozdíl od svých kubistických protějšků, kteří fragmentovali realitu, se snažili odemknout sílu podvědomí.
Představte si roztavené hodiny rozprostřené po pusté krajině, jak je znázornil Salvador Dalí, nebo postavy v buřinkách skrývající tajemné tváře, které vytvořil René Magritte.
Jejich díla spojují nelogické s tím, co je nám známé, a často umisťují každodenní předměty do fantastických prostředí. Představte si klavír, z něhož vyrůstají peří, nebo humra sedícího na telefonu – tyto kontrasty provokují naše vnímání reality a podněcují představivost.
Použijte tyto podněty Midjourney jako základ pro tvorbu nápadů:
- Tající hodiny visící na holé větvi stromu na pozadí jasně modré oblohy s nádherným fantazijním motýlem na obzoru detailního a složitého prostředí
- Šachovnice, na které figurky představují fantastická stvoření zapojená do epické bitvy proti hyperrealistickým skleněným květinám v elegantním a moderním prostoru
- Velmi detailní klavír s klávesami nahrazenými kaskádovými vodopády, které se vlévá do rozlehlého oceánu úchvatného miniaturního světa
- Vytvořte scénu inspirovanou René Magrittem, na které bude postava v buřince se skrytým obličejem stát před zakřivenou fasádou budovy
- Ve stylu Salvadora Dalího namalujte snovou krajinu s roztavenými hodinami rozprostřenými přes pustou krajinu se složitými ultradetaily
Steampunk: Představte si svět ozubených kol a parní energie
Tento subžánr sci-fi není vaší typickou vizí budoucnosti. Steampunk přetváří minulost, konkrétně viktoriánskou éru a americký Divoký západ, ale s fantastickým nádechem. Zahrnuje retro-futuristickou estetiku inspirovanou průmyslovými parními stroji z 19. století.
Steampunk však není jen o estetice. Je to svět plný dobrodružství a inovací, kde se minulost a budoucnost střetávají v nádherné podívané z mosazi, páry a neomezené fantazie.
Vaše Midjourney prompty pro digitální umění ve stylu steampunku mohou napodobovat:
- Velkolepá steampunková vzducholoď stoupající k oblakům, poháněná ultrapodrobnými měděnými písty a parními motory s precizními detaily v plochých liniích
- Rušné steampunkové tržiště plné přístrojů a vynálezů poháněných ozubenými koly a párou
- Stoický portrét steampunkového vynálezce s mechanickou rukou a brýlemi, který hledí na své nejnovější dílo
- Představte si kolosální parní tramvaj projíždějící viktoriánskou městskou krajinou plnou smogu
- Navrhněte rušnou steampunkovou pouliční scénu s hodinovými automaty, bezkoněnými kočáry a osvětlením plynovými lampami
- Vytvořte fotografickou scénu krajiny, na které se gentleman-průzkumník v cylindru a brýlích vydává do ztraceného města v obřím parním chodci
Vrstvený papír: Experimentování s texturami
Umění z vrstveného papíru je fascinující kreativní technika, která vdechuje život dvourozměrným návrhům. Vytváří hloubku a rozměr a proměňuje plochý papír v okouzlující umělecká díla.
Strategickým vystřihováním tvarů a jejich mírně posunutým vrstvením mohou umělci vytvářet ohromující efekty světla a stínu. Představte si křehkého motýla, jehož křídla se zdánlivě vlní ve větru, čehož je dosaženo vrstvením postupně se zmenšujících výřezů.
Inspirováni tímto uměleckým a řemeslným stylem vhodným pro začátečníky můžete Midjourney požádat o vytvoření digitálních obrazů, jako jsou:
- Živý portrét složený z vrstvených papírových výstřižků v kontrastních barvách a texturách na zakřivené fasádě budovy
- Fantastická krajinná scéna vytvořená z kousků texturovaného papíru, s vlnícími se kopci a tekoucí řekou
- Vrstvené papírové umělecké dílo znázorňující květinu, kde každý okvětní lístek má jiný odstín červené barvy, umístěné v domě ve stylu dřevěného truhlářství
- Majestátní horský masiv, který využívá texturované papíry k znázornění drsné skály a hladkého sněhu, ideální pro moderní prostor
Vytváření efektivních Midjourney promptů
Klíčem k vytváření účinných Midjourney promptů je využití jeho pokročilých funkcí:
Referenční URL adresy
Do svých zadání můžete vložit URL adresy odkazující na konkrétní obrázky, které vám poslouží jako inspirace. To pomáhá nasměrovat AI ke konkrétnímu stylu, kompozici nebo tématu.
Řekněme, že chcete obrázek s snovou atmosférou, jakou mají obrazy Salvadora Dalího. Do svého zadání můžete přidat odkaz na jedno z Dalího mistrovských děl.
Midjourney poté analyzuje barvy, tvary a celkovou surrealistickou atmosféru Dalího díla a použije je jako základ pro váš vygenerovaný obrázek.
Parametry
Parametry vám umožňují doladit aspekty jako styl, barevnou paletu a kompozici vašeho obrázku.
Parametry, které se připojují na konec příkazu za znakem „–“, vám umožňují specifikovat aspekty jako poměr stran (např. „–ar 16:9“ pro širokoúhlý formát) nebo umělecký styl (např. „–style anime“).
Styl: Tento parametr vám umožňuje přímo zadat umělecký styl podle názvu. Například –style baroque dá Midjourney pokyn, aby vygenerovalo obrázek v barokním stylu. Seznam kompatibilních uměleckých stylů najdete zde
Poměr stran: Parametr –ar nebo –aspect vám umožňuje ovládat proporce vašeho obrázku. Hodnota 1:1 vytvoří čtvercový obrázek, zatímco 2:1 vytvoří obrázek na šířku.
Klíčem k vytvoření účinných zadání pro Midjourney je použití přesného jazyka. Čím konkrétnější budete, tím lépe AI porozumí a převede vaši vizi do obrazu.
Vyberte si konkrétní přídavná jména a detaily, abyste nasměrovali AI požadovaným směrem. Například místo „kočka“ zkuste „chlupatá zrzavá kočka stočená do klubíčka na okenním parapetu“.
Difúzní model
Midjourney také využívá difúzní model, výkonnou techniku umělé inteligence, která se používá k generování nových dat, často ve formě obrázků nebo textu, které se velmi podobají datům ze skutečného světa.
Zde je stručný přehled toho, jak to funguje:
Představte si, že máte jasný obrázek. Difúzní model funguje tak, že do tohoto obrázku postupně přidává šum, až se stane nerozeznatelným od šumu. Poté se model naučí tento proces zvrátit a krok za krokem přemění šumivý obrázek zpět na jasný.
Můžete experimentovat s formulacemi a detaily, abyste nasměrovali difúzní model k požadovanému výsledku.
Začněte s obecným konceptem a v následujících pokynech pak přidejte konkrétní detaily.
Můžete například začít s „akvarelovou krajinou“ a poté přidat pokyny jako „se zasněženými horami v pozadí“ a „klikatou řekou protékající bujným údolím v náladovém mlhavém prostředí“.
Zpětná vazba a iterace
- Nespokojte se s prvním výsledkem. Vylepšujte své zadání na základě vygenerovaných obrázků a přibližujte model vaší vizi. Midjourney umožňuje variace vašich zadání, takže experimentujte a bavte se
- Během procesu generování použijte tlačítka Midjourney k označení, které varianty se vám líbí a které ne. To nasměruje model k požadovanému výsledku
Jak AI nástroje ovlivňují design
Prompty Midjourney umožňují designérům prozkoumávat nespočet kreativních cest, rychle generovat designové iterace a překonávat tvůrčí bloky.
Všestrannost a funkčnost promptů Midjourney jsou opravdu pozoruhodné. Ať už jste zkušený designér nebo úplný nováček, Midjourney nabízí jedinečnou platformu, na které si můžete pohrát se svou kreativitou a vdechnout život svým vizuálním nápadům.
Kromě Midjourney mohou nástroje pro design s umělou inteligencí dále vylepšit váš pracovní postup při navrhování a uvolnit vám ruce, abyste se mohli soustředit na strategické aspekty tvůrčího procesu.
Zvládněte umění zadávání příkazů
Zvládnutím umění tvorby promptů můžete vstoupit do světa uměleckého objevování a proměnit své designové projekty z dobrých na skvělé.
Nezapomeňte, že klíčem je experimentování!
Nebojte se experimentovat s různými příklady promptů, parametry a referenčními obrázky Midjourney. S praxí si vyvinete svůj vlastní jedinečný styl vytváření promptů, díky čemuž budete moci využívat AI jako mocný nástroj k oživení svých kreativních vizí.
