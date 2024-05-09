Jak vytvořit mapu cesty zaměstnanců

Cílem každého zaměstnance je podávat v práci co nejlepší výkon. Nicméně pouze 41 % zaměstnanců má dnes pocit, že podává optimální výkon.
Je odpovědností organizace překlenout tuto propast mezi výkonem a dovednostmi a podpořit růst zaměstnanců. Účinným způsobem, jak toho dosáhnout, je zmapování cesty týmu pomocí mapy cesty zaměstnanců. Pokud je to provedeno správně, zvyšuje to retenci zaměstnanců, zvyšuje jejich angažovanost a zlepšuje celkovou zkušenost.
V této příručce se budeme zabývat mapováním cesty zaměstnanců, včetně její definice, výhod pro vaši organizaci a toho, jak ji vytvořit v šesti jednoduchých krocích.
Co je mapa cesty zaměstnanců?
Cesta zaměstnance zahrnuje vše, co člověk dělá, cítí a internalizuje od okamžiku, kdy uvidí váš popis pracovní pozice na portálu s nabídkami práce, až do okamžiku, kdy opustí vaši organizaci.
Tento rámec, oblíbený v oblasti lidských zdrojů, umožňuje manažerům posoudit všechny aspekty zkušeností zaměstnanců během jejich působení v organizaci.
Mapování cesty zaměstnanců vám umožňuje vizualizovat zkušenosti každého zaměstnance ve vaší společnosti, od náboru až po odchod. Cílem je:
- Identifikujte oblasti, které lze v rámci současné zkušenosti zaměstnanců zlepšit.
- Vytvářejte příležitosti pro přidání hodnoty k práci zaměstnanců a budujte pozitivní zkušenosti zaměstnanců.
- Shromažďujte v reálném čase zpětnou vazbu od zaměstnanců o tom, co jim vyhovuje a co ne.
- Posuďte úroveň spokojenosti zaměstnanců a přijměte nápravná opatření k jejímu zlepšení.
- Vytvářejte přesnější a relevantnější popisy pracovních pozic
- Informujte o svém rozpočtu a přidělte jej do oblastí, které zvyšují zapojení zaměstnanců.
Výhody mapování zkušeností zaměstnanců pro zaměstnance a manažery
Motivovaní a angažovaní zaměstnanci jsou hnacím motorem úspěchu vaší organizace. Nemůžete však úspěšně vytvářet hodnotu pro zaměstnance, pokud nevíte, jak si v současné době vedete nebo co považují za podstatné. Využijte mapy zaměstnanecké cesty.
Využití mapování zkušeností zaměstnanců přináší řadu výhod jak pro zaměstnance, tak pro manažery.
Jak mapování zkušeností zaměstnanců pomáhá zaměstnancům
Poznatky získané z mapy cesty zaměstnanců pomáhají organizacím najít způsoby, jak zvýšit spokojenost zaměstnanců.
Jakmile společnost přijme opatření k odstranění nedostatků v zážitcích zaměstnanců, zaměstnanci se začnou cítit šťastnější ve své práci.
Budou tak více motivovaní k podávání kvalitních pracovních výkonů.
Jak mapování zkušeností zaměstnanců pomáhá manažerům
Mapa cesty zaměstnanců je bránou k tomu, jak vaši zaměstnanci pracují a co jim brání v úspěchu. Představte si ji jako souhrn zkušeností vašich zaměstnanců vyjádřený velmi názorným a srozumitelným způsobem.
Vizuální mapa, jako je mapa cesty zaměstnanců, umožňuje zainteresovaným stranám a vedení lépe porozumět zkušenostem zaměstnanců s organizací. Umožňuje jim zjistit, co v současné zkušenosti zaměstnanců funguje a co ne.
Manažeři využívají mapování cesty zaměstnanců ke zlepšení zkušeností každého zaměstnance v rámci společnosti a k získání konkurenční výhody v oblasti talentů.
Když se zaměstnanci dobrovolně rozhodnou zůstat, mohou manažeři využít svůj čas k budování talentové základny vysoce výkonných talentů namísto řešení vysoké fluktuace zaměstnanců. Pomáhá jim to také stanovit priority v oblasti zdrojů, rozpočtu atd. a vyjasnit role zaměstnanců.
Díky poznatkům z mapy zaměstnanecké cesty mohou vedoucí pracovníci a manažeři navíc najít způsoby, jak navrhnout pracovní pozice a benefity tak, aby přilákali vysoce kvalitní talenty a měli k dispozici připravený pool zájemců pro své náborové potřeby.
5 fází cesty zaměstnanců, které byste měli znát
Každý zaměstnanec prochází řadou fází – od okamžiku, kdy se uchází o práci, až do svého odchodu. Tato cesta prochází pěti fázemi životního cyklu zaměstnance:
Fáze 1: Nábor
Fáze náboru zahrnuje všechny kroky spojené s přijímáním zaměstnanců, včetně důležitých aspektů, jako jsou:
- Jak dlouho trvá a kolik stojí přijetí potenciálního kandidáta
- Míra přijetí pracovní nabídky
- Kvalita nových zaměstnanců
- Atraktivita pracovních nabídek společnosti
- Úroveň zapojení uchazečů během pohovoru.
Náborové týmy často používají šablony HR k vylepšení této fáze náborového procesu.
Například šablona plánu personálního obsazení od ClickUp umožňuje vašemu personálnímu týmu vytvořit komplexní plán personálního obsazení, který:
- Vizualizuje dostupnost každého člena týmu
- Usnadňuje přidělování úkolů na základě dostupnosti
- Poskytuje komplexní přehled všech členů týmu a jejich dovedností.
Personalisté mohou tento plán využít jako základ pro nábor zaměstnanců podle jejich dovedností, odborných znalostí a dostupných finančních prostředků.
🎯Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon plánů personálního obsazení pro náboráře
Fáze 2: Zapracování
Fáze zapracování se týká prvních několika týdnů v práci, kdy se noví zaměstnanci seznamují s procesy a lidmi ve společnosti.
Personální týmy obvykle vytvářejí příručky pro zaměstnance, které novým zaměstnancům pomáhají rychleji se zapracovat a objasňují jejich role a odpovědnosti. To lze také provést pomocí softwaru pro zapracování nových zaměstnanců.
Dobře navržený a implementovaný proces zapracování zaměstnanců pomáhá zaměstnancům být produktivnějšími ve svých rolích a budovat dlouhodobé vztahy s organizací.
Fáze 3: Rozvoj
Fáze rozvoje se zaměřuje na pomoc zaměstnancům při rozvoji jejich dovedností a odborných znalostí různým tempem.
Zahrnuje hodnocení výkonu zaměstnanců za účelem měření produktivity a výsledků, posouzení měkkých dovedností, jako je týmová práce, a porozumění kariérním ambicím. To pomáhá manažerům nabízet příležitosti k rozšiřování jejich dovedností. Vytváří také příležitosti pro postupné postupy, jako jsou změny rolí, povýšení atd.
HR týmy mohou k prosazování iniciativ využívat řadu softwarových nástrojů pro řízení talentů. Některé společnosti také pomáhají zaměstnancům zvyšovat jejich kvalifikaci nebo zlepšovat pracovní výkonnost prostřednictvím školicích programů využívajících specializovaný školicí software.
Fáze 4: Udržení zaměstnanců
Fáze udržení zaměstnanců zahrnuje udržování jejich výkonu, podporu jejich rozvoje a povzbuzování jejich pokračujícího přispívání k úspěchu společnosti.
V této fázi musí společnost zajistit, aby se zaměstnanci cítili spojeni s jejím posláním a byli motivováni k podávání co nejlepších výkonů.
Organizace využívají strategie k udržení talentů, jako například:
- Inkluzivní politiky rodičovské dovolené
- Možnosti prodloužené dovolené a sabatiku
- Programy odměn a uznání
- ESOP a peněžní pobídky pro nejlepší zaměstnance
- Možnost práce na dálku nebo hybridní práce
- Oslava pracovních výročí, narozenin atd.
Fáze 5: Odchod
Fáze odchodu se týká zaměstnanců, kteří opouštějí společnost (ať už z důvodu odchodu do důchodu, životních změn atd. nebo kvůli příležitostem v jiných organizacích). V této fázi provádí tým HR rozhovory při odchodu, aby pochopil, co se v zkušenosti zaměstnance pokazilo, a mohl provést zlepšení.
6 kroků k vytvoření mapy cesty zaměstnanců
Základem spolehlivé mapy zkušeností zaměstnanců je naslouchání zaměstnancům v každé fázi jejich cesty v rámci organizace. Ale kde vůbec začít?
Projděme si kroky k vytvoření mapy cesty zaměstnanců, která vám pomůže porozumět individuálním potřebám vašich zaměstnanců.
Pomocí tohoto 6bodového kontrolního seznamu vytvořte komplexní mapu, která zdůrazní významné milníky, klíčové momenty a faktory, které jsou pro vaše zaměstnance důležité.
Krok 1: Definujte profil svých zaměstnanců
Prvním krokem při mapování zkušeností zaměstnanců je segmentace zaměstnanců a vytvoření profilu zaměstnance. Nezakládejte personu zaměstnance na detailech, jako jsou demografické údaje. Místo toho segmentujte zaměstnance na základě pracovních rolí (například individuální přispěvatel, vedoucí týmu atd.), skupin (například zaměstnanci pracující na dálku nebo na místě, noví zaměstnanci nebo zkušení manažeři atd.), funkcí (například finance, marketing atd.) a úrovní.
Například mapa zkušeností zaměstnanců pro začínajícího designéra se bude lišit od mapy pro marketingového manažera na střední úrovni.
Jakmile definujete profily svých zaměstnanců, stanovte priority, které profily zmapovat jako první.
Tip pro profesionály: Při vytváření profilu zaměstnance nezapomeňte zahrnout také zaměstnance, kteří jsou zastánci vaší společnosti, a bývalé zaměstnance, kteří se možná vrátili do vaší společnosti, abyste získali ucelenější představu o tom, co vaši zaměstnanci chtějí a v čem vaše organizace selhala.
Krok 2: Identifikujte kontaktní body
Dále musíte zdokumentovat interakce během celého období, kdy zaměstnanec pracuje ve vaší organizaci – od náboru až po odchod. Získejte podněty od mezifunkčních týmů a oddělení, abyste získali komplexnější zpětnou vazbu.
Chcete-li identifikovat správné kontaktní body, podívejte se na zkušenosti vaší persony v pěti klíčových fázích a na aktivity a intervence, které máte zavedeny pro příslušnou fázi:
- Nábor: Seznamy volných pracovních míst, procesy pohovorů, jednání o smlouvách a jejich finalizace
- Začlenění: Interakce od prvního dne až po úplné začlenění zaměstnance do organizace
- Rozvoj: Hodnocení výkonu, příležitosti k rozvoji dovedností, školení, příležitosti k růstu
- Udržení zaměstnanců: Prvky práce, které pomáhají zapojit a udržet spokojenost zaměstnanců, např. benefity, politika dovolených, spokojenost v práci, uznání atd.
- Odchod: Rozhovory při odchodu zaměstnanců, proces odchodu
Pokud má vaše organizace zavedený systém postupu v rámci rolí, použijte jako měřítko pro zaznamenávání zkušeností vaší persony čas. Použijte tento příklad a upravte jej podle potřeby:
- Den nula (před prvním dnem)
- První den
- 30 dní
- 60 dní
- 90 dní
- Jednoletá hranice
- Dvouleté výročí
- Odchod zaměstnanců
Krok 3: Pochopte potřeby zaměstnanců
Třetí krok vyžaduje, abyste zmapovali zpětnou vazbu zaměstnanců a dopad každé interakce na každou fázi životního cyklu zaměstnance.
Za tímto účelem zahrňte všechny možné faktory, které mají vliv na zkušenosti vašich zaměstnanců. Seznamte procesy v každé fázi, abyste zajistili, že pokryjete všechny klíčové zkušenosti zaměstnanců.
Předpokládejme například, že váš zaměstnanec je ve fázi náboru. Mezi klíčové procesy, které je třeba zkontrolovat a zmapovat, patří:
- Zveřejnění volného pracovního místa na relevantních platformách, jako jsou LinkedIn, Glassdoor atd.
- Oslovení uchazečů pomocí personalizovaných e-mailů nebo zpráv
- Koordinace pohovorů s náborovým týmem
- Provádění rozhovorů s přizpůsobeným dotazníkem
- Komunikace s uchazeči o stavu jejich žádosti
- Pořádání virtuálních nebo osobních networkingových akcí pro potenciální kandidáty
- Poskytování zdrojů a návodů týkajících se firemní kultury a hodnot
- Nabízí vhled do struktury týmu a potenciálních kariérních cest v rámci organizace.
Cestu zaměstnanců můžete zmapovat v různých formátech, například jako seznam nebo časovou osu.
Při brainstormingu se zaměstnanci, jehož cílem je porozumět jejich profesním cílům v práci, použijte přizpůsobenou šablonu připravenou k okamžitému použití, jako je šablona kariérní dráhy ClickUp.
Tato šablona je ideální pro:
- Vytváření kariérních cest, které integrují osobní kariérní aspirace a cíle organizace
- Demonstrace příležitostí pro zapojení zaměstnanců, jejich růst a učení
- Sledování pokroku každého zaměstnance směrem k profesním cílům pro efektivní řízení týmu
- Plánování a stanovení milníků S. M. A. R. T pro každého člena týmu
Tip pro profesionály: Použijte šablony kariérních map k identifikaci příležitostí pro kariérní růst a podpořte své zaměstnance pomocí plánu založeného na milnících.
Krok 4: Zmapujte aktuální zkušenosti zaměstnanců
Plánování zkušeností zaměstnanců zahrnuje integraci všech klíčových momentů, které jsou pro vaše zaměstnance důležité. Právě zde vám šablona mapy empatie pomůže porozumět myšlení vašich zaměstnanců.
Mapa cesty zaměstnanců musí být co nejdetailnější a musí zahrnovat všechny důležité zdroje, které zaměstnanci potřebují, a všechny procesy, které musí zaměstnanci absolvovat v každé fázi.
Vzhledem k tomu, že je třeba zohlednit mnoho proměnných faktorů, potřebujete vysoce vizuální nástroj, jako jsou myšlenkové mapy ClickUp, abyste mohli snadno vizualizovat mapu cesty zaměstnanců:
Spolupracujte se zaměstnanci na zmapování cesty a aktualizujte obsah pomocí uzlů nástroje drag-and-drop. Vytvářejte myšlenkové mapy založené na úkolech nebo uzlech v závislosti na typu cesty zaměstnanců, kterou chcete zmapovat.
Krok 5: Identifikujte mezery pomocí zpětné vazby od zaměstnanců v reálném čase
Nejlepší způsob, jak identifikovat mezery a příležitosti pro vytváření hodnot v rámci současné zkušenosti zaměstnanců, je získat aktuální informace o cílech vašich zaměstnanců.
Abyste zajistili hladký a relevantní průběh zkušeností zaměstnanců, musíte znát jejich profesní aspirace.
Sestavení cílů zaměstnanců je s ClickUp Goals velmi snadné:
Tuto funkci využijte k nastavení sledovatelných cílů v průběhu zaměstnanecké cesty. Ať už stanovíte OKR, týdenní hodnotící karty zaměstnanců atd., všechny vaše cíle lze definovat s jasnými časovými lhůtami a měřitelnými cíli. Navíc manažeři ušetří čas díky automatizovanému procesu sledování pokroku.
Jakmile nastíníte cíle, je čas nastavit mechanismus pro shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců podle fází nebo času. Setkejte se se zaměstnanci tam, kde se nacházejí, a získejte upřímnou a čerstvou zpětnou vazbu o jejich cestě zaměstnanců.
Pomocí následujících otázek odhalte vzorec v každé fázi:
- Které fáze mají pozitivní nebo negativní zpětnou vazbu?
- Existují společné pocity napříč jednotlivými fázemi? Lze je rychle řešit?
- Žádáte o zpětnou vazbu okamžitě, místo abyste čekali na správný okamžik?
Pokud si například zaměstnanec stěžuje na nesprávný popis pracovní pozice ve srovnání s jeho každodenními povinnostmi, můžete popis pracovní pozice změnit již ve fázi náboru.
Zde je seznam nástrojů, které můžete použít k co nejefektivnějšímu shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců:
- Anonymní průzkumy pro zapracování nových zaměstnanců
- Průzkumy NPS s otevřenými doplňujícími otázkami
- Individuální soukromé pohovory
- Každoroční průzkumy zapojení zaměstnanců
- Rozhovory při odchodu
- Online recenze současných nebo bývalých zaměstnanců na webových stránkách, jako jsou Indeed, Glassdoor atd.
- Virtuální schránky na návrhy
Krok 6: Zavádějte změny a měřte úspěch
Na základě získané zpětné vazby je čas uplatnit ji v praxi. Kde a jak vůbec začít?
Jakmile pochopíte zpětnou vazbu a její dopad na zkušenosti zaměstnanců, budete muset stanovit priority, na které zpětné vazby budete reagovat jako první. Budete také muset zvážit rozpočet a zdroje potřebné pro tyto změny.
Po provedení změn revidujte cesty zaměstnanců a pravidelně je vyhodnocujte, abyste se ujistili, že odpovídají aktuálním požadavkům vašich zaměstnanců. Měření úspěchu cest zaměstnanců je stejně důležité jako jejich vytváření.
Využijte ClickUp Brain k urychlení procesu shromažďování informací. Obsahuje tři nástroje založené na umělé inteligenci, které vám pomohou spravovat informace týkající se zaměstnanců, automatizovat úkoly, získávat odpovědi na otázky týkající se zaměstnanců a vytvářet personalizovaný obsah pro váš tým – s pomocí asistenta umělé inteligence.
Zde je přehled tří nástrojů umělé inteligence, které máte k dispozici:
- AI Knowledge Manager: Získáte okamžité, přesné a kontextové odpovědi na jakékoli informace týkající se vašich zaměstnanců zaznamenané v ClickUp, jako jsou jejich současné role, projekty, na kterých se podílejí, atd.
- AI Project Manager: Umožňuje automatizovat úkoly, aktualizace postupu a zprávy o stavu pro vaše zaměstnance, takže nemusíte ztrácet čas ruční prací, jako je vytváření zpráv o výkonu pro vaše zaměstnance, analýza dat o míře dokončení úkolů atd.
- AI Writer for Work: Slouží také jako asistent pro psaní, který vám pomůže zdokonalit vaše dokumenty, styl psaní, tón a odpovědi; tento nástroj vám také umožňuje vytvářet tabulky, přepisy a šablony pro vaše zaměstnance. Mezi běžné aplikace patří kontrola gramatických a pravopisných chyb v projektových zadáních, vytváření e-mailů pro interní komunikaci atd.
Využijte pomoc umělé inteligence a zavádějte změny chytřeji a efektivněji.
Co zahrnout do mapy cesty zaměstnanců
Účinná mapa zaměstnanecké cesty má řadu nezbytných prvků a měřítek, které je třeba dodržovat. Využijte tyto tipy ke zlepšení kvality mapování cesty:
Shromažďujte a analyzujte zpětnou vazbu od zaměstnanců
Zahrňte zpětnou vazbu zaměstnanců pomocí šablony ClickUp pro zpětnou vazbu zaměstnanců, abyste zvýšili inkluzivitu a spravedlnost zkušeností zaměstnanců a zároveň snížili rozdíl mezi očekáváními zaměstnanců a realitou.
Využijte tuto šablonu k pochopení toho, co si vaši zaměstnanci myslí o společnosti, její firemní kultuře, managementu atd. Pomůže vám také shromáždit smysluplnou zpětnou vazbu od zaměstnanců a sledovat jejich názory v průběhu času.
Cílem je posoudit aktuální stav mysli vašich zaměstnanců a vyhodnotit jejich emocionální stav v každé fázi procesu – což je úkol pro komplexní nástroj, jako je platforma pro správu lidských zdrojů ClickUp:
Využijte tento software k shromažďování kvalitativní a kvantitativní zpětné vazby a vytvořte nejlepší zážitek z nástupu do zaměstnání. Tento nástroj nabízí přizpůsobitelné zobrazení, které pomáhá sjednotit tým a vytvořit centrální místo pro důležité informace o zaměstnancích.
Používejte agilní software ke zlepšení mapování cesty zaměstnanců
Klíčové je zachytit zpětnou vazbu zaměstnanců ve správný okamžik. Očekávat, že to tým udělá ručně, je plýtvání cennými zdroji a časem. Právě zde se vyplatí využít agilní software, jako je ClickUp, k implementaci agilních metodik. Budete moci:
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zaměstnanců v různých kontaktních bodech v reálném čase a získejte aktuální informace o jejich zkušenostech v okamžiku, kdy k nim dochází.
- Sledujte změny a vylepšení provedená na základě zpětné vazby od zaměstnanců a zajistěte, aby byly jejich připomínky rychle vyřešeny.
- Spojte různé zpětné vazby napříč týmy, odděleními a rolemi, abyste podpořili společné porozumění tomu, co funguje dobře, a posílili spolupráci v týmu.
- Opakujte a přizpůsobujte proces mapování cesty zaměstnanců a zajistěte, aby zůstal relevantní a efektivní.
- Zapojte zaměstnance do procesu mapování jejich cesty a zvýšíte tak jejich angažovanost.
Tip pro profesionály: Integrujte svůj program pro zlepšení zkušeností zaměstnanců do svého HR softwaru a vytvořte spouštěče, které budou odesílat žádosti o zpětnou vazbu, když zaměstnanec dokončí určité úkoly, dosáhne konkrétních milníků a podobně.
Analyzujte každou fázi z více úhlů pohledu
Každá fáze cesty zaměstnance je jedinečná, což vyžaduje důkladné prozkoumání jejích různých složek.
Například při pohledu na danou fázi výhradně z pohledu zaměstnance mohou být opomenuty důležité faktory související s aktuálními obchodními výzvami.
Zvažte tento scénář: Řekněme, že analyzujete fázi „rozvoje“ cesty zaměstnanců. Pokud se zaměříte výhradně na zkušenosti zaměstnanců, můžete zjistit, že je potřeba více příležitostí k dalšímu vzdělávání.
Pokud však zohledníte další faktory, jako jsou nedávné změny v technologii a průmyslových standardech, možná si uvědomíte, že nedostatek školicích zdrojů je způsoben omezeným rozpočtem a zastaralými školicími materiály – což je pro váš tým mnohem přínosnější a širší perspektiva.
Zhodnoťte své konečné cíle a mějte na paměti lidi, které do procesu zapojujete
Zahrnutí různých relevantních rolí do hodnocení vám pomůže jasně definovat mapu cesty zaměstnanců. Mezi příklady patří tým HR, zástupce L&D, zástupci zaměstnanců z různých funkcí, tým korporátní komunikace a manažeři v první linii.
To vám pomůže pochopit:
- Jak vypadá ideální mapa cesty zaměstnanců
- Jak vaše zaměstnanecká cesta ovlivní organizační nástroje a systémy
- Problémy, které se snažíte vyřešit
- Jak měřit úspěch a sladit jej s konečnými cíli organizace
Čemu se vyhnout v mapě cesty zaměstnanců?
Podívejme se nyní na to, čeho se v mapě cesty zaměstnanců vyvarovat.
Nepoužívejte univerzální přístup
Žádní dva zaměstnanci nejsou stejní, stejně jako jejich cesta v organizaci. Každý zaměstnanec přináší jedinečné zkušenosti, dovednosti a aspirace. Pokud přizpůsobíte cestu zaměstnanců jejich individuálním potřebám a cílům, nebudete schopni dosáhnout vyššího zapojení, spokojenosti a produktivity.
Pomocí nástrojů, jako jsou myšlenkové mapy, lepící poznámky nebo tabule ClickUp, vytvořte vlastní mapu cesty zaměstnanců, která bude fungovat:
ClickUp Whiteboards vám umožňuje převést nápady vašeho týmu do koordinovaných akcí z centralizovaného místa.
Šablona je skvělá, ale nebojte se ji přizpůsobit a vytvořit personalizovanou mapu cesty zaměstnanců pro různé typy zaměstnanců.
Nezapomeňte mapu cesty zaměstnanců průběžně revidovat.
Samozřejmě, každá mapa cesty zaměstnanců vypadá pro různé segmenty jinak. Jedná se však o neustále se vyvíjející entitu, která se bude měnit s růstem vaší organizace a vývojem potřeb vašich zaměstnanců. Mapu neustále revidujte a provádějte změny, které odrážejí aktuální realitu.
Vytvoření mapy cesty zaměstnanců: shrnutí
- Definujte profily svých zaměstnanců
- Identifikujte všechny kontaktní body, které je třeba měřit
- Porozumějte potřebám zaměstnanců v každé fázi
- Zmapujte aktuální zkušenosti zaměstnanců z různých úhlů pohledu.
- Využijte interní zpětnou vazbu k identifikaci mezer ve zkušenostech
- Personalizujte a zlepšujte cestu zaměstnanců a pravidelně ji přehodnocujte.
- Mějte na paměti konečný cíl
Trojí dopad dobrého mapování cesty zaměstnanců
Mapování cesty zaměstnanců má na organizaci tři vzájemně propojené dopady:
Vytváří kulturu pracoviště zaměřenou na zaměstnance
Vzhledem k tomu, že shromažďujete zpětnou vazbu od zaměstnanců a přijímáte informovaná opatření, pochopíte, které momenty jsou nejdůležitější a jak ovlivňují zkušenosti zaměstnanců.
Díky strategickým poznatkům a údajům o klíčových ukazatelích, jako je fluktuace, angažovanost a produktivita, se vaše pracovní kultura a myšlenkové procesy stanou více zaměřené na zaměstnance.
Zlepšuje míru spokojenosti zákazníků
Jakmile vaši zaměstnanci začnou pracovat s nově nalezeným smyslem pro svou práci, vaši zákazníci budou spokojenější díky vyšší kvalitě služeb. S rostoucí spokojeností zákazníků se pravděpodobně více zákazníků stane loajálními k vaší značce a budou dlouhodobými zastánci vaší značky.
Zvyšuje motivaci zaměstnanců
Mapování cesty zaměstnanců odhaluje skryté aspekty zkušeností vašich zaměstnanců. Tyto neviditelné zkušenosti představují příležitost splnit – a dokonce překonat – potřeby zaměstnanců. S zlepšením zkušeností zaměstnanců budou vaši zaměstnanci spokojenější a motivovanější.
Vytvořte pozitivní cestu zaměstnanců od prvního dne s ClickUp
Optimalizace zkušeností zaměstnanců začíná zmapováním cesty každého jednotlivého zaměstnance a nasloucháním zaměstnancům v každé fázi. Používání agilního softwaru, jako je ClickUp, pomáhá porozumět emocionálním, mentálním a kariérním cílům vašich zaměstnanců. Budete se moci spojit se zaměstnanci v kritických momentech a získat jejich zpětnou vazbu o tom, co jim vyhovuje a co nefunguje.
Poznatky, které získáte z mapování cesty zaměstnanců, vám pomohou zlepšit a zvládnout zkušenosti zaměstnanců. Včasným jednáním si vaše organizace může upevnit pevné místo v myslích zaměstnanců a získat jejich loajalitu v dlouhodobém horizontu.
Využijte tuto účinnou vizualizační techniku s ClickUp a vytvořte smysluplnou mapu cesty zaměstnanců, která bude obsahovat všechny důležité momenty. Zaregistrujte se hned teď!
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jak nakreslit mapu zkušeností?
Chcete-li nakreslit mapu zkušeností zaměstnanců, postupujte podle těchto kroků:
- Krok 1: Seznamte se s cíli a potřebami svých zaměstnanců. Tyto informace využijte k vytvoření profilu svých zaměstnanců.
- Krok 2: Identifikujte osoby, kterým je třeba dát přednost, a také kontaktní body v rámci zkušeností zaměstnanců v pěti fázích: nábor, zapracování, rozvoj, udržení a odchod.
- Krok 3: Zmapujte cesty zaměstnanců pro každou personu
- Krok 4: Shromažďujte zpětnou vazbu od zaměstnanců
- Krok 5: Identifikujte příležitosti ke zlepšení a vytvářejte hodnotu
- Krok 6: Proveďte změny a vyhodnoťte úspěšnost mapy cesty zaměstnanců.