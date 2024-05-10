Shrnutí knihy Radical Candor: Klíčové body pro profesionály

Existuje spousta rad ohledně vedení týmů a poskytování zpětné vazby, s rozdílným názory, debatami a spoustou online diskuzí na toto téma.
Mezi vším tímto šumem je kniha Radical Candor jednou z těch, která vyniká svým jedinečným pohledem na věc. Zatímco mnoho manažerů by tvrdilo, že zpětná vazba zaměstnanců by měla být zlehčována, autorka Kim Scott s tím nesouhlasí.
Ve své knize žádá manažery, aby své týmy motivovali a pobízeli je k učení a růstu. Abyste to však mohli dělat efektivně, musíte se o ně starat. Scott popisuje skvělého šéfa jako někoho, kdo dobře zná členy svého týmu – práci a osobní život každého z nich a to, co je motivuje – a má upřímný zájem o jejich růst.
V tomto shrnutí knihy Radical Candor budeme diskutovat o konceptech vysvětlených v knize a klíčových poznatcích z ní. Navíc nabídneme praktické tipy pro implementaci základních poznatků do vaší vlastní cesty k leadershipu. Pojďme se do toho pustit!
Radical Candor: Kniha v kostce
Radical Candor od Kim Scott je povinnou četbou pro všechny vedoucí týmů a manažery, protože představuje osvěžující pohled na poskytování a přijímání zpětné vazby a plánování kariérních rozhovorů.
Autorka vyzývá manažery, aby byli laskaví a otevření při poskytování upřímné zpětné vazby. Vysvětluje také význam negativní zpětné vazby a to, jak pomáhá profesionálům učit se a růst v jejich kariéře.
Scott také popisuje, jak tuto zpětnou vazbu poskytovat – tím, že se o členy týmu osobně zajímáte, ale také je přímo vyzýváte.
Myšlenka klást na lidi náročné úkoly se může mnohým zdát kontraintuitivní. Autorka však sdílí své hluboce osobní zkušenosti a poskytuje pádné argumenty ve prospěch tohoto přístupu. Vysvětluje, že pokud vám na členech vašeho týmu záleží, přijmou zpětnou vazbu s klidem a budou pracovat na svých slabých stránkách.
To je dobré jak pro jednotlivce, tak pro tým.
V dalších částech shrnutí knihy Radical Candor se budeme zabývat podrobnostmi. Nejprve si ale pojďme stručně prohlédnout základní informace o knize:
- Autor: Kim Malone Scott
- Počet stran: 288
- Hodnocení Goodreads: 4,07/5
- Rok vydání: 2017
- Vydavatel: St. Martin’s Griffin
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny a 32 minut
- Délka poslechu: 10 hodin a 2 minuty
Hlavní body z knihy Radical Candor od Kim Scott
V této části shrnutí knihy Radical Candor se budeme zabývat některými klíčovými poznatky z knihy. I když knihu nečtete, toto shrnutí vám poskytne přehled nejdůležitějších pojmů, o kterých se v knize hovoří.
1. Osobní zájem; přímé výzvy
První a nejdůležitější ponaučení, které chceme v tomto shrnutí knihy zmínit, je osobně se zajímat a přímo konfrontovat.
Ve své knize Radical Candor autorka zdůrazňuje, jak důležité je upřímně se zajímat o členy svého týmu a zároveň je motivovat k lepším výkonům.
Když jim ukážete, že vám na nich záleží, přijmou vaši zpětnou vazbu v dobrém duchu a budou tvrdě pracovat na tom, aby se zlepšili a udělali vám radost.
Pokud vám na zaměstnancích skutečně záleží, ale nedokážete jim poskytnout konkrétní konstruktivní zpětnou vazbu, omezujete jejich růst. Stejně tak, pokud jim rychle poskytnete tvrdou zpětnou vazbu, ale neprojevíte, že vám na nich záleží, bude tato zpětná vazba pravděpodobně nezdvořilá a neproduktivní.
Možná máte (oprávněně) pocit, že je to snazší říct než udělat. Ne každý vedoucí týmu se cítí pohodlně, když má upřímně poskytovat negativní zpětnou vazbu; styly vedení se liší podle osobnosti. Řešením je začít způsobem, který vám nepřipadá konfrontační, a postupně si vybudovat schopnost poskytovat zpětnou vazbu.
Profesionální tip: Zpočátku vám možná bude připadat snazší poskytovat písemnou zpětnou vazbu. Než si na ni zvyknete, zkuste používat šablony pro komunikaci. Je to skvělý začátek, ale nezapomeňte přejít k verbální zpětné vazbě, abyste si s členy svého týmu vybudovali radikálně upřímné vztahy.
2. Spolupracujte s kolečkem Get Stuff Done (GSD)
Dalším důležitým poznatkem a skvělým konceptem z knihy Radical Candor je GSD kolo pro lepší rozhodování. Zahrnuje řadu kroků, díky nimž strávíte méně času na schůzkách a budete se rozhodovat rychleji.
Zde je sedm kroků GSD kola:
- Naslouchejte: Aktivně naslouchejte nápadům svého týmu, klást otázky a reagujte. Nenechte týmy, aby vám sdělovaly pouze dobré zprávy.
- Vyjasněte: Brainstormujte nápady a diskutujte o nich v rámci individuálních rozhovorů, dokud nebudou zcela jasné.
- Debata: Poskytněte členům svého týmu čas a bezpečný prostor k otevřené diskusi a debatě o nápadech, aby našli nejlepší odpovědi nebo řešení.
- Rozhodujte: Rozhodujte společně, na základě faktů, nikoli osobních názorů.
- Přesvědčte: Pokud někteří lidé s rozhodnutím nesouhlasí, použijte fakta a logické argumenty, abyste je přesvědčili, dokud nezískáte souhlas všech.
- Implementace: Zapojte se do procesu implementace vybraného nápadu a ujistěte se, že neztrácíte čas svého týmu, ale pomáháte mu být produktivnějším.
- Učte se: Identifikujte a poučte se z chyb, které byly učiněny, a vytvořte kulturu neustálého učení.
Profesionální tip: Využijte tabule ClickUp k pořádání virtuálních brainstormingových sezení, abyste našli ta nejlepší řešení. Zpochybňujte nápady a nabízejte užitečné návrhy, aby se celý váš tým mohl učit a růst s každým projektem.
3. Identifikujte hvězdy a superhvězdy ve svém týmu
Toto shrnutí knihy Radical Candor by nebylo úplné, kdybychom nezmínili rockové hvězdy a superhvězdy – dva typy zaměstnanců, o kterých se v knize píše.
Rockové hvězdy jsou konzistentně vysoce výkonní zaměstnanci, kteří spolehlivě přispívají k úspěchu společnosti. Lze se na ně spolehnout, že budou efektivně vykonávat svou práci, a jsou páteří úspěšných týmů.
Superhvězdy jsou také performery, ale specializují se na posouvání hranic a přicházení s inovativními nápady. Jsou ideální pro situace, kdy je vyžadováno nekonvenční myšlení a tradiční metody nefungují.
Podle autora musíte jako dobrý vedoucí týmu vědět, jak identifikovat hvězdy a superhvězdy mezi svými přímými podřízenými a využít jejich jedinečné schopnosti a pracovní styl.
Měli byste také porozumět jejich motivacím a cílům. Superhvězdy například preferují strmou kariérní trajektorii a budou chtít pravidelné povýšení. Na druhou stranu rockové hvězdy preferují pozvolnou trajektorii růstu a mohou si přát pokračovat ve svých rolích déle.
Porozumění těmto preferencím vám pomůže vytvořit plány řízení růstu, které budou vyhovovat jednotlivým zaměstnancům.
4. Naučte se přijímat zpětnou vazbu, nejen ji dávat
V knize Radical Candor autor Kim Scott vysvětluje, jak důležité je nejen poskytovat zpětnou vazbu, ale také ji vyhledávat.
Budování kultury otevřené komunikace je oboustranný proces a vyžaduje, aby vedoucí týmů byli stejně otevření přijímání zpětné vazby jako jejímu poskytování.
Doporučuje vytvořit pracovní prostředí, ve kterém se členové týmu nebojí vyjádřit nesouhlas s vedoucím týmu. To pomáhá týmu najít nejlepší řešení, místo aby jen souhlasil s nadřízeným, i když ten se mýlí.
Dalším klíčovým poznatkem je, že manažeři musí aktivně vyhledávat zpětnou vazbu od svého týmu o tom, jak být lepšími vedoucími. Členové týmu mohou váhat s poskytováním negativní zpětné vazby svým manažerům, proto je důležité o ni výslovně požádat.
K tomu využijte správné komunikační strategie. Ptejte se například:
- Mohu nějakým způsobem usnadnit práci týmu?
- Je něco, co bych měl přestat dělat, protože to škodí produktivitě nebo morálce týmu?
Tyto otázky vám pomohou zahájit rozhovor, ve kterém se váš tým bude cítit pohodlně a bude vám poskytovat zpětnou vazbu. Tato obousměrná zpětná vazba podporuje kulturu radikální upřímnosti.
Jděte ještě o krok dál a zavedete ve své organizaci 360stupňovou zpětnou vazbu. To vám umožní získat zpětnou vazbu od všech, se kterými pracujete – přímých podřízených, kolegů a manažerů.
Šablona akčního plánu ClickUp pro 360° zpětnou vazbu vám pomůže tento přístup zavést a proměnit v akci. Použijte ji k vytvoření akčního plánu pro zlepšení sebe i svého týmu na základě zpětné vazby od kolegů. Pomůže vám proměnit oblasti, které je třeba zlepšit, v konkrétní úkoly.
Zde je několik funkcí, které nabízí:
- Vizuální dashboard pro správu úkolů a jejich třídění podle priority a aktuálního stavu
- Barevné kódování a štítky pro kategorizaci úkolů podle typu a složitosti
- Možnost přidat k každému úkolu otevřené komentáře
5. Budujte důvěru a dlouhodobé pracovní vztahy
Klíčovým předpokladem tohoto shrnutí knihy Radical Candor je vytvoření pracovního prostředí, ve kterém se lidé navzájem motivují a pomáhají si růst.
Každý koncept, nástroj a myšlenka diskutovaná v knize vede k jedné zásadní věci: budování upřímných a plodných pracovních vztahů.
Zajímáte se o blaho členů svého týmu, jejich učení a růst. Naplánujte si individuální rozhovory nebo najděte jiné způsoby, jak pomoci každému členovi týmu růst po profesní i osobní stránce.
Také jdi příkladem a buduj důvěru ve své vedení. Tímto způsobem nebudeš muset svůj tým přesvědčovat, aby tě následoval; budou to dělat rádi.
Tým, ve kterém panuje vzájemná důvěra a respekt, bude podávat lepší výkony než týmy s toxickým prostředím a nedůvěrou.
Profesionální tip: Použijte ClickUp pro lidské zdroje k řízení vztahů se zaměstnanci a jejich výkonu a k vytvoření svého vysněného týmu. Nabízí různé funkce pro uplatnění filozofie Radical Candor v reálném životě, jako jsou formuláře pro sběr zpětné vazby a šablony pro poskytování užitečné zpětné vazby.
Například ClickUp Form View je vynikající pro sběr zpětné vazby od členů vašeho týmu.
Základní kvadranty knihy Radical Candor
V této části shrnutí knihy Radical Candor se budeme zabývat čtyřmi kvadranty matice „osobní péče a přímé výzvy“ z knihy. To je jádro rámce Radical Candor.
1. Nepříjemná agresivita
Toto je pravý dolní kvadrant ve čtyřkvadrantovém diagramu z knihy Radical Candor. Představuje situace, kdy vedoucí týmů nebo manažeři přímo vyzývají své týmy, ale osobně se o ně nebo o jejich učení a růst nezajímají.
Když někdo projevuje nepříjemnou agresivitu, je při poskytování zpětné vazby brutálně upřímný nebo přímý, aniž by projevoval osobní zájem. Výsledkem je buď neupřímná chvála, nebo urážlivá kritika. Takové vedení působí nepříjemně agresivně.
2. Zničující empatie
Jedná se o levý horní kvadrant radikální upřímnosti v grafu, který je přesným opakem nepříjemné agresivity, kdy vedoucí mají osobní zájem, ale přímo nevyzývají členy svého týmu.
To se obvykle projevuje jako nekonkrétní chvála nebo kritika, která je zkreslená, což je v obou případech neúčelné. Ani jedno z toho neslouží účelu pomoci někomu učit se a růst v jeho kariéře.
3. Manipulativní neupřímnost
Toto je další neúčinný způsob poskytování zpětné vazby. Manažeři poskytují vágní zpětnou vazbu, aniž by se starali o členy svého týmu. Chvála je neupřímná a kritika je nezdvořilá a nekonstruktivní.
Mohou rozdávat falešné pochvaly, aby získali politickou výhodu nebo byli oblíbení, ale to je nakonec k ničemu. Negativní zpětná vazba také nevychází z touhy pomoci členovi týmu růst a může působit jako příliš tvrdá.
Takové pasivně agresivní chování vede k toxickému pracovnímu prostředí a není produktivní ani zdravé.
4. Radikální upřímnost
Podle autora se jedná o kvadrant, kde se „osobní péče“ setkává s „přímým výzvami“ a je nejlepší ze čtyř možností.
Radikální upřímnost znamená poskytovat laskavou, konkrétní a konstruktivní zpětnou vazbu, která pomáhá vašemu týmu růst. Znamená to také být upřímný a přímý při poskytování negativní zpětné vazby, ale podporovat členy týmu, nikoli je zranit.
Populární citáty z knihy Radical Candor
Zde je několik nejznámějších citátů z knihy Radical Candor.
Radikální upřímnost je schopnost osobně se zajímat a přímo konfrontovat.
Radikální upřímnost je schopnost osobně se zajímat a přímo konfrontovat.
To zdůrazňuje základní princip vysvětlený v knize Radical Candor. Jde o to motivovat zaměstnance k lepším výkonům, ale laskavým a upřímným způsobem.
Strach z konfliktů je největším ničitelem kreativity.
Strach z konfliktů je největším ničitelem kreativity.
Autor vysvětluje, že vyhýbání se konfliktům také brání tvůrčímu procesu. Když mohou členové týmu otevřeně diskutovat o nápadech, kreativita proudí. Váhání mluvit ze strachu z konfliktu má opačný účinek.
Pokud si musíte vybrat mezi tím, být oblíbený a být efektivní, vždy se rozhodněte být efektivní.
Pokud si musíte vybrat mezi tím, být oblíbený a být efektivní, vždy se rozhodněte být efektivní.
Tímto citátem autor radí manažerům, aby neváhali udělat něco dobrého pro tým jen proto, že se bojí, že je nebudou mít rádi. Efektivní manažeři budují produktivní týmy, což je skvělé pro všechny zúčastněné.
Nekritizujte před ostatními; chvalte na veřejnosti, kritizujte v soukromí.
Nekritizujte před ostatními; chvalte na veřejnosti, kritizujte v soukromí.
Podle autora je nejlepší poskytovat negativní zpětnou vazbu v soukromí. Tím se zabrání ztrapnění zaměstnanců, kteří nepodali dobrý výkon, a zpětná vazba je v tomto případě dobře přijata. Scott také zdůrazňuje důležitost veřejného chválení lidí za účelem zvýšení morálky.
Dobrým pravidlem pro jakýkoli vztah je neříkat každý den tři nedůležité věci.
Dobrým pravidlem pro jakýkoli vztah je neříkat každý den tři nedůležité věci.
Tento citát zdůrazňuje, jak je důležité neříkat negativní věci, které nejsou důležité a nemají vliv na produktivitu týmu. Pokud to není důležité a někomu to ublíží, je lepší to neříkat.
Co říkají čtenáři
„Radical Candor je napsána pro manažery/šéfy, ale doporučil bych ji každému, kdo pracuje. Pozorování Kim Scottové mají široké uplatnění a skvěle zdůrazňují potřebu zacházet s každým v první řadě jako s lidskou bytostí.“
„Kniha, kterou by měl přečíst každý šéf. Pomáhá vytvořit kulturu upřímné zpětné vazby a budovat skvělé týmy. Obsahuje mnoho pravd, z nichž mnohé si všimnete, pokud pracujete pro velkou společnost. S některými částmi možná nebudete souhlasit, záleží na tom, jak vnímáte práci a lidi, ale pokud vám opravdu záleží na kariéře lidí a výkonu vašeho týmu, dává to velký smysl.“
Aplikujte poznatky z knihy Radical Candor s ClickUp
ClickUp je robustní software pro řízení projektů, který pomáhá týmům lépe spolupracovat a být produktivnější.
Jelikož cílem knihy Radical Candor je budovat silnější a produktivnější týmy, je rozumné mít k dispozici správné nástroje, které vám k tomuto cíli pomohou.
Řešení ClickUp Project Management je ideální pro stanovení cílů týmu a motivování všech k jejich dosažení.
Pojďme se podívat, jak uplatnit poznatky z této knihy v praxi a jaké funkce ClickUp vám v tom mohou pomoci.
Stanovte jasné cíle
Prvním krokem v řízení výkonu je stanovení cílů. Můžete vytvořit plány řízení růstu, sledovat výkon každého zaměstnance a na základě toho poskytovat upřímnou zpětnou vazbu.
Pomocí ClickUp Goals stanovte cíle pro svůj tým a přiřaďte konkrétní úkoly a cíle každému členovi týmu. Umožní vám to sledovat pokrok každého cíle a jeho stav na individuální úrovni.
Kromě toho můžete použít šablonu plánu řízení týmu ClickUp k nastavení cílů pro svůj tým a naplánování různých schůzek. Umožňuje vám také plánovat aktivity na budování týmu, které zlepšují dynamiku týmu.
Tato šablona používá jednoduchý formát kontrolního seznamu k vypsání různých schůzek a individuálních setkání, která plánujete s členy svého týmu. Jakmile je každý úkol splněn, odškrtnete jej a označíte jako dokončený.
Je to jednoduché, ale účinné. Nejlepší na tom je, že je plně přizpůsobitelné, takže do svého plánu řízení týmu na celý rok můžete přidat jakoukoli činnost nebo úkol.
Poskytujte radikálně upřímné vedení
Upřímné poskytování čestné a konstruktivní zpětné vazby je jedním z klíčových konceptů diskutovaných v knize a ClickUp vám s tím může pomoci.
ClickUp nabízí mnoho funkcí a šablon, díky kterým je poskytování zpětné vazby hračkou.
Šablona čtvrtletního hodnocení výkonu ClickUp je například ideální pro poskytování formální zpětné vazby členům vašeho týmu.
V souladu s filozofií Radical Candor vám umožňuje poskytovat konkrétní a podrobnou pozitivní i negativní zpětnou vazbu. Navíc může přiřadit celkové hodnocení výkonu, které je užitečné pro roční hodnocení.
Abyste však skutečně vstřebali filozofii Radical Candor, potřebujete častější a neformálnější způsoby poskytování a získávání zpětné vazby. Samozřejmě fungují i osobní rozhovory o kariéře, ale pro některé lidi, zejména introverty, mohou být nepříjemné.
A právě zde přichází na řadu zobrazení ClickUp Chat. Je to přesně to, co vy a váš tým potřebujete k poskytování neformální zpětné vazby nenuceným, ale užitečným způsobem. Diskutujte o nápadech, poskytujte návrhy a hledejte nejlepší řešení jako tým při chatování v ClickUp.
Pokud jste v poskytování zpětné vazby nováčkem, prostudujte si příklady zpětné vazby od zaměstnanců, abyste se naučili, jak poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, která je zároveň laskavá a užitečná.
Aktivně vyhledávejte zpětnou vazbu od svých kolegů
Kniha nakonec vybízí vedoucí týmů a manažery, aby aktivně žádali o zpětnou vazbu a budovali kulturu důvěry a upřímné komunikace. ClickUp vám v tom může pomoci tím, že vám nabízí snadné možnosti, jak sbírat zpětnou vazbu od členů vašeho týmu.
Šablona ClickUp Start Stop Continue je přesně to, co potřebujete, abyste svému týmu poskytli nekonfrontační způsob, jak vám poskytovat zpětnou vazbu.
Používá jednoduchý formát, ve kterém vám členové vašeho týmu sdělí:
- Věci, které byste měli začít dělat, abyste zlepšili produktivitu a morálku týmu
- Věci, které musíte přestat dělat, protože mohou škodit produktivitě týmu
- Věci, které děláte dobře a měli byste v nich pokračovat
Díky tomu, že tato šablona neponechává věci otevřené a poskytuje strukturu, umožňuje zaměstnancům poskytovat zpětnou vazbu svým manažerům bez váhání.
Poskytujte radikálně upřímnou zpětnou vazbu a efektivně řídíte svůj tým pomocí ClickUp
Radikální upřímnost je jednoduchý koncept, který má dvě stránky. První rozměr je osobní péče, druhý je přímá výzva.
Vedoucí týmů mají různé styly řízení, ale filozofie Radical Candor platí pro všechny. Kim Scott tvrdí, že jako manažer dlužíte svému týmu víc než jen svou pracovní stránku. Nejprve musíte působit jako člověk a starat se o ně osobně, abyste si vybudovali důvěryhodný vztah.
Využijte poznatky z tohoto shrnutí knihy Radical Candor k zlepšení produktivity svého týmu, k produktivním rozhovorům o kariéře, k budování radikálně upřímných vztahů a k tomu, abyste byli špičkovým šéfem.
ClickUp je software pro řízení projektů, týmovou spolupráci a řízení zaměstnanců v jednom elegantním balíčku. Pomáhá praktikovat radikální upřímnost, jak je popsáno v knize Radical Candor, od poskytování upřímné zpětné vazby až po budování silných vztahů v práci.
Zaregistrujte se ještě dnes a dozvíte se více!