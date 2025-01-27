10 nejlepších softwarů pro správu podnikových pracovních postupů v roce 2025

Správa podnikových pracovních postupů zahrnuje plnění úkolů a procesů napříč několika odděleními bez ručního zadávání.
Rychle se rozvíjející nebo podnikové organizace používají software pro správu pracovních postupů k:
- Standardizujte procesy pro dosažení konzistentních výsledků
- Optimalizujte a spravujte pracovní postupy a zlepšete propojení mezi procesy.
- Odstraňte komunikační bariéry mezi odděleními a pobočkami
- Automatizujte manuální úkoly, které brzdí procesy a snižují produktivitu zaměstnanců.
- Snižte plýtvání, rizika a náklady eliminací manuálních a opakujících se procesů.
- Řiďte obchodní strategii pomocí datových analýz, reportů a dashboardů.
Řešení pro správu pracovních postupů se zaměřuje na automatizaci a zjednodušení vašich pracovních postupů prostřednictvím integrace různých aplikací na pracovišti. Úkoly, jejichž dokončení by trvalo hodiny nebo dokonce dny (například zadávání tisíců řádků dat z více zdrojů do CRM), nyní zabere jen několik minut nebo sekund.
Tento článek se zabývá nejlepšími nástroji pro správu podnikových pracovních postupů, jejich funkcemi, omezeními a cenami, aby vám pomohl vybrat ten nejvhodnější.
Co byste měli hledat v řešení pro správu podnikových pracovních postupů?
Při výběru softwaru pro správu podnikových pracovních postupů se zaměřte na několik následujících funkcí:
- Bez kódu, přizpůsobitelné a jednoduché rozhraní: Hledejte jednoduché a intuitivní rozhraní, které mohou používat všichni členové týmu z různých oddělení. Nástroj pro tvorbu pomocí drag-and-drop zajišťuje rychlou a snadnou koordinaci přizpůsobitelných procesních pracovních postupů, a to i s omezenými znalostmi kódování.
- Integrace třetích stran: Vzhledem k tomu, že podnikové pracovní postupy vyžadují načítání datových sad z více aplikací, dokumentů, tabulek a dalších zdrojů, musí nástroj pro automatizaci pracovních postupů podporovat integraci třetích stran s databázemi, nástroji pro správu projektů, finančními platformami, kalendáři, nástroji CRM a systémy HR.
- Centralizovaný panel reportů: Hledejte v softwaru pro správu podnikových pracovních postupů panel reportů. Ten by měl zobrazovat všechny vaše procesní pracovní postupy a formuláře, identifikovat úzká místa v procesních pracovních postupech, sledovat časové osy a nastavovat priority.
- Protokoly aktivit: Vzhledem k tomu, že více členů týmu a oddělení používá paralelní pracovní postupy pro různé aktivity, musí váš software pro správu pracovních postupů poskytovat podrobný protokol aktivit s přehledem o interakcích, komunikaci a úpravách prováděných členy týmu, aby podporoval kulturu spolupráce.
- Škálovatelnost: Váš podnikový systém pracovních postupů by měl být snadno přizpůsobitelný a kompatibilní se složitými procesními pracovními postupy v závislosti na růstu vašeho podniku. Vzhledem k tomu, že většina podniků prochází několika fázemi transformace, měl by být pracovní postup schopen je přečkat, aniž by bylo nutné jej přestavovat od základů.
- S podporou umělé inteligence: Díky integrovaným funkcím umělé inteligence se zrychlují a zjednodušují opakující se úkoly, jako je vytváření formulářů. Například pole formulářů navrhovaná umělou inteligencí pomáhají podnikovým uživatelům rychleji vytvářet a provádět formuláře a efektivně zachycovat požadované datové sady.
- Řízení přístupu na základě rolí: Vyberte si nástroj pro správu podnikových pracovních postupů s řízením přístupu na základě rolí (RBAC), který umožňuje spolupráci mezi členy týmu, aniž by narušoval soukromí důvěrných datových sad.
10 nejlepších nástrojů pro správu podnikových pracovních postupů, které můžete použít v roce 2024
1. ClickUp
Podniky musí automatizovat pracovní postupy, budovat přizpůsobené systémy pro různé případy použití a vytvářet standardizované šablony pracovních postupů při rozšiřování svých operací.
Platforma pro správu podnikových pracovních postupů ClickUp integruje automatizaci pracovních postupů, funkce umělé inteligence a spolupráci v obchodních procesech za účelem plánování, správy a provádění pracovních postupů.
Zde jsou klíčové funkce, díky kterým je ClickUp ideální pro automatizaci a správu podnikových pracovních postupů.
ClickUp pro řízení projektů nabízí přizpůsobené zobrazení pro mezifunkční projekty, které umožňují rychlejší škálování operací. Manažeři mohou zobrazit stav každého úkolu, příslušné členy týmu odpovědné za daný úkol a kdo bude pracovat na dalším kroku v procesu řízení pracovních postupů.
Díky těmto informacím mohou manažeři v předstihu identifikovat možné překážky a zajistit, aby tým nesl odpovědnost za pokrok.
Vyberte si z více než 100 předem připravených automatizací ClickUp, které vám pomohou zefektivnit a zorganizovat pracovní postupy vašeho týmu a eliminovat opakující se úkoly. Mezi naše oblíbené automatizace, které snižují náročnost správy pracovních postupů, patří:
- Automatické přiřazování úkolů
- Aktualizace stavu úkolů
- Použití předem připravených šablon pro zefektivnění pracovních postupů
ClickUp Brain, integrovaný asistent s umělou inteligencí, automatizuje akce, jako je přiřazení úkolu správnému členovi týmu, přidání časových os, plánování dílčích úkolů a vyplňování požadovaných údajů v pracovních postupech a šablonách pracovních postupů, aby se členové vašeho týmu mohli soustředit na činnosti s přidanou hodnotou.
Ať už vytváříte nový proces nebo zefektivňujete stávající, šablona Process Flow Whiteboard Template od ClickUp vám pomůže porozumět obchodním procesům, identifikovat úzká místa a zjednodušit komunikaci a spolupráci se zainteresovanými stranami.
Využijte vlastní stavy, zobrazení a pole a vytvořte více oblastí řízení projektů, abyste mohli sledovat pokrok svého týmu v každém kroku, vizualizovat stávající procesy a realisticky stanovovat priority úkolů.
Vzhledem k tomu, že podniky se potýkají se složitými pracovními postupy a propojenými procesy, musí organizace upřednostňovat konzistenci a automatizovat opakující se úkoly, aby minimalizovaly nutnost přepracování. ClickUp for Enterprise Teams sjednocuje týmy směrem ke společným cílům, zjednodušuje mezifunkční spolupráci a umožňuje správu pracovních postupů na jedné platformě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizované pracovní postupy: Ušetřete čas svého týmu automatizací pracovních postupů pomocí více než 50 předem připravených akcí v ClickUp Automations. Udržujte svůj pracovní postup v chodu propojením akcí se změnami stavů, značek a časových os.
- Předem připravené šablony: Rychle rozjeďte projekty díky více než 1000 přizpůsobitelným šablonám pro procesy a úkoly.
- Zjednodušené sledování, reportování a spolupráce: Automatizujte sledování pokroku vašeho týmu při dosahování společného cíle, vytvářejte přizpůsobené pohledy v souladu s vaším týmem a zjednodušte mezifunkční spolupráci pomocí ClickUp Chat, ClickUp Whiteboardsa ClickUp Docs.
- Správa úkolů pomocí umělé inteligence: Automatizujte správu úkolů přidělováním úkolů členům týmu, nastavováním časových harmonogramů, vytvářením podúkolů a vyplňováním datových polí pomocí ClickUp Brain. ClickUp Brain také shrnuje poznámky z jednání a souhrny diskuzí a pomáhá vám vytvářet stručné popisy projektů během několika sekund.
- Centralizované operace: Použijte ClickUp for Operations Teams k centralizaci svých znalostí a činností souvisejících se správou pracovních postupů, omezte používání více nástrojů a zvyšte efektivitu svého týmu. Díky více než 1000 integracím můžete snadno centralizovat svou každodenní práci, včetně svých oblíbených aplikací, v rámci ClickUp.
- Zabezpečení a zajištění souladu s předpisy: S ClickUpem můžete mít jistotu, že vaše data jsou v bezpečí. Veškerá data pro ClickUp jsou šifrována pomocí šifrování AES-256 a komunikace webových aplikací je šifrována přes TLS 1. 2. Jsme v souladu s normami SOC2, ISO a PCI.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může někdy nové uživatele zaskočit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Kissflow
Na míru vytvořené a škálovatelné pracovní postupy Kissflow automatizují úkoly, eliminují plýtvání, snižují náklady, zvyšují návratnost investic a pomáhají členům týmu získat přístup ke správným zdrojům, aby urychlili dodání projektu.
Jako software pro správu podnikových pracovních postupů automatizuje Kissflow pracovní postupy bez zapojení IT týmu, zvyšuje přehlednost procesů a generuje zprávy v reálném čase o úkolech a výkonu zaměstnanců.
Nejlepší funkce Kissflow
- Vytvářejte přizpůsobitelné pracovní postupy pro automatizaci opakujících se úkolů pomocí intuitivního uživatelského rozhraní Kissflow.
- Automaticky přiřazujte úkoly správným členům týmu, abyste zajistili splnění SLA a dodržení termínů projektu.
- Sledujte všechny své pracovní postupy na centralizovaném panelu a získejte maximální přehled o operacích řízení podnikových procesů.
Omezení Kissflow
- Schopnost automatické aktualizace datových sad Kissflow vyžaduje vylepšení, protože někdy je nutný ruční zásah.
Ceny Kissflow
- Základní: 1500 $/měsíc s omezenými funkcemi
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení zákazníků Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
3. Cflow
Software pro řízení pracovních postupů Cflow je vhodný pro týmy s více odděleními zapojenými do podnikových operací, jako jsou HR, prodej a marketing, finance, IT a nákup.
Díky více než 1000 integrovaným aplikacím, včetně Google, Dropbox, Salesforce a Trello, mohou různé týmy urychlit své každodenní úkoly, trávit méně času přidělováním úkolů a rychle přistupovat k existujícím dokumentům, čímž se sníží náročnost správy pracovních postupů.
Díky personalizovaným, efektivním pracovním postupům a bezpečné cloudové platformě je s podnikovým softwarem pro správu pracovních postupů a projektů Cflow snazší zůstat produktivní.
Nejlepší funkce Cflow
- Organizujte pracovní postupy tak, abyste zlepšili řízení projektů, bez ohledu na typ zařízení a umístění. Cflow automatizuje vaše každodenní pracovní postupy a šetří čas při opakujících se úkolech, jako je schvalování faktur a nákupních požadavků.
- Vytvořte šablony pracovních postupů svého týmu pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu pracovních postupů typu drag-and-drop a vytvořte tak více šablon pracovních postupů pro různé případy použití.
- Pomocí nástroje Business Activity Monitor (BAM) od společnosti Cflow můžete sledovat všechny procesní aktivity a generovat přizpůsobené přehledy pro přehled o procesech a informované rozhodování v rámci podnikových operací.
Omezení Cflow
- Cflow může při práci s velkými datovými sadami zpomalit zpracování dat.
Ceny Cflow
- Happy: 12 $/uživatel/měsíc za 20 procesů a 10 přehledů na dashboardu
- Joy: 16 $/uživatel/měsíc za neomezený počet procesů a 50 přehledových reportů
- Bliss: 22 $/uživatel/měsíc za neomezený počet procesů a neomezený počet reportů na dashboardu
Hodnocení zákazníků Cflow
- G2: 5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Gravity Flow
Gravity Flow je plugin pro WordPress určený k vytváření a provádění formulářů a vlastních pracovních postupů.
Pokud vaše firma používá formuláře v různých kontaktních bodech k zaznamenávání datových sad, Gravity Flow je vhodná aplikace pro pracovní postupy, která automaticky směruje odeslané formuláře v rámci vašich činností správy podnikových procesů.
Gravity Flow pomáhá konfigurovat i staré webové stránky WordPress se složitými pracovními postupy díky vestavěným integracím a vizuálním nástrojům. Můžete snadno zavést automatizované procesy pro registrované i neregistrované uživatele bez jakýchkoli potíží.
Nejlepší funkce Gravity Flow
- Pomocí Gravity Forms můžete generovat a integrovat formuláře pro různé obchodní procesy a případy použití, jako je onboardování, generování faktur a zpracování žádostí, do svého webu WordPress.
- Vytvořte si vlastní interaktivní automatizaci a optimalizujte pracovní postupy z více než 40 předdefinovaných akčních kroků.
- Využijte podnikovou úroveň zabezpečení pro firmy využívající formuláře, které ukládají data do cloudu.
Omezení Gravity Flow
- Uživatelé si stěžovali, že překlady Gravity Flow nefungují správně.
Ceny Gravity Flow
- Základní licence: 99 $/rok pro jeden web WordPress
- Pro licence: 299 $/rok pro tři weby WordPress
- Ultimate License: 447 $/rok pro 50 webů WordPress
Hodnocení zákazníků Gravity Flow
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Hive
Software pro správu pracovních postupů společnosti Hive zahrnuje aplikace pro správu práce, automatizaci úkolů, spolupráci, reporting a kontrolu.
Hive Automate vytvoří úkoly, přiřadí vlastníky a změní stavy. Jakmile nastavíte pracovní postup pro konkrétní úkol, nemusíte stav kontrolovat ani sledovat – Hive Automate to udělá za vás.
Hive Analytics sleduje akce a projekty ve vašem pracovním prostoru, analyzuje čas strávený každou akcí a projektem a poskytuje podrobné informace o klíčových metrikách a nevyřešených problémech.
Nejlepší funkce Hive
- Vytvářejte vícefázové, přizpůsobené pracovní postupy bez jakýchkoli znalostí programování pomocí nástroje Hive pro tvorbu pracovních postupů metodou drag-and-drop.
- Vytvořte si vlastní řešení pracovních postupů, vyberte spouštěče a akce automatizace a nastavte personalizované podmínky automatizace jak pro Hive to Hive, tak pro Hive to other tools.
- Pomocí nástroje Hive pro tvorbu formulářů bez kódování můžete importovat informace z více zdrojů dat a vytvářet sdílené formuláře bez kódování pro hladkou spolupráci v týmu.
Omezení Hive
- Uživatelé si stěžovali na neschopnost Hive integrovat se s poskytovateli SMS služeb.
Ceny Hive
- Zdarma: 0 $ za 200 MB úložného prostoru a deset členů pracovního prostoru
- Starter: 1,50 $/měsíc/uživatel za neomezené úložiště a deset členů pracovního prostoru
- Tým: 5 $/měsíc/uživatel za neomezené úložiště a 50 členů pracovního prostoru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení zákazníků Hive
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
6. ProcessMaker
ProcessMaker je software pro správu podnikových pracovních postupů založený na umělé inteligenci s jednoduchým rozhraním bez nutnosti programování, který zvyšuje produktivitu vašeho týmu.
Díky inteligentní automatizaci mohou týmy automatizovat a nasazovat příklady pracovních postupů, jako je schvalování faktur, zaškolování nových zaměstnanců, správa obchodních služeb a nákup.
Tato platforma automatizuje mezifunkční podnikové pracovní postupy a tok dat napříč systémy a odděleními díky integraci umělé inteligence a NLP (zpracování přirozeného jazyka).
Nejlepší funkce ProcessMaker
- Propojte a koordinujte složité obchodní procesy, data a systémy z existujících aplikací a datových toků.
- Zaveďte inteligentní automatizaci kombinací generativní umělé inteligence, inteligentního zpracování dokumentů, automatizace obchodních procesů a rozhodovacích modulů.
- Využijte předem připravené šablony s předdefinovanými procesy, sdílejte úspěšné pracovní postupy s ostatními a ukládejte své jedinečné procesy jako šablony pro budoucí použití.
Omezení ProcessMaker
- Webové formuláře nelze snadno přizpůsobit
Ceny ProcessMaker
- Platforma: Individuální ceny a absence funkcí, jako je nástroj pro tvorbu mobilních obrazovek nebo testování procesů.
- Výhody: Individuální ceny a absence funkcí, jako jsou AI formuláře a AI vyhledávání.
- Enterprise Plus: Individuální ceny a přístup ke všem pokročilým funkcím
Hodnocení zákazníků ProcessMaker
- G2: 4,3/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
7. Pneumatický pracovní postup
Pneumatic je systém SaaS pro správu pracovních postupů určený pro iterativní vývoj a neustálé zlepšování obchodních procesů. Začněte dokumentováním procesů ve vaší společnosti pomocí šablon pracovních postupů, poté je spusťte, zkontrolujte jejich výkonnost, identifikujte úzká místa a proveďte úpravy pro maximalizaci efektivity.
Nejlepší funkce Pneumatic Workflow
- Pomocí nástroje Template Builder od společnosti Pneumatic můžete vytvářet a vylepšovat nové šablony, provádět změny ve stávajících šablonách za účelem přidání nových SOP a přidávat nebo odebírat vlastníky šablon.
- Spouštějte více pracovních postupů z každé šablony pracovního postupu a vytvářejte nové pracovní postupy klonováním těch stávajících.
- Pomocí dashboardu Pneumatic získáte přehled o pracovních postupech a můžete přiřadit úkoly jednotlivým uživatelům, aby mohli identifikovat překážky a stanovit priority.
Omezení pneumatického pracovního postupu
- Není vhodný pro velké podniky se složitými pracovními postupy.
Ceny softwaru Pneumatic Workflow
- Neomezený: 99 $/měsíc bez vyhrazeného manažera implementace
- Fractional COO: 599 $/měsíc s vyhrazeným manažerem implementace a dalšími pokročilými funkcemi
Hodnocení zákazníků Pneumatic Workflow
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Process Street
Process Street je software pro automatizaci obchodních procesů, který nahrazuje manuální úkoly pracovními postupy bez nutnosti programování. Integruje se s aplikacemi třetích stran, jako jsou Slack, Zapier, HubSpot, Google Drive a další automatizační nástroje, a vytváří tak personalizované pracovní postupy pro odesílání e-mailů, import dat, odesílání faktur a podobné úkoly.
Process Street vám pomůže pravidelně aktualizovat a vylepšovat pravidla automatizace pracovních postupů, aniž by to mělo dopad na celý systém nebo přerušilo probíhající činnosti.
Nejlepší funkce Process Street
- Vytvářejte komplexní robustní hodnotové řetězce pomocí přizpůsobených formulářů a automatizovaných pracovních postupů a spravujte tok informací mezi různými týmy, odděleními a procesy.
- Vytvářejte zprávy o výkonu automatizace pracovních postupů, abyste mohli sledovat výkon týmu a identifikovat úzká místa na individuální nebo týmové úrovni v intuitivním dashboardu.
- Nastavte podmíněnou logiku typu „pokud/pak“, aby se automaticky přizpůsobila různým situacím a požadavkům týmu.
Omezení Process Street
- Bez knihovny opakovaně použitelných procesů je obtížné propojit procesy a události.
Ceny Process Street
- Startup: 100 $/měsíc a omezený vývoj aplikací
- Výhody: 1500 $/měsíc a omezené možnosti přizpůsobení (fakturace ročně)
- Podnik: Individuální ceny s přístupem ke všem funkcím a možnostem přizpůsobení
Hodnocení zákazníků Process Street
- G2: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
9. Wrike
Vytvořte přizpůsobené pracovní postupy a automatizované pracovní prostory pro různé týmy a obchodní oddělení pomocí konfigurace pracovních postupů Wrike.
Wrike pomáhá velkým týmům přizpůsobit jejich pracovní postupy pomocí vlastní automatizace, kde si nastavují vlastní pravidla a spouštěče. Vytvářejte automatická schválení, žádosti o formuláře a opakovatelné plány, abyste eliminovali manuální práci v podnikových operacích.
Nejlepší funkce Wrike
- Využijte vestavěné šablony pro automatizaci pracovních postupů od Wrike k plánování projektů, rozdělení projektů na kratší úkoly, zjednodušení vizualizace a dodání projektů v plánovaných termínech, abyste dosáhli vyšší spokojenosti klientů.
- Automaticky filtrujte své úkoly, udržujte svůj pracovní prostor organizovaný a připínejte seznamy úkolů podle priority.
- Pomocí nástrojů pro spolupráci v aplikaci můžete plánovat projekty, umožnit živé úpravy a definovat výstupy, aniž byste museli čekat na odpovědi v e-mailech.
Omezení Wrike
- Základní funkce, jako jsou schvalování, jsou k dispozici v mobilní aplikaci, ale chybí v desktopové aplikaci Wrike.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,8 $/měsíc pro 2–25 uživatelů
- Podnikání: 24,8 $/měsíc pro 5–200 uživatelů
- Enterprise: Cena na míru pro 5 až neomezený počet uživatelů s podnikovou úrovní zabezpečení a škálovatelnosti
- Pinnacle: Cena na míru pro 5 až neomezený počet uživatelů s pokročilými analytickými funkcemi
Hodnocení zákazníků Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 500 recenzí)
10. Nintex
Systém pro správu pracovních postupů společnosti Nintex je známý svým intuitivním uživatelským rozhraním a snadnou integrací s aplikacemi třetích stran.
Nintex využívá nástroje založené na umělé inteligenci k vytváření pracovních postupů během několika minut, integraci různých interních a externích úložišť a vývoji komplexních obchodních procesů pro automatizaci operací, správu dat a modelování a mapování procesů.
Předem připravený analytický panel společnosti Nintex vám poskytuje praktické informace o automatizacích probíhajících ve vaší organizaci. Sledujte a měřte stav vašich pracovních postupů, správu zásob a dopad na podnikání.
Nejlepší funkce Nintex
- Pomocí softwaru pro dokumentaci procesů můžete sloučit data do svých dokumentů bez kopírování a vkládání a automatizovat směrování dokumentů k revizi, podepisování a ukládání do cloudu.
- Vytvořte přizpůsobené procesy automatizace pracovních postupů, abyste mohli importovat data z různých zdrojů ve vaší organizaci a přijímat lepší rozhodnutí.
- Konceptualizujte, vizualizujte a iterujte své agilní pracovní postupy pomocí návrhového plátna Nintex s funkcí drag-and-drop.
Omezení Nintexu
- Funkce jako mapování procesů mohou být pro začínající uživatele obtížné.
Ceny Nintex
- Výhody: 25 000 USD/rok za 2 000 vygenerovaných dokumentů
- Premium: 50 000 USD/rok za 10 000 vygenerovaných dokumentů
- Vlastní: Vlastní ceny za generování přizpůsobených dokumentů
Hodnocení zákazníků Nintex
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
Najděte nejlepší software pro správu pracovních postupů pro svůj tým
Pokud váš tým tráví příliš mnoho času ručním přiřazováním úkolů a přepínáním mezi aplikacemi za účelem shromažďování různých datových bodů, je na čase začít používat software pro správu podnikových pracovních postupů.
Pokud teprve začínáte, doporučujeme ClickUp jako řešení pro správu pracovních postupů vhodné pro začátečníky, které vám pomůže automatizovat vaše pracovní postupy. Obsahuje předem připravené šablony pro zlepšení vašich obchodních procesů a je poháněn technologií ClickUp Brain, která eliminuje opakující se úkoly.
Co odlišuje ClickUp jako nejlepší software pro správu podnikových pracovních postupů, je kombinace automatizace pracovních postupů s řízením projektů, která umožňuje provádět pracovní postupy ručně i pomocí automatizovaných akcí.
Chcete-li začít, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.